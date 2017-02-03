12:01 03 февраля

В Чёрное море вошёл эсминец Porter

Эсминец ВМС США Porter, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение американского флота.



В пресс-службе заявили, что это сделано «для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».


Сообщается, что американский корабль примет участие в многонациональном учении «Морской щит 2017».

Porter заходит в Черное море в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе,
цитирует пресс-служба командира эсминца Эндриа Слоу.

Он отметил, что предстоящие в рамках похода «операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом».

Агентство напоминает, что в маневрах «Морской щит» в этом году задействованы около 2,8 тыс. военнослужащих из 7-ми стран НАТО и Украины. Как ранее отметил Сергей Шойгу, Минобороны России «видит и контролирует» все, что происходит на учениях НАТО.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 20
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    Ну, как зашёл, так и выйдет, ни куда не денется.
    a.s.zzz888
    1. rasputin17 Сегодня, 10:36
      Главное с полным экипажем!!! А то опять как крысы побегут в ближайшем порту!!! laughing
      rasputin17
      1. дядя Мурзик Сегодня, 11:05
        зашел и зашел,не он первый и не он последний! belay
        дядя Мурзик
  2. rasputin17 Сегодня, 10:34
    А что в этот раз Дональд Кук не придет??
    rasputin17
    1. RussianRoulette Сегодня, 10:44
      Памперсами, наверное, все трюмы забиты...
      RussianRoulette
      1. rasputin17 Сегодня, 10:51
        Цитата: RussianRoulette
        Памперсами, наверное, все трюмы забиты...

        Опять вонять долго будут! wink
        rasputin17
    2. майор Юрик Сегодня, 10:50
      Цитата: rasputin17
      А что в этот раз Дональд Кук не придет??


      За что америкосы съели "Кука",поди команду новую набирают! Прислали ентого портера,верните любимого всеми нами "Кука",он такой отзывчивый на наше РЭБ! am
      майор Юрик
      1. rasputin17 Сегодня, 11:23
        Особенно чувствителен его экипаж! Никакими памперсами ему чувственность не унять!! wink
        rasputin17
  3. wasjasibirjac Сегодня, 10:38
    Porter заходит в Черное море в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе,
    навстречу ему двигается балтика №3? stop
    wasjasibirjac
    1. АВП 518 Сегодня, 10:47
      Цитата: wasjasibirjac
      навстречу ему двигается балтика №3?

      "Девятка" круче laughing
      АВП 518
  4. ПАша Сегодня, 10:40
    Ещё один решил на себе испытать Российский РЭБ.
    ПАша
  5. prior Сегодня, 10:42
    Нет, ну до чего же эта Россия агрессивная .....
    prior
    1. rasputin17 Сегодня, 10:54
      Опять на миролюбивых матрасах будут свои РЭБ испытывать!
      rasputin17
  6. Alekseyklg Сегодня, 11:00
    Вот думаю, в черном море пора плавучую страховую компанию организовать, для Американских матросов, прям при в ходе!
    Alekseyklg
    1. Юрий Николаевич Сегодня, 11:03
      И выписывать им ОСАГО с допами.))))
      Юрий Николаевич
  7. Jovanni Сегодня, 11:00
    Президенты уходят и приходят, а "политика канонерок" остается. Всегда. И нечего нам особо заглядывать, - кто там у них в Белом доме сидит. При любом раскладе надежда только на себя...
    Jovanni
    1. ivanec Сегодня, 11:29
      C Трампом будет еще веселее!
      ivanec
  8. san4es Сегодня, 11:18
    У USников адреналиновый квест такой-зайти как можно восточнее и не обоsratsa belay
    san4es
  9. Нелюдь Сегодня, 11:35
    Сейчас, как с Турцией может получиться, один-в-один. Трамп же - нам "друг" теперь. Вот они и будут сбивать наши самолёты и убивать наших солдат, а мы нихрена им не сделаем, поскольку Трампуля будет наивно хлопать глазками и говорить, что, мол, не хотели, ошиблись, прощения просим. Ну а Путятька Всепроститель, естественно, от такого жеста растает, как мороженное. А если ещё парочку санкций взамен снимут, так вообще окажется, что америкосы не уиноуны.
    Нелюдь
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:46
    Внимательно прочитал все комментарии. Мужики (ребята) неужели больше нечего написать кроме "памперсов", "Кука", "бегущих крыс"? Ну совершенно как-то не серьезно. Правильно противники русской идеи строят свои комментарии на таких выдержках. Иногда не приятно читать глупость.
    rotmistr60

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