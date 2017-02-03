В Чёрное море вошёл эсминец Porter

Porter заходит в Черное море в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе,

Эсминец ВМС США Porter, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение американского флота.В пресс-службе заявили, что это сделано «для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».Сообщается, что американский корабль примет участие в многонациональном учении «Морской щит 2017».цитирует пресс-служба командира эсминца Эндриа Слоу.Он отметил, что предстоящие в рамках похода «операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом».Агентство напоминает, что в маневрах «Морской щит» в этом году задействованы около 2,8 тыс. военнослужащих из 7-ми стран НАТО и Украины. Как ранее отметил Сергей Шойгу, Минобороны России «видит и контролирует» все, что происходит на учениях НАТО.