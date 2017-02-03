12:00 03 февраля

ВМФ РФ передан катер связи проекта 21270

Как сообщает интернет-портал flot.com, Министерство обороны России приняло от «Окской судоверфи» рейдовый разъездной катер "Сапсан" проекта 21270. Судно разработки Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" строилось в рамках контракта от 22 мая 2015 года. Было спущено на воду 27 сентября 2016 года.

ВМФ РФ передан катер связи проекта 21270


Его водоизмещение составляет около 110 тонн. Катер связи имеет длину 27,4 метра и ширину 6,5 метра. Развивает максимальную скорость 22 узла. Обладает вместимостью до 20 человек. Предназначено для обеспечения служебных разъездов, принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Данный катер будет использоваться Черноморским флотом в прибрежной морской зоне с удалением от базы до 50 миль.




АО «Окская судоверфь» - современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

UCL Holding - международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных, и логистических компаний. В состав UCL Holding входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания «В.Ф. Танкер», ряд судостроительных и круизных активов.

Использованы фотографии: http://www.osy.ru/index.php/2010-05-20-06-41-51/220--21270-
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Комментарии 20
  1. sandroart Сегодня, 10:50
    Катер связи?Как по мне катер адмиральского разврата.
    sandroart
    1. vkl.47 Сегодня, 10:55
      Ну что вы право.какая яхта этож катер связи...аааа belay
      vkl.47
      1. АВП 518 Сегодня, 11:04
        Ну да,ожидание и реальность laughing
        АВП 518
      2. 210окв Сегодня, 11:10
        Вот блин новость!Флот строится и развивается...Целый"прогулочный"катер..И сказать больше нечего..
        210окв
    2. lysyj bob Сегодня, 11:05
      Цитата: sandroart
      Катер связи?



      Ну...связи... они разные бывают
      lysyj bob
    3. Alex_59 Сегодня, 11:37
      Цитата: sandroart
      Катер связи?Как по мне катер адмиральского разврата.

      Ну, у кого что болит...
      Авиаторам вон положено своё "шило" - Ту-134АК, служебный борт командующего. В Москву смотаться или к подчиненным в удаленный гарнизон. А морякам нет? По идее это разъездной катер командующего. В советское время на каждом флоте были по несколько штук.
      Alex_59
    4. Серый брат Сегодня, 11:46
      Цитата: sandroart
      Катер связи?Как по мне катер адмиральского разврата.

      Обоснуйте.
      Серый брат
  2. Стирбьорн Сегодня, 11:02
    Если пройти по сылке на flot.com, то там такой заголовок
    "Черноморский флот получил новый катер для командующего
    "Окская судоверфь" передала Минобороны РФ рейдовый разъездной катер "Сапсан" проекта 21270. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия."
    И ничего про катер связи там не указано feel
    Стирбьорн
    1. АВП 518 Сегодня, 11:07
      Связи в скобочках laughing
      Служебно-разъездной катер (катер связи) проекта 21270
      Источник: http://bmpd.livejournal.com/
      19 августа 2015 года на ОАО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородсская область- предприятие входит в состав дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding) состоялась торжественная церемония закладки служебно-разъездного катера (катера связи) проекта 21270, строящегося по заказу Министерства обороны России. Контракт на строительство катера проекта 21270 был заключен 22 мая 2015 года. Проектантом катера является ОАО «Центральное Морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
      Сообщается, что катер предназначен для обеспечения служебных разъездов а также принятия парадов кораблей ВМФ России. Район использования катера – на Черном море, в прибрежной морской зоне с удалением от места убежища до 50 миль. Полное водоизмещение катера около 110 тонн, длина 27,4 метра.
      Ранее с 2003 по 2009 годы четыре катера связи проекта 21270 для Министерства обороны России сдало ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге ("Буревестник", "Альбатрос", КСВ-57, "Серафим Саровский").
      АВП 518
  3. san4es Сегодня, 11:06
    Катер порочной связи.Покажите внутренние помещения
    san4es
    1. Смог Сегодня, 11:19
      Цитата: san4es
      Катер порочной связи.Покажите внутренние помещения


      НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.Нет, ну если Вы станете адмиралом, тогда- да, может быть lol .А может и не быть. fellow .
      Смог
      1. Серый брат Сегодня, 11:52
        Цитата: Смог
        НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.

        Нормально там всё.

        Грубо говоря зал для совещаний и личные каюты пассажиров и экипажа.
        Серый брат
        1. Смог Сегодня, 11:57
          Ну вот, взяли и слили инфу. Только я не понял, а где тут места для "связистов"?????
          Смог
  4. вит Сегодня, 11:10

    связистки? soldier
    вит
    1. АВП 518 Сегодня, 11:20
      Ну можно и так сказать.Крупные спецуалисты по связям laughing
      АВП 518
    2. Смог Сегодня, 11:21
      связистки? soldier

      Ага! В штатском hi drinks
      Смог
  5. starshina78 Сегодня, 11:25
    Скорее всего это для адмиралов покататься !
    starshina78
  6. rudolff Сегодня, 11:39
    Аппетиты растут, однако. Когда-то адмиралы довольствовались 10-ти тонными разъездными катерами 371 проекта. Теперь вот 100 тонными яхтами обзавелись. Чем меньше флот, тем больше разъездной катер?
    rudolff
    1. Смог Сегодня, 11:58
      Цитата: rudolff
      Аппетиты растут, однако. Когда-то адмиралы довольствовались 10-ти тонными разъездными катерами 371 проекта. Теперь вот 100 тонными яхтами обзавелись. Чем меньше флот, тем больше разъездной катер?

      Так на украину глядючи. Там на шесть корыт 20 адмиралов и один танкист в погонах.
      Смог
    2. АВП 518 Сегодня, 11:59
      "Аппетиты растут, однако". Привет дружище.Помнится в детстве в Феоодосии отдыхал.На рейде как раз "Киев" стоял.Так на него на "Неве" офицеров доставляли.
      АВП 518

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