ВМФ РФ передан катер связи проекта 21270
Как сообщает интернет-портал flot.com, Министерство обороны России приняло от «Окской судоверфи» рейдовый разъездной катер "Сапсан" проекта 21270. Судно разработки Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" строилось в рамках контракта от 22 мая 2015 года. Было спущено на воду 27 сентября 2016 года.
Его водоизмещение составляет около 110 тонн. Катер связи имеет длину 27,4 метра и ширину 6,5 метра. Развивает максимальную скорость 22 узла. Обладает вместимостью до 20 человек. Предназначено для обеспечения служебных разъездов, принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Данный катер будет использоваться Черноморским флотом в прибрежной морской зоне с удалением от базы до 50 миль.
АО «Окская судоверфь» - современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.
UCL Holding - международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных, и логистических компаний. В состав UCL Holding входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания «В.Ф. Танкер», ряд судостроительных и круизных активов.
Его водоизмещение составляет около 110 тонн. Катер связи имеет длину 27,4 метра и ширину 6,5 метра. Развивает максимальную скорость 22 узла. Обладает вместимостью до 20 человек. Предназначено для обеспечения служебных разъездов, принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Данный катер будет использоваться Черноморским флотом в прибрежной морской зоне с удалением от базы до 50 миль.
АО «Окская судоверфь» - современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.
UCL Holding - международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных, и логистических компаний. В состав UCL Holding входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания «В.Ф. Танкер», ряд судостроительных и круизных активов.
Использованы фотографии: http://www.osy.ru/index.php/2010-05-20-06-41-51/220--21270-