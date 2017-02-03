12:06 03 февраля

В Эстонию направляется пехотная рота бронетанкового полка армии США

Сегодня в Эстонию в рамках операции «Атлантическая решимость» прибудет пехотная рота 1-го батальона американского бронетанкового полка, передает РИА Новости сообщение посольства США в Таллине.

Американские военнослужащие в Эстонии, 2015 г.

«В Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley», – говорится в сообщении.


Новое подразделение заменит роту 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая прибыла в Эстонию в порядке ротации в сентябре прошлого года.

Отмечается, что «размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку союзников по НАТО».

Американцы останутся в республике до весны, пока не начнут прибывать военнослужащие многонационального батальона, решение о развертывании которого было принято в 2016 г на варшавском саммите НАТО.

Ранее сообщалось, что в состав батальона войдут 1,2 тыс. военнослужащих, большая часть которых (800 человек) прибудет из Великобритании, остальные – из Дании и Франции.

Использованы фотографии: rus.delfi.ee/Rauno Volmar
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Комментарии 13
  1. igordok Сегодня, 11:10
    Палка о двух концах. Из-за ротации у них лишние расходы, с другой стороны, какой-никакой, но опыт.
    igordok
    1. 210окв Сегодня, 11:12
      Какой опыт?Хождения по кабакам и борделям?Загаживания лужаек?
      Цитата: igordok
      Палка о двух концах. Из-за ротации у них лишние расходы, с другой стороны, какой-никакой, но опыт.
      210окв
      1. rasputin17 Сегодня, 11:32
        Какой опыт?Хождения по кабакам и борделям?Загаживания лужаек?

        и не только! Вы забыли еще мордобои, огул местных девок, ДТП и сброс Хаммеров с нераскрывшимися парашютами!! И за все будет уплочено местными налогоплательщиками! а что поделать лошариков надо учить!! hi
        rasputin17
        1. Банный Сегодня, 11:42
          насчет лошариков это право слово смело)))
          Банный
          1. Смог Сегодня, 11:52
            Ну вот у эстонских дефффченок есть возможность сравнить кто круче в постели десантники или пехотинцы. laughing
            Смог
    2. Зяблицев Сегодня, 11:58
      Текст за кадром фотографии: американский пехотинец эстонскому боевому клоуну:"Как челобитную подаешь,холоп! На колени! Пес смердячий!" laughing
      Зяблицев
  2. bubalik Сегодня, 11:13
    Из-за ротации у них лишние расходы, с другой стороны, какой-никакой, но опыт
    .,,,они все ближе,,,когда этот пузырь прорвется?,,,
    bubalik
    1. kot28.ru Сегодня, 11:20
      Когда он прорвется,уцелеют только пингвины и белые медведи-им привычно и до них далеко!
      они это понимают и потому ничего не будет!
      просто надо исполнять роль,чтобы зарабатывать бабло!
      kot28.ru
    2. кеп Сегодня, 11:22
      Цитата: bubalik
      Из-за ротации у них лишние расходы, с другой стороны, какой-никакой, но опыт
      .,,,они все ближе,,,когда этот пузырь прорвется?,,,


      Порвать пузырь можно,если провести встречные учения Балтийцев по названием "Рев медведя", с боевыми пусками Калибров из Балтийского моря по полигону в Астраханской области,с маневрированием вдоль границы,на высоте 500 метров,чтобы было видно и слышно.
      Какой пузырь порвется не знаю,скорее всего мочевой.Но думать начнут точно.
      кеп
      1. bubalik Сегодня, 11:30
        Порвать пузырь можно,если провести встречные учения Балтийцев по названием "Рев медведя", с боевыми пусками Калибров из Балтийского моря по полигону в Астраханской области,с маневрированием вдоль границы,на высоте 500 метров,чтобы было видно и слышно
        ,,прекрасно good hi
        bubalik
        1. ivanec Сегодня, 11:43
          ...одни уже полетали вдоль границы с Турцией.
          ivanec
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    В Эстонию направляется пехотная рота бронетанкового полка армии США

    Складывается ощущение, что у меня после таких сообщений должно наступить ослабление желудка? Но лично я пока наблюдаю понос, как словесный. так и натуральный даже у заторможенных прибалтов. Совет - главное рееебяяято не в штаны.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:59
    Они что теперь, ротацию каждого взвода будут освещать? am
    Горный стрелок

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