В Эстонию направляется пехотная рота бронетанкового полка армии США
Сегодня в Эстонию в рамках операции «Атлантическая решимость» прибудет пехотная рота 1-го батальона американского бронетанкового полка, передает РИА Новости сообщение посольства США в Таллине.
«В Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley», – говорится в сообщении.
Новое подразделение заменит роту 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая прибыла в Эстонию в порядке ротации в сентябре прошлого года.
Отмечается, что «размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку союзников по НАТО».
Американцы останутся в республике до весны, пока не начнут прибывать военнослужащие многонационального батальона, решение о развертывании которого было принято в 2016 г на варшавском саммите НАТО.
Ранее сообщалось, что в состав батальона войдут 1,2 тыс. военнослужащих, большая часть которых (800 человек) прибудет из Великобритании, остальные – из Дании и Франции.
«В Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley», – говорится в сообщении.
Новое подразделение заменит роту 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая прибыла в Эстонию в порядке ротации в сентябре прошлого года.
Отмечается, что «размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку союзников по НАТО».
Американцы останутся в республике до весны, пока не начнут прибывать военнослужащие многонационального батальона, решение о развертывании которого было принято в 2016 г на варшавском саммите НАТО.
Ранее сообщалось, что в состав батальона войдут 1,2 тыс. военнослужащих, большая часть которых (800 человек) прибудет из Великобритании, остальные – из Дании и Франции.
Использованы фотографии: rus.delfi.ee/Rauno Volmar