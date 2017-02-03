15:50 03 февраля

Киев решил закрыть воздушное пространство в районе Крыма

Как сообщает Диана Михайлова, Киев принял решение закрыть опасные зоны в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма на период до двух месяцев, аргументируя данную меру обострением ситуации на Донбассе.

Киев решил закрыть воздушное пространство в районе Крыма


Президент России Владимир Путин дал развернутый анализ комплекса причин, вызвавших военную эскалацию на Донбассе. Они сводятся к необходимости киевских властей выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США, не расположенной к украинскому режиму; мобилизации населения посредством пропаганды внешней угрозы в условиях социально-экономического коллапса страны; нежелании власти реализовывать Минские соглашения.


Ранее указывалось, что Украина опубликовала извещения об изменении в правилах проведения полетов (NOTAM), согласно которому 27 января на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма министерством обороны страны планировались очередные ракетные стрельбы.


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Комментарии 35
  1. Тринадцатый Сегодня, 12:22
    Снова Петрушка играет хиленькой мышцой.
    Тринадцатый
    1. Alex_Rarog Сегодня, 12:24
      А не закрыть ли нам воздушное пространство над Куевом??? А то они там в славном городе совсем оку...
      Alex_Rarog
      1. Самаритянин Сегодня, 12:36
        Цитата: Alex_Rarog
        А не закрыть ли нам воздушное пространство над Куевом??? А то они там в славном городе совсем оку...

        Над Киевом это конечно всё шутки, но вот если над Крымом закрыть будет весело!
        Самаритянин
        1. Rus2012 Сегодня, 13:24
          Цитата: Самаритянин
          если над Крымом закрыть будет весело!

          ...т.е.?
          От кого и для чего?!
          Чужие там и так не летают...
          Rus2012
      2. поневолебрат Сегодня, 12:55
        Цитата: Alex_Rarog
        А не закрыть ли нам воздушное пространство над Куевом???

        Благое пожелание, да только как шутка и катит. Во-первых это уже слишком, агрессия, понимаешь. Нам бы наше правительство закрыть. Эффект, поверьте , был бы не хуже.
        поневолебрат
    2. Самаритянин Сегодня, 12:25
      Цитата: Тринадцатый
      Снова Петрушка играет хиленькой мышцой.


      Ага и мышца эта называет сфинктер...
      Самаритянин
      1. Смог Сегодня, 12:28
        мышца эта называет сфинктер...

        Думаете сжалось?? Ведь не железное.....
        Смог
        1. Самаритянин Сегодня, 12:30
          Засиделся этот хмырь...
          Самаритянин
      2. Монос Сегодня, 12:32
        По-моему там и так 3 года уже никто не летает. Это всё равно, как запретить Путину заходить в туалет в Крыжополе.
        Монос
        1. Rus2012 Сегодня, 13:27
          Цитата: Монос
          По-моему там и так 3 года уже никто не летает.

          кроме нас...и пару инорейсов: Азеравиа в Турцию
          Rus2012
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:24
    Шо, опять? Ну надоели уже, кастрюлеголовые. Всему миру надоели... am
    Горный стрелок
  3. Kenneth Сегодня, 12:26
    А у него закрывалка выросла ? Интересно другое. Почему они так активно расстреливают остатки ракет
    Kenneth
    1. 210окв Сегодня, 12:29
      Почему остатки?Их щедро пополняют.Болгария и Польша,там этого добра полно,избавляются от "проклятого коммунизма"Ети их маму..
      Цитата: Kenneth
      А у него закрывалка выросла ? Интересно другое. Почему они так активно расстреливают остатки ракет
      210окв
    2. Alex_Tug Сегодня, 14:04
      Гарантийка выходит за пределы. Вечно не продлить. Если можно было их продать - давно распродали бы.
      Alex_Tug
  4. Смог Сегодня, 12:26
    Петя, где Донбасс , где Крым??? Спьяну что ли?
    Или и в Крыму решил повоевать, болезный?
    Смог
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    Киев решил закрыть воздушное пространство в районе Крыма

    Они (безмозглые уже по умолчанию) пытаются закрыть воздушное пространство включающее территорию России. Как это назвать? Глупостью - нет. Это откровенная очередная провокация со стороны Киева причем циничная в расчете, что у России сдадут нервы. Сволочное государство, с которым пора давно закончить вести какие-то экономические отношения, а уж тем более спонсировать низкими ценами на энергоносители.
    rotmistr60
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:37
      Геннадий, Вы смотрите на все это, как нормальный гражданин своей страны. С нынешней фашистской Украиной не только экономические, но и дипломатические отношения давно пора прекратить. Но есть еще кучка "удачливых и эффективных" менеджеров, захвативших все природные ресурсы. Для которых не существует ничего, кроме прибыли. И у украински, и у наших олигархов настоящий интернационализм.
      Офицер запаса
      1. кеп Сегодня, 12:46
        Цитата: Офицер запаса
        Но есть еще кучка "удачливых и эффективных" менеджеров, захвативших все природные ресурсы. Для которых не существует ничего, кроме прибыли. И у украински, и у наших олигархов настоящий интернационализм.


        А кое где и генетическое сходство. laughing
        кеп
        1. поневолебрат Сегодня, 12:58
          Да можно и прямо сказать, что большинство изних одной крови. Хотя как-то публиковали национальный состав олигархов. "Богоизбранных" там было далеко не большинство.
          поневолебрат
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:53
        И у украински, и у наших олигархов настоящий интернационализм.

        Полностью с вами согласен. Лично меня до сих пор удивляет присутствие нашего "Сбербанка" в этой враждебной стране, офисы которого периодически громят. Очевидно это очень выгодно Грефу и его соратникам по "либеральной" экономике и развалу России?
        rotmistr60
        1. weksha50 Сегодня, 13:13
          Цитата: rotmistr60
          Лично меня до сих пор удивляет присутствие нашего "Сбербанка" в этой враждебной стране, офисы которого периодически громят.



          Хм... Зато в Крыму "Сбербанк" отсутствует от слова "полностью"... Хотелось бы задать Грефу вопрос: что мешает работать СБ на территории России и абсолютно не мешает работать на территории... "братского врага"...?
          weksha50
          1. амурец Сегодня, 14:11
            Цитата: weksha50
            Хм... Зато в Крыму "Сбербанк" отсутствует от слова "полностью"... Хотелось бы задать Грефу вопрос: что мешает работать СБ на территории России и абсолютно не мешает работать на территории... "братского врага"...?

            Греф популярно объяснил, "боязнь санкций США."
            амурец
  6. _Vlad_ Сегодня, 12:29
    "над Черным морем вблизи Крыма"
    уважаемые корреспонденты -картинка не по теме, либо комментируйте то что на ней намалевано. hi
    _Vlad_
    1. кеп Сегодня, 12:50
      Цитата: _Vlad_
      комментируйте то что на ней намалевано. hi


      Карта для пилотов,зоны которые запрещено пересекать.Это территория Украины,но следуя этой карте,зоны надо обходить,соответственно и Крым,так как он как раз за этой зоной. hi
      кеп
      1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:44
        там всё равно ни кто не летает и ни когда не летал, разве что военные. так им по ..., закрытая та зона или нет. мониторщина она такая
        Крымский партизан 1974
      2. _Vlad_ Сегодня, 14:36
        Спасибо. Разглядел.
        На первый взгляд кажется, что закрывают часть территории Крыма.
        _Vlad_
    2. bk316 Сегодня, 13:26
      -картинка не по теме,

      Почему не по теме?
      Карты читать не умеете?
      Вот расшифровка (один район):
      A0256/17 (Issued for UKFV UKOV) - DANGER AREA UKD200A PUT INTO OPERATION:
      1. LATERAL LIMITS:
      464100N 0313747E 460940N 0324925E
      455400N 0325200E 453500N 0321100E
      451400N 0311500E 454541N 0305307E
      464100N 0313747E.
      2. VER LIMIT: SFC - FL265.
      3. AMC - MANAGEABLE AREA.
      4. TIME OF ACTIVITY: BY NOTAM.
      5. BOMBING, ARTILLERY FIRING, ROCKET LAUNCHING,
      BLASTING.
      6. OVERFLIGHT AREA BY ODESA RADAR 120.900 MHZ
      ODESA RADAR 132.200 MHZ
      ODESA RADAR 130.475 MHZ
      ODESA RADAR 123.950 MHZ CLEARANCE.
      REF AIP ENR 5.1. SFC - FL265, 03 FEB 00:00 2017 UNTIL PERM. CREATED: 31 JAN
      12:12 2017
      bk316
  7. Shuttle Сегодня, 12:33
    Прикрывалку пусть не сломают.
    Shuttle
  8. GeorgeSev85 Сегодня, 12:33
    Чуркин хорошо сказал в СовБезе ООН

    «Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и «повязать» своей безрассудной, конфронтационной политикой новоизбранных глав государств. И конечно, украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», -
    GeorgeSev85
  9. rasputin17 Сегодня, 12:38
    Опять Питруччо белочка посетила!! Видать крупная была что он берега попутал! Где Крым и где Донбас! belay
    rasputin17
    1. поневолебрат Сегодня, 12:59
      Белка может и посетила, но Донецк ночью обстреляли нешуточно. Война...
      поневолебрат
      1. rasputin17 Сегодня, 13:09
        Вот это и плохо! Одних косит шиза а других РСЗО и невинные люди свою кровь льют!! Сколько же ее надо пролить что бы утопить в ней этого упыря!??? am
        rasputin17
  10. Кот канибал Сегодня, 13:07
    Да пусть этот Киев хоть утопится,со всем его бандеровским населением. Крым ушел и его воздушное пространство,это воздушное пространство РФ,а что до нейтральных вод,над Черным морем,да хоть на ушах стойте. Очередные бандеровские прыжки и понты.
    Кот канибал
  11. avg-mgn Сегодня, 13:41
    В принципе Киев старается из последних штанов выпрыгнуть до момента пока Трамп и иже с ним примут некие решения. Главное отжать максимум территории, нанести максимальный ущерб ЛДНР и Донецку в первую очередь. Ведь ни кто не знает - как штаты поведут себя буквально завтра и будет ли поддержка Киеву с их стороны. Тупость, наглость и зверства на уровне гитлеризма в одном стакане. Крым отдельная от Украины песня - и это песня русская!
    avg-mgn
  12. НЕКСУС Сегодня, 14:32
    Киев принял решение закрыть опасные зоны в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма на период до двух месяцев, аргументируя данную меру обострением ситуации на Донбассе.

    Мне интересно,как Украина закроет небо вблизи Крыма? Если это произойдет,то эта прямая агрессия не против Донбасса,а против РФ,что должно повлеч ответные меры,вплоть до уничтожения систем ПВО Украины,которые будут "перекрывать" российское небо.
    НЕКСУС

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