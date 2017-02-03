Киев решил закрыть воздушное пространство в районе Крыма
Как сообщает Диана Михайлова, Киев принял решение закрыть опасные зоны в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма на период до двух месяцев, аргументируя данную меру обострением ситуации на Донбассе.
Президент России Владимир Путин дал развернутый анализ комплекса причин, вызвавших военную эскалацию на Донбассе. Они сводятся к необходимости киевских властей выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США, не расположенной к украинскому режиму; мобилизации населения посредством пропаганды внешней угрозы в условиях социально-экономического коллапса страны; нежелании власти реализовывать Минские соглашения.
Ранее указывалось, что Украина опубликовала извещения об изменении в правилах проведения полетов (NOTAM), согласно которому 27 января на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма министерством обороны страны планировались очередные ракетные стрельбы.
Президент России Владимир Путин дал развернутый анализ комплекса причин, вызвавших военную эскалацию на Донбассе. Они сводятся к необходимости киевских властей выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США, не расположенной к украинскому режиму; мобилизации населения посредством пропаганды внешней угрозы в условиях социально-экономического коллапса страны; нежелании власти реализовывать Минские соглашения.
Ранее указывалось, что Украина опубликовала извещения об изменении в правилах проведения полетов (NOTAM), согласно которому 27 января на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма министерством обороны страны планировались очередные ракетные стрельбы.