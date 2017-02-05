Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»
Кто укусил Бацьку?
Информационное агентство Регнум сообщает о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривает возможность выхода РБ из Евразийского экономического союза и Организации Договора по коллективной безопасности. Белорусские официальные источники такую информацию на данный момент не подтверждают.
Неделя завершилась большой пресс-конференцией Бацьки, в ходе которой град и мир узнали о том, что Александру Григорьевичу от России вообще ничего не нужно, что у Белоруссии своей нефти на 35 лет, что Бортников и Данкверт – главные враги белорусской свободы и независимости, что из таможенных структур ЕАЭС нужно отозвать всех белорусских специалистов, и что вообще, российское руководство может и «обжечься».
С российской стороны быка за хвост или ещё за что-то там долго тянуть не стали, и мясо этих самых быков, если они родом из Минска, к поставкам в РФ запретили. Данкверт – он, конечно, не Геннадий Онищенко, но тоже прекрасно знает, когда в мясе из РБ вдруг заводятся «не соответствующие» фито- и прочим санитарным нормам бактерии, вирусы и прочие палочки с грибками.
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Mavrikiy
askort154
НЕКСУС
Суровые российские буровые платформы
Украинские СМИ сегодня демонстрируют фото пробоины в фюзеляже самолёта Ан-26 ВМС Украины, который, по заявлениям портала «Думская», осуществлял «облёт одесского газового месторождения» над Чёрным морем. Указанный интернет-ресурс со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака утверждает, что самолёт ВМС Украины был обстрелян из стрелкового оружия с буровой установки, принадлежащей России. В трактовке Киева, буровая установка была ранее «захвачена Россией».
Украинское оборонное ведомство во главе с генералом Полтораком заявлениями и фотографиями «обстрела» своего Ан-26 над Чёрным морем открыло страшную военную тайну «незалежной». Во-первых, в украинской авиации служат такие асы, которые могут выделывать фигуры высшего пилотажа (вплоть до затяжного полёта «брюхом кверху») на самолётах транспортной авиации – упомянутом Ан-26, например. Ну а как ещё объяснить продемонстрированные «отверстия от пуль» в верхней части фюзеляжа этого самолёта. Во-вторых, при наличии таких асов украинская армия в целом уступает по боевой оснащённости и ТТХ российским буровым платформам в Чёрном море... Уж точно никакого удивления не возникнет, если в МО Украины сообщат, что у каждой буровой вышки РФ в Чёрном море в арсенале как минимум по десятку «Калибров», а то и «Тополей»...
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Dorz
inkass_98
Bad_gr
Ответь материально
На днях представитель литовского парламента объявил, что послевоенные границы, видите ли, устарели, Калининград нужно чуть ли не обратно в Кёнигсберг переименовать и "вернуть Европе". Аргумент такой: "Россия пересмотрела послевоенные границы, присоединив Крым, значит, и Европе нужно пересмотреть границы России".
Литовский депутат – человек, конечно, серьёзный, но если всерьёз обращать внимание на каждого такого депутата из Прибалтийских стран-«тигров», то никаких эмоций, в конечном итоге не хватит. Вот выставить литдепу счёт по факту того, что пока он сидел в своём кресле, российские налогоплательщики «как правопреемники» выплачивали гигантские долги и за него тоже, вполне... вполне... Так что, гони рубль, «родственник»!..
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Александр Романов
Зяблицев
Тот же ЛЕХА
Запахло котлом?
В крупном немецком издании Süddeutsche Zeitung появился материал со ссылкой на представителей правительства ФРГ, комментирующих ситуацию в Донбассе. В материале говорится о вине Киева за новую эскалацию конфликта.
Украинское руководство решило наловить «политических и финансовых бонусов» по привычной для себя схеме. Чтобы бойцы не замёрзли и вдруг не решили согреться горящими покрышками в Киеве, их снова бросили против населения Донбасса. По 3 с лишним тысячи обстрелов за сутки – полный спектр калибров, причём под прикрытием жилых домов Авдеевки, из которой гражданское население так и не было эвакуировано, если не считать тех, кто покинул прифронтовой город сам. Под огнём фактически весь Донецк. ОБСЕ сверкнуло пятками...
Снаряды и мины разрываются в Горловке.
На таком фоне Петро Алексеич вознамерился поговорить по телефону с президентом США – мол, мы фиалки нюхаем, а клятая Россия снова по чём зря на нам посягает.
Запахло котлом?..
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Владимирец
Donch4ak
Егоза
Не наше холопское дело?..
Некоторое количество офицеров, выполнявших свой миротворческий долг в Абхазии, согласно закону отсудили себе командировочные, 35 американских долларов в сутки. Деньги им выплатили. Купили квартиры. А через год, втихую, приговор отменили, и через 14 лет Минобороны радостно сообщило, что командировочные офицерам начислили неправильно. И их необходимо вернуть. Собирайте денежки, продавайте квартиры, купленные на незаконно полученные командировочные, но бабло — в кассу.
Система вытирания ног у нас давняя, если не сказать - древняя. Складывалась веками. Холопа можно за чуб, можно хворостиной, можно и чем покрепШе. А если холопья морда решит ещё и на его Светлость – начальника (командира) – голос подать, то это жжжжжж вообще – чуть ли не посягательство на всё государство, «вместе взятое»... Когда холоп взывает к справедливости – это чаще всего расценивается как удар по столпам государственности, а посему холопа в лучшем случае посылают подальше вербально. Не, ну тут выбор... Матёрый традиционализм или не менее матёрый либерализм. Золотая середина как-то нигде пока не заладилась...
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Зяблицев
Просто человек
Hlavaty
Где им теперь харчеваться?
На официальном портале правовой информации опубликовано решение Президента (Верховного Главнокомандующего ВС) РФ Владимира Путина. Решение (указ №47 от 2 февраля 2017 года) касается снятия с должностей 16 генералов различных ведомств, включая Следственный комитет, МЧС и МВД России. О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.
Заголовки об освобождении от должностей сразу 16 представителей генералитета породили, как водится, конспирологию: «Путин раскрыл страшный генеральский заговор и росчерком пера заговорщиков лишил почвы под ногами. Раньше-то им виселица светила, а теперь мы -государство цивилизованное – а потому почётная пенсия и отлучение от кормушек». Учитывая тот факт, кто официальных комментариев Кремля и спустя несколько дней после президентского указа не опубликовано, можно предположить, что Кремлю такая народная конспирология в целом приходится по душе.
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Монах
3danimal
Владыка Ситх
Рыночная экономика
В ближайшее время в РФ может измениться принцип оплаты за выдачу лицензий на оружие. Вместо единовременных сборов Росгвардия предлагает ввести госпошлину, как это предусмотрено налоговых кодексом.
Инициатива понятна. Купил охотничье ружьишко – заплати. Упаковал в чехол – заплати. Чехол положил в багажник машины (о, да у тебя ещё и машина!..) – заплати. Поехал до места (о, да она у тебя ещё и на ходу!..) – заплати. Нет, ну а что вы хотели – если коммунизм не построили, то, выходит, надо ж привыкать к рыночной экономике...
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Офицер запаса
kapitan92
De Laert
Долгая история двух автоматов
В этом году завершатся испытания двух новых автоматов – АЕК-971 и АК-12. Один из них станет основным в российской армии, но какой именно – пока вопрос.
Как там обычно в мыльных операх - «Прошло 3 года...» Вопрос о том, какой автомат – АК-12 или АЕК-971 - по-прежнему на повестке дня. Торопиться в таком деле, конечно, ни к чему. Но и резину тянуть до бесконечности – тоже как-то странно. А то получается не здоровая конкуренция, а очередной намёк на то, что примут у тех, кто больше посулит?..
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Jovanni
Topotun
Прохожий
Xroft
Свободу коррупции?
Массовые народные протесты проходят в румынской столице. Улицы Бухареста и других городов заполнили десятки тысяч протестующих, которые выдвинули определённые требования к государственным властям. Митингующие требуют пересмотреть постановление об амнистии, принятое ради известной категории заключённых. В ближайшее время на свободе могут оказаться бывшие высокопоставленные чиновники, осуждённые за преступления коррупционного характера, нанесшие румынскому бюджету крупный ущерб.
Недовольство народа связано с поспешным внесением правительством в обход парламента изменений в уголовный кодекс. Объявлена амнистия и декриминализация коррупционных преступлений, причём мера смягчения касается преступлений чиновников-взяточников, казнокрадов и прочих махровых государственных карманников, которые нанесли сравнительно «небольшой» ущерб румынской казне — положили в карман 200 тысяч леев или меньше (то есть менее 44 тыс. евро).
Законопроект был утверждён румынским правительством поздним вечером 31 января, а в ночь на 1 февраля опубликован в «Официальном мониторе». Постановление предусматривает помилование большой категории заключённых, приговорённых к срокам менее пяти лет.
Нынешнее правительство Румынии, возглавляемое Сорином Гриндяну, дорвалось до власти недавно, в декабре прошлого года. На выборах тогда победила Социал-демократическая партия. Интересно, что члены этой партии замарали себя в целом ряде коррупционных скандалов. Многие в последние годы попали под суд, а затем за решётку по обвинениям в коррупции.
И вот теперь всех этих партийцев власть намерена выпустить на волю. Несмотря на народные протесты, кабмин отнюдь не намерен отказываться от нового постановления. Да что говорить, если правители не хотят отменять свой закон даже вопреки критике Евросоюза!
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elenagromova
ohtandur
кеп
Не верьте прессе: Трамп санкций против России не смягчал
Американские военные эксперты паникуют: рассуждая на тему вероятной отмены антироссийских санкций, они отмечают, что русский медведь после отмены может и вовсе превратиться в «чудовище». Русское оборонное ведомство получит доступ к штатовским технологиям, и Путин ещё больше усилит военный потенциал России.
А тут ещё одна новость подлила масла в огонь: Вашингтон якобы решил частично снять санкционный режим в отношении ФСБ РФ. Речь идёт о решении, принятом с США на основании «Генеральной лицензии №1», которую опубликовало подразделение Минфина США, отвечающее за санкционную политику. Документ гласит, что Минфин США разрешает проведение сделок, в которых одним из контрагентов является Федеральная служба безопасности РФ и которые были запрещены указами президента США от апреля 2015 и декабря 2016 гг.
Впрочем, эта новость оказалась довольно «сырой», если не сказать больше. Как узнала выяснила газета «Financial Times», американский Минфин лишь уточнил порядок применения санкций в отношении ФСБ, наложенных администрацией Обамы. Уточнение, отмечает Newsru.com, было сделано из-за жалоб американских компаний «Microsoft» и «Cisco», а также торгово-промышленных групп.
Сообщения о смягчении Минфином США антироссийских ограничительных мер уже опровергнуты администрацией США и лично Трампом, указывает издание. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, речь идёт об обычном порядке уточнения исключений для различных отраслей промышленности или товаров.
Эксперты издания описали внесённые Минфином изменения как обычную регуляторную настройку в пользу американских компаний, но вовсе не России.
«Всем нужно отойти на шаг назад и сделать глубокий вдох», — приводит издание слова адвоката международной торговли в Вашингтоне Дуга Джейкобсона. Он отметил, что данные уточнения — отнюдь не подарок Трампа российскому коллеге Путину.
Напомним, в 2014 году Соединённые Штаты ввели ряд санкций в отношении различных российских оборонных и сырьевых компаний. В «блэк-листе» значатся Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», НПО машиностроения, структуры «Ростеха», в том числе концерны «Калашников» «Радиоэлектронные технологии» и др.
Список Обамы постоянно пополнялся. Под последние санкции, введённые 30 декабря 2016 года, попали ФСБ, ГРУ, автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (Зеленоград), ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург) и компания «ЦОР секьюрити» («Цифровое оружие и защита»).
Эксперты сочли, что введением дополнительных санкций Барак Обама попытался максимально осложнить налаживание российско-американских отношений после смены администрации Белого дома. И сегодня, как видим, оборонные эксперты США настаивают на сохранении антироссийских санкций в полном масштабе.
И мистер Трамп этим экспертам возражать не склонен. Да и с чего бы вдруг? Трудно представить, чтобы «гегемон» кланялся «развивающейся» стране.
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Михаил
сибиралт
gladcu2
Вас Влад
stas
AUL
Мистер Трамп и «зоны безопасности»
Некоторые западные эксперты полагают, что Москва переиграла своих противников в Сирии: Кремлю удалось настроить разрозненные группировки сирийской оппозиции друг против друга. Однако почивать на лаврах не следует: в Сирии собрался делать дела Трамп, которому не терпится создать там «зоны безопасности».
Кроме того, положение в Сирии сейчас не из лучших. О ситуации в районе Дейр-эз-Зора на днях рассказал представитель МО РФ генерал Сергей Рудской. Его заявление приводит «Интерфакс»: «Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ» (запрещено в РФ).
По некоторым данным, боевики увеличили площади контролируемых территорий к северо-западу от города после очередной атаки на позиции сирийских войск.
Что касается зон безопасности в Сирии, то в таком случае появляется вероятность прямого столкновения с Россией. Допустим, может возникнуть такая чрезвычайная ситуация, когда США придётся сбить сирийский или российский бомбардировщик в этой зоне. Последствия непредсказуемы, указывают военные эксперты из США.
Так неужели этого не понимает сам Трамп? Должен понимать: во время предвыборной кампании он спорил с Клинтон, рвавшейся создать зону безопасности в Сирии, и предупреждал, что в таком случае сирийский конфликт закончится третьей мировой войной. Стоит только послушать Хиллари — и такая война будет развязана.
Теперь, похоже, в Белом доме господствуют иные идеи. Противоположные. Мистер Трамп, вероятно, ничего против третьей мировой войны не имеет.
Кстати, в Сирии стоят российские комплексы С-300 и С-400. «Напомню американским «стратегам», что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — говорил генерал-майор Конашенков в октябре 2016 года.
Подождём три месяца. Посмотрим, что за план по зонам в Сирии составят для Трампа его министры.
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Тот же ЛЕХА
татарин 174
Siberiya
Mavrikiy
Тот же ЛЕХА
Мировая ядерная война: от теории к практике?
Одной из громких тем в западной прессе стало обсуждение вопроса выживаемости русских и китайцев при ядерном ударе. Тема пришла, что называется, с самого верха: Стратегическое командование вооружённых сил США и офис Директора национальной разведки сообща оценивают способность Москвы и Пекина «пережить ядерный удар». Тем временем в Институте Катона с печалью констатируют: «альтернативой» диалогу США и РФ является «ядерная конфронтация».
Тем временем китайское военное командование заявило, что война с Соединёнными Штатами в период президентства Дональда Трампа практически неизбежна. Об этом пишет журнал «Focus». Согласно его информации, Народно-освободительная армия Китая распространила заявление, в котором свой взгляд на современную ситуацию изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР. «Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью», — говорится в этом заявлении.
Есть и другие материалы в западной прессе, в которых обсуждается тема вероятной ядерной войны между США и Россией или между Китаем и США. Наращивание ядерных вооружений было и остаётся опасным путём, ведущим к концу человечества. Если два или три политика, озабоченных своими амбициями, не понимают этой простой истины, то ещё раз напомним им: достаточно одного нелепого инцидента или чудовищной ошибки, и роковая катастрофа приведёт планету к ядерной зиме. Ужасна война пулемётов и танков, и всё же человечество таких войн, малых и больших, пережило немало. А вот война ракет с ядерными боеголовками будет последней. Российские учёные уже предлагают вывезти культурные ценности человечества на Луну, и их идея не кажется совсем бредовой.
Должно быть, Трампу с его заявлениями вроде «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!» очень хочется управлять развалинами США из-под земли.
Как и другому республиканцу, Бушу-младшему, мистеру Трампу пора обратиться к психиатру. Впрочем, Буша вылечить не смогли.
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cniza
Чёрный
антивирус
andj61
Ст.пропорщик
Стратегический китайский ответ
В Поднебесной готовится несколько асимметричных ответов тактического и стратегического характера на приход к власти новой антикитайской администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Первым шагом стратегического характера стало развёртывание подвижных грунтовых ракетных комплексов с МБР DF-41 в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, расположенной вдоль российско-китайской границы. За счёт этого Пекин решил сразу две важные задачи: ракеты DF-41 2-го артиллерийского корпуса теперь уверенно достигают Восточного побережья и южных штатов США, а траектория полёта МБР DF-41 проходит не над Республикой Корея и Японией, а над северной частью Охотского моря и Камчаткой (в обход радиусов поражения «Иджисов» и «THAAD’ов», развёрнутых в РК и Восточно-Китайском море). Более того, пусковые установки СРК DF-41 в провинции Хэйлунцзян будут прикрываться не только китайской системой ПРО, но и зенитно-ракетными дивизионами С-300/400, обороняющими объекты Тихоокеанского флота России в Приморском крае: налицо более выгодное геостратегическое расположение провинции абсолютно во всех смыслах.
Китайцы, отметим, этим не ограничились. Вторым шагом стали меры тактического характера, принимаемые Пекином в ответ на переброску эскадрильи из 10 тактических истребителей СКВП F-35B на японскую авиабазу Ивакуни в январе 2017-го года. Как стало известно от китайского источника «Sina» в 20-х числах января, авиакосмический гигант «Чэнду» ведёт проектирование нескольких типов подвесных «стелс»-контейнеров для ракетного вооружения тактических истребителей 5-го поколения J-20 «Чёрный орёл», играющих огромную роль в снижении радиолокационной сигнатуры истребителя во время проведения противорадиолокационных и противокорабельных операций, а также ведения дальнего воздушного боя с численно превосходящей авиацией противника.
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sailor52
EternalStranger
Lock36
EvilLion
EternalStranger
АФАРа нет, денег нет
Представленный на прошлой неделе истребитель МиГ-35 на самом деле не тот самолет, который предлагался Индии в 2011 году, это всего лишь «усовершенствованный вариант наземного базирования самолета палубной авиации МиГ-29КР», утверждает «National Interest», ссылаясь на свои источники в российском ОПК.
«У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР — это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков», — сказал источник изданию.
И вот выводы аналитика: МиГ-35 предназначен больше для экспорта, а российские войска нуждаются в более современных машинах «с лучшими характеристиками».
Получается, что МиГ-35 — последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания «Сухой» обладает несомненными преимуществами».
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210окв
Alexey RA
Alex_Tug
_Ugene_
vanek77
_Ugene_
Уступит ли мужчина даме?
Шведские власти решили изменить свою позицию по «Северному потоку – 2». Речь идёт о заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём, которая высказалась о том, что МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.
Строительство «Северного потока – 2» ведётся группой компаний «Nord Stream-2 AG». Именно эта бизнес-структура обращалась к правительству Швеции с просьбой предоставить возможность использования порта Карлсхамн для размещения труб.
Ранее официальный Стокгольм предложение собирался отклонить. В шведском министерстве обороны стали озвучивать странные заявления о том, что с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действиями шведских ВМС». Эти заявления не без иронии были прокомментированы в шведских же СМИ, однако министр обороны Петер Хультквист по-прежнему выступает против разгрузки труб в Карлсхамне, аргументируя свою позицию "российской угрозой".
Трубы, добавим, — штука крайне опасная. Всем в мире известно, что именно к газпромовским трубам подключено кабельное телевидение марки «RT», а также прямая линия пропаганды Кремля с голосом Путина, вещающим 24 часа в сутки на чистом шведском языке.
Очевидно, назревает крупный трубный конфликт между министром обороны и министром иностранных дел Швеции. Может быть, мужчина уступит даме?
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дядя Мурзик
210окв
rotmistr60
Когда Россия станет Пакистаном
Очень скоро, через тринадцать лет, Россия станет менее опасной, чем даже какой-нибудь Иран. Об этом сообщает ряд экспертов, чьи выводы сходятся. Причинами ослабления России к 2030-му году станут низкие цены на нефть с газом и вымирание населения. США нет нужды воевать с русскими, а также с китайцами. Американцы и китайцы и без того окажутся экономическими победителями: обе экономики, в отличие от российской, будут процветать.
Если цены на нефть и газ останутся низкими, полагает некоторые эксперты, а Россия не продвинет свои прочие хозяйственные отрасли, то нет смысла ждать, что экономика России достигнет величины хотя бы половины экономики Великобритании, даже одной её четверти или одной восьмой к 2050 году. В то время Россию будут сравнивать уже с Пакистаном: страна со скверной экономикой и ядерным арсеналом.
Отметим, что подобные оценки, сопряжённые с прогнозами о скором ослаблении России, резко расходятся с официальной точкой зрения, которую ранее озвучивали господа Джозеф Данфорд, Марк Милли и Джеймс Мэттис (назначенный министр обороны США). Все эти лица ставят «угрозу» России на первое место.
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Uncle Lee
Maksus
Ольгович
Maksus
сибиралт
xetai9977
*«Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных
Информационное агентство Регнум сообщает о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривает возможность выхода РБ из Евразийского экономического союза и Организации Договора по коллективной безопасности. Белорусские официальные источники такую информацию на данный момент не подтверждают.
Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..
Лукашенко собирается вывести Белоруссию из состава ЕАЭС и ОДКБ
"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
Лукашенко собирается вывести Белоруссию из состава ЕАЭС и ОДКБ
"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
Неделя завершилась большой пресс-конференцией Бацьки, в ходе которой град и мир узнали о том, что Александру Григорьевичу от России вообще ничего не нужно, что у Белоруссии своей нефти на 35 лет, что Бортников и Данкверт – главные враги белорусской свободы и независимости, что из таможенных структур ЕАЭС нужно отозвать всех белорусских специалистов, и что вообще, российское руководство может и «обжечься».
С российской стороны быка за хвост или ещё за что-то там долго тянуть не стали, и мясо этих самых быков, если они родом из Минска, к поставкам в РФ запретили. Данкверт – он, конечно, не Геннадий Онищенко, но тоже прекрасно знает, когда в мясе из РБ вдруг заводятся «не соответствующие» фито- и прочим санитарным нормам бактерии, вирусы и прочие палочки с грибками.
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Mavrikiy
Что бы не делать, лишь бы не делать. За то, что пушистый и мягкий, с России капало и капало. А как уменьшили вливания, так сразу за шантаж. Такова натура незалежных.
askort154
Шантажист блефует, как всегда. Вброс сделал через СМИ без официального подтверждения и выжидает реакцию Кремля. Он прекрасно понимает, что без подпитки России, его "чудо экономика", сдуется в одночасье. Забыл, как после последних выборов, РФ вкачала в него 3,5 млрд. долларов, чтобы спасти упавшие до плинтуса "зайчики" и его популистские обещания.
НЕКСУС
Что-то мне подсказывает, что в скором будущем батька уйдет скоропостижно на пенсию, как это было с Хрущевым. Больно много в последнее время голосит в сторону РФ. Как уже не раз говорил-попытка усидеть на трех стульях ведет к тому, что задница рвется и хорошо если вдоль, а то может и поперек, минуя все физические законы.
Суровые российские буровые платформы
Украинские СМИ сегодня демонстрируют фото пробоины в фюзеляже самолёта Ан-26 ВМС Украины, который, по заявлениям портала «Думская», осуществлял «облёт одесского газового месторождения» над Чёрным морем. Указанный интернет-ресурс со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака утверждает, что самолёт ВМС Украины был обстрелян из стрелкового оружия с буровой установки, принадлежащей России. В трактовке Киева, буровая установка была ранее «захвачена Россией».
Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины
Украина обращается в МУС по поводу "российского обстрела" самолёта Ан-26
ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»
Украина обращается в МУС по поводу "российского обстрела" самолёта Ан-26
ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»
Украинское оборонное ведомство во главе с генералом Полтораком заявлениями и фотографиями «обстрела» своего Ан-26 над Чёрным морем открыло страшную военную тайну «незалежной». Во-первых, в украинской авиации служат такие асы, которые могут выделывать фигуры высшего пилотажа (вплоть до затяжного полёта «брюхом кверху») на самолётах транспортной авиации – упомянутом Ан-26, например. Ну а как ещё объяснить продемонстрированные «отверстия от пуль» в верхней части фюзеляжа этого самолёта. Во-вторых, при наличии таких асов украинская армия в целом уступает по боевой оснащённости и ТТХ российским буровым платформам в Чёрном море... Уж точно никакого удивления не возникнет, если в МО Украины сообщат, что у каждой буровой вышки РФ в Чёрном море в арсенале как минимум по десятку «Калибров», а то и «Тополей»...
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Dorz
Это фото птичьей какашки, похожее на пробоину.
inkass_98
Очередное позорище:
- пробоина (ломом?) сверху, они виражи выписывали над вышками?
- ни Руина, ни Россия не являются участниками Римского статута и юрисдикции МУС не подлежат. Занавес.
- пробоина (ломом?) сверху, они виражи выписывали над вышками?
- ни Руина, ни Россия не являются участниками Римского статута и юрисдикции МУС не подлежат. Занавес.
Bad_gr
Я так понял, российская буровая платформа напала на «водолазное» судно "Почаев"? По-видимому, вначале стреляла по курсу, чтобы остановились и только после неподчинения догнала (кто бы сомневался, что наша буровая платформа более скоростная) и начала стрелять по судну своим главным калибром. Странно что украинское судно после этого не затонуло. «.... у нас есть что показать – следы снайперских пуль».
Конечно "снайперских", ведь в такое судно попасть может только снайпер.
Конечно "снайперских", ведь в такое судно попасть может только снайпер.
Ответь материально
На днях представитель литовского парламента объявил, что послевоенные границы, видите ли, устарели, Калининград нужно чуть ли не обратно в Кёнигсберг переименовать и "вернуть Европе". Аргумент такой: "Россия пересмотрела послевоенные границы, присоединив Крым, значит, и Европе нужно пересмотреть границы России".
Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?
Взгляд из Вильнюса: Россия лишилась прав на Калининградскую область
Российский сенатор ответил литовскому депутату на призыв "вернуть Калининград Европе"
Взгляд из Вильнюса: Россия лишилась прав на Калининградскую область
Российский сенатор ответил литовскому депутату на призыв "вернуть Калининград Европе"
Литовский депутат – человек, конечно, серьёзный, но если всерьёз обращать внимание на каждого такого депутата из Прибалтийских стран-«тигров», то никаких эмоций, в конечном итоге не хватит. Вот выставить литдепу счёт по факту того, что пока он сидел в своём кресле, российские налогоплательщики «как правопреемники» выплачивали гигантские долги и за него тоже, вполне... вполне... Так что, гони рубль, «родственник»!..
Комментарии наших читателей:
Александр Романов
«Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий».
Пусть политолог представит, что будет, если русские потребуют Прибалтику обратно.
Пусть политолог представит, что будет, если русские потребуют Прибалтику обратно.
Зяблицев
"В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте" и наоборот!
Вот кто, даже в самой Литве знал этого небритого утырка - никто! А теперь он звезда ю-тюба и глядишь, такие же узколобые выберут его еще на один срок, и он будет кирувать за народный счет нищих литовских камрадов, ничего полезного при этом не делая! Демократия...
Вот кто, даже в самой Литве знал этого небритого утырка - никто! А теперь он звезда ю-тюба и глядишь, такие же узколобые выберут его еще на один срок, и он будет кирувать за народный счет нищих литовских камрадов, ничего полезного при этом не делая! Демократия...
Тот же ЛЕХА
Сегодняшний мир рушится на глазах... многие государства сейчас хотят пересмотра итогов второй мировой войны... это путь к новой мировой войне...
Боюсь, что в мире не осталось надежных предохранителей от повторения новой мировой бойни.
ООН себя дискредитировало... старые договора нежизнеспособны... остается только проверенный закон джунглей... кто сильнее, тот и прав.
Боюсь, что в мире не осталось надежных предохранителей от повторения новой мировой бойни.
ООН себя дискредитировало... старые договора нежизнеспособны... остается только проверенный закон джунглей... кто сильнее, тот и прав.
Запахло котлом?
В крупном немецком издании Süddeutsche Zeitung появился материал со ссылкой на представителей правительства ФРГ, комментирующих ситуацию в Донбассе. В материале говорится о вине Киева за новую эскалацию конфликта.
СМИ ФРГ: Правительство Германии винит Киев в эскалации конфликта в Донбассе
Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе
«А нас за что?»
Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе
«А нас за что?»
Украинское руководство решило наловить «политических и финансовых бонусов» по привычной для себя схеме. Чтобы бойцы не замёрзли и вдруг не решили согреться горящими покрышками в Киеве, их снова бросили против населения Донбасса. По 3 с лишним тысячи обстрелов за сутки – полный спектр калибров, причём под прикрытием жилых домов Авдеевки, из которой гражданское население так и не было эвакуировано, если не считать тех, кто покинул прифронтовой город сам. Под огнём фактически весь Донецк. ОБСЕ сверкнуло пятками...
Снаряды и мины разрываются в Горловке.
На таком фоне Петро Алексеич вознамерился поговорить по телефону с президентом США – мол, мы фиалки нюхаем, а клятая Россия снова по чём зря на нам посягает.
Запахло котлом?..
Комментарии наших читателей:
Владимирец
Раньше Киев был не виноват совсем, теперь он виноват в бОльшей степени, ну то есть признали, что ВСУ тоже пару раз из ПМ в сторону Донецка выстрелили.
Donch4ak
Гнать надо было в августе 2014 года и силы были и запал.... дошли до Мариуполя - нате вам Минские соглашения...
Егоза
"Донбасс станет украинским либо безлюдным" - вот этот сценарий и реализовывают. Неужели надеются на сыночка "бывшего", что даст деньги и будет добывать сланцевый газ? а с другой стороны, страшно прекращать войну, ну как армия на Киев пойдет и спросит за все хорошее? Пусть уж там погибнут. Страшно это и за людей мирных больно.
Не наше холопское дело?..
Некоторое количество офицеров, выполнявших свой миротворческий долг в Абхазии, согласно закону отсудили себе командировочные, 35 американских долларов в сутки. Деньги им выплатили. Купили квартиры. А через год, втихую, приговор отменили, и через 14 лет Минобороны радостно сообщило, что командировочные офицерам начислили неправильно. И их необходимо вернуть. Собирайте денежки, продавайте квартиры, купленные на незаконно полученные командировочные, но бабло — в кассу.
Система вытирания ног у нас давняя, если не сказать - древняя. Складывалась веками. Холопа можно за чуб, можно хворостиной, можно и чем покрепШе. А если холопья морда решит ещё и на его Светлость – начальника (командира) – голос подать, то это жжжжжж вообще – чуть ли не посягательство на всё государство, «вместе взятое»... Когда холоп взывает к справедливости – это чаще всего расценивается как удар по столпам государственности, а посему холопа в лучшем случае посылают подальше вербально. Не, ну тут выбор... Матёрый традиционализм или не менее матёрый либерализм. Золотая середина как-то нигде пока не заладилась...
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Зяблицев
Факт вопиющий, но очень мало информации что бы сделать однозначный вывод! Скорее всего проверкой занималась Военная прокуратура - они где то года три проверяют все материалы по командировкам и простой лейтенант юстиции, далекий от армии, как Южный полюс от Северного, что бы заработать плюшку от начальства за рвение накопал, что не хватает какого-нибудь приказика, выписки или запятая стоит не там...Клерк, все это представляющий и не вникал, тут же в суд, так такой же "брцун" за справедливость и пошло и поехало...К тому же в то время совсем было плохо с основополагающими документами со стороны государства - куда кого отправило, командование, зачем? Надо значит, надо...Да я еще хочу сказать, что бывает когда "национальные интересы" немного расходятся с возможностью их законодательно обставить...В данном случае, конечно, даже если тут и есть какие то косяки, дело нужно однозначно закрыть! А общественности за этим следить... Потому что если бросить на самотек ребят еще и закрыть могут, они же не Васильева, которой за многомиллиардное воровство, хорошо, что орден не дали за "Заслуги перед Отечеством"...
Просто человек
Смешалось всё, кони, люди, ихтамнет, не выиграли бы войну за 8 (?) дней, если бы там не было наших войск (?), выплата денег командировочных. Доколе, вот весь смысл данного опуса. У меня, имеющего более 3 десятков лет службы за плечами, прошедшего путь и ваньки взводного и командира части и заместителя командира соединения, на всех просторах СССР и теперь России, от Средней Азии, Дальнего востока и до Кавказа, участника БД, есть тоже много вопросов и претензий за незаслуженные обиды к действующей власти. Но, по каждому случаю нужна конкретика и знание сущности проблемы. А случаи разные бывают. Мне приходилось как-то разбираться в отношении начфина и ряда офицеров, которые наладили мошенническую схему получения командировочных, которых потом осудили (без посадки). Кроме того, что они оказались прохвостами, они ещё были и удивительными горлопанами,. Тоже пытались с помощью общественного мнения создать протест - Доколе, Доколе будут унижать офицеров пошлыми вопросами о деньгах. И поверьте, в армии, особенно сейчас, ноги вытереть о человека в 1000 раз сложнее, чем это делается на гражданке. А так да, есть проблемы со справедливостью, хотя по случаю в Абхазии я думаю разберутся.
Hlavaty
Готов спорить, что больше мы об этом деле ничего не услышим. Общественность не узнает имен тех "героев", которые пытаются отбирать квартиры у офицеров. Сами офицеры, скорее всего, будут вынуждены написать рапорта "по собственному желанию". Ну и опять воцарится тишь, гладь, божья благодать и победные реляции.
Секрет прост - власть не зависит от народа. Она не подотчетна народу. И не имеет никаких ограничений по беспределу. Пока люди не самоорганизуются и не начнут отстаивать свои права, любой самый мелкий клерк будет чувствовать себя безнаказанным, а любой самый мелкий бандит сможет терроризировать целый район. А уж когда эти клерк и бандит подружатся, то местным жителям можно будет только посочувствовать.
Секрет прост - власть не зависит от народа. Она не подотчетна народу. И не имеет никаких ограничений по беспределу. Пока люди не самоорганизуются и не начнут отстаивать свои права, любой самый мелкий клерк будет чувствовать себя безнаказанным, а любой самый мелкий бандит сможет терроризировать целый район. А уж когда эти клерк и бандит подружатся, то местным жителям можно будет только посочувствовать.
Где им теперь харчеваться?
На официальном портале правовой информации опубликовано решение Президента (Верховного Главнокомандующего ВС) РФ Владимира Путина. Решение (указ №47 от 2 февраля 2017 года) касается снятия с должностей 16 генералов различных ведомств, включая Следственный комитет, МЧС и МВД России. О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.
Заголовки об освобождении от должностей сразу 16 представителей генералитета породили, как водится, конспирологию: «Путин раскрыл страшный генеральский заговор и росчерком пера заговорщиков лишил почвы под ногами. Раньше-то им виселица светила, а теперь мы -государство цивилизованное – а потому почётная пенсия и отлучение от кормушек». Учитывая тот факт, кто официальных комментариев Кремля и спустя несколько дней после президентского указа не опубликовано, можно предположить, что Кремлю такая народная конспирология в целом приходится по душе.
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Монах
Надеюсь в очереди либеральное правительство... Откровенно вредят уже его, извините, члены... (за исключением двух-трех министров).
3danimal
Вы всерьёз надеетесь на смену правительства? К которому президент несколько раз подтверждал своё высокое доверие?)
Мечты без действий вредны (но приятны и доступны), уводят в мир иллюзий.
Мечты без действий вредны (но приятны и доступны), уводят в мир иллюзий.
Владыка Ситх
Правильное решение!)))
Рыночная экономика
В ближайшее время в РФ может измениться принцип оплаты за выдачу лицензий на оружие. Вместо единовременных сборов Росгвардия предлагает ввести госпошлину, как это предусмотрено налоговых кодексом.
Инициатива понятна. Купил охотничье ружьишко – заплати. Упаковал в чехол – заплати. Чехол положил в багажник машины (о, да у тебя ещё и машина!..) – заплати. Поехал до места (о, да она у тебя ещё и на ходу!..) – заплати. Нет, ну а что вы хотели – если коммунизм не построили, то, выходит, надо ж привыкать к рыночной экономике...
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Офицер запаса
Честно говоря, увидев заголовок, подумал, что будет что-то новое с порядком обращения и законом о самообороне. Ан-нет - новая кормушка, денежки давай.
kapitan92
В одно время серьезно баловался охотой. В год получалось 3-4 выезда делать. Дома 3 лицензированных ствола. Согласен. Именно хотят сделать новую кормушку, скоро за воздух придумают деньги брать.
De Laert
Еще, пожалуйста, налоги на мерины депутатов, налог на то, что они в своих столовых едят за копейки, причем очень хорошо едят (был там по работе, видел цены на блюда), налог на мигалки, налог на неприкосновенность, налог на организацию корпоративов в Роснано и других конторах, налоги на дворцы пенсионного фонда, налоги на взятки ..... в общем, масса вариантов, как наполнить бюджет. Но проще с населения собирать.
Долгая история двух автоматов
В этом году завершатся испытания двух новых автоматов – АЕК-971 и АК-12. Один из них станет основным в российской армии, но какой именно – пока вопрос.
Как там обычно в мыльных операх - «Прошло 3 года...» Вопрос о том, какой автомат – АК-12 или АЕК-971 - по-прежнему на повестке дня. Торопиться в таком деле, конечно, ни к чему. Но и резину тянуть до бесконечности – тоже как-то странно. А то получается не здоровая конкуренция, а очередной намёк на то, что примут у тех, кто больше посулит?..
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Jovanni
«Какой автомат станет основным в российской армии?»
Походу ещё немного, и этот вопрос станет третьим "вечным вопросом" в России. После "Кто виноват?" и "Что делать?"...
Походу ещё немного, и этот вопрос станет третьим "вечным вопросом" в России. После "Кто виноват?" и "Что делать?"...
Topotun
АК-12 отдать общевойсковикам, а АЕК-спецназу. и все решение. АЕК в производстве дороже.
Прохожий
«Какой автомат станет основным в российской армии?»
АК-74. Будем реалистами.
АК-74. Будем реалистами.
Xroft
Это уже не смешно, больше похоже на жадность и попыток получить жирный контракт от МО... чтобы потом его пилить. Не верю что нельзя за такое время выбрать автомат...
Свободу коррупции?
Массовые народные протесты проходят в румынской столице. Улицы Бухареста и других городов заполнили десятки тысяч протестующих, которые выдвинули определённые требования к государственным властям. Митингующие требуют пересмотреть постановление об амнистии, принятое ради известной категории заключённых. В ближайшее время на свободе могут оказаться бывшие высокопоставленные чиновники, осуждённые за преступления коррупционного характера, нанесшие румынскому бюджету крупный ущерб.
Недовольство народа связано с поспешным внесением правительством в обход парламента изменений в уголовный кодекс. Объявлена амнистия и декриминализация коррупционных преступлений, причём мера смягчения касается преступлений чиновников-взяточников, казнокрадов и прочих махровых государственных карманников, которые нанесли сравнительно «небольшой» ущерб румынской казне — положили в карман 200 тысяч леев или меньше (то есть менее 44 тыс. евро).
Законопроект был утверждён румынским правительством поздним вечером 31 января, а в ночь на 1 февраля опубликован в «Официальном мониторе». Постановление предусматривает помилование большой категории заключённых, приговорённых к срокам менее пяти лет.
Нынешнее правительство Румынии, возглавляемое Сорином Гриндяну, дорвалось до власти недавно, в декабре прошлого года. На выборах тогда победила Социал-демократическая партия. Интересно, что члены этой партии замарали себя в целом ряде коррупционных скандалов. Многие в последние годы попали под суд, а затем за решётку по обвинениям в коррупции.
И вот теперь всех этих партийцев власть намерена выпустить на волю. Несмотря на народные протесты, кабмин отнюдь не намерен отказываться от нового постановления. Да что говорить, если правители не хотят отменять свой закон даже вопреки критике Евросоюза!
Комментарии наших читателей:
elenagromova
Боюсь, это все-таки оранжизм обыкновенный. Хотя и нет причин особо любить власть Румынии, и лозунги протестующих в какой-то степени справедливы…
ohtandur
Я бы не был таким категоричным. Нельзя все одной меркой мерить. Оранжизм, и всё. Это не так. Я далеко не любитель Румынии и её граждан, но должен объективно признать, что то, что там происходит, — это борьба народа с криминалом в политической элите. Эта борьба там имеет давние корни, в основном народ проигрывает. Социальная разница там возросла, как и России. Там есть «князья», зажравшиеся и потерявшие берега, и там есть очень-очень бедный народ. Там есть и средний класс, который взращен на идеях, которые им экспортировали последние 25 лет: русофобия, либерализм и главное — вера в демократию (справедливость/закон). Это было выгодно в борьбе против коммунистов и против России. Но эти идеи диалектически теперь бумерангом ударяют по хозяевам. Уверовавший народ хочет жить красиво в том смысле, чтобы всё было по справедливости, каждый выполнял честно свои обязанности и обещания. И это и есть корень «майдана». Получится ли у них? В конце уже высказал мнение эксперт, и я с ним согласен.
Но я хочу, чтобы не гребли под «майдан» любой протест в любой стране. Есть особенности. И главное, вы таким образом сами задушите у себя любое народное движение из боязни майдана. То есть эта боязнь у вас имеет плюс: стабильность, защита от внешнего вмешательства. Но есть и минус: власти, зная об этом, будут пользоваться этим нечестно, а любые протесты удушаться липким названием «майдан» и заявлениями вроде «сейчас не время». «Сейчас не время» будет вечно, уверяю вас. И расслабиться вам никто не даст, чтобы вы смогли нормально протестовать и разобраться со своими компрадорами. Напряжение будет всегда.
В общем, по уму думайте. Включайте мозг: майдан протест, или нет. Кому выгоден? Вот тогда сможете защититься от «майданов», а не тогда, когда всё под одну гребёнку.
Но я хочу, чтобы не гребли под «майдан» любой протест в любой стране. Есть особенности. И главное, вы таким образом сами задушите у себя любое народное движение из боязни майдана. То есть эта боязнь у вас имеет плюс: стабильность, защита от внешнего вмешательства. Но есть и минус: власти, зная об этом, будут пользоваться этим нечестно, а любые протесты удушаться липким названием «майдан» и заявлениями вроде «сейчас не время». «Сейчас не время» будет вечно, уверяю вас. И расслабиться вам никто не даст, чтобы вы смогли нормально протестовать и разобраться со своими компрадорами. Напряжение будет всегда.
В общем, по уму думайте. Включайте мозг: майдан протест, или нет. Кому выгоден? Вот тогда сможете защититься от «майданов», а не тогда, когда всё под одну гребёнку.
кеп
Если пересчитать по принципу (сумма взятки/лежащий народ), то по делу одного полковника мы живем лёжа!
Не верьте прессе: Трамп санкций против России не смягчал
Американские военные эксперты паникуют: рассуждая на тему вероятной отмены антироссийских санкций, они отмечают, что русский медведь после отмены может и вовсе превратиться в «чудовище». Русское оборонное ведомство получит доступ к штатовским технологиям, и Путин ещё больше усилит военный потенциал России.
А тут ещё одна новость подлила масла в огонь: Вашингтон якобы решил частично снять санкционный режим в отношении ФСБ РФ. Речь идёт о решении, принятом с США на основании «Генеральной лицензии №1», которую опубликовало подразделение Минфина США, отвечающее за санкционную политику. Документ гласит, что Минфин США разрешает проведение сделок, в которых одним из контрагентов является Федеральная служба безопасности РФ и которые были запрещены указами президента США от апреля 2015 и декабря 2016 гг.
Впрочем, эта новость оказалась довольно «сырой», если не сказать больше. Как узнала выяснила газета «Financial Times», американский Минфин лишь уточнил порядок применения санкций в отношении ФСБ, наложенных администрацией Обамы. Уточнение, отмечает Newsru.com, было сделано из-за жалоб американских компаний «Microsoft» и «Cisco», а также торгово-промышленных групп.
Сообщения о смягчении Минфином США антироссийских ограничительных мер уже опровергнуты администрацией США и лично Трампом, указывает издание. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, речь идёт об обычном порядке уточнения исключений для различных отраслей промышленности или товаров.
Эксперты издания описали внесённые Минфином изменения как обычную регуляторную настройку в пользу американских компаний, но вовсе не России.
«Всем нужно отойти на шаг назад и сделать глубокий вдох», — приводит издание слова адвоката международной торговли в Вашингтоне Дуга Джейкобсона. Он отметил, что данные уточнения — отнюдь не подарок Трампа российскому коллеге Путину.
Напомним, в 2014 году Соединённые Штаты ввели ряд санкций в отношении различных российских оборонных и сырьевых компаний. В «блэк-листе» значатся Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», НПО машиностроения, структуры «Ростеха», в том числе концерны «Калашников» «Радиоэлектронные технологии» и др.
Список Обамы постоянно пополнялся. Под последние санкции, введённые 30 декабря 2016 года, попали ФСБ, ГРУ, автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (Зеленоград), ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург) и компания «ЦОР секьюрити» («Цифровое оружие и защита»).
Эксперты сочли, что введением дополнительных санкций Барак Обама попытался максимально осложнить налаживание российско-американских отношений после смены администрации Белого дома. И сегодня, как видим, оборонные эксперты США настаивают на сохранении антироссийских санкций в полном масштабе.
И мистер Трамп этим экспертам возражать не склонен. Да и с чего бы вдруг? Трудно представить, чтобы «гегемон» кланялся «развивающейся» стране.
Комментарии наших читателей:
Михаил
Это каких таких военных технологий у России нету?! Айфоны, что ли, миллионами штамповать не могем? Так это связано скорее с неумением продать, бренд раскрутить, а ВПК работает по другим принципам. Особенно в последние годы, да и в "Калибрах-Искандерах" не самые хреновые процессоры стоят.
сибиралт
Если снимут санкции, то это сильно ударит по валютным спекуляциям Центробанка России. ЦБ РФ прямо заинтересован опускать рубль. В СССР за копейку можно было хоть что-то купить, а сейчас за рупь — ничего. Русскую поговорку "копейка рубль бережет" наши дети уже никак не воспринимают.
gladcu2
Автору спасибо.
Ну, будем исходить из философии Маркса, а именно отвечать на вопрос: кому это выгодно?
Во-первых и у Трампа, и у Путина одни и те же противники. Это глобалисты. Что и объединяет интересы двух стран.
Захват суверенитетов всех стран глобалисты осуществляют через экономическую систему, в которую интегрированы все страны мира.
Исходя из утверждения выше, США выгодно освободить Россию от санкций. С экономической точки зрения это даже выгодно глобалистам. Почему? Потому, что увеличивается оборот товаров и денег. А, как понятно, с каждой единицы оборота банк (глобалисты), доллар и США получают доходы.
Но Россия наказана за то, что ведет независимую политику и не желает делиться материальными ресурсами. Поэтому — санкции.
Что в результате можно ожидать?
Скорее всего, санкции отменят, по-тихому закрывая глаза на маленькие шалости стран-сателлитов США. Трамп мог бы с помпой объявить об этом громче, но решили не ворошить известную субстанцию. Все шишки за неправильные санкции получил бы Обама. Поэтому по-быстрому порешили и перешли на другую тему.
Предположительно, ВВП с Д. Трампом обсуждали противодействия глобалистами политике США в связи с приходом к власти Трампа. В частности, гражданская война в США. Ну и много чего еще. Короче, говорили, как начальство своё унизить.
Ну, будем исходить из философии Маркса, а именно отвечать на вопрос: кому это выгодно?
Во-первых и у Трампа, и у Путина одни и те же противники. Это глобалисты. Что и объединяет интересы двух стран.
Захват суверенитетов всех стран глобалисты осуществляют через экономическую систему, в которую интегрированы все страны мира.
Исходя из утверждения выше, США выгодно освободить Россию от санкций. С экономической точки зрения это даже выгодно глобалистам. Почему? Потому, что увеличивается оборот товаров и денег. А, как понятно, с каждой единицы оборота банк (глобалисты), доллар и США получают доходы.
Но Россия наказана за то, что ведет независимую политику и не желает делиться материальными ресурсами. Поэтому — санкции.
Что в результате можно ожидать?
Скорее всего, санкции отменят, по-тихому закрывая глаза на маленькие шалости стран-сателлитов США. Трамп мог бы с помпой объявить об этом громче, но решили не ворошить известную субстанцию. Все шишки за неправильные санкции получил бы Обама. Поэтому по-быстрому порешили и перешли на другую тему.
Предположительно, ВВП с Д. Трампом обсуждали противодействия глобалистами политике США в связи с приходом к власти Трампа. В частности, гражданская война в США. Ну и много чего еще. Короче, говорили, как начальство своё унизить.
Вас Влад
Не заблуждайтесь в отношении Трампа, он глобалист! И с Америкой скоро будут происходить интересные вещи!
stas
Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.
AUL
Думаю, Трамп пока обозначил свои намерения, свою готовность вести торговлю в этом направлении. Теперь будем ждать, чего он потребует взамен.
Мистер Трамп и «зоны безопасности»
Некоторые западные эксперты полагают, что Москва переиграла своих противников в Сирии: Кремлю удалось настроить разрозненные группировки сирийской оппозиции друг против друга. Однако почивать на лаврах не следует: в Сирии собрался делать дела Трамп, которому не терпится создать там «зоны безопасности».
Кроме того, положение в Сирии сейчас не из лучших. О ситуации в районе Дейр-эз-Зора на днях рассказал представитель МО РФ генерал Сергей Рудской. Его заявление приводит «Интерфакс»: «Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ» (запрещено в РФ).
По некоторым данным, боевики увеличили площади контролируемых территорий к северо-западу от города после очередной атаки на позиции сирийских войск.
Россия «может быть довольна»
Осложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора
ВКС отбомбились по ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора
Осложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора
ВКС отбомбились по ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора
Что касается зон безопасности в Сирии, то в таком случае появляется вероятность прямого столкновения с Россией. Допустим, может возникнуть такая чрезвычайная ситуация, когда США придётся сбить сирийский или российский бомбардировщик в этой зоне. Последствия непредсказуемы, указывают военные эксперты из США.
Так неужели этого не понимает сам Трамп? Должен понимать: во время предвыборной кампании он спорил с Клинтон, рвавшейся создать зону безопасности в Сирии, и предупреждал, что в таком случае сирийский конфликт закончится третьей мировой войной. Стоит только послушать Хиллари — и такая война будет развязана.
Теперь, похоже, в Белом доме господствуют иные идеи. Противоположные. Мистер Трамп, вероятно, ничего против третьей мировой войны не имеет.
Кстати, в Сирии стоят российские комплексы С-300 и С-400. «Напомню американским «стратегам», что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — говорил генерал-майор Конашенков в октябре 2016 года.
Подождём три месяца. Посмотрим, что за план по зонам в Сирии составят для Трампа его министры.
Комментарии наших читателей:
Тот же ЛЕХА
«Подождём три месяца. Посмотрим, что за план по зонам в Сирии составят для Трампа его министры».
Да это единственное, что остается делать… Коренным образом переломить ситуацию не получится ни у одной из воюющих сторон. Полагаю, что Сирию поделят на анклавы. Курды, протурецкие силы, асадовцы, проамериканская оппозиция, радикальная оппозиция… Все хотят оторвать от государства свой кусочек земли. Не знаю, что от Сирии останется.
Да это единственное, что остается делать… Коренным образом переломить ситуацию не получится ни у одной из воюющих сторон. Полагаю, что Сирию поделят на анклавы. Курды, протурецкие силы, асадовцы, проамериканская оппозиция, радикальная оппозиция… Все хотят оторвать от государства свой кусочек земли. Не знаю, что от Сирии останется.
татарин 174
Дело освобождения Сирии от бандитов благодаря России движется в положительную сторону, и это все поняли, а теперь под разными предлогами все попытаются пролезть за стол с пирогом для делёжки, чтобы потом сказать, что это они приняли решительное участие в победе над терроризмом. Знаем мы их. Может, ещё и Дамаск додумаются предложить разделить на зоны, как Берлин в сорок пятом?
Siberiya
Никуда оно не движется пока. Освободили Пальмиру, потом сдали. ВКС не решит ничего без полноценной сухопутной операции полноценной кадровой армии. Потому и переговоры затеяли.
Mavrikiy
ИГИЛ пошло в атаку, не в первый раз. Отбомбимся.
Тот же ЛЕХА
Одними бомбежками эту проблему не решить, в Алеппо подвижные отряды ИГИЛ пытаются захватить пути снабжения этого города захватывая дороги и блокпосты.
Это маневренная война, и стратегами тут за рейдами боевиков не угонишься… Бомбить рой мух — это глупо и бесперспективно.
Тут нужны такие же подвижные группы противодействия с авиацией и хорошей разведкой, иначе война такая будет продолжаться долгие годы.
Это маневренная война, и стратегами тут за рейдами боевиков не угонишься… Бомбить рой мух — это глупо и бесперспективно.
Тут нужны такие же подвижные группы противодействия с авиацией и хорошей разведкой, иначе война такая будет продолжаться долгие годы.
Мировая ядерная война: от теории к практике?
Одной из громких тем в западной прессе стало обсуждение вопроса выживаемости русских и китайцев при ядерном ударе. Тема пришла, что называется, с самого верха: Стратегическое командование вооружённых сил США и офис Директора национальной разведки сообща оценивают способность Москвы и Пекина «пережить ядерный удар». Тем временем в Институте Катона с печалью констатируют: «альтернативой» диалогу США и РФ является «ядерная конфронтация».
Тем временем китайское военное командование заявило, что война с Соединёнными Штатами в период президентства Дональда Трампа практически неизбежна. Об этом пишет журнал «Focus». Согласно его информации, Народно-освободительная армия Китая распространила заявление, в котором свой взгляд на современную ситуацию изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР. «Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью», — говорится в этом заявлении.
Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?
У ядерного порога
В НОАК считают войну с США неизбежной
У ядерного порога
В НОАК считают войну с США неизбежной
Есть и другие материалы в западной прессе, в которых обсуждается тема вероятной ядерной войны между США и Россией или между Китаем и США. Наращивание ядерных вооружений было и остаётся опасным путём, ведущим к концу человечества. Если два или три политика, озабоченных своими амбициями, не понимают этой простой истины, то ещё раз напомним им: достаточно одного нелепого инцидента или чудовищной ошибки, и роковая катастрофа приведёт планету к ядерной зиме. Ужасна война пулемётов и танков, и всё же человечество таких войн, малых и больших, пережило немало. А вот война ракет с ядерными боеголовками будет последней. Российские учёные уже предлагают вывезти культурные ценности человечества на Луну, и их идея не кажется совсем бредовой.
Должно быть, Трампу с его заявлениями вроде «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!» очень хочется управлять развалинами США из-под земли.
Как и другому республиканцу, Бушу-младшему, мистеру Трампу пора обратиться к психиатру. Впрочем, Буша вылечить не смогли.
Комментарии наших читателей:
cniza
Ну, до горячей войны не дойдет, а вот экономическая, информационная, политическая и прочие будут точно.
Чёрный
Соглашусь. При всей своей неоднозначности Трамп всё же не идиот. Затевать полномасштабные боевые действия в Южно-Китайском море, учитывая нынешнее состояние ВС Китая, он вряд ли рискнёт. Скорее всего, это заявление — сигнал США, что "мы готовы, если что".
антивирус
Китай проповедовал: "Два тигра дерутся, мудрая обезьяна смотрит со стороны".
Захотел спуститься с горы, в пыль веков превратить всё, что нажито непосильным трудом?
Захотел спуститься с горы, в пыль веков превратить всё, что нажито непосильным трудом?
andj61
Такой принцип Китай проповедовал на исходе эпохи Мао. А сейчас Китай сам давно уже из обезьяны в тигра превратился и, похоже, такого же мудрого… Такими публикациями китайцы дают понять Трампу, что они готовы к конфронтации. Типа того: и что вы можете нам сделать? И во сколько это вам обойдётся? То есть ведут себя с жестким бизнесменом Трампом не менее жестко. Но это вовсе не означает, что китайцы не готовы договариваться. В конце концов, время работает на них…
Ст.пропорщик
Не надо искать как в дупле шоколад, так и логику в словоблудии амеровских руководителей, Все подчинено одному желанию: владеть всем миром. Но правильно сказано: небольшое удовольствие — управлять глиняным шариком из-под земли. У всех командиров в ФША, видно, нет дорогих сердцу людей, раз они искренне желают их поджарить в ядерной печке. Удоды.
Стратегический китайский ответ
В Поднебесной готовится несколько асимметричных ответов тактического и стратегического характера на приход к власти новой антикитайской администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Первым шагом стратегического характера стало развёртывание подвижных грунтовых ракетных комплексов с МБР DF-41 в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, расположенной вдоль российско-китайской границы. За счёт этого Пекин решил сразу две важные задачи: ракеты DF-41 2-го артиллерийского корпуса теперь уверенно достигают Восточного побережья и южных штатов США, а траектория полёта МБР DF-41 проходит не над Республикой Корея и Японией, а над северной частью Охотского моря и Камчаткой (в обход радиусов поражения «Иджисов» и «THAAD’ов», развёрнутых в РК и Восточно-Китайском море). Более того, пусковые установки СРК DF-41 в провинции Хэйлунцзян будут прикрываться не только китайской системой ПРО, но и зенитно-ракетными дивизионами С-300/400, обороняющими объекты Тихоокеанского флота России в Приморском крае: налицо более выгодное геостратегическое расположение провинции абсолютно во всех смыслах.
Тяжёлая «стелс-разгрузка» для J-20 и «небесное око» для «Ляонина»: детали первой «ответки» на переброску F-35B в Японию
Китайцы, отметим, этим не ограничились. Вторым шагом стали меры тактического характера, принимаемые Пекином в ответ на переброску эскадрильи из 10 тактических истребителей СКВП F-35B на японскую авиабазу Ивакуни в январе 2017-го года. Как стало известно от китайского источника «Sina» в 20-х числах января, авиакосмический гигант «Чэнду» ведёт проектирование нескольких типов подвесных «стелс»-контейнеров для ракетного вооружения тактических истребителей 5-го поколения J-20 «Чёрный орёл», играющих огромную роль в снижении радиолокационной сигнатуры истребителя во время проведения противорадиолокационных и противокорабельных операций, а также ведения дальнего воздушного боя с численно превосходящей авиацией противника.
Комментарии наших читателей:
sailor52
А почему у нас не начнут разрабатывать палубный самолет ДРЛО? Он, может, еще и «Кузе» понадобится, не говоря о заделе для будущего палубной авиации.
А то атомные станции строим, спутники в космос запускаем для всего мира, истребители какие угодно, а про самолет ДРЛО, который в корне меняет возможности авианосца, и не задумываемся…
А то атомные станции строим, спутники в космос запускаем для всего мира, истребители какие угодно, а про самолет ДРЛО, который в корне меняет возможности авианосца, и не задумываемся…
EternalStranger
Потому что нет денег на атомные авианосцы с катапультами.
Lock36
Какой восторг: китайцы "начали проектировать контейнеры"! Это ж безусловная победа! Вот он, новый лидер военной авиации! Они раньше нас построили истребитель 5 поколения! Кто бы мог подумать!
Достойные наследники лунной аферы амеров: что те на Луну "слетали", не имея нормального двигателя, что эти. Двигателя даже у нас пока на 5-е поколение нет, а они (без двигателя) своё уже построили. Какой восторг!
Достойные наследники лунной аферы амеров: что те на Луну "слетали", не имея нормального двигателя, что эти. Двигателя даже у нас пока на 5-е поколение нет, а они (без двигателя) своё уже построили. Какой восторг!
EvilLion
Да-да, двигателя у американцев не было. Самому-то не смешно?
EternalStranger
Когда у себя гордиться нечем, только и остается утешаться лапшой про "лунные аферы".
АФАРа нет, денег нет
Представленный на прошлой неделе истребитель МиГ-35 на самом деле не тот самолет, который предлагался Индии в 2011 году, это всего лишь «усовершенствованный вариант наземного базирования самолета палубной авиации МиГ-29КР», утверждает «National Interest», ссылаясь на свои источники в российском ОПК.
«У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР — это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков», — сказал источник изданию.
И вот выводы аналитика: МиГ-35 предназначен больше для экспорта, а российские войска нуждаются в более современных машинах «с лучшими характеристиками».
Получается, что МиГ-35 — последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания «Сухой» обладает несомненными преимуществами».
Комментарии наших читателей:
210окв
Какие эти журналюги пронырливые… Информация у них вся… Это или вброс, или действительно ответственные или безответственные лица болтают то, о чем болтать не следует…
Alexey RA
Так о проблемах с АФАР у МиГ сейчас только ленивый не говорит. Уже была инфа, что первая партия МиГ-35 будет без АФАР.
Alex_Tug
Об этом давно было известно. На тендер в Индии МиГ-35 не попал. По одной банальной причине: нет МиГ-35 в российский армии. Вот спохватились: поставить в армию полк (или сколько ещё), ликвидировать причину. Так разработка только на экспорт.
_Ugene_
По моему, без РЛС с АФАР и ОВТ это обычный МиГ-29, слегка модернизированный в плане авионики. Какой, на фиг, МиГ-35? Очковтирательство.
vanek77
Вы летчик или инженер-конструктор? Во-первых, АФАР нет и на Су-35, во-вторых, на Т-50 с ней тоже проблемы, и немалые, у нас на данный момент вообще нет истребителя со стабильно работающей АФАР. Но, судя по тому, что вы не видите разницы, писать дальше бесполезно. Статья эта — это один из видов борьбы за внешние рынки, и у нас сразу появилась куча летчиков-испытателей, готовых при первой возможности облить грязью истребитель. Про ОВТ. Зайдите на "Авиабазу" и почитайте специалистов, в дуэльной ситуации дает выигрыш, только вот воздушные бои в основном групповые и основной прием там "Вираж", где ОВТ — обуза, так как влияет на скоростные характеристики, непременное условие на "Вираже". А потеря скорости в подобных боях — это потеря истребителя, это аксиома истребительной авиации. В Индии индусы на "Сухарях" выиграли у матрасников со счетом 10:2, но суховцы обрадованы не были, так как матрасники не показали своих "сетевых", групповых заготовок. ОВТ — это не панацея и поэтому не ставится на западные истребители, так как дает преимущество только в дуэльных воздушных боях, в остальном проигрывает, так как в реальности воздушные дуэли это исключение и явление редкое. И чем людям «корабелка» не нравится? Летчикам, пересевшим с Су-33, она нравится и даже очень, даже без всяких ОВТ и АФАР, а там "волки матерые" и просто так машину не похвалят. Всему свое время, будет АФАР на всех машинах. Вообще, надо хотя бы немного поизучать материал и потом уже писать комменты.
_Ugene_
Я понял. Поставка в войска самолета разработки 70-х годов прошлого века — это отличное решение. Собственно, на фига эти афары и прочая дребедень, а ОВТ, оказывается, вообще только вредит. Пересядем на МиГ-23. Спасибо, что просветили нас, темных.
Уступит ли мужчина даме?
Шведские власти решили изменить свою позицию по «Северному потоку – 2». Речь идёт о заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём, которая высказалась о том, что МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.
Строительство «Северного потока – 2» ведётся группой компаний «Nord Stream-2 AG». Именно эта бизнес-структура обращалась к правительству Швеции с просьбой предоставить возможность использования порта Карлсхамн для размещения труб.
Ранее официальный Стокгольм предложение собирался отклонить. В шведском министерстве обороны стали озвучивать странные заявления о том, что с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действиями шведских ВМС». Эти заявления не без иронии были прокомментированы в шведских же СМИ, однако министр обороны Петер Хультквист по-прежнему выступает против разгрузки труб в Карлсхамне, аргументируя свою позицию "российской угрозой".
Трубы, добавим, — штука крайне опасная. Всем в мире известно, что именно к газпромовским трубам подключено кабельное телевидение марки «RT», а также прямая линия пропаганды Кремля с голосом Путина, вещающим 24 часа в сутки на чистом шведском языке.
Очевидно, назревает крупный трубный конфликт между министром обороны и министром иностранных дел Швеции. Может быть, мужчина уступит даме?
Комментарии наших читателей:
дядя Мурзик
Шведы опять в воздухе переобулись.
210окв
Насмотрелись шведы шпионских фильмов… Не помню, в каком "Джеймсе Бонде" главный герой по газовой трубе "просочился"…
rotmistr60
И, наверное, даже без противогаза и вопреки давлению газа в трубе.
Когда Россия станет Пакистаном
Очень скоро, через тринадцать лет, Россия станет менее опасной, чем даже какой-нибудь Иран. Об этом сообщает ряд экспертов, чьи выводы сходятся. Причинами ослабления России к 2030-му году станут низкие цены на нефть с газом и вымирание населения. США нет нужды воевать с русскими, а также с китайцами. Американцы и китайцы и без того окажутся экономическими победителями: обе экономики, в отличие от российской, будут процветать.
Если цены на нефть и газ останутся низкими, полагает некоторые эксперты, а Россия не продвинет свои прочие хозяйственные отрасли, то нет смысла ждать, что экономика России достигнет величины хотя бы половины экономики Великобритании, даже одной её четверти или одной восьмой к 2050 году. В то время Россию будут сравнивать уже с Пакистаном: страна со скверной экономикой и ядерным арсеналом.
Отметим, что подобные оценки, сопряжённые с прогнозами о скором ослаблении России, резко расходятся с официальной точкой зрения, которую ранее озвучивали господа Джозеф Данфорд, Марк Милли и Джеймс Мэттис (назначенный министр обороны США). Все эти лица ставят «угрозу» России на первое место.
Комментарии наших читателей:
Uncle Lee
Вполне реалистичный сценарий, если не изменить вектор развития, то к этому всё и идёт!
Maksus
С демографией он прав, конечно. И это проблема именно государства: люди сознательно отказываются от детей, ибо поставить 2-3 детей на ноги сегодня почти невозможно для средней семьи. С другой стороны, курс на маргинализацию, проводимый Минобрнауки и рекламой через СМИ, пытается это поправить, но кому нужна нация маргиналов, если хотим стать лидерами?
Ольгович
Справедливости ради надо вспомнить, проблемы начались гораздо раньше: с середины 1960-х годов в России устанавливается режим воспроизводства, не обеспечивающий даже простого замещения поколений ("суженное" воспроизводство). А первые тревожные признаки появились еще в 1930-х http://demoscope.ru/weekly/2003/0125/tema01.php).
Самое печальное — это то, что не видно никакого выхода из ситуации…
Самое печальное — это то, что не видно никакого выхода из ситуации…
Maksus
В 70-80-х годах было нормой иметь в семье 2 детей, иногда трёх. Мы как минимум имели нулевой баланс, а сейчас и один — роскошь.
сибиралт
Автор прекрасно знает, что наше правительство за 13 лет не сменится, планов развития экономики нет и не будет, ЦБ РФ так и будет управляться ФРС и ей же отстегивать дань. Тут и гадать не надо, потому что всё очевидно.
xetai9977
Ситуация лишь усугубится со временем. Это не только в России, а со всеми постсоветскими республиками. Что касается России, то численность населения стабильна уже сейчас лишь по причине мигрантов из бывшего СССР. Но этот "запас" кончается, ибо уже там тоже начался демографический спад. Через 5-10 лет никакого избытка населения в этих странах не будет.
*«Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин