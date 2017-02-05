Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»

Кто укусил Бацьку?

Что бы не делать, лишь бы не делать. За то, что пушистый и мягкий, с России капало и капало. А как уменьшили вливания, так сразу за шантаж. Такова натура незалежных.

Шантажист блефует, как всегда. Вброс сделал через СМИ без официального подтверждения и выжидает реакцию Кремля. Он прекрасно понимает, что без подпитки России, его "чудо экономика", сдуется в одночасье. Забыл, как после последних выборов, РФ вкачала в него 3,5 млрд. долларов, чтобы спасти упавшие до плинтуса "зайчики" и его популистские обещания.

Что-то мне подсказывает, что в скором будущем батька уйдет скоропостижно на пенсию, как это было с Хрущевым. Больно много в последнее время голосит в сторону РФ. Как уже не раз говорил-попытка усидеть на трех стульях ведет к тому, что задница рвется и хорошо если вдоль, а то может и поперек, минуя все физические законы.

Суровые российские буровые платформы

Это фото птичьей какашки, похожее на пробоину.

Очередное позорище:

- пробоина (ломом?) сверху, они виражи выписывали над вышками?

- ни Руина, ни Россия не являются участниками Римского статута и юрисдикции МУС не подлежат. Занавес.

Я так понял, российская буровая платформа напала на «водолазное» судно "Почаев"? По-видимому, вначале стреляла по курсу, чтобы остановились и только после неподчинения догнала (кто бы сомневался, что наша буровая платформа более скоростная) и начала стрелять по судну своим главным калибром. Странно что украинское судно после этого не затонуло. «.... у нас есть что показать – следы снайперских пуль».

Конечно "снайперских", ведь в такое судно попасть может только снайпер.

Ответь материально

«Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий».

Пусть политолог представит, что будет, если русские потребуют Прибалтику обратно.

"В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте" и наоборот!



Вот кто, даже в самой Литве знал этого небритого утырка - никто! А теперь он звезда ю-тюба и глядишь, такие же узколобые выберут его еще на один срок, и он будет кирувать за народный счет нищих литовских камрадов, ничего полезного при этом не делая! Демократия...

Сегодняшний мир рушится на глазах... многие государства сейчас хотят пересмотра итогов второй мировой войны... это путь к новой мировой войне...

Боюсь, что в мире не осталось надежных предохранителей от повторения новой мировой бойни.

ООН себя дискредитировало... старые договора нежизнеспособны... остается только проверенный закон джунглей... кто сильнее, тот и прав.

Запахло котлом?

Раньше Киев был не виноват совсем, теперь он виноват в бОльшей степени, ну то есть признали, что ВСУ тоже пару раз из ПМ в сторону Донецка выстрелили.

Гнать надо было в августе 2014 года и силы были и запал.... дошли до Мариуполя - нате вам Минские соглашения...

"Донбасс станет украинским либо безлюдным" - вот этот сценарий и реализовывают. Неужели надеются на сыночка "бывшего", что даст деньги и будет добывать сланцевый газ? а с другой стороны, страшно прекращать войну, ну как армия на Киев пойдет и спросит за все хорошее? Пусть уж там погибнут. Страшно это и за людей мирных больно.

Не наше холопское дело?..

Факт вопиющий, но очень мало информации что бы сделать однозначный вывод! Скорее всего проверкой занималась Военная прокуратура - они где то года три проверяют все материалы по командировкам и простой лейтенант юстиции, далекий от армии, как Южный полюс от Северного, что бы заработать плюшку от начальства за рвение накопал, что не хватает какого-нибудь приказика, выписки или запятая стоит не там...Клерк, все это представляющий и не вникал, тут же в суд, так такой же "брцун" за справедливость и пошло и поехало...К тому же в то время совсем было плохо с основополагающими документами со стороны государства - куда кого отправило, командование, зачем? Надо значит, надо...Да я еще хочу сказать, что бывает когда "национальные интересы" немного расходятся с возможностью их законодательно обставить...В данном случае, конечно, даже если тут и есть какие то косяки, дело нужно однозначно закрыть! А общественности за этим следить... Потому что если бросить на самотек ребят еще и закрыть могут, они же не Васильева, которой за многомиллиардное воровство, хорошо, что орден не дали за "Заслуги перед Отечеством"...

Смешалось всё, кони, люди, ихтамнет, не выиграли бы войну за 8 (?) дней, если бы там не было наших войск (?), выплата денег командировочных. Доколе, вот весь смысл данного опуса. У меня, имеющего более 3 десятков лет службы за плечами, прошедшего путь и ваньки взводного и командира части и заместителя командира соединения, на всех просторах СССР и теперь России, от Средней Азии, Дальнего востока и до Кавказа, участника БД, есть тоже много вопросов и претензий за незаслуженные обиды к действующей власти. Но, по каждому случаю нужна конкретика и знание сущности проблемы. А случаи разные бывают. Мне приходилось как-то разбираться в отношении начфина и ряда офицеров, которые наладили мошенническую схему получения командировочных, которых потом осудили (без посадки). Кроме того, что они оказались прохвостами, они ещё были и удивительными горлопанами,. Тоже пытались с помощью общественного мнения создать протест - Доколе, Доколе будут унижать офицеров пошлыми вопросами о деньгах. И поверьте, в армии, особенно сейчас, ноги вытереть о человека в 1000 раз сложнее, чем это делается на гражданке. А так да, есть проблемы со справедливостью, хотя по случаю в Абхазии я думаю разберутся.

Готов спорить, что больше мы об этом деле ничего не услышим. Общественность не узнает имен тех "героев", которые пытаются отбирать квартиры у офицеров. Сами офицеры, скорее всего, будут вынуждены написать рапорта "по собственному желанию". Ну и опять воцарится тишь, гладь, божья благодать и победные реляции.



Секрет прост - власть не зависит от народа. Она не подотчетна народу. И не имеет никаких ограничений по беспределу. Пока люди не самоорганизуются и не начнут отстаивать свои права, любой самый мелкий клерк будет чувствовать себя безнаказанным, а любой самый мелкий бандит сможет терроризировать целый район. А уж когда эти клерк и бандит подружатся, то местным жителям можно будет только посочувствовать.

Где им теперь харчеваться?

Надеюсь в очереди либеральное правительство... Откровенно вредят уже его, извините, члены... (за исключением двух-трех министров).

Вы всерьёз надеетесь на смену правительства? К которому президент несколько раз подтверждал своё высокое доверие?)



Мечты без действий вредны (но приятны и доступны), уводят в мир иллюзий.

Правильное решение!)))



Рыночная экономика

Честно говоря, увидев заголовок, подумал, что будет что-то новое с порядком обращения и законом о самообороне. Ан-нет - новая кормушка, денежки давай.

В одно время серьезно баловался охотой. В год получалось 3-4 выезда делать. Дома 3 лицензированных ствола. Согласен. Именно хотят сделать новую кормушку, скоро за воздух придумают деньги брать.

Еще, пожалуйста, налоги на мерины депутатов, налог на то, что они в своих столовых едят за копейки, причем очень хорошо едят (был там по работе, видел цены на блюда), налог на мигалки, налог на неприкосновенность, налог на организацию корпоративов в Роснано и других конторах, налоги на дворцы пенсионного фонда, налоги на взятки ..... в общем, масса вариантов, как наполнить бюджет. Но проще с населения собирать.

Долгая история двух автоматов

«Какой автомат станет основным в российской армии?»

Походу ещё немного, и этот вопрос станет третьим "вечным вопросом" в России. После "Кто виноват?" и "Что делать?"...

АК-12 отдать общевойсковикам, а АЕК-спецназу. и все решение. АЕК в производстве дороже.

«Какой автомат станет основным в российской армии?»

АК-74. Будем реалистами.

Это уже не смешно, больше похоже на жадность и попыток получить жирный контракт от МО... чтобы потом его пилить. Не верю что нельзя за такое время выбрать автомат...

Свободу коррупции?

Боюсь, это все-таки оранжизм обыкновенный. Хотя и нет причин особо любить власть Румынии, и лозунги протестующих в какой-то степени справедливы…

Я бы не был таким категоричным. Нельзя все одной меркой мерить. Оранжизм, и всё. Это не так. Я далеко не любитель Румынии и её граждан, но должен объективно признать, что то, что там происходит, — это борьба народа с криминалом в политической элите. Эта борьба там имеет давние корни, в основном народ проигрывает. Социальная разница там возросла, как и России. Там есть «князья», зажравшиеся и потерявшие берега, и там есть очень-очень бедный народ. Там есть и средний класс, который взращен на идеях, которые им экспортировали последние 25 лет: русофобия, либерализм и главное — вера в демократию (справедливость/закон). Это было выгодно в борьбе против коммунистов и против России. Но эти идеи диалектически теперь бумерангом ударяют по хозяевам. Уверовавший народ хочет жить красиво в том смысле, чтобы всё было по справедливости, каждый выполнял честно свои обязанности и обещания. И это и есть корень «майдана». Получится ли у них? В конце уже высказал мнение эксперт, и я с ним согласен.

Но я хочу, чтобы не гребли под «майдан» любой протест в любой стране. Есть особенности. И главное, вы таким образом сами задушите у себя любое народное движение из боязни майдана. То есть эта боязнь у вас имеет плюс: стабильность, защита от внешнего вмешательства. Но есть и минус: власти, зная об этом, будут пользоваться этим нечестно, а любые протесты удушаться липким названием «майдан» и заявлениями вроде «сейчас не время». «Сейчас не время» будет вечно, уверяю вас. И расслабиться вам никто не даст, чтобы вы смогли нормально протестовать и разобраться со своими компрадорами. Напряжение будет всегда.

В общем, по уму думайте. Включайте мозг: майдан протест, или нет. Кому выгоден? Вот тогда сможете защититься от «майданов», а не тогда, когда всё под одну гребёнку.

Если пересчитать по принципу (сумма взятки/лежащий народ), то по делу одного полковника мы живем лёжа!

Не верьте прессе: Трамп санкций против России не смягчал

Это каких таких военных технологий у России нету?! Айфоны, что ли, миллионами штамповать не могем? Так это связано скорее с неумением продать, бренд раскрутить, а ВПК работает по другим принципам. Особенно в последние годы, да и в "Калибрах-Искандерах" не самые хреновые процессоры стоят.

Если снимут санкции, то это сильно ударит по валютным спекуляциям Центробанка России. ЦБ РФ прямо заинтересован опускать рубль. В СССР за копейку можно было хоть что-то купить, а сейчас за рупь — ничего. Русскую поговорку "копейка рубль бережет" наши дети уже никак не воспринимают.

Автору спасибо.

Ну, будем исходить из философии Маркса, а именно отвечать на вопрос: кому это выгодно?

Во-первых и у Трампа, и у Путина одни и те же противники. Это глобалисты. Что и объединяет интересы двух стран.

Захват суверенитетов всех стран глобалисты осуществляют через экономическую систему, в которую интегрированы все страны мира.

Исходя из утверждения выше, США выгодно освободить Россию от санкций. С экономической точки зрения это даже выгодно глобалистам. Почему? Потому, что увеличивается оборот товаров и денег. А, как понятно, с каждой единицы оборота банк (глобалисты), доллар и США получают доходы.

Но Россия наказана за то, что ведет независимую политику и не желает делиться материальными ресурсами. Поэтому — санкции.

Что в результате можно ожидать?

Скорее всего, санкции отменят, по-тихому закрывая глаза на маленькие шалости стран-сателлитов США. Трамп мог бы с помпой объявить об этом громче, но решили не ворошить известную субстанцию. Все шишки за неправильные санкции получил бы Обама. Поэтому по-быстрому порешили и перешли на другую тему.

Предположительно, ВВП с Д. Трампом обсуждали противодействия глобалистами политике США в связи с приходом к власти Трампа. В частности, гражданская война в США. Ну и много чего еще. Короче, говорили, как начальство своё унизить.

Не заблуждайтесь в отношении Трампа, он глобалист! И с Америкой скоро будут происходить интересные вещи!

Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.

Думаю, Трамп пока обозначил свои намерения, свою готовность вести торговлю в этом направлении. Теперь будем ждать, чего он потребует взамен.

Мистер Трамп и «зоны безопасности»

«Подождём три месяца. Посмотрим, что за план по зонам в Сирии составят для Трампа его министры».

Да это единственное, что остается делать… Коренным образом переломить ситуацию не получится ни у одной из воюющих сторон. Полагаю, что Сирию поделят на анклавы. Курды, протурецкие силы, асадовцы, проамериканская оппозиция, радикальная оппозиция… Все хотят оторвать от государства свой кусочек земли. Не знаю, что от Сирии останется.

Дело освобождения Сирии от бандитов благодаря России движется в положительную сторону, и это все поняли, а теперь под разными предлогами все попытаются пролезть за стол с пирогом для делёжки, чтобы потом сказать, что это они приняли решительное участие в победе над терроризмом. Знаем мы их. Может, ещё и Дамаск додумаются предложить разделить на зоны, как Берлин в сорок пятом?

Никуда оно не движется пока. Освободили Пальмиру, потом сдали. ВКС не решит ничего без полноценной сухопутной операции полноценной кадровой армии. Потому и переговоры затеяли.

ИГИЛ пошло в атаку, не в первый раз. Отбомбимся.

Одними бомбежками эту проблему не решить, в Алеппо подвижные отряды ИГИЛ пытаются захватить пути снабжения этого города захватывая дороги и блокпосты.

Это маневренная война, и стратегами тут за рейдами боевиков не угонишься… Бомбить рой мух — это глупо и бесперспективно.

Тут нужны такие же подвижные группы противодействия с авиацией и хорошей разведкой, иначе война такая будет продолжаться долгие годы.

Мировая ядерная война: от теории к практике?

Ну, до горячей войны не дойдет, а вот экономическая, информационная, политическая и прочие будут точно.

Соглашусь. При всей своей неоднозначности Трамп всё же не идиот. Затевать полномасштабные боевые действия в Южно-Китайском море, учитывая нынешнее состояние ВС Китая, он вряд ли рискнёт. Скорее всего, это заявление — сигнал США, что "мы готовы, если что".

Китай проповедовал: "Два тигра дерутся, мудрая обезьяна смотрит со стороны".

Захотел спуститься с горы, в пыль веков превратить всё, что нажито непосильным трудом?

Такой принцип Китай проповедовал на исходе эпохи Мао. А сейчас Китай сам давно уже из обезьяны в тигра превратился и, похоже, такого же мудрого… Такими публикациями китайцы дают понять Трампу, что они готовы к конфронтации. Типа того: и что вы можете нам сделать? И во сколько это вам обойдётся? То есть ведут себя с жестким бизнесменом Трампом не менее жестко. Но это вовсе не означает, что китайцы не готовы договариваться. В конце концов, время работает на них…

Не надо искать как в дупле шоколад, так и логику в словоблудии амеровских руководителей, Все подчинено одному желанию: владеть всем миром. Но правильно сказано: небольшое удовольствие — управлять глиняным шариком из-под земли. У всех командиров в ФША, видно, нет дорогих сердцу людей, раз они искренне желают их поджарить в ядерной печке. Удоды.

Стратегический китайский ответ

А почему у нас не начнут разрабатывать палубный самолет ДРЛО? Он, может, еще и «Кузе» понадобится, не говоря о заделе для будущего палубной авиации.

А то атомные станции строим, спутники в космос запускаем для всего мира, истребители какие угодно, а про самолет ДРЛО, который в корне меняет возможности авианосца, и не задумываемся…

Потому что нет денег на атомные авианосцы с катапультами.

Какой восторг: китайцы "начали проектировать контейнеры"! Это ж безусловная победа! Вот он, новый лидер военной авиации! Они раньше нас построили истребитель 5 поколения! Кто бы мог подумать!

Достойные наследники лунной аферы амеров: что те на Луну "слетали", не имея нормального двигателя, что эти. Двигателя даже у нас пока на 5-е поколение нет, а они (без двигателя) своё уже построили. Какой восторг!

Да-да, двигателя у американцев не было. Самому-то не смешно?

Когда у себя гордиться нечем, только и остается утешаться лапшой про "лунные аферы".

АФАРа нет, денег нет

Какие эти журналюги пронырливые… Информация у них вся… Это или вброс, или действительно ответственные или безответственные лица болтают то, о чем болтать не следует…

Так о проблемах с АФАР у МиГ сейчас только ленивый не говорит. Уже была инфа, что первая партия МиГ-35 будет без АФАР.

Об этом давно было известно. На тендер в Индии МиГ-35 не попал. По одной банальной причине: нет МиГ-35 в российский армии. Вот спохватились: поставить в армию полк (или сколько ещё), ликвидировать причину. Так разработка только на экспорт.

По моему, без РЛС с АФАР и ОВТ это обычный МиГ-29, слегка модернизированный в плане авионики. Какой, на фиг, МиГ-35? Очковтирательство.

Вы летчик или инженер-конструктор? Во-первых, АФАР нет и на Су-35, во-вторых, на Т-50 с ней тоже проблемы, и немалые, у нас на данный момент вообще нет истребителя со стабильно работающей АФАР. Но, судя по тому, что вы не видите разницы, писать дальше бесполезно. Статья эта — это один из видов борьбы за внешние рынки, и у нас сразу появилась куча летчиков-испытателей, готовых при первой возможности облить грязью истребитель. Про ОВТ. Зайдите на "Авиабазу" и почитайте специалистов, в дуэльной ситуации дает выигрыш, только вот воздушные бои в основном групповые и основной прием там "Вираж", где ОВТ — обуза, так как влияет на скоростные характеристики, непременное условие на "Вираже". А потеря скорости в подобных боях — это потеря истребителя, это аксиома истребительной авиации. В Индии индусы на "Сухарях" выиграли у матрасников со счетом 10:2, но суховцы обрадованы не были, так как матрасники не показали своих "сетевых", групповых заготовок. ОВТ — это не панацея и поэтому не ставится на западные истребители, так как дает преимущество только в дуэльных воздушных боях, в остальном проигрывает, так как в реальности воздушные дуэли это исключение и явление редкое. И чем людям «корабелка» не нравится? Летчикам, пересевшим с Су-33, она нравится и даже очень, даже без всяких ОВТ и АФАР, а там "волки матерые" и просто так машину не похвалят. Всему свое время, будет АФАР на всех машинах. Вообще, надо хотя бы немного поизучать материал и потом уже писать комменты.

Я понял. Поставка в войска самолета разработки 70-х годов прошлого века — это отличное решение. Собственно, на фига эти афары и прочая дребедень, а ОВТ, оказывается, вообще только вредит. Пересядем на МиГ-23. Спасибо, что просветили нас, темных.

Уступит ли мужчина даме?

Шведы опять в воздухе переобулись.

Насмотрелись шведы шпионских фильмов… Не помню, в каком "Джеймсе Бонде" главный герой по газовой трубе "просочился"…

И, наверное, даже без противогаза и вопреки давлению газа в трубе.

Когда Россия станет Пакистаном

Вполне реалистичный сценарий, если не изменить вектор развития, то к этому всё и идёт!

С демографией он прав, конечно. И это проблема именно государства: люди сознательно отказываются от детей, ибо поставить 2-3 детей на ноги сегодня почти невозможно для средней семьи. С другой стороны, курс на маргинализацию, проводимый Минобрнауки и рекламой через СМИ, пытается это поправить, но кому нужна нация маргиналов, если хотим стать лидерами?

Справедливости ради надо вспомнить, проблемы начались гораздо раньше: с середины 1960-х годов в России устанавливается режим воспроизводства, не обеспечивающий даже простого замещения поколений ("суженное" воспроизводство). А первые тревожные признаки появились еще в 1930-х http://demoscope.ru/weekly/2003/0125/tema01.php).

Самое печальное — это то, что не видно никакого выхода из ситуации…

В 70-80-х годах было нормой иметь в семье 2 детей, иногда трёх. Мы как минимум имели нулевой баланс, а сейчас и один — роскошь.

Автор прекрасно знает, что наше правительство за 13 лет не сменится, планов развития экономики нет и не будет, ЦБ РФ так и будет управляться ФРС и ей же отстегивать дань. Тут и гадать не надо, потому что всё очевидно.

Ситуация лишь усугубится со временем. Это не только в России, а со всеми постсоветскими республиками. Что касается России, то численность населения стабильна уже сейчас лишь по причине мигрантов из бывшего СССР. Но этот "запас" кончается, ибо уже там тоже начался демографический спад. Через 5-10 лет никакого избытка населения в этих странах не будет.

*«Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных