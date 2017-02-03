"Россия боится, что Беларусь уйдёт на Запад"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически подтвердил информацию об ухудшении состояния двусторонних отношений между РБ и Российской Федерацией. При этом Лукашенко привычно для себя всю вину возложил на Москву, заявив, что отношения ухудшились, так как «Россия боится, что Беларусь может уйти на Запад».
При этом Лукашенко заявляет, что всё это из-за «наличия разных сил в России». Судя по всему, президенту РБ было бы проще, если бы сила в России была одна, причём такая, которой бы очень нравились скидки на российские энергоносители для Минска, устанавливаемые самим же Минском, а также та, которая бы только за одну улыбку на лице президента РБ готова был прощать все задолженности и принимать исключительно условия того самого президента РБ.
На этом фоне информационное агентство ТАСС публикует фактически сенсационное сообщение о том, что белорусский лидер направил поручение в республиканское министерство внутренних дел по поводу необходимости возбуждения уголовного дела в отношении (внимание!) главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергея Данкверта. По мнению Александра Лукашенко, Россельхознадзор выставляет барьеры для поставок белорусских продовольственных товаров в РФ.
Лукашенко:
Кроме того, Лукашенко заявил, что считает Россию виновной в нарушении договора о границе:
Видимо, Лукашенко считает нормальными собственные действия, когда открывает границу Белоруссии для безвизового посещения гражданами 80 государств. Причём открывает в одностороннем порядке - без какого-либо согласования в рамках ЕАЭС и Союзного государства.
При этом Лукашенко заявляет, что всё это из-за «наличия разных сил в России». Судя по всему, президенту РБ было бы проще, если бы сила в России была одна, причём такая, которой бы очень нравились скидки на российские энергоносители для Минска, устанавливаемые самим же Минском, а также та, которая бы только за одну улыбку на лице президента РБ готова был прощать все задолженности и принимать исключительно условия того самого президента РБ.
На этом фоне информационное агентство ТАСС публикует фактически сенсационное сообщение о том, что белорусский лидер направил поручение в республиканское министерство внутренних дел по поводу необходимости возбуждения уголовного дела в отношении (внимание!) главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергея Данкверта. По мнению Александра Лукашенко, Россельхознадзор выставляет барьеры для поставок белорусских продовольственных товаров в РФ.
Лукашенко:
Нам надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.
Кроме того, Лукашенко заявил, что считает Россию виновной в нарушении договора о границе:
Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?
Видимо, Лукашенко считает нормальными собственные действия, когда открывает границу Белоруссии для безвизового посещения гражданами 80 государств. Причём открывает в одностороннем порядке - без какого-либо согласования в рамках ЕАЭС и Союзного государства.
Использованы фотографии: http://www.belta.by