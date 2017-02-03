15:53 03 февраля

"Россия боится, что Беларусь уйдёт на Запад"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически подтвердил информацию об ухудшении состояния двусторонних отношений между РБ и Российской Федерацией. При этом Лукашенко привычно для себя всю вину возложил на Москву, заявив, что отношения ухудшились, так как «Россия боится, что Беларусь может уйти на Запад».

"Россия боится, что Беларусь уйдёт на Запад"


При этом Лукашенко заявляет, что всё это из-за «наличия разных сил в России». Судя по всему, президенту РБ было бы проще, если бы сила в России была одна, причём такая, которой бы очень нравились скидки на российские энергоносители для Минска, устанавливаемые самим же Минском, а также та, которая бы только за одну улыбку на лице президента РБ готова был прощать все задолженности и принимать исключительно условия того самого президента РБ.


На этом фоне информационное агентство ТАСС публикует фактически сенсационное сообщение о том, что белорусский лидер направил поручение в республиканское министерство внутренних дел по поводу необходимости возбуждения уголовного дела в отношении (внимание!) главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергея Данкверта. По мнению Александра Лукашенко, Россельхознадзор выставляет барьеры для поставок белорусских продовольственных товаров в РФ.

Лукашенко:
Нам надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.


Кроме того, Лукашенко заявил, что считает Россию виновной в нарушении договора о границе:
Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?


Видимо, Лукашенко считает нормальными собственные действия, когда открывает границу Белоруссии для безвизового посещения гражданами 80 государств. Причём открывает в одностороннем порядке - без какого-либо согласования в рамках ЕАЭС и Союзного государства.

Использованы фотографии: http://www.belta.by
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 106
  1. Rokossovsky Сегодня, 12:45
    Всё! У батьки старческий маразм!
    Осталось только книгу написать "Белоруссия - не Россия" fool
    Rokossovsky
    1. Zibelew Сегодня, 12:47
      Пoрa бы ужe oпрeдeлитьcя. Еcли бeлoруcы нaм брaтья, то рaзвe нe правильно нaживaтьcя нa рoдcтвeнникaх? C чeлoвeчecкoй тoчки зрeния? Бeлoруcы нe тунeядцы. Нe бeгaют, кaк xoxлы c прoтянутoй рукoй. Tрудятся в мeру cвoиx cил и нe cидят нa шee, кaк тут пытaютcя прeдcтaвить нeкoтoрые. Еcли иcхoдить из вoплeй кoммeнтaтoрoв, тaк нaдo и нaши дoтaциoнныe рeгиoны дoбить всe, чтoб нe мучилиcь. Чeгo их кoрмить? Мocквe дeнeг нa плитку нe хвaтaeт, a эти нищeбрoды тут eщё путaютcя пoд нoгaми.
      Просто батька далеко не подарок, но надо отдать ему должное, Белоруссия единственная из бывших республик которая сумела сохранить промышленность практически в полном объёме. Что-то в последнее время подозрительно участились разговоры о слухах, полуслухах "об охлаждении отношений". Невольно задумаешься, а кому это выгодно.
      Zibelew
      1. asadov Сегодня, 13:04
        Удалось сохранить промышленность? А кто снабжает заказами и закупает львиную долю продукции этих предприятий в ущерб своих производителей? Задумайтесь на досуге.
        asadov
        1. Zibelew Сегодня, 13:19
          Цитата: asadov
          А кто снабжает заказами и закупает львиную долю продукции этих предприятий в ущерб своих производителей?

          Вот один пример. 8 лет (!) назад на КАМАЗе начали разрабатывать шасси для передвижных ракетных комплексов, которые сейчас делают белорусы. Вбухали миллиарды. Челнинский проект должен был обязательно утереть нос конкурентам с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые создают тягачи для «Тополя», «Тополь-М», «Ярса». В итоге деньги распилили, сорвали все сроки, а отечественного тягача для ядерного оружия у армии нет.
          Zibelew
          1. Владимир Постников Сегодня, 13:44
            Цитата: Zibelew
            В итоге деньги распилили

            laughing Лукашенко виноват, что в России деньги распилили? good
            Владимир Постников
            1. Zibelew Сегодня, 14:01
              Цитата: Владимир Постников
              Лукашенко виноват, что в России деньги распилили?

              Это в контексте того, что белорусы промышленность сохранили, новые образцы создают (посмотрите про Белаз 450 тонник). А у нас много чего распилено и разворовано.
              Вот кинут нас белорусы с тягачами, будет потом как с газотурбинными установками для сторожевиков проекта 11356, которые флот не получил. Теперь хотим их продать добрым индусам.
              Zibelew
              1. Владимир Постников Сегодня, 14:23
                Цитата: Zibelew
                Вот кинут нас белорусы с тягачами

                Если россияне будут по-хамски относится к белорусам, то рано или поздно кинут.
                У белорусов даже в мыслях не возникает такой идеи, как кинуть Россию с тягачами. Россия - покупатель их тягачей. Вдумайтесь в это. Кинуть, это значит потерять покупателя, и возможно навсегда.
                И еще, эти дебильные сравнения ситуации на Украине с ситуацией в Белоруссии. Абсолютно разные ситуации. На Украине общество охватил тупой национализм. В Белоруссии любой национализм пресекается на корню.
                Многим комментаторам на этом ресурсе не следовало бы демонстрировать здесь свою ограниченность (я не Вас имею в виду), и сравнивать с пальцем другую часть тела!
                Владимир Постников
                1. sir_obs Сегодня, 14:49
                  Позвольте спросить, если я кому-то что-то продаю и хочу получить за это реальную цену, это хамство? А разве не хамство пытаться купить нефть дешево, чтобы потом ее перепродать? Или переработать и втюхать нам подороже?
                  Или мы у беларусов технику покупаем за копейки?
                  Это пора перестать хамить России. А то все наши "родственнички" сразу хай поднимают, как только их кормушку урезают. А с какой стати им должны быть какие-то прференции? Они нам гадить под дверь, а мы им приходите еще? Мы вас и покормим, чтобы кучу нам побольше навалили.
                  Мне такие "родственники" даром не нужны, нужны деловые партнеры, которые оперируют не хотелками, а взаимовыгодой. Именно ВЗАИМНОЙ, а не только собственной.
                  sir_obs
                  1. Владимир Постников Сегодня, 15:31
                    Цитата: sir_obs
                    Мне такие "родственники" даром не нужны, нужны деловые партнеры, которые оперируют не хотелками, а взаимовыгодой. Именно ВЗАИМНОЙ, а не только собственной.

                    И что Вы в таком случае в итоге получите от Ваших родственников? Очевидно, что с таким подходом к своим родственникам, очень скоро Вы Вашим родственниками тоже будете "даром не нужны".
                    Вот этот перенос всех отношений в сферу "купи-продай", он именно характерен для команды Путина (точно также, как для команды Ельцина). И не случайно Чубайс был советником вчера у Ельцина, а сегодня у Путина. Их девиз: "Всё и всех купим!". Хотите Олимпиаду, купили Олимпиаду. Хотите "футболу", вот вам Чемпионат. Вы, хотя бы, постарайтесь узнать как Чубайс при Путине вкладывал деньги РАО ЕЭС в покупку энергетических мощностей за рубежом. Он сразу предлагал такие деньги, что конкуренты в Европе просто отпадали.
                    В Белоруссии российские олигархи тоже хотели скупить самые лакомые куски, спасенные от уничтожения "председателем колхоза". Но, не дал им председатель. Облом вышел российским олигархам. Обиделись российские олигархи. Вы, часом, не российский олигарх?
                    К чему я это? Не всё можно купить в этом мире. Вот, например, нельзя просто взять и купить рост ВВП в стране. Ну вот нельзя, и всё! Тут работать надо, а не только торговать.
                    А результат можете посмотреть здесь: http://chius.ru
                    Что можно добавить к этой информации? По объему ВВП Китай догнал Россию при Путине, перегнал Россию при Путине, и в несколько раз превысил свой ВВП по сравнению с российским тоже при Путине.
                    Вот нет у Путина денег купить рост ВВП как у Китая. Более того, за 2016 год рост ВВП в России был отрицательным. Сегодня Россия "ставит на место" Белоруссию. Завтра Китай будет "ставить на место" Россию. Только бизнес, ничего личного.
                    Владимир Постников
        2. БВТККУ86 Сегодня, 15:24
          В ущерб - никто!
          БВТККУ86
      2. Чёрный Сегодня, 13:12
        Белорусы,конечно. Братья...но действовать необходимо только исходя из своих интересов . А по поводу " уйдет на запад" уж Лукашенко там точно не ждут
        Чёрный
      3. Кент0001 Сегодня, 13:13
        Именно только сохранить советское. Развития там не было. Во многом они живут за наш счёт и мы их содержимое часто в ущерб себе. И не надо рассказывать о. Белорусском экономическом чуде. Его просто нет. Многие из белоруссов наладили весьма серьёзный бизнес в России и сейчас инвестирует на родину, заработанные в РОССИИ деньги.
        Кент0001
        1. дядя Мурзик Сегодня, 13:31
          Кент0001 а мы в России и не сохранили!а у нас какое развитие,только и смотрим на котировки нефти! belay
          дядя Мурзик
          1. ShadowCat Сегодня, 13:58
            Цитата: дядя Мурзик
            !а у нас какое развитие,только и смотрим на котировки нефти!

            http://ruxpert.ru/Нефтяная_игла
            http://ruxpert.ru/Высокотехнологичная_продукция_Р
            оссии
            http://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты
            ShadowCat
            1. дядя Мурзик Сегодня, 15:27
              ShadowCat ну да бумага все стерпит!Сейчас станки с ЧПУ (CNC) Россия закупает в Китае и КНДР. "CNC" означает "computer numerically controlled" - "числовое программное управление"Собственные станки с ЧПУ КНДР выпускает с 1982 года. По утверждению Михаила Делягина , (бывший советник премьер-министра РФ): «Доходит до анекдота: мы покупаем станки в КНДР - те модели, которые сами производили ещё лет двадцать назад в СССР, но потом перестали. А корейцы их по-прежнему делают и нам продают».В России есть и фирма - www.kortec-cnc.ru которая занимается продажей и сопровождением станков с ЧПУ производства КНДР. В рамках моего понимания, для диферсификации поставщиков инструмента в России (а также бывших республиках СССР) российским лизинговым компаниям следует также заниматься лизингом инструмента производства КНДР. laughing
              дядя Мурзик
      4. Sarmat149 Сегодня, 13:17
        Отношения между странами должны быть прагматичными. Вы уважаемый, призываете содержать соседнее государство. Вопрос к Вам, зачем? А про братьев - демагогия выгодная для местных царьков. Белорусы такие же русские как и мы.
        Sarmat149
      5. victorsh Сегодня, 13:37
        Еcли иcхoдить из вoплeй кoммeнтaтoрoв, тaк нaдo и нaши дoтaциoнныe рeгиoны дoбить всe, чтoб нe мучилиcь. Чeгo их кoрмить?
        Не понял?!Причем наши дотационные регионы и РБ?Просто Луке стало поступать меньше денег от перепродажи РОССИЙСКОЙ нефти.
        victorsh
      6. ShadowCat Сегодня, 13:55
        Цитата: Zibelew
        тaк нaдo и нaши дoтaциoнныe рeгиoны дoбить всe, чтoб нe мучилиcь.

        Мелким шрифтом - ВНУТРЕННИЕ регионы Российской Федерации. И НЕЗАВИСИМАЯ (Как бы то ни было) Республика Белоруссия.
        Надеюсь разницу вы улавливаете.
        ShadowCat
      7. демос1111 Сегодня, 14:05
        Приезжайте, устраивайтесь на работу в нашу сохраненную промышленность. Как вы не можете понять, мы проигрываем вам конкуренцию, почти во всем. Мы с отцом как то на юбилей к его матери ездили, набрали водки белорусских брендов, зашли к вам в магазин, а она у вас на каждом углу. Идите купите Российскую водку у нас в магазинах, нет ее, а еали и есть то по 50 баксов бутылка.
        Весь спор и разгарелся из за того, что у нас торговля с вами валиться начала несмотря на все ваши дотации, начали вкладывать в пиво, выгнали балтику-швах, машиностроение, стройка, а как кричал, без нас с голоду пухнуть будете, а на выходе. Поверте выб и дальше потдерживали но система зашла втупик и основная масса белорусов это понимает. Вдумайтесь, у нас присягу не стране, а президенту дают.
        демос1111
      8. просто экспл Сегодня, 14:25
        плюсанул , но согласен не совсем . белорусы молодцы , и работящие и делают много и хорошо .
        но бацка реально хочет на нескольких стульях усидеть и он кстати не признал ни абхазию ни осетию , да и поддерживал он нас вообще то не часто .
        просто экспл
    2. Пеший Сегодня, 12:50
      Сам под себя подкладывает мину замедленного действия. История с украиной не чему его не научила.
      Пеший
    3. To be or not to be Сегодня, 13:02
      Высоцкий Прав:
      Если друг оказался вдруг
      И не друг, и не враг, а - так,
      Если сразу не разберешь,
      Плох он или хорош,-
      Парня в горы тяни - рискни!
      Не бросай одного его,
      Пусть он в связке в одной с тобой -
      Там поймешь, кто такой.

      Если парень в горах - не ах,
      Если сразу раскис и - вниз,
      Шаг ступил на ледник и - сник,
      Оступился - и в крик,-
      Значит, рядом с тобой - чужой,
      Ты его не брани - гони:
      Вверх таких не берут, и тут
      Про таких не поют.

      Если ж он не скулил, не ныл,
      Пусть он хмур был и зол, но - шел,
      А когда ты упал со скал,
      Он стонал, но - держал,
      Если шел за тобой, как в бой,
      На вершине стоял хмельной,-
      Значит, как на себя самого,
      Положись на него.""
      ..взяли в горы . .в связку."".Шаг ступил на ледник и - сник,
      Оступился - и в крик,-
      Значит, рядом с тобой - чужой,"""
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 12:45
    Странное заявление.Россия боится,и поэтому отношения ухудшились.Лучше было конечно жить в едином(не союзном)государстве без хозяйственных и политических склок..Ничего не хочу предвосхищать,но Александр Григорьевич может не успеть съехать в Смоленск(там кстати когда то собирались устроить "столицу союзного государства)..Точнее его не захотят там принять..
    210окв
    1. stas Сегодня, 13:15
      Нахрен никому не нужен Батька на Западе.
      Русофобов и без батьки там хватает.
      stas
      1. семург Сегодня, 14:19
        Цитата: stas
        Нахрен никому не нужен Батька на Западе.
        Русофобов и без батьки там хватает.

        Лукашенко уже в русофобы в России записали ? Ну тогда и Назарбаева туда пора записать , он тоже иногда говорит не то что хотят слышать в России . Кстати и у нас односторонний без.виз ввели , а вот для граждан ужесточили прописку и ввели временную прописку после 10 дней пребывания даже если ты в гостях в соседнем городе у тёщи.
        семург
  3. kot28.ru Сегодня, 12:46
    Мдяя!Это уже шантаж по-украински!
    Союзничек!
    Экономику свою пусть развивает,а не скидки требует!
    А то все подай на блюдце да еще и подешевле в долг!А нам чем зарплаты платить будут?Обещаниями от союзников?Хватит,СССР уже содержал разные рыжымы,всем все простили,надо заботиться о своих гражданах в ПЕРВУЮ очередь!
    А что же его так обидело?
    kot28.ru
    1. DenZ Сегодня, 13:12
      Цитата: kot28.ru
      А что же его так обидело?

      "При этом Лукашенко заявляет, что всё это из-за «наличия разных сил в России». Судя по всему, президенту РБ было бы проще, если бы сила в России была одна, причём такая, которой бы очень нравились скидки на российские энергоносители для Минска, устанавливаемые самим же Минском..."
      Батька видать упускает из вида что в Европе тоже силы очень разные. Порвать могут как тузик грелку и фамилии не спросить. Печально все это. Думаю это маразм проявляется.
      DenZ
    2. Lyncher Сегодня, 14:10
      Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России не создавать авиабазу, а дать Минску 20 самолетов.

      Он пояснил, что Россия предлагала разместить на авиабазе в Бобруйске 10 самолетов.

      «Я говорю, вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолетах, вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка», - заявил Лукашенко на пресс-конференции.
      Он добавил, что размещение Россией военной авиабазы в Белоруссии нецелесообразно. В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не станет агрессором и всегда будет занимать оборонную позицию.
      ТРК "Звезда"

      ---------------------------

      Называется кредитов которые возвращать не надо мне дай, скидку дай, нефти дай, истребители дай и если ты дружище против не будешь то построй нам ещё базу под подаренные истребители и с учений в РБ 2017 все 4162 вагона с военным оборудованием, вооружением и техникой подари не буд бякой. Вы же Россияне не жадные, добрые люди. А я тем временем фашистов и их пособников буду благодарить и поддерживать добрым словом.
      Lyncher
  4. biserino Сегодня, 12:48
    Россия делает скидки только на две державьi- Украина и Белоруссия. На принципе соседям надо кормит, хотя они и ленивьie и немножко глупьiе.
    biserino
    1. 210окв Сегодня, 12:50
      Я так понимаю что уже не делает.. request
      Цитата: biserino
      Россия делает скидки только на две державьi- Украина и Белоруссия. На принципе соседям надо кормит, хотя они и ленивьie и немножко глупьiе.
      210окв
    2. kot28.ru Сегодня, 12:51
      "Державы",не перебор в именовании?
      Каждый аул будет державой,да
      kot28.ru
      1. Roma-1977 Сегодня, 13:03
        "Держава" - это в переводе с некоторых славянских языков всего лишь "государство".
        Roma-1977
    3. To be or not to be Сегодня, 12:57
      Государству надо заниматься своим народом..А скидки .привилегии. льготы-все от Лука..вого.. laughing
      To be or not to be
    4. avt Сегодня, 13:35
      Цитата: biserino
      Россия делает скидки только на две державьi- Украина и Белоруссия.

      Украине УЖЕ НЕТ.
      avt
  5. viktor. Сегодня, 12:49
    Россия не чего не боится drinks Россия за вас дармоедов переживает, соседи и братья не одекватные, вас поимеют и выбросят а России вас снова откармливать!!!
    viktor.
  6. Averias Сегодня, 12:49
    Не успел я с рекламой "Газпром - достояние России" смириться. Как новая напасть - "Белоруссия - страна для жизни" полезла на ТВ. Сейчас читаю эту новость, мысли очень странные в голове. Причем не в пользу батьки.
    Averias
    1. болот Сегодня, 12:57
      Цитата: Averias
      Не успел я с рекламой "Газпром - достояние России" смириться. Как новая напасть - "Белоруссия - страна для жизни" полезла на ТВ. Сейчас читаю эту новость, мысли очень странные в голове. Причем не в пользу батьки.

      Вчера на каком то ресурсе прочитал "расклад" по газу поставляемый в Белоруссию и в Германию.В комментариях аргументированно,не в пользу Белоруссии,на 21% они переплачивают.Да же учесть что они ближе.
      болот
      1. woron333444 Сегодня, 13:04
        Если бы для белоруссов было бы дороже, то не перепродавали бы на запад газ, да и нефть.
        woron333444
        1. болот Сегодня, 13:07
          Цитата: woron333444
          Если бы для белоруссов было бы дороже, то не перепродавали бы на запад газ, да и нефть.

          С газом не получается а вот с "серой " нефтью такой фокус проходит,тут не только белорусы этим занимаются но и вы с казахстанской нефтью.
          болот
          1. woron333444 Сегодня, 13:09
            Почему-то казахи проезжая через Алтайский край затаривают полные баки. Наверное потому что бензин дешевле.
            woron333444
            1. болот Сегодня, 13:16
              Цитата: woron333444
              Почему-то казахи проезжая через Алтайский край затаривают полные баки. Наверное потому что бензин дешевле.

              Что бы до дома добраться.Сеть заправок там не сильно развита.Хотя сами россияне автоцистернами ДТ и печное топливо пытаются вывезти.
              Все равно бензин и ДТ у нас дешевле,чем у вас.
              болот
          2. Scoun Сегодня, 14:04
            Цитата: болот
            а вот с "серой " нефтью такой фокус проходит,тут не только белорусы этим занимаются но и вы с казахстанской нефтью.

            Тут есть нюанс как и везде... вы на карту посмотрите, кому казахи могут нефти "излишки" продать чтобы заработать?
            Ответ - НИКОМУ. на киргизах монголах много не навариться, китайцы это ещё тот клиент с его объёмами...
            в общем как-то так )))
            Scoun
            1. болот Сегодня, 14:12
              Цитата: Scoun
              Тут есть нюанс как и везде... вы на карту посмотрите, кому казахи могут нефти "излишки" продать чтобы заработать?

              Излишки-незаконно добытая нефть ,которую провозят как тяжелые нефтепродкуты с меньшей оплаты пошлины.
              Цитата: Scoun
              на киргизах монголах много не навариться, китайцы это ещё тот клиент с его объёмами...
              в общем как-то так )))

              Киргизы и россияне этим пользуются а вот китайцы пытаются работать по честному.
              болот
        2. barclay Сегодня, 13:29
          Цитата: woron333444
          Если бы для белоруссов было бы дороже, то не перепродавали бы на запад газ, да и нефть.

          Да и на Украину.
          Батька неплохо устроился, продавая "белорусскую семгу", а так же яблоки, которых больше, чем выращивает Белоруссия. А все чем то не доволен.
          barclay
      2. Чёрный Сегодня, 13:34
        Не читайте "какие то ресурсы" smile
        Чёрный
        1. болот Сегодня, 13:38
          Цитата: Чёрный
          Не читайте "какие то ресурсы"

          Так это ваши,просто лень искать в "истории" ,браузера.
          болот
  7. faiver Сегодня, 12:51
    уголовное дело? может на украинском примере еще ордер на обыск выпишут?
    faiver
    1. Masya Masya Сегодня, 13:08
      Глава государства также заявил, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

      на РТ сегодня, так что ордера не за горами... wink
      Masya Masya
  8. Копчёный Сегодня, 12:53
    Не нойте. Говорил наш президент, что России не нужны вассалы, а нужны партнёры, так вот оно в действии.
    Копчёный
  9. Antarctica Сегодня, 12:54
    Выход Беларуси из союзного государства - лишь вопрос времени.

    Изначально было понятно, что ЕвразЭС нежизнеспособен.
    Нельзя построить союз с государством, у которого комплекс младшего брата. Вечно будет нытье про притеснение, неуважение суверенитета и прочее.
    Antarctica
    1. Alex_Tug Сегодня, 13:39
      Выход Беларуси из союзного государства - лишь вопрос времени.

      Тогда пусть выходит сейчас и Россия сэкономит. Беларусь развалит всю промышленность как Киев.
      Alex_Tug
    2. Baloo_bst Сегодня, 13:43
      Для того, что-бы союзное государство существовало в них обоих должны быть схожие экономические ситуации. Куда Белоруссии до России, хотя бы на примере налогообложения. Вот и получается, что российский товар дешевле, а свой девать не куда. Я уже не говорю о энергоресурсах.
      Раньше в Белоруссии много товара китайского было, сейчас российское и качеством лучше и цена приемлемая. Обратил внимание, что даже скрепки канцелярские и те российские. Что, Белоруссия скрепки выпускать не может? Может, но цена не конкурентная.
      В таких условиях союзное государство не жизнеспособно. А ввести единую валюту - так суверенитет мешает. Хотя я не экономист, но как мне кажется, дело совсем не в рангах братьев.
      Baloo_bst
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    «Россия боится, что Беларусь может уйти на Запад».

    Лишнее подтверждение того, что Лукашенко не только загнал себя в угол, но и сам очень боится последствий, которые наступят. Как говорят: "Доигрался хрен на скрипке."
    rotmistr60
  11. Скифотавр Сегодня, 12:57
    Больше всех боится сам Лукашенко что ему придётся когда-нибудь уйти - вот у него крышу и рвёт. Он готов заключить сделку хоть с диаволом.
    Скифотавр
  12. DesToeR Сегодня, 12:57
    Нормально! Украинский военный округ уже практически уничтожен, сейчас белорусский на очереди.
    DesToeR
  13. Игорь Половодов Сегодня, 12:58
    Мне его косноязичие даже нравилось раньше. Такими доходчивыми образами манипулировал всегда, делая сложное вполне себе по белорусски понятным... Но передергивание и искажение в свою сторону это уже через чур!
    Батька! опомнись!
    Игорь Половодов
  14. Не служил Сегодня, 13:02
    Он как был хитроватым председателем колхоза, так им и остался. Он как руководитель не вырос совсем.
    Не служил
    1. Владимир Постников Сегодня, 13:52
      Цитата: Не служил
      Он как был хитроватым председателем колхоза, так им и остался. Он как руководитель не вырос совсем.

      Этот "хитроватый председатель колхоза" сохранил в большой степени научный и производственный потенциал Белоруссии. И Россия до сих пор пользуется плодами этого потенциала.
      Если сравнивать его с Путиным, например, то вот Вам информация http://chius.ru
      Какие выводы можете сделать на основании этой информации? Что можете сказать о Путине, как о руководителе государства?
      Владимир Постников
  15. kenig1 Сегодня, 13:02
    Лукашенко мечтает на халяву в Гаагу слетать.
    kenig1
  16. Altona Сегодня, 13:03
    Цитата: Zibelew
    Просто батька далеко не подарок, но надо отдать ему должное, Белоруссия единственная из бывших республик которая сумела сохранить промышленность практически в полном объёме. Что-то в последнее время подозрительно участились разговоры о слухах, полуслухах "об охлаждении отношений". Невольно задумаешься, а кому это выгодно.

    -------------------------------------
    Вот именно, что сохранилась, а не улучшилась. Пусть живет по средствам, а не на гешефты. Никто не боится, что он уйдет на Запад. Янукович тоже шёл на Запад, а оказался в Ростове. Батька видимо "уходя на Запад", осядет в Смоленске, а часть его народа будет прыгать в экстазе "Эуропа ты наша усё", и скакнет точно туда же куда и Украина.
    Altona
  17. Кот канибал Сегодня, 13:03
    Да иди,только потом в РФ на заработки не приезжайте и денег в РФ не просите. Умерла,так умерла.
    Кот канибал
  18. weksha50 Сегодня, 13:03
    "При этом Лукашенко заявляет, что всё это из-за «наличия разных сил в России»"...

    Единственное, в чем с ним можно согласиться... И то - с натяжкой...
    weksha50
  19. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Россия НИЧЕГО не боится. А вот бацьке следовало бы задуматься.
    Горный стрелок
  20. Чуваш Сегодня, 13:07
    Белоруссия ввела режим погранзоны вдоль границы с РФ еще в сентябре 2014 года http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3990149
    Чуваш
  21. WIN969 Сегодня, 13:10
    Демарши Лукашенко направлены на внутреннюю публику, его власть подходит к концу потому что ситуация выходит из под его контроля. Если Путин не хочет ему помогать сохранит власть, то значит в России поставили крест на Белоруссии. Видно дешевле обойдется что ли?
    WIN969
  22. Просто человек Сегодня, 13:14
    Посмотрел сейчас его выступление. Это же истерия и паранойя . Пора эту крысу давить экономически. Задействовать все рычаги - нефть, газ, заслон на санкционную продукцию, отказ от поставок в Россию тракторов, МАЗов, шмоток. Этот хитрожопый Лукашенко приведёт народ Белоруссии к катастрофе.
    Просто человек
  23. Fitter65 Сегодня, 13:16
    Лукашенко привычно для себя всю вину возложил на Москву, заявив, что отношения ухудшились, так как «Россия боится, что Беларусь может уйти на Запад»

    Реально ,достал этот передовой колхозный бригадир.Сам подумал бы кто его на Западе ждёт,нужен он там как Янукович.Поматросят и пошлют пешком в малое сексуальное путешествие.Поссорится с Россией и куда креветки и рыбу из Беларусского моря девать будет?Жовто-,лакитные тоже кричали как они без России заживут-зажили,даже бродячие собаки им не завидуют...
    Fitter65
  24. Vitalson Сегодня, 13:24
    Мы видим на примере кукраины и Прибалтики как и зачем на западе нужны бывшие советские республики.
    Vitalson
  25. Vitalson Сегодня, 13:25
    Чувствуется пора начать заниматься импортозамещением белорусской продукции.
    Vitalson
    1. Dym71 Сегодня, 14:14
      Цитата: Vitalson
      Чувствуется пора начать заниматься импортозамещением белорусской продукции.

      Не надо душить белорусского производителя и так дошло до того, что картофель белорусам продаем: belay
      "Крупнейший региональный производитель тульской области, ООО « Максим Горький » перерабатывает произведенный картофель в картофельные хлопья. Он поставляет картофель в разные регионы страны, а также в Беларусь " - обалдел, когда прочёл эту статью:
      http://potatoveg.ru/glavnaya-tema/tulskij-proryv.
      html
      Dym71
  26. rasputin17 Сегодня, 13:27
    При этом Лукашенко привычно для себя всю вину возложил на Москву, заявив, что отношения ухудшились, так как «Россия боится, что Беларусь может уйти на Запад».


    У питюни уже научился???
    А вообще это тенденция в последнее время все валить на Россию!!
    rasputin17
  27. valentina-makanalina Сегодня, 13:29
    А кому нужна Белоруссия на Западе. "Братья" только по нужде?
    Хотят уйти - пусть уходят.
    Но только после пусть не скулит "батька" - Что надо их "понять и простить".
    valentina-makanalina
  28. К-50 Сегодня, 13:30
    "Россия боится, что Беларусь уйдёт на Запад"

    Я так понял, что самим белорусам не страшно "уйти на запад", примерно так же как "ушла" Украина.
    Вы точно хотите для своей страны такого "ухода"? Может пока ещё можно остаться с Россией добрыми друзьями (соседями, родственниками) стоит пересмотреть свою позицию?
    Поймите одно. Россия, как бы ей трудно не пришлось, сможет выжить. Для вас же это развал страны, гражданская война по типу хохлостана. Стоят ли амбиции нескольких нуворишей, а ведь именно они толкают страну "в объятия Запада", такой судьбы для себя, своих семей, страны наконец. sad
    К-50
  29. vasek5533 Сегодня, 13:31
    Прямо сейчас слушаю... ну да истерит, но по смыслу все верно. Но вы про это не узнаете, потому что прочитаете здесь статейки типа вышеприведенной, где каждую фразу нужным образом прокомментируют.
    Цитата "....Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?"
    А что в новости? "Видимо, Лукашенко считает нормальными собственные действия, когда открывает границу Белоруссии для безвизового посещения гражданами 80 государств. Причём открывает в одностороннем порядке - без какого-либо согласования в рамках ЕАЭС и Союзного государства" Ну так это про что? Где ответ, нормально это или нет... и потом Лукашенко сказал, что приказ российский был подписан в декабре, а безвиз белорусский в январе, т.е. отмазка ниочем... а сколько у россии стран откуда без виз едут?... журнашлюха (другого слова нет), что новость писала про это что-нибудь напишет?
    Походу читателей обозрения за идиотов держат. Напишите новость с цитатами, каждый сам сам сделает выводы и напишет. Так нет же, надо к цитатам свои тупые комментарии добавить, чтоб местные отморозки в правильную сторону гадили, а то вдруг не так поймут.
    vasek5533
    1. Просто человек Сегодня, 13:35
      Это вас за идиотов и в стойле держит Лукашенко. И получше изучите договора и скажите , где и как, какие статьи конкретно нарушила Россия в договорах. Не истерите, а будьте объективны
      Просто человек
    2. avt Сегодня, 13:42
      Цитата: vasek5533
      Это что, нормально?"

      Это нормально , особенно когда фигурант ранее решил платить за предомтавляемые углеводороды не по контракту подписаннму , долгосрочному , а ,,по справедливой цене".Зайдите у себя в магазин и попробуйте взять товар и расплатиться так же , ну не по ценнику, а ,,по справедливости" . Потом расскажите , мы подождём laughingКстати , я уже сегодня выкладывал
      «Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?» — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.
      Источник: http://rusvesna.su/news/1486115642
      Так что с источниками у нас всё нормально , было бы желание поискать и перепроверить.Но походу ,,Джавдета" реально торкнуло bully
      avt
    3. Галеон Сегодня, 13:45
      Васек, через Белоруссию был налажен транзит нацистов и их материалов между Украиной и Россией, в России предотвращена серия терактов. Поэтому было принято решение установить на нашей общей границе контроль. Это нормально.
      Нас нельзя держать за идиотов - на ВО собирается думающий народ. Присоединяйтесь думать и перестаньте обижаться.
      Галеон
      1. vasek5533 Сегодня, 14:00
        Так а я про тоже. Зачем ВО пишет комментарий к цитате дурацкое. Что это из-за безвиза на 5 дней для граждан ЕС, которые пребывают ТОЛЬКО через аэропорт, т.е. кого надо там сразу или не пустят или задержат. Саму цитату мы и сами тут обсудим что и почему, нормально или нет. А ВО нагнетает или скажем прямо, расжигает межнациональную рознь, вопрос зачем.
        vasek5533
    4. демос1111 Сегодня, 15:03
      Да на сайте тут много точек зрения, они разные, но в одном они правы, без России тут в Минске и не только будет голод, может и война.
      Они, их страна нас дотирует, а мы истерим из за своей беспомошности, комплекса, и бесполезности. Просто дошло, наш знак качества-фальшавка. Нихочу ни кого обидеть, но татарам в машиностроении проиграли, и бурятам в сельском хозяйстве проигрываем. Поймите, они ввели санкции против Ес, освободилось много места на рынке, только вези торгуй, так нет мы порошковое молоко им туда гоним, да яблоки польские, мясо польское, рыбу норвежскую.
      Вот люди и злятся. Да и что душой кривить, основная масса белорусов к польше ближе. Вот пусть поляки и спонсируют, нефть с газом дают, жизни без тепла при - 20 научат.
      демос1111
  30. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:37
    Народ хороший (пока еще ),а Лукашенко пора на пенсию,и в деревню растить бульбу.
    Изгоняющий либероидов
  31. loaln Сегодня, 13:39
    Держать около себя никого не нужно! Вдвойне не нужно держать тех, кто про это уже прокукарекал.
    Но ополчиться на белорусское молоко, которому российское (московское и около), а также продавать продукцию кому-то из одного объединения по разным ценам - это подлость.
    loaln
    1. Просто человек Сегодня, 13:45
      Кто на ком стоял? (С)
      Просто человек
      1. loaln Сегодня, 14:24
        Если повернуть в эту плоскость, то всё ещё более объяснимо. Так-что не всегда попытка оригинальности в перлах ведёт к желаемому результату. А замечено правильно. Зря не кукарекают.
        loaln
  32. Галеон Сегодня, 13:40
    Сколько лет у власти, а сознанием выше председателя совхоза так подняться и не смог. Жалкое зрелище: мелкий барыга и крохобор. На каждое движение партнера он задирает ставку на "все, что есть", уповая на терпение и осмотрительность противоположной стороны. А главное - ну когда еще и им заниматься. Такое впечатление, что они с Порошенко с одного счета гранты получали.
    Надо иметь особые интересы, чтобы бросить свою страну на украинскую дорогу видя все то, что произошло с последней.
    Галеон
  33. vasek5533 Сегодня, 13:43
    Цитата: Просто человек
    Посмотрел сейчас его выступление. Это же истерия и паранойя . Пора эту крысу давить экономически. Задействовать все рычаги - нефть, газ, заслон на санкционную продукцию, отказ от поставок в Россию тракторов, МАЗов, шмоток. Этот хитрожопый Лукашенко приведёт народ Белоруссии к катастрофе.


    Вам Лукашенко в своем выступлении уже ответил))) Что ему Вы хуже не сделаете, а вот народу Беларуси придется плохо. И самое смешное, что виновата в ухудшении будет Россия... уж тут все "дружеские" сми постараются... а потом визы, границы, базы нато... и в конце вы себя спросите, а может надо было как-то по другому...
    vasek5533
    1. Просто человек Сегодня, 13:48
      Вас куда не целуй, везде жопа. И чем быстрее наше руководство это поймёт в отношениях с "братскими" территориями, тем лучше для России.
      Просто человек
      1. vasek5533 Сегодня, 13:56
        Не считайте себя умнее своего же руководства, Вы просто многого не знаете и судите по новостям, правильно отредактированным.
        vasek5533
      2. ЗВС Сегодня, 14:00
        А све эти "друзья", как капризные жены. Пока их одаривают, так они тебя любят; как прекращают одаривать, так они заводят любовников, убеждая тебя, что продолжают любить "не смотря ни на что".
        ЗВС
    2. avt Сегодня, 14:03
      Цитата: vasek5533
      И самое смешное, что виновата в ухудшении будет Россия... уж тут все "дружеские" сми постараются...

      Нам не привыкать , мы это уже всё на Руине проехали, включая санкции.
      Цитата: vasek5533
      и в конце вы себя спросите, а может надо было как-то по другому...

      laughing
      Цитата: vasek5533
      по другому...

      Тоже было , причём на Украине кончилось раньше . Какую хотите альтернативу ? Что бы Россия и дальше продолжала вам строить мононациональное государство ? Так на Руине уже построили и не без помощи наших упоротых либертариев долдонивших что ,,рынок отрегулирует всё " А в сухом остатке оказалось , что таки прав Ульянов , партийный псевдоним Ленин
      Странно, что приходится ставить вновь столь элементарный, азбучный вопрос.
      К сожалению, Троцкий и Бухарин заставляют делать это.
      Они оба упрекают меня в том, что я «подменяю» вопрос, или что я подхожу «политически», а они подходят «хозяйственно».
      Бухарин даже вставил это в свои тезисы и пытался «подняться выше» обоих спорящих: я-де соединяю и то и другое.
      Теоретическая неверность вопиющая. .........
      Политика есть концентрированное выражение экономики — повторил я в своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за мой «политический» подход.
      Политика не может не иметь первенства над экономикой.
      Рассуждать иначе, значит забывать азбуку марксизма.
      bully
      avt
    3. SoboL Сегодня, 14:06
      Цитата: vasek5533

      Вам Лукашенко в своем выступлении уже ответил))) Что ему Вы хуже не сделаете, а вот народу Беларуси придется плохо. И самое смешное, что виновата в ухудшении будет Россия... уж тут все "дружеские" сми постараются... а потом визы, границы, базы нато... и в конце вы себя спросите, а может надо было как-то по другому...

      Как по другому? Нефть и газ по той цене, которую он установит? На креветки с устрицами "белорусские" глаза закрыть? А не слишком ли жирно требует?
      SoboL
    4. костя андреев Сегодня, 14:12
      Это Вы серьезно? смешно!
      Перевести на русский то: россияне продолжайте дальше спонсировать нашу экономику а то мы уйдем к западу. Скатертью дорога, Единственное соглашусь, что надо было по другому, а именно прикрыть халяву лет двадцать назад!!!
      По поводу народа Белоруссии, общаюсь с ними, так что ничего плохого в от учении от халявы я не вижу. Не будете нам друзьями ну и хрен с Вами, Нам не нужны друзья, нам нужны партнеры, Ваша дружба простым россиянам очень дорого стоит!
      И не базы нато, а свинарник пана Бздышека. И по поводу виз, мне без разницы, если мне вдруг зачемто понадобится приехать в РБ, то мне проще купить визу. Ну а Вас ждет Европа!
      Я и россияне сейчас себя спрашивают, почему на открытый доступ на наши рынки ваших товаров которые может выпускать и Россия, на спонсирование вашей экономике мы должны выслушивать о том какие мы хреновые, и слушать что мы Вам что то должны.
      Представте ситуацию Прибалтийские лимитрофы находящиеся на содержании Брюсселя, начнут качать права, что то требовать и не выполнять предписаний. как Вы думаете, что с ними будет? А почему РФ должна цацкаться?
      Короче поздравляю, все идет к логическому завершению, Хорошо это или плохо не знаю, но так как было оставаться не может,
      Кстати, прежде чем мечтать про нато, визы, базы и Европу ответьте, а кто заплатит за РБ все её долги перед РФ?
      костя андреев
      1. vasek5533 Сегодня, 14:41
        Вот для таких как Вы, такие новости и пишут на ВО с пояснениями. Полный набор штампов. Можно ответить на все, только это статью писать придет, а Вам это надо? Это как с бандеровцами, им уже ничто не поможет. У Вас идет все к логическому завершению, ну на здоровье, большинство, к счастью, этому противится. И так, между делом, долгов то 0 перед РФ.
        vasek5533
        1. костя андреев Сегодня, 15:46
          дорогой, эти штампы у Вас. а у нас суровая проза жизни, ибо белорусов в РФ немерено, и ваш товар каждый день видим, и знаем, что кроме как в РФ он никому не нужен! Меня бесит то, что вместо того что бы в Липецке выпускать трактора их покупают у другого государства, или зачем нам покупать ваш трикотаж если мы его можем делать сами.
          надо переводить отношения:или одно государство, или разные со всеми вытекающими последствиями!!!.
          Здорого что долгов 0, только это я понимаю это белорусы по справедливости решили, типа как за газ? А у кого же РБ постоянно занимала?
          Как Вы правильно заметили РБ занимала не только у РФ. но и у дальнего зарубежья, с ними как быть?
          костя андреев
    5. демос1111 Сегодня, 15:12
      Я вас хочу разачаровать. Наш большой сосед очень быстро меняется. А вы историю учите. Может Суворова А.В. вспомните. Путин каким бы не был, но всеже мягкий человек, а что прикажете делать если в России победит аналог хохляцкого Яроша. На запад свалить не успеем. Потому надо сначала думать.
      демос1111
  34. ЗВС Сегодня, 13:57
    Никуда Белорусь не уйдет. Белорусы снесут голову Бацьке, как только он заикнется об этом.
    ЗВС
  35. Инжeнeр Сегодня, 13:59
    Нда, жаль конечно БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и белорусскую семгу
    Инжeнeр
    1. Просто человек Сегодня, 14:05
      А креветки, ананасы, пятикратный урожай яблок, сухое молоко , которое получается в результате надоев коров по 200 литров в день. Там целый клондайк
      Просто человек
      1. Dym71 Сегодня, 14:37
        Цитата: Просто человек
        А креветки, ананасы, пятикратный урожай яблок, сухое молоко

        Всё, что Вы перечислили Беларусь, в случае собственной переработки этой продукции, имеет законное право поставлять в РФ.
        Цитата: Просто человек
        сухое молоко , которое получается в результате надоев коров по 200 литров в день

        От продуктов низкого качества избавляться нужно на прилавках российских магазинов, а не использовать Роспотребнадзор как дополнение к ядерной триаде, ладно ещё когда в былые времена Онищенко Польше с балтийскими тигрятами хвосты крутил, но это Беларусь! Со своими так не поступают. hi
        Dym71
        1. Просто человек Сегодня, 14:42
          Мы ввели контрсанкции. И нах... нам посредник, якобы наш близкий союзник, который поддерживает всю шваль , с которой мы в конфронтации.
          Просто человек
          1. Dym71 Сегодня, 14:52
            Цитата: Просто человек
            Мы ввели контрсанкции. И нах... нам посредник, якобы наш близкий союзник, который поддерживает всю шваль , с которой мы в конфронтации.

            Всё верно, спорить не о чем, главное чтоб под эту дуду белорусскую промышленность не извели recourse
            Dym71
  36. vasek5533 Сегодня, 14:07
    Цитата: avt
    Цитата: vasek5533
    Это что, нормально?"

    Это нормально , особенно когда фигурант ранее решил платить за предомтавляемые углеводороды не по контракту подписаннму , долгосрочному , а ,,по справедливой цене".Зайдите у себя в магазин и попробуйте взять товар и расплатиться так же , ну не по ценнику, а ,,по справедливости" . Потом расскажите , мы подождём laughing


    Это не нормально, вопрос в том, что вот это ваше возмущение основано на новости, которую журналист как хотел так и написал. Я вот не в курсе, что там в договоре, может там цена раз в неделю пересматриваться должна... а нам написали что батька сам себе цену установил, а вы тут и распинаетесь... а как там на самом деле. Что ж он раньше цены не пересматривал... видимо есть зацепки какие-то.
    vasek5533
  37. к174ун7 Сегодня, 14:13
    Любопытно, что статья никак не подписана. Безымяный автор даже псевдонимом не пожелал отметиться. Вопрос пану анонониму:" А слабо вместо выдернутых цитат и фото дать слово Батьке в видеосюжете, а потом уж прокометнитровать?" Или так проще свободное изложение с приписываемым намерением.
    к174ун7
  38. Balamyt Сегодня, 14:17
    А вот мне реально противно! Если так дальше дело пойдёт, то будет и Беларусь так же как и Украина! Только вряд ли батьке дадут в России отсидеться, как Януковичу..... Не успеет он до Российской границы!!
    Balamyt
  39. Balamyt Сегодня, 14:23
    Прав был Жириновский! Будет у них всё, и нефть, и зонтик ядерный и прочие преференции..НО... только после того как Минск станет столицей Белорусского федерального округа в составе РФ! А батька приступит к работе в должности представителя Президента России там же!
    Balamyt
  40. Ретвизан 8 Сегодня, 14:35
    «Россия боится, что Беларусь может уникто .манна не сыпится?! на Запад»...
    А ты таракан усатый не боишься сам, того что твоя Белорусь уйдет на запад?
    Хохлы уже предали свой братский народ ,что то им с Европ да с Америк особо манна не сыпится!
    Ретвизан 8
  41. Мавр Сегодня, 14:38
    Очень странное заявление. Не в смысле содержания (оно как раз в стиле президента РБ), а в смысле сроков. Это я к тому, что Белорусская АЭС, которая по сути снимет вопросы энергодефицита в Беларуси, вступит в строй только в 2018 году. Не рановато ли батька начал взбрыкивать, особенно если учесть, топливо для АЭС он всё-равно будет закупать в России. А пока РБ живёт исключительно за счёт российского газа можно было бы вести себя не столь агрессивно. Понятно, что за двадцать лет Лукашенко уже поднаторел в умении балансировать между молотом и наковальней, но в последнее время батька явно заигрался. В конце концов, печальный опыт Януковича, который всё пытался как ласковый теля сосать сразу двух маток должен стоять перед глазами. И поскольку все мы здесь люди взрослые, давайте уж откровенно: так называемая независимость РБ обусловлена исключительно российским рынком сбыта, российским транзитом и российскими инвестициями. Та же Белорусская АЭС строится по российскому проекту и на российские деньги. В принципе нервозность со стороны белорусского лидера вполне понятна: проблемы в экономике России зеркально ударили и по уровню жизни в Белорусии, народ недоволен, оппозиция зашевелилась, в общем трон под батькой зашатался. НО! Порвав связи с Россией, Беларусь превратится в лучшем случае в нынешнюю Прибалтику, которую уже сейчас называют "дом престарелых", ну а в худшем... - понятно, да?
    Мавр

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня