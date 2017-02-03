"Россия боится, что Беларусь уйдёт на Запад"

Нам надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.

Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?