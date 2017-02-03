15:52 03 февраля

Скорректированы сроки начала поставок Т-50

Как сообщает газета «Взгляд», заместитель министра обороны Юрий Борисов скорректировал сроки начала закупок истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА):

Когда могут начаться поставки? Я так скажу: скорее всего, это в следующей ГПВ 2018–2025 года. Потому что мы завершим испытания.


Скорректированы сроки начала поставок Т-50



Замминистра пояснил, что его ведомство не торопится с поставками новейшей техники, включая танки и самолеты. На данном этапе, по его мнению, необходима опытно-боевая эксплуатация Т-50.

Закупили ограниченную партию, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения.

– рассказал Ю. Борисов.

Ранее предполагалось начало серийных поставок Т-50 в 2018 году:

Когда будут новые двигатели [2-го этапа] — это будет примерно 2018 год, — тогда мы, соответственно, переходим к производству полномасштабного поколения.

- заявил источник.

В октябре 2016 года Ю. Борисов предупреждал, что планы закупки Т-50 могут быть изменены в связи с сокращением военного бюджета.




20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43
  1. Арон Заави Сегодня, 13:03
    Ну Су-35 вполне хорошая машина. А воевать с США даже в региональных конфликтах РФ вроде не собирается. Про глобальный конфликт вообще никто не думает. Так что будет день , будет пища.
    Арон Заави
    1. cniza Сегодня, 13:08
      Закупили ограниченную партию, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения.


      Очень разумный подход.
      cniza
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:24
        Скорректированы сроки начала поставок Т-50
        это уже "фишка"...всё корректируем.
        андрей юрьевич
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:38
          Цитата: андрей юрьевич
          это уже "фишка"...всё корректируем.

          Еще не раз будут корректировки как в право,так и влево. Это не критично,тк истребитель уже на финишной прямой. Арсенал доработают для него,опять же те же по двигателю второго этапа работы завершат...вообщем работа идет и 6-9 месяцев задержки ,уверен,не смертельно.
          Тем кто любит голосить о том,что матрассы клепают Ф-35 как пирожки и уже имеют в наличии истребитель пятого поколения в лице Ф-22,скажу,захлебнитесь хоть слюной...отставание по хотению одному покрыть не получиться и это было ясно с самого начала,но мне думается,что серийный ПАК ФА будет куда более сбалансирован и доведен до ума,чем тот же Раптор,когда его пустили в серию.
          НЕКСУС
        2. просто экспл Сегодня, 14:31
          это уже "фишка"...всё корректируем.

          тоже достало это вранье на счет сроков . возьмите с запасом , но не врите народу . а то уже задрали , переносят каждый год и я патриот своей страны , который радуется успехам промышленности уже начинают думать что Т-50 не будет производиться НИКОГДА , потому что врут . потому что и в следующем году перенесут . и через год и через два , Т-50 и Армата для России это как безвиз для каклов . обещают каждый год что вот вот будет и не будет их никогда .
          (да я понимаю что рано или поздно примут , но если в течении 5 лет тебе талдычат что вот вот уже почти готово и сейчас пойдет серия и все 5 лет тебя наобманывают . начинаешь верить в обратное) .
          ЗЫ на картинке неправильные данные . YF-22 первый полет в 1991м .
          просто экспл
        3. Skubudu Сегодня, 15:22
          С двигателями 1-го этапа, по ЛТХ Т-50 не значительно превосходит СУ-35,
          Очевидно, что военным необходимо ТОТАЛЬНОЕ превосходство по ЛТХ
          над всеми существующими и перспективными истребителями в мире.
          Именно двигатель 2-го этапа даст ТОТАЛЬНОЕ превосходство Т-50 над всеми истребителями в мире, включая Ф-22.
          Пока радары выведут на расчетные характеристики, БРЭО, программное обеспечение, вооружение внутренних отсеков.... годы... годы...
          Массовое серийное производство Т-50, начнется примерно в 2022 году. ИМХО.
          Skubudu
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:33
      Аарон-придется нам видать встать в очередь за ф35
      Изгоняющий либероидов
    3. DenZ Сегодня, 13:42
      Цитата: Арон Заави
      Про глобальный конфликт вообще никто не думает

      А вот это зря. Чтобы всегда быть на высоте нужно быть готовым ко всему (я конечно имею ввиду нашу, российскую готовность)
      DenZ
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:10
        Цитата: DenZ
        Цитата: Арон Заави
        Про глобальный конфликт вообще никто не думает

        А вот это зря. Чтобы всегда быть на высоте нужно быть готовым ко всему (я конечно имею ввиду нашу, российскую готовность)

        Оба правы, т.к. с серьёзным противником воевать не хочет.
        Так что Су-50 надо, меньше поводов к войне будет.
        Юрий из Волгограда
    4. НЕКСУС Сегодня, 13:59
      Цитата: Арон Заави
      Ну Су-35 вполне хорошая машина.

      Согласен. При этом не надо забывать,что не только ПАК ФА дорабатывают и совершенствуют,но и СУ-35С и СУ-30СМ тоже...не зря ведь и 35-й и 30-й испытывают в боевых условиях в Сирии.Так что эти две машины глупо сбрасывать со счетов.
      Уверен,что изделие 30,после испытаний и доводок,будут ставить не только на ПАК ФА,но и на СУ-35...ну и не за горами появление РОФАР,что увеличит эффективность наших МФИ очень существенно. При этом и арсенал то тоже новый разрабатывается.
      Одно замечание,96 СУ-35С к 20 году это ,по моему мнению недостаточно. Полагаю хорошо бы увеличить закупку и производство именно СУ-35.При этом не забывать и о ЛФИ ,с которыми на сегодняшний день у нас проблемы. А МИГ-35 пойдет в серию ,в лучшем случае в 19 году и еще не известно в какой комплектации,а именно будет ли на нем ОВТ и АФАР прежде всего.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 13:06
    Вот почему то эта новость вполне ожидаема..И в отношении других видов вооружений.И отмазка ожидаема-мы не торопимся.В следующем году скажут то же самое..
    210окв
    1. ADmA_RUS Сегодня, 13:15
      Нет. Нужно наклепать 200 самолетов чтоб понять что у него почти 300 проблем. И да же пушка не сможет стрелять нормально еще минимум два года.
      ADmA_RUS
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:25
        Цитата: ADmA_RUS
        Нет. Нужно наклепать 200 самолетов чтоб понять что у него почти 300 проблем. И да же пушка не сможет стрелять нормально еще минимум два года.

        нет,лучше тянуть и тянуть...пока не устареет...а чё? зато доработаем! а оказывается уже 6-7 поколение нужно...
        андрей юрьевич
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:44
          Цитата: андрей юрьевич
          нет,лучше тянуть и тянуть...пока не устареет...а чё? зато доработаем! а оказывается уже 6-7 поколение нужно...

          Тезка,отставание в 15-20 лет никуда не денешь. Я как-то уже говорил,что ,по моему мнению,ПАК ФА в серийном варианте будет не истребитель поколения 5,а МФИ поколения 5+.Наши конструктора как истребителей,так бронетехники или кораблестроители,стремятся создавать изделия ,стараясь максимально работать на опережение,а точнее стараясь догнать технологически супостата. Кое в чем это удалось,например проект Арматы.
          Полагаю с ПАК ФА будет такая же история,тк в него вкладывают все самое лучшее,что может предложить наш истребительный авиапром.
          НЕКСУС
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:59
            Цитата: НЕКСУС
            НЕКСУС
            да дай Бог,.. а то ведь уже "МЕМ" создали,по поводу "переноса сроков",до смешного уже...всё в раз "вывалили" пару лет назад-"вот что мы сделали!" в нескольких экземплярах...и всё...начались переносы сроков. понятно что после такого застоя не сразу всё восстановишь,но выглядит не "комильфо".деньги валят,а предприятия на грани банкротств!(курган,тагил) как такое возможно? что за "эффективные менеджеры"? бесит безнаказанность и воровство повальное.
            андрей юрьевич
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:06
              Цитата: андрей юрьевич
              а предприятия на грани банкротств!(курган,тагил) как такое возможно?

              А мне это все больше напоминает сказку про Тридевятое царство Тридесятое государство ...и тут я скажу тебе,давно назрела необходимость "резать боярам бороды",как завещал Петр. Особенно глядя на Рос НАНО,или РОСТЕХ с Сердючкой в замах,или тоже Сколково с дирижаблями и черно белыми смартфонами по цене айфона...
              НЕКСУС
        2. ADmA_RUS Сегодня, 14:26
          Ф-22 между первым полетом и принятием на вооружение 15 лет. До сих пор пилотам не рекомендуется поднимается выше 7500 метров, стелс покрытие облезает и т.д..
          Ф-35 те же 15 лет косяков еще больше.
          Т-50 первый полет 2010. Если работать по стандартам США то самолет примут на вооружение в 2025 году.
          ADmA_RUS
          1. BlackMokona Сегодня, 15:05
            F-22
            Первая предсерийная машина поднялась в воздух 7 сентября 1997 года
            Серийное производство самолёта началось в 2001 году. 14 января 2003 года первый F-22 поступил на военную базу «Неллис», находящуюся в пустыне Невада. К 2004 году был построен в общей сложности 51 самолёт. В 2006 году на новые истребители впервые полностью перешла боевая часть — 27-я эскадрилья тактических истребителей, дислоцирующаяся на авиабазе Лэнгли.[12]

            Где тут 15 лет?
            BlackMokona
            1. ADmA_RUS Сегодня, 15:21
              Все там. Читай внимательно.
              ADmA_RUS
            2. ADmA_RUS Сегодня, 15:22
              Все там. Читай внимательно.
              ADmA_RUS
          2. GAF Сегодня, 15:06
            Цитата: ADmA_RUS
            Ф-22 между первым полетом и принятием на вооружение 15 лет. До сих пор пилотам не рекомендуется
            поднимается выше 7500 метров, стелс покрытие облезает и т.д..
            Ф-35 те же 15 лет косяков еще больше.
            Т-50 первый полет 2010. Если работать по стандартам США то самолет примут на вооружение в 2025 году.

            [quote][/quote]
            Убедительная цыфирь для всёпропальщиков.. Т-50 - сложнейший агрегат.. "Спешка нужна при ловле блох"
            GAF
      2. 210окв Сегодня, 13:28
        Нет,надо было громогласно объявить что этот самолет пойдет еще в прошлом году..
        Цитата: ADmA_RUS
        Нет. Нужно наклепать 200 самолетов чтоб понять что у него почти 300 проблем. И да же пушка не сможет стрелять нормально еще минимум два года.
        210окв
        1. ADmA_RUS Сегодня, 14:28
          Сможешь привести цитату исходного заявления?
          ADmA_RUS
      3. просто экспл Сегодня, 14:34
        да не надо производить проблемные самолеты , просто не надо врать , и вешать лапшу что вот в слудующем году точно точно будет .
        слышали сказку про мальчика пастуха который все время кричал ""волки" ?
        так вот , если год-два и я вообще перестану верить нам обороншикам . я буду верить либерасам , назло нашим дятлам , что бы в следующий раз боясь потерять уважение и доверие своих граждан делали все на совесть и не врали каждые 5 минут .
        просто экспл
    2. sergeyzzz Сегодня, 13:22
      Он всё равно не полноценный, а наработки по нему уже пошли в серию, его надо рассматривать как летающий стенд для отработки новых приборов. Мне кажется, что 5 поколение в России производить серийно вообще не будут, а перейдут сразу к 6-му, который уже активно разрабатывается.
      sergeyzzz
    3. venik Сегодня, 13:43
      Цитата: 210окв
      И отмазка ожидаема-мы не торопимся.В следующем году скажут то же самое..

      ====
      Простите! Это не "отмазка"!!! Просто стоимость этих самолетов "запредельная". Отсюда и выводы:
      1) - Пустить в войска - "сырой" самолет - НЕЛЬЗЯ!!! (при такой то стоимости!)
      2) - "На подходе" - НОВЫЕ(!) образцы двигателей и радаров и вооружения!
      3) - Учитывая ОГРОМНУЮ стоимость, ПУСКАТЬ в серию ТАКУЮ "игрушку" преждевременно (учитывая отсутствие "сиюминутной" угрозы и ОБЩЕЕ состояние ВКС)!!!
      Что имеем в "сухом остатке"??
      Как говорила моя бабушка - "Поспешность хороша в двух случаях: - При ловле блох и при поносе" (прошу простить за грубость).

      P.S. Позиция Советского руководства - "Создать ТО ЖЕ что и у "них", но "чуть лучше" по моему глубокому убеждению и явилась одной из причин РАСПАДА СССР!
      P.P.S. А вот позицию современного российского руководства (что бы о нем не говорили!) - создавать "ТО, ЧТО НАМ НУЖНО!", считаю ЕДИНСТВЕННО правильной!!!!
      P.P.P.S: Желающие - пусть КРИТИКУЮТ!!!!
      venik
      1. Alexanast Сегодня, 14:17
        "Поспешность хороша в двух случаях: - При ловле блох и при поносе" (прошу простить за грубость).


        Желающие - пусть КРИТИКУЮТ!!!!


        Третий случай забыли... tongue
        А так все верно!!!
        Alexanast
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:03
        Цитата: venik
        Учитывая ОГРОМНУЮ стоимость, ПУСКАТЬ в серию ТАКУЮ "игрушку"

        Можно узнать внутреннюю стоимость серийного ПАК ФА,которого еще нет, для наших ВКС?
        НЕКСУС
  3. новичок Сегодня, 13:08
    я вот прочитал статью, новость то в чём. закупили пробную партию т50; движок родной для т50 будет в восемнадцатом; серийное производство с того же 18го. так вроде так оно и было.
    новичок
    1. HAPA Сегодня, 13:23
      Цитата: новичок
      я вот прочитал статью, новость то в чём. закупили пробную партию т50;
      серийное производство с того же 18го



      Цитата: новичок
      вижок родной для т50 будет в восемнадцатом; серийное производство с того же 18го.

      ОКР (опытно-конструкторские работы) по основному двигателю для истребителя Т-50 планируется завершить к 2020 г, передает РИА Новости сообщение гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова.
      https://topwar.ru/108102-osnovnoy-dvigatel-dlya-p
      ak-fa-budet-razrabotan-k-2020-g.html
      HAPA
      1. Горменгаст Сегодня, 13:31
        Нехорошая картинка. sad
        Горменгаст
        1. HAPA Сегодня, 13:33
          Цитата: Горменгаст
          Нехорошая картинка. sad

          На самом деле нет. Просто давали изначально не сбыточные даты. Вопрос к чиновникам, не к самолету.
          HAPA
          1. Горменгаст Сегодня, 13:39
            "— А он попросту соврал!... Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (Булгаков).

            Кому втирали очки?
            а. Руководству России.
            б). Заклятым партнерам (с их сверхмощным разведывательным аппаратом).
            в). Гражданам России, которым не положено знать реальное положение вещей.
            г). Просто брехали в рамках словесного поноса.
            Горменгаст
          2. просто экспл Сегодня, 14:44
            вот найти бы того кто эти даты придумал и от всей души бы ему с ноги такого бы пендаля отвесил .
            просто экспл
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:09
    В принципе все предсказуемо....смысла нет в большой партии пока не закончатся испытания двигателя 2 этапа....будет потихоньку обкатываться в ВКС десятка Т-50-х, устраняться детские болезни и прочее, затем в серию (надеюсь большую) пойдут самолеты с новыми движками.....ну а пока у нас есть и С-35, 30 и т.д.
    Alexey-74
    1. просто экспл Сегодня, 14:45
      врать зачем ? зная заранее что бы прозвездаболишься они не то что рисковали потерять наше доверие , они его уже практически потеряли .
      я их уже мало верю.
      просто экспл
      1. ADmA_RUS Сегодня, 15:25
        1. Вам не кто не врал. Вас проинформироли. Причем оригинал заявления вы скорее всего не читали. А читали пересказ журналистов.
        2. Всем плевать верите вы или нет.
        ADmA_RUS
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:12
    Имея превосходные сушки на вооружении, бежать, ломая ноги, перевооружая ВКС самолетами 5-го поколения - не вижу смысла. Если схлестнемся с янкесами - будет не до самолетов. А если не с ними - так у нас все в порядке...
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:28
      Цитата: Горный стрелок
      Имея превосходные сушки на вооружении, бежать, ломая ноги, перевооружая ВКС самолетами 5-го поколения - не вижу смысла.

      тогда лучше сразу переходить к 6-7-8 поколению,раз в 5ом смысла нет....
      андрей юрьевич
      1. Serzh_R Сегодня, 14:54
        Ну 6-е поколение понятно.
        А 7-е? Предлагаю сразу выпустить двухсредный самолет.
        bully
        Serzh_R
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:31
    Ему давно пора подать в отставку, ибо если не хватило смелости сказать еще в начале испытаний что до 2020 самолет в войска не пойдет,а врать что в этом году, или в следующем может только безвольный и несамостоятельный человек. Я больше чем уверен, что и платформа "армата "также будет задвинуть в долгий ящик с той же отмазкою -бабла нету.PS-для тех кто сейчас в мой адрес завоет "всепросральщик" отвечу сразу -нет, я прогматик и вижу жизнь такой какая она есть,а не такой какую гам ее пытаются показать.
    Изгоняющий либероидов
    1. Влад5307 Сегодня, 15:18
      Ну допустим танк на базе Арматы и так задвинули - не до него, хватает и модернизированных Т-72, Т90. Ситуация с ПАК ФА позволяет не торопиться и обкатывать и устранять замечания. Зачем торопиться производить сырой самолет как Фу-35. Оборона д.б. достаточной, а не разорительной. Генералы не всегда м. знать о сроках - это дело конструкторов и производственников. Ну а так да нашим генералам надо языки поменьше распускать и серьезнее заниматься делами оборонки! soldier
      Влад5307
  7. Влад5307 Сегодня, 15:11
    Цитата: Арон Заави
    Ну Су-35 вполне хорошая машина. А воевать с США даже в региональных конфликтах РФ вроде не собирается. Про глобальный конфликт вообще никто не думает. Так что будет день , будет пища.

    Да нет есть люди, которые вполне могут столкнуть СГА и РФ и они очень стараются, но пока рученки коротки, да и страшно. А глобальные столкновения - уже реальность, пусть пока это региональные конфликты, но расползаются- увы! stop
    Влад5307

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня