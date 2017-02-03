Скорректированы сроки начала поставок Т-50

Когда могут начаться поставки? Я так скажу: скорее всего, это в следующей ГПВ 2018–2025 года. Потому что мы завершим испытания.

Закупили ограниченную партию, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения.

Когда будут новые двигатели [2-го этапа] — это будет примерно 2018 год, — тогда мы, соответственно, переходим к производству полномасштабного поколения.