Скорректированы сроки начала поставок Т-50
Как сообщает газета «Взгляд», заместитель министра обороны Юрий Борисов скорректировал сроки начала закупок истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА):
Замминистра пояснил, что его ведомство не торопится с поставками новейшей техники, включая танки и самолеты. На данном этапе, по его мнению, необходима опытно-боевая эксплуатация Т-50.
– рассказал Ю. Борисов.
Ранее предполагалось начало серийных поставок Т-50 в 2018 году:
- заявил источник.
В октябре 2016 года Ю. Борисов предупреждал, что планы закупки Т-50 могут быть изменены в связи с сокращением военного бюджета.
Когда могут начаться поставки? Я так скажу: скорее всего, это в следующей ГПВ 2018–2025 года. Потому что мы завершим испытания.
Замминистра пояснил, что его ведомство не торопится с поставками новейшей техники, включая танки и самолеты. На данном этапе, по его мнению, необходима опытно-боевая эксплуатация Т-50.
Закупили ограниченную партию, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения.
– рассказал Ю. Борисов.
Ранее предполагалось начало серийных поставок Т-50 в 2018 году:
Когда будут новые двигатели [2-го этапа] — это будет примерно 2018 год, — тогда мы, соответственно, переходим к производству полномасштабного поколения.
- заявил источник.
В октябре 2016 года Ю. Борисов предупреждал, что планы закупки Т-50 могут быть изменены в связи с сокращением военного бюджета.