15:54 03 февраля

Украина побила собственные рекорды по росту объёмов госдолга

Министерство финансов Украины отчиталось о накоплении государством рекордного долга за все последние годы. В течение 2016 года государственный долг вырос почти на 5,5 млрд долларов, достигнув планки в 71 млрд долларов США. Эта сумма эквивалентна почти 82% ВВП.

Украина побила собственные рекорды по росту объёмов госдолга


Общая сумма долга Украины за 2016 год выросла на 8 с лишним процентов. Это если считать в долларовом эквиваленте. При учёте девальвации гривны, эквивалент госдолга в национальной валюте, по заявлениям Минфина Украины, прибавил 22,7%. И это только официальная статистика.


Здесь необходимо особо отметить тот факт, что Киев до сих пор не признаёт суверенным долг перед Россией, который без учёта штрафных процентов составляет 3 млрд долларов. Не признаёт при учёте того, что этот же украинский долг перед Россией суверенным признают в Международном валютном фонде.

При этом в Минфине и Нацбанке Украины высказываются заявления о том, что при нынешнем положении дел в украинской экономике государство не сможет начать процесс погашения кредитов, ранее выданных МВФ. Напомним, что основные выплаты по кредитам от МВФ Украина должна будет сделать в начале 2019 года. Это тот самый год, когда заканчивается соглашение с РФ об эксплуатации украинской газотранспортной системе.

МВФ выдавал Украине кредиты под целый портфель обязательств от Киева. Одно из них обращает на себя особое внимание. Состоит оно в том. что выплаты по кредитам будут осуществляться из средств, представляющих собой средства роста ВВП. Другими словами, в ближайшие годы, даже если майданная экономика пойдёт вверх, то весь рост будет съедаться выплатами кредиторам.

Использованы фотографии: http://www.minfin.gov.ua
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21
  1. 210окв Сегодня, 13:03
    Наверное Киев решил "кинуть"МВФ..А вот тут не прокатит..Хотя они такие-где с удочкой прошли там евреям с сетью делать нечего.
    210окв
    1. cniza Сегодня, 13:05
      Цитата: 210окв
      Наверное Киев решил "кинуть"МВФ..А вот тут не прокатит..Хотя они такие-где с удочкой прошли там евреям с сетью делать нечего.


      Он хочет кинуть всех , потому что не знает что и как делать , кроме личных карманов.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 13:10
        Брехня! Киев эту лажу давно опроверг. Это им все должны!
        Zibelew
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
          Украина побила собственные рекорды по росту объёмов госдолга
          а у нас-чётко! у государства нет долгов,а население-всё в долгах...
          андрей юрьевич
          1. 210окв Сегодня, 13:32
            Кстати,у тех же итальянцев с испанцами госдолг еще повыше чем в Руине..И ничего..Наверное потому что работают а не маются дурью..
            Цитата: андрей юрьевич
            Украина побила собственные рекорды по росту объёмов госдолга
            а у нас-чётко! у государства нет долгов,а население-всё в долгах...
            210окв
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:38
              Цитата: 210окв
              Кстати,у тех же итальянцев с испанцами госдолг еще повыше чем в Руине..И ничего..Наверное потому что работают а не маются дурью

              Дмитрий! hi всё элементарно,люди рады работать, если есть где... у нас в городе например-негде. а было 12 крупных предприятий,всё разрушили...с 1 февраля,остановился Никелевый завод-последнее крупное,которое было чуть живо.(господа офицеры в дворники,а дамы-на панель?)В.С Высоцкий.
              андрей юрьевич
              1. 210окв Сегодня, 13:44
                Андрей!Так то оно так,но у вас же как и у нас люди пытаются хоть как то работать и заработать..Просто вот менталитет такой,нас гнут а мы крепчаем.Не бежим на митинги,не жжем покрышки,не кидаем бутылками в полицию,не скулим по всему миру о подачках.. hi
                Цитата: андрей юрьевич
                Цитата: 210окв
                Кстати,у тех же итальянцев с испанцами госдолг еще повыше чем в Руине..И ничего..Наверное потому что работают а не маются дурью

                Дмитрий! hi всё элементарно,люди рады работать, если есть где... у нас в городе например-негде. а было 12 крупных предприятий,всё разрушили...с 1 февраля,остановился Никелевый завод-последнее крупное,которое было чуть живо.(господа офицеры в дворники,а дамы-на панель?)В.С Высоцкий.
                210окв
                1. андрей юрьевич Сегодня, 13:48
                  Цитата: 210окв
                  Так то оно так,но у вас же как и у нас люди пытаются хоть как то работать и заработать.

                  а как же! "такси" и "вахта"-наше всё! в городе каждый третий-таксист-возим друг-друга по очереди,а у "вахтовиков" по две семьи,одна тут,вторая на вахте...так и живём...дурдом...смеёмся над украиной...
                  андрей юрьевич
                2. Айрателинсион Сегодня, 14:02
                  А знаете, в последнее время кажется, что стоило бы. Великая держава и последний оплот на пути Западной Тьмы это, конечно, лестно, но все время терпеть и выживать вместо жить как то... неправильно.
                  Айрателинсион
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    Очевидно, что МВФ придется "списать" украинские долги. Отдавать их они и не собирались. Частным инвесторам тоже ничего не светит. Еще одна реструктуризация в лучшем случае.У них ДЕФИЦИТ платежного баланса. Валюту просто НЕГДЕ брать.
    Горный стрелок
  3. bankirchik34 Сегодня, 13:20
    фейк, экономика краины на подъеме, петюня каждый день ездит открывает заводы и прочее и прочее. И весь мир голосует за их незалежность и гидность еврой, долларом, еной ну и т. п.)))
    bankirchik34
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:22
      Цитата: bankirchik34
      фейк, экономика краины на подъеме

      как и у нас....
      андрей юрьевич
    2. Topotun Сегодня, 13:23
      А их новые разработки - вообще за гранью фантастики....
      Topotun
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:23
    Банки наши давно пора было вывести оттуда -тогда в на укроине экономика вообще легла мертвым грузом.В стране нехватка наличности, а власти подкармливают зачем то бендеровское антироссийское образование именуемое укроиною
    Изгоняющий либероидов
    1. Krasniy_lis Сегодня, 14:20
      Росс банков в украдине нет. Есть только дочки бывшие. Причем все давно с капиталом не РФ.
      Krasniy_lis
  5. Смог Сегодня, 13:23
    М О Л О Д Ц Ы!
    Двигайтесь и дальше в этом направлении good Нет предела совершенству в чем бы то ни было, даже в идиотизме good
    Смог
  6. Горменгаст Сегодня, 13:27
    Карающая длань МВФ laughing

    Горменгаст
  7. Masya Masya Сегодня, 13:28
    Эта сумма эквивалентна почти 82% ВВП.

    ну до 100% еще расти и расти...
    Masya Masya
    1. DMoroz Сегодня, 14:15
      Скоро по размеру госдолга догонят "ведущие" западные страны, они так туда стремятся:
      Великобритания — 89 процентов ВВП
      Еврозона - 91
      США - немного за 100
      Ну а до Японии (госдолг достигает 230 процентов ВВП) им как ...

      Хотя дело не в размере госдолга в умении его обслуживать recourse
      DMoroz
  8. Koshak Сегодня, 13:52
    Ура! Рекорд! Перемога! Опять свидомая братия впереди планеты всей. Гордитесь, кaклята.
    Koshak
  9. Krasniy_lis Сегодня, 14:26
    Це однозначно перемога. Янык (тот, что типа вор) так не смог, слабак.
    laughing
    К слову сайт http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/ 503 Service Temporarily Unavailable

    Совпадение? Не думаю (с)
    Krasniy_lis

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня