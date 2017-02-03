Украина побила собственные рекорды по росту объёмов госдолга
Министерство финансов Украины отчиталось о накоплении государством рекордного долга за все последние годы. В течение 2016 года государственный долг вырос почти на 5,5 млрд долларов, достигнув планки в 71 млрд долларов США. Эта сумма эквивалентна почти 82% ВВП.
Общая сумма долга Украины за 2016 год выросла на 8 с лишним процентов. Это если считать в долларовом эквиваленте. При учёте девальвации гривны, эквивалент госдолга в национальной валюте, по заявлениям Минфина Украины, прибавил 22,7%. И это только официальная статистика.
Здесь необходимо особо отметить тот факт, что Киев до сих пор не признаёт суверенным долг перед Россией, который без учёта штрафных процентов составляет 3 млрд долларов. Не признаёт при учёте того, что этот же украинский долг перед Россией суверенным признают в Международном валютном фонде.
При этом в Минфине и Нацбанке Украины высказываются заявления о том, что при нынешнем положении дел в украинской экономике государство не сможет начать процесс погашения кредитов, ранее выданных МВФ. Напомним, что основные выплаты по кредитам от МВФ Украина должна будет сделать в начале 2019 года. Это тот самый год, когда заканчивается соглашение с РФ об эксплуатации украинской газотранспортной системе.
МВФ выдавал Украине кредиты под целый портфель обязательств от Киева. Одно из них обращает на себя особое внимание. Состоит оно в том. что выплаты по кредитам будут осуществляться из средств, представляющих собой средства роста ВВП. Другими словами, в ближайшие годы, даже если майданная экономика пойдёт вверх, то весь рост будет съедаться выплатами кредиторам.
Общая сумма долга Украины за 2016 год выросла на 8 с лишним процентов. Это если считать в долларовом эквиваленте. При учёте девальвации гривны, эквивалент госдолга в национальной валюте, по заявлениям Минфина Украины, прибавил 22,7%. И это только официальная статистика.
Здесь необходимо особо отметить тот факт, что Киев до сих пор не признаёт суверенным долг перед Россией, который без учёта штрафных процентов составляет 3 млрд долларов. Не признаёт при учёте того, что этот же украинский долг перед Россией суверенным признают в Международном валютном фонде.
При этом в Минфине и Нацбанке Украины высказываются заявления о том, что при нынешнем положении дел в украинской экономике государство не сможет начать процесс погашения кредитов, ранее выданных МВФ. Напомним, что основные выплаты по кредитам от МВФ Украина должна будет сделать в начале 2019 года. Это тот самый год, когда заканчивается соглашение с РФ об эксплуатации украинской газотранспортной системе.
МВФ выдавал Украине кредиты под целый портфель обязательств от Киева. Одно из них обращает на себя особое внимание. Состоит оно в том. что выплаты по кредитам будут осуществляться из средств, представляющих собой средства роста ВВП. Другими словами, в ближайшие годы, даже если майданная экономика пойдёт вверх, то весь рост будет съедаться выплатами кредиторам.
Использованы фотографии: http://www.minfin.gov.ua