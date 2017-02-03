15:57 03 февраля

Российские спецназовцы получили комплекты термобелья «Фантом»

Спецназ Вооруженных сил, ФСБ и Росгвардии получил комплекты термобелья «Фантом» производства группы российских компаний «Кондор», сообщают Известия.

Российские спецназовцы получили комплекты термобелья «Фантом»


Белье вентилирует тело, при движении, сохраняет тепло при остановке, сохраняя комфортные условия при температурах от -50 до + 30 Сº. Ранее на его разработку и выпуск Минпромторг выделил более 30 млн. рублей.


До недавнего времени подобное термобелье выпускала только итальянско-швейцарская фирма X-bionics.

«Поддержка Минпромторга позволила в середине прошлого года закупить итальянское оборудование для производства и покрыть издержки, связанные с разработкой белья», – сказал гендиректор «Кондора» Сергей Гончаров.



Первую партию «Фантомов» мы произвели в конце прошлого года. Это наша собственная разработка, со своими уникальным дизайном и техническими решениями. Белье прошло испытания в составе подразделений сил специальных операций и Федеральной службы безопасности. По своим характеристикам комплект получился не хуже итальянско-швейцарского тактического термобелья X-Bionic, аналогов которому до последнего времени нигде в мире не было,
рассказал он.

«Фантом» изготовлен из ткани «Нейлон 6.6». За счет специальной системы плетения нитей в области спины, груди, плеч и локтей создается оптимальный микроклимат.



Пока многие подразделения еще используют многослойные комплекты одежды, в составе которых есть два комплекта термобелья и дополнительная кофта из утепляющего материала.

«Первый слой надевается на голое тело. Он тонкий, и его задача просто отвести влагу. Второй слой – его еще называют "вафелька", так как он напоминает вафельное полотенце, – надевают, когда на улице ниже минус 10 градусов. А когда совсем холодно, сверху еще надевается кофта из флиса. И всё это приходится носить с собой. При этом, когда ты идешь по сложной местности с грузом и одетый в снаряжение, все три слоя хоть и отводят влагу, но терморежим регулируют слабо. Бывает такое ощущение, что ты буквально "сварился". Приходится немного расстегивать куртку и охлаждаться. "Фантом" же заменяет первый и второй слой, а иногда и третий. Он всегда на теле, и работать в нем можно в разных температурах», – рассказал один из бойцов армейского спецназа.


Использованы фотографии: ТАСС/ Евгений Курсков
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60
  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:19
    хочу такой...но, чтоб было написано "7,62". yes
    андрей юрьевич
    1. Копчёный Сегодня, 13:22
      Ну закажите в Китае в чём проблема. Они там любой шильдик сделают. Я уверен ткань там один хрен не нашего производства.
      Копчёный
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:29
        Цитата: Копчёный
        Ну закажите в Китае в чём проблема. Они там любой шильдик сделают. Я уверен ткань там один хрен не нашего производства.

        да ну? у нас же экономика-на подъеме! wink
        андрей юрьевич
        1. Проводник Сегодня, 13:59
          Я уверен ткань там один хрен не нашего производства.

          Почему же?
          Даже в Беларуси выпускают свое термобелье из своих материалов, например фирмы "Garsing", по обзорам- вполне неплохое.Разумеется, выпускается весь ряд "слоев"+флис
          Проводник
      2. bk316 Сегодня, 13:36
        Я уверен ткань там один хрен не нашего производства.

        Почему? #просралиполимеры?
        Делают же мембраны, термуху сделать проще.
        Кстати уже лет 5 делают, только хреновую. Я купил попробовать - не ношу.
        Но я вообще признаю термуху только HH.
        bk316
        1. Копчёный Сегодня, 13:57
          Еще несколько лет назад нормальная ткань в отечественных изделиях была импорт. Как сейчас не скажу, но вот есть чуйка, что так же.
          Копчёный
      3. viktor. Сегодня, 15:30
        так же как и рации bully wink
        viktor.
    2. chuma_velikiy Сегодня, 13:31
      посмотрел стоимость в розницу, немного кусается.... 11 900р , но очень захотелось soldier wink
      chuma_velikiy
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:41
        Цитата: chuma_velikiy
        посмотрел стоимость в розницу, немного кусается.... 11 900р , но очень захотелось soldier wink

        но пенсии не хватит...так что-ватник...
        андрей юрьевич
        1. Самаритянин Сегодня, 14:22
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: chuma_velikiy
          посмотрел стоимость в розницу, немного кусается.... 11 900р , но очень захотелось soldier wink

          но пенсии не хватит...так что-ватник...

          Ну вы чего... 4700 стоит за хорошую вещь то не жалко....
          http://allmulticam.ru/collection/545-DESIGN
          Самаритянин
        2. chuma_velikiy Сегодня, 15:07
          ну так бери ватник, тебе какая разница что пропердеть....
          chuma_velikiy
      2. просто экспл Сегодня, 13:52
        Вы еще цены х-бионикс не видали , я их до подорожания доллара по 13 тыс брал .
        но штука клевая .
        просто экспл
    3. Самаритянин Сегодня, 13:34
      Аналогично, срочно всем рыбакам и охотни4кам, да и по работе пригодиться!!! drinks

      И видео в тему:


      Самаритянин
    4. Pharao7766 Сегодня, 13:34
      Вроде как тут есть:
      http://allmulticam.ru/collection/545-DESIGN

      Но нифига не дёшево...
      Хотя если реально нужно то можно и подужаться )))
      Pharao7766
      1. faridg7 Сегодня, 14:05
        Прикольно, пожалуй к следующему сезону постараюсь прибарахлиться. А то у нас в Орлином пока на номер встанешь- семь потов сойдет, а пока стоишь потом- мерзнешь из-за мокрой одежды. Да и в загон пойти в таком бельишке пожалуй неплохо.
        faridg7
    5. flSergius Сегодня, 13:51
      А я, чтоб 90мм (калибр Шмеля)
      flSergius
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:04
      андрей юрьевич hi
      хочу такой...но, чтоб было написано "7,62"
      . Вот понятия не имею про что это.На всякий случай и я бы прикупил XXXL пятого размера. feel
      Наблюдатель2014
    7. bk316 Сегодня, 14:17
      Куплю пожалуй, поддержу отечественного.
      Первые 2 комплекта не ношу - УГ.
      Ну да бог троицу любит, может и правда нормальную термуху сделали.
      Дождевики - же научились делать.
      bk316
    8. НЕКСУС Сегодня, 14:22
      Цитата: андрей юрьевич
      хочу такой...но, чтоб было написано "7,62". yes

      Мои мысли прочел.Может лет через пяток в продаже и появится. wink С удовольствием приобрету такой комплект.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 13:22
    Всё это хорошо конечно..Только вот без итальянского оборудования никак.. request
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:30
      Цитата: 210окв
      Всё это хорошо конечно..Только вот без итальянского оборудования никак.. request

      почему? тряпка-Ивановская,машина-Подольская(ножная) в чём проблема? winked
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 13:37
        Да потому что..Синтетика китайская а деньги американские..
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        Всё это хорошо конечно..Только вот без итальянского оборудования никак.. request

        почему? тряпка-Ивановская,машина-Подольская(ножная) в чём проблема? winked
        210окв
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:22
    Будем надеяться на внедрение в войска, а не только для спецуры.....вообще я считаю- от обмундирования и экипировки многое зависит. Для любого бойца удобство и уверенность создает.
    Alexey-74
    1. Искандер Ш Сегодня, 13:52
      Цитата: Alexey-74
      на внедрение в войска


      Если только для ВДВ и морпехов, для остальных это не практично.
      Искандер Ш
      1. макс702 Сегодня, 14:21
        Цитата: Искандер Ш
        Если только для ВДВ и морпехов, для остальных это не практично

        Да шож вы..Посчитайте сколько стоит вооружение бойца, сколько боеприпасы которые расходник , на фоне их стоимость термобелья да и вообще снаряги ГРОШИ! Просто у нас принято экономить на солдате ибо "обязан стойко переносить...".
        макс702
        1. Искандер Ш Сегодня, 14:53
          Цитата: макс702
          Просто у нас принято экономить на солдате ибо "обязан стойко переносить...".


          Да я те умоляю. Каждая вещь должна использоваться там, где она может принести максимальную пользу. Назови род войск, где эта форма будет использоваться рационально, а не будет лежать бюджетном грузом на плечах армии.
          Искандер Ш
  4. V.ic Сегодня, 13:22
    21 век на дворе, пора уж, пора переодеваться. good
    V.ic
  5. Холуай Сегодня, 13:24
    Надеюсь что он из чистого ХБ...
    Холуай
    1. болот Сегодня, 13:31
      Цитата: Холуай
      Надеюсь что он из чистого ХБ...

      Какое ХБ,голимая сентетика.Хб быстро намокает но медленно сохнет.Чистая шерсть не плоха но у многих аллергия.
      болот
      1. Холуай Сегодня, 13:44
        Не, я признаю доброе и старое ХБ. Синтетика влагу не впитывает...да электризуется постоянно...где нибудь на нефтебазе вообще взрыв спровоцировать сможешь с такой Синтетикой...я уж помолчу про Корабли и особенно подводные лодки...Раньше были Кальсоны- 100% ХБ милое дело! И проблем никогда не было...А верхняя Брезентуха не позволяла намыкать...Х.З зачем изобретать Велосипед? В Таком термобелье все бойцы протухнут...
        Холуай
        1. болот Сегодня, 13:52
          Цитата: Холуай
          Не, я признаю доброе и старое ХБ. Синтетика влагу не впитывает..

          за то не вымокает и влагу от тела отводит ,вымокает второй слой.Но быстро он под сушивается.
          Цитата: Холуай
          Синтетика влагу не впитывает...да электризуется постоянно...где нибудь на нефтебазе вообще взрыв спровоцировать сможешь с такой Синтетикой...я уж помолчу про Корабли и особенно подводные лодки

          Сейчас новая сентетика качественная довольно хорошая. У меня берцы турецкие ,там подкладка горетексовская,ноги всегда сухие .
          Цитата: Холуай
          Раньше были Кальсоны- 100% ХБ милое дело! И проблем никогда не было.

          Солдатские да почти 100%,сам сам фланеливыми после бани пользуюсь.А Офицерские трикотажки ,частично сентетические были -что бы не вытягивались.
          Цитата: Холуай
          А Брезентуха не позволяла намыкать...

          А человек не потеет?
          болот
          1. Холуай Сегодня, 13:54
            Цитата: болот
            А человек не потеет?

            Зимой? Если не как свинья толстый, то мало очень...Да и для ран Синтетика Опасна!
            Холуай
            1. болот Сегодня, 13:57
              Цитата: Холуай
              Зимой? Если не как свинья толстый, то мало очень...

              Ну это от физиологии зависит.
              До пустим зимой я даже не стараюсь в теплое помещение заходить на короткое время,А тут еще и двигаться надо.
              болот
            2. bk316 Сегодня, 14:18
              Да и для ран Синтетика Опасна!

              Да и тут ни хрена не знаете, давно делают перевязочные ил полиамида.
              bk316
              1. Холуай Сегодня, 14:32
                Цитата: bk316
                Да и тут ни хрена не знаете, давно делают перевязочные ил полиамида.

                А Хде про первязочные я писал?Я про синтетику белья которая позволит ране просто задохнуться и протухнуть-образно говоря...я уж помолчу про размножение всяких паразитов,грибков и прочей фигни...
                Холуай
          2. Холуай Сегодня, 13:55
            Цитата: болот
            Сейчас новая сентетика качественная довольно хорошая. У меня берцы турецкие ,там подкладка горетексовская,ноги всегда сухие

            Но искрит по любому! Сомневаюсь что Элитный Спецназ эту фигню использовать будет...
            Холуай
            1. болот Сегодня, 14:01
              Цитата: Холуай
              Но искрит по любому! Сомневаюсь что Элитный Спецназ эту фигню использовать будет...

              Во всю используют.И Памперсы и женские прокладки вместо стелек. smile
              болот
              1. Холуай Сегодня, 14:05
                Нет, не все. Например на подводную лодку, буровую платформу в море только в ХБ...и много где ещё в Синтетике просто не пустят...
                Холуай
            2. просто экспл Сегодня, 14:13
              где и как искрит ? все нормально там , и в шмотье и в чешках .
              просто экспл
              1. Холуай Сегодня, 14:22
                Что Синтетике запретили Элекризоваться??? belay
                Холуай
                1. bk316 Сегодня, 14:28
                  Что Синтетике запретили Элекризоваться???

                  Запретили очень легко поверх: поверх пленки мембраны такая же пленка их металлических дорожек.
                  Кстати шерсть элекризуется гораздо сильнее.

                  В общем все понятно Вы не только к спецназу отношения не имеете, но и к спорту и вообще к активным занятиям чем-либо (к охоте например).
                  bk316
                  1. Холуай Сегодня, 14:38
                    Про шерсть я ничего не писал.Речь идёт о ХБ и Синтетике...Вы можете понимать что угодно но Синтетика по любому электризуется...Вы пишите так как будто уже лет двадцать в этом Термобелье Тухли и воняли...Опыт однако...А пишут что только заказали это термобельё... belay

                    Да и к Охоте точно отношения не имею, ибо не Садист...Зверюшек люблю!

                    У меня видимо в отличие от вас Хватает денег покупать спортивные костюмы из ХБ...а не из синтетике... И Обувь из Чистой кожи...
                    Холуай
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
      Цитата: Холуай
      ОТМЕНА

      боюсь ваши буквы,переводятся неприлично...
      андрей юрьевич
    3. bk316 Сегодня, 13:32
      Надеюсь что он из чистого ХБ...

      Опять тролите?
      Или читать не умеете - специально на фотке же состав показали.
      Вообще ХБ термух не бывает и быть не может в принципе.
      bk316
    4. stas Сегодня, 13:35
      Там написано что, хлопка нет. Почему надписи не на русском?
      stas
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:43
        Цитата: stas
        Почему надписи не на русском?

        сначала на экспорт...
        андрей юрьевич
      2. Холуай Сегодня, 13:46
        Значит Фигня! А ХБ нет потому что оно дорогое в принципе!
        Холуай
        1. bk316 Сегодня, 14:14
          А ХБ нет потому что оно дорогое в принципе!

          Не знаете не пишите. ХБ нет, потому что невозможно сделать термобелье из ХБ, никто в мире не делает. Из шерсти делают, но на мой взгляд так себе.
          bk316
      3. bk316 Сегодня, 14:10
        потому что это патентованные международные названия у них и русских аналогов-то нет, только транскрипции.
        bk316
    5. просто экспл Сегодня, 14:08
      только синта и это правильно , хб белья навалом и оно далеко не всегда подходит по условиям . а эта , если реально как х-бионикс подойдет по всем условиям .
      просто экспл
  6. болот Сегодня, 13:24
    Термо-белье вещь отменная,тоже прикупился ,пока база НАТО в Манасе была.
    Носить не более трех суток,иначе запашок появляется. smile
    болот
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:33
      Цитата: болот
      Термо-белье вещь отменная,тоже прикупился ,пока база НАТО в Манасе была.
      Носить не более трех суток,иначе запашок появляется. smile

      американские "ковбои", внимания на запах не обращают...типа:"мужЫком" пахнет... wassat
      андрей юрьевич
      1. болот Сегодня, 13:36
        Цитата: андрей юрьевич
        американские "ковбои", внимания на запах не обращают...типа:"мужЫком" пахнет.

        Что что а у них служба быта здорово поставлена.Это не комок в ручную с щеткой от" химиков" в холодной воде стирать с хоз.мылом.
        болот
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44
          Цитата: болот
          Что что а у них служба быта здорово поставлена.

          да ясен пень...памперсы,жвачка...все дела...
          андрей юрьевич
          1. болот Сегодня, 13:54
            Цитата: андрей юрьевич
            да ясен пень...памперсы,жвачка...все дела...

            Памперсами у нас активно пользуются laughing даже женскими прокладками в обувь. laughing
            болот
            1. андрей юрьевич Сегодня, 14:03
              Цитата: болот
              Цитата: андрей юрьевич
              да ясен пень...памперсы,жвачка...все дела...

              Памперсами у нас активно пользуются laughing даже женскими прокладками в обувь. laughing

              рад за Казахстан... yes
              андрей юрьевич
              1. болот Сегодня, 14:16
                Цитата: андрей юрьевич
                рад за Казахстан..

                Это после Чечни от вас к нам пришло. laughing
                болот
          2. V.ic Сегодня, 14:37
            Цитата: андрей юрьевич
            ...памперсы,жвачка...все дела...

            ...про "Coca-Cola" запамятовали и туалетную бумагу. Наши-то водочкой пробавлялись да портретами вождей подтирались.
            V.ic
  7. Dekabrist Сегодня, 13:57
    Судя по всему, информацию готовить на ВО не научатся никогда.
    В основе "ФАНТОМА" синтетическое волокно Нейлона 6.6, неординарного по своим характеристикам материала, обеспечивающего стойкость к температурным перепадам, высоким и низким температурам, стойкий к агрессивной химической среде, ноский и долговечный. Добавление 15% эластана в структуру ткани позволяет Фантому хорошо тянуться, облегая тело для большей эффективности влагоотведения. Как и любое другое термобелье, "ФАНТОМ" раскроет весь потенциал только в случае правильного подбора размера, поэтому при выборе обязательно обратите внимание на то, чтобы белье сидело не свободно, не топорщилось, а плотно прилегало к телу. Кроме того, "ФАНТОМ" не сделан из единого полотна, в разных частях белья расположены пять видов плетений волокна, каждый из которых специально подобран для активного использования комплекта.



    Аэрационная сетка - обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в местах повышенного потоотделения: подмышечной и паховой областях, под локтевыми и коленными сгибами, в районе копчика.



    Поры - используются в зонах умеренного потоотделения: на животе, предплечье и голени. Образуют теплоизолирующую воздушную прослойку и обладают демпфирующими свойствами. Система микроканалов препятствует стеканию пота по телу.



    Жабры - располагаются вдоль позвоночника, в районе солнечного сплетения и под коленными суставами. Жабры забирают излишнюю влагу и эффективно используют ее для оптимальной терморегуляции. Обладают демпфирующими свойствами.

    Риб - располагается в районе косых мышц живота, бедер, предплечья и голени. Благодаря компрессионным свойствам длительное время сохраняется энергоемкость мышц за счет сокращения мышечным вибраций, поддерживая их в тонусе.

    Что примечательно, в сложенном состоянии комплект демисезонного белья занимает очень скромное пространство, что удалось обнаружить уже по ходу тестов, и никак нельзя было понять по достаточно объемным упаковочным коробкам.
    "ФАНТОМ" 5.45 DESIGN оптимален для использования в активном режиме, однако технология полых волокон позволяет совмещать ему функции белья для активного и пассивного состояния, превращая его в утепляющий слой при статичном положении пользователя. Строго говоря, когда вы будете находиться в движении, многослойная ткань будет отводить от тела скопившуюся влагу, испаряя ее с внешней поверхности белья быстрее, чем она испарилась бы с кожи, а когда вы перейдете в состояние покоя, полые канальцы закупоривающаяся, создавая воздушный мешок, эффективно отталкивающий тепло вашего тела назад к вам.
    Dekabrist
    1. V.ic Сегодня, 14:38
      Цитата: Dekabrist
      В основе "ФАНТОМА"...

      Реклама засчитана!
      V.ic

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня