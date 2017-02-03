Российские спецназовцы получили комплекты термобелья «Фантом»
Спецназ Вооруженных сил, ФСБ и Росгвардии получил комплекты термобелья «Фантом» производства группы российских компаний «Кондор», сообщают Известия.
Белье вентилирует тело, при движении, сохраняет тепло при остановке, сохраняя комфортные условия при температурах от -50 до + 30 Сº. Ранее на его разработку и выпуск Минпромторг выделил более 30 млн. рублей.
До недавнего времени подобное термобелье выпускала только итальянско-швейцарская фирма X-bionics.
«Поддержка Минпромторга позволила в середине прошлого года закупить итальянское оборудование для производства и покрыть издержки, связанные с разработкой белья», – сказал гендиректор «Кондора» Сергей Гончаров.
«Фантом» изготовлен из ткани «Нейлон 6.6». За счет специальной системы плетения нитей в области спины, груди, плеч и локтей создается оптимальный микроклимат.
Пока многие подразделения еще используют многослойные комплекты одежды, в составе которых есть два комплекта термобелья и дополнительная кофта из утепляющего материала.
«Первый слой надевается на голое тело. Он тонкий, и его задача просто отвести влагу. Второй слой – его еще называют "вафелька", так как он напоминает вафельное полотенце, – надевают, когда на улице ниже минус 10 градусов. А когда совсем холодно, сверху еще надевается кофта из флиса. И всё это приходится носить с собой. При этом, когда ты идешь по сложной местности с грузом и одетый в снаряжение, все три слоя хоть и отводят влагу, но терморежим регулируют слабо. Бывает такое ощущение, что ты буквально "сварился". Приходится немного расстегивать куртку и охлаждаться. "Фантом" же заменяет первый и второй слой, а иногда и третий. Он всегда на теле, и работать в нем можно в разных температурах», – рассказал один из бойцов армейского спецназа.
Белье вентилирует тело, при движении, сохраняет тепло при остановке, сохраняя комфортные условия при температурах от -50 до + 30 Сº. Ранее на его разработку и выпуск Минпромторг выделил более 30 млн. рублей.
До недавнего времени подобное термобелье выпускала только итальянско-швейцарская фирма X-bionics.
«Поддержка Минпромторга позволила в середине прошлого года закупить итальянское оборудование для производства и покрыть издержки, связанные с разработкой белья», – сказал гендиректор «Кондора» Сергей Гончаров.
Первую партию «Фантомов» мы произвели в конце прошлого года. Это наша собственная разработка, со своими уникальным дизайном и техническими решениями. Белье прошло испытания в составе подразделений сил специальных операций и Федеральной службы безопасности. По своим характеристикам комплект получился не хуже итальянско-швейцарского тактического термобелья X-Bionic, аналогов которому до последнего времени нигде в мире не было,рассказал он.
«Фантом» изготовлен из ткани «Нейлон 6.6». За счет специальной системы плетения нитей в области спины, груди, плеч и локтей создается оптимальный микроклимат.
Пока многие подразделения еще используют многослойные комплекты одежды, в составе которых есть два комплекта термобелья и дополнительная кофта из утепляющего материала.
«Первый слой надевается на голое тело. Он тонкий, и его задача просто отвести влагу. Второй слой – его еще называют "вафелька", так как он напоминает вафельное полотенце, – надевают, когда на улице ниже минус 10 градусов. А когда совсем холодно, сверху еще надевается кофта из флиса. И всё это приходится носить с собой. При этом, когда ты идешь по сложной местности с грузом и одетый в снаряжение, все три слоя хоть и отводят влагу, но терморежим регулируют слабо. Бывает такое ощущение, что ты буквально "сварился". Приходится немного расстегивать куртку и охлаждаться. "Фантом" же заменяет первый и второй слой, а иногда и третий. Он всегда на теле, и работать в нем можно в разных температурах», – рассказал один из бойцов армейского спецназа.
Использованы фотографии: ТАСС/ Евгений Курсков