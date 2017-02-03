В США шизофреникам разрешили иметь оружие
Американские конгрессмены из нижней палаты парламента решили, что в США не хватает демократии... По их мнению, запрет на возможность приобретения оружия, лицами, испытывающими проблемы с психикой, нарушает права этих людей. На этом основании и было принято решение о снятии запрета, который действовал в США в течение нескольких лет.
Стоит отметить, что запрет в Соединённых Штатах был направлен против лиц, страдающих шизофреническими и так называемыми тревожными расстройствами. Другими словами, если при прохождении медицинской комиссии американец получал справку, которая свидетельствовала о таком диагнозе как шизофрения, то оружие такому человеку приобретать запрещалось.
За то, чтобы разрешить лицам с неуравновешенной психикой и психическими заболеваниями приобретать оружие, высказались 235 конгрессменов, 180 проголосовали против. В итоге документ был принят.
О принятии документа в США рассказывает портал «Военно-промышленный курьер». В материале говорится о том, что запрет якобы нарушает 2-ю поправку к Конституции США, в которой говорится о гарантиях американским гражданам на свободное хранение оружия.
Судя по всему, неадекватов с оружием в кармане на улицах американских городов теперь прибавится. И это на фоне того, что именно лица, страдающие психическими расстройствами, чаще всего фигурируют в сводках, рассказывающих о так называемых «уличных стрелкАх».
Стоит отметить, что запрет в Соединённых Штатах был направлен против лиц, страдающих шизофреническими и так называемыми тревожными расстройствами. Другими словами, если при прохождении медицинской комиссии американец получал справку, которая свидетельствовала о таком диагнозе как шизофрения, то оружие такому человеку приобретать запрещалось.
За то, чтобы разрешить лицам с неуравновешенной психикой и психическими заболеваниями приобретать оружие, высказались 235 конгрессменов, 180 проголосовали против. В итоге документ был принят.
О принятии документа в США рассказывает портал «Военно-промышленный курьер». В материале говорится о том, что запрет якобы нарушает 2-ю поправку к Конституции США, в которой говорится о гарантиях американским гражданам на свободное хранение оружия.
Судя по всему, неадекватов с оружием в кармане на улицах американских городов теперь прибавится. И это на фоне того, что именно лица, страдающие психическими расстройствами, чаще всего фигурируют в сводках, рассказывающих о так называемых «уличных стрелкАх».
Использованы фотографии: YouTube