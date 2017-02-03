15:55 03 февраля

В США шизофреникам разрешили иметь оружие

Американские конгрессмены из нижней палаты парламента решили, что в США не хватает демократии... По их мнению, запрет на возможность приобретения оружия, лицами, испытывающими проблемы с психикой, нарушает права этих людей. На этом основании и было принято решение о снятии запрета, который действовал в США в течение нескольких лет.

Стоит отметить, что запрет в Соединённых Штатах был направлен против лиц, страдающих шизофреническими и так называемыми тревожными расстройствами. Другими словами, если при прохождении медицинской комиссии американец получал справку, которая свидетельствовала о таком диагнозе как шизофрения, то оружие такому человеку приобретать запрещалось.

В США шизофреникам разрешили иметь оружие



За то, чтобы разрешить лицам с неуравновешенной психикой и психическими заболеваниями приобретать оружие, высказались 235 конгрессменов, 180 проголосовали против. В итоге документ был принят.

О принятии документа в США рассказывает портал «Военно-промышленный курьер». В материале говорится о том, что запрет якобы нарушает 2-ю поправку к Конституции США, в которой говорится о гарантиях американским гражданам на свободное хранение оружия.

Судя по всему, неадекватов с оружием в кармане на улицах американских городов теперь прибавится. И это на фоне того, что именно лица, страдающие психическими расстройствами, чаще всего фигурируют в сводках, рассказывающих о так называемых «уличных стрелкАх».

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 28
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:05
    Пример берут с укроины? Там шизофреники и у власти,и армией командуют.
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
      ха... а без разрешения,сколько "шизов"им располагают?
      андрей юрьевич
      1. alex-s Сегодня, 14:24
        Нормально!
        Чем больше оружия у американских шизофреников, тем меньше американцев!

        P.S. Главное, чтобы ядерное оружие в эти руки не попало!
        alex-s
    2. Проводник Сегодня, 14:18
      О принятии документа в США рассказывает портал «Военно-промышленный курьер»

      Ого!Солидный источник, однако laughing laughing laughingИх много таких...
      Проводник
      1. васильев ю Сегодня, 14:59
        Цитата: Проводник
        О принятии документа в США рассказывает портал «Военно-промышленный курьер»

        Ого!Солидный источник, однако laughing laughing laughingИх много таких...

        Чё-чё там про чёрные треугольники над Европой?
        Вроде как чёрные треугольники там эпилируют и бреют? Всё, пиз... то есть закат Европы наступает?
        васильев ю
    3. CONTROL Сегодня, 14:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Пример берут с укроины? Там шизофреники и у власти,и армией командуют.

      Это Украина с США пример берёт... увы, только по части шизофреников!
      CONTROL
  2. Кот канибал Сегодня, 14:06
    Зато в России шизофреники и бандиты бояться того,что у здоровых и законопослушных людей появится эффективное оружие самообороны,в виде боевых пистолетов.
    Кот канибал
    1. Банный Сегодня, 14:47
      зря боятся не появится)))
      Банный
      1. Кот канибал Сегодня, 14:55
        Поживем увидим. Ни что ни вечно под Луной и власть поющих ,,Мурку'' тоже окончится...
        Кот канибал
  3. De Laert Сегодня, 14:06
    Похоже, что в конгрессе США 235 шизофреников...
    De Laert
    1. faridg7 Сегодня, 14:14
      Нет не похоже- скорее там 235 дураков.
      faridg7
      1. васильев ю Сегодня, 14:51
        И я о том же.
        Что удивительного в том, что одни де билы разрешили другим де билам иметь оружие?
        васильев ю
    2. DMoroz Сегодня, 14:22
      Цитата: De Laert
      Похоже, что в конгрессе США 235 шизофреников...


      И они тоже хотят иметь оружие laughing
      DMoroz
  4. viktor. Сегодня, 14:07
    всё правильно laughing
    viktor.
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 14:09
    В США шизофреникам разрешили иметь оружие

    В США шизофреники армиями командуют и ядерным оружием управляют. Так что это разрешение - простая констатация факта.
    Доктор Бармалей
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:12
    В США шизофреникам разрешили иметь оружие
    А мы всегда думали что они все там .Того ,тю-тю fool laughing
    Наблюдатель2014
  7. KelWin Сегодня, 14:22
    Им что, перенаселение грозит что ли, или гей-клубов много стало?))
    KelWin
    1. васильев ю Сегодня, 14:53
      Скорее гей-клубов мало, на всех не хватает.
      васильев ю
  8. LÄRZ Сегодня, 14:39
    По их мнению, запрет на возможность приобретения оружия, лицами, испытывающими проблемы с психикой, нарушает права этих людей. На этом основании и было принято решение о снятии запрета, который действовал в США в течение нескольких лет.
    Что дальше? Слепым выдавать права и продавать автомобили?
    LÄRZ
  9. uav80 Сегодня, 14:46
    Хороший способ прижать и напугать антитрамповское движение "розовых шаточек"...

    Не зря NRA рьяно Трампа поддерживает...

    uav80
  10. san4es Сегодня, 14:59
    Каким дебилом wassat надо быть,чтоб раздать обезьянам гранаты
    san4es
    1. faridg7 Сегодня, 15:06
      Как каким- американским.
      faridg7
      1. san4es Сегодня, 15:12
        ...А чтоб запустить домой толпу арабо-африканцев?
        san4es
        1. faridg7 Сегодня, 15:15
          Тут сложнее- надо быть в услужении у американского дебила
          faridg7
  11. кеп Сегодня, 15:21
    Д.Трампа уберут законно приобретенным стволом?
    Похоже на то.Оружие приобретено законно,это святое,ну а личную неприязнь спишут на неуравновешенный характер.Закон есть закон.Электрический стул.Похороны,венки,гроб на лафете.Занавес.Перестройка закончилась.
    Есть в принятии данного закона некая мистическая подкладка.Поживем увидим.
    кеп
    1. faridg7 Сегодня, 15:48
      Да уж вот с этой стороны я проблему не рассматривал, интересный момент. Ждем поправок, в стиле того, что если ствол легальный, то электрического стула небудет?
      faridg7
  12. Knizhnik Сегодня, 15:25
    Сначала надо запретить таким выбираться в парламент
    Knizhnik
    1. faridg7 Сегодня, 15:43
      Это форменная дискриминация!, как можно?
      Это ж милейшего парня, Маккейна, придется пнуть в отставку.
      faridg7

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