"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"

Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны эти 10 самолётов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолётах.

Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю.