15:55 03 февраля

"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"

В ходе своей пресс-конференции, которая названа «большим разговором», президент Белоруссии продолжает «жечь напалмом». Причём большая часть "напалма" от Александра Лукашенко достаётся Российской Федерации, являющейся стратегическим партнёром Республики Беларусь. После заявления о том, что он обратился в МВД по поводу необходимости возбуждения уголовного дела в отношении главы Россельхознадзора Данкверта, Лукашенко заявил, что Белоруссия «подаёт в суд на Россию за снижение поставок нефти».

При этом Лукашенко не стал уточнять, в каком именно суде рассматривается вопрос снижения поставок «чёрного золота» из России в Белоруссию.

"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"



Далее Лукашенко объявил, что выступает против размещения российской авиабазы на белорусской территории.

РИА Новости приводит заявление Лукашенко:
Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны эти 10 самолётов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолётах.


А здесь Лукашенко не уточнил, когда в последний раз белорусские лётчики (при всём уважении) на военных самолётах «воевали» и против кого «боевые действия» вели...

Далее Лукашенко снова заговорил о «перекрытой дороге для белорусских товаров». Из его заявления:
Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю.


После этого Лукашенко добавил, что если между двумя странами «возникнет бездна, то засыпать её придётся десятилетиями; не будет ни Путина, ни Лукашенко, и мы оставим всё это детям...»

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:18
    "Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
    И тут батьку понесло! Нам в Сочи тоже, только санаторий "Беларусь "на Красной поляне нужен! Без батькиных тупых замашек ,на перекрытие движения 3-4 часа
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 14:24
      А он там фактически есть..Правда не в самой Красной поляне..
      Цитата: Наблюдатель2014
      "Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
      И тут батьку понесло! Нам в Сочи тоже, только санаторий "Беларусь "на Красной поляне нужен! Без батькиных тупых замашек ,на перекрытие движения 3-4 часа
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:27
        210окв hi Упаси господи когда там ,у нас тут ,в смыле батька пожаловал laughing Это запредельный хаос! Даже наши гаишники в в шоке laughing
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Сегодня, 14:30
          Совершенно верно,когда из адлерского аэропорта едет кортеж пусть даже приближенных белорусского президента...ЭТО ХАОС...
          Цитата: Наблюдатель2014
          210окв hi Упаси господи когда там ,у нас тут ,в смыле батька пожаловал laughing Это запредельный хаос! Даже наши гаишники в в шоке laughing
          210окв
          1. bulvas Сегодня, 14:46
            Что-то, в последнее время батька очень напоминает Эдоргана

            Говорит громко, и косит глазами во все стороны


            bulvas
    2. maxim947 Сегодня, 14:27
      На первый взгляд звучит довольно убедительно, но смахивает опять на шантаж, теперь уже детьми и внуками. Если хорошие самолеты и летчики - то ради бога! Но речь идет, чтобы мы эти самые самолеты бесплатно поставили (а потом еще и обслуживали) в белорусские вооруженные силы и тогда они будут нас охранять, офигеть вот это дружба! А по нефти вообще тема с гнильцой. Если бы белорусы покупали чисто для себя - но нет проблем, но беда в том что у них глаза больше своего же желудка, там на 10 Беларусий хватит, + ко всему топливо во всю гонят на украину - а они им потом танки заправляют. Вот и весь расклад. Я уже не говорю про ихнюю "солидарность" с Россией в части контрсанкций, наварились будь здоров! Так что вся это дружба хороша пока деньги капают...
      maxim947
      1. avt Сегодня, 15:07
        Цитата: maxim947
        На первый взгляд звучит довольно убедительно,

        what Я бы поверил в
        У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолётах.
        ,если бы Бацка добавил -,,Я сам на колчаковских фронтах раненый." bully
        Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю.
        НО ! По справедливой цене самим Бацкой установленной . bully Задорнову можно не спешить возвращаться на эстраду, пусть спокойно лечится ,Свято место уже не пусто. bully
        avt
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      И тут батьку понесло!

      Что-то мне подсказывает,что в скором будущем батька уйдет скоропостижно на пенсию,как это было с Хрущевым. Больно много в последнее время голосит в сторону РФ. Как уже не раз говорил-попытка усидеть на трех стульях ведет к тому,что задница рвется и хорошо если вдоль,а то может и поперек,минуя все физические законы.
      НЕКСУС
      1. пушкарь Сегодня, 14:37
        Цитата: НЕКСУС

        Что-то мне подсказывает,что в скором будущем батька уйдет скоропостижно на пенсию,как это было с Хрущевым.
        А есть там свой Брежнев? Сомнительно.
        пушкарь
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:38
          Цитата: пушкарь
          А есть там свой Брежнев? Сомнительно.

          А наши спец службы на что?
          НЕКСУС
          1. пушкарь Сегодня, 14:40
            А на что они были на Украине до 2014 года?
            пушкарь
            1. Банный Сегодня, 14:43
              баблищко пилили да отчеты бравурные писали у Москву
              Банный
            2. НЕКСУС Сегодня, 14:44
              Цитата: пушкарь
              А на что они были на Украине до 2014 года?

              А кто вообще занимался Украиной,если всю дорогу у нас голосили о суверенном волеизъявлении граждан Украины? Это сейчас,когда жаренный петух клюнул,после майдана,начали репы чесать и что-то делать.
              НЕКСУС
              1. Виктор Демченко Сегодня, 15:30
                Украиной тогда занимались Медведв Д.М. и чрезвычайный и полномочный посол РФ г-н (в смысле "презерватив") ЗурабовМ.Н. fool
                Виктор Демченко
          2. новичок Сегодня, 14:46
            “верным“ путём идёт батька, тропинкой янека.
            новичок
            1. megavolt823 Сегодня, 15:06
              да да ! очень похоже . того за то что не чего не сделал , а этого за то что много сделал . но нам надо было раньше его от кормушки отогнать . может ещё не поздно . в белоруссии дури в головах не меньше чем на украине . были демонстрации и там кричали : не хотим в Россию . будем воевать . да на х.... их всех . что мы ? мы чего от них имеем ? пусть живут как хотят . хватит насильно всех тащить . минимум внимания . цены как для всех . пока на коленях не приползут . как они это любят говорить . hi
              megavolt823
              1. новичок Сегодня, 15:31
                есть впечатление, что мы всегда исправляем/решаем последствия. хотя изначально видим причину и ждём: авось пронесёт. с янеком уже “пронесло“, надо нашим фарсировать решение, вторую оранжевую чуму уже в рб_ уже может оказаться если не смертельно, то очень болезненно.
                новичок
            2. kenig1 Сегодня, 15:29
              Только тропинка в сторону Гааги, его там с радостью примут.
              kenig1
        2. comings Сегодня, 14:52
          кто знает, кто именно найдется на этого хрущева... брежнев - это, между прочим, самый ласковый случай... а если берия?
          comings
          1. Виктор Демченко Сегодня, 15:33
            ну если придёт Лаврентий Палыч, то проблем не будет от слова вообще! вспомни атомный проект, да и развитие космической программы то же он курировал...
            Виктор Демченко
    4. Ivanbesmert Сегодня, 15:14
      Авторы поста взяли выдержки отдельные с выступления. На счёт военной базы. Сначала он рассказал о том что она ненужна. Потом перешёл раскритиковал оппозиционеров, которые говорили что Россия враг, повторит крымский сценарий, так же рассказал о будущих совместных учениях. Это тонкий намёк на причину отказа от военной базы, дабы оппозиция и общественность( ну и не только :) ) не будоражила . Вы думаете народ РБ в большинстве хорошо относится к России, представьте их реакцию если б военная база реально была, так что его решение ещё может даже на пользу пошло. А на счёт ПВО, если не знали, вот относительно недавно заработал Пункт Обнаружения в РБ, (я подробностей незнаю ) но он вроде как большую часть закрывает, в РФ давно хотели это реализовать.
      Ivanbesmert
    5. gladcu2 Сегодня, 15:20
      Наблюдатель

      Да тут не , батьку носит.

      Тут ВВП, напартачил.

      Это на мой поверхностный взгляд, не вдаваясь в подробности.

      В чем проблема?

      Проблема в следующем.

      Между двумя странами существует союзный договор. Договор включает разные сферы взаимоотношений. Экономические, политические, военные.
      Россия, является основанием договора, так, как влияет на формирование договорных объемов.
      Получается, что договор есть, а условия постоянно меняются от желания основного партнёра. Просто потому, что партнер крупнее и ставит в приоритет свои интересы.

      Во первых начнем с главного. Главное, это экономическая система, которая главенствует при расчете между участниками рынка, эьо известный и проблемный капитализм.Основа системы, это конкуренция. Конкуренция, за материальнае ресурсы. Нельзя со стопроцентной уверенностью гарантировать, что участники сделки окажутся в двустороннем выгодном положении.

      Лукашенко, почувствовал что не может справиться со своей экономикой, в силу обстоятельств и меняющихся условий. Поэтому он начал сигнализировать о своих проблемах на политическом уровне. На том уровне, где он может иметь возможность, влияние.

      Уже в этой статье видно, в чем проблема.

      Вы все помните, как ВВП заявил, что в мире необходимо увеличить стоимость нефти, так цена на нефть подходит к отметке себестоимости? Россия, как и многие другие страны торгует натуральными ресурсами, нефтью. ВВП, заявил, что странны OPEC должны понизить добычу нефти, чтобы поднять цену и Россия поддержит эту организацию. Россия, выполнила обещание. Цена, пошла вверх. И получила, политическое предупреждение от Лукашенко.

      Договор есть. На этот договор цены на нефть и её добыча влиять не должны. Дрянной капитализм, не капитализм, а каждый из партнёров обязан выполнять свою часть условий. И плевать на ваши проблемы.

      Вывод.

      Экономическая система, не дает гарантий партнерских взаимоотношений. Эти взаимоотношения, не могут быть оставлены на самотек. Нужно постоянное "ручное управление". В России, чиновники не справились с работой в силу, административного решения президента, ВВП. Плановая экономика не может гибко реагировать на действия участников. Плановая экономика, это залог партнерских отношений. У плановой экономики всегда будут противоречия с рыночной.
      gladcu2
      1. Александр романов Сегодня, 15:33
        Цитата: gladcu2
        Тут ВВП, напартачил.

        Опять Россия виновата? Вы уж огласите список,в чем мы не виноваты.Думаю у вас он будет очень коротким
        Александр романов
    6. Berkut752 Сегодня, 15:45
      Цитата: Наблюдатель2014
      "Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
      И тут батьку понесло! Нам в Сочи тоже, только санаторий "Беларусь "на Красной поляне нужен! Без батькиных тупых замашек ,на перекрытие движения 3-4 часа

      У нас страна богатая,
      И нефть, и газ, и гранитная крошка.
      А у белорусов что?
      Из ископаемых - одна картошка.
      Berkut752
  2. bardadym Сегодня, 14:20
    Тревожно это как-то. Такое ощущение, что батьке реально крышу сорвало.
    bardadym
    1. adma Сегодня, 14:22
      Когда лишают "маленького" гешефта, у кого хочешь крышу сорвёт.
      adma
    2. Копчёный Сегодня, 14:23
      Делёжка денежных потоков на гос.уровне это вещь особая.
      Копчёный
      1. Iline Сегодня, 14:49
        "Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"

        Да и сами вы мне не нужны. Мне ваши деньги нужны. Гопота, блин
        Iline
  3. Kenneth Сегодня, 14:24
    Такое впечатление что все так плохо что он пошел вразнос. Нет сколь нибудь понятной лини поведения.
    Kenneth
  4. Инжeнeр Сегодня, 14:25
    пусть теперь F-35 покупает
    Инжeнeр
  5. koshmarik Сегодня, 14:25
    Любая дипломатия может быть успешной только при условии учета интересов высоких договаривающихся сторон. у Лкашенко даже мысли нет, что у России, как и Белоруссии, есть какие-то интересы, и, что их нужно учитывать. Деньги давай и точка.
    koshmarik
    1. vasek5533 Сегодня, 15:01
      А нам тут кажется, что наоборот... а что Вы знаете про интересы Беларуси? а ничего, потому и думаете, что "Деньги давай и точка". Так и живем.
      vasek5533
      1. Фантом-революции Сегодня, 15:20
        Цитата: vasek5533
        А нам тут кажется, что наоборот... а что Вы знаете про интересы Беларуси? а ничего, потому и думаете, что "Деньги давай и точка". Так и живем.

        Какие интересы могут у Белоруссии быть? Деньги получаете? Дотации? Права качать надо когда ты не от кого не зависишь. Не нравиться никто не держит и привет ональность украины.
        Фантом-революции
      2. Володин Дмитрий Сегодня, 15:25
        А что вы знаете про интересы России? hi
        Володин Дмитрий
      3. фа2998 Сегодня, 15:31
        Цитата: vasek5533
        а что Вы знаете про интересы Беларуси?

        Может Вы Васек 5533 нам подробно расскажете про интересы Беларуси,может мы неправильно понимаем?
        Если я не прав-тогда меня поправите!
        Реформа экономики у вас буксует,а деньги нужны.Товары у вас мировом рынке неконкуренто способны.Средства вы берете из кредитов(смотрел я вашу задолженность) зачастую из России,"впариванию"своих товаров именно в Россию(хотя можно и другие купить),экспорт ГСМ полученных из Российской нефти(проданной с огромной скидкой),да и транзит(плату за который батька повышает) ну и наконец-продажа товаров из Европы(которые Россия запретила).Может хоть один из пунктов опровергните!Интересы Беларусии-нужны деньги-но нам они тоже нужны! hi
        фа2998
        1. Topotun Сегодня, 15:44
          К тому же за счет транзита товаров Европы качество результирующие Вашей продукции идет к нулю. Раньше Вашу сметану брал с удовольствием. Сейчас нет. И не потому что тут политика виновата.
          Topotun
      4. Александр романов Сегодня, 15:34
        Цитата: vasek5533
        А нам тут кажется, что наоборот... а что Вы знаете про интересы Беларуси?

        Знаем,пол страны ваши креветки и красную рыбу едят
        Александр романов
      5. Alex_Tug Сегодня, 15:45
        что Вы знаете про интересы Беларуси?

        С Батькой другие проблемы. Россия могла бы наверно снизить цены на газ. Но нарушение контракта с Газпромом. Это будет прецедентом. Тогда и другие потребители начнут выставлять требования и нарушать контракты. В данном случае, Батька хоть бери кредиты, хоть доставай из ларчика, но плати согласно контракту. Как вариант - построим базу, разницу по газу выплатим как за аренду. Пока у вашей Батьки крыша едет, но Россия не пойдёт на прецедент на нарушение контракта. У Газпрома куча судебных исков и нарушение контракта с Белоруссией играет против Газпрома. До вашей Батьки это не доходит.
        Alex_Tug
  6. Комментарий был удален.
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 14:26
    Хочется Батьке и "рыбку съесть и на кол сеть"!
    Хочется, чтобы Россия деньги давала, но он бы оставался независимым.
    Ретвизан 8
  8. Николай Болотников Сегодня, 14:27
    А вы не задумывались, почему США со всеми находит общий язык и под ними пол мира, а Россия ни с кем не может наладить контакты ?
    Николай Болотников
    1. Kenneth Сегодня, 14:29
      Изложите свою версию. Я совершенно не понимаю почему так.
      Kenneth
    2. DenZ Сегодня, 14:35
      Все просто. США действуют с позиции силы. А мы с позиции доброго слова. Но как известно добрым словом и пистолетом можно добиться большего чем просто добрым словом. Ну и экономика опять же...
      DenZ
    3. viktor. Сегодня, 14:55
      Печенюшек нет и бомбы куда попало не кидаем laughing
      viktor.
    4. Bishop Сегодня, 15:01
      http://el-murid.livejournal.com/3109686.html
      Bishop
    5. Александр романов Сегодня, 15:35
      Цитата: Николай Болотников
      А вы не задумывались, почему США со всеми находит общий язык и под ними пол мира, а Россия ни с кем не может наладить контакты ?

      У России другой подход.США тупо покупают верхушку и всё.
      Александр романов
    6. Berkut752 Сегодня, 15:38
      Да потому что доллар, это простая цветная бумажка, себестоимостью 0,10$, а продаётся за деньги обеспеченные золотом. Вот и весь "язык".
      Berkut752
    7. Topotun Сегодня, 15:51
      А США с теми кто не хочет находить с ними общий язык - вопрос решают бомбардировщиками...
      Topotun
  9. Просто человек Сегодня, 14:27
    Может ещё кто-то найдётся из защитников Лукашенко и объяснит нам, не далеким, что это наш близкий союзник и "брат"
    Просто человек
    1. vasek5533 Сегодня, 15:10
      Он вам не брат, он сам по себе. Ваши братья, это народ Беларуси. Так что мочите батьку... ему то что, он хуже жить не станет, а вот население... на Украине вы уже "не братья".
      vasek5533
  10. major071 Сегодня, 14:28
    Читаю высказывания батьки и у меня такое ощущение возникает, что не по Сеньке то шапка, нет у него стратегического мышления, он мыслит на уровне председателя колхоза, у которого по причине того, что соседний колхоз солярку не дал, взыграло самомнение,: - ДА вы! Да я сейчас! А я ваших коров на свой луг не пущу! И доярки наши к вам на танцы больше не поедут! - Это именно уровень председателя колхоза, а не руководителя страны. hi
    major071
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:52
      Цитата: major071
      Читаю высказывания батьки и у меня такое ощущение возникает, что

      а я Твоё,Майор,читаю,и ощущение,что рифмы нет... laughing drinks
      андрей юрьевич
    2. Володин Дмитрий Сегодня, 15:28
      Тоаарищ Майор! А в стихах можно? У Вас хорошо получается drinks
      Володин Дмитрий
      1. major071 Сегодня, 15:45
        Не, братцы, не та тема, да и тётка уже ушла, которая Муза называется. Может завтра заглянет на огонёк, а может через неделю. Капризная, да и по сугробам ходить не любит. wink Так что я в зимней спячке laughing drinks
        major071
  11. Холуай Сегодня, 14:29
    России вообще в нынешних условиях ни ОДКБ ни Таможенный союз не нужен! Единственное что нужно это Белорусская молочная продукция...
    Холуай
    1. woron333444 Сегодня, 15:36
      Вчера был на рынке и видел белорусские продукты. Целый отдел открыли, но покупателей нет. Цены минимум в два раза выше. Напротив местные сыры. Есть с чем сравнить. Взял колбасу попробывать, теперь с собакой делим.
      woron333444
  12. parusnik Сегодня, 14:30
    Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю.
    ...Прямо как в анекдоте ..Таможенник Коперфильду, фокусник говоришь...по воздуху летаешь..Вот я сейчас ..фокус покажу..Был вагон с аппаратурой, ставит штамп на документ, а теперь вагон с горохом...Так и тут были апельсины испанские, а стали белорусские..устрицы были французские, а стали белорусские..а Россия еще и артачится..белорусские же товары..устрицы из Белорусского моря, апельсины из Беловежской пущи...Лавры Порошенко, не дают Лукашенко покоя...
    parusnik
  13. пушкарь Сегодня, 14:31
    Самое интересное в том, что большинство белорусов искренне считают, что Рыгорыч прав и Россия живёт за счёт Белоруссии. Это я по своим товарищам знаю, советским офицерам, ныне живущим в Белоруссии.
    пушкарь
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:38
      Не сказал бы. Глаза у всех есть. И даже российские телеканалы с интернет-ресурсами пока в Беларуси не забанены.
      Roma-1977
      1. Влад5307 Сегодня, 15:00
        В том-то и дело что пока! На Окраине тоже не разом нацики пришли к власти- есть "доброжелатели"! hi
        Влад5307
    2. Дамир Сегодня, 14:45
      во-во в хохляндии тоже с этого начиналось.....
      Дамир
      1. comings Сегодня, 14:55
        Дамир, прямо в точку.
        comings
  14. gukoyan Сегодня, 14:31
    Маразм старческий у батьки начался)
    gukoyan
  15. Flinky Сегодня, 14:37
    Парашенко, видать, к нему свою белочку заслал.
    Flinky
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:40
    Просьба к Лукашенко -закопайте обратно Белорусское море-криветки и прочие морепродукты, как и товары из Европы на которые распростроняются наши санкции не везет больше к нам.А самолеты -закажите себе сотню ф35 за счет сша и ес, совсем по укроински-вы нам все и деньги, а мы вам дулю и какашку в лицо
    Изгоняющий либероидов
  17. Горный стрелок Сегодня, 14:40
    Беда. Уже не первый раз Лукашенко пытается шантажировать Россию. Хотя рыльце в пушку сильно.
    Допрыгается председатель колхоза. Его амбиции куда больше возможностей. А поставка нефтепродуктов на Украину из Российской нефти? Которую получал со скидкой? Это вообще как?
    Вообще не очень понятно, куда и как прибыли от столь прибыльного положения Беларусии утекают. Почему уровень жизни в Белоруссии ниже, чем в России. Ощущение четкое, бывал там не раз.
    Горный стрелок
  18. JonnyT Сегодня, 14:45
    Скоро эту "бздну" будут из своих семейных офшоров детишки бацки засыпать, чтобы купить домик в Ростове
    JonnyT
  19. ded boris30 Сегодня, 14:47
    Так любимая батькой Европа под боком! Нехай свою бульбу туда продает, а уж на креветки белорусские спрос обеспечен. На Запад торговать Александр Григорьевич,на Запад.
    ded boris30
  20. тони репин Сегодня, 14:47
    не дергайся сынок
    тони репин
  21. 100502 Сегодня, 14:48
    Он себя переоценивает, наступит 2019 на коленях приползет умоляя
    100502
  22. Дамир Сегодня, 14:48
    Догнало Батьку Лександра Грыгорыча еврозаболевание - размягчение мозга!!!!!
    Дамир
  23. iz odessy Сегодня, 14:49
    опыт и история показывает правильный итог со всего этого -всё будет хорошо и Белоруссия была,есть и будет с Россией. Сейчас это то что называется "государственные интересы" с учетом географии и сложившихся политических реалий. Лукашенко ,дядька мудрый и выдрачивает эти параметры, а также огромную роль Белоруссии в транзите и авто-жд-сообщении с ЕС..в "немного" в свою пользу , в белорусскую .Всё устаканится "милые бранятся -только тешатся",а вот насчет какого то данкварта -это сигнал
    iz odessy
  24. flSergius Сегодня, 14:50
    Помимо содержания его высказываний прошу обратить внимание на его речевые обороты - 1000% селюк.
    flSergius
  25. Oznob Сегодня, 14:51
    Та пофиг, лишь бы водка не дорожала (с) сосед
    Ничего не понимаю в политике. Чувствую только нездоровый медийный фон. К чему бы это?
    Oznob
    1. woron333444 Сегодня, 15:39
      Продуктами не впечатлён, а водка понравилась.
      woron333444
  26. Стройбат запаса Сегодня, 14:52
    А что лукашка заверещит, если ему скажут: Белорусская экономика нам не нужна. Нам нужны белорусские продукты. Так что гони их нам бесплатно или по установленным нами ценам.
    Стройбат запаса
  27. neoshef Сегодня, 14:52
    И тут его понесло... . Фраза из бессмертного произведения Ильфа и Петрова актуальна всегда.
    neoshef
  28. Летучая Мышь Сегодня, 14:53
    Картофельный папа видать тронулся разумом.Пилит сук на котором сидит.
    Летучая Мышь
    1. san4es Сегодня, 15:49
      Седина в бороду - Бес в ребро am Или старческая дименция.Видно пора на покой
      san4es
  29. staviator Сегодня, 14:55
    "В 2014-м импорт овощей и фруктов из ЕС в Белоруссию вырос в разы. Например, капусты в 2013 году белорусы закупили 14,5 тысячи тонн, а в 2014-м — уже 40,1 тысячи. Экспорт «белорусской» капусты в Россию, соответственно, увеличился с 13,3 тысячи тонн до 48,6 тысячи. Похожие цифры по яблокам, грушам, абрикосам, персикам."Под наклейками "белорусских" яблок обнаружились польские наклейки.Вот такие белорусские товары,не говоря уже про их морепродукты.Политическая проститутка назвал Ленин Троцкого,тогда не было еще Лукашенко
    staviator
  30. freejack Сегодня, 14:55
    Вот я уже заметил, если политик с маленькими усиками и приглажаной головой, то это такой мерзкий и предательский образ.... На вскидку: Гитлер, Эрдоган, Лукашенко.... Еще те друзья... ((( negative
    freejack
  31. Кот канибал Сегодня, 14:57
    Иными словами Лукашенко,как и всем советским сепаратистам,нужна от России халява,а когда что то потребуется России,он опять начнет нудить о своей независимости,правах на самоопределение и самостийности.
    Кот канибал
  32. Влад5307 Сегодня, 14:57
    Цитата: Копчёный
    Делёжка денежных потоков на гос.уровне это вещь особая.

    Он думал что за счет халявных денег от РФ покроет свои западные займы. А халява нехилая - газ дешевле чем в Европу, нефть по дешевке, да еще в таких объемах, что навар на перепродаже такой, какой и хохлам на воровстве газа не получить. Хотел вывернуть РФ руки - сократили объемы поставок, и это в то время когда долг перед РФ растет и не погашается, что можно считать еще одним источником доходов, хотя и временный. Запад за свои деньги еще не так вывернет этого хитрожопого председателя колхоза. Отсюда и вся эта риторика о суверенитете и независимости. Пример незалежной соседки ему не урок - он то с семейкой подастся на Запад, а вот что станется с людьми, которые его сегодня поддержали, а завтра останутся с голым задом - вот где опасность его псевдонезависимиости. Нельзя жить и не от кого не зависеть, даже если у тебя все есть сверх того что надо для жизни! Лукашенко популист, а обыватель хочет верить в свою особенность и верит ему. soldier
    А насчет торговли, то никто белорусские товары и не тормозит, но только если они действительно белорусские! good
    Влад5307
  33. serioga Сегодня, 15:04
    Вирус Шенко перешол от порошенко к лукашенко
    serioga
  34. ochakow703 Сегодня, 15:08
    Очередное обострение. Конец зимы, авитаминоз. Даже беловежские апельсины не спасают. А если разобраться, то сколько уже Лукашенко вылил грязи на Россию, так ему давно пора домик не в Ростове, а в Магадане готовить. Это ж надо быть таким псом, кусать руку с которой жрет. Д.Б.
    ochakow703
  35. ЗЛУН Сегодня, 15:09
    Батька явно не понимает, что как только не будет Лукашенко - Беларусь станет Россия.
    ЗЛУН
  36. Ivanbesmert Сегодня, 15:17
    Авторы поста взяли выдержки отдельные с выступления. На счёт военной базы. Сначала он рассказал о том что она ненужна. Потом перешёл раскритиковал оппозиционеров, которые говорили что Россия враг, повторит крымский сценарий, так же рассказал о будущих совместных учениях. Это тонкий намёк на причину отказа от военной базы, дабы оппозиция и общественность ( и не только :) ) не будоражила . Вы думаете народ РБ в большинстве хорошо относится к России, представьте их реакцию если б военная база реально была, так что его решение ещё может даже на пользу пошло. А на счёт ПВО, если не знали, вот относительно недавно заработал Пункт Обнаружения в РБ, (я подробностей незнаю ) но он вроде как большую часть закрывает, в РФ давно хотели это реализовать.
    Ivanbesmert
    1. Александр романов Сегодня, 15:41
      Цитата: Ivanbesmert
      Авторы поста

      Еще 5 раз этот комент оставьте .Вы я так понимаю помошник Лукашенко. Передаите ему от нас
      Александр романов
    2. flSergius Сегодня, 15:53
      Вся, что реально следует из его разглагольствований - он считает, что он один хитрый, а все дураки и он просидит одной дупой на 2ух стульях ещё 20 лет. Как бы не так negative
      flSergius
  37. Омич Сегодня, 15:24
    Цитата: Просто человек
    Может ещё кто-то найдётся из защитников Лукашенко и объяснит нам, не далеким, что это наш близкий союзник и "брат"

    если нужен мальчик для битья- пжл.
    Лукашенко конечно, тот еще жук. Но он защищает интересы своей страны. что плохого, что он старается взять как можно больше, а заплатить меньше?
    Можно подумать, у нас другая политика. Мы ставим забор на товарах белорусов, особенно мясо-молочной продукции. Это нужно российским крупным продавцам такой же продукции. Вот только российские они достаточно условно. Наши/не наши олигархи хотят ограничить конкуренцию. понятно, что это вызывает ответку соседей.
    Белорусы продают нефть Украине...
    А как Армении (члену ТС и ОДКБ) относится к тому, что мы продаем оружие Азербайджану? Это так,навскидку. Мы тоже смотрим, где-бы что урвать. вернее не мы, а те, кто может это делать.
    Так что все относительно.
    Извините за сумбурность изложения.
    Омич
  38. faiver Сегодня, 15:29
    ой, да ладно, в первый раз чтоли? :) , думаю все будет хорошо...
    faiver
  39. Антифашист Сегодня, 15:41
    Батька посмотрел на последствия рос.базы в Крыму и решил, что это ему не надо.
    Антифашист
  40. leonid951 Сегодня, 15:50
    Устал Батя! от узурпаторской власти, пора на заслуженный отдых с благодарностью от всех славян!!!
    leonid951
  41. Incvizitor Сегодня, 15:53
    Что же мешает им нормально жить в достаток? Вроде товары продают, нефть со скидками, кредиты дали а толку 0.0, может кто то там ворует очень сильно?
    Incvizitor

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