"Российская база нам не нужна, нам российские самолёты нужны"
В ходе своей пресс-конференции, которая названа «большим разговором», президент Белоруссии продолжает «жечь напалмом». Причём большая часть "напалма" от Александра Лукашенко достаётся Российской Федерации, являющейся стратегическим партнёром Республики Беларусь. После заявления о том, что он обратился в МВД по поводу необходимости возбуждения уголовного дела в отношении главы Россельхознадзора Данкверта, Лукашенко заявил, что Белоруссия «подаёт в суд на Россию за снижение поставок нефти».
При этом Лукашенко не стал уточнять, в каком именно суде рассматривается вопрос снижения поставок «чёрного золота» из России в Белоруссию.
Далее Лукашенко объявил, что выступает против размещения российской авиабазы на белорусской территории.
РИА Новости приводит заявление Лукашенко:
А здесь Лукашенко не уточнил, когда в последний раз белорусские лётчики (при всём уважении) на военных самолётах «воевали» и против кого «боевые действия» вели...
Далее Лукашенко снова заговорил о «перекрытой дороге для белорусских товаров». Из его заявления:
После этого Лукашенко добавил, что если между двумя странами «возникнет бездна, то засыпать её придётся десятилетиями; не будет ни Путина, ни Лукашенко, и мы оставим всё это детям...»
При этом Лукашенко не стал уточнять, в каком именно суде рассматривается вопрос снижения поставок «чёрного золота» из России в Белоруссию.
Далее Лукашенко объявил, что выступает против размещения российской авиабазы на белорусской территории.
РИА Новости приводит заявление Лукашенко:
Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны эти 10 самолётов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолётах.
А здесь Лукашенко не уточнил, когда в последний раз белорусские лётчики (при всём уважении) на военных самолётах «воевали» и против кого «боевые действия» вели...
Далее Лукашенко снова заговорил о «перекрытой дороге для белорусских товаров». Из его заявления:
Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю.
После этого Лукашенко добавил, что если между двумя странами «возникнет бездна, то засыпать её придётся десятилетиями; не будет ни Путина, ни Лукашенко, и мы оставим всё это детям...»
Использованы фотографии: http://www.belta.by