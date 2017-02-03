15:57 03 февраля

В Гренландии может оттаять секретная американская база

NASA опубликовало карту таяния ледников в Гренландии, под которыми скрыта заброшенная американская база Camp Century с ядерными, химическими и биологическими отходами – один из самых секретных объектов времен холодной войны. Об этом сообщает Популярная Механика.

В Гренландии может оттаять секретная американская база


«В рамках проекта «Ледяной червь» американцы планировали разместить сеть ракетных установок под ледяным щитом Гренландии. По замыслу Пентагона, в ледяном щите острова планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории СССР. Для этого на северо-западе Гренландии была заложена площадка Camp Century на леднике высотой 2000 метров», – пишет издание.


Работы стартовали в 1958 г. Был проложен 21 тоннель, общей протяженностью 3 км, и некоторые социальные объекты. В работах были задействованы 200 человек. Однако позже было выяснено, что «перемещение ледников носит более интенсивный характер, чем ожидалось, поэтому всем военным объектам грозило неминуемое разрушение».

В 1996 г проект был закрыт, а база выведена из эксплуатации. Но «ее инфраструктура и отходы, включая радиоактивные, химические и биологические вещества, остались в леднике», говорится в публикации.

В прошлом году ученые выяснили: глобальное потепление приведет к тому, что ядовитые отходы выйдут из-под толстого слоя льда и попадут в океан.

Из рассекреченных американцами документов известно, что на базе хранится «не менее 200 тыс. дизтоплива и 240 тыс. литров сточных вод, содержащих полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость из ядерного реактора», который снабжал военных электроэнергией.

По данным ученых, база Camp Century должна оттаять примерно в 2090 годах. Ледник уменьшается со скоростью около 3-х м в год.


Использованы фотографии: reports.travel.ru, www.popmech.ru
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Комментарии 10
  1. 210окв Сегодня, 14:28
    "Холодная война"оттаяла и выявила всему миру кучу дерьма..
    210окв
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:35
    В Гренландии может оттаять секретная американская база
    Упаси вас бог узнать, что у нас в Сибири, когда нужно оттаять может! bully
    Наблюдатель2014
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:43
    Вот вам грендландцы и "подарочек" с привкусом дерьмища, хавайте на здоровье, сша еще подбросят если что.
    Изгоняющий либероидов
  4. васильев ю Сегодня, 14:46
    А потом они нашли базу с Чужими и никто не выжил.
    Новости из этой серии.
    васильев ю
  5. japs Сегодня, 14:49
    Боже! Какая страшная угроза! Нечем вывезти 200 тонн дизеля и 240 тонн отходов?
    В Атлантике и Тихом океане затоплено столько всего, что в 1000 раз опаснее.
    Новость ни о чем.
    japs
  6. uskrabut Сегодня, 14:58
    Вот и тут СШАовцы нагадили! Ну что за народ! Только другим ума вставлять, а за собой грехов не замечают.
    uskrabut
  7. Кот канибал Сегодня, 15:00
    Вот пусть страны НАТО и переживают,Гренландия ближе к их границам.
    Кот канибал
  8. ochakow703 Сегодня, 15:19
    Что за страна, что за люди! До чего не дотронутся - все в го...но превращается. Не удивлюсь что и в Антарктиде они зарыли некий "подарочек" прямо у подшипника, на котором ось земная вертится.
    ochakow703
  9. Мар.Тира Сегодня, 15:30
    Цитата: Кот канибал
    Вот пусть страны НАТО и переживают,Гренландия ближе к их границам.

    Это точно.Там по моему Датская территория?Вот пусть хавают подарочек от союзника и главного пахана!
    Мар.Тира
  10. мыслитель Сегодня, 15:32
    Там в ледниках есть и поинтересней вещи. В январе 1968 года потерпел крушение В-52 с четырьмя термоядерными бомбами B28FI. В ходе поисковых работ были обнаружены обломки только трёх бомб, а судьба четвёртой остаётся неизвестной.
    мыслитель

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