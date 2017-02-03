В Гренландии может оттаять секретная американская база
NASA опубликовало карту таяния ледников в Гренландии, под которыми скрыта заброшенная американская база Camp Century с ядерными, химическими и биологическими отходами – один из самых секретных объектов времен холодной войны. Об этом сообщает Популярная Механика.
«В рамках проекта «Ледяной червь» американцы планировали разместить сеть ракетных установок под ледяным щитом Гренландии. По замыслу Пентагона, в ледяном щите острова планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории СССР. Для этого на северо-западе Гренландии была заложена площадка Camp Century на леднике высотой 2000 метров», – пишет издание.
Работы стартовали в 1958 г. Был проложен 21 тоннель, общей протяженностью 3 км, и некоторые социальные объекты. В работах были задействованы 200 человек. Однако позже было выяснено, что «перемещение ледников носит более интенсивный характер, чем ожидалось, поэтому всем военным объектам грозило неминуемое разрушение».
В 1996 г проект был закрыт, а база выведена из эксплуатации. Но «ее инфраструктура и отходы, включая радиоактивные, химические и биологические вещества, остались в леднике», говорится в публикации.
В прошлом году ученые выяснили: глобальное потепление приведет к тому, что ядовитые отходы выйдут из-под толстого слоя льда и попадут в океан.
Из рассекреченных американцами документов известно, что на базе хранится «не менее 200 тыс. дизтоплива и 240 тыс. литров сточных вод, содержащих полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость из ядерного реактора», который снабжал военных электроэнергией.
По данным ученых, база Camp Century должна оттаять примерно в 2090 годах. Ледник уменьшается со скоростью около 3-х м в год.
«В рамках проекта «Ледяной червь» американцы планировали разместить сеть ракетных установок под ледяным щитом Гренландии. По замыслу Пентагона, в ледяном щите острова планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории СССР. Для этого на северо-западе Гренландии была заложена площадка Camp Century на леднике высотой 2000 метров», – пишет издание.
Работы стартовали в 1958 г. Был проложен 21 тоннель, общей протяженностью 3 км, и некоторые социальные объекты. В работах были задействованы 200 человек. Однако позже было выяснено, что «перемещение ледников носит более интенсивный характер, чем ожидалось, поэтому всем военным объектам грозило неминуемое разрушение».
В 1996 г проект был закрыт, а база выведена из эксплуатации. Но «ее инфраструктура и отходы, включая радиоактивные, химические и биологические вещества, остались в леднике», говорится в публикации.
В прошлом году ученые выяснили: глобальное потепление приведет к тому, что ядовитые отходы выйдут из-под толстого слоя льда и попадут в океан.
Из рассекреченных американцами документов известно, что на базе хранится «не менее 200 тыс. дизтоплива и 240 тыс. литров сточных вод, содержащих полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость из ядерного реактора», который снабжал военных электроэнергией.
По данным ученых, база Camp Century должна оттаять примерно в 2090 годах. Ледник уменьшается со скоростью около 3-х м в год.
Использованы фотографии: reports.travel.ru, www.popmech.ru