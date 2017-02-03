15:55 03 февраля

В Воронеже завершается сборка планера первого Ил-112

Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В поступил в цех окончательной сборки Воронежского авиазавода (ВАСО), сообщила пресс-служба предприятия.



Специалисты завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета – стыковку крыла с фюзеляжем.


«Крыло самолета Ил-112В представляет собой монолитную конструкцию, что является уникальной особенность нового легкого транспортника. Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло Ил-112В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Данное конструкторское решение позволит облегчить вес воздушного судна, что сделает самолет более экономически эффективным в эксплуатации», – говорится в релизе.

Предполагается, что полностью планер будет готов до конца февраля. Затем специалисты приступят к монтажу двигателей, оборудования и систем самолета. Параллельно ведется сборка второго опытного образца.



Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А,
цитирует пресс-служба гендиректора ОАО «Ил» Сергея Вельможкина.

Сообщается также, что производственные мощности позволяют собирать от 8-ми до 12-ти Ил-112 в год в зависимости от объемов поступающих заказов.

Использованы фотографии: http://www.vaso.ru
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Комментарии 10
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:08
    12 самолетов в год-через 850 лет мы такими темпами вернем себе15процентов своего воздушного флота,если только самолеты столько лет реально эксплуатировать.
    Изгоняющий либероидов
    1. maxim947 Сегодня, 15:09
      муки какие то, давайте каждый прикрученный болт отмечать будем
      maxim947
    2. Stas157 Сегодня, 15:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      12 самолетов в год-через 850 лет мы такими темпами вернем себе15процентов своего воздушного флота,если только самолеты столько лет реально эксплуатировать.

      У нас сей час 170 Ан-26. Значит нужно 14 лет для того чтобы полностью заместить их. Не приятно другое. Его одноклассник C-295 берет в полтора раза больше и летит дальше! Еще и экономичнее. То есть самолет еще не выпускают, а он уже морально устарел! Тяжелый получился.
      Stas157
      1. stas Сегодня, 15:38
        Не нагнетайте тоску, будет спрос будет и количество.
        А если еще, наше ДАМское правительство выгонят из Кремля то сколько надо столько и произведём.
        Но ДАМа прилипла как банный лист к царской ..пе.
        stas
    3. faridg7 Сегодня, 15:35
      Да, маловато получается. Надо бы эффективных менегеров авиакомпаний к ногтю, за закупки инос()раной техники прижимать, когда своя есть
      faridg7
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    Не может не радовать такая перспектива. Легкий транспортник нужен, парк Анов стареет и вымирает.
    Горный стрелок
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:11
    И выйдет в итоге как с ПАК ФА -грошей нету и проект будет реализован лет через 10, ибо наши компании перевозчики наше гражданское самолетостроение просто похоронили, им лучше б/у иностранный чем новый но наш.
    Изгоняющий либероидов
    1. Hariton Laptev Сегодня, 15:23
      Прекрасно помню как МДА будучи в президентстве привез из матрассии контракт на покупку 10 боингов и с гордостью о нем рассказывал. Вместо того что бы у нас рабочими местами обеспечить народ.
      Hariton Laptev
  5. twincam Сегодня, 15:36
    харощий новасть!!!!
    twincam
  6. Zaurbek Сегодня, 15:45
    Берут пример с Дримлайнера (там каждый бот тоже отмечали). В общем летом, при первом полете, предлагаю по скайпу отметить с пивом или покрепче... drinks
    Zaurbek

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