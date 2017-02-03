В Воронеже завершается сборка планера первого Ил-112

Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А,

Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В поступил в цех окончательной сборки Воронежского авиазавода (ВАСО), сообщила пресс-служба предприятия.Специалисты завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета – стыковку крыла с фюзеляжем.«Крыло самолета Ил-112В представляет собой монолитную конструкцию, что является уникальной особенность нового легкого транспортника. Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло Ил-112В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Данное конструкторское решение позволит облегчить вес воздушного судна, что сделает самолет более экономически эффективным в эксплуатации», – говорится в релизе.Предполагается, что полностью планер будет готов до конца февраля. Затем специалисты приступят к монтажу двигателей, оборудования и систем самолета. Параллельно ведется сборка второго опытного образца.цитирует пресс-служба гендиректора ОАО «Ил» Сергея Вельможкина.Сообщается также, что производственные мощности позволяют собирать от 8-ми до 12-ти Ил-112 в год в зависимости от объемов поступающих заказов.