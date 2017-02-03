Росгвардия продемонстрировала свое новое оружие
В одной из частей Росгвардии прошла презентация полученного ведомством оружия, в числе которого – новый гранатомет ГМ-94, сообщает Warspot.
«На вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это оружие применяется в бою на ограниченном пространстве – при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках», – сказал журналистам командир таганрогского ОМОНА Сергей Трубников.
Ручной многозарядный гранатомет ГМ-94 разработан в Тульском КБ Приборостроения в 90-е годы, но долгое время оставался известен лишь специалистам-оружейникам.
«Масса оружия без боезаряда составляет всего 4,5 кг. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Так, гранаты термобарического воздействия могут поражать технику, защищенную броней толщиной до 8 мм. Кроме того, такие боеприпасы эффективно разрушают деревянные и кирпичные защитные заграждения», – рассказал подполковник.
При высокой мощности безосколочные боеприпасы гранатомета сравнительно безопасны для самого стрелка (при разрыве на расстоянии от 5-ти метров). Для оружия разработан достаточно большой ассортимент 43-мм выстрелов. В их числе фугасные гранаты, гранаты со слезоточивым газом, а также выстрелы с резиновой пулей. Вместимость магазина – 3 заряда.
«На вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это оружие применяется в бою на ограниченном пространстве – при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках», – сказал журналистам командир таганрогского ОМОНА Сергей Трубников.
Ручной многозарядный гранатомет ГМ-94 разработан в Тульском КБ Приборостроения в 90-е годы, но долгое время оставался известен лишь специалистам-оружейникам.
«Масса оружия без боезаряда составляет всего 4,5 кг. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Так, гранаты термобарического воздействия могут поражать технику, защищенную броней толщиной до 8 мм. Кроме того, такие боеприпасы эффективно разрушают деревянные и кирпичные защитные заграждения», – рассказал подполковник.
При высокой мощности безосколочные боеприпасы гранатомета сравнительно безопасны для самого стрелка (при разрыве на расстоянии от 5-ти метров). Для оружия разработан достаточно большой ассортимент 43-мм выстрелов. В их числе фугасные гранаты, гранаты со слезоточивым газом, а также выстрелы с резиновой пулей. Вместимость магазина – 3 заряда.
Использованы фотографии: vitalykuzmin.net