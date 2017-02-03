15:53 03 февраля

Росгвардия продемонстрировала свое новое оружие

В одной из частей Росгвардии прошла презентация полученного ведомством оружия, в числе которого – новый гранатомет ГМ-94, сообщает Warspot.



«На вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это оружие применяется в бою на ограниченном пространстве – при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках», – сказал журналистам командир таганрогского ОМОНА Сергей Трубников.


Ручной многозарядный гранатомет ГМ-94 разработан в Тульском КБ Приборостроения в 90-е годы, но долгое время оставался известен лишь специалистам-оружейникам.

«Масса оружия без боезаряда составляет всего 4,5 кг. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Так, гранаты термобарического воздействия могут поражать технику, защищенную броней толщиной до 8 мм. Кроме того, такие боеприпасы эффективно разрушают деревянные и кирпичные защитные заграждения», – рассказал подполковник.



При высокой мощности безосколочные боеприпасы гранатомета сравнительно безопасны для самого стрелка (при разрыве на расстоянии от 5-ти метров). Для оружия разработан достаточно большой ассортимент 43-мм выстрелов. В их числе фугасные гранаты, гранаты со слезоточивым газом, а также выстрелы с резиновой пулей. Вместимость магазина – 3 заряда.

Использованы фотографии: vitalykuzmin.net
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Комментарии 9
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:34
    Вместимость магазина – 3 заряда.
    В каком он месте новый?
    Наблюдатель2014
    1. vkl.47 Сегодня, 15:46
      Вообще 4 в потроннике можно держать.но меня пугает резиновая пуля belay
      vkl.47
      1. Евдоким Сегодня, 15:52
        Цитата: vkl.47
        но меня пугает резиновая пуля


        За то сразу троих наповал, и пятерых рикошетом.
        Евдоким
      2. поневолебрат Сегодня, 15:52
        laughing Она и должна пугать. Вот когда совсем невмоготу станет - мож и отведаем.
        поневолебрат
    2. Евдоким Сегодня, 15:48
      Ещё один в стволе, того четыре. Если работают парами, то очень даже неплохо.
      Евдоким
    3. Самаритянин Сегодня, 15:52
      Вот видео работы им "спецназом" 4-ре года назад (убрали Муталиева):

      [media=https://youtu.be/p0IEvOrrtjw]
      Самаритянин
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:36
    На вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это оружие применяется в бою на ограниченном пространстве – при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках

    Хорошая машинка...хорошо бы и для строевых частей эту машинку закупить. Сейчас то войны по большей части не в чисто поле идут,а именно в плотной городской застройке.
    НЕКСУС
  3. DMoroz Сегодня, 15:45
    ассортимент 43-мм выстрелов. В их числе фугасные гранаты, гранаты со слезоточивым газом, а также выстрелы с резиновой пулей.

    43-мм выстрел с резиновой пулей? request
    DMoroz
    1. major071 Сегодня, 15:47
      Это что бы танки останавливать, не повредив броню. belay wassat
      major071

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