Как дизельной российской подлодке удалось "потопить" американский атомный ракетоносец

В одном из сценариев подлодки Индии и США должны были обнаружить друг друга, «уничтожив противника» при удобном случае.Теперь самое интересное: обе лодки не просто разных моделей – они разных классов. Индусы использовали S56 “Sindhudhvaj”, она же – дизель-электрическая подводная лодка Б-898 ВМФ СССР проекта 877 «Палтус», спущенная на воду в 1986 году и входившая в состав Дважды Краснознамённого Балтийского флота до передачи в распоряжении ВМС Индии.США же выставили атомную подлодку класса «Лос-Анджелес» SSN-705 “City of Corpus Christi”, которая хоть и старше на пару лет своего индийского соперника, однако неоднократно модернизировалась, что даёт ей серьёзное преимущество.Однако, спустя всего несколько часов, американцы получили сообщение от S56 об условном поражении их лодки 533-миллиметровыми торпедами.Всё дело в том, что индийская ПЛ при погружении под воду начинает работать от электричества, не издавая звуков под водой, делая себя практически невидимыми. «Чёрная дыра» — такое прозвище носят эти ПЛ.Американский эксперт The National Interest Дэйв Маджумдар в своей статье заявляет, что субмарины класса «Лос-Анджелес» давно необходимо полностью снять с обеспечения, заменив их более современными ПЛ «Вирджиния», которые работают гораздо тише, затрудняя обнаружение противником.Именно благодаря высокому шуму «Палтус» легко обнаружил «Тело Христово», одержав безоговорочную победу в данном сценарии и указав американцам на их главную проблему не только в ВМФ, но и повсеместно – слишком много шума.