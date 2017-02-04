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Как дизельной российской подлодке удалось "потопить" американский атомный ракетоносец
Пару лет назад произошёл беспрецедентный случай на учениях ВМС США, Японии и Индии под кодовым названием «Малабар».
В одном из сценариев подлодки Индии и США должны были обнаружить друг друга, «уничтожив противника» при удобном случае.
Теперь самое интересное: обе лодки не просто разных моделей – они разных классов. Индусы использовали S56 “Sindhudhvaj”, она же – дизель-электрическая подводная лодка Б-898 ВМФ СССР проекта 877 «Палтус», спущенная на воду в 1986 году и входившая в состав Дважды Краснознамённого Балтийского флота до передачи в распоряжении ВМС Индии.
США же выставили атомную подлодку класса «Лос-Анджелес» SSN-705 “City of Corpus Christi”, которая хоть и старше на пару лет своего индийского соперника, однако неоднократно модернизировалась, что даёт ей серьёзное преимущество.
Однако, спустя всего несколько часов, американцы получили сообщение от S56 об условном поражении их лодки 533-миллиметровыми торпедами.
Всё дело в том, что индийская ПЛ при погружении под воду начинает работать от электричества, не издавая звуков под водой, делая себя практически невидимыми. «Чёрная дыра» — такое прозвище носят эти ПЛ.
Американский эксперт The National Interest Дэйв Маджумдар в своей статье заявляет, что субмарины класса «Лос-Анджелес» давно необходимо полностью снять с обеспечения, заменив их более современными ПЛ «Вирджиния», которые работают гораздо тише, затрудняя обнаружение противником.
Именно благодаря высокому шуму «Палтус» легко обнаружил «Тело Христово», одержав безоговорочную победу в данном сценарии и указав американцам на их главную проблему не только в ВМФ, но и повсеместно – слишком много шума.
Автор: Николай Колпаков
Использованы фотографии: Creative Commons
В одном из сценариев подлодки Индии и США должны были обнаружить друг друга, «уничтожив противника» при удобном случае.
Теперь самое интересное: обе лодки не просто разных моделей – они разных классов. Индусы использовали S56 “Sindhudhvaj”, она же – дизель-электрическая подводная лодка Б-898 ВМФ СССР проекта 877 «Палтус», спущенная на воду в 1986 году и входившая в состав Дважды Краснознамённого Балтийского флота до передачи в распоряжении ВМС Индии.
США же выставили атомную подлодку класса «Лос-Анджелес» SSN-705 “City of Corpus Christi”, которая хоть и старше на пару лет своего индийского соперника, однако неоднократно модернизировалась, что даёт ей серьёзное преимущество.
Однако, спустя всего несколько часов, американцы получили сообщение от S56 об условном поражении их лодки 533-миллиметровыми торпедами.
Всё дело в том, что индийская ПЛ при погружении под воду начинает работать от электричества, не издавая звуков под водой, делая себя практически невидимыми. «Чёрная дыра» — такое прозвище носят эти ПЛ.
Американский эксперт The National Interest Дэйв Маджумдар в своей статье заявляет, что субмарины класса «Лос-Анджелес» давно необходимо полностью снять с обеспечения, заменив их более современными ПЛ «Вирджиния», которые работают гораздо тише, затрудняя обнаружение противником.
Именно благодаря высокому шуму «Палтус» легко обнаружил «Тело Христово», одержав безоговорочную победу в данном сценарии и указав американцам на их главную проблему не только в ВМФ, но и повсеместно – слишком много шума.
Автор: Николай Колпаков
Использованы фотографии: Creative Commons