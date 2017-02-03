19:12 03 февраля

В США создали многоцелевую версию ракетного комплекса Spike

Исследовательский центр «Naval Air Warfare Center Weapons Division» (NAWCWD) при Минобороны США модифицировал израильские противотанковые ракеты для поражения воздушных целей, сообщает Warspot со ссылкой на navyrecognition.com.

В США создали многоцелевую версию ракетного комплекса Spike
Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike

Испытания ракет прошли еще в декабре прошлого года, однако известно о них стало только сейчас.


«На испытательном полигоне Чайна-Лейк, расположенном в пустыне Мохаве (штат Калифорния), сотрудники NAWCWD сбили два беспилотника-мишени Outlaw, затратив на каждый из них по одной ракете», – пишет ресурс.

Работы по модификации ракет начались в 2013 г. Тогда специалисты смонтировали противотанковый комплекс на специальной пусковой установке, снащенной радиолокатором «для оценки возможности видеть и поражать воздушные цели».

В ходе дальнейших работ конструкторы снабдили ракету радиовзрывателем. Это позволило на испытаниях добиться 100-процентного поражения воздушных объектов – даже в случае промаха радиовзрыватель активировался, и цель уничтожалась осколками и взрывной волной.

«В настоящее время специалисты завершают отладку электронных систем ракеты, и в ближайшее время эта разработка может пойти в серийное производство. Создание новой модификации боеприпаса позволит американской морской пехоте иметь единую лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели», – рассказал руководитель проекта Гэвин Свенсон.



Справка ресурса: «Spike – семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией "Rafael Advanced Defence Systems". Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, заметил и скорректировал" и "Выстрелил и направил"».

Использованы фотографии: navyrecognition.com, rafael.co.il
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Комментарии 32
  1. 210окв Сегодня, 16:12
    Это очень серьезное оружие..Где "наш ответ Чемберлену?"
    210окв
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:19
      а по какой высоте может работать?
      с-т Petrov
      1. Alex_Tug Сегодня, 16:33
        Скорей всего км 3-4. Выше работать другие боеприпасы нужны и побольше размером. Габариты определяют высоту. Для полета ракеты нужно топливо - это уже вес и габариты.
        Alex_Tug
        1. cniza Сегодня, 16:45
          Цитата: 210окв
          Это очень серьезное оружие..Где "наш ответ Чемберлену?"


          Если у нас что то подобное ? , но мы пока не знаем.
          cniza
          1. Alex_Tug Сегодня, 17:56
            Если у нас что то подобное ?

            Формально наверно нет. Паниковать не нужно, вертолет из РПГ можно сбить. За беспилотниками гоняться тут точно ракеты с радиовзрывом нужны. От Иглы они могут увернуться за счет перегрузок до 10-20 g при маневре.
            Alex_Tug
            1. Marksman Сегодня, 18:08
              Не формально, а реально, Спайк - космос для нашего ВПК сейчас. Вертолёт можно приземлить. Этакий ПЗРК.
              С РПГ попадите в машину движущуюся на средней скорости.
              Marksman
              1. Zaurbek Сегодня, 18:26
                для таких целей есть Верба и Игла...думаю, они не менее эффективны.
                Zaurbek
          2. просто экспл Сегодня, 18:45
            Корнет в ФМ версии тоже работает по воздуху .
            просто экспл
        2. просто экспл Сегодня, 18:44
          вряд ли тут вообще больше километра по высоте , это все таки ПТУР , а не ПЗРК . я вообще думаю что по высоте тут будет пару соток метров .
          просто экспл
      2. poquello Сегодня, 19:03
        Цитата: с-т Petrov
        а по какой высоте может работать?

        ну если оно по горизонтали 2,5 км летало, наверное сразу по спутникам, вверх же это совсем другое дело, ну очнь серьёзное оружие
        poquello
    2. Матак Сегодня, 16:29
      Непонятно , почему они модернизировали наш Спайк , а не свой Джавелин
      Матак
      1. единокровец Сегодня, 18:07
        Цитата: Матак
        Непонятно , почему они модернизировали наш Спайк , а не свой Джавелин

        Значит ваш круче будет .
        единокровец
      2. Арон Заави Сегодня, 18:50
        Цитата: Матак
        Непонятно , почему они модернизировали наш Спайк , а не свой Джавелин

        Потому что это не наш "Спайк". lol Я тоже повелся. fool У американского NAVAIR Spike с нашим никакой связи нет.
        Арон Заави
    3. хезбола Сегодня, 16:53
      спайк этот смотрю по лучше знаменитого жавалина будет тоже 90ых разработки,
      Наш ответ это Корнет-ЭМ
      хезбола
      1. Штык Сегодня, 17:52
        Цитата: хезбола
        Наш ответ это Корнет-ЭМ

        Максимальная дальность полета ракеты в 10 км ( не высота) дает комплексу преимущество перед вертолетами противника, позволяя вести огонь на дистанциях, превышающих дальность действия их комплекса вооружений. В результате этого в ряде случаев ПТРК «Корнет-ЭМ» может выполнять часть функций ЗРК малого радиуса действия, обеспечивая прикрытие наземных войск от атак боевых вертолетов и БПЛА противника. Эффективность комплекса при ведении огня по воздушным целям достигается благодаря сочетанию управляемой ракеты с термобарической БЧ, имеющей контактный и неконтактный датчик цели
        Штык
        1. Zaurbek Сегодня, 18:28
          Точно нет, Есть такое понятие - вероятность поражения цели. По танку это у корнета 90% , а по воздуху? У Иглы -98%.
          Zaurbek
    4. Vadivak Сегодня, 17:16
      Цитата: 210окв
      Это очень серьезное оружие.

      Пока что это очень серьезный свистеж, "лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели"
      Где вы видели легкое и мощное? Поразить самолет и танк это совсем совсем разные вещи, а чтобы и укрытие?
      Vadivak
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:23
    Четвертый режим" забыл выстрелить " lol А если серьезно, израильтяне что,сами не могли создать изначально подобный вариант своего ПТРК?
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 16:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Четвертый режим" забыл выстрелить " lol А если серьезно, израильтяне что,сами не могли создать изначально подобный вариант своего ПТРК?

      Наши просто не ставили себе таких задач.
      Арон Заави
      1. Zaurbek Сегодня, 18:28
        Написали же- добавили радар....
        Zaurbek
    2. хезбола Сегодня, 16:55
      4ый режим это наскочил на золотую пулю и уронил хумус на прицел))
      хезбола
  3. Alexey RA Сегодня, 16:30
    Сбылась мечта американской армии - появился универсальный противотанково-зенитный комплекс. Через полвека после появления ТЗ на него. smile
    Если кто помнит, то приснопамятный ADATS планировался именно как универсальный комплекс: Air Defense Anti-Tank System.
    Alexey RA
    1. просто экспл Сегодня, 18:46
      как в компьюетрых стратегиях , ракетчики стреляют и по танкам и по воздушным целям .
      просто экспл
  4. dvina71 Сегодня, 16:45
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Четвертый режим" забыл выстрелить " lol А если серьезно, израильтяне что,сами не могли создать изначально подобный вариант своего ПТРК?

    Наши просто не ставили себе таких задач.

    Действительно..задачи у ПЗРК и ПТРК разные . Для поражения БТ нужна кумулятивная струя,для поражения ЛА фрон осколков.. Интересно как они это совместили..?
    Хотя..не..не интересно.. Еще когда я учился на механика наставник говорил - самый хреновый инструмент - универсальный.
    dvina71
    1. Alexey RA Сегодня, 17:15
      Цитата: dvina71
      Действительно..задачи у ПЗРК и ПТРК разные . Для поражения БТ нужна кумулятивная струя,для поражения ЛА фрон осколков.. Интересно как они это совместили..?

      У нас есть такая же ПТУР-РВВ "Вихрь" для работы по БТТ и малоскоростным воздушным целям. БЧ - тандемная, кумулятивно-осколочная.
      Alexey RA
      1. dvina71 Сегодня, 17:49
        Цитата: Alexey RA
        У нас есть такая же ПТУР-РВВ "Вихрь"

        Это только подтверждает мнение моего наставника.. ЗУР со скоростью 1М?. Это даже меньше чем у древней Стрелы1..
        Универсализация характерна для многих ракетных систем ,разработанных в СССР.. И С-300 и ОСа,а недавно Бастион ПКР по земле отработал,но это доп опция.
        Собственно у Вихря ЕМНИП только дистанционный взрыватель.. ТУт не сложно догадаться какие цели им можно поразить..
        dvina71
    2. Штык Сегодня, 17:56
      Цитата: dvina71
      Интересно как они это совместили..?

      Видимо ракеты с разными боевыми частями, так же как у Корнета. (см. выше).
      Штык
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:52
    Дальность наверное на границе ионосферы?
    Какая дальность поражения 100% ??
    Наблюдатель2014
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:28
    Полагаю, по высоте - не слишком высотное. Не та энергетика ракеты. Кто видел ПЗРК - тот понимает. Но по беспилотникам и низколетающий вертолетам - опаснейшая штука.
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 19:06
      Я думаю, Спайк выбрали из-за системы наведения по оптическому кабелю. Можно вести ракету по данным ее собственной ИК ГНС. Т.е. первичную инфу о низко летящей цели дает радар. Дальше ракету пускают приметно - на перехват. Она захватывает цель. Можно или отпустить ее в "свободный" полет или вести до самого уничтожения. Сбивать низколетящие тактические БПЛА разведчики противника - для морпехов, у которых нет своих зениток, удобно.
      voyaka uh
  7. Alex1977RUS Сегодня, 17:34
    Цитата: Vadivak
    Цитата: 210окв
    Это очень серьезное оружие.

    Пока что это очень серьезный свистеж, "лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели"
    Где вы видели легкое и мощное? Поразить самолет и танк это совсем совсем разные вещи, а чтобы и укрытие?

    Тут как в анекдоте, поражать то оно может, да кто-ж ему даст ?
    Скорость ракетки около 200 м/с, собственно видимо по этому, Джавелин и забраковали, у него вообще сотня метров в секунду, по аэростатам стрелять, в общем оно вертолет какой случайный, али беспилотник винтовой может и собьет, и то не факт, а против нормальных самолетов бесполезно.
    У той же древней Стрелы скорость ракетки около 400 м.с...
    Обычный распил бабла. Банальнейший. Военная доктрина США строиться на завоевании превосходства в воздухе силами ВВС. Поэтому всякое общевойсковое ПВО у них всегда было в загоне. Все равно стрелять не в кого, все летающее соколы Трумена-Рузвельта-Рейгана-Трампа, нужное подчеркнуть, посшибают...А идея богатая, на этом можно миллиард украсть...Сначало закупить комплексов с ракетами, потом внезапно "выяснить", что малоэффективны, провести еще НИКР, модернизировать, еще контрактик, на поставку улучшенных, МК-2 ракет...В общем, к тому моменту, когда "внезапно" выясниЦа, что ПТРК иПЗРК - это абсолютно разные, несовместимые вещи, пара миллиардов осядет у евреев, а еще пара на каймановых островах..
    А инициаторы программы на пенсии, уехали куда-то...
    Alex1977RUS
    1. Alex1977RUS Сегодня, 17:50
      Что-бы было прнятнее, этолт самый Outlaw, который эпически сбит с расходом одна ракета,
      одна мишень, это видимо MQM-170A Outlaw, в варианте мишени.
      Предельная скорость полета - 195 км/ч, маршевая, внимание, фанфары, 95 км-ч...
      И вот это вот нам тут выдают за успешные испытания пехотного ПТРК-ПЗРК, которое по идее должно поражать все типы и классы в пределах доступности по высоте целей...
      Alex1977RUS

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