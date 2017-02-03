В США создали многоцелевую версию ракетного комплекса Spike
Исследовательский центр «Naval Air Warfare Center Weapons Division» (NAWCWD) при Минобороны США модифицировал израильские противотанковые ракеты для поражения воздушных целей, сообщает Warspot со ссылкой на navyrecognition.com.
Испытания ракет прошли еще в декабре прошлого года, однако известно о них стало только сейчас.
«На испытательном полигоне Чайна-Лейк, расположенном в пустыне Мохаве (штат Калифорния), сотрудники NAWCWD сбили два беспилотника-мишени Outlaw, затратив на каждый из них по одной ракете», – пишет ресурс.
Работы по модификации ракет начались в 2013 г. Тогда специалисты смонтировали противотанковый комплекс на специальной пусковой установке, снащенной радиолокатором «для оценки возможности видеть и поражать воздушные цели».
В ходе дальнейших работ конструкторы снабдили ракету радиовзрывателем. Это позволило на испытаниях добиться 100-процентного поражения воздушных объектов – даже в случае промаха радиовзрыватель активировался, и цель уничтожалась осколками и взрывной волной.
«В настоящее время специалисты завершают отладку электронных систем ракеты, и в ближайшее время эта разработка может пойти в серийное производство. Создание новой модификации боеприпаса позволит американской морской пехоте иметь единую лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели», – рассказал руководитель проекта Гэвин Свенсон.
Справка ресурса: «Spike – семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией "Rafael Advanced Defence Systems". Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, заметил и скорректировал" и "Выстрелил и направил"».
Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike
Испытания ракет прошли еще в декабре прошлого года, однако известно о них стало только сейчас.
«На испытательном полигоне Чайна-Лейк, расположенном в пустыне Мохаве (штат Калифорния), сотрудники NAWCWD сбили два беспилотника-мишени Outlaw, затратив на каждый из них по одной ракете», – пишет ресурс.
Работы по модификации ракет начались в 2013 г. Тогда специалисты смонтировали противотанковый комплекс на специальной пусковой установке, снащенной радиолокатором «для оценки возможности видеть и поражать воздушные цели».
В ходе дальнейших работ конструкторы снабдили ракету радиовзрывателем. Это позволило на испытаниях добиться 100-процентного поражения воздушных объектов – даже в случае промаха радиовзрыватель активировался, и цель уничтожалась осколками и взрывной волной.
«В настоящее время специалисты завершают отладку электронных систем ракеты, и в ближайшее время эта разработка может пойти в серийное производство. Создание новой модификации боеприпаса позволит американской морской пехоте иметь единую лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели», – рассказал руководитель проекта Гэвин Свенсон.
Справка ресурса: «Spike – семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией "Rafael Advanced Defence Systems". Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, заметил и скорректировал" и "Выстрелил и направил"».
Использованы фотографии: navyrecognition.com, rafael.co.il