19:10 03 февраля

Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» уничтожила в Сирии более тысячи объектов террористов

Вернувшаяся на аэродром базирования авиагруппа крейсера «Адмирал Кузнецов» уничтожила в Сирии более одной тысячи объектов террористов, передает Интерфакс сообщение командующего Северным флотом Николая Евменова.

Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» уничтожила в Сирии более тысячи объектов террористов


Проведено 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью. Великолепная техника, вооружение, профессиональное мастерство наших летчиков позволило уничтожить более тысячи объектов международного терроризма,
– сказал Евменов на митинге по случаю возвращения палубной авиации с «Адмирала Кузнецова» на аэродром в Мурманской области.


Сегодня самолеты и вертолеты прибыли на аэродром базирования, совершив перелет из Баренцева моря, куда накануне зашел «Адмирал Кузнецов».

Агентство напоминает, что корабельная авианосная группа покинула Североморск 15 октября прошлого года. По официальным данным крейсер потерял во время похода (при выполнении задач в Средиземном море) два самолета – МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, пилоты катапультировались.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 18
  1. cniza Сегодня, 16:41
    По официальным данным крейсер потерял во время похода (при выполнении задач в Средиземном море) два самолета – МиГ-29 и Су-33.


    За опыт приходится платить , спасибо , мы гордимся и успехов.
    cniza
    1. Либероид- Сегодня, 16:54
      Вот вам и "ржавое корыто"...Отработал на отлично (несмотря на потери двух истребителей)! В Англии его назвали "корабль смерти" , это высшая похвала для " Кузи" !!!!!
      Либероид-
  2. 210окв Сегодня, 16:41
    Более тысячи объектов?Да замечательно!!ИГИЛ уже должен в ногах валяться!Я понимаю что должна быть гордость за нашу технику,но и завышать число пораженных объектов.....как то не комильфо,после глупой потери двух самолетов..
    210окв
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:45
      Цитата: 210окв
      Более тысячи объектов?Да замечательно!!ИГИЛ уже должен в ногах валяться!Я понимаю что должна быть гордость за нашу технику,но и завышать число пораженных объектов.....как то не комильфо,после глупой потери двух самолетов..

      А кто завышает? Вы фиксировали с земли чель? Пересчитывали..? laughing А может занижают? А может дают сколько есть?
      Наблюдатель 33
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:56
        Цитата: Наблюдатель 33
        Вы фиксировали с земли чель?

        Просто поражать по 2,5 объекта за один вылет... сомнительно как-то
        Андрей из Челябинска
        1. Orionvit Сегодня, 17:56
          Просто поражать по 2,5 объекта за один вылет... сомнительно как-то
          Это смотря что считать объектом. А по моему, главная цель достигнута. И это не объекты, а реальный опыт применения авианосца в боевых условиях, даже ценой потери двух истребителей (не боевых). Как сказали выше, опыт просто так не даётся.
          Orionvit
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:17
            Цитата: Orionvit
            А по моему, главная цель достигнута

            Что на пользу - это точно, сам сколько раз о том же писал
            Цитата: Orionvit
            Это смотря что считать объектом

            Кто ж знает? Но от таких реляций следовало воздержаться - или дать пояснения, что именно понимают под объектом. А так выходит информация внешне схожая с развесистой клюквой. Ну не воспринимается больше тысячи объектов всерьез (даже если это правда)
            Андрей из Челябинска
        2. g1v2 Сегодня, 18:47
          Да и авиакрыло там явно не тянуло на такие объемы поражения. Сколько там по сути - одна эскадрилья была ? И два самолета потеряла. И она аж тысячу объектов поразила ? Ну не знаю, сомнительно. request
          g1v2
    2. sub307 Сегодня, 16:51
      Да тоже подумалось - боле тысячи объектов уничтожено, и сколько же там всего "объектов"? Судя по активности вооружённых формирований ИГИЛ, "объетов" там ещё много.
      sub307
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:56
        Более тысячи объектов?Да замечательно!!ИГИЛ уже должен в ногах валяться
        я понимаю,пропаганда и всё такое...но меру надо знать.такое откровенное враньё,чести не делает....элементарно всё в уме прикинуть-сие невозможно.... это просто жалкая попытка оправдать дурацкий поход...аминь!...
        андрей юрьевич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47
    Так "Кузнецова "на капитальный ремонт поставят, или" ну его на фиг",и через пару-тройку недель опять в Сирию?
    Изгоняющий либероидов
    1. sub307 Сегодня, 16:59
      Думаю - поставят, а в Сирию опять через пару-тройку лет. К иому времени, судя по всему, ИГИЛ в купе с "умереннрй" оппозицией "преобразуются" в чегото ещё и "перспективных объектов", не без помощи "партнёров", не убудет.
      sub307
  4. mitrich Сегодня, 16:53
    И два своих самолёта, собственноручно.
    Может и уничтожили сколько пишут, но забыли добавить, что 3/4 от этого при вылетах с базы Хмеймим.
    ПыСы: Наверное, енералы очень орденов- медалей и других ништяков хотят, судя по данному опусу.
    mitrich
  5. Suharik.inline Сегодня, 17:51
    Цитата: Либероид-
    Вот вам и "ржавое корыто"...Отработал на отлично (несмотря на потери двух истребителей)! В Англии его назвали "корабль смерти" , это высшая похвала для " Кузи" !!!!!

    Приветствую!
    Но его так назвали якобы потому что он стал причиной множества жертв мирного населения, что не соответствует действительности.
    Я бы больше расценил это как оскорбление.
    Suharik.inline
  6. Холуай Сегодня, 17:53
    Что то не верится...
    Холуай
  7. Ivanbesmert Сегодня, 18:00
    Поразила, а не уничтожила. Под поражением можно понимать и хлопок воздуха по лицу.
    Ivanbesmert
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:06
      Цитата: Ivanbesmert
      Под поражением можно понимать

      Объект был поражен до глубины души? laughing
      Андрей из Челябинска
  8. ЗВС Сегодня, 18:27
    Именно боевых вылетов было выполнено 157. Откуда более тысячи уничтоженных объектов?
    И не надо забывать, что потеряли два истребителя не в боевой обстановке, а по раздолбайству.
    ЗВС

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