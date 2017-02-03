Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» уничтожила в Сирии более тысячи объектов террористов
Вернувшаяся на аэродром базирования авиагруппа крейсера «Адмирал Кузнецов» уничтожила в Сирии более одной тысячи объектов террористов, передает Интерфакс сообщение командующего Северным флотом Николая Евменова.
Сегодня самолеты и вертолеты прибыли на аэродром базирования, совершив перелет из Баренцева моря, куда накануне зашел «Адмирал Кузнецов».
Агентство напоминает, что корабельная авианосная группа покинула Североморск 15 октября прошлого года. По официальным данным крейсер потерял во время похода (при выполнении задач в Средиземном море) два самолета – МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, пилоты катапультировались.
Проведено 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью. Великолепная техника, вооружение, профессиональное мастерство наших летчиков позволило уничтожить более тысячи объектов международного терроризма,– сказал Евменов на митинге по случаю возвращения палубной авиации с «Адмирала Кузнецова» на аэродром в Мурманской области.
Сегодня самолеты и вертолеты прибыли на аэродром базирования, совершив перелет из Баренцева моря, куда накануне зашел «Адмирал Кузнецов».
Агентство напоминает, что корабельная авианосная группа покинула Североморск 15 октября прошлого года. По официальным данным крейсер потерял во время похода (при выполнении задач в Средиземном море) два самолета – МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, пилоты катапультировались.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru