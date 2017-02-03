Песков: "Надеемся, что у Донецка и Луганска боеприпасов хватит"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков прокомментировал обострение ситуации в Донбассе и постоянные обстрелы территории народных республик украинскими силовиками. Напомним, что сегодня радикалы из «Правого сектора» (запрещён в РФ) объявили о прорыве в районе Спартака и «огневом контроле» дороги Горловка-Донецк. Командование ДНР сообщило о рекордном числе обстрелов территории республики – около 3,5 тыс. раз.
По словам Дмитрия Пескова, Москва с тревогой следит за ситуацией в Донбассе и надеется на скорое прекращение огня. После этого глава пресс-службы Кремля добавил, что если украинская сторона продолжит агрессивные действия в отношении юго-востока, то «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».
Такое заявление Песков сделал после вопроса о том, не испытывают ли представители ополчения ДНР и ЛНР недостатка в боеприпасах.
Глава пресс-службы Кремля (цитата "Интерфакс"):
Сегодня же в ДНР публикуются фотографии разрушений, нанесённых Донецку обстрелами украинских вооружённых сил. Речь идёт о территории города, которая располагается у станции «Мотель».
Фактически весь Донецк на данный момент превращается для ВСУ в одну большую мишень, по которой работают из всех имеющихся у Киева вооружений.
Донецкое агентство новостей сообщает об уничтожении магазина одежды, грузового автомобиля, разрушениях здания общежития, нескольких торговых павильонов и частных домов. Повреждения получили автостанция, автомойка и АЗС. В материале сообщается, что пострадал и Донецкий ботанический сад.
По словам Дмитрия Пескова, Москва с тревогой следит за ситуацией в Донбассе и надеется на скорое прекращение огня. После этого глава пресс-службы Кремля добавил, что если украинская сторона продолжит агрессивные действия в отношении юго-востока, то «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».
Такое заявление Песков сделал после вопроса о том, не испытывают ли представители ополчения ДНР и ЛНР недостатка в боеприпасах.
Глава пресс-службы Кремля (цитата "Интерфакс"):
Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов.
Сегодня же в ДНР публикуются фотографии разрушений, нанесённых Донецку обстрелами украинских вооружённых сил. Речь идёт о территории города, которая располагается у станции «Мотель».
Фактически весь Донецк на данный момент превращается для ВСУ в одну большую мишень, по которой работают из всех имеющихся у Киева вооружений.
Донецкое агентство новостей сообщает об уничтожении магазина одежды, грузового автомобиля, разрушениях здания общежития, нескольких торговых павильонов и частных домов. Повреждения получили автостанция, автомойка и АЗС. В материале сообщается, что пострадал и Донецкий ботанический сад.
Использованы фотографии: http://dan-news.info