19:17 03 февраля

Песков: "Надеемся, что у Донецка и Луганска боеприпасов хватит"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков прокомментировал обострение ситуации в Донбассе и постоянные обстрелы территории народных республик украинскими силовиками. Напомним, что сегодня радикалы из «Правого сектора» (запрещён в РФ) объявили о прорыве в районе Спартака и «огневом контроле» дороги Горловка-Донецк. Командование ДНР сообщило о рекордном числе обстрелов территории республики – около 3,5 тыс. раз.

По словам Дмитрия Пескова, Москва с тревогой следит за ситуацией в Донбассе и надеется на скорое прекращение огня. После этого глава пресс-службы Кремля добавил, что если украинская сторона продолжит агрессивные действия в отношении юго-востока, то «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».

Такое заявление Песков сделал после вопроса о том, не испытывают ли представители ополчения ДНР и ЛНР недостатка в боеприпасах.
Глава пресс-службы Кремля (цитата "Интерфакс"):
Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов.


Сегодня же в ДНР публикуются фотографии разрушений, нанесённых Донецку обстрелами украинских вооружённых сил. Речь идёт о территории города, которая располагается у станции «Мотель».



Фактически весь Донецк на данный момент превращается для ВСУ в одну большую мишень, по которой работают из всех имеющихся у Киева вооружений.

Донецкое агентство новостей сообщает об уничтожении магазина одежды, грузового автомобиля, разрушениях здания общежития, нескольких торговых павильонов и частных домов. Повреждения получили автостанция, автомойка и АЗС. В материале сообщается, что пострадал и Донецкий ботанический сад.

Использованы фотографии: http://dan-news.info
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48
  1. cniza Сегодня, 16:59
    Фактически весь Донецк на данный момент превращается для ВСУ в одну большую мишень, по которой работают из всех имеющихся у Киева вооружений.


    И сколько ещё терпения хватит у ЛДНР , долго ещё ждать?
    cniza
    1. Oznob Сегодня, 17:02
      Да уж скорей бы обратку увидеть...
      Oznob
      1. Либероид- Сегодня, 17:07
        Цитата: Oznob
        Да уж скорей бы обратку увидеть...

        Терпение мужики и еще раз терпение...Это заявление не просто так сделано! Нервы у свидомых первыми сдали ,палят вовсе направления и ОБСЕ свалили ,чуя крупную заваруху (правильно сделали кстате , под горячую руку могут попасть мрази продажные.)
        Либероид-
        1. Злой543 Сегодня, 18:44
          Интересно это заявление разрешает навалять по полной?
          Злой543
      2. Scoun Сегодня, 17:13
        Цитата: Oznob
        Да уж скорей бы обратку увидеть...

        Там же прямо сказано что трындец правосекам ... Заработает "военторг", теперь "Минска" ждать долго... Минск теперь не посредник.... Надеюсь следующий "минск", будет когда проведут линию от Харькова до Одессы.
        глава пресс-службы Кремля добавил, что если украинская сторона продолжит агрессивные действия в отношении юго-востока, то «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».

        Остальное вода вода вода..
        Scoun
        1. тол100в Сегодня, 17:30
          Цитата: Scoun
          теперь "Минска" ждать долго...

          "Минска" уже не будет никогда! Даже "Жмеринки" не будет. Чаша терпения переполнилась и все идет к логическому завершению: - краху Укрофашизма!
          тол100в
          1. Scoun Сегодня, 17:42
            Цитата: тол100в
            "Минска" уже не будет никогда! Даже "Жмеринки" не будет.

            В общем и я об этом же... но какая-то "Жмеринка" всё равно будет.... какая нибудь "беловежская", "хасавюртовский".... но что-то будет.. Не пойдут до Львова а те же Карпаты не останутся с рагулями а административные или Государственные границы, прописывать всё равно придётся.
            Scoun
          2. Stas157 Сегодня, 18:44
            Цитата: тол100в
            "Минска" уже не будет никогда! Даже "Жмеринки" не будет. Чаша терпения переполнилась и все идет к логическому завершению: - краху Укрофашизма!

            Два раза я уже велся на подобные декларации! Третий раз не буду. Уже не верю.
            Stas157
    2. Александр романов Сегодня, 17:10
      Цитата: cniza
      И сколько ещё терпения хватит у ЛДНР , долго ещё ждать?

      Пока отмашку из Кремля не дадут.
      Александр романов
      1. Vadivak Сегодня, 17:22
        Цитата: Александр романов
        Пока отмашку из Кремля не дадут.


        Ведь достанут бандерлоги, дождутся отмашки
        Vadivak
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 17:59
          Цитата: Vadivak
          Цитата: Александр романов
          Пока отмашку из Кремля не дадут.


          Ведь достанут бандерлоги, дождутся отмашки

          Господа, а вы действительно пологаете, что ополчение может вести наступление на регулярную армию?
          Да и даже если да, то догадываетесь о потерях и жертвах населения?
          Я согласен, что то что сейчас мутится - это преступление, Но решение хотелось бы не военное.
          Юрий из Волгограда
          1. Любомир Сегодня, 18:15
            Господа, а вы действительно пологаете, что ополчение может вести наступление на регулярную армию?

            Действительно полагаем, ибо мало кто строит иллюзии о "шахтёрах и таксистах". Надо будет и несколько бригад "вежливых" сделают так, как следует.
            Любомир
            1. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:33
              Цитата: Любомир
              Господа, а вы действительно пологаете, что ополчение может вести наступление на регулярную армию?

              Действительно полагаем, ибо мало кто строит иллюзии о "шахтёрах и таксистах". Надо будет и несколько бригад "вежливых" сделают так, как следует.

              Одно дело оборона, совсем другое серьёзное наступление.
              Да и вежливые не бессмертные.
              Юрий из Волгограда
            2. Alexanast Сегодня, 18:34
              Так на укропских сайтах уже поют...

              В Украину вторглась подмога боевикам из России
              http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170131-v-ukrayi
              nu-vtorglasya-pidmoga-bojovykam-iz-rosiyi-zhurnal
              ist/
              Alexanast
          2. vezunchik Сегодня, 18:32
            ты что? Какое ополчение??? За два года из местных уже регулярные войска получились...
            vezunchik
          3. Р36М2 Сегодня, 18:55
            Что значит, "действительно полагаете"? ДНР и ЛНР не раз это успешно делали. Спросите лучше, если кто-то из адекватных людей кто сомневается, что Донбасс по-полной вломит дуркаицам? Сейчас даже в условиях защиты уровень потерь ужасающий для укропов: 10 к 1. И это даже после потраченных солидных денежных и людских ресурсов на подготовку вояк.
            Р36М2
        2. НЕКСУС Сегодня, 18:46
          Цитата: Vadivak
          Ведь достанут бандерлоги, дождутся отмашки

          С тем что они творят сейчас на Донбассе,с тем что учения постоянные у них с НАТОвцами у наших границ,с заявлениями "закрыть" часть неба у Крыма,с Парашенным бредом и заявлениями нацистов...думаю доигрались уже..
          После этого глава пресс-службы Кремля добавил, что если украинская сторона продолжит агрессивные действия в отношении юго-востока, то «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия

          Перевод то простой-поставки вооружения новороссам пойдут в усиленном режиме.А там глядишь и ЧФ наш вмешается с ВКС...
          НЕКСУС
      2. Flinky Сегодня, 19:17
        Так её Песков и озвучил. Причём практически прямым текстом. Не поняли только укросвиньи.
        Flinky
    3. Vadivak Сегодня, 17:12
      Цитата: Песков
      Надеемся, что у Донецка и Луганска боеприпасов на ответ агрессии Киева хватит


      Да не оскудеет рука дающего......
      Vadivak
    4. VadimSt Сегодня, 17:21
      Цитата: cniza
      И сколько ещё терпения хватит у ЛДНР , долго ещё ждать?
      А если не хватит, то-что, кинутся "грудью" на укрепрайоны, при превосходящих силах и резервах противника и т.д.
      В данном случае, лучше всего вспомнить слова из фильма "Горячий снег" - "Главное сейчас, выбивать у них танки". Это образное сравнение, но, на данном этапе, единственно правильное.
      VadimSt
      1. Vadivak Сегодня, 17:36
        Цитата: VadimSt
        А если не хватит, то-что, кинутся "грудью" на укрепрайоны, при превосходящих силах и резервах противника и т.д.

        Тогда на помощь как всегда придут добровольцы с приданным вооружением
        Vadivak
        1. Либероид- Сегодня, 18:44
          Цитата: Vadivak
          Цитата: VadimSt
          А если не хватит, то-что, кинутся "грудью" на укрепрайоны, при превосходящих силах и резервах противника и т.д.

          Тогда на помощь как всегда придут добровольцы с приданным вооружением

          Слух идет, что пошли на Донбасс потоком добровольцы....(профи , которые за идею, а не за деньги..) Что то будет явно ,Донбасс не зря затих и не особо огрызается на обстрелы свидомых.....
          ну и немного юмора как всегда ...В каждой шутке есть доля правды! hi
          Либероид-
    5. Lyncher Сегодня, 17:41
      Без разрешения Кремля в наступление ЛДНР не пойдёт, как минимум, что бы не "осложнять жизнь" РФ.
      Lyncher
      1. Alex_Tug Сегодня, 18:22
        Без разрешения Кремля в наступление ЛДНР не пойдёт

        Для наступления сил у ЛДНР не хватит. Остается южно-осетинский вариант. Но РФ должна делать не в одиночку. Может и надо привлечь НАТО.
        Alex_Tug
        1. Р36М2 Сегодня, 18:58
          Сил для наступления у ДНР и ЛНР как раз хватит
          Р36М2
          1. Alex_Tug Сегодня, 19:02
            Сил для наступления у ДНР и ЛНР как раз хватит

            Это сейчас неважно.
            Главное информационный шум поднять - Россия и НАТО принуждают к миру на Донбассе Украину. И посмотреть как волоса на попе рвать Петя.
            Alex_Tug
    6. Либероид- Сегодня, 18:57
      Лукашенко: ответственность за ситуацию на Донбассе лежит на президенте Украины
      https://www.gazeta.ru/army/news/9645881.shtml

      Вот для размышления вам мужики...Два дня уже Лкуашенко гнобят в наших сми и на САЙТЕ нашем
      и пытаются стравить с Россией...Заметьте , как все хитро обставляют либерастня наша..? Батька конечно психует и я его понимаю...
      Либероид-
  2. KelWin Сегодня, 17:03
    «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».

    Намек понятен. Если в Киеве не поняли, сами виноваты.
    KelWin
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 17:06
      Цитата: KelWin
      «надеемся, что у ополчения хватит боеприпасов, чтобы ответить на эти действия».

      Намек понятен. Если в Киеве не поняли, сами виноваты.

      Ну да, звучит как: "Не надейтесь, что боеприпасы закончатся". yes
      Наблюдатель 33
  3. Герман 4223 Сегодня, 17:06
    Песков намекнул что мы поможем?В Луганске был патронный завод,а в Донецке снаряды делали, если это ещё живо загрузить их работой по полной.
    Герман 4223
    1. Смог Сегодня, 17:18
      Цитата: Герман 4223
      Песков намекнул что мы поможем?В Луганске был патронный завод,а в Донецке снаряды делали, если это ещё живо загрузить их работой по полной.

      Луганский патронный завод. Съемки марта 2016г.


      Луганский патронный завод, возобновивший свою работу в тестовом режиме, полностью обеспечивает потребности военных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил представитель временной администрации предприятия.

      «Завод начал работать в тестовом режиме, произведены в полной мере пуско-наладочные работы, запущен полноценный цикл производства», — сообщил представитель администрации.

      «Мощности данного предприятия полностью удовлетворяют потребности Луганской и Донецкой Народных Республик», — уточнил он.

      При этом в администрации предприятия подчеркнули, что в случае начала активных боевых действий, предприятие в считанные часы в состоянии увеличить мощности производства в 3-4 раза и удовлетворить потребности оборонных ведомств Республик в патронах для автоматического оружия калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм.


      Статья так же от марта 2016г.
      Смог
      1. Громобой Сегодня, 19:09
        Тут штука в том,что сами по себе боеприпасы бесполезны.Нужны "орудия",чтобы их использовать,а к "орудиям" должны прилагаться обученные расчёты.Вопросец шикарный задали Пескову,а ответ может указывать,что без помощи Новороссия не останется.
        Громобой
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:06
    Надеемся что Кремль даст приказ начать полномасштабные действия руководству республик am Или такими темпами укроинские вояки и до Ростовской границы дойдут,а власти республик будут и дальше аппилировать ко всяким международным организациям.
    Изгоняющий либероидов
  5. Сибирячка Сегодня, 17:10
    Не надеемся,а уверенны, что боеприпасов....и далее по тексту. Нет, не так: обеспечим расходным материаломи чуть-чуть - из Лаврова С. (ДБ)
    Сибирячка
  6. Либероид- Сегодня, 17:14
    Народ уже на пределе, не завидую я свидомым...

    Надеюсь Трамп это понимает...?
    Либероид-
  7. Андрей Саныч Сегодня, 17:22
    На украинских сайтах вовсю радостно обсуждают хорватский сценарий.
    Андрей Саныч
    1. AwaZ Сегодня, 17:29
      да не могут хунтята уже провернуть хорватский сценарий . Не те времена да и противостоят им совсем другие люди . Да и Северный ветер , вещь переменчивая хоть , но шибко бывает жестокая . Не одну " непобедимую и сильнейшую в Европе " армию на тот свет отправили
      AwaZ
    2. Р36М2 Сегодня, 19:02
      Всем, кого современная Украина считает героями, непременно кто-либо навешивал знатных люлей
      Р36М2
  8. victorrat Сегодня, 17:25
    Надо перестать им запрещать отвечать на обстрелы бандеровцев. на 1 выстрел - 5. Правильно говорит Яков Кедми. Почему наши в правительстве этого не понимают?
    victorrat
    1. vezunchik Сегодня, 18:34
      бизнес и жены...
      vezunchik
  9. Монархист Сегодня, 17:43
    "надеемся,что у ополчения хватит боеприпасов,чтобы ответить на эти действия" в СМИ мелькнула информация,что Луганский патронный завод весной наладил выпуск патронов 5,45 в полном объеме, боеприпасов для БМП +трофейные оставшиеся от зимних боев.
    Слыхал от знающих ребят,что якобы БК для РСЗО , у которых истекал срок хранения,отправили в Донецк,но сами понимаете подобную информацию не подтверждают
    Монархист
  10. Orionvit Сегодня, 18:00
    Цитата: тол100в
    Чаша терпения переполнилась и все идет к логическому завершению: - краху Укрофашизма!

    Ну это как скажут в Вашингтоне и в Москве. Договорятся со штатами, будет и наступление, будет и граница от Харькова до Одессы.
    Orionvit
  11. Волька Сегодня, 18:06
    только не надо останавливать народ и армию ЛДНР, гнев страшен, не мешайте...
    Волька
  12. Служил один раз Сегодня, 18:08
    Терпение действительно не безгранично.Чего ждать,к кому обращаться?Пора ставить жирную точку.Милошевич,помню сказал после разгрома своей страны:Смотрите Русские,теперь ваша очередь.И был прав.Запад и послушные новообразованные режимы не остановятся не перед чем.Каждый день идет нагнетание,давление,угрозы.Кулак сформирован,средства подтянуты,имидж "врага"в виде России и демонизация нашего Президента закреплен.Всё это было семьдесят с лишним лет назад:адольф поработил Европу,потом сформировал всё это воинство в единую армию и двинулся на восток.Мы снова у этой черты.Все "союзники"уже там,в этой армии,осталось объявить новый дранг нах остен.На что все небратья и несестры рассчитывают,мне неведомо.Ощущение что они живут в другой звездной галактике.Как при массированном ударе по России они надеются выжить???Как думает выжить Харьков,Чернигов,Херсон,Николаев,Одесса?Как думают остаться невредимыми прибалтийские государства?Польша,Германия,Румыния,Болгария,Турц
    ия,Венгрия,Грузия,Казахстан,Китай,Япония?Как?Если
    стирать нас с лица Земли не уничтожить Человечество,не задеть АЭС,сотни химпредприятий,гидростанций и прочего и прочего и прочего?Ну допускаю,уничтожат все наши ракеты,все подводные лодки и флот,перемолотят все "тополя" и т.д.Дальше что?Кто будет тушить ядерные пожары,обеззараживать территории?Что эти "псевдопобедители будут пить и есть?Европа,Азия,Ближний Восток,большая часть Африки сгинут с нами вместе с оттяжкой кто на секунды,кто на минуты,кто на часы.Что там будет с Америками после цунами и радиоактивной заразы?Да тоже самое но чуть позже и в муках.Надо останавливать этот процесс.И начинать надо с Донбасса.
    Служил один раз
  13. PValery53 Сегодня, 18:11
    Обстрелы Донбасса необходимо прекратить путём полного уничтожения укроповской артиллерии огневыми налётами от ополченцев. Укропы словесные увещевания совершенно "не понимайт"! И линию фронта передвинуть к Киеву на дистанцию артстрельбы, и потом "поговорить".
    PValery53
    1. Герман 4223 Сегодня, 18:54
      По складам надо бить,они на советских запасах воюют, нет запасов считай и армии тогда нет,новых им не создать для этого промышленность нужна.
      Герман 4223
  14. Maks-80 Сегодня, 18:24
    Пора уже котлы новые для укровермахта заваривать.
    Maks-80
  15. prior Сегодня, 18:36
    Убей фашиста, спаси ребёнка.
    prior

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня