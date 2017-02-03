Минск отзывает белорусских специалистов из таможенных структур ЕАЭС

Я не претендую ни на что российское. Но вы это делаете зря, на этом вы потерпите жесточайшее поражение. Ни один русский человек, ни один россиянин не поверит, что Беларусь, что Лукашенко - враг России, чужой, что он на Запад повернулся и ещё куда-то. Этому не поверят. И ваше руководство на этом обожжется. Беларусь не нарушила ни одного договора с Россией, другое дело – Россия.

Информационное агентство ТАСС публикует срочное сообщение о том, что президент Белоруссии принял решение по участию белорусских специалистов в органах Евразийского экономического союза. Свои решением Лукашенко отозвал белорусских чиновников из таможенных органов ЕАЭС. Это сообщение появилось по ходу его пресс-конференции, в ходе которой Лукашенко объявил о «нарушениях Россией таможенных соглашений и законодательства».Напомним, что ещё накануне в информационном агентствепоявился материал со ссылкой на неназванные источники, в котором утверждалось, что Минск рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ. В том же материале было отмечено, что Москва не собирается препятствовать в случае принятия руководством Белоруссии такого решения, хотя это решение и противоречит интересам белорусского народа.На этом фоне Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что не претендует ни на что российское, и что «руководство России обожжётся». Президента Белоруссии цитирует портал БелТА Необходимо отметить, что российские власти ранее приглашали Лукашенко в РФ. Встреча с Владимиром Путиным должна пройти 8-9 февраля, однако на данный момент подтверждения о готовности белорусского лидера лететь в Россию нет.