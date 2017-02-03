19:11 03 февраля

Минск отзывает белорусских специалистов из таможенных структур ЕАЭС

Информационное агентство ТАСС публикует срочное сообщение о том, что президент Белоруссии принял решение по участию белорусских специалистов в органах Евразийского экономического союза. Свои решением Лукашенко отозвал белорусских чиновников из таможенных органов ЕАЭС. Это сообщение появилось по ходу его пресс-конференции, в ходе которой Лукашенко объявил о «нарушениях Россией таможенных соглашений и законодательства».

Минск отзывает белорусских специалистов из таможенных структур ЕАЭС


Напомним, что ещё накануне в информационном агентстве Регнум появился материал со ссылкой на неназванные источники, в котором утверждалось, что Минск рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ. В том же материале было отмечено, что Москва не собирается препятствовать в случае принятия руководством Белоруссии такого решения, хотя это решение и противоречит интересам белорусского народа.


На этом фоне Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что не претендует ни на что российское, и что «руководство России обожжётся». Президента Белоруссии цитирует портал БелТА:
Я не претендую ни на что российское. Но вы это делаете зря, на этом вы потерпите жесточайшее поражение. Ни один русский человек, ни один россиянин не поверит, что Беларусь, что Лукашенко - враг России, чужой, что он на Запад повернулся и ещё куда-то. Этому не поверят. И ваше руководство на этом обожжется. Беларусь не нарушила ни одного договора с Россией, другое дело – Россия.


Необходимо отметить, что российские власти ранее приглашали Лукашенко в РФ. Встреча с Владимиром Путиным должна пройти 8-9 февраля, однако на данный момент подтверждения о готовности белорусского лидера лететь в Россию нет.

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 141
  1. antikilller55 Сегодня, 17:35
    В братья не набиваемся, хотите уйти, идите сами только на этом не обожгитесь.
    antikilller55
    1. vovanpain Сегодня, 17:42
      На этом фоне Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что не претендует ни на что российское

      Кроме российских дешевых кредитов,а так же дешевеньких нефти и газа,военной бы техники,да ещё бы побольше,да подешевле и других ништяков,а так да не претендует. wink
      что «руководство России обожжётся».

      Батя не перегни палку то,Ростов не резиновый,корми вас потом. what
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 17:46
        Постарел , сильно сдал , пора на пенсию.
        cniza
        1. uralant Сегодня, 18:01
          сынок еще не подрос.
          uralant
        2. Кент0001 Сегодня, 18:09
          Согласен, пусть всякую околесицу несет, но на пенсии и с приставкой ЭКС. Достал уже.
          Кент0001
        3. WKS Сегодня, 18:39
          Халява вещь привычная. Удобная. А то что эта халява для Лукашенки вытягивается из карманов граждан России, для него безразлично. Главное побольше. Это уже хамство. Надо отваживать усатого от халявного корыта.
          WKS
          1. Nikolay Chernenko Сегодня, 18:57
            А к халяве быстро привыкают :-)
            Nikolay Chernenko
        4. SSR Сегодня, 18:46
          Цитата: cniza
          Постарел , сильно сдал , пора на пенсию.

          А ещё недавно многие Луку в пример ставили.....
          На самом деле грёб он реально нормально, да так многим руководителям наловчиться не помешало бы.... но своими истеричками он реально многих отвернул от себя и те кто сквозь пальцы смотрел на его трёхстульях сидение, теперь начинают просто презрительно на неоо смотреть...
          В общем я солидарен с вами... у него ещё есть шанс съехать на дачу с достоинством и лейблом "Батька" белорусов.
          SSR
      2. Orionvit Сегодня, 17:47
        Точно, бацька заигрался в "крутого" лидера, и наверное почувствовал себя небожителем. Это прямая дорога в соседи к Януковичу. А если будет ещё и с западом заигрывать, то к Каддафи с Хусейном.
        Orionvit
        1. To be or not to be Сегодня, 18:06
          Первый президент Республики Беларусь с 1994 года по настоящее время=22 года!!!!
          Находится в должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов). laughing
          To be or not to be
      3. Igor Golov Сегодня, 17:49
        Он реально не доживёт до Ростова. Порвут его.
        Igor Golov
      4. knn54 Сегодня, 18:00
        Когда нельзя похвалиться экономическими достижениями,растет социальная напряженность, нужен «внешний враг».
        knn54
      5. vsoltan Сегодня, 18:14
        А вот не надо столь длинных разсуждениц. .. и проститука этот Батька. Все.
        vsoltan
      6. Alex_Tug Сегодня, 18:14
        У Батьки обострение. Как только Путин перевел хозяйственные крики Батьки из политических отношений на экономические Батька занервничал. Теперь не может спекулировать - признаю Крым российским при таких условиях .... Получил ответку - иди погуляй полем и можешь и не признавать. Задергался. Хотя и России надоело выслушивать обещания Его Величества Белоруссии.
        Alex_Tug
      7. МойВрач Сегодня, 18:15
        Цитата: vovanpain
        Кроме российских дешевых кредитов,а так же дешевеньких нефти и газа,военной бы техники,да ещё бы побольше,да подешевле и других ништяков,а так да не претендует. wink

        У него в предвыборных речах всегда присутствовали слова о интеграции с Россией, вот теперь пусть кусает за локти, уже поздно, нечего было популизмом заниматься. Если честно и действия Путина понятны, ему РБ не интересно как союзное государство, а нужна республика как часть России. Вот только в чём смысл не понятно? Россия ничего не выигрывает, если вместо РБ будет часть РФ.
        Кстати в статье не упомянуты причины, по которым Россия восстановила пограничный контроль с РБ.
        МойВрач
        1. andj61 Сегодня, 18:28
          Про пограничный контроль всё просто: Белоруссия в одностороннем порядке отменила визы с кучей стран, а у нас с ней граница абсолютно прозрачная, без контроля - вот и ввели минимальный контроль. Нам же ни к чему, чтобы граждане США, прилетели без визы в Минск, без контрольно въезжали в Россию.
          В самой Белоруссии пограничники на российско-белорусской границе работают уже давно, но шума по этому поводу никто не поднимал!
          andj61
        2. user1212 Сегодня, 18:29
          Цитата: МойВрач
          Кстати в статье не упомянуты причины, по которым Россия восстановила пограничный контроль с РБ

          Батька достал европейские и украинские товары за белорусские выдавать и безпошлинно ввозитьв РФ. Его два года предупреждали чтоб завязывал
          user1212
      8. Владiслав Сегодня, 18:59
        https://news.tut.by/economics/530200.html
        Владiслав
    2. Pulya Сегодня, 17:46
      Цитата: antikilller55
      В братья не набиваемся, хотите уйти, идите сами только на этом не обожгитесь.

      В корне неправельный тезис!
      Мы по крови БРАТЬЯ.
      Pulya
      1. sdc_alex Сегодня, 17:53
        У нас по крови братьев до фига и больше, только что то в трудную минуту этих братьев рядом не видать.
        Пока выгодно - БРАТЬЯ, а если вдруг не выгодно - то уже, вроде бы и нет ....
        sdc_alex
        1. uralant Сегодня, 18:02
          опять народ путаете с властью.
          uralant
          1. Касым Сегодня, 18:31
            Вот именно - подставляет свой народ.
            "Очередная жертва Кремля!" - вот что начнут петь на Западе. В такой момент, когда важна поддержка союзников, ... это как нож в спину. Неужели ЛАГ это не понимает? С 2010 года, по утверждению правительства РФ, была оказана помощь в размере 25 млрд. долларов. И неужели из-за задолжности в пол-млрд. - может с Поросем снюхался!? Какая-то последовательность прослеживается. И кто интересно помощь предложил (пообещал) ЛАГу - тот и замешан в таких выкрутасах.
            Порось там бойню устраивает и такой подарок русофобам на западе - глупый и тупой поступок. Сиюминутная выгода - а завтра то что!? Запад может дешевую нефть с газом даст или транзит и бабки за него? ЛАГ сам в петлю лезет и всю РБ тащит - Киев тому с Прибалтикой пример.
            Это получится пояс "отчуждения" от Балтики до Черного моря - к чему русофобы и стремились. И как ЛАГ этого не понимает - а еще заявляет, что "никто не поверит" в то, что Беларусь может повернуться на запад?! Он fool кому лапшу хочет повесить - ВВП с НАНом не простят - он этого не боится!? hi
            Кремль сегодня-завтра мозги промоет и ЛАГ будет как шелковый. Бесит такой шантаж - мало Порося провокации, так еще... Накажет же ВВП - по мировым ценам завтра газ, нефть покупать Беларусь будет - ЛАГу это как!? И не за рубли, за валюту.
            Касым
          2. sdc_alex Сегодня, 18:46
            Цитата: uralant
            опять народ путаете с властью.


            А я не про народ и власть, я про государство. И ни чего я не путаю.
            Как вы себе сами представляете, вообще, разделить народ и власть. Что украинский народ может ради поддержки братского народа скинуть свою вражью власть? Не думаю.
            sdc_alex
      2. yuriy55 Сегодня, 18:00
        Мы по крови БРАТЬЯ.

        Тут некоторые владельцы российских недр придерживаются тезиса:
        Российский и белорусский народа - братья, люблю с них брать Я... feel
        yuriy55
        1. Pulya Сегодня, 18:37
          Цитата: yuriy55
          Мы по крови БРАТЬЯ.

          Тут некоторые владельцы российских недр придерживаются тезиса:
          Российский и белорусский народа - братья, люблю с них брать Я... feel


          Не нужно передёргивать.
          Не Вам и не мне с Недр нечего не перепадает И НЕ ПЕРЕПАДЁТ.
          Нужно всегда оставаться людьми.
          Pulya
          1. йцукен Сегодня, 19:11
            Нам перепадает.И некисло. Стоит вспомнить жирные года до 2008.Не надо сказок.Если вам лично никто не перевел на счет некую сумму с подписью " от нефтегаза согражданам" это не повод так судить.Учитывая,что ПОЛОВИНА граждан,это как минимум,уклоняется всяческими способами от налогов и сборов - мы живем в великолепной стране,где непонятно на какие деньги что-то делают.
            йцукен
    3. birs Сегодня, 17:49
      Что-то замелькал Лукашенко в СМИ с высказываниями сомнительной адекватности. Не к добру это.
      birs
    4. stas Сегодня, 17:50
      Как всегда Батька подбирает сложный для России момент, что бы отжать свою копейку.
      До этого у него получалось, пора поставить точку.
      Только некуда ему уходить, но нагадить сможет.
      stas
    5. sined0707 Сегодня, 17:53
      Братья Белорусы, внесите ясность, есть же на сайте народ
      sined0707
      1. birs Сегодня, 18:04
        Ясность? Есть раб власти у руля страны, который не в состоянии уйти добровольно, даже если всему белорусскому народу от этого поплохеет, и который давно с широкой общественностью никакого диалога не ведет. Если будет стоять вопрос, собственная власть или благосостояние белорусов, однозначно будет выбрана власть.
        birs
      2. МойВрач Сегодня, 18:25
        Цитата: sined0707
        Братья Белорусы, внесите ясность, есть же на сайте народ

        Россия отстаивает свои интересы, вот Лукашенко и обижается что уже не считаются с его интересами. Экономика республики сильно связана с Россией, и теперь Лукашенко ничего не остаётся как выступать, а потом снова идти просить милостыню. Ведь газа в республике так и не нашли crying
        МойВрач
      3. САА Сегодня, 18:32
        Цитата: sined0707
        Братья Белорусы, внесите ясность, есть же на сайте народ


        Цену набивает. Только в этот раз практически ва-банк идёт.
        Он же не зря всю конференцию Россию винил во всём. Белорусские новости посмотрите: постоянно все кругом виноваты. Или конкретно на кого-нибудь пальцем показывает на совещаниях, или соседей обвиняет, или в целом граждан.

        Тут же всего два выхода: либо договоримся, либо нет. Если договоримся - Вам опять платить. Если нет, то, как обычно, будет "разворот на запад", чтобы усилить свои позиции.

        Вот только, судя по всему, в этот раз позиции придётся не просто усиливать, а реально сдаваться западу. А что? Белорусы до сих пор считают европу раем на Земле. Любого спроси, скажет, что в Европе жить лучше. Среднестатистический белорус не будет задумываться о вопросах геополитики, обороны и тд. Более того, большинство реально считает, что можно влиться в ЕС, но при этом быть самым близким, самым братским народом с Россией. На уровне простого человека так оно и есть: как ездят родные друг к другу, так и будут. Как говорили на русском языке - так и будут. Некое осознание придёт только в последний момент, когда абрамсы начнут выгружать под Могилёвом.

        Поэтому, батька спокойно может идти ва-банк. Рвать все связи с Россией, во всём её винить, объявит о сближении с западом. И все поддержат. Просто от того, что никто не задумывается, что это означает. В голове у каждого будет открытая европа (безвиз, как любят говорить на украине), дешёвые товары, возможность уехать жить/учиться, работать в европу. При этом, российское направление в сознании белоруса будет неизменным: мы один народ, там мои родственники, друзья и т.д.

        А когда виновные обозначены, массы направление одобряют, тогда вина за все последствия снимается! А последствия могут наступить и через год, и через пять. При этом постоянно будут в головы вливать, мол "Вы же сами хотели в европу? Хотели. Я как мог отговаривал многие годы? Отговаривал. Но, вы должны знать, что это Россия нас кинула, покусилась на независимость.." и тд и тп.

        При этом для руководства одни плюшки:
        - вины нет
        - ответственности нет
        - запад любит и тюрьмой не грозит
        - пятая колонна исчезает (а кто они теперь???)
        - массы в замешательстве (сами виноваты) и никаких бурлений
        - остатки страны можно моментально расхватать под дудочку евроинтеграции.

        Сплошной шоколад!
        САА
        1. Злой543 Сегодня, 18:57
          Ответ на 5 баллов
          Злой543
  2. Lyncher Сегодня, 17:35
    Туда тебе и дорога батенька....
    Lyncher
    1. Großer Feldherr Сегодня, 18:51
      Цитата: Lyncher
      Туда тебе и дорога батенька....

      Лукаш уже стар и не за горами время когда он сам отойдет от руля .И если он не захочет/не сможет после себя оставить пророссийскую власть , Белоруссия очень быстро превратится в еще одну страну евроинтегрирующихся русофобов - факт.
      С чем тогда останется Россия против всего западного мира? Казахстан,но и с Назарбаевым все далеко не гладко .
      Еще есть дружба против Америки с Китаем , но тут палка в двух концах . Сегодня Китаю выгодно одно , а завтра совсем другое и силы у Поднебесной предостаточно, напоминает игру с огнем .
      "У России есть только два союзника: ее армия и флот. "(Александр 3), только время сейчас такое, что один в поле не воин и Россия не в том положении, чтобы разбрасываться союзниками .
      Großer Feldherr
  3. dubowitskij.vick Сегодня, 17:36
    Если у этого дурака геморрой, то вожжу из-под хвоста нужно было вытащить раньше. Не доводить дело до кровопролития.
    dubowitskij.vick
  4. doework Сегодня, 17:38
    Целые народы и государства становятся заложниками личных амбиций лидеров... беда... совсем старым стал Батька?
    doework
    1. vsoltan Сегодня, 18:15
      См. Мой коммент выше
      vsoltan
  5. Дамир Сегодня, 17:45
    что-то происходит за кулисами.... больно громкая и полномасштабная истерика у Батьки... что-то не верится что его так сильно за кошелек ухватили что истерика на весь СНГ!!!!
    Дамир
    1. Alexanast Сегодня, 17:53
      А может ему заплатили, и не мало...
      Alexanast
    2. lis-ik Сегодня, 18:45
      Цитата: Дамир
      что-то происходит за кулисами.... больно громкая и полномасштабная истерика у Батьки... что-то не верится что его так сильно за кошелек ухватили что истерика на весь СНГ!!!!

      Вот тоже подумалось, что многого не знаем, видно сильны разногласия и здорово обидели. В принципе от наших вурдалаков в правительстве и приближённым к кормушке другого и ожидать не стоило им пообещать и кинуть, как "два пальца......", свой народ на пропалую обносят, так, что им Белоруссия.
      lis-ik
  6. Suharik.inline Сегодня, 17:46
    Билибирда какая то происходит.
    Всегда могли договориться вроде бы а сейчас не могут.
    Кто-то, что-то, недоговаривает.........
    Suharik.inline
    1. Pulya Сегодня, 17:50
      Цитата: Suharik.inline
      Билибирда какая то происходит.
      Всегда могли договориться вроде бы а сейчас не могут.
      Кто-то, что-то, недоговаривает.........

      В этом вся суть.
      Pulya
    2. единокровец Сегодня, 18:01
      Цитата: Suharik.inline
      Билибирда какая то происходит.
      Всегда могли договориться вроде бы а сейчас не могут.
      Кто-то, что-то, недоговаривает.........

      Москва больше за просто так никого кормить НЕ БУДЕТ . Нужно выбирать быть РФ союзником или партнёром . Если ты союзник. то у тебя есть обязательства , если партнёр то переходим на рыночные рельсы.
      Не может союзник говорить, что АТО это воина за независимость .
      единокровец
    3. Штурман Басов Сегодня, 18:11
      Интригуют просто.
      Штурман Басов
  7. Громобой Сегодня, 17:46
    А как же учения "Запад-2017" в ответ на широкомасштабные натовские?Подготовка к ним идёт полным ходом,вообще то.Нам никак нельзя отступаться от тренировок по защите этой территори,ведь там находятся наши стратегические объекты и белорусский народ нам не чужой.Поэтому матч должен состояться в любую погоду,а Минску и Москве нужно ликвидировать разногласия в подходах к интеграции.
    Громобой
    1. кеп Сегодня, 18:10
      Цитата: Громобой
      Нам никак нельзя отступаться от тренировок по защите этой территории,ведь там находятся наши стратегические объекты и белорусский народ нам не чужой.Поэтому матч должен состояться в любую погоду,


      На это и рассчитывает,считает что в такой момент торг уместен.Из советского старлея замполита,превратился в старого меркантильного барыгу.Хотя....столько продержаться на плаву за счет скидок и других преференций,получить отлуп со стороны эффективных российских менеджеров, набравших жирок,обидно.Если учесть, что еще и мясо с креветками говорят по испански,как выяснил Роспотребнадзор,а в кассе запасу нема,то обидно аж трижды.
      У меня на памяти случай на белорусско-польской границе,когда в магазине "дьютифри",очередь меня заставила купить блок сигарет вместо одной пачки,по одной простой причине,у продавца не было сдачи и она через моё плечо обратилась к очереди:
      "-тут мужчина просит пачку сигарет продать,разменяйте 100 евро!",
      быстро среагировав на гул очереди сзади,я "исправился"
      -тогда давайте блок" laughing
      По дороге мне объяснили что вся приграничная торговля вотчина Лукашенко.
      кеп
      1. Громобой Сегодня, 18:35
        Цитата: кеп
        быстро среагировав на гул очереди

        Да уж...курить вредно! wassat
        Громобой
        1. кеп Сегодня, 18:46
          Цитата: Громобой
          Цитата: кеп
          быстро среагировав на гул очереди

          Да уж...курить вредно! wassat

          Пить тоже вредно,поэтому взял на сдачу виски "Барклай" laughing
          P.S. После двух автобусов следующих в Польшу,Германию магазин заполняли полностью новой поставкой,так как выносили всё.Такой мне запомнилась Белорусская граница.
          кеп
    2. Pulya Сегодня, 18:40
      Цитата: Громобой
      А как же учения "Запад-2017" в ответ на широкомасштабные натовские?Подготовка к ним идёт полным ходом,вообще то..

      По ходу будут, но не УЧЕНИЯ!
      Pulya
    3. Berkut752 Сегодня, 19:08
      Цитата: Громобой
      А как же учения "Запад-2017" в ответ на широкомасштабные натовские?Подготовка к ним идёт полным ходом,вообще то.Нам никак нельзя отступаться от тренировок по защите этой территори,ведь там находятся наши стратегические объекты и белорусский народ нам не чужой.Поэтому матч должен состояться в любую погоду,а Минску и Москве нужно ликвидировать разногласия в подходах к интеграции.

      Футбол Россия-Германия.
      Матч Россия-Германия в Москве. Россияне проигрывают 0:3. На трибуне расстроенный ветеран кричит:
      - Мы их в Сталинграде били, в Берлине били, а вы что?
      Сидящий рядом грузин поворачивается и говорит:
      - Тогда, дэд, у вас был другой трэнэр!
      В России не осталось, команды честных, их нет даже в команде запасных,а в братской Белоруссии, дела не лучше. Но время расставит всё по своим местам.
      Berkut752
  8. Кот канибал Сегодня, 17:48
    Ты еще своих заробитчан из России забери,они нам тут без надобности,своих кормить нечем.
    Кот канибал
  9. Proton Сегодня, 17:48
    Картошка что ль батьку пучит wassat
    Proton
  10. Горный стрелок Сегодня, 17:49
    Лукашенко удила закусил... Государство - не колхоз. Масштаб нужен. И соображалка. Он хочет ОБЛОМАТЬ экспорт Белорусских продуктов в Россию. Он масштаб последствий себе представляет? Или его пример Порошенко вдохновляет? С отрицательным сальдо платёжного баланса?
    Горный стрелок
    1. andj61 Сегодня, 18:39
      Цитата: Горный стрелок
      Лукашенко удила закусил... Государство - не колхоз. Масштаб нужен. И соображалка. Он хочет ОБЛОМАТЬ экспорт Белорусских продуктов в Россию. Он масштаб последствий себе представляет? Или его пример Порошенко вдохновляет? С отрицательным сальдо платёжного баланса?

      Да не хочет он экспорт из Белоруссии в Россию обломать! Да это и невозможно. Он хочет, чтобы товары в рамках ЕврАзЭС ходили свободно, без пошлины, а мы как раз делаем изъятия из общего правила в части поставки туда нефти и газа. Вот он и показывает характер, хочет доказать, что готов идти до конца, истерит. Только, думаю и надеюсь, что они с Путиным все-таки встретятся и договорятся. Лучше хоть плохонький союзник, нежели совсем никакого.
      andj61
  11. Рабинович Сегодня, 17:50
    Поддержу Беларусь.
    Рабинович
    1. Серый брат Сегодня, 17:55
      Цитата: Рабинович
      Поддержу Беларусь.

      Шекелем поддержи.
      Серый брат
    2. пушкарь Сегодня, 17:56
      Цитата: Рабинович
      Поддержу Беларусь.

      А если мы "Хезболлу"?
      пушкарь
    3. Pulya Сегодня, 17:57
      Цитата: Рабинович
      Поддержу Беларусь.

      Да мы как то между собой Славянами разберёмся.
      Можем и и побузить...
      А вот когда евреи пытаются "локтями поработать" Тогда все обиды и распри между нами на второй план уходят, мы объединяемся и ДУБАСИМ этих умников ПОДДЕРЖАЛ!!!!!
      Pulya
    4. единокровец Сегодня, 18:03
      Кто бы сомневался laughing
      единокровец
    5. ДедЛука Сегодня, 18:06
      Откуда столько яду до " Батьки" у людей , знающих о происходящем из заголовков газет? Вопрос риторический . Стадо оголтелое.
      ДедЛука
      1. активатор Сегодня, 18:49
        Цитата: ДедЛука
        Откуда столько яду до " Батьки" у людей , знающих о происходящем из заголовков газет? Вопрос риторический . Стадо оголтелое.

        Александр Григорыч так вы скажите прямо ,что б народ тут не извелся. laughing
        активатор
    6. Cветлейший Сегодня, 18:14
      Поддержи Иран...
      Cветлейший
    7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:23
      Рабинович -это вы батьке Лукашенко который 30 шекелей намедни послали?
      Изгоняющий либероидов
  12. Norma Сегодня, 17:50
    Чо-то непонятно. Какие претензии к России? Если инициатива у Лукашенко (по выходу), то почему обожжется Россия?
    Norma
    1. 3danimal Сегодня, 18:09
      Россия, священная... И её руководство всегда право, так что ли? Надо разбираться, а не становиться в стойку.
      Про 5 колонну улыбнуло ) Кто её будет убирать? Сама себя если только. Да и почитайте про дело Шалтая-Болтая, яркий пример какие граждане Корейко массово сидят во власти.
      3danimal
    2. avt Сегодня, 18:11
      Цитата: Norma
      Чо-то непонятно. Какие претензии к России?

      Ну так сам Бацка не подписал Таможенный кодекс , собственно и чего ЕГО чинушам от таможни делать в ЕАЭС ?
      Лукашенко объявил о «нарушениях Россией таможенных соглашений и законодательства».
      Сам с усам , ну а традиционно Россия виновата . Дежавю ....но уже великолитвинское . Таперича Бацка ёжика голым задом пугать решил ...а ён точно знает , что ёжик , а не мишка ? bully
      avt
  13. LEK Сегодня, 17:51
    Лукашенко красавчик, он свой народ не даст в обиду!
    LEK
    1. единокровец Сегодня, 18:03
      Как и Порошенко.
      единокровец
    2. с-т Petrov Сегодня, 18:09
      свой народ?

      скорее свой кооператив)

      любил бы он свой народ - давно бы уже вошел в состав РФ
      с-т Petrov
    3. пушкарь Сегодня, 18:09
      А кто обижает народ Белоруссии ? Не видите, что события развиваются по пути "майдаунов" ? Злая Россия и ПТН обижают белорусов и тут появляются герои-скакуны, "все на майдан", "поезда дружбы", потом полный разрыв, а далее сами знаете. Уже 9 мая 2015 был запущен этот сценарий, помните отказ присутствовать на Параде Победы, подмену георгиевских ленточек государственными цветами ?
      пушкарь
      1. кеп Сегодня, 18:52
        Цитата: пушкарь
        Уже 9 мая 2015 был запущен этот сценарий, помните отказ присутствовать на Параде Победы, подмену георгиевских ленточек государственными цветами ?


        Помню был очень удивлен и раздосадован. Не ожидал чесслово.
        кеп
    4. Пеший Сегодня, 19:11
      Причем тут народ? Народу всё равно нечего не достанется.
      Пеший
  14. Masya Masya Сегодня, 17:52
    Какой многовекторный...
    Masya Masya
  15. valent45 Сегодня, 17:52
    Да и х. на него! Сам приползёт на карачках! Пусть только не говорит от лица всего белорусского народа!
    valent45
    1. Василенко Владимир Сегодня, 19:11
      Цитата: valent45
      ам приползёт на карачках!

      в ростов не пущать
      Василенко Владимир
  16. ded boris30 Сегодня, 17:52
    "Я не претендую ни на что российское."
    А как насчет денежек, Грыгорыч? Минимум 6 млрд. овских $ должен. Отдать бы надо прежде, а потом катись в....куда хочешь.
    ded boris30
  17. Pacifist Сегодня, 17:53
    Что Беларусь враг России, не поверю, а вот, что батька с глузду съихал верю сразу.
    Pacifist
  18. кг пв Сегодня, 17:53
    А как же он теперь "независимую" Украину снабжать соляркой будет,небось невыгодно будет? feel
    кг пв
  19. Stas157 Сегодня, 17:53
    ТАСС публикует срочное сообщение о том, что президент Белоруссии принял решение

    До сих пор были только декларации. Но, теперь уже дело принимает серьезный оборот. Игра на нервах, идет повышение ставок. Следующий ход Путина. Лукашенко откровенно напрашивается! Почему то болонка решила, что напугает слона.
    Stas157
    1. Scoun Сегодня, 19:04
      Цитата: Stas157
      Игра на нервах, идет повышение ставок. Следующий ход Путина.

      Аааааа ВВП как обычно не заметит истерик и просто промолчит... вообще помолчит... (пока всем пуканы не снесёт) а потом на пресс-конференции ответит что утопающий должен хотя бы хотеть спастись... а сам ВВП ни при чём и вообще он он готовился к прилёту "Стерхов".
      Правда это может окончательно добить Луку.
      Scoun
  20. koni Сегодня, 17:54
    Ни к чему это ни России, ни Белоруссии. Такая истерика на пустом месте не возникает, перегнули где-то палку. "Ни один русский человек, ни один россиянин не поверит, что Беларусь, что Лукашенко - враг России, чужой, что он на Запад повернулся и ещё куда-то. Этому не поверят". Это посыл нам, россиянам. Иным на форуме не надо рвать на себе ворот и кричать, что, мол, мы, такие прекрасные, и одни обойдемся.
    koni
    1. Просто человек Сегодня, 18:02
      Вы ещё квартиру свою продайте и перечислите деньги этой крысе, вдруг это ему поможет
      Просто человек
    2. единокровец Сегодня, 18:05
      Цитата: koni
      Ни один русский человек, ни один россиянин не поверит, что Беларусь, что Лукашенко - враг России, чужой, что он на Запад повернулся и ещё куда-то. Этому не поверят"

      Почему он себя ведёт как не друг?
      единокровец
  21. leonid951 Сегодня, 17:54
    Батя! устал от узурпатоской власти, пора в "садисты"
    leonid951
  22. Станислав Гандрабуров Сегодня, 17:54
    Лукашенко понял что ошибся со сближением с РФ.
    Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.
    Станислав Гандрабуров
    1. ИванИванов Сегодня, 18:01
      Исторически обоснованное кем?
      ИванИванов
    2. Stas157 Сегодня, 18:04
      Цитата: Станислав Гандрабуров
      Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.

      Чем это Украина, побирушка с протянутой рукой, может привлечь батьку? Рынок сбыта есть для белорусских товаров? Или может кредиты дешевые? А может нефть с газом, в пол цены, Украина предложить сможет? Что у бомжа есть? Трусы, носки! Да и то рваные!)) То же самое трибалтику касается!
      Stas157
    3. vovanpain Сегодня, 18:09
      Цитата: Станислав Гандрабуров
      Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.

      Сблизится,сблизится,главное деньжонок ему побольше засылайте и отдачи не требуйте,вот вам и лепший кореш будет. laughing winkЧем то завлекать то будете,кукурузой что ли. tongue
      vovanpain
    4. с-т Petrov Сегодня, 18:13
      Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.


      ахахах

      ну ты и наркоман
      с-т Petrov
    5. 79807420129 Сегодня, 18:24
      Цитата: Станислав Гандрабуров
      Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.

      Конечно предстоит,на скакалках скакать вместе с Рыгорычем будете,больше с вас нищебродов брать Рыгорычу нечего.
      79807420129
    6. Олег Монархист Сегодня, 19:08

      Станислав Гандрабуров
      Лукашенко понял что ошибся со сближением с РФ.
      Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.



      Вместе бомжевать будете?

      Флаг в руки, горн в зубы и барабан на шею laughing
      Олег Монархист
  23. трассер Сегодня, 17:55
    "Японутым счастья нету" ..... Гениальное изречение по отношению к батьке сейчас. Его выходки были предсказуемы. Единственный шанс сохранить власть и передать Коленьке , это наглая русофобия и национализм . Но это следующий, и неизбежный шаг.
    трассер
  24. кг пв Сегодня, 17:55
    Цитата: Рабинович
    Поддержу Беларусь.

    Не забудь поддержать Украину и ИГИЛ!
    кг пв
  25. gladcu2 Сегодня, 17:55
    Не Путин должен, встречаться с Лукашенко.

    Их специалисты должны утрясти проблемы. Но Путин и Лукашенко должны придерживаться идейных основ. Дать четкие инструкции своим специалистам на каких идейных позициях регулировать взаимоотношения.

    В связи с санкциями, Россия в частности ВВП изменил идею отношений. Его спецы среагировали и Белоруссия это тут же почувствовала экономически.

    Лукашенко, может сигнализировать Москве используя только политические методы угрозой постоянного выхода из союза. Никакие другие методы в этом случае работать не могут.
    gladcu2
  26. Просто человек Сегодня, 17:55
    Неужели Путин пропустит этот демарш мимо внимания. Надо сейчас давить крысу, потом будет поздно
    Просто человек
    1. Василенко Владимир Сегодня, 19:10
      а это как с капризным ребенком иногда нужно просто не замечать, хотя может следует и вапороть
      Василенко Владимир
  27. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:56
    Это уже верх тупости и жадности,прикинулся обиженным на Россию ,местный божок, вот уж воистину, ветер в голове гуляет, не желает понять что все его действия народу именно народу Белоруссии идут во вред. Хочу матюкнутся, но ее хочу в" баню ",постораюсь сказать вежливо -Лукашенко,а очень недалекий и мелочный человек,прикрываясь интересами народа вы думаете о своем кормане. Уйдете в оставку по человечески, повинясь перед народами Белоруссии и России за свою жадность и тупость.
    Изгоняющий либероидов
  28. yuriy55 Сегодня, 17:56
    ...появился материал со ссылкой на неназванные источники, в котором утверждалось, что Минск рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ.

    Чтобы делать какие-то заявления о народах-заложниках руководителей государств надо немного знать суть проблем. Это возможно выяснить на совместной пресс-конференции Лукашенко и Путина... recourse
    А чего вы собственно возмутились, что Белоруссия хочет товар по более низкой цене? Может это батько не хочет, чтобы белорусская экономика работала на карманы разных сеченовых-миллеров? belay Вы расскажите про себя, как вы молча радуетесь мизерным подачкам в ответ на задранные проценты по кредитам, рост цен и низкую зарплату... belay Пойдите на Красную площадь и возмутитесь на высокие цены за ГСМ, электроэнергию и ... lol воду...
    yuriy55
    1. dvina71 Сегодня, 18:17
      Цитата: yuriy55
      задранные проценты по кредитам,

      Кто заставляет брать? Под стволами пулеметов заставляют подписывать кредитные договора? ЧТо за бред ты несешь?
      Глянь тут
      http://www.minfin.gov.by/public_debt/pressrelease
      s/21db889fc83d4fa6.html
      И расскажи нам про эффективное руководство Бацки..
      dvina71
    2. пушкарь Сегодня, 18:17
      Цитата: yuriy55

      А чего вы собственно возмутились, что Белоруссия хочет товар по более низкой цене? Может это

      Дай конфету - буду дружить?
      пушкарь
      1. Василенко Владимир Сегодня, 19:09
        Цитата: пушкарь
        Дай конфету - буду дружить?

        да нет шурик конфетой не ограничивается
        Василенко Владимир
    3. с-т Petrov Сегодня, 18:20
      Может это батько не хочет, чтобы белорусская экономика работала на карманы разных сеченовых-миллеров?


      расскажите про прекрасную рабочую экономику 8 миллионного государства

      с примерами

      вся его экономика - подачки от РФ. Не может государство жить в долг - это уже не государство а не пойми что

      То что он еще есть - и его государство есть на карте - добрая воля РФ

      с-т Petrov
    4. Berg Berg Сегодня, 18:32
      Я хочу пойти в магазины "Белорусские товары" и покупать там продукцию по 5 копеек , а лучше чтоб бесплатно !
      Berg Berg
  29. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:00
    Ура!!!!!!Морепродуктов из полесских лесов и грязной картошки(в грязюке) больше не будет!
    Наблюдатель2014
  30. ИванИванов Сегодня, 18:02
    Понять бы в чем корень
    ИванИванов
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:07
      ИванИванов hi
      Понять бы в чем корень
      В том шо батяня со своими колхозами (на кредитах тотально)хочет российской нефтью заведовать fool
      Наблюдатель2014
    2. dvina71 Сегодня, 18:18
      Цитата: ИванИванов
      Понять бы в чем корень

      Бабло надо отдавать..,а не хочется.
      dvina71
    3. sds87 Сегодня, 18:18
      Я бы тоже не прочь понять отчего Батька взбрыкнул копытом. Но информации для понимания истинных причин не хватает. Я так понимаю, что Россия потребовала от него чего-то, что ему "башню сорвало". Или повелся на "дружбу" с ЕС за "обещалки" разные. В общем, пока воздержусь от резких слов, ибо пока слышу одну сторону и то полузагадками говорящую.
      sds87
      1. svd-73 Сегодня, 19:04
        Я бы тоже не прочь понять отчего Батька взбрыкнул копытом
        Газу хочет по семьдесят с чем то долларов,вместо 132 и нефти дешевой побольше что бы ГСМ понаделать,а потом укропам и другим европейцам через прибалтийские порты продать.
        svd-73
    4. lis-ik Сегодня, 19:04
      Цитата: ИванИванов
      Понять бы в чем корень

      Началось уже давно, ещё при Ельцине, когда создавалось союзное государство, многого наобещали, а когда дело коснулось конкретики, т.е. выборов главы данного образования, то РФ дала задний ход. Ведь Ельцину в случае выборов ничего не светило, победил бы Лукашенко. По большому счёту с тех неудовлетворенных амбиций всё и тянется, а что до экономических истерик, то так наверное поступают (в других конечно делах и масштабах) больше половины населения нашей планеты, это суть человека, которому наобещали, наплели с три короба и кинули. Отрывается, как может и естественно себя не забывает.
      lis-ik
  31. Poll_0 Сегодня, 18:05
    С нами (Украина) тоже - "Херня!!!", казалось пустяковый, мелкие конфликт происходил, а в конечном итоге : президент Пидро Патрашенко, гражданская война и жёсткий анал от США и Гейсаюза.
    Хотите и Белорусский анус им подставить: "Ну и что, что сама напрашивается! Но дочка ведь ваша, мало старшая бляди...ной стала, теперь и младшую на панель!?"
    Poll_0
  32. Холуай Сегодня, 18:06
    Правильно! Это всё левые структуры...Россия неправильно политику ведёт! Нужно России не друзей себе назначать, а торговать со всеми по мировым ценам, а в друзья к нам сами будут проситься когда из-за торговли по мировым ценам Россия станет богатой!
    Холуай
  33. Анатоль Клим Сегодня, 18:07
    Лукашенко - враг России, чужой...

    Лукашенко своей политикой, прежде всего, подставляет белорусов, он своей бездарной экономической политикой подсадил Беларусь на российскую нефтегазовую и кредитную иглу, а такой экономике, как наркоману, нужна всё большая доза, да по меньшей цене, и вот теперь наступает ломка и как следствие- неадекватное поведение. Путин всегда уступал шантажу Лукашенко, когда тот грозил выходом из ЕАЭС и ОДКБ, и вот теперь Рыгорыч пошёл ва-банк- решил отозвать белорусских чиновников, надеясь, что Путин опять уступит. Но Россия спокойно реагирует на истерики Лукашенко, а того это ещё больше заводит. Вместо того чтобы ехать в Москву и договариваться, договариваться и ещё раз договариваться, сивый мерин закусил удила и скачет галопом в обрыв.
    Анатоль Клим
    1. НЕКСУС Сегодня, 18:35
      Цитата: Анатоль Клим
      Лукашенко своей политикой, прежде всего, подставляет белорусов, он своей бездарной экономической политикой подсадил Беларусь на российскую нефтегазовую и кредитную иглу, а такой экономике, как наркоману, нужна всё большая доза, да по меньшей цене

      Вы действительно считаете,что плановая экономика и промышленность Белоруссии,которая ориентирована на российский рынок на более чем 90%,способна выжить без связи с РФ? Пример Украины ни о чем не говорит? В Украине флагманы экономики ,разваливаются ,не говоря уже о среднем бизнесе,а там 40 миллионов человек живет в отличии от Белоруссии.
      А то ,чем сейчас занимается Лукашенко,называется простым русским словом-политический шантаж.
      НЕКСУС
  34. Rock616 Сегодня, 18:08
    Да уж , совсем "крыша" поехала у директора "совхоза" .... request
    Rock616
  35. Sterkoder Сегодня, 18:09
    а мож не так уж и не прав, тяжеловато стало по Пути шагать
    Sterkoder
  36. Nait Сегодня, 18:09
    Цитата: koni
    Это посыл нам, россиянам. Иным на форуме не надо рвать на себе ворот и кричать, что, мол, мы, такие прекрасные, и одни обойдемся.

    Однако я тоже не могу поверить, что батька что-то сверъестественного затребовал.
    Осталось еще Беларусь просрать....
    Nait
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:29
      Осталось еще Беларусь просрать....


      лучше сейчас чем в критический момент получить финт. Да и как ее пр* - если она зависит от нас на 99% - в этой ситуации может пр* только Беларусь

      с-т Petrov
  37. victorrat Сегодня, 18:16
    Лукашенко совсем заигрался. Пишу белорусам: Что у вас творится? Белорусия для белорусов? Нацистами стать хотите? Пишут: Всё спокойно. Вот так и превращаются потихоньку в б..
    victorrat
    1. САА Сегодня, 19:01
      Цитата: victorrat
      Лукашенко совсем заигрался. Пишу белорусам: Что у вас творится? Белорусия для белорусов? Нацистами стать хотите? Пишут: Всё спокойно. Вот так и превращаются потихоньку в б..


      А Вы куда, собственно, и зачем пишете?))) Вот Вам адреса, открывайте новости, связанные с Россией и читайте комментарии. Это 2 самых популярных ресурса: 99,9% аудитории. Репрезентативность исключительная. Делайте выводы.
      tut.by
      onliner.by
      САА
  38. vfqjh Сегодня, 18:24
    Чует что халява заканчивается , начинает либезить и вашим и нашим , но одним задом на двух стульях не усидеть , сисклизнёшь !
    vfqjh
  39. НЕКСУС Сегодня, 18:30
    Ни один русский человек, ни один россиянин не поверит, что Беларусь, что Лукашенко - враг России

    Лукашенко не враг России,а зажравшийся маразматик. Все эти годы газ,нефть за копейки покупал..Опять пытается выцыганить все за даром,пугая , окончанием "искренней дружбой" с российским народом и Кремлем. Пример Украины ,уверен,Кремль многому научил,и пускать на самотек ситуацию ,думаю ,Москва не будет,дабы не получить второй Майдан в подбрюшье у себя. А посему,не удивлюсь тому,что в скором времени ,батьку уйдут с поста и посадят более адекватного человека.
    НЕКСУС
  40. RUBEROID Сегодня, 18:33
    Вообще вся нагнетаемая пурга началась из-за того что Батько ввел безвизовый режим на 5 дней для 80 стран.Соответственно и были установлены пункты перехода контролируемые, которых все это время априори не существовало.Зачем нам упоротые и иже с ними просочившиеся мамбеты ? А почему он принял такое решение- это уже вопрос.
    RUBEROID
  41. nord62 Сегодня, 18:35
    Цитата: Станислав Гандрабуров
    Лукашенко понял что ошибся со сближением с РФ.
    Теперь предстоит исторически обоснованное сближение с Украиной и странами Балтии.

    Этого не будет НИКОГДА! angry Никогда белорусский народ не уважал барыг-окраинцев , а уж тем более спесивых псевдогейропейцев прибалтов negative
    nord62
  42. persei Сегодня, 18:35
    заигрался "батька" в самостийность
    persei
  43. МИЛАР Сегодня, 18:36
    Батька,ты офигел? Свои границы открыл , и мы должны открыть ,по твоему, или ты считаешь, что все разведки по твоему играть будут? Наивный....
    МИЛАР
  44. Electryk Сегодня, 18:42
    Статья высосана из пальца , причем из гнилого . Прежде , чем истерить , информацию не плохо бы и проверить . http://www.belta.by/president/view/lukashenko-vyh
    od-belarusi-iz-eaes-i-sojuznogo-gosudarstva-polny
    j-vymysel-231354-2017/
    Electryk
  45. koksalek Сегодня, 18:42
    Ну и пусть валят если под хвостом горчицей помазали. Гейропа и им поможет можно даже не сомневаться
    koksalek
  46. TiRex Сегодня, 18:44
    Он денег хочет, а это все пока угрозы, и возможно индульгенции от запада(его части как минимум).
    TiRex
  47. pepel Сегодня, 18:44
    Истерика ХАЛЯВЩИКА. Меньше халява, сразу же исчезают все братские чувства. Начинают искать новых братьев, которые халяву дадут, но таких западнее Бреста НЕТ!!! negative
    pepel
  48. nikkon09 Сегодня, 18:46
    Не осуждайте Батьку он всёже не президент России,он о своей Белоруссии радеет.И не его вина,что Мы позволяем Нашей элите раздербанивать,грабить,распродавать ТО,ЧТО ЗАРАБОТАНО ВСЕМИ НАМИ...
    nikkon09
  49. zulusuluz Сегодня, 18:51
    Назвать подставу с безвизом для России ее же политическим решением для "наказания народа Беларуси"... Без комментариев. Я не доктор.
    zulusuluz
  50. LÄRZ Сегодня, 18:51
    Свои решением Лукашенко отозвал белорусских чиновников из таможенных органов ЕАЭС. Это сообщение появилось по ходу его пресс-конференции, в ходе которой Лукашенко объявил о «нарушениях Россией таможенных соглашений и законодательства».

    Минск отзывает белорусских специалистов из таможенных структур ЕАЭС. Напомним, что ещё накануне в информационном агентстве Регнум появился материал со ссылкой на неназванные источники, в котором утверждалось, что Минск рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ. В том же материале было отмечено, что Москва не собирается препятствовать в случае принятия руководством Белоруссии такого решения,
    Ну неужели непонятно, что времена ультиматумов в политике давно прошли. Тем более в отношении России. Договариваться надо.
    LÄRZ
  51. Михаил Анохин Сегодня, 18:52
    Лукашенко прав! Наше правительство путает государственный карман с карманом коммерческим.

    Миллионные месячные зарплаты чиновников подливают масла в огонь ненависти к новому олигархату подмявшему под себя государство российское.
    Михаил Анохин
  52. OlegYOla Сегодня, 18:55
    "Либо рыбку съесть,либо на мель сесть"
    Жадность и халява сгубила махинатора. crying
    OlegYOla
  53. Герман 4223 Сегодня, 19:00
    Что у батьки на уме интересно?
    Герман 4223
  54. neoshef Сегодня, 19:02
    Вольному-воля! Если Лукашенко не надо ничего российского. Кто-же его держит?
    neoshef
  55. Василенко Владимир Сегодня, 19:05
    шурик самый главный хoхoл союза
    Василенко Владимир
  56. Fonmeg Сегодня, 19:06
    что Лукашенко - враг России, чужой, что он на Запад повернулся и ещё куда-то. Этому не поверят.


    После его фактически поддержки фашистско-бандеровского режима хохляндии, после его последних телодвижений в отношении России - ВЕРЮ!!!!
    Fonmeg
  57. Олег Монархист Сегодня, 19:07
    Такое впечатление, что Порошенко и Лукошенко одних белок посещают.

    "Во всем виновата Россия" - знакомая песня.
    Олег Монархист

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