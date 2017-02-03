В Чехии отреставрировали памятник советским воинам
В чешском городе Усти-над-Лабем состоялась церемония открытия отреставрированного на деньги местных жителей памятника красноармейцам, погибшим при освобождении Чехословакии в годы II мировой войны, сообщает Интерфакс-АВН.
«Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России – годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – сказал журналистам начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
На церемонии присутствовали чешские и российские официальные лица, а также представители общественности.
«После возложения венков к мемориалу участники торжественного мероприятия направились в городской музей Усти-над-Лабем, где его директор Вацлав Гоуфек выступил с речью, посвященной годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году», – говорится в сообщении.
По словам Попова, «памятник советским воинам был отремонтирован чешскими гражданскими активистами Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом на личные средства». Данный монумент – третий по счету, восстановленный активистами в Устецком крае.
«За большой личный вклад в военно-мемориальную работу и в организацию достойного содержания памятников и мемориалов советским воинам, павшим во Второй мировой войне при освобождении Чехословакии, Елене Вичановой и Радиму Литтербаху были вручены благодарности от руководителя представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии Валерия Коннова», – сообщил Попов.
«Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России – годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – сказал журналистам начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
На церемонии присутствовали чешские и российские официальные лица, а также представители общественности.
«После возложения венков к мемориалу участники торжественного мероприятия направились в городской музей Усти-над-Лабем, где его директор Вацлав Гоуфек выступил с речью, посвященной годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году», – говорится в сообщении.
По словам Попова, «памятник советским воинам был отремонтирован чешскими гражданскими активистами Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом на личные средства». Данный монумент – третий по счету, восстановленный активистами в Устецком крае.
«За большой личный вклад в военно-мемориальную работу и в организацию достойного содержания памятников и мемориалов советским воинам, павшим во Второй мировой войне при освобождении Чехословакии, Елене Вичановой и Радиму Литтербаху были вручены благодарности от руководителя представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии Валерия Коннова», – сообщил Попов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ