19:13 03 февраля

В Чехии отреставрировали памятник советским воинам

В чешском городе Усти-над-Лабем состоялась церемония открытия отреставрированного на деньги местных жителей памятника красноармейцам, погибшим при освобождении Чехословакии в годы II мировой войны, сообщает Интерфакс-АВН.

В Чехии отреставрировали памятник советским воинам


«Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России – годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – сказал журналистам начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.


На церемонии присутствовали чешские и российские официальные лица, а также представители общественности.

«После возложения венков к мемориалу участники торжественного мероприятия направились в городской музей Усти-над-Лабем, где его директор Вацлав Гоуфек выступил с речью, посвященной годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году», – говорится в сообщении.

По словам Попова, «памятник советским воинам был отремонтирован чешскими гражданскими активистами Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом на личные средства». Данный монумент – третий по счету, восстановленный активистами в Устецком крае.

«За большой личный вклад в военно-мемориальную работу и в организацию достойного содержания памятников и мемориалов советским воинам, павшим во Второй мировой войне при освобождении Чехословакии, Елене Вичановой и Радиму Литтербаху были вручены благодарности от руководителя представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии Валерия Коннова», – сообщил Попов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17
  1. cniza Сегодня, 17:43
    Спасибо вам неравнодушным и честным людям.
    cniza
    1. Терский Сегодня, 17:54
      Цитата: cniza
      Спасибо вам неравнодушным и честным людям.

      Только вот к великому сожалению судя по тексту новости , их в Чехии только : «памятник советским воинам был отремонтирован чешскими гражданскими активистами Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом на личные средства» два....
      Терский
      1. Либероид- Сегодня, 18:00
        У меня такое ощущение, что скоро массовое восстановление памятников начнется на западе и не только нашим солдатам павшим за них...Нас слишком достали , все и все.! negative Вот внутри страны разберемся и на окраинах и тогда все припомним господа хитрецы...
        Либероид-
    2. vovanpain Сегодня, 17:56
      Когда в других местах разрушают памятники,в Чехии восстанавливают и значит память народная живет.Спасибо вам за это. hi
      В чешском городе Усти-над-Лабем состоялась церемония открытия отреставрированного на деньги местных жителей памятника красноармейцам, погибшим при освобождении Чехословакии в годы II мировой войны
      vovanpain
  2. ShadowCat Сегодня, 17:45
    Хорошо что кто-то там помнит. Жаль что в Чехии плохо помнят кто и как продал страну в то время.
    ShadowCat
  3. игорка357 Сегодня, 17:51
    Жест серьезный,да только вот не раструбят о нем СМИ,они только трубят когда памятники нашим войнам оскверняют!
    игорка357
    1. Либероид- Сегодня, 18:36
      Цитата: игорка357
      Жест серьезный,да только вот не раструбят о нем СМИ,они только трубят когда памятники нашим войнам оскверняют!

      Разрушают Храмы православные и памятники могилы оскверняют ..Это уже повальное действие стало ,повсеместно на западе ...А вот из памяти народа простого они не смогут это вытравить!
      Либероид-
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:00
    Паклон ВАМ низкий от народа Российского за дело нужное и правельное, СПАСИБО за то что помните о погибших и чтите память их!Дай вам Бог здоровья и мирной жизни! hi soldier hi
    Изгоняющий либероидов
    1. Pancho Сегодня, 19:10
      Аж прослезился! А ничего,что с мятежа чехословацкого корпуса началась Гражданская война в России и как они ехали до Владивостока стреляя тысячами наших людей. Треть военного потенциала третьего рейха ковалась в Чехословакии,то есть 9 млн.наших сограждан из 27 млн.погибших на совести этих "братьев".При всем уважении к т.Сталину я возмущен его необъяснимым гуманизмом к ним.
      Pancho
  5. Ruswolf Сегодня, 18:26
    Ещё раз убеждаюсь, что крепче Воинского братства НЕТ!
    Оно основано на чувствах простого народа и прошло испытание огнём и мечом в освободительных войнах.
    Это вам не политические соглашения, которые когда хотят подписывают, когда хотят разрывают.
    То о чём думает народ, то с чем он живёт в душе (даже если его заставляют молчать), уничтожить не возможно!
    Не давно мы так же благодарили польского активиста Ежи Тыц. Сегодня уже Чехия приняла эстафету!
    Низкий поклон братьям!
    Ruswolf
  6. Громобой Сегодня, 18:29
    Советская САУ ИСУ-122с на одной из улиц города Собеслав в Чехословакии.Советские солдаты прощаются с товарищем, погибшим при освобождении Чехословакии.http://photochronograph.ru/2013/06/20/osvobozhden
    ie-chexoslovakii/ http://www.liveinternet.ru/tags/%EE%F1%E2%EE%E1%E
    E%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E3%E8/
    Громобой
  7. nord62 Сегодня, 18:40
    трезвеет Гейропа...И это к лучшему....
    nord62
  8. НЕКСУС Сегодня, 18:41
    Что-то мне подсказывает,что в скором времени ,даже в Польше начнут восстанавливать памятники советскому солдату. Но при этом,я бы не забывал,что творили поляки,прибалты с нашими памятниками все это время.
    А жителям Чехии низкий поклон за то,что помнят и главное ,забывать не хотят,не смотря на пропаганду и политиков.
    НЕКСУС
  9. Berg Berg Сегодня, 18:52
    Значит есть ещё на западе честные и добропорядочные люди ! Жива память и наладятся отношения !
    Berg Berg
  10. Indiffeent Сегодня, 18:53
    Спасибо...Славяне...
    Indiffeent
  11. ПростоЯ Сегодня, 19:00
    Уважуха Не забыли как было при 3м рейхе
    ПростоЯ
  12. кеп Сегодня, 19:11
    Значит осталась ещё память народная.Молодцы,что сказать. Плохо что за народные деньги, а не по государственному соглашению. В Европе выходит власть отдельно,народ отдельно.Похоже власть имущие жить начинают в облаках,как только получают заветный "мандат доверия".
    кеп

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