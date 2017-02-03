19:10 03 февраля

Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии получат статус военнослужащих в следующем году

Сотрудники спецподразделений СОБРа и ОМОНа, переданных из полиции в Росгвардию, получат статус военнослужащих в 2018 г, передает РИА Новости сообщение замдиректора федеральной службы Сергея Меликова.

Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии получат статус военнослужащих в следующем году


В настоящее время идет процесс перевода сотрудников данных подразделений в наше ведомство. В 2018 году все приобретут статус военнослужащих. Процесс перевода займет весь текущий год, поскольку данная процедура является непростой и имеет ряд сложностей. В частности, сотрудникам при переводе необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Сами понимаете, количество людей очень большое и процедура не быстрая,
сказал Меликов.


Он отметил, что сам процесс перевода никак не отразится на социальных гарантиях для сотрудников. Сохранится медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, денежное довольствие будет выплачиваться в полном объеме.

«В настоящее время Росгвардия ведет интенсивную нормотворческую работу по сохранению социальных гарантий для ОМОН и СОБР. В правительство РФ направлены проекты соответствующих постановлений», – добавил Меликов.

Использованы фотографии: https://rostov.press
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Комментарии 10
  1. Холуай Сегодня, 18:16
    А куда Спецназ ФСКН делся?

    По существу-зря у Полиции ОМОН и особенно СОБР забрали...
    Холуай
    1. Либероид- Сегодня, 18:22
      Не нравится мне все эти названия новые "полиция", "росгвардия" ...Как то в душе щимит, от этих названий..Они как специально ,все переименовывают , чтобы нам народу больнее было..?
      Либероид-
      1. Холуай Сегодня, 18:29
        Х.З кто такие советы Путину подбрасывает? Но вот как Полицию оставили без Силового прикрытия? Ну например у нас в Самаре в Зубчаниновку к Наркобаронам без танков не сунуться...Росгвардия это же по сути совершенно другая организация...там никак не избежать межведомственных бюрократических проволочек...а ещё и утечки информации возможно...
        Холуай
    2. g1v2 Сегодня, 18:39
      Гром вроде как переформировали в системе МВД. Отдел поддержки оперативных действий по моему. В общем в МВД их переводили.
      А насчет перевода в Росгвардию ОМОН и СОБР , то лично я давно считал что их надо во внутренние войска переводить и переподчинять, да и военнослужащими делать . И задачи схожие, да и армейская дисциплина им явно не повредит. Сколько расстрелов отрядов ОМОН было в Чечне? А сколько там бардака было? У брата 3 командировки, так он рассказывал что в некоторых отрядах люди от пьянки в кому впадали. Дисциплины, порядка не было от слова вообще. Тч все по делу. hi
      g1v2
      1. Холуай Сегодня, 19:01
        Цитата: g1v2
        А насчет перевода в Росгвардию ОМОН и СОБР , то лично я давно считал что их надо во внутренние войска переводить и переподчинять, да и военнослужащими делать . И задачи схожие, да и армейская дисциплина им явно не повредит. Сколько расстрелов отрядов ОМОН было в Чечне? А сколько там бардака было? У брата 3 командировки, так он рассказывал что в некоторых отрядах люди от пьянки в кому впадали. Дисциплины, порядка не было от слова вообще. Тч все по делу.

        Что-то я не помню дисциплины в ВВ системы МВД в те времена когда Чечня была... Тогда везде одна картина была. Да и сейчас на Солдатиков ВВ без слёз не взглянешь, все какие-то уморенные...
        Надо понимать что такое СОБР? Вы видимо не очень понимаете... СОБР формировался в недрах ещё РОУПов для борьбы с организованной преступностью и обеспечения безопасностью сотрудников МВД . Каждый боец СОБРа офицер-оперуполномоченный с криминалистической юридической подготовкой, их использовали и как чистых оперов, и как агентов, внедрённых, это были чисто МИЛИЦЕЙСКИЕ специалисты широкого профиля, заточенные исключительно на борьбу с криминальной преступностью.
        ОМОН? Дык на Милиции (Полиции) Лежали основные задачи по общественному правопорядку... как Полиции без ОМОНА? Да никак... Придётся заново создавать, а я уверен в этом,просто это уже дополнительные финансовые затраты..
        Холуай
      2. Alexey RA Сегодня, 19:09
        Цитата: g1v2
        А насчет перевода в Росгвардию ОМОН и СОБР , то лично я давно считал что их надо во внутренние войска переводить и переподчинять, да и военнослужащими делать .

        И оставить полицию без силовой поддержки. Потому как оперативное согласование выделения подразделения одного ведомства для поддержки группы другого ведомства - это из области фантастики. Пока все подписи получат, пока приедут - те, кого менты должны были брать, уже давно разъедутся или постреляют друг друга.
        Цитата: g1v2
        И задачи схожие, да и армейская дисциплина им явно не повредит. Сколько расстрелов отрядов ОМОН было в Чечне? А сколько там бардака было?

        Вероятно потому, что в нормальной стране на месте большей части отрядов ОМОН должны были быть обычные ВВ. Но у РФ обр 1994 г. и 2000 г. войск не было - и поэтому в Чечню отправляли всех, кого могли найти. В Первую Чеченскую сводный батальон морской пехоты собирали по роте с флота. Во Вторую Чеченскую 40 тысяч штыков смогли выставить только ободрав все военные округа. В ВВ ситуация была схожая - народу вроде бы много, а воевать почти некому.
        Alexey RA
    3. Alex_Tug Сегодня, 19:09
      Я тоже так считаю, полиции они нужнее. Росгвардия может сама создать себе такой отряд.
      Alex_Tug
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Тогда уж давайте присвоим дворникам статус помощников народных депутатов! fool Всем тотально fool СОБР даже переданный в Роснацгвардию вдруг стал военным подразделением-с какого перепугу? fool Чудят канадцы. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Alexey RA Сегодня, 19:10
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      СОБР даже переданный в Роснацгвардию вдруг стал военным подразделением-с какого перепугу?

      С того, что он больше не подразделение МВД, а армейская структура, часть ВВ.
      Alexey RA
  3. raid14 Сегодня, 18:46
    При переводе из системы МВД на военную службу в Росгвардию, как будут переводить действующие специальные звания в военные?
    raid14

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