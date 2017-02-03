Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии получат статус военнослужащих в следующем году

В настоящее время идет процесс перевода сотрудников данных подразделений в наше ведомство. В 2018 году все приобретут статус военнослужащих. Процесс перевода займет весь текущий год, поскольку данная процедура является непростой и имеет ряд сложностей. В частности, сотрудникам при переводе необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Сами понимаете, количество людей очень большое и процедура не быстрая,

Сотрудники спецподразделений СОБРа и ОМОНа, переданных из полиции в Росгвардию, получат статус военнослужащих в 2018 г, передает РИА Новости сообщение замдиректора федеральной службы Сергея Меликова.сказал Меликов.Он отметил, что сам процесс перевода никак не отразится на социальных гарантиях для сотрудников. Сохранится медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, денежное довольствие будет выплачиваться в полном объеме.«В настоящее время Росгвардия ведет интенсивную нормотворческую работу по сохранению социальных гарантий для ОМОН и СОБР. В правительство РФ направлены проекты соответствующих постановлений», – добавил Меликов.