19:14 03 февраля

Сирийская армия ударила во фланг группировке ИГИЛ в районе Пальмиры

Министерство обороны публикует очередную сводку о нанесении авиационных ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по позициям террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора. В сводке сообщается, что удары наносились по крупным складам боевиков в упомянутой сирийской провинции, а также по скоплениям техники.

В материале ведомства говорится о том, что все намеченные цели поражены, что засвидетельствовано средствами объективного контроля.

Из сообщения:
Прикрытие Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



Тем временем сирийское военное командование публикует сводку о положении дел в районе Тадмора (Пальмиры). Сообщается, что сирийская правительственная армия перешла к штурму позиций игиловцев в районе газовых месторождений Хайян. Сирийская армия нанесла удар во фланг боевикам после работы в воздухе самолётов российской военной авиации и ВКС РФ.

Удар во фланг заставил боевиков осуществить попытку перегруппировки, но в этом момент их позиции были накрыты ракетно-бомбовыми ударами с воздуха. Понеся большие потери, игиловцы были вынуждены оставить позиции и в прямом смысле бежать в восточном направлении, где у них подготовлены укреплённые позиции - ближе к самой Пальмире.

Благодаря действиям сирийской армии и поддержке с воздуха, боевиков удалось отбросить не только от авиабазы T-4, но и от стратегически важного перекрёстка.

Портал AMN приводит видео боёв под Пальмирой:

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 3
  1. Либероид- Сегодня, 19:09
    Удар во фланг заставил боевиков осуществить попытку перегруппировки, но в этом момент их позиции были накрыты ракетно-бомбовыми ударами с воздуха

    Красиво и четко ...На Украине так бы тоже нужно, достали...
    Либероид-
    1. Alex_Rarog Сегодня, 19:13
      Блин тоже сердце кровью обливается но нельзя на руине... ахтунг будет... хотя честно иногда кажется что луччше пусть ахтунг чем такая вот фигня...
      Alex_Rarog
  2. Scoun Сегодня, 19:12
    Блин, не ужели мир не устал от войн, крови и горя?
    Когда перестанут рулить деньги, ресурсы и прочая муть а человечество будет ценить ценности Вечные.
    Scoun

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