Сирийская армия ударила во фланг группировке ИГИЛ в районе Пальмиры

Прикрытие Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Министерство обороны публикует очередную сводку о нанесении авиационных ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по позициям террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора. В сводке сообщается, что удары наносились по крупным складам боевиков в упомянутой сирийской провинции, а также по скоплениям техники.В материале ведомства говорится о том, что все намеченные цели поражены, что засвидетельствовано средствами объективного контроля.Из сообщения:Тем временем сирийское военное командование публикует сводку о положении дел в районе Тадмора (Пальмиры). Сообщается, что сирийская правительственная армия перешла к штурму позиций игиловцев в районе газовых месторождений Хайян. Сирийская армия нанесла удар во фланг боевикам после работы в воздухе самолётов российской военной авиации и ВКС РФ.Удар во фланг заставил боевиков осуществить попытку перегруппировки, но в этом момент их позиции были накрыты ракетно-бомбовыми ударами с воздуха. Понеся большие потери, игиловцы были вынуждены оставить позиции и в прямом смысле бежать в восточном направлении, где у них подготовлены укреплённые позиции - ближе к самой Пальмире.Благодаря действиям сирийской армии и поддержке с воздуха, боевиков удалось отбросить не только от авиабазы T-4, но и от стратегически важного перекрёстка.Портал AMN приводит видео боёв под Пальмирой: