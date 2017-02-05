Готовиться к боям грядущим, а не минувшим

Новые научно-технические достижения и разрабатываемые на их основе новые технологии, как правило, служат основой для совершенствования традиционных видов оружия или создания новых средств поражения, обладающих более широкими функциональными возможностями и позволяющих более эффективно решать тактические и стратегические задачи.Будущие военные столкновения и войны – это во многом войны не только моторов, как говорили раньше, а это войны с широким использованием интеллектуализированных и роботизированных средств поражения (боевых роботов), а также интеллектуализированных пространственно-распределенных систем военного и двойного назначения, управляемых военными специалистами. И к такому направлению развития вооружений следует готовиться заблаговременно.Опираясь на результаты военно-технического анализа и обобщая их с учетом современных научно-технических достижений и требований к перспективным средствам поражения, автор предпринял попытку сформулировать основные принципы построения и способы применения оружия нового класса, которое названо дистанционно-кибернетическим оружием (ДКО). При этом ДКО рассматривается как продукт синергетического использования прорывных научно-технических инноваций в качестве интеллектуальной основы для создания перспективных средств поражения нового класса.Под дистанционно-кибернетическим оружием понимаются средства поражения, возможности и уровень характеристик которых во многом определяется использованием новейших кибернетических, а также промышленных технологий. При этом ключевыми технологиями, обеспечивающими достижение упомянутых характеристик средств поражения, являются, как показывает анализ, прежде всего технологии создания и применения широкого спектра малогабаритных и высокочувствительных датчиков, работающих на различных физических принципах и использующих при обработке и анализе измерительной информации наряду с математическими методами и элементы искусственного интеллекта.В отличие от традиционных классов оружия носители ДКО в район цели доставляют не классические снаряды, бомбы, головные части, боевые блоки, мины и т.п.; упомянутые носители доставляют боевые роботы, образно говоря, роботы-истребители. Говоря иными словами, одним из самых важных отличительных свойств ДКО является то обстоятельство, что оно «стреляет» интеллектуализированными боевыми роботами (боеприпасами).В боевых роботах к основным составным частям традиционных средств поражения добавляются интеллектуализированные средства и подсистемы, обеспечивающие выполнение целого ряда функций по адаптивному поведению средств поражения ДКО в районе цели (доразведка и распознавание целей, поиск наиболее уязвимых частей целей, обход зон противодействия и препятствий, принятие решения на подрыв заряда и т.д.), что направлено в конечном счете на повышение эффективности и надежности поражения цели зарядами возможно меньшей мощности, причем в первую очередь зарядами в обычном оснащении. По замыслу, в перспективе конструкции платформ боевых роботов должны обеспечивать им возможность, в зависимости от назначения, в районе цели летать, перемещаться по поверхности земли или плавать в надводном и подводном положениях.ДКО – это оружие нового вида с новыми функционально-боевыми возможностями. Принципы его построения основаны на синергетическом использовании новых научно-технических решений, элементов искусственного интеллекта, измерительных и информационных технологий широкого спектра. Средства поражения ДКО могут доставляться в район целей разного рода носителями на малые, средние и большие дальности, могут быть многофункциональными, а также самыми высокоэффективными при решении даже трудновыполнимых боевых задач в силу их уникальных качеств, свойств и функционально-боевых возможностей.Дистанционно-кибернетическое оружие создается как продукт синергетического использования ракетно-космических, авиационных, измерительных, робототехнических интеллектуализированных информационных технологий и новых принципиальных научно-технических решений. В статье в качестве примера излагаются принципы построения и способы боевого применения этого оружия, в частности для варианта базирования на ракетах, как наиболее трудного для реализации варианта, хотя платформы базирования – пусковые установки могут располагаться на авиационных и морских носителях, а также на сухопутных мобильных и стационарных средствах.Ставшие уже, по существу, классическими боевыми блоками (ББ) – ББ баллистического типа, которыми оснащены отечественные ракеты стратегического назначения, способны эффективно поражать в основном только стационарные цели с точно известными координатами (шахтные ПУ, военные базы, города и т.п.). На траектории полета к цели ББ этого типа все время находятся в поле зрения средств обзора систем противодействия, а при входе в зону досягаемости огневых средств противодействия могут быть поражены с очень высокой вероятностью. На пути к цели ББ баллистического типа должны преодолеть в общем случае до семи потенциальных рубежей перехвата (космический рубеж, три яруса системы ПРО, систему ПВО и две системы активной защиты). В связи с этим ББ баллистического типа не способны в должной мере вывести из строя основной ядерный потенциал вероятного противника. Дело в том, что, например, более 80% ядерного потенциала США находится на мобильном базировании (подводные лодки, самолеты, крылатые ракеты, боевые корабли), причем координаты этих целей могут быть известны в лучшем случае только с точностью до района базирования. Многие цели находятся в местах, закрытых по баллистическим траекториям подхода (обратные склоны горной местности, каньоны и т.п.).Из этих обстоятельств можно сделать вывод о том, что лишить противника ядерного потенциала очень затруднительно (даже ракеты в ШПУ вряд ли удастся поразить – они уйдут в первую очередь), при этом остаются по существу под прицелом только крупные города и стационарные объекты. Конечно, для противника даже такая ситуация неприемлема.Как видно из этого краткого анализа, с помощью боевых блоков баллистического типа задачи уничтожения ядерного потенциала противника решить не удается, особенно если число отечественных ББ будет резко сокращено (в соответствии с договорами СНВ-2 и СНВ-3) и будут усилены системы ПРО и ПВО потенциальных противников.Выходом из создавшегося положения может явиться создание и использование крылатых ББ, которые обладают предельно высокой точностью попадания (вплоть до прямого попадания, поэтому возможно эффективное использование обычных ВВ), способны доразведывать и поражать стратегические цели с неточно известными координатами, могут обходить зоны обзора и зоны досягаемости огневых средств ПРО и ПВО, а также поражать цели, закрытые по баллистическим траекториям подхода. Конечно, при этом не исключается возможное противодействие со стороны противника выполнению этих функций.Крылатый ББ состоит из теплозащитного корпуса (ТЗК), по форме близкого к традиционному ББ, внутри которого находится крылатый боевой субблок (КБСБ) со сложенными крыльями. КББ в общем случае должен быть оснащен боевым зарядом (ядерным или обычным); двигательной установкой (например, воздушно-реактивным двигателем с определенным запасом топлива), инерциальной системой управления в сочетании с КНС ГЛОНАСС и с подсистемами коррекции по рельефу, оптическим и радиолокационным картами местности; системой терминального самонаведения по излучениям и системой доразведки целей по аномалиям, создаваемым ими на фоне подстилающей поверхности. КББ могут быть выполнены как в моноблочном исполнении, так и устанавливаться в разделяющуюся головную часть.Полет к цели осуществляется следующим образом (рис. 1). Стратегическая ракета запускается, например, со стационарной или подвижной ПУ в направлении цели с неизвестной для противника точкой прицеливания, расположенной до подхода к цели и к зонам досягаемости огневых средств противодействия, либо в стороне от них. С помощью рулевых щитков ББ переводят на горизонтальный полет на высоте 2–3 км, после спада скорости до дозвуковой отделяют днище ТЗК и с помощью пиротолкателей выводят КБСБ из ТЗК, раскрывают крылья, запускают двигатель и включают все подсистемы системы управления. КБСБ выходит из ТЗК холодным и летит с дозвуковой скоростью, поэтому могут работать все системы, корректирующие инерциальную систему. Упомянутые подсистемы коррекции используют внешнюю информацию в районе цели (оптические и радиолокационные карты местности и рельефа; магнитные, радиационные, химические и др. аномалии). КБСБ может лететь на малой высоте (20–30 м) с огибанием рельефа с высокой точностью, может подойти к цели с любого направления и вне поля зрения средств обзора. Система «Глонасс», оптические и радиолокационные системы коррекции позволяют обеспечить управление с точностью 10–20 м, конечно, при наличии заблаговременно подготовленных эталонных карт, а системы терминального самонаведения по излучению или по образу цели могут обеспечить по существу прямое попадание в цель (с ошибкой не более 3–5 м). Доразведка цели, координаты которой известны с точностью до района базирования, осуществляется путем полета по траектории поиска (например, по галсам или по спирали). Стратегические цели, даже сильно замаскированные, в том числе и ПЛ, создают на фоне окружающей среды большое число демаскирующих признаков, которые можно получить на малом расстоянии и использовать для распознавания целей. Например, применительно к обнаружению ПЛ один или несколько КББ могут разбросать акустические радиобуи, а после обнаружения ожидающий (барражирующий) КБСБ с зарядом может поразить ПЛ.Иллюстрация предоставлена авторомКроме того, для обнаружения ПЛ могут быть использованы датчики ее магнитных полей и паразитных радиоизлучений электротехнической аппаратуры, а также датчики электромагнитной разведки, позволяющие обнаружить большие металлические массы. Упомянутые датчики могут базироваться как на борту КБСБ – разведчика, так и входить в состав аппаратуры радиобуя. Надо отметить также, что функции субблока существенно шире, а также намного шире состав подсистем системы управления, включая подсистемы доразведки целей, распознавания и принятия решений по поражению их с использованием элементов искусственного интеллекта.Следует отметить также, что КББ могут быть доставлены в заданный упрежденный район спуска как описанным способом, так и с помощью планирующих сверхзвуковых летательных аппаратов с малым аэродинамическим сопротивлением, летящих основную часть пути к цели в атмосфере на значительных высотах (в зависимости от варианта, на высотах 20–25 км или 70–80 км). Такие аппараты будут обнаруживаться наземными станциями целеуказаний ПРО на более близком расстоянии от цели, хотя на таких трассах полета они подвержены более легкому поражению средствами ПРО и ПВО на еще достаточно большом расстоянии от цели.Крылатые ББ обладают очень широкими функциональными возможностями как по типам траекторий полета, так и по видам решаемых задач. Обеспечивается это, с одной стороны, за счет использования аэродинамических возможностей схемы планера, а с другой – в результате использования высокоинтеллектуализированной системы управления, которая может использовать информацию различной физической природы как на подходе к цели, так и в непосредственной близости от цели или непосредственно от цели. При создании КББ в полном объеме могут быть использованы все технологические достижения (в частности, применена технология «стелс», использованы неметаллические материалы для изготовления элементов конструкции субблока и т.п.) по обеспечению малой его видимости (или резко сниженной видимости) на экранах РЛС средств обзора систем противодействия. КББ могут при соответствующем дооснащении выполнить и другие функции (например, создание на дальних подступах к нашим границам рубежей перехвата нападающих КР, самолетов и надводных кораблей). Не исключается, что при оснащении КББ соответствующими средствами поражения, например, ракетами с тепловыми головками самонаведения, возможно обеспечить на большом расстоянии от точки старта высокоточное поражение на марше бронетанковой, артиллерийской и иной техники. Кроме того, КББ, оснащенные радиолокационными ГСН, могут быть использованы для выведения из строя РЛС обзора объектовых систем ПРО и ПВО противника с использованием обычных зарядов. Как показывает анализ перспектив реализации технических возможностей КББ, их можно использовать и в качестве разведывательных средств на дальних расстояниях, оснастив их разного рода разведывательными датчиками и системой передачи данных (вместо заряда), поставляющей информацию потребителю, например, через спутниковые системы. Не исключается в перспективе дистанционное управление КББ по корректируемым траекториям из некоторого центра управления.Крылатые ББ можно отнести к прообразу будущего оружия. Они могут решать боевые задачи стратегического уровня на межконтинентальных дальностях и представляют собой по существу летающие роботы, при этом высокоточная доставка заряда к объекту поражения по адаптивным аэробаллистическим траекториям обеспечивается с помощью высокоинтеллектуализированной системы управления, при реализации которой целесообразно использовать практические результаты теории искусственного интеллекта. КББ позволяют решать задачи как стратегического, так и тактического характера на большом расстоянии и со своей территории, не входя в непосредственное боевое соприкосновение с противником, что соответствует современным тенденциям организации вооруженной борьбы.При конверсионной доработке КББ могут быть использованы для доставки средств спасения людям, терпящим бедствие в отдаленных труднодоступных районах земного шара, когда время выживания людей может быть значительно меньше времени подлета самолета или подхода корабля.Выше были изложены принципы построения крылатых ББ и их субблоков, предназначенных для боевого оснащения ракет стратегического назначения, а также подходы к их применению для вывода из строя труднопоражаемых стратегических целей. Обобщая ранее изложенное о КББ и рассматривая его в перспективе развития, можно утверждать, что принципы построения КББ и субблоков могут быть основой для формирования средств поражения нового класса – средств ДКО.Как показывает анализ военных конфликтов последних десятилетий, создание такого класса оружия является весьма актуальным, потому что с помощью ДКО различные виды и рода войск могут более эффективно решать свои боевые задачи с использованием обычных (неядерных) зарядов на больших расстояниях и со своей территории без боевого соприкосновения с противником наших войск и боевой техники, управляемой людьми, если во главу угла поставить парадигму бесценности человеческой жизни. Для гуманного нормального общественного строя такая позиция имеет бесспорные основания, тем более что в этом случае исключается крайне нежелательный ядерный конфликт. Можно предположить, что в перспективе в военных конфликтах серьезные боевые задачи будут выполнять в первую очередь дистанционно управляемые людьми автоматизированные боевые роботы или аналогичные средства.К важным отличительным признакам и свойствам ДКО следует отнести прежде всего физически предельно быструю и предельно высокую точность (вплоть до прямого попадания) доставки зарядов средств поражения к целям, в том числе и к труднопоражаемым целям, расположенным на малых, средних или больших дальностях, на основе использования сверхзвуковых носителей (баллистического или аэродинамического типов), обеспечивающих доставку в район цели крылатых ББ и их субблоков, оснащенных двигательной установкой, кибернетизированной (интеллектуализированной) системой управления, использующей для обеспечения высокой точности навигации и доразведки (распознавания) целей внешнюю информацию в районе цели, получаемую датчиками, работающими на различных физических принципах действия. При этом субблоки снабжены соответствующими аппаратно-программными средствами обработки информации, предназначенными для распознавания целей почти в реальном масштабе времени и принятия решения на подрыв заряда, как правило, с обычным ВВ, а также оснащены другими средствами и подсистемами.Следует особо подчеркнуть, что, как показывает научно-технический анализ возможностей теории и практики управления ЛА, предельно высокая скорость доставки зарядов и предельно высокая точность их доставки – по существу, несовместимы. Предельно высокую точность доставки технически возможно обеспечить только на относительно малых скоростях субблоков в районе цели. Это означает, что после полета на предельно больших скоростях надо перейти к меньшим, в частности к дозвуковым скоростям.Надо особо отметить также, что хотя ДКО должно быть оснащено, как правило, неядерными зарядами, но в силу обеспечения высокой точности и повышенных возможностей преодоления систем противодействия (за счет полета на малой высоте с огибанием рельефа и принятия мер по обеспечению малой площади эффективной поверхности рассеивания субблоков) с его помощью можно успешно решать задачи как стратегического характера, так и оперативно-тактического, учитывая, что ядерное оружие – это главным образом оружие сдерживания. В связи с этим целесообразно искать пути эффективного решения всех боевых задач с применением только обычных зарядов. Такие пути и научно-технические решения имеются. Но при этом надо подчеркнуть, что безъядерные средства, не обладающие предельно высокой точностью попадания (первые десятки метров или прямое попадание), вообще не могут эффективно решать стратегические задачи. В большой степени это касается и задач оперативно-тактического характера. Поэтому одним из ключевых требований к средствам ДКО является обеспечение высокой точности попадания.Следует особо указать на одно из важнейших условий функционирования субблоков в районе целей. А именно, для района целей должны быть в наличии заблаговременно полученные цифровые топографические, оптические и радиолокационные карты местности, которые будут использованы при подготовке полетных заданий в зависимости от потребностей. В связи с этим следует особо подчеркнуть, что упомянутые вопросы картообеспечения окрестностей целей в ожидаемых оперативных районах и подготовка полетных заданий для субблоков и их реализация являются наиболее трудными вопросами создания ДКО. Космическая навигационная система ГЛОНАСС является большим подспорьем, но этого недостаточно.Операции, выполняемые КБСБ как прообразами или вариантами средств ДКО, имеют далеко идущие аналогии с действиями летчика, пилотирующего небольшой маневренный самолет в районе цели на малой высоте на дозвуковой скорости, поэтому правомерно считать, что средства ДКО – это, по существу, боевые летающие роботы. В данном случае автоматизируются действия летчика. Есть основания считать, что в настоящее время такие научно-технические возможности автоматизации боевых средств имеются как в конструкторско-техническом, алгоритмическом, приборном, так и в аппаратно-программном обеспечении. Примеры решения подобных частных задач имеются. Достаточно обратиться к научно-техническим достижениям в авиации, космонавтике и робототехнике. Кстати, это в полной мере касается и наземного вооружения, которым можно управлять также дистанционно. Как показывает научно-технический анализ, крылатыми субблоками в перспективе возможно управлять дистанционно по аналогии с тем, как управляли луноходами и марсоходами.Наиболее характерные варианты функционального назначения крылатых субблоков ДКО представлены на рис. 2.Доставка средств ДКО в район цели может обеспечиваться баллистическими или крылатыми сверхзвуковыми носителями как поодиночке (моноблочные варианты), так и по несколько штук одновременно одним носителем (групповые варианты). Хотя упомянутые средства доставки – это другой и отдельный вопрос, тем не менее отметим, что научно-технические возможности их создания сомнений не вызывают. При этом следует добавить, что в зависимости от назначения субблоков для их перемещения в воздухе могут быть использованы, в частности, вертолетная или парашютная схемы, а также схема дирижабля. Для перемещения в водной среде или по земной поверхности могут быть успешно использованы традиционные схемы передвижения.К преимуществам и возможностям средств поражения ДКО следует отнести:– предельно быструю доставку зарядов к целям в сочетании с предельно высокой точностью (вплоть до прямого попадания);– рациональное использование свойств и возможностей сверхзвуковых ракет (баллистического или аэродинамического типов) и дозвуковых крылатых ЛА;– повышение возможностей преодоления систем противодействия;– обеспечение возможностей доразведки и распознавания целей;– доставку зарядов к труднопоражаемым целям и к целям с неточно известными координатами;– доставка зарядов к точечным целям, расположенным на малых, континентальных и межконтинентальных дальностях;– обеспечение заинтересованных потребителей информацией об объектовой обстановке в заданном районе Земли;– обеспечение возможностей обхода зон обзора информационных средств и зон досягаемости огневых средств систем противодействия противника;– возможности стационарного и мобильного базирования средств ДКО;– возможности введения средств ДКО в системы вооружения видов и родов ВС;– возможности получения боевыми субблоками разведывательной и навигационной информации в районе цели от космических, навигационных и других средств;– срочную доставку относительно легких боеприпасов, оружия или средств спасения людям, попавшим в трудные ситуации на значительных расстояниях и в труднодоступной местности.Как показывает военно-технический анализ, ожидаемый эффект является многомерным и обладающим уникальным боевым потенциалом. Его исключительно высокий уровень определяют такие составляющие, как:– высокая точность, вплоть до прямого попадания, при обеспечении минимального возможного времени доставки КББ в район цели;– использование неядерных зарядов для эффективного поражения стратегически важных объектов;– доразведка и поражение стационарных и мобильных целей, координаты которых известны с точностью до района базирования;– поражение целей, закрытых по баллистическим траекториям подхода;– обеспечение функционирования субблоков КББ вне зоны обзора информационных средств и зон досягаемости огневых средств системы противодействия;– поражение целей на малых, континентальных и межконтинентальных дальностях средствами ДКО различной номенклатуры;– благоприятные условия для работы средств системы управления; систем коррекции по рельефным, радиолокационным, оптическим картам местности и по КНС ГЛОНАСС;– системы самонаведения; датчиков и информационных средств системы доразведки;– принципиальные возможности оснащения средствами ДКО всех видов и родов войск с целью более эффективного решения ими своих специфических боевых задач.Проблемные вопросыПри организации исследований и проработок целесообразно рассмотреть в первую очередь следующие вопросы:– определение класса боевых задач, рационально решаемых средствами ДКО. Обоснование оперативно-стратегических, тактических и военно-технических требований к средствам ДКО. Определить роль и место средств ДКО в системе вооружений ВС;– разработка предложений и научно-технических решений по баллистическому и военно-техническому обоснованию возможностей доставки КББ в район целей на малые высоты. Формирование требований к носителям и к КББ (по перегрузкам, в частности) как роботизированным средствам поражения;– исследование научно-технических возможностей создания планеров КББ и субблоков, доставляемых в район целей различными носителями (баллистическими, гипер- и дозвуковыми), обладающих возможностями высокоточной навигации, доразведки и распознавания целей, самонаведения на цели в условиях противодействия, а также обладающих расширенными функциональными возможностями боевых роботов;– исследование аномалий (признаков), создаваемых целями на фоне окружающей среды и определение состава приборных средств и требований к ним для измерения аномалий. Исследование путей создания систем доразведки, распознавания различных целей по информационным признакам различной физической природы с борта КББ/КБСБ. Разработка нейрокомпьютерных алгоритмов распознавания целей в темпе текущего времени по аномалиям физических полей целей на фоне окружающей среды при комплексировании информации различной физической природы;– разработка способов подготовки полетных заданий для носителей и КББ (субблоков) как средств поражения ДКО;– исследование путей и технологии создания баз данных о крупномасштабных картах физических полей Земли для стратегически важных участков суши;– разработка военно-научных сценариев применения ДКО. Оценка ожидаемой боевой эффективности средств ДКО. Оценка ожидаемых уровней тактико-технических характеристик основных составных частей ДКО;– разработка, проектирование, изготовление, отработка и испытания вариантов средств поражения ДКО, их подсистем и составных частей.В заключение следует еще раз отметить, что ДКО – это эффективное, в первую очередь безъядерное оружие предупреждения, упреждения, сдерживания и возмездия, нужное нашей стране в настоящее время и тем более в будущем. Еще более эффективно ДКО в ядерном оснащении, но мощности заряда при этом будут требоваться как минимум на много порядков меньшими по сравнению, например, с зарядами типовых ББ ракет стратегического назначения. Однако, очевидно, что в современных условиях кнопку ядерного оружия использовать нельзя, поскольку последствия будут непредсказуемы и крайне нежелательны, ибо ядерные конфликты – это начало пути к самоуничтожению человечества.Есть основания отметить также, что наряду с повышением боевых возможностей ВС разработки средств ДКО будут способствовать развитию конструкторской мысли по созданию новых образцов вооружения, подготовки цифровых карт физических полей Земли для стратегически важных районов; широкому использованию возможностей информатизации, автоматизации и интеллектуализации вооружений, совершенствованию средств высокоточной навигации, датчиковой аппаратуры, алгоритмов распознавания, способов скоростной обработки и передачи больших массивов информации, средств суперкомпьютерной вычислительной техники, а также расширению функциональных возможностей средств поражения в сочетании с повышением их боевой эффективности и т.д. В целом процесс создания ДКО может серьезно оживить военно-научные и военно-технические исследования и будет способствовать внедрению новейших научных достижений в военную технику с целью повышения ее боевой эффективности.