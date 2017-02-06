Тяжелый штурмовой танк A33 Excelsior (Великобритания)



Первый прототип танка A33. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Пехотный танк Churchill Mk III с 57-мм пушкой. Фото Wikimedia Commons



Танк Cromwell. Фото Imperial War Museum Photograph Archive Collection / Iwm.org.uk



Первый прототип "Высочайшего", вид сбоку. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Второй прототип танка A33, видны отличия корпуса и ходовой части. Фото Aviarmor.net



Второй прототип A33 Excelsior в бовингтонском музее. Фото Forum.warthunder.com

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://wwiivehicles.com/

http://wardrawings.be/

http://arcaneafvs.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

На протяжении всей Второй мировой войны британская промышленность работала над развитием существующей бронетехники и созданием новых образцов с повышенными характеристиками. Характерные особенности существующих образцов, обусловленные спецификой имеющейся школы танкостроения, становились поводами для критики и в некоторых случаях приводили к появлению новых проектов. Одной из попыток исправить имеющееся положение при помощи нового проекта стал тяжелый штурмовой танк A33 Excelsior.Главной предпосылкой к появлению проекта A33 стали результаты рейда на Дьеп, прошедшего в августе 1942 года. В ходе этой операции одним из главных средств огневой поддержки пехоты являлись тяжелые танки Churchill. Отличаясь высокой огневой мощью и хорошей защитой, такие машины, тем не менее, показали недостаточную подвижность и маневренность. Как следствие, бронетанковые части понесли серьезные потери, а командование сделало определенные выводы. С учетом подобных выводов планировалось проводить дальнейшее развитие танков.В то время Великобритания использовала свою собственную классификацию танков, основывавшуюся на их роли в бою. Пехотные и крейсерские танки имели разные задачи, что соответствующим образом сказывалось на их облике. Накопив определенный опыт эксплуатации такой техники, командование решило создать «универсальный танк», в котором сочетались бы все положительные особенности техники двух существующих классов. Также в отношении подобной техники использовалось определение «тяжелый штурмовой танк». Решение о начале работ в новом направлении было принято в конце лета 1942 года. Вскоре были сформированы основные требования к подобной бронемашине.В качестве основы для перспективного танка было решено использовать существующее шасси, которое следовало дооснастить требуемыми агрегатами. Базовое шасси предлагалось заимствовать у среднего по массе крейсерского танка Mk VIII Cromwell, недавно вышедшего на испытания. Вскоре несколько ведущих компаний представили свои версии «универсального» танка. Военное ведомство изучило эти предложения и выбрало наиболее удачное, которое должно было получить развитие, а в дальнейшем использоваться при перевооружении сухопутных войск.Компанией Rolls-Royce были предложены два варианта танка с рабочими обозначениями A31 и A32. Первый проект подразумевал незначительную переделку танка «Кромвель» с установкой дополнительных накладных листов бронирования. Проектом A32 тоже предлагалась установка усиленной брони, но при этом машина должна была оснащаться иной ходовой частью, компенсирующей рост массы конструкции. Армейские специалисты изучили эти проекты и не одобрили их дальнейшую разработку. В обоих случаях имел место рост боевой массы с соответствующим ухудшением подвижности. Такие особенности проектов сочли неприемлемыми.Альтернативный вариант «универсального» танка предложила компания English Electric. Ее проект получил обозначение A33 и собственное имя Excelsior («Высочайший»). В этом проекте так же планировалось использовать некоторые существующие узлы и агрегаты, однако предлагалось большее число новых компонентов. Кроме того, танк A33 должен был отличаться более удачным сочетанием боевых и технических характеристик. Как сам по себе, так и в сравнении с проектами A31 и A32, разработка фирмы «Инглиш Электрик» выглядела более удачной. Компания получила заказ на продолжение работ.В основе проекта A33 лежала конструкция недавно разработанного танка A27M, в дальнейшем принятого на вооружение под названием Cromwell. Так, у существующей машины предлагалось заимствовать броневой корпус, который, однако, должен был претерпеть некоторые изменения. Для повышения уровня защиты предлагалось использовать более толстую броню. Компенсировать выросшую массу конструкции, а также улучшить подвижность танка предлагалось при помощи более мощного двигателя. Переработка силовой установки потребовала увеличить моторно-трансмиссионное отделение корпуса.В рамках нового проекта было предложено сохранить основные обводы существующего корпуса. Так, лобовой агрегат корпуса состоял из нескольких основных деталей. Нижняя часть лба состояла из двух листов, помещенных под разным углом к вертикали. Над ними располагался наклонный верхний лист, позади которого устанавливалась вертикальная деталь. Непосредственно за ней находилась горизонтальная крыша. Корма корпуса сохранила наклонный верхний лист. Борта представляли собой вертикальные листы. К ним присоединялись крупные надгусеничные полки. Ниже последних на поперечных балках подвешивались бортовые экраны большого размера.Лобовые детали корпуса танка «Кромвель» имели толщину до 57 мм. Танк A33 Excelsior для улучшения защиты должен был нести броню максимальной толщиной 114 мм – вдвое больше, чем у базовой конструкции. Прочее бронирование не подвергалось серьезной доработке. Как и ранее, разные части корпуса следовало изготавливать из брони толщиной не менее 20 мм. Применение усиленного бронирования позволяло обеспечить определенное превосходство в уровне защиты перед другими существующими британскими танками, в том числе перед Mk IV Churchill.Компоновка корпуса «Высочайшего» соответствовала другим танкам Великобритании своего периода. В передней его части помещалось отделение управления, позади которого располагалось отделение управления. Крупный кормовой отсек должен был вмещать двигатель, трансмиссию и иные устройства силовой установки.При создании новой башни применялся такой же подход, как и в случае с корпусом. Существующую восьмиугольную конструкцию, состоящую из нескольких ровных листов, усилили путем применения более толстых деталей. Максимальная толщина бронирования новой башни достигала 114 мм. Любопытной особенностью башни, унаследованной от других британских танков, было внутреннее размещение подвижной маски орудия. В лобовом листе башни, соответственно, имелось окно сложной формы.В кормовом отсеке корпуса предлагалось устанавливать бензиновый двигатель Rolls-Royce Meteor мощностью 600 л.с. с жидкостным охлаждением. С двигателем сопрягалась механическая трансмиссия. Ходовую часть танка решили строить на основе идей, заимствуемых у американского тяжелого танка M6. Подобная конструкция использовалась впервые в британской практике. На каждом борту машины с одинаковыми интервалами помещалось по шесть опорных катков малого диаметра с резиновыми бандажами. Катки блокировались попарно и оснащались горизонтальными пружинами. Также ходовая часть имела передние направляющие и кормовые ведущие колеса. Верхняя ветвь гусеницы лежала на трех поддерживающих роликах. Использовалась гусеница с траками американской разработки.От предшественника типа A27M Cromwell новый танк A33 должен был «унаследовать» основное вооружение. В лобовой установке башни предлагалось монтировать пушку Ordnance QF 75 mm. Конструкция орудийной установки и башни обеспечивала круговую наводку с обстрелом целей при углах возвышения от -13° до +20°. Кроме того, рассматривалась возможность использования 57-мм орудия Ordnance QF 6-pounder. В обоих случаях перспективный танк должен был иметь огневую мощь на уровне существующих образцов. Внутри боевого отделения удавалось разместить 68 снарядов для «шестифунтовки» или 35 выстрелов калибра 75 мм.В качестве вспомогательного вооружения должны были использоваться два 7,92-мм пулемета BESA. Один из них являлся спаренным и монтировался на общих креплениях с пушкой. Второй должен был помещаться в установке лобового листа, у левого борта. Боекомплект двух пулеметов мог включать до 5 тыс. патронов.Как и другие британские танки того времени, новый A33 Excelsior должен был управляться экипажем из пяти человек. В переднем отделении управления корпуса помещались механик-водитель и его помощник, также выполнявший функции стрелка и радиста. Попадать на свои места они должны были через люки в крыше корпуса. В вертикальном лобовом листе имелись два проема: правый использовался в качестве смотрового люка водителя, левый – для установки курсового пулемета.Трое других танкистов (командир, наводчик и заряжающий) располагались в боевом отделении. Доступ к местам в башне обеспечивался люками в крыше. Рабочие места экипажа оснащались набором смотровых приборов для наблюдения за окружающей местностью и прицельными устройствами. Для покидания танка в экстренных ситуациях в бортах боевого отделения предусматривались круглые люки.Танк «Высочайший» имел общую длину 6,9 м при ширине 2,88 м и высоте 2,4 м. Боевая масса превышала 40 т. Максимальная скорость достигала 40 км/ч, запас хода – 160 км. Имелась возможность подъема на стенку высотой 0,9 м, пересечения рва шириной 2,3 м и преодоления водных преград вброд при глубине до 0,9 м.Разработка проекта A33 завершилась в начале 1943 года. Вскоре компания English Electric приступила к сборке опытного образца новой машины. Строительство танка осуществлялось в рамках кооперации. Так, фирма-разработчик изготовила корпус и оснастила его рядом оборудования, тогда как компания Rolls-Royce поставила двигатель, трансмиссию и некоторые другие агрегаты. Результатом совместного труда нескольких организаций стало появление полноценного опытного образца. На испытания был представлен танк с усиленным бронекорпусом новой модели, оснащенный 57-мм пушкой.Готовый прототип универсального / тяжелого штурмового танка A33 Excelsior вышел на полигонные испытания, в ходе которых показал достаточно высокие, но все же неоднозначные характеристики. Было установлено, что с точки зрения подвижности новый танк имеет заметные преимущества перед серийным «Черчиллем». Одновременно с этим он отличался более мощным бронированием при схожем вооружении. Подвижность опытной машины была на уровне «Кромвеля», что, однако, не посчитали однозначным преимуществом. По результатам испытаний было решено не ставить танк в существующем виде в серию.Тем не менее, проект не закрыли. К моменту завершения испытаний первого прототипа компанией English Electric был достроен второй танк с иной конструкцией. По-видимому, использование необычной для британских танков ходовой части сочли рискованным, из-за чего вскоре появился другой вариант бронемашины с иными агрегатами. Кроме того, было решено усилить вооружение путем установки орудия пушки увеличенного калибра.Второй прототип «Высочайшего» получил ходовую часть, основывавшуюся на уже освоенных идеях и решениях. На каждом борту сохранялось по шесть опорных катков, но теперь они имели больший диаметр. Катки блокировались попарно, причем из-за конструкции подвески расстояние между катками одной тележки было больше, чем прочие промежутки. Общая компоновка ходовой части с задними ведущими колесами и поддерживающими роликами не менялась. Для упрощения производства танк получил гусеницы, заимствованные у машины Cromwell.Некоторым доработкам подверглись отдельные элементы бронирования. Так, бортовые экраны теперь по всей длине соединялись с надгусеничными полками, не оставляя зазоров. В башне монтировалось более мощное орудие Ordnance QF 75 mm, изначально предусматривавшееся новым проектом. После всех доработок боевая масса второго прототипа превысила 45 т.К середине 1943 года второй опытный образец танка A33 Excelsior тоже вышел на испытания. Обновленная конструкция ходовой части не дала заметного прироста характеристик подвижности. В то же время, сохранялось преимущество в виде мощного бронирования, а установка 75-мм пушки позволяла получить требуемый уровень огневой мощи. В таком виде перспективный «универсальный» танк мог представлять определенный интерес для армии. Военные могли приступить к изучению реальных перспектив проекта и определить целесообразность серийного производства техники.Тем не менее, решение о запуске серийного производства не было принято. Одной из главных причин появления проекта A33 были недостаточно высокие отдельные характеристики существующих танков Churchill. К середине 1943 года британская промышленность смогла исправить некоторые недостатки серийных машин, в первую очередь за счет использования иного вооружения. Так, танки «Черчилль» последних модификаций теперь несли пушки калибра не менее 75 мм.Проект «Высочайший» оказался в сложном положении. С одной стороны, перспективный танк отличался от серийной техники более высокими характеристиками защиты и подвижности. С другой, теперь у него отсутствовали заметные преимущества в вооружении. Серийные пехотные танки Mk IV Churchill последних модификаций уже могли выпускаться в больших количествах при регулярном внедрении тех или иных доработок, тогда как серийное производство A33 пока отсутствовало. Кроме того, к массовому строительству уже готовился новый «Кромвель», не отличавшийся от A33 с точки зрения подвижности и вооружения, но заметно проигрывавший в защите.Командование британской армии внимательно изучило сложившуюся ситуацию и сделало выводы. В подобной обстановке перспективный «универсальный» танк с хорошей защитой и мощным оружием представлял определенный интерес, но все же не мог рассчитывать на запуск в серию. Промышленность уже выпускала иные типы бронетехники, в ходе модернизации лишившиеся большей части основных недостатков. Перевооружение армии с переводом на новые танки A33 сочли нецелесообразным.Армии Великобритании и стран Британского содружества продолжили эксплуатацию техники имеющихся моделей, постепенно осваивая ее новые модификации. Танки A33 Excelsior более не были нужны потенциальным заказчикам, что соответствующим образом сказалось на их дальнейшей судьбе. Первый прототип с оригинальной подвеской и 57-мм орудием был списан и отправлен на разборку. Второй опытный образец был более удачлив. Его отправили на консервацию, а после передали музею бронетанковой техники в Бовингтоне. Там уникальная машина находится по сей день.Задачей проекта A33 Excelsior, как и других разработок того времени, было совершенствование существующей техники или создание новых образцов на ее основе. Новые танки должны были отличаться от существующих отсутствием некоторых характерных недостатков. Поставленные задачи были успешно решены, однако параллельно с разработкой новой техники велась модернизация существующих бронемашин. Как следствие, к моменту завершения основных работ по «Высочайшему» удалось улучшить серийные «Черчилли», что сделало перспективный проект ненужным. Интересный вариант универсального / тяжелого штурмового танка не смог продвинуться дальше стадии испытаний.