Как срывают строительство боевых кораблей по всему миру

Строящийся авианосец "Джеральд Р. Форд"

В конце 2016 года FlotProm опубликовал подборку кораблей, сдачу которых предприятия Объединенной судостроительной корпорации перенесли на 2017 год. Однако было бы несправедливо утверждать, что такие форс-мажорные обстоятельства имеют место только в российской оборонке. FlotProm рассказывает, как срывают сроки зарубежные корабелы.Шесть новых многоцелевых атомных подлодок должны заменить в составе ВМС Франции субмарины класса "Рюби". Проект "Барракуда" начал разрабатываться в 2002 году. Контракт на постройку подписан в 2006 году и составил 7,9 млрд евро. Окончание строительства головного атомохода изначально планировалось на 2016 год, а последующих - с интервалом от 1,5 до 2 лет.Первая "Барракуда" получила название "Сюффрен". Ее заложили 19 декабря 2007 года. Однако к 2016 году французским корабелам не удалось не только сдать ее, но даже спустить на воду. В январе они еще планировали провернуть эту операцию летом, а в 2017 году ввести субмарину в строй. Позднее стало известно, что программа обновления подводного флота сдвигается: ВМС получат "Сюффрен" только в 2019 году, а строительство всей серии проекта "Барракуда" завершится не раньше 2029 года.Конкретные причины такой серьезной задержки не называются. Минэкономики лаконично сетует на проблемы в промышленности. Французская пресса, основываясь на информации, полученной от представителей кораблестроительной отрасли, утверждает, что верфи испытывают серьезный кадровый голод и им попросту не хватает квалифицированных специалистов. Дефицит на рынке труда образовался за годы низкой загруженности предприятий военными заказами.Субмарины проекта "Барракуда" обладают подводным водоизмещением 5,3 тысячи тонн. При погружении они смогут развивать скорость не менее 25 узлов, а их автономность составит 50 дней. Подлодки вооружат четырьмя 533-мм торпедными аппаратами для торпед Artemis. Кроме того, в номенклатуру вооружений атомохода войдут крылатые ракеты Scalp Naval для поражения береговой инфраструктуры и противокорабельные Exocet.На "Барракуды" установят модернизированные атомные энергетические установки на основе реактора типа К15, который установлен на авианосце "Шарль де Голль" и атомных ракетоносцах типа "Триомфан".Начальные контракты общей стоимостью в 2,75 млрд долларов, предусматривающие постройку шести ДЭПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройкой подлодок занимается компания "Мазагон Док Лимитед" при участии французской DCNS, которая и разработала проект субмарин типа "Скорпен".В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость серии возросла до 3,6 млрд долларов.График поставки субмарин "Скорпен" ВМС Индии пересматривался неоднократно. Первоначальный план предусматривал сдачу первой подлодки в 2012 году, остальных - с интервалом в один год до 2017 года. Однако в итоге ВМС Индии получат головную подлодку только в середине этого года. Сейчас она находится на завершающем этапе испытаний. Вторую подлодку спустили на воду 12 января.Основной причиной задержки строительства называют несогласованность и несвоевременность закупок оборудования, вызванных, в том числе, и коррупционными скандалами. Ситуация настолько плачевная, что даже на данном этапе неизвестно, какими торпедами вооружат подлодки: контракт на поставку 98 итальянских торпед "Блэк шарк" аннулирован из-за подозрений, что победа в тендере одержана нечестным путем.Подлодки класса "Скорпен" могут применяться для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Они отличаются малозаметностью, адаптированы для различных климатических условий, включая тропики, оснащены средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.Длина подлодки - 67 м, ширина - 6,2 м, водоизмещение - 1550 тонн. "Скорпен" вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, а также могут нести противокорабельные ракеты. Максимальная скорость - 20 узлов. Экипаж - 31 человек, включая шесть офицеров.В октябре 2007 года правительство Австралии подписало контракт стоимостью около 6,7 млрд долларов США на постройку трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эсминца F-100 испанской компании "Навантия".Первоначальный график предполагал поставку головного эсминца "Хобарт" в 2014 года, второго "Брисбена" - в 2016 года, а третьего "Сиднея" - в марте 2017 года. Постройка "Хобарта" началась в 2010 году, но уже осенью 2012 года Минобороны Австралии сообщило, что сдвигает сроки на два года.Тогдашний министр обороны Австралии Стефен Смит заявил, что поводом для пересмотра графика стало намерение военного ведомства сохранить кораблестроительные мощности страны и кадры: смещение сроков рассчитали таким образом, чтобы сократить разрыв между завершением строительства последнего эсминца и началом строительства 12 новых подлодок, призванных заменить субмарины типа "Коллинс".Однако кораблестроительные мощности не справились с новым графиком. "Хобарт" спустили на воду только в 2015 году, осенью 2016 года он вышел на испытания в море, а его передача ВМС Австралии ожидается в этом году. "Брисбен" спустили на воду в декабре 2016 года и обещают ввести в строй осенью 2018 года. Закладка последнего эсминца "Сидней" состоялась в ноябре 2015 года, а флот его получит в марте 2020 года.Эсминцы класса "Хобарт" строятся модульным методом. Изготовление блоков проходит на австралийских верфях в Аделаиде и Мельбурне, а также в британском Ньюкасле и испанской Ферроле.Длина корпуса эсминца класса "Хобарт" составляет 147 метров. Водоизмещение - 6150 тонн. Корабль будет оснащен системой "Иджис" с многофункциональной РЛС, а также 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk.41, в которой должны размещаться зенитные ракеты "Стандарт" SM-2, а в перспективе - SM-6 и "Томагавк".Как уже было сказано выше, ВМС Австралии вынашивали планы по обновлению подводного флота с начала века. Состоящие сегодня на вооружении дизель-электрические субмарина типа "Коллинс" находятся в строю с 1990-х годов и к 2026 году их ресурс будет исчерпан. Первоначально командование исходило из того, что новые 12 подлодок должны заступить на службу к 2025 году.К процессу выбора проекта в Австралии подошли весьма обстоятельно. Одно из ключевых требований - привлечение к строительству верфей на территории страны и передача технологий. Вдумчивость Минобороны привела к тому, что контракт стоимость около 40 млрд долларов США (34 млрд евро) подписали только в декабре 2016 год, а сроки поставки смещены на 2030 год. По всей видимости, австралийским военным придется продлить срок службы подлодок "Коллинс".Нужно отметить, что окончательное решение ВМС Австралии выглядит не таким уж очевидным. Выбор пал на предложенные французами неатомные подлодки, разработанные на основе субмарин "Барракуда". Да-да, речь о тех самых атомных подлодках, которые сами французы строят с изрядным опозданием.Конструкторам DCNS пришлось пойти на изрядные ухищрения, чтобы сделать из "Барракуд" неатомные подлодки. Отличительной особенностью французского предложения стали водометные, а не винтовые движетили, а также воздухонезависимая двигательная установка.Только в 2016 году завершилось выполнение программы "Архимед" по постройке четырех дизель-электрических подводных лодок класса 214HN, предназначенных для ВМС Греции. На ее реализацию ушло больше 15 лет.Контракт стоимостью около 1,26 млрд долларов подписали в феврале 2000 года. По его условиям первая субмарина строилась в Германии на верфи "Ховальдсверке-Дойче Верфт" в Киле, а две следующие - по немецкой лицензии в Греции. Контракт включал опцион на постройку четвертой подлодки, реализованный летом 2002 года. После этого общая стоимость проекта составила 1,7 млрд евро.Первоначально поставка субмарин планировалась на 2005-2007 годы. Но в ноябре 2006 года после оценки результатов испытаний греческие ВМС отказались принять головную подлодку "Папаниколис", изготовленную в Германии. После длительных переговоров конфликт разрешился, и ДЭПЛ приняли на вооружение 21 декабря 2010 года. Вторую подлодку, "Пипинос", передали ВМС в октябре 2014 года.Закладка киля третьей ДЭПЛ "Матрозос" состоялась в марте 2003 года, а на воду ее спустили только в феврале 2015 года. В марте 2004 года заложили четвертый "Катсонис". Спуск на воду прошел в октябре 2015 года. Задержки вызваны продолжающимся финансовым кризисом в стране. В состав флота обе подлодки приняли летом 2016 года, однако фактически испытания "Катсониса" продолжались до конца года.Водоизмещение подлодок 214HN в надводном положении составляет 1690 тонн, в подводном - 1860 тонн. Длина - 65 метров, ширина - 6,3 метра. Надводная скорость - 12 узлов, подводная - 20 узлов. Рабочая глубина погружения - 250 метров, предельная - 400 метров. Автономность - 84 дня. Экипаж - 27 человек.Субмарины оснащены восемью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм. Несут на борту либо 12 торпед, либо до 24 донных или до 36 якорных мин.В США еще в 1990-х годах начали обсуждать, каким должен быть боевой корабль XXI века. Формулирование требований к проекту заняло несколько лет. Непосредственно разработка эсминцев класса "Зумвальт" (Zumwalt) стартовала уже в начале 2000-х годов. Тогда в Пентагоне рассчитывали построить 32 новых корабля. Однако по мере продвижения конструкторских работ стоимость проекта в целом и каждого корабля в отдельности росла. Серия пережила последовательное сокращение до 24, а затем и до семи единиц. В 2007 году военные получили 2,6 млрд долларов для начала строительства двух эсминцев. А через год командование окончательно решило, что третий корабль класса "Зумвальт" станет и последним.Закладка головного эсминца состоялась в ноябре 2011 года. На воду его спустили в конце октября 2013 года. Уже тогда стало ясно, что в запланированные сроки корабелам не уложиться. Передачу "Зумвальта" перенесли на 2015 год, а затем и на 2016 год.За месяц до назначенной на 15 октября 2016 года официальной церемонии введения в строй командование ВМС призналось, что во время перехода эсминца в Норфолк морская вода попала в топливную систему и корабль потерял ход. Однако ремонтники постарались и успели все починить до означенного срока. Впрочем, в боевых операциях эсминец все равно сможет участвовать не раньше 2018 года.К моменту сдачи "Зумвальта" стоимость всего проекта разрослась до неприличной суммы - около 22 млрд долларов, львиная доля которой была затрачена на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Собственно, этим и объясняется многократный перенос сроков сдачи корабля: слишком много новых технологических решений решили внедрить создатели в свое детище.Цена головного корабля достигла 4,2 млрд долларов, а большинство экспертов сошлись во мнении, что боевые возможности "Зумвальта" никак не соответствуют этой астрономической сумме. Вопросов не возникает только к корпусу корабля, который обеспечивает минимальное обнаружение радарами противника. А вот вооружение у него весьма скромное: помимо артиллерийских и зенитных установок у "Зумвальт" есть 20 установок вертикального пуска Mk.57 на 80 управляемых крылатых ракет "Томагавк" (модернизированные АПЛ класса "Огайо" несут на борту 154 "Томагавка")."Джеральд Р. Форд" стал первым атомным авианосцем ВМС США, который вместо традиционной паровой катапульты оснастили электромагнитной. Ее применение в теории позволит расширить оперативные возможности таких кораблей.Строительство авианосца началось в августе 2005 года. Он должен заменить "Энтерпрайз", срок службы которого закончился в декабре 2012 года. Первоначально "Джеральд Р. Форд" планировалось поставить на вооружение в сентябре 2014 года, потом - в сентябре 2016 года. Сейчас ВМС рассчитывают ввести корабль в строй до конца 2017 года. Для этого необходимо решить имеющиеся проблемы с вылетом и приземлением военных самолетов, погрузкой боеприпасов на борт, контролем за воздушным пространством и самообороной.Между тем, стоимость строительства, которая изначально оценивалась в 11,5 млрд долларов, вплотную приблизилась к отметке в 13 млрд."Задним числом стало ясно, что было преждевременно оснащать авианосец столь большим числом неопробованных технологий", - признал заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и тылового обеспечения Фрэнк Кендалл. По его словам, данное решение принималось в рамках инициативы Минобороны "Трансформация", которая реализовывалась еще в 2001 году при министре обороны Дональде Рамсфелде.