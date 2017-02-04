«Курганец-25»: новая русская бронемашина
9 мая 2015 года по Красной площади прошли бронированные машины — «Курганец-25». Их появление — сначала в парадных расчетах, на испытательных полигонах, а в ближайшее время и для масштабной замены бронетехники, ныне стоящей на вооружении российской армии — означает принципиально новый этап векового развития отечественных боевых машин.
Выделим главную характеристику — машины семейства «Курганец-25» заметно тяжелее своих предшественников. БМП-1, в 1965 году положившая начало новому классу — боевых машин пехоты, весила 13 т. Ее преемница БМП-2 к 1980 году прибавила в весе до 14 т. БМП-3 весила уже почти 19 т. А базовая масса машин класса «Курганец-25» должна уложиться в 25 т, как понятно из названия. Поищем в истории отечественной оборонной техники массу, близкую к «Курганцу-25». Вот она, 25 600 кг. Мы находим ее в документе под названием «Альбом фотографий и характеристика танка Т-34». ХПЗ, 1940 год. Случайное совпадение? Вряд ли… Природа имеет вполне определенные законы, и техника, в том числе военная, создается на их основе. Какую задачу решали конструкторы танка Т-34? Создать машину, неуязвимую для огня стрелкового оружия, осколков и массовых противотанковых орудий. Стрелковое оружие — это, скажем, пулеметы калибра 12,7 мм, например американский Browning M2.
Противотанковые пушки в 1940 году — это германские 37-мм Pak 35/36 и 50-мм Pak 38, 25-мм французские пушки фирмы Hotchkiss, 37-мм польские орудия, производимые по лицензии фирмы «Бофорс». Все они оказались малоэффективными против брони Т-34. Посмотрим на пушечное вооружение возможных противников «Курганца-25»: американская БМП M2 Bradley с 25-мм пушкой M242 Bushmaster; германская БМП Marder с 20-мм с Rheinmetall Rh 202, перспективная германская БМП Puma с 30-мм Rheinmetall MK-30.
Огневой вал
Давайте опять обратимся к военной истории, на этот раз — к истории артиллерии. Возьмем мемуары маршала артиллерии Константина Петровича Казакова — «Огневой вал наступления». Огневой вал — фирменный прием из спецтактики отечественной артиллерии. Суть его в создании перед фронтом наступающих подразделений и частей сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов, перемещаемой по мере продвижения наших войск. Для успеха пехота должна идти как можно ближе к огневому валу. Так, чтобы успеть занять позиции противника, пока он еще оглушен и испуган, пока прячется в блиндажах от осколков и взрывной волны. Идти, прижимаясь к танкам. Только вот какая беда — снаряд в полете подвержен различным физическим факторам, которые, собравшись числом более семи, образуют статистический нормальный закон распределения. При огневом вале стреляют сотни орудий — снаряды пойдут во взболтанной атмосфере, по которой гуляют сверхзвуковые скачки уплотнения. Так что характеризующий точность стрельбы параметр КВО, круговая величина отклонения, определяет лишь статистику, размер круга, в который — при соблюдении требований математического закона больших чисел — ляжет половина снарядов. А другая половина ляжет вне его. Поэтому масса новых бронемашин семейства «Курганец-25» — это самый важный параметр: именно он определяет возможность наделения их броней, обеспечивающей противоосколочную защиту. А современные снаряды, снаряженные предварительно сформированными поражающими элементами, всякими там стрелками (как в нашем 3Ш2 или американском XM580E1), дают осколки совсем не такие, как артиллерийские гранаты 1940-го. В результате мотострелки обретают защиту от неприцельного огня на уровне экипажей танков, что дает возможность в полной мере воспользоваться преимуществами огневого вала.
Модный силуэт
Еще одна особенность новых бронемашин — их силуэт. Он, примерно соответствуя высоте американских и германских БМП, несколько выше традиционно низкого силуэта отечественной бронетехники. Но это не недостаток, а достоинство. Легендарный Т-34 создавался под бойцов среднего роста в 167 см. Те же нормативы существовали и в 1960-е. Но с тех пор люди стали крупнее. Да и вернулось в обиход защитное вооружение. Пехотинец Великой Отечественной имел лишь каску из уральской стали. А вот современный мотострелок кроме защитного шлема имеет экипировку массой более 30 кг: защитные маску, очки, бронежилет, радиостанцию, многофункциональный пульт управления. И в десантных отсеках БТР или БМП есть смысл в ношении боевого защитного комплекта — еще один слой защиты никому не мешал. Но — для этого необходим дополнительный заброневой объем.
Впрочем, высота машины может изменяться за счет регулируемого клиренса. Дорожный (и внедорожный!) просвет «Курганца-25» — расстояние между грунтом и самой нижней точкой центральной части транспортного средства — может регулироваться в пределах от 100 до 500 мм. Максимален он, когда необходимо преодолевать сложный труднопроходимый рельеф, а минимален — когда надо укрыться от вражеских глаз за преградой или загрузить машину в ограниченный по высоте трюм корабля или грузовой отсек самолета.
«Курганец-25» имеет гидропневматическую подвеску, и применять ее заставляет суровая необходимость. Бронемашинам предстоит двигаться не только по дорогам, но и по пересеченной местности — при этом везя в десантном отделении мотострелков, которым в конце поездки предстоит вести бой, требующий предельного напряжения сил. Поэтому-то конструкторы и постарались снизить перегрузки и максимально сохранить их силы для боевой работы.
Вернемся к характеристикам Т-34 1940 года, по массе близкого к «Курганцу-25». На нем стоял V-образный дизель В-2, двенадцать цилиндров которого при объеме в 38,9 л развивали мощность 500 л.с. и крутящий момент 1960 Нм. Серийный «Курганец-25» будет иметь новый рядный турбодизель ЯМЗ-780. Его шесть цилиндров при объеме 12,4 л дают мощность 750 л.с. и крутящий момент 2550 Нм. Да и ресурс двигателя не 50 часов, как в 1940 году, а 1000. Так что мощность на тонну веса (30 л.с./т) у «Курганца-25» даже выше, чем у БМП-3 (26,73 л.с./т).
На все руки мастер
А теперь объясним, почему мы до этого момента звали «Курганец-25» архаичным термином бронемашина, уклоняясь от привычных слов БТР и БМП. Дело в том, что машина эта, как воспетый Киплингом «солдаматрос», — морской пехотинец, моряк и солдат. На броневую платформу могут устанавливаться разные модули вооружения, превращая единую по конструкции машину в БМП или в БТР. Иметь единую бронеплатформу хорошо для производства — унифицированные детали, сборочные узлы, агрегаты и конструкции можно производить бoльшими сериями, что снизит и производственные издержки, и расходы Минобороны.
Унификация очень хороша и в войсках: технику придется обслуживать и ремонтировать, а иметь один комплект ремонтного оборудования, обученных на одну машину ремонтников и единый комплект запчастей очень эффективно. Так что посмотрим на варианты, в которых может использоваться «Курганец-25». Ну, прежде всего хронологически возникший первым бронетранспортер. Прародителем этого класса машин был английский Mark IX Armoured Personell Carrier, созданный в 1918 году и чуточку опоздавший на Западный фронт. Эта машина весом в 27 т могла перевозить 30 пехотинцев, а для самозащиты имела два французских пулемета Hotchkiss. Скорость — 6 км/ч по дороге. Защита только от пуль, за огневым валом не пойдешь. Бойцы сидели буквально друг на друге… А в 1933 году в СССР испытывали танк-транспортер пехоты ТР-1, созданный на шасси танка Т-26. В броневой будке с дверью сзади — почти современная аппарель «Курганца-25» — размещалось 14 бойцов. Вот тогда-то военспецы РККА отметили то, что и поныне разделяет БТР и БМП. Если в бронеотсек набивалось 14 бойцов, из-за тесноты они не могли стрелять из винтовок. А если это необходимо, численность десанта придется ограничить пятью стрелками.
Посмотрим на первую комплектацию «Курганца-25». Это бронетранспортер. Десант из восьми мотострелков и пулемет для самозащиты. Как и век назад. Эти характеристики опять-таки диктуются физикой. Солдату противника, решившему подобраться к БТР с гранатометом или упорно бегающему рядом со штурмовой винтовкой, пулеметной пули хватит с избытком. Вести же бой с бронетехникой аналогичного класса не входит в задачи бронетранспортера. Поэтому БТР и получил управляемый дистанционно, стрелком из экипажа машины, универсальный пулеметный модуль. Движение его по азимуту и углу места цели (так называется угол между линией цели и горизонтом стрелкового оружия) осуществляют электроприводы, более простые в обслуживании, чем гидравлика. Система управления позволяет стрелку лишь выбрать цель на экране и «санкционировать» обстрел. Дальше автомат будет сопровождать ее сам. Сравним «обитаемую» башню и башню «необитаемую» под броней одинаковой толщины. Первой потребуется больше места, чтобы разместить человека. Это вызовет увеличение заброневого объема, который потребует для своей защиты большую площадь брони, что приведет к увеличению, во-первых, массы башни, а во-вторых, ее момента инерции и, следовательно, к значительному увеличению мощности приводов управления.
На корпусе «Курганца» видны распределенные по азимуту мортирки
Система детектирует подлетающий боеприпас и при его приближении выстреливает противоракетный снаряд. Подрываясь, он создает сноп осколков, который разрушает или сбивает с курса вражескую ракету или гранату. Точные данные о работе комплекса активной защиты «Курганца-25» засекречены.
Почти танк
Ну а БМП предстоит идти в одном строю с танками и вести бой как с пехотой, так и с бронетехникой и авиацией. Поэтому на нее устанавливается более тяжелый и сложный универсальный безэкипажный боевой модуль «Бумеранг-БМ». Он совмещает в себе ракетное, пушечное и стрелковое вооружение, электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения. Унифицированность позволит устанавливать его на различные типы машин. Самое мощное оружие в модуле «Бумеранг-БМ» — противотанковые ракеты «Корнет». Их четыре, и они размещены попарно. Даже в экспортном варианте (в оборонной технике возможности экспортных изделий урезаются по сравнению с оружием, поступающим в собственную армию) они показали весьма высокую эффективность при работе по американским танкам M1 Abrams, как по поставленным США армии послесаддамовского Ирака, так и купленным Саудовской Аравией и отправленным в Йемен на маленькую победоносную войну.
Боекомплект 30-мм пушки 2А42 конструкции академика А.Г. Шипунова и В.П. Грязева — 500 снарядов. Именно столько можно выпустить без введения специальных и крайне тяжелых систем охлаждения, например водяного. Питание осуществляется из двух бункеров, переключаемых в зависимости от класса цели. Для пехоты и небронированных целей имеется 340 осколочно-фугасных снарядов. Для бронецелей — 160 бронебойных подкалиберных снарядов. Максимальный угол возвышения орудия — 70 градусов. Пушка может работать и по воздушным целям — высокая динамика необитаемой башни и зоркая электронно-оптическая система это позволяет. Ну а еще — до предела «вылизанный» десятилетиями массового производства пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Он классифицируется как вспомогательное вооружение, но может играть большую роль в системе активной защиты для стрельбы по кумулятивным боеприпасам. Не забудем и о малогабаритных дронах, которых все больше и больше будет появляться над полем боя. Трехлинейный патрон — именно то, что таким крошкам надо.
Использование системы активной защиты опять приводит к необходимости тяжелой брони. Это тоже чистая физика, законы сохранения. Ведь если мы отстреливаем в сторону вражеского кумулятивного боеприпаса гранаты из мортирок, то порождаем снопы осколков, которые ударят и по броне — они, конечно, направлены на чужой снаряд, но только статистически. Разбитый или сдетонировавший на дальней дистанции боеприпас никуда не денется — обломки или расфокусированная кумулятивная струя по инерции полетят дальше, следуя законам механики Ньютона. И чтобы их остановить, нужна достаточно толстая броня.
Глава семейства
Высокая защищенность, достигнутая за счет большого веса, позволяет сделать «Курганец-25» платформой для целого семейства боевых машин, машин боевого, технического и тылового обеспечения: противотанковых пушек, самоходных артиллерийских установок, машин ПВО, инженерных машин, машин радиационной, химической и биологической защиты, а также бронированных санитарных машин. Их необходимость стала ясна еще в 1930-е, но в 1938 году производственные возможности СССР позволили выпустить санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22 лишь в одном экземпляре. Санитарная машина на базе «Курганца-25» позволит эвакуировать раненых с передовой — а значит, раньше можно будет доставить их в хирургию, то есть существенно повышает шансы на выживание. Так что именно благодаря достаточно солидному весу, обеспечивающему сочетание надежной бронезащиты, высокой противоминной стойкости с тактической подвижностью в современных условиях, семейству бронемашин «Курганец-25» предстоит массовая и разнообразная служба в рядах Российской армии и, скорее всего, в армиях покупателей экспортных версий отечественного оружия.
Прокатиться в коробочке
Текст: Александр Грек
«Курганец-25» не серийная БМП, а опытный образец. Вернее, несколько образцов, и все они отличаются друг от друга. Главный конструктор «Курганмашзавода» Cергей Абдулов говорит, что при принятии на вооружение может смениться и название. Тем не менее, несмотря на то, что многие элементы нашей перспективной БМП носят гриф «секретно», нам дали возможность проехать на бронированной машине по полигону. Раннее утро встретило нас снежком, бодрым морозцем и новейшим «Курганцем-25» на заводском полигоне. Вблизи машина кажется огромной и малоподвижной, ничего похожего на привычный автомобиль. Как ни странно, залезать на место механика-водителя не трудно — в элементах навесной динамической защиты отформованы удобные ступеньки. Мгновение — и я на броне, еще пара секунд — и я на месте водителя, слева от мощного 750-сильного многотопливного двигателя. «Курганец-25» может работать на любом типе топлива. Управление оказалось на редкость простым: переводим рычаг управления автоматической трансмиссией в режим «драйв», нажимаем на педаль газа, и многотонная бронированная машина легко и без рывков начинает движение по разбитой полигонной дороге. Для управления по курсу служит небольшой штурвал: повернул направо — поехал направо, повернул налево — поехал налево. Второе удивление — плавность хода. Такое ощущение, что под гусеницами не ледяные кочки и разбитая колея, а ровный асфальт. В десантном отделении, где я тоже прокатился, — комфортно, можно даже не пристегиваться, хотя все сиденья снабжены многоточечными ремнями и механизмами снижения перегрузки при минном подрыве. Посидел и на месте оператора-наводчика. Ощущение, что попал в хорошо знакомую компьютерную игру — на экране в разных режимах, оптическом или тепловизионном, видны цели, наводишь на них перекрестье, захватываешь цель, и электроника мгновенно производит все баллистические вычисления и удерживает пушку и пулемет на цели. Осталось только нажать соответствующую гашетку. Эргономика даже превосходит управление в PlayStation. В очередной раз позавидовал солдатам, которые будут служить на новой технике.
Выделим главную характеристику — машины семейства «Курганец-25» заметно тяжелее своих предшественников. БМП-1, в 1965 году положившая начало новому классу — боевых машин пехоты, весила 13 т. Ее преемница БМП-2 к 1980 году прибавила в весе до 14 т. БМП-3 весила уже почти 19 т. А базовая масса машин класса «Курганец-25» должна уложиться в 25 т, как понятно из названия. Поищем в истории отечественной оборонной техники массу, близкую к «Курганцу-25». Вот она, 25 600 кг. Мы находим ее в документе под названием «Альбом фотографий и характеристика танка Т-34». ХПЗ, 1940 год. Случайное совпадение? Вряд ли… Природа имеет вполне определенные законы, и техника, в том числе военная, создается на их основе. Какую задачу решали конструкторы танка Т-34? Создать машину, неуязвимую для огня стрелкового оружия, осколков и массовых противотанковых орудий. Стрелковое оружие — это, скажем, пулеметы калибра 12,7 мм, например американский Browning M2.
Противотанковые пушки в 1940 году — это германские 37-мм Pak 35/36 и 50-мм Pak 38, 25-мм французские пушки фирмы Hotchkiss, 37-мм польские орудия, производимые по лицензии фирмы «Бофорс». Все они оказались малоэффективными против брони Т-34. Посмотрим на пушечное вооружение возможных противников «Курганца-25»: американская БМП M2 Bradley с 25-мм пушкой M242 Bushmaster; германская БМП Marder с 20-мм с Rheinmetall Rh 202, перспективная германская БМП Puma с 30-мм Rheinmetall MK-30.
Огневой вал
Давайте опять обратимся к военной истории, на этот раз — к истории артиллерии. Возьмем мемуары маршала артиллерии Константина Петровича Казакова — «Огневой вал наступления». Огневой вал — фирменный прием из спецтактики отечественной артиллерии. Суть его в создании перед фронтом наступающих подразделений и частей сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов, перемещаемой по мере продвижения наших войск. Для успеха пехота должна идти как можно ближе к огневому валу. Так, чтобы успеть занять позиции противника, пока он еще оглушен и испуган, пока прячется в блиндажах от осколков и взрывной волны. Идти, прижимаясь к танкам. Только вот какая беда — снаряд в полете подвержен различным физическим факторам, которые, собравшись числом более семи, образуют статистический нормальный закон распределения. При огневом вале стреляют сотни орудий — снаряды пойдут во взболтанной атмосфере, по которой гуляют сверхзвуковые скачки уплотнения. Так что характеризующий точность стрельбы параметр КВО, круговая величина отклонения, определяет лишь статистику, размер круга, в который — при соблюдении требований математического закона больших чисел — ляжет половина снарядов. А другая половина ляжет вне его. Поэтому масса новых бронемашин семейства «Курганец-25» — это самый важный параметр: именно он определяет возможность наделения их броней, обеспечивающей противоосколочную защиту. А современные снаряды, снаряженные предварительно сформированными поражающими элементами, всякими там стрелками (как в нашем 3Ш2 или американском XM580E1), дают осколки совсем не такие, как артиллерийские гранаты 1940-го. В результате мотострелки обретают защиту от неприцельного огня на уровне экипажей танков, что дает возможность в полной мере воспользоваться преимуществами огневого вала.
Модный силуэт
Еще одна особенность новых бронемашин — их силуэт. Он, примерно соответствуя высоте американских и германских БМП, несколько выше традиционно низкого силуэта отечественной бронетехники. Но это не недостаток, а достоинство. Легендарный Т-34 создавался под бойцов среднего роста в 167 см. Те же нормативы существовали и в 1960-е. Но с тех пор люди стали крупнее. Да и вернулось в обиход защитное вооружение. Пехотинец Великой Отечественной имел лишь каску из уральской стали. А вот современный мотострелок кроме защитного шлема имеет экипировку массой более 30 кг: защитные маску, очки, бронежилет, радиостанцию, многофункциональный пульт управления. И в десантных отсеках БТР или БМП есть смысл в ношении боевого защитного комплекта — еще один слой защиты никому не мешал. Но — для этого необходим дополнительный заброневой объем.
Впрочем, высота машины может изменяться за счет регулируемого клиренса. Дорожный (и внедорожный!) просвет «Курганца-25» — расстояние между грунтом и самой нижней точкой центральной части транспортного средства — может регулироваться в пределах от 100 до 500 мм. Максимален он, когда необходимо преодолевать сложный труднопроходимый рельеф, а минимален — когда надо укрыться от вражеских глаз за преградой или загрузить машину в ограниченный по высоте трюм корабля или грузовой отсек самолета.
«Курганец-25» имеет гидропневматическую подвеску, и применять ее заставляет суровая необходимость. Бронемашинам предстоит двигаться не только по дорогам, но и по пересеченной местности — при этом везя в десантном отделении мотострелков, которым в конце поездки предстоит вести бой, требующий предельного напряжения сил. Поэтому-то конструкторы и постарались снизить перегрузки и максимально сохранить их силы для боевой работы.
Вернемся к характеристикам Т-34 1940 года, по массе близкого к «Курганцу-25». На нем стоял V-образный дизель В-2, двенадцать цилиндров которого при объеме в 38,9 л развивали мощность 500 л.с. и крутящий момент 1960 Нм. Серийный «Курганец-25» будет иметь новый рядный турбодизель ЯМЗ-780. Его шесть цилиндров при объеме 12,4 л дают мощность 750 л.с. и крутящий момент 2550 Нм. Да и ресурс двигателя не 50 часов, как в 1940 году, а 1000. Так что мощность на тонну веса (30 л.с./т) у «Курганца-25» даже выше, чем у БМП-3 (26,73 л.с./т).
На все руки мастер
А теперь объясним, почему мы до этого момента звали «Курганец-25» архаичным термином бронемашина, уклоняясь от привычных слов БТР и БМП. Дело в том, что машина эта, как воспетый Киплингом «солдаматрос», — морской пехотинец, моряк и солдат. На броневую платформу могут устанавливаться разные модули вооружения, превращая единую по конструкции машину в БМП или в БТР. Иметь единую бронеплатформу хорошо для производства — унифицированные детали, сборочные узлы, агрегаты и конструкции можно производить бoльшими сериями, что снизит и производственные издержки, и расходы Минобороны.
Унификация очень хороша и в войсках: технику придется обслуживать и ремонтировать, а иметь один комплект ремонтного оборудования, обученных на одну машину ремонтников и единый комплект запчастей очень эффективно. Так что посмотрим на варианты, в которых может использоваться «Курганец-25». Ну, прежде всего хронологически возникший первым бронетранспортер. Прародителем этого класса машин был английский Mark IX Armoured Personell Carrier, созданный в 1918 году и чуточку опоздавший на Западный фронт. Эта машина весом в 27 т могла перевозить 30 пехотинцев, а для самозащиты имела два французских пулемета Hotchkiss. Скорость — 6 км/ч по дороге. Защита только от пуль, за огневым валом не пойдешь. Бойцы сидели буквально друг на друге… А в 1933 году в СССР испытывали танк-транспортер пехоты ТР-1, созданный на шасси танка Т-26. В броневой будке с дверью сзади — почти современная аппарель «Курганца-25» — размещалось 14 бойцов. Вот тогда-то военспецы РККА отметили то, что и поныне разделяет БТР и БМП. Если в бронеотсек набивалось 14 бойцов, из-за тесноты они не могли стрелять из винтовок. А если это необходимо, численность десанта придется ограничить пятью стрелками.
Посмотрим на первую комплектацию «Курганца-25». Это бронетранспортер. Десант из восьми мотострелков и пулемет для самозащиты. Как и век назад. Эти характеристики опять-таки диктуются физикой. Солдату противника, решившему подобраться к БТР с гранатометом или упорно бегающему рядом со штурмовой винтовкой, пулеметной пули хватит с избытком. Вести же бой с бронетехникой аналогичного класса не входит в задачи бронетранспортера. Поэтому БТР и получил управляемый дистанционно, стрелком из экипажа машины, универсальный пулеметный модуль. Движение его по азимуту и углу места цели (так называется угол между линией цели и горизонтом стрелкового оружия) осуществляют электроприводы, более простые в обслуживании, чем гидравлика. Система управления позволяет стрелку лишь выбрать цель на экране и «санкционировать» обстрел. Дальше автомат будет сопровождать ее сам. Сравним «обитаемую» башню и башню «необитаемую» под броней одинаковой толщины. Первой потребуется больше места, чтобы разместить человека. Это вызовет увеличение заброневого объема, который потребует для своей защиты большую площадь брони, что приведет к увеличению, во-первых, массы башни, а во-вторых, ее момента инерции и, следовательно, к значительному увеличению мощности приводов управления.
На корпусе «Курганца» видны распределенные по азимуту мортирки
Система детектирует подлетающий боеприпас и при его приближении выстреливает противоракетный снаряд. Подрываясь, он создает сноп осколков, который разрушает или сбивает с курса вражескую ракету или гранату. Точные данные о работе комплекса активной защиты «Курганца-25» засекречены.
Почти танк
Ну а БМП предстоит идти в одном строю с танками и вести бой как с пехотой, так и с бронетехникой и авиацией. Поэтому на нее устанавливается более тяжелый и сложный универсальный безэкипажный боевой модуль «Бумеранг-БМ». Он совмещает в себе ракетное, пушечное и стрелковое вооружение, электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения. Унифицированность позволит устанавливать его на различные типы машин. Самое мощное оружие в модуле «Бумеранг-БМ» — противотанковые ракеты «Корнет». Их четыре, и они размещены попарно. Даже в экспортном варианте (в оборонной технике возможности экспортных изделий урезаются по сравнению с оружием, поступающим в собственную армию) они показали весьма высокую эффективность при работе по американским танкам M1 Abrams, как по поставленным США армии послесаддамовского Ирака, так и купленным Саудовской Аравией и отправленным в Йемен на маленькую победоносную войну.
Боекомплект 30-мм пушки 2А42 конструкции академика А.Г. Шипунова и В.П. Грязева — 500 снарядов. Именно столько можно выпустить без введения специальных и крайне тяжелых систем охлаждения, например водяного. Питание осуществляется из двух бункеров, переключаемых в зависимости от класса цели. Для пехоты и небронированных целей имеется 340 осколочно-фугасных снарядов. Для бронецелей — 160 бронебойных подкалиберных снарядов. Максимальный угол возвышения орудия — 70 градусов. Пушка может работать и по воздушным целям — высокая динамика необитаемой башни и зоркая электронно-оптическая система это позволяет. Ну а еще — до предела «вылизанный» десятилетиями массового производства пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Он классифицируется как вспомогательное вооружение, но может играть большую роль в системе активной защиты для стрельбы по кумулятивным боеприпасам. Не забудем и о малогабаритных дронах, которых все больше и больше будет появляться над полем боя. Трехлинейный патрон — именно то, что таким крошкам надо.
Использование системы активной защиты опять приводит к необходимости тяжелой брони. Это тоже чистая физика, законы сохранения. Ведь если мы отстреливаем в сторону вражеского кумулятивного боеприпаса гранаты из мортирок, то порождаем снопы осколков, которые ударят и по броне — они, конечно, направлены на чужой снаряд, но только статистически. Разбитый или сдетонировавший на дальней дистанции боеприпас никуда не денется — обломки или расфокусированная кумулятивная струя по инерции полетят дальше, следуя законам механики Ньютона. И чтобы их остановить, нужна достаточно толстая броня.
Глава семейства
Высокая защищенность, достигнутая за счет большого веса, позволяет сделать «Курганец-25» платформой для целого семейства боевых машин, машин боевого, технического и тылового обеспечения: противотанковых пушек, самоходных артиллерийских установок, машин ПВО, инженерных машин, машин радиационной, химической и биологической защиты, а также бронированных санитарных машин. Их необходимость стала ясна еще в 1930-е, но в 1938 году производственные возможности СССР позволили выпустить санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22 лишь в одном экземпляре. Санитарная машина на базе «Курганца-25» позволит эвакуировать раненых с передовой — а значит, раньше можно будет доставить их в хирургию, то есть существенно повышает шансы на выживание. Так что именно благодаря достаточно солидному весу, обеспечивающему сочетание надежной бронезащиты, высокой противоминной стойкости с тактической подвижностью в современных условиях, семейству бронемашин «Курганец-25» предстоит массовая и разнообразная служба в рядах Российской армии и, скорее всего, в армиях покупателей экспортных версий отечественного оружия.
Прокатиться в коробочке
Текст: Александр Грек
«Курганец-25» не серийная БМП, а опытный образец. Вернее, несколько образцов, и все они отличаются друг от друга. Главный конструктор «Курганмашзавода» Cергей Абдулов говорит, что при принятии на вооружение может смениться и название. Тем не менее, несмотря на то, что многие элементы нашей перспективной БМП носят гриф «секретно», нам дали возможность проехать на бронированной машине по полигону. Раннее утро встретило нас снежком, бодрым морозцем и новейшим «Курганцем-25» на заводском полигоне. Вблизи машина кажется огромной и малоподвижной, ничего похожего на привычный автомобиль. Как ни странно, залезать на место механика-водителя не трудно — в элементах навесной динамической защиты отформованы удобные ступеньки. Мгновение — и я на броне, еще пара секунд — и я на месте водителя, слева от мощного 750-сильного многотопливного двигателя. «Курганец-25» может работать на любом типе топлива. Управление оказалось на редкость простым: переводим рычаг управления автоматической трансмиссией в режим «драйв», нажимаем на педаль газа, и многотонная бронированная машина легко и без рывков начинает движение по разбитой полигонной дороге. Для управления по курсу служит небольшой штурвал: повернул направо — поехал направо, повернул налево — поехал налево. Второе удивление — плавность хода. Такое ощущение, что под гусеницами не ледяные кочки и разбитая колея, а ровный асфальт. В десантном отделении, где я тоже прокатился, — комфортно, можно даже не пристегиваться, хотя все сиденья снабжены многоточечными ремнями и механизмами снижения перегрузки при минном подрыве. Посидел и на месте оператора-наводчика. Ощущение, что попал в хорошо знакомую компьютерную игру — на экране в разных режимах, оптическом или тепловизионном, видны цели, наводишь на них перекрестье, захватываешь цель, и электроника мгновенно производит все баллистические вычисления и удерживает пушку и пулемет на цели. Осталось только нажать соответствующую гашетку. Эргономика даже превосходит управление в PlayStation. В очередной раз позавидовал солдатам, которые будут служить на новой технике.
Автор: Михаил ВаннахПервоисточник: http://www.popmech.ru/weapon/317662-ves-imeet-znachenie/