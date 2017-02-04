«Курганец-25»: новая русская бронемашина

9 мая 2015 года по Красной площади прошли бронированные машины — «Курганец-25». Их появление — сначала в парадных расчетах, на испытательных полигонах, а в ближайшее время и для масштабной замены бронетехники, ныне стоящей на вооружении российской армии — означает принципиально новый этап векового развития отечественных боевых машин.Выделим главную характеристику — машины семейства «Курганец-25» заметно тяжелее своих предшественников. БМП-1, в 1965 году положившая начало новому классу — боевых машин пехоты, весила 13 т. Ее преемница БМП-2 к 1980 году прибавила в весе до 14 т. БМП-3 весила уже почти 19 т. А базовая масса машин класса «Курганец-25» должна уложиться в 25 т, как понятно из названия. Поищем в истории отечественной оборонной техники массу, близкую к «Курганцу-25». Вот она, 25 600 кг. Мы находим ее в документе под названием «Альбом фотографий и характеристика танка Т-34». ХПЗ, 1940 год. Случайное совпадение? Вряд ли… Природа имеет вполне определенные законы, и техника, в том числе военная, создается на их основе. Какую задачу решали конструкторы танка Т-34? Создать машину, неуязвимую для огня стрелкового оружия, осколков и массовых противотанковых орудий. Стрелковое оружие — это, скажем, пулеметы калибра 12,7 мм, например американский Browning M2.Противотанковые пушки в 1940 году — это германские 37-мм Pak 35/36 и 50-мм Pak 38, 25-мм французские пушки фирмы Hotchkiss, 37-мм польские орудия, производимые по лицензии фирмы «Бофорс». Все они оказались малоэффективными против брони Т-34. Посмотрим на пушечное вооружение возможных противников «Курганца-25»: американская БМП M2 Bradley с 25-мм пушкой M242 Bushmaster; германская БМП Marder с 20-мм с Rheinmetall Rh 202, перспективная германская БМП Puma с 30-мм Rheinmetall MK-30.Давайте опять обратимся к военной истории, на этот раз — к истории артиллерии. Возьмем мемуары маршала артиллерии Константина Петровича Казакова — «Огневой вал наступления». Огневой вал — фирменный прием из спецтактики отечественной артиллерии. Суть его в создании перед фронтом наступающих подразделений и частей сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов, перемещаемой по мере продвижения наших войск. Для успеха пехота должна идти как можно ближе к огневому валу. Так, чтобы успеть занять позиции противника, пока он еще оглушен и испуган, пока прячется в блиндажах от осколков и взрывной волны. Идти, прижимаясь к танкам. Только вот какая беда — снаряд в полете подвержен различным физическим факторам, которые, собравшись числом более семи, образуют статистический нормальный закон распределения. При огневом вале стреляют сотни орудий — снаряды пойдут во взболтанной атмосфере, по которой гуляют сверхзвуковые скачки уплотнения. Так что характеризующий точность стрельбы параметр КВО, круговая величина отклонения, определяет лишь статистику, размер круга, в который — при соблюдении требований математического закона больших чисел — ляжет половина снарядов. А другая половина ляжет вне его. Поэтому масса новых бронемашин семейства «Курганец-25» — это самый важный параметр: именно он определяет возможность наделения их броней, обеспечивающей противоосколочную защиту. А современные снаряды, снаряженные предварительно сформированными поражающими элементами, всякими там стрелками (как в нашем 3Ш2 или американском XM580E1), дают осколки совсем не такие, как артиллерийские гранаты 1940-го. В результате мотострелки обретают защиту от неприцельного огня на уровне экипажей танков, что дает возможность в полной мере воспользоваться преимуществами огневого вала.Еще одна особенность новых бронемашин — их силуэт. Он, примерно соответствуя высоте американских и германских БМП, несколько выше традиционно низкого силуэта отечественной бронетехники. Но это не недостаток, а достоинство. Легендарный Т-34 создавался под бойцов среднего роста в 167 см. Те же нормативы существовали и в 1960-е. Но с тех пор люди стали крупнее. Да и вернулось в обиход защитное вооружение. Пехотинец Великой Отечественной имел лишь каску из уральской стали. А вот современный мотострелок кроме защитного шлема имеет экипировку массой более 30 кг: защитные маску, очки, бронежилет, радиостанцию, многофункциональный пульт управления. И в десантных отсеках БТР или БМП есть смысл в ношении боевого защитного комплекта — еще один слой защиты никому не мешал. Но — для этого необходим дополнительный заброневой объем.Впрочем, высота машины может изменяться за счет регулируемого клиренса. Дорожный (и внедорожный!) просвет «Курганца-25» — расстояние между грунтом и самой нижней точкой центральной части транспортного средства — может регулироваться в пределах от 100 до 500 мм. Максимален он, когда необходимо преодолевать сложный труднопроходимый рельеф, а минимален — когда надо укрыться от вражеских глаз за преградой или загрузить машину в ограниченный по высоте трюм корабля или грузовой отсек самолета.«Курганец-25» имеет гидропневматическую подвеску, и применять ее заставляет суровая необходимость. Бронемашинам предстоит двигаться не только по дорогам, но и по пересеченной местности — при этом везя в десантном отделении мотострелков, которым в конце поездки предстоит вести бой, требующий предельного напряжения сил. Поэтому-то конструкторы и постарались снизить перегрузки и максимально сохранить их силы для боевой работы.Вернемся к характеристикам Т-34 1940 года, по массе близкого к «Курганцу-25». На нем стоял V-образный дизель В-2, двенадцать цилиндров которого при объеме в 38,9 л развивали мощность 500 л.с. и крутящий момент 1960 Нм. Серийный «Курганец-25» будет иметь новый рядный турбодизель ЯМЗ-780. Его шесть цилиндров при объеме 12,4 л дают мощность 750 л.с. и крутящий момент 2550 Нм. Да и ресурс двигателя не 50 часов, как в 1940 году, а 1000. Так что мощность на тонну веса (30 л.с./т) у «Курганца-25» даже выше, чем у БМП-3 (26,73 л.с./т).А теперь объясним, почему мы до этого момента звали «Курганец-25» архаичным термином бронемашина, уклоняясь от привычных слов БТР и БМП. Дело в том, что машина эта, как воспетый Киплингом «солдаматрос», — морской пехотинец, моряк и солдат. На броневую платформу могут устанавливаться разные модули вооружения, превращая единую по конструкции машину в БМП или в БТР. Иметь единую бронеплатформу хорошо для производства — унифицированные детали, сборочные узлы, агрегаты и конструкции можно производить бoльшими сериями, что снизит и производственные издержки, и расходы Минобороны.Унификация очень хороша и в войсках: технику придется обслуживать и ремонтировать, а иметь один комплект ремонтного оборудования, обученных на одну машину ремонтников и единый комплект запчастей очень эффективно. Так что посмотрим на варианты, в которых может использоваться «Курганец-25». Ну, прежде всего хронологически возникший первым бронетранспортер. Прародителем этого класса машин был английский Mark IX Armoured Personell Carrier, созданный в 1918 году и чуточку опоздавший на Западный фронт. Эта машина весом в 27 т могла перевозить 30 пехотинцев, а для самозащиты имела два французских пулемета Hotchkiss. Скорость — 6 км/ч по дороге. Защита только от пуль, за огневым валом не пойдешь. Бойцы сидели буквально друг на друге… А в 1933 году в СССР испытывали танк-транспортер пехоты ТР-1, созданный на шасси танка Т-26. В броневой будке с дверью сзади — почти современная аппарель «Курганца-25» — размещалось 14 бойцов. Вот тогда-то военспецы РККА отметили то, что и поныне разделяет БТР и БМП. Если в бронеотсек набивалось 14 бойцов, из-за тесноты они не могли стрелять из винтовок. А если это необходимо, численность десанта придется ограничить пятью стрелками.Посмотрим на первую комплектацию «Курганца-25». Это бронетранспортер. Десант из восьми мотострелков и пулемет для самозащиты. Как и век назад. Эти характеристики опять-таки диктуются физикой. Солдату противника, решившему подобраться к БТР с гранатометом или упорно бегающему рядом со штурмовой винтовкой, пулеметной пули хватит с избытком. Вести же бой с бронетехникой аналогичного класса не входит в задачи бронетранспортера. Поэтому БТР и получил управляемый дистанционно, стрелком из экипажа машины, универсальный пулеметный модуль. Движение его по азимуту и углу места цели (так называется угол между линией цели и горизонтом стрелкового оружия) осуществляют электроприводы, более простые в обслуживании, чем гидравлика. Система управления позволяет стрелку лишь выбрать цель на экране и «санкционировать» обстрел. Дальше автомат будет сопровождать ее сам. Сравним «обитаемую» башню и башню «необитаемую» под броней одинаковой толщины. Первой потребуется больше места, чтобы разместить человека. Это вызовет увеличение заброневого объема, который потребует для своей защиты большую площадь брони, что приведет к увеличению, во-первых, массы башни, а во-вторых, ее момента инерции и, следовательно, к значительному увеличению мощности приводов управления.Ну а БМП предстоит идти в одном строю с танками и вести бой как с пехотой, так и с бронетехникой и авиацией. Поэтому на нее устанавливается более тяжелый и сложный универсальный безэкипажный боевой модуль «Бумеранг-БМ». Он совмещает в себе ракетное, пушечное и стрелковое вооружение, электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения. Унифицированность позволит устанавливать его на различные типы машин. Самое мощное оружие в модуле «Бумеранг-БМ» — противотанковые ракеты «Корнет». Их четыре, и они размещены попарно. Даже в экспортном варианте (в оборонной технике возможности экспортных изделий урезаются по сравнению с оружием, поступающим в собственную армию) они показали весьма высокую эффективность при работе по американским танкам M1 Abrams, как по поставленным США армии послесаддамовского Ирака, так и купленным Саудовской Аравией и отправленным в Йемен на маленькую победоносную войну.Боекомплект 30-мм пушки 2А42 конструкции академика А.Г. Шипунова и В.П. Грязева — 500 снарядов. Именно столько можно выпустить без введения специальных и крайне тяжелых систем охлаждения, например водяного. Питание осуществляется из двух бункеров, переключаемых в зависимости от класса цели. Для пехоты и небронированных целей имеется 340 осколочно-фугасных снарядов. Для бронецелей — 160 бронебойных подкалиберных снарядов. Максимальный угол возвышения орудия — 70 градусов. Пушка может работать и по воздушным целям — высокая динамика необитаемой башни и зоркая электронно-оптическая система это позволяет. Ну а еще — до предела «вылизанный» десятилетиями массового производства пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Он классифицируется как вспомогательное вооружение, но может играть большую роль в системе активной защиты для стрельбы по кумулятивным боеприпасам. Не забудем и о малогабаритных дронах, которых все больше и больше будет появляться над полем боя. Трехлинейный патрон — именно то, что таким крошкам надо.Использование системы активной защиты опять приводит к необходимости тяжелой брони. Это тоже чистая физика, законы сохранения. Ведь если мы отстреливаем в сторону вражеского кумулятивного боеприпаса гранаты из мортирок, то порождаем снопы осколков, которые ударят и по броне — они, конечно, направлены на чужой снаряд, но только статистически. Разбитый или сдетонировавший на дальней дистанции боеприпас никуда не денется — обломки или расфокусированная кумулятивная струя по инерции полетят дальше, следуя законам механики Ньютона. И чтобы их остановить, нужна достаточно толстая броня.Высокая защищенность, достигнутая за счет большого веса, позволяет сделать «Курганец-25» платформой для целого семейства боевых машин, машин боевого, технического и тылового обеспечения: противотанковых пушек, самоходных артиллерийских установок, машин ПВО, инженерных машин, машин радиационной, химической и биологической защиты, а также бронированных санитарных машин. Их необходимость стала ясна еще в 1930-е, но в 1938 году производственные возможности СССР позволили выпустить санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22 лишь в одном экземпляре. Санитарная машина на базе «Курганца-25» позволит эвакуировать раненых с передовой — а значит, раньше можно будет доставить их в хирургию, то есть существенно повышает шансы на выживание. Так что именно благодаря достаточно солидному весу, обеспечивающему сочетание надежной бронезащиты, высокой противоминной стойкости с тактической подвижностью в современных условиях, семейству бронемашин «Курганец-25» предстоит массовая и разнообразная служба в рядах Российской армии и, скорее всего, в армиях покупателей экспортных версий отечественного оружия.