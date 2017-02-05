20:59 05 февраля

Россию постоянно бьют ножом в спину

Россию постоянно бьют ножом в спинуТеория «украденной победы» или «удара ножом в спину» – самый устойчивый и опасный миф ХХ – начала XXI столетий. Термин «удар ножом в спину» был впервые употреблен 17 декабря 1918 года в «Новой цюрихской газете». Эту же версию поражения Германии в Первой мировой войне в ноябре-декабре 1919 года подтвердили оба главнокомандующих германской армии: Эрих Людендорф и Пауль фон Гинденбург. В 1925 году публицист социал-демократ Мартин Грубер назвал теорию «удара ножом в спину» вымыслом. Националист Коссман подал на Грубера в суд и выиграл процесс. Грубер был вынужден заплатить штраф 3 тыс. рейхсмарок. Миф об ударе в спину социал-демократов и евреев постоянно навязывался нацистскими СМИ и, надо заметить, не без успеха. В 1930–1940-х годах в «удар в спину» верило подавляющее большинство немцев.

А БЫЛА ЛИ ЗНАЧИМОЙ ПОМОЩЬ СОЮЗНИКОВ

Летом 1918 года на Западный фронт прибывают американские части, и союзники переходят в наступление. В сентябре войска Антанты на западноевропейском театре имели 211 пехотных и 10 кавалерийских дивизий против 190 германских пехотных дивизий. К концу августа численность американских войск во Франции составляла около 1,5 млн человек, а к началу ноября превысила 2 млн человек.


Ценой огромных потерь союзным войскам за три месяца удалось продвинуться на фронте шириной примерно 275 км на глубину от 50 до 80 км. К 1 ноября 1918 года линия фронта начиналась на побережье Северного моря, в нескольких километрах западнее Антверпена, далее шла через Монс, Седан и далее до швейцарской границы, то есть война до последнего дня шла исключительно на бельгийской и французской территориях.

В ходе наступления союзников в июле–ноябре 1918 года немцы потеряли убитыми, ранеными и пленными 785,7 тыс. человек, французы – 531 тыс. человек, англичане – 414 тыс. человек, кроме того, американцы потеряли 148 тыс. человек. Таким образом, потери союзников превысили потери немцев в 1,4 раза. Так что для того, чтобы дойти до Берлина, союзники потеряли бы все свои сухопутные силы, включая американцев.

В 1915–1916 годах у немцев не было танков, но затем германское командование готовило большой танковый погром в конце 1918-го – начале 1919 года. В 1918 году германская промышленность изготовила 800 танков, однако большинство их не успело дойти до фронта. В войска начали поступать противотанковые ружья и крупнокалиберные пулеметы, которые легко пробивали броню британских и французских танков. Было начато массовое производство 37-мм противотанковых пушек.

В годы Первой мировой войны не погиб ни один германский дредноут (линкор новейшего типа). В ноябре 1918 года по числу дредноутов и линейных крейсеров Германия уступала Англии в 1,7 раза, но германские линкоры превосходили союзные по качеству артиллерии, системам управления огнем, непотопляемости кораблей и т.п. Все это хорошо продемонстрировано в знаменитом Ютландском бою 31 мая – 1 июня 1916 года. Напомню, что бой имел ничейный результат, но потери англичан существенно превосходили германские.

В 1917 году немцы построили 87 подводных лодок, а исключили из списков из-за потерь, по техническим причинам, из-за навигационных аварий и по другим причинам 72 подводные лодки. В 1918 году было построено 86 лодок, а исключено из списков 81. В строю находилась 141 лодка. На момент подписания капитуляции строилось 64 лодки.

Как писал очевидец князь Оболенский, «в апреле 1918 года германские войска входили в Севастополь церемониальным маршем, а в ноябре уходили, лузгая семечки».

БЛЕФ АНТАНТЫ

И Россия, и Германия были втянуты в войну из-за глупости своих монархов. Русско-германская граница, установленная в 1814 году, 100 лет была самой мирной и устраивала обе стороны. Иметь буйное и непредсказуемое панство в полном объеме не желали дальновидные политики обоих государств. Ну а после начала войны СМИ обеих стран «оттянулись со вкусом», описывая зверства русских и тевтонских варваров.

Не последнюю роль в капитуляции Германии сыграл и грандиозный блеф Антанты. 8 января 1918 года президент Вудро Вильсон предложил план мирного договора из 14 пунктов. Согласно ему Германия должна была отдать Франции Эльзас и Лотарингию, предусматривалось создание Польского государства, но на каких территориях, непонятно. Все государства, как Германия, так и Антанта, должны были сразу после заключения мира сократить свои вооруженные силы до «предельного минимума» и т.д.

На словах Антанта поддержала этот план. На него были согласны и миллионы немцев. Замечу, что усталость от войны была во всех странах, включая Антанту. Вспомним массовые расстрелы тысяч французских военнослужащих в 1917 году. А после войны народы Англии и Франции принципиально не хотели участвовать даже в войнах со слабым противником. Выступая за вывод британских войск из России в июле 1919 года, премьер Ллойд Джордж заявил, что «в случае продолжения войны мы получим Совет на Темзе». Англия и Франция в 1920–1922 годах не рискнули послать войска против турецкого генерала Мустафы Кемаля и позорно драпанули из Константинополя и Проливной зоны.

Германия приняла план Вильсона, вывела свои войска с территории Франции и Бельгии и начала разоружаться. И вот тогда-то Антанта резко изменила свою политику. В апреле 1919 года был подписан Версальский мир, по которому Германия должна была отдать почти треть своей территории. Армия Германии сокращалась до 100 тыс. человек. Причем ей было не положено иметь танки, бронеавтомобили, любые самолеты, включая даже связные, зенитную, противотанковую и тяжелую артиллерию. Немцы были обязаны срыть все свои укрепления. В Германии запрещалось производство самолетов и даже мощных радиостанций. В течение 30 лет Германия должна была платить Антанте огромную контрибуцию.

Подобный беспредел можно лишь сравнить с отношением западных держав к России в 1991–2016 годах. Поначалу Запад обещал, что НАТО не будет расширяться на восток и даже не пойдет в бывшую ГДР, объединившуюся с ФРГ. Кто бы тогда поверил, что американские самолеты, танки и ракеты окажутся на восточных границах прибалтийских государств, в Польше и Румынии?

Уверен, что если бы Запад в октябре 1918 года и летом 1991 года честно сказал всю правду о своих дальнейших планах, то вся германская нация насмерть дралась бы на Западном фронте, и не исключаю, что Париж был бы взят до наступления 1919 год. Ну а что касается русского народа, то нетрудно догадаться, какая судьба тогда ожидала бы господ Горбачева, Ельцина, Козырева, Гайдара и т.д., равно как и всех прибалтийских и западноукраинских националистов.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО

Примечательно, что в России в 1917–1922 годах, равно как и потом, теории «удара ножом в спину» и «украденной победы» распространения не имели. А подобные фэнтези появились лишь после 1991 года. Естественно, новоявленные теории имели политическую подоплеку. Цель – дискредитация коммунистов, советского образа жизни и стремление навязать стране рыночную экономику «с нечеловеческим лицом».

Определенный успех теории «украденной победы» основывается на историческом невежестве значительной части наших граждан, которые автоматически принимают за истину любые цифры и факты, не пытаясь их проверить.

Так, некий Е. Трифонов заявляет: «Промышленность в годы Первой мировой войны освоила производство принципиально новых видов вооружений, таких, как траншейная пушка Розенберга, зенитное орудие Лендера, миномет (их тогда называли бомбометами)… В конце 1916 года русская промышленность начала производить автомат Федорова – единственную в мире удачную модель автомата в то время».

Как говорится, хоть стой, хоть падай. К августу 1914 года в русской армии не оказалось ни батальонной, ни полковой артиллерии, и соответственно их матчасти. Тяжелую артиллерию (ее тогда называли осадной) полностью расформировали в 1910–1911 годах, ее матчасть частично отправили в крепости, а в основном на металлолом. Замечу, что к тому времени в осадной и крепостной артиллерии у нас состояли орудия исключительно образцов 1877, 1867 и 1838 годов. Калибр их не превышал 6 дюймов (152 мм), за исключением, разумеется, двух- и пятипудовых мортир образца 1838 года.

Командовавший артиллерией великий князь Сергей Михайлович обещал воссоздать тяжелую артиллерию где-то между 1917 и 1921 годом.

Уже в 1914 году началась позиционная война, а артиллерии для ведения ее не было совсем. Дыры затыкали чем могли. И вот инженер Розенберг взял 37-мм учебный стволик, использовавшийся для береговых и корабельных орудий, и поставил его на кустарный жесткий деревянный лафет, не имевший даже поворотного механизма. Вот и получилась траншейная пушка.

Петроградский завод Шкилена освоил производство 6-фунтовых мортир, созданных бароном Кегорном в 1674 году. (Это не опечатка!)

Но затем началось массовое производство минометов французского образца: 89-мм Аазена, 58-мм ФР и других; германского образца: 9-см ГР. На базе 17-см германского миномета Эрхардта образца 1912 года Путиловский завод в 1915 году начал производство своего 152-мм миномета.

«Из патриотических побуждений» наши предприниматели начали производство всевозможных примитивных минометов и бомбометов, представлявших опасность исключительно для собственной прислуги. Все это охотно покупалось тыловыми чинами Военного министерства, а на фронте их отказывались даже принимать. По данным начальника ГАУ генерала Алексея Маниковского, к июлю 1916 года на тыловых складах скопилось 2866 минометов, от которых отказались войска.

76-мм зенитная пушка Лендера обладала неплохими ТТД, но производилась в крайне малых количествах: 1915 год – 12 единиц, 1916 год – 26, 1917 год – 110 и 1918 год – ни одной. Причем первые пушки Лендера попали на фронт лишь летом 1917 года и не из-за нерадивости генералов, а из-за того, что все они шли на создание ПВО Царского Села. Замечу, что до 1917 года до Царского Села не мог долететь ни один германский самолет, а зенитки Лендера должны были стрелять исключительно по своим самолетам. Жандармы получили сведения о том, что военные заговорщики готовят ликвидацию царя с помощью бомбы, сброшенной с аэроплана.

Ну а хваленая автоматическая винтовка Федотова не могла получить широкого распространения в русской армии уже потому, что она была рассчитана на 6,5-мм японский патрон. В 1923 году эту винтовку (автомат) запустили в малую серию, но в следующем году производство прекратили. «Испытание автоматов в войсках показало, что это оружие слишком нежно для боевой службы и в случаях запыления и загрязнения автоматы отказывают в действии», – указывается в труде Д.Н. Болотина «История советского стрелкового оружия и патронов».

К 1917 году на Восточном фронте 60% пулеметов были импортного производства. Россия не производила никаких других пулеметов, кроме станкового 7,62-мм максима. Все 100% ручных и авиационных пулеметов были закуплены за рубежом.

В странах Антанты и в Германии были запущены в массовое производство ручные и крупнокалиберные (12,7–13,1 мм) пулеметы, а в Германии даже приняли на вооружение двухствольный авиационный пулемет системы Гаста, опередивший отечественное оружие на 40 (!) лет. В царской России не производилось ни крупнокалиберных, ни ручных пулеметов. Да что пулеметы! Даже пистолетов у нас не выпускали, а только один револьвер «наган». В 1900–1914 годы русские офицеры за свой счет покупали маузеры, люггеры, браунинги и другие пистолеты германского, бельгийского и американского производства.

ДУМАЮЩИЕ ОФИЦЕРЫ БЫЛИ НЕ В ПОЧЕТЕ

К великому сожалению, в русской армии с 1825 года не давали ходу самостоятельным и думающим офицерам. Мало ли что могут натворить новые Орловы, Потемкины и Денисы Давыдовы! Романовы хорошо помнили, что с 1725 по 1801 год императоры у нас были выборные, а избирательные кампании проводили офицеры гвардейских полков.

В 1904–1905 годах русские генералы и офицеры с треском проиграли войну японцам, в 1914–1917 годах проиграли войну немцам, а в 1918–1920 годах вчистую проиграли войну собственному народу, несмотря на тысячи пушек, танков и аэропланов от Антанты. Наконец, оказавшись в эмиграции, десятки тысяч офицеров лезли по миру во все большие и малые драки – в Финляндии, Албании, Испании, Южной Америке, Китае и т.д. Да, тысячи из них проявили храбрость и были награждены. Но кому дали командовать не то что дивизией, а хотя бы полком? Или там тоже злодеи-большевики мешали?

А ведь в истории Западной Европы чуть ли не четверть знаменитых полководцев были эмигрантами. В России около половины фельдмаршалов были эмигрантами, вспомним хотя бы Миниха, Барклая де Толли и др.

Кто начнет спорить, завалю примерами. Почему на полях Маньчжурии не было пулеметных тачанок? Пулеметы максим состояли на вооружении уже 30 лет, самих тачанок – пруд пруди. А чтобы совместить их, нужна была свежая голова, пусть даже пьяного махновца. Почему береговые и корабельные пушки в 1895–1912 годах имели угол возвышения 10–15 градусов и стреляли по таблицам стрельбы на 6 км, а теоретически на – 10 км. А вот злодеи-большевики, придя к власти, сразу задрали стволы на 45–50 градусов и теми же снарядами стали стрелять на 26 км.

А каков был моральный дух солдат? Им просто не за что было воевать! Царь и тем более царица – этнические немцы. За 20 последних лет они суммарно провели не менее двух лет в Германии у родственников. Родной брат императрицы генерал Эрнст Гессенский – один из руководителей германского Генштаба.

Русские люди отзывчивы на чужую боль, и пропаганда помощи братьям славянам в первые недели войны имела успех. Но вот в октябре 1915 года Болгария объявила войну России, точнее, как было заявлено, «клике Распутина».

Русские солдаты прекрасно понимали, что Вильгельм II и не собирался захватывать Рязань и Вологду, а судьба окраин типа Финляндии или Польши мало заботила рабочих и крестьян. Да что говорить о крестьянах, если сам царь и его министры не знали, что делать с Польшей и Галицией даже в случае успешного окончания войны.

На русские окопы германские аэропланы сбрасывали листовки с карикатурами – кайзер меряет сантиметром огромный 800-килограммовый снаряд, а Николай II в той же позе измеряет член Распутина. Вся армия знала о похождениях «старца». И если 42-сантиметровые мортиры немцы применяли только на самых важных участках фронта, то уж воронки от 21-сантиметровых видели почти все наши солдаты.

Раненые, вернувшиеся в строй, земгусары и медсестры рассказывали солдатам, как на полную катушку господа гуляли в ресторанах Москвы и Петрограда.

Массовые расправы матросов Балтийского флота над офицерами начались не в октябре 1917 года, а в день отречения императора Николая II. Кронштадт и Балтийский флот уже в апреле 1917 года вышли из-под контроля центральных властей. А в целом русская армия стала небоеспособной к лету 1917 года. К этому времени вся Центральная Россия была освещена заревом пожаров дворянских усадеб, а помещичья земля экспроприирована. Тем же летом 1917-го началось формирование национальных частей в Финляндии, в Прибалтике, на Украине и на Кавказе. Понятно, что национальные части собирались воевать не с немцами – какая уж тут могла быть победа!

ТАК КТО ЖЕ ВНЕДРИЛ ПРОДРАЗВЕРСТКУ

Во всех книгах начальника ГАУ Алексея Маниковского и его зама Евгения Барсукова, знаменитого оружейника Федорова признавалось, что по стоимости фугасные снаряды и шрапнель одного и того же калибра, выпускаемые частными и казенными заводами, различались в полтора или два раза.

Средняя величина прибыли частных промышленных предприятий в 1915 году по сравнению с 1913 годом выросла на 88%, а в 1916 году – на 197%, то есть почти в два раза. Однако промышленное производство, включая оборонные заводы, в 1916 году начало падать. За первые 7 месяцев 1916 года перевозка грузов по железной дороге составила 48,1% от необходимой.

В 1915–1916 годы резко обострился вопрос с продовольствием. До 1914 года Россия была вторым после США экспортером зерна, а Германия – главным в мире импортером продовольствия. Но германский «Михель» до ноября 1918 года исправно кормил армию и страну, зачастую отдавая до 90% произведенной сельскохозяйственной продукции. А русский мужик не захотел. Уже в 1915 году из-за инфляции рубля и сужения потока товаров из города крестьяне начали прятать зерно «до лучших времен». Действительно, какой смысл отдавать зерно по строго фиксированным ценам за «деревянные» рубли (в годы Первой мировой войны рубль потерял свое золотое содержание), на которые практически нечего было купить? Между тем, если зерно умело хранить, то его хозяйственная ценность сохраняется в течение 6 лет, а технологическая – 10–20 и более лет, то есть в течение 6 лет большая часть высеянного зерна прорастет, а в пищу его можно употреблять и через 20 лет.

Наконец, зерно можно пустить на самогон или на корм скоту и птице. А с другой стороны, без хлеба не могут существовать ни армия, ни промышленность, ни население крупных городов. В результате того, как указывают отечественные историки, что «около миллиарда пудов хлебных запасов не могло быть переброшено в районы потребления», министр земледелия Риттих осенью 1916 года «решился даже на крайнюю меру: объявил принудительную разверстку хлеба». Однако к 1917 году удалось практически разверстать только 4 млн пудов. Для сравнения, большевики по продразверстке собирали в год 160–180 млн пудов.

Михаил Покровский в сборнике статей «Империалистическая война», вышедшем в 1934 году, приводил такие данные: «В зимний сезон Москве нужно ежедневно 475 тыс. пудов дров, 100 тыс. пудов каменного угля, 100 тыс. пудов нефтяных остатков и 15 тыс. пудов торфа. Между тем в январе до начала морозов привозилось в Москву ежедневно в среднем по 430 тыс. пудов дров, 60 тыс. пудов каменного угля и 75 тыс. пудов нефти, так что недовоз в переводе на дрова составлял ежедневно 220 тыс. пудов; с 17 января прибытие дров в Москву упало до 300–400 вагонов в день, то есть до половины нормы, установленной порайонным комитетом, а нефти и каменного угля почти совсем не поступало. Запасы топлива к зиме на фабриках и заводах в Москве были заготовлены примерно на двухмесячную потребность, но из-за недовоза, начавшегося еще в ноябре, эти запасы свелись на нет. Вследствие недостатка топлива многие предприятия, даже работающие на оборону, уже остановились или скоро остановятся. Дома с центральным отоплением имеют топлива в размере всего 50%, а дровяные склады пусты… газовое освещение улиц совершенно прекратилось».

А вот что указано в многотомнике «История Гражданской войны в СССР», изданном в 1930-е годы: «Через два года после начала войны добыча угля в Донбассе с трудом держалась на довоенном уровне, несмотря на увеличение рабочих с 168 тыс. в 1913 году до 235 тыс. в 1916 году. До войны месячная добыча на одного рабочего в Донбассе составляла 12,2 тонны, в 1915/16 году – 11,3, а зимой 1916 года – 9,26 тонны».

РАСТРАНЖИРИЛИ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

С началом войны российские военные агенты (так тогда называли военных атташе), генералы и адмиралы кинулись по всему свету покупать оружие. Из закупленной техники около 70% артсистем были устаревшими и годились разве что для музеев, зато только Англии и Японии Россия за этот хлам уплатила 505,3 т золота, то есть около 646 млн руб. Всего же было вывезено золота на 1051 млн золотых рублей. После Февральской революции свою лепту в вывоз золота за рубеж внесло и Временное правительство: буквально накануне Октябрьской революции оно отправило партию золота в Швецию для закупки оружия на сумму 4,85 млн золотых рублей, то есть около 3,8 т металла.

Могла ли в таком состоянии Россия выиграть войну? Давайте пофантазируем и уберем с политической сцены масонов, либералов и большевиков. Ну и что было бы с Россией в 1917–1918 годах? Вместо масонского переворота в 1917-м или в 1918 году возник бы страшный русский бунт.

Самое удивительное, что все цифры, мною приведенные, публиковались в военной литературе уже почти 100 лет. Причем изменений практически не вносилось, и никому не приходило в голову оспаривать эти цифры.

Но попробуйте предъявить материалы Е. Трифонову или Н. Поклонской. Не будут они их читать. Если факты противоречат их фантазиям, тем хуже для самих фактов. Кому-то очень надо, чтобы весь земной шар вошел в туманность кривых зеркал.

Дети гибнут под бомбами, сброшенными с русских самолетов в Алеппо, и неуязвимы для американских бомб в Мосуле.

Теория «украденной победы» разжигает у людей обиду и ненависть и призывает к мщению. Помните рассуждения махновца в фильме «Служили два товарища»:

– Большевики революцию продалы.

– Да кому они продали?

– Кому она потрибна була, тому и продалы.

Детали сделки никого не интересуют. Главное налицо: факт продажи и партийность продавца. А тут выяснилось, что они, злодеи, еще и победу украли у русского народа и немедленно продали, кому она была «потрибна»!
Автор: Александр Широкорад
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/history/2017-02-03/14_935_russia.html


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Комментарии 56
  1. Товарищ_Сталин Сегодня, 15:33
    Очень правильная статья. Многие убеждены, что царя скинули и развалили Россию большевики, хотя на самом деле царя скинули именно либералы во главе с Керенским, Милюковым и Гучковым в феврале 1917 г. За 9 месяцев правления страной, они так бездарно все профукали, проворовали и подарили, так что в ноябре 1917 г власть большевикам, можно сказать, упала сама в руки, практически бескровно и без сопротивления.
    Еще можно вспомнить любимый мем либералов об "одной винтовке на двоих". Уж чего-чего, но в стрелковом оружии РККА недостатка не испытывала. За 4 года войны было произведено 12 млн винтовок Мосина, 6 млн ППШ, 500 тысяч ППС и 700 тысяч ДП. Ижевский завод ежесуточно выпускал 10-12 тысяч винтовок, то есть каждый день можно было вооружать винтовками целую дивизию, да еще оставалось бы. Для сравнения: в ПМВ в РИ было выпущено 3,4 млн винтовок Мосина и 27,5 тысяч пулеметов Максим. Именно при царе-батюшке солдаты шли в атаку вооруженные дрекольями и лопатами, во время ВОВ за такое командира расстреляли бы.
    Товарищ_Сталин
    1. кеп Сегодня, 16:11
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Именно при царе-батюшке солдаты шли в атаку вооруженные дрекольями и лопатами, во время ВОВ за такое командира расстреляли бы.


      Сейчас это неприлично вспоминать.Тем более что:
      Но попробуйте предъявить материалы Е. Трифонову или Н. Поклонской. Не будут они их читать. Если факты противоречат их фантазиям, тем хуже для самих фактов. Кому-то очень надо, чтобы весь земной шар вошел в туманность кривых зеркал.


      А уж кому это надо любая бабушка у подъезда знает.
      кеп
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 16:26
        Ну Поклонская это ТП, страдающая монархиздмом межушного пространства. Вообще не понимаю, как может прокурор как Поклонская, то есть юрист по образованию, следовательно, априори хорошо знающая историю, так проколоться?
        Товарищ_Сталин
        1. Rastas Сегодня, 16:51
          Когда Поклонская и остальные пропагандируют монархизм, то нужно смотреть прежде всего, кому и почему это выгодно. Прикрываясь сомнительными объяснениями "об исторической справедливости", новые неодворяне хотят превратить свое нынешнее главенствующее положение из де-факто в де-юре, получить дворянские звания графьев и князей, которые гарантированно достанутся им потомкам, на веки вечные легитимизировать украденное из народной собственности. Церковь, верно служа этим неодворянам, тоже хочет получить большой кусок пирога в виде собственности, войти в школы, чтобы напрочь отбить у народа желание сопротивляться несправедливости, отучить думать, проповедуя лживые принципы холопства и раболепия перед царями.
          Rastas
        2. антивирус Сегодня, 19:14
          надо было заявить о себе в российском и СНГ- масштабе.Войти в высшую лигу.
          антивирус
        3. РУСС Сегодня, 19:23
          Цитата: Товарищ_Сталин
          Вообще не понимаю, как может прокурор как Поклонская, то есть юрист по образованию, следовательно, априори хорошо знающая историю, так проколоться?

          А в чём конкретно её прокол?
          РУСС
          1. Rastas Сегодня, 20:37
            Лично для Вас ни в чем.
            Rastas
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:23
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Очень правильная статья. Многие убеждены, что царя скинули и развалили Россию большевики, хотя на самом деле царя скинули именно либералы во главе с Керенским, Милюковым и Гучковым

      На самом деле к этому приложили руки и либералы, и большевики, и, безусловно, сам царь. А статья - не слишком историчная, увы, как и все нестатистическое, что выходит из под пера Широкорада.
      Тот факт, что царь-батюшка довел страну до ручки не опровергает того факта, что большевики всячески стремились к разрушению государства во время войны. Что, в свою очередь, не опровергает и массы глобальных ошибок руководства коммунистической партии в послевоенное время. Что опять же не опровергает заслуги и ведущей роли КПСС в победе над фашизмом и превращении СССР в сверхдержаву.
      В общем, нет тут ничего черного или белого - все сложно и все перемешано. Но вот те же либералы ринулись во власть, не слишком задумываясь, что будет со страной - просто они поняли, что сейчас у них есть шанс, остальное их не волновало. И если уж считать коммунистов предателями, то либералы ничуть не лучше.
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Именно при царе-батюшке солдаты шли в атаку вооруженные дрекольями и лопатами, во время ВОВ за такое командира расстреляли бы.

      Тем не менее, я что-то не помню немцев под стенами Москвы в ПМВ.
      Андрей из Челябинска
      1. Rastas Сегодня, 17:34
        Большевики стремились сменить общественный строй на социалистический, а не разрушить государство.
        Rastas
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:01
          Цитата: Rastas
          Большевики стремились сменить общественный строй на социалистический, а не разрушить государство.

          Если Вы стремитесь устроить революцию в стране, ведущей мировую войну - Вы стремитесь к разрушению государства.
          Андрей из Челябинска
          1. знавель Сегодня, 18:29
            Революцию устроили в феврале и не большевики. Забываете. А в ПМВ не было немцев под Москвой и СПб только потому что тогда они реально воевали на два фронта.
            знавель
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:39
              Цитата: знавель
              Революцию устроили в феврале и не большевики.

              Это, безусловно, так.
              Цитата: знавель
              Забываете.

              Я ничего не забываю. В том числе и того, что большевики вели активную подрывную деятельность на смену власти как до, так и во время ПМВ. Отрицать будем?
              Цитата: знавель
              А в ПМВ не было немцев под Москвой и СПб только потому что тогда они реально воевали на два фронта

              Вот только кроме немцев в ПМВ Российская Империя вынуждена была воевать еще и с Австро-Венгрией и с Турцией.
              Андрей из Челябинска
          2. Rastas Сегодня, 19:14
            Простите, но если вы идете на преступление, но на полпути останавливаетесь, то вы совершаете ошибку? Или преступление нужно доводить до конца по Вашей логике? Первая Мировая война - дичайшее преступление против человечества, когда правительства стран-участников войны, прикрываясь "национальными интересами", ввергли свои народы в бойню за передел влияния в мире. Почитайте Ремарка, его роман "Возвращение", где один из героев дает жесткую отповедь говорит директору школы, произносившему пафосные речи о долге, Отечестве, чести.
            Rastas
        2. aleks700 Сегодня, 18:08
          Большевики стремились сменить общественный строй на социалистический, а не разрушить государство
          И как же сменить монархию на социализм не разрушая государство? Проголосовав на демократических выборах?
          aleks700
        3. РУСС Сегодня, 19:22
          Цитата: Rastas
          Большевики стремились сменить общественный строй на социалистический, а не разрушить государство.

          Только песеньки то у них были--«…Мы старый мир разрушим до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим…» Покуражились от души!
          РУСС
      2. avt Сегодня, 18:30
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Тем не менее, я что-то не помню немцев под стенами Москвы в ПМВ.

        Ну так они и Париж не брали в 1918-м laughing , а только Гитлер по нему проехался апосля лет 20 с гаком bully
        Цитата: Андрей из Челябинска
        что большевики всячески стремились к разрушению государства во время войны.

        А кто спорит , только не я , достаточно Ульянова почитать о переводе Империалистической в Гражданскую.
        avt
        1. Авиатор_ Сегодня, 20:01
          Это касалось всех воюющих сторон, именно поэтому Лениным и был создан III интернационал, ибо во втором были, любители сражаться до "победного конца" за интересы своих национальных буржуев.
          Авиатор_
    3. РУСС Сегодня, 19:28
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Еще можно вспомнить любимый мем либералов об "одной винтовке на двоих".

      Из воспоминаний фронтовика Бориса Николаевича Лапина -"в 1941-м году у нас недоставало оружия, особенно автоматов. В то время можно было наблюдать такую картину: бегут солдаты, и кто-то ждет, пока товарища убьют, чтобы взять его винтовку, так как не у всех было оружие, да еще стреляет только одним патроном…"
      РУСС
    4. РУСС Сегодня, 19:30
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Очень правильная статья.

      Статья ни о чём.
      РУСС
    5. combat192 Сегодня, 19:50
      Информация к размышлению.
      Цитирую по книге: "Советское стрелковое оружие" (Болотин Д. Н., Воениздат, 1989 г.)
      "... Только с июня до конца 1918 г. Главное артиллерийское управление отпустило частям и соединениям Красной Армии 926975 винтовок, 8116 пулемётов, 563342000 патронов*. Такой расход оружия и боеприпасов создавал угрозу быстрого истощения имеющихся запасов.
      _____________________
      * Центральный государственный архив Советской Армии (ЦГАСА), ф.20, оп.4, д.21, л.29."
      Собственно о чем следует поразмышлять:
      1. Указанное количество это много или мало? По самым грубым прикидкам этого достаточно, чтобы вооружить стрелковым оружием более 60-ти стрелковых дивизий.
      2. Поскольку речь идёт о запасах (запасах царского правительства, в основном, не полностью перешедших в руки большевистского правительства), указанное количество отпущенного оружия и боеприпасов не являлось критическим, а только создавало угрозу для истощения этих самых запасов, т. е. составляло от трети до половины всего имевшегося.
      И ещё из той же книги.
      "... Среднемесячное производство оружия на Тульском заводе в конце 1916 г. равнялось 60 тыс. винтовок, 15 тыс. револьверов и 1200 пулемётов ...**
      _______________
      ** ЦГАСА, ф.20, оп.8, д.31, л.120.
      Это только один завод. А ведь стрелковое оружие производилось ещё и на Ижевском и Сестрорецком заводах.
      combat192
  2. Росси-Я Сегодня, 16:12
    Кратко и по полочкам.
    Росси-Я
  3. parusnik Сегодня, 16:23
    Действительно, какую победу украли у РИ, что должна была получить РИ после победы?..И дали бы ей эти плоды победы союзники?
    parusnik
    1. василий50 Сегодня, 16:45
      Ну судя по тому как во Францию отправляли РУССКИЕ КОРПУСА и как к ним относились французы, никакие, даже подписанные договора *антанта* соблюдать не собиралась, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ рассматривалась только как колония. Кража РОССИЙСКИХ денег, отправленных на закупки для РУССКОЙ АРМИИ, были *само собой разумеющимся* *гешефтом*, причём на уровне правительств стран *экспортёров*, поэтому то что ИГНАТЬЕВ во Франции не позволил разворовать деньги вызывало столько ненависти, вплоть до *материнского проклятья*. Это к вопросу о дворянской-офицерской чести-честности, когда ГОСУДАРСТВЕННОЕ обязательно разворовывалось-присваивалось, и лишь единицы помнили о том что присягали помимо царя и РОССИИ. Совсем как в *лихие* 90-е.
      василий50
    2. Авиатор_ Сегодня, 20:04
      Полная аналогия - бросок российских ВДВшников на Приштинский аэродром в 1999 г. Да, удивились, да наградили. И дали пинка. И чей теперь этот аэродром? То же было бы и с Босфорои с Дарданеллами.
      Авиатор_
  4. avt Сегодня, 16:26
    Кто начнет спорить, завалю примерами. Почему на полях Маньчжурии не было пулеметных тачанок? Пулеметы максим состояли на вооружении уже 30 лет, самих тачанок – пруд пруди. А чтобы совместить их, нужна была свежая голова, пусть даже пьяного махновца.
    wassat : wassat Это прям дядя Саша
    . Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс...
    wassat Новый год по очередному календарю отмечает ??
    и подвинулся рассудком, А к нам попал в волненьи жутком, С растревоженным желудком и с номерочком на ноге. ..
    Какие такие брички в Маньчжурии ? Дядя Саша ! Когда станок , да и собственно МАксим появился конструкции той самой , которую ещё сейчас на Донбассе со складов в бой кинули , а тогда в Гражданскую на тачанки ставили?? Ну просвети нас сирых убогих bully А лучше купи бричку и попроси в музее тот самый МАксим маньчжурского времени и покатайся, ну селфи сделай и выложи. Мы заценим . bully
    avt
    1. avt Сегодня, 16:39
      Цитата: avt
      Какие такие брички в Маньчжурии ?

      Кстати , ну когда отпустит. Огласите Автор ,собственно сколько их было то тогда в Маньчжурии ,ну МАксимов. Чиста поржать над недостатком бричек под имеющиеся пулемёты . bully
      avt
      1. знавель Сегодня, 18:33
        Вам про создание тачанок как пример привели- не смогли офицеры совместить эти две вещи просто. И то что в Маньчжурии их было мало- тоже офицерский косяк. В статье же упоминается, что этот пулемет уже лет 30 был на вооружении. А вот что вы прокоментите по поводу корабельных орудий, упоминаемых в статье. И про использование зенитных пушек... за сотни верст от фронта?
        знавель
        1. avt Сегодня, 18:44
          Цитата: знавель
          совместить эти две вещи просто.

          laughing Учите матчасть ,или с Широкорадом на пару
          Цитата: avt
          А лучше купи бричку и попроси в музее тот самый МАксим маньчжурского времени и покатайся, ну селфи сделай и выложи. Мы заценим

          Ну вот какие же вы fool и ленивые к тому же . Уже ну не веселит , а зло берёт ! При нынешних возможностях интернета .Торопитесь накнопкотыкать в экстазе от понравившегося бреда , даже не удосужившись вообще ну хоть пяток минут поисковиком поработать , ну не в библиотеку же сходить то ! В три часа ночи.
          Цитата: знавель
          . Всататье же упоминается, что этот пулемет уже лет 30 был на вооружении.

          Ещё раз для особо одаренных кандидатов на присвоение звания от Лаврова ,,Д.Б."
          Цитата: avt
          ! Когда станок , да и собственно МАксим появился конструкции той самой , которую ещё сейчас на Донбассе со складов в бой кинули , а тогда в Гражданскую на тачанки ставили??

          Ну что вам за
          Цитата: знавель
          . А вот что вы прокоментите по поводу корабельных орудий, упоминаемых в статье

          Если тупо не можете причинно-следственную связь во времени выстроить от создания пулемёта МАксима , начала его развёртывания производства в России и дату начала нападения Японии на Россию в Порт Артуре .С количеством и конструкцией поставленных в армию уже таки несчастных МАксимов . Ну зачем вам ещё пушки ????
          Цитата: знавель
          И то что в Маньчжурии их было мало- тоже офицерский косяк.

          Бейтесь об коссяк не проходя в двери . Или попробуйте таки выполнить завет Ульянова , партийная кличка Ленин -,,Учиться, учиться и ещё раз-УЧИТЬСЯ".....Коммунизму должным образом bully
          avt
          1. знавель Сегодня, 19:00
            Т.е. большие колеса настолько тормозят техническую мысль, что идея их удалить и установить на тачанку, более мобильную в вопросе перемещения- замирает?
            И все же отчего ж не прокоментить дополнительные примеры разгильдяйства в оснащении и перевооружении нашей армии того времени?
            знавель
            1. avt Сегодня, 19:53
              Цитата: знавель
              Т.е. большие колеса настолько тормозят техническую мысль, что идея их удалить и установить на тачанку, более мобильную в вопросе перемещения- замирает?

              Уф-ф-ф-ф! Колёсики стал быть на фотке в яндексе освоены в варианте одноколки. laughing Кстати они точно больше чем на махновской бричке ? wassat Ну теперь дальше двигайтесь , как завещал
              Цитата: avt
              причинно-следственную связь во времени выстроить от создания пулемёта МАксима , начала его развёртывания производства в России и дату начала нападения Японии на Россию в Порт Артуре .

              Заодно может много интересного узнаете о ,,самоходной бричке с пулемётом"конструкции одно подъесаула , ну из этих
              Цитата: знавель
              офицерский косяк.
              Поэтому он наверное до брички не додумался , а предложил сразу автомобиь бронировать .....ну горе от ума и Широкорада не читалrequest
              Опять же как то анализируйте в свете возможностей производственных того времени. В общем - дерзайте , как у нас говорили в СССР- ,,Орешек знаний твёрд, но всё же, мы не привыкли отступать , нам расколоть его поможет ....киножурнал (таперича интернет с поисковиком ) ,,Хочу всё знать" ДА! Персональная просьба ! Когда матчасть подучите , до растолкуйте мне , а то как то стыдно Широкорада спрашивать , КАК , ну КАКИМ чудесным образом
              Кто начнет спорить, завалю примерами. Почему на полях Маньчжурии не было пулеметных тачанок? Пулеметы максим состояли на вооружении уже 30 лет, самих тачанок – пруд пруди.
              изобретённый стариной МАксимом Хайрамом в официяльно в 1881 году 30 (ТРИДЦАТЬ ЛЕТ) стоял на вооружении , а война русско японская стал быть началась в 1911 м от рождества ...Широкорада ??? bully
              avt
              1. знавель Сегодня, 20:24
                Ага, самоходная бричка- это конечно более могучее новшество. Ее же горааздо легче мастерить, чем обычные брички. И че мы в свое время не перешли на М-16- у них же некоторые данные лучше чем у калашей? Правда капризны донельзя. Да, а ваш подъесаул самоходность чем собирался обеспечивать? Просто великолепный пример))) Это как раз из области заумничества))))
                И про пулеметы разъясню- с 1904 года в производстве у нас и до этого закупался. Приличное время чтоб наштамповать нужное количество. Не сумели? Охфицерский косяк, увы...
                И всп же а давайте поговорим и про другие указанные в статье косяки? Или матчасть не позволяет поёрничать?))))
                знавель
  5. Rastas Сегодня, 17:31
    Тут автор в точку попал. Я сам часто приводил в пример Германию тем, кто кричал об "украденной победе" у России большевиками. Нынешние антисоветчики-монархисты ничего не изобрели, а взяли на вооружение геббельсовскую пропаганду, заменив в ней Германию на Россию. Хотя начинать надо с того, а зачем вообще Россия вступала в войну? нужно осудить саму Первую Мировую войну, как преступление против человечества. Напомню, что подавляющее большинство деятелей культуры, искусства, общественных деятелей того времени ее осудили. Простые люди, воевавшие на фронтах, ничего не получили от нее, термин "потерянное поколение" выведенное Хемингуэем, именно про них.
    Rastas
  6. Yakut Сегодня, 18:00
    У России в ПМВ была одна реальная цель. Это Черноморские проливы и возможно Балканы. Ввязываться в активные боевые действия с Германией вообще не стоило. Но, пошли спасать Париж. Положили две армии в Восточной Пруссии. А ведь проходила информация, что Кайзер предлагал Николаю ограничиться объявлением войны, но не начинать активных боевых действий.
    И для России и для Германии было бы гораздо больше пользы если бы они действовали сообща против Англии, которая и была и есть последовательным врагом России.
    Посмотрите на последние 300 лет нашей истории. За это время мы воевали с Англией всего один раз. Во многих войнах были с ней союзниками, но все эти 300 лет Англия была самым главным нашим врагом, и продолжает им оставаться. И Главной их задачей все это время не допустить реального союза России и Германии. На ту же мельницу и Поляки работают, потому что очень четко помнят, что когда Россия и Германия в дружбе, Польши нет.
    Yakut
  7. ротмистр Сегодня, 18:44
    Автор пишет о малограмотности и плохом знании истории нашим народом. Ну прям как большевик или сегоднящний либерал. А у самого познания видимо не очень, судя по его строкам;"В 1904–1905 годах русские генералы и офицеры с треском проиграли войну японцам, в 1914–1917 годах проиграли войну немцам," . Это кто подписал с немцами позорный Брестский договор? Насколько знаю большевики и при этом выдали это за свою победу. Теперь по поводу "удара ножом в спину". Если автор так хорошо знает, что Россия проиграла войну японцам, может он вспомнит, кто устроил революцию во время войны1904-1905гг? Может вспомнит, кто устраивал стачки на Транссибе? Как эти стачки не давали перебросить наши лучшие части на Дальний Восток? Как наше правительство вынуждено было держать кадровые части в тылу, для подавления смуты? Может автор вспомнит, кто в 1-ю мировую, разлагал армию листовками и предложениями сделать из империалистической войны гражданскую?Может вспомнит, кто выдвинул лозунг; мир хижинам, война дворцам? Может вспомнит, кто устраивал стачки в Питере и Москве в 1917г? Большевики и эсеры внесли огромный вклад в разрушение нашей России, да большую роль сыграла в этом и либеральная верхушка, но основную роль, сыграли большевики и эсеры. А теперь пусть ответит; куда делись четверть территорий России за 75 лет правления коммунистов? Куда делись люди? а перед 1-й Мировой в России было около 180 млн. человек населения, а после светлого правления большевиков, осталось 145 млн? Куда все это делось, после чудесного правления большевиков? И при чьей власти мы потеряли столько территории и населения? Предатели русского народа националисты в бывших Советских республиках, пишут такие статьи, с целью облить грязью русский народ. Цитата автора;"Определенный успех теории «украденной победы» основывается на историческом невежестве значительной части наших граждан, которые автоматически принимают за истину любые цифры и факты, не пытаясь их проверить." Ну прям как Чубайсы, два брата, Гайдар, Козырев и др. прости господи, либеральная шваль., которая то же поет о невежестве нашего народа, кстати об этом пели Троцкий и другие вожди революции. Откуда берутся эти люди в нашей стране?, Пусть едут на свою историческую родину и там устраивают революции и эксперименты на своем народе.
    ротмистр
    1. РУСС Сегодня, 19:19
      Цитата: ротмистр
      А у самого познания видимо не очень, судя по его строкам;"В 1904–1905 годах русские генералы и офицеры с треском проиграли войну японцам, в 1914–1917 годах проиграли войну немцам," . Это кто подписал с немцами позорный Брестский договор?

      Только вот из этих пару предложений можно судить о компетентности автора статьи, очередная лажа Широкорада.
      РУСС
    2. антивирус Сегодня, 19:25
      Заклинило? всегда кто то виноват и всегда больше всех тот . кто больше грязной работы сделал.
      антивирус
    3. Rastas Сегодня, 19:38
      Так, господин ротмистр, открываем первоисточники и читаем современников событий. Вот, например, такого монархиста, как Витте (2 том Воспоминаний) о русско-японской войне, где он прямо говорит, то война не была нужна России, а началась из-за амбиций правящей группировки: "14 и 15 мая произошел несчастнейший цусимский бой и вся наша эскадра была похоронена в японских водах. Это был последний удар той несчастной затеи, которая привела нас к японской войне. После этого поражения у всех явилось сознание, что необходимо покончить войну миром и это течение так сильно начало проявляться, что дошло, наконец, и до трона. Его Императорское Величество начал склоняться к мысли о примирении. В течение всей кампании я несколько раз пытался повлиять в смысле прекращения войны, не ожидая от продолжения ее никаких для нас выгод. Но все мои попытки ни к каким результатам не приводили. Но благодаря этим попыткам Его Величество знал, как я был против того, чтобы начинать эту войну, принесшую нам такие несчастья, так и в течение войны стремился, - и не скрывал моих мыслей перед Его Величеством, - не доводить войну до крайности и покончить скорее дело миром; так как я был уверен, что чем раньше мы пойдем на мирные переговоры, тем лучшие результаты нами будут достигнуты".
      А вот свидетельства о 1917-м: в апреле 1914 года депутат Думы граф Мусин-Пушкин делился своими наблюдениями с наместником на Кавказе, графом Воронцовым Дашковым: «Революции никто не хочет и все ее боятся… Но все приходят к убеждению, что она неизбежна, и только гадают, когда она наступит и что послужит толчком». идеолог российского национализма Меньшиков, рассуждая о беззаконии, беспорядке и национальном бесславии, в феврале 1914 года написал: «Так, как теперь мы живем, долго жить нельзя — это надо же наконец понять и оценить». А один из лидеров думских националистов С.И. Савенко в частном письме заметил: «Большую драму я переживаю в душе, но говорю это только тебе одной: отныне я революции не боюсь — она, даже она, гораздо патриотичнее, чем наше гнусное правительство, чем вся эта паршивая бюрократия, совершенно равнодушная к России».
      Rastas
      1. ротмистр Сегодня, 19:56
        А вот генерал Власов говаривал, что в Красной Армии жаждут скинуть большевиков. Примем на веру слова этого урода? Вы верите в это? Говорить можно что угодно, судить надо не по словам, а по делам .
        ротмистр
        1. Rastas Сегодня, 20:36
          Слова Власова (если они настоящие) обычный пассаж для своих покровителей, человек жаждал играть выдающуюся роль и болтал все что угодно, чтобы немцы его РОА за реальную силу считали.
          Rastas
      2. Dart2027 Сегодня, 20:34
        Цитата: Rastas
        Вот, например, такого монархиста, как Витте (2 том Воспоминаний) о русско-японской войне, где он прямо говорит, то война не была нужна России

        А Вы уверены, что он был монархистом?
        Между тем и в Японии, уже в наше время и в США, в 1925 году, выходили исторические исследования согласно которым Япония одержала пиррову победу. То есть продлись война еще годик и их сухопутная армия просто исчерпала бы все ресурсы. Собственно и условия мира на которые они пошли говорят отнюдь не о готовности к продолжению - в самой Японии они привели к массовым уличным беспорядкам и чуть ли не трауру.
        Dart2027
  8. grafin Сегодня, 19:00
    первые 40 пулеметов поставили на вооружение в 1901 году да и относили их к артиллерии на пушечных колесах и здоровенным щитом ..на тачанку не поставить... размерчик тех максимов был совсем не тот...
    grafin
    1. Авиатор_ Сегодня, 20:14
      Конечно, пулемёт Максим образца 1904 года располагался на лафете, внешне сильно напоминавшем лафет трёхдюймовки образца 1902 года. Привычные лафеты (станок Соколова) появились лишь в 1910 году, однако во время РЯВ даже попыток уйти от громадного лафета не делалось.
      Авиатор_
  9. РУСС Сегодня, 19:15
    Не понятно с какой целью публикуются на ВО статьи "историков" : Широкорада,Самсонова итд????
    У них откровенные ляпы и не стыковки в каждой статье ,перетасовка фактов и однобокий вид на исторические статьи, зачем в рубрике История (Военного обозрения) печатать статьи достойные желтой прессы? В интернете и так много помойшных статей ,так и теперь на ВО псевдоисторические статьи-разоблачения изо дня в день............
    РУСС
  10. svp67 Сегодня, 19:20
    В 1918 году германская промышленность изготовила 800 танков, однако большинство их не успело дойти до фронта.
    Мне вот ОЧЕНЬ интересно от куда у автора ТАКИЕ цифры?
    Я вот сколько не копался, так и не нашел информацию о 800 выпущенных немцами танках в годы ПМВ. Если бы это было так, то немцы бы их использовали, как они не гнушались пользоваться трофейными "антантовскими" танками



    svp67
    1. РУСС Сегодня, 19:34
      Цитата: svp67
      Если бы это было так, то немцы бы их использовали, как они не гнушались пользоваться трофейными "антантовскими" танками

      А чему гнушаться, трофей он и в Африке трофей, наш первый советский танк кстати "срисовали" с французского Рено ( Renault FT-17) и ни чё нормально.... laughing
      РУСС
      1. svp67 Сегодня, 20:02
        Цитата: РУСС
        А чему гнушаться, трофей он и в Африке трофей, наш первый советский танк кстати "срисовали" с французского Рено ( Renault FT-17) и ни чё нормально....

        Да, я как то к вопросу использования трофеев отношусь вполне "с понятием", я не понимаю для чего автор привел цифру в 800 выпущенных немцами танков?
        svp67
    2. ротмистр Сегодня, 20:01
      Уважаемый svp67 , автор это прочел в "Кратком курсе истории ВКП(б)".
      ротмистр
      1. svp67 Сегодня, 20:07
        Цитата: ротмистр
        Уважаемый svp67 , автор это прочел в "Кратком курсе истории ВКП(б)".

        Да Вы правы, вот только не ВКП(б), а NSDAP, и не курс не краткий, а полный, и не 800, а 20..., и не прочел, а выдумал....но это же КАКИЕ МЕЛОЧИ....
        svp67
    3. Dart2027 Сегодня, 20:40
      Цитата: svp67
      о 800 выпущенных немцами танках в годы ПМВ

      А они их вообще выпускали? Кажется собственные танки появились уже в 1930-х годах.
      Dart2027
  11. Александр Грин Сегодня, 20:09
    Коллеги, неужели вы всерьез можете говорить о постановке пулемета "Максим" на тачанку в русско-японскую войну? Всему свое время. Задумайтесь над тем, почему и в первую мировую войну они не появились, а появилась именно в гражданскую?

    Первая мировая война, как и все предыдущие, была позиционной, и там тачанки не были востребованы. Гражданская война была маневренная, а потому родилась пулеметная тачанка. Почему она родилась у Махно? Да потому что тактика у махновцев была такая: быстро налетели, постреляли и быстренько смылись, отстреливаясь от погони пулеметами на тачанках.

    Буденный, тоже использовал тачанки, но несколько по иному. Красная лава соприкасается с белой, потом отступает и выводит белую лаву на, заранее выдвинутые, тачанки с пулеметами...

    Могло ли такое быть в русско-японскую и в первую мировую войну?
    Александр Грин
    1. svp67 Сегодня, 20:53
      Цитата: Александр Грин
      Первая мировая война, как и все предыдущие, была позиционной, и там тачанки не были востребованы.

      А вот не соглашусь. Уж извините, но на первом этапе война была вполне себе маневренной.
      Так же не соглашусь вот с этим...
      Цитата: Александр Грин
      там тачанки не были востребованы

      Они были только "тачанки" были МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ.






      К слову экспериментировали и с гужевым транспортом, но больше в вопросе перевозки...



      Тачанки, это своевременно найденный ответ вопроса повышения мобильности пулеметов, будь у России в тот момент более развитая промышленность, то в составе регулярных армий она бы конечно была вытеснена машинами...
      svp67
      1. svp67 Сегодня, 20:54
        Цитата: svp67
        в составе регулярных армий она бы конечно была вытеснена машинами...

        svp67
  12. Робертъ Невский Сегодня, 20:20
    Статья - супер! Спасибо автору! soldier
    Робертъ Невский
  13. Корсар5912 Сегодня, 20:43
    Автор не в курсе дела про "удар в спину", речь шла вовсе не о революции в Германии, не о коммунистах и не военных операциях на фронте. После вступления в войну США, еврейско-немецкие банки, тесно связанные с еврейско-американскими банками, прекратили кредитование военной промышленности и армии. Встали заводы, начались перебои с выплатой зарплат и снабжением армии. Это и породило революцию 1918 года в Германии. Гитлер в 30-е годы прихватизировал еврейские банки, чтобы не попасть на те же грабли и евреям пришлось не сладко. Но тихо! Об этом не принято говорить, дескать это антисемитизм и даже юдофобия.
    Корсар5912
  14. DPN Сегодня, 20:47
    Как наше правительство вынуждено было держать кадровые части в тылу, для подавления смуты? Выходит царь сумел держать части,а Горбачёв предал всё армию и страну в целом подлец.
    Статья хорошая и больше смахивает на правду. В 90годах чтобы вызвать голод в СССР продовольствие тоже сваливали на свалку в место магазинов.
    DPN
  15. esaul1950 Сегодня, 20:57
    Правильная статья. Эти данные надо на уроках истории в старших классах в школе детям доводить. А то они вырастают и думают, что счастье в Россию принес Ельцин с Гайдаром, а великий русский писатель Солженицин.
    esaul1950

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