Недолёт… Памяти Валерия Халилова

2 февраля исполнилось 40 дней с момента трагической гибели девяноста двух человек в самолете Ту-154, который так и не долетел до авиабазы «Хмеймим» и упал в Черное море. Это было одно из самых страшных известий 2016 года, не только потрясшее народ России, но и выявившее: кто есть кто. Все настоящие люди в те дни были солидарны с Россией в ее горе, а остальные… Мы знаем и об остальных, да не о них сейчас речь. А о настоящем Человеке.30 января исполнилось бы 65 лет Валерию Михайловичу Халилову – художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, члену Союза композиторов, генерал-лейтенанту, Народному артисту России.Но до своего 65-летия он не дожил. Вместе с другими артистами, представителями Министерств культуры и обороны, журналистами и Елизаветой Глинкой он в тяжелый декабрьский день не долетел до Сирии. До той самой авиабазы, где их ждали российские военнослужащие. Где выдающийся творческий коллектив намеревался дать один из самых величественных концертов в своей истории - концерт в горячей точке, на дальних и опасных рубежах, где наша армия ведет светлую битву с международным терроризмом.Валерий Халилов родился 30 января 1952 года в Узбекистане, в городе Термез. Его отец был военным дирижером, что во многом предопределило судьбу Валерия. Да и он сам начал проявлять музыкальный талант, когда ему было 4 года. В 1961 году Халиловы переехали в Москву. Когда талантливому мальчику исполнилось 11 лет, родители отдали его в Московскую военно-музыкальную школу, где он обучался игре на кларнете и фортепиано. В 1970 году Валерий поступил на военно-дирижерский факультет Московской государственной консерватории им. Петра Чайковского.Свое служение музыке он начал на посту дирижера оркестра Пушкинского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО. Этот творческий коллектив в 1980 году завоевал первое место на Конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа. В следующем году Валерий Михайлович становится преподавателем консерватории имени Чайковского. В 1984 году Халилов начал служить в управлении военно-оркестровой службы Вооруженных сил СССР.В 2002 году он становится начальником военно-оркестровой службы, Главным военным дирижером России. Под его руководством оркестр множество раз играл на парадах в честь Дня Победы на главной площади страны. В 2014 году Халилов получил почетное звание Народного артиста РФ.И вот в апреле 2016 года Валерий Михайлович возглавил тот самый прославленный Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, в котором и служил до последнего вздоха. Это - воистину героический ансамбль, потерявший в черном декабре 2016 года значительную часть своего состава… Из погибших в авиакатастрофе 92-х человек – 64 были артистами этого коллектива.Валерий Халилов, под управлением которого исполнялись произведения множествах русских и зарубежных композиторов, и сам был талантливым композитором. В частности, он сочинил марш «Генерал Милорадович», который посвятил памяти героя Отечественной войны 1812 года, погибшего во время восстания декабристов. (Можно по-разному относиться к Милорадовичу, он личность не совсем бесспорная, однако это был человек, так или иначе выполнявший свой долг, как он его видел и понимал).Кстати, брат Валерия Халилова Александр известен как автор музыки к песне ансамбля «Каскад» на стихи Игоря Морозова «Прощайте, горы». Это – одна из лучших песен, посвященных другой трагическо-героической теме – войне в Афганистане. В ней есть такие слова: «»…Так и, хотя этот долг был несколько иного плана. Ушли, когда их дела остались недоделанными. Когда песни остались недопетыми. Когда мелодия оборвалась на полузвуке…», - пел когда-то Владимир Высоцкий. Вот и в данном случае – какое-то «недостающее звено». В самом ли самолете или же в деле обеспечения безопасности. А результат тот же – недолет.В Москве, в Сочи, в Санкт-Петербурге и других городах России в эти дни проходят поминальные службы, а также концерты памяти Валерия Михайловича Халилова и других людей, которые были вместе с ним. В Оперном театре Донецка, страдающего от ожесточенных обстрелов, также прошел вечер памяти пассажиров рокового рейса. И это глубоко символично: борьба идет, и будет еще много трагедий, но музыка продолжает звучать. Ее подхватывают живые.В одном из интервью Валерий Халилов сказал: «».И еще его слова: «…».Можно сказать одно: у этого Человека самая высокая музыка – Музыка жизни – играла без фальши. До самой последней ноты.