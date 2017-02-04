11:00 04 февраля

Доклад: ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны

Спецслужбы США оценивали возможность организации на Украине антисоветских восстаний еще во времена холодной войны, республика даже была поделена на 12 зон, сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченный доклад ЦРУ «Факторы сопротивления и зоны для специальных сил. Украина».



Над докладом по заказу спецслужбы трудились исследователи из Джорджтаунского университета. «Эксперты оценили перспективы содействия американским спецназовцам со стороны местного населения в антисоветской борьбе», – пишет издание.


Исследователи попытались детально разобраться в настроениях населения УССР, языковых особенностях и предпосылках возможной межнациональной «грызни» в различных областях республики. Были также изучены «аспекты экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата».

Авторы доклада составили прогноз на основе исторических и политических событий, происходивших на территории современной Украины за последние 100 лет.



Республика была поделена экспертами на 12 регионов – «от самых сильных до самых слабых антисоветских настроений». Отмечается, что американские спецслужбы «могли бы получить значительную поддержку в Закарпатье, на Волыни, в Галичине, в левобережных частях Полтавской и Сумской областей, в правобережной части Кировоградской области, в части Винницкой области, а также на южном побережье Крыма, где могла остаться часть крымских татар, избежавших депортации».

В то же время, наиболее дружественными к советской власти были восточные регионы республики.

Использованы фотографии: http://visitkyiv.travel
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Комментарии 30
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:31
    Украина как государство не будет существовать уже ни когда,при любом раскладе!Вот только некоторые Кремлёвские деятели вчера выступавшие на первом канале,на прямой ответ вы хотите,что бы Украина распалась,трусливо отводили глазки,и молчали.Не было дано такой команды.вот вам и публицисты!
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 08:33
      А ОНО было когда нибудь ГОСУДАРСТВОМ?Территорией было,ну с признаками государственности и амбициями на государство.
      Цитата: Мар.Тира
      Украина как государство не будет существовать уже ни когда,при любом раскладе!
      210окв
      1. berserk24 Сегодня, 08:37
        Украину породил СССР до этого была Польша
        berserk24
        1. Юра Сегодня, 08:54
          Цитата: berserk24
          Украину породил СССР до этого была Польша

          А до Польши? И где была Польша?
          Юра
        2. V.ic Сегодня, 08:57
          Цитата: berserk24
          Украину породил СССР до этого была Польша

          У любой крупной державы есть ОКРАИНА...
          V.ic
          1. электроОлег Сегодня, 09:09
            Цитата: V.ic
            У любой крупной державы есть ОКРАИНА...


            Да эту "окраину" весь совок так содержал, что было там не хуже чем в европе. А теперь они хотят в европу потому что былой конфорт уже просрат. А привыкли же как сыр в масле валяца.
            электроОлег
        3. prior Сегодня, 09:31
          Хорошая фраза, но требует дополнения:

          СССР породил Украину, своим распадом он же её и похоронил.
          prior
        4. Стропорез Сегодня, 09:54
          Весь вопрос заключается в том , что Советская власть и СССР базировалмсь на принципах интернационализма, дружбы народов и равенстве наций. Сила и мощь СССР и заключалась в единстве наций его населяющих.
          Поэтому каклы(как ,врочем и мы) уничтожают Советское наследие, так проще разыгрывать ниционалистическую карту и стравливать и разделять междуусобицами один и тот же народ.

          "Из всех существующих ныне форм гнета наиболее тонкая и опасная форма -
          это национальный гнет. Она тонка, она так удобно прикрывает хищническое лицо
          буржуазии. Она опасна, она так ловко отводит гром от буржуазии, вызывая
          национальные столкновения."
          ("Выступление на совещании 10-16 мая 1918г." т.4 стр.91.
          Очевидно, единственным режимом, способным разрешить национальный
          вопрос, т. е. режимом, способным создать условия, обеспечивающие мирное
          сожительство и братское сотрудничество различных наций и племен, является
          режим Советской власти, режим диктатуры пролетариата.
          Едва ли нужно доказывать, что при господстве капитала, частной
          собственности на средства производства и существовании классов не может быть
          обеспечено равноправие наций, что пока существует власть капитала, пока идет
          борьба за обладание средствами производства, никакого равноправия наций не
          может быть, так же как не может быть сотрудничества между трудовыми массами
          наций.
          ("X съезд РКП(б)" т.5 стр.38.)
          И.В. Сталин.
          Стропорез
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:41
      Мар.Тира-что вы хотели от безвольных либералов думающих только о двух вещах-своем кармане,и своей жопе, чтоб ей всегда было удобно-услышать?
      Изгоняющий либероидов
  2. 210окв Сегодня, 08:32
    ЦРУ планировала операции по всей территории СССР.Просто ставились разные задачи.Тут нет ничего удивительного нет..
    210окв
    1. berserk24 Сегодня, 08:40
      Они и сейчас по всей территории бывшего СССР работают,только теперь с целью ослабления России на развал им рассчитывать уже не приходится
      berserk24
    2. 34 регион Сегодня, 10:45
      08.32. 210окв! Да ЦРУ планировало распады не только по территории СССР и союзных республик, а по всему миру. Для них все страны представляют угрозу. Для разрушения чужих территорий (разделяй и властвуй) они поют песни об особых особенностей данной территории. Когда надо коллективизировать и согнать в одну организацию, они поют другую песню (партнёрство, общечеловеческие ценности, выгоду). Они неплохо поднаторели по части развала и коллективизации в нужные им организации. Будь то хоть ОООН, ОБСЕ,ЕС,НАТО ... и другие организации. Так что цели и задачи ЦРУ и США видно невооружённым взглядом. Плохо другое. Что мы тоже играем на интересы США (и играем аж с писком). Мы с писком и горящими глазами хотим залезть в коллективы созданные США. Ну что это за раболепие?! Развал СССР это наше желание понравится господину и полностью ему отдаться. Не будь такого желания у нашего руководства, Союз бы никогда не развалился несмотря ни на какую работу агентуры ЦРУ.
      34 регион
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:38
    Фото зачетное на в укроине вернулась Советская власть good Как грицца-мечтать не вредно...
    Изгоняющий либероидов
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:41
    Цитата: 210окв
    А ОНО было когда нибудь ГОСУДАРСТВОМ?Территорией было,ну с признаками государственности и амбициями на государство.
    Цитата: Мар.Тира
    Украина как государство не будет существовать уже ни когда,при любом раскладе!

    Это вы у МИД,и кураторов Кремля спросите?Они хотят что бы было.Хотят всё сделать,что бы не возвращать земли Новороссии,в лоно России.
    Мар.Тира
    1. 34 регион Сегодня, 10:53
      08.41. Мартира! А почему только земли Новороссии? Может тогда уже все земли РИ и СССР? А как быть с другими странами? У них в разное время тоже были разные территории. Вернём Турцию в границы Османской Империи? Вернём Англии все её колонии? А как быть с границами в 21 веке? Вот есть территория контролируемая ИГИЛ. Кому её отдать? Есть сегодня порванная Сирия. Как её делить? Игроки её уже поделили и теперь будут всё возвращать в границы (какого года?).
      34 регион
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:45
    ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны]

    Ха,ха-удивили.Спасибо за информацию.
    rotmistr60
    1. Либероид- Сегодня, 09:02
      Цитата: rotmistr60
      ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны]

      Ха,ха-удивили.Спасибо за информацию.

      Присоединяюсь... hi Шаблоны старые...

      Ничего и в этот раз выдюжим...
      Либероид-
      1. krass Сегодня, 09:04
        Цитата: Либероид-
        Цитата: rotmistr60
        ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны]

        Ха,ха-удивили.Спасибо за информацию.

        Присоединяюсь... hi Шаблоны старые...

        Ничего и в этот раз выдюжим...

        good
        krass
        1. Либероид- Сегодня, 09:24
          Да знаю я все это...Тут главное суть!
          Либероид-
    2. кеп Сегодня, 09:03
      Цитата: rotmistr60
      ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны]

      Ха,ха-удивили.Спасибо за информацию.


      Секрет Полишинеля.
      кеп
    3. Stas157 Сегодня, 10:44
      Цитата: rotmistr60
      Ха,ха-удивили.Спасибо за информацию.

      Если всем все ясно, так чего же тогда выводы до сих пор не сделаны?? Вы ведь не будете удивлены тем, что сей час тоже самое США готовит в Белоруссии? Опять молча смотреть будем как еще один братский народ настраивается против России?(Я не имею ввиду Вас лично, это касается нашего правительства)
      Stas157
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    мерикатосы спят и видят, как нагадить нам angry
    a.s.zzz888
  7. prior Сегодня, 09:36
    Как задолго американцы готовили из Украины предателя русского мира !

    И кто ж этого предателя теперь обратно возьмет ! кому он нужен ?

    За дружбу с Америкой отвечать надо, однако.....В том числе и работой, и зарплатой, и благосостоянием, и здоровьем. А орать благим матом на всех ток-шоу - бесполезно !
    prior
  8. Altona Сегодня, 09:41


    Что там изучать за 100 лет? Западные области давно были перекодированы ещё австрийцами и немцами. Украина в первый год войны была потеряна и не без помощи местного населения, среди которого было много коллаборационистов. Причем очень много. Об этом говорят военные фотографии, которые есть и которые трудно замолчать пресловутой "дружбой народов".
    P.S. Запад активно взращивает национализм. У нас уже появились такие неслыханные национальности как "казак", "сибиряк", "уралец", "помор", которые якобы имеют отличия или являются либо более русскими, либо совсем нерусскими. Хотя это просто сама наша география с низкой плотностью населения. Неумная политика Советской власти, которая создала национальные республики. Такие например как Башкирия и Татарстан, где удельный вес "титулов" меньше половины массы населения республики и где чувашей и татар писали в башкиры. А ведь Украина-это наше зеркало, там тоже русские почему то записались в украинцы, хотя сама Украина заселена русскими и собственно украинцев там немного в массе населения.
    Altona
    1. Semashko Сегодня, 10:09
      У меня есть убеждение, что власти необходимо избавится от многих догм. И в национальной политике и в экономической, в сфере религии и во внешней политике. Одна из догм, что Украина - это отдельное суверенное государство. Нет!!! Украина - это оторванный и украденный у России ломоть Русской земли! Другая догма - какое-то упорное и упёртое насаждение православия народу. Я понимаю, тяжело придумать самому идеологию, которая бы сплотила весь народ. Еще догма - взращивание национализма в России. Поощрение всей этой культуры малых народов... это ведёт Россию к развалу, как и в случае с Украиной.
      Semashko
      1. krass Сегодня, 10:13
        Цитата: Semashko
        У меня есть убеждение, что власти необходимо избавится от многих догм. И в национальной политике и в экономической, в сфере религии и во внешней политике


        Цитата: Semashko
        Поощрение всей этой культуры малых народов... это ведёт Россию к развалу

        krass
  9. Semashko Сегодня, 10:01
    "Сильных - боятся! Слабые - мечтают быть жертвой" (Екатерина Великая) Мы сейчас по-моему сами отказываемся быть сильными. Мы соревнуемся с Украиной кто из нас слабее, на чью сторону должен встать сильный Президент сильной страны - Трамп!!! Мы сами решили быть слабыми, не дав по рукам западу при захвате им нашей Украины. Мы позволили издеваться над русскими людьми в этом нацистком "государстве", мы позволили растоптать память наших отцов и дедов, когда не ответили на избиения и оскорбления ветеранов на Украине. Мы только интеллигентно цокаем язычком и жалобно выражаем озабоченностью и называем кровавую свинью - партнером. Мы признаем что мы вырождающееся племя туземцев признавая раздел СССР и как следствие - суверенитет Украины как навязанную нам догму. Догму, обмененную сначала на ножки Буша, потом на кредиты Обамы, а теперь на милость Трампа. Мы не отвечаем на "орду", на "ватников", на "рашистов", на "личинок колорадов", на Одессу, на мариуполь, на Луганск... мы потеряли уважение самих Русских людей, живущих там. Россия перестала быть Россией, поэтому они перестали считать себя Русскими. И при всём моём уважении к Путину, но нельзя быть правителем России и не ощущать главой КАКОГО государства ты являешься. Мы - РОССИЯ!!!! А не бензоколонка!!!
    Semashko
  10. Ныробский Сегодня, 10:33
    Что тут скажешь? Они не ошиблись, делая ставку на эту "братскую" республику, где часть народа, генетически предрасположена к предательству "государственного великого", во имя "хуторянского малого".
    Ныробский
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 10:42
      Главную ошибку в развале Украины, допустил Сталин. Когда обьявил амнистию бендеревцам и полицаям после войны. Оххх. как зря товарищ Сталин...
      Дуйсенбай Сбанкулов
  11. ротмистр Сегодня, 10:44
    Нужно признать успешные действия ЦРУ за этот период.Неплохо бы опубликовать этот доклад на ВО.
    ротмистр

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