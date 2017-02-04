Доклад: ЦРУ готовило спецоперации на Украине ещё в годы холодной войны
Спецслужбы США оценивали возможность организации на Украине антисоветских восстаний еще во времена холодной войны, республика даже была поделена на 12 зон, сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченный доклад ЦРУ «Факторы сопротивления и зоны для специальных сил. Украина».
Над докладом по заказу спецслужбы трудились исследователи из Джорджтаунского университета. «Эксперты оценили перспективы содействия американским спецназовцам со стороны местного населения в антисоветской борьбе», – пишет издание.
Исследователи попытались детально разобраться в настроениях населения УССР, языковых особенностях и предпосылках возможной межнациональной «грызни» в различных областях республики. Были также изучены «аспекты экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата».
Авторы доклада составили прогноз на основе исторических и политических событий, происходивших на территории современной Украины за последние 100 лет.
Республика была поделена экспертами на 12 регионов – «от самых сильных до самых слабых антисоветских настроений». Отмечается, что американские спецслужбы «могли бы получить значительную поддержку в Закарпатье, на Волыни, в Галичине, в левобережных частях Полтавской и Сумской областей, в правобережной части Кировоградской области, в части Винницкой области, а также на южном побережье Крыма, где могла остаться часть крымских татар, избежавших депортации».
В то же время, наиболее дружественными к советской власти были восточные регионы республики.
Над докладом по заказу спецслужбы трудились исследователи из Джорджтаунского университета. «Эксперты оценили перспективы содействия американским спецназовцам со стороны местного населения в антисоветской борьбе», – пишет издание.
Исследователи попытались детально разобраться в настроениях населения УССР, языковых особенностях и предпосылках возможной межнациональной «грызни» в различных областях республики. Были также изучены «аспекты экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата».
Авторы доклада составили прогноз на основе исторических и политических событий, происходивших на территории современной Украины за последние 100 лет.
Республика была поделена экспертами на 12 регионов – «от самых сильных до самых слабых антисоветских настроений». Отмечается, что американские спецслужбы «могли бы получить значительную поддержку в Закарпатье, на Волыни, в Галичине, в левобережных частях Полтавской и Сумской областей, в правобережной части Кировоградской области, в части Винницкой области, а также на южном побережье Крыма, где могла остаться часть крымских татар, избежавших депортации».
В то же время, наиболее дружественными к советской власти были восточные регионы республики.
Использованы фотографии: http://visitkyiv.travel