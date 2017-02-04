10:55 04 февраля

Новые фото подбитой турецкой техники под сирийским Эль-Бабом

Турецкие и сирийский войска подошли к Эль-Бабу, оплоту группировки ИГ (запрещена в РФ) на севере САР, с двух сторон, пытаясь надежно блокировать город. Однако боевики оказывают ожесточенное сопротивление, уничтожая живую силу и технику наступающих.



Так, в сети появились новые фотографии подбитой бронетехники, принадлежащей турецким войскам и их союзникам.




По данным боевиков, бронемашины уничтожаются управляемыми противотанковыми ракетами.



Некоторые броневики, попавшие в объектив, принадлежат «Сирийской свободной армии» (ССА), участвующей в штурме Аль-Баба. В комментарии Defence.ru уточняется, что эти машины были переданы союзникам властями Турции.



TIFV – лицензионная американская БМП, представляющая собой развитие БТР М113, которая производилась в Турции в 90-х годах, как в виде БМП с 25-мм автоматической пушкой, так и БТР с 12,7-мм пулеметом.



TIFV является основной БМП турецкой армии.




Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 17
  1. тлауикол Сегодня, 09:09
    Один на мине подорвался,видимо
    тлауикол
    1. Либероид- Сегодня, 09:18
      На войне без потерь не обойтись..
      Либероид-
      1. ПАМ Сегодня, 09:29
        Цитата: тлауикол
        Один на мине подорвался,видимо

        на снимках походу все на минах (гусли послетали) кроме танка взрыв БК (башню выкинуло), а что к этому привело хз ракета или мина.
        ПАМ
        1. samoletil18 Сегодня, 09:53
          А кто сказал, что будет легко? Война.
          samoletil18
        2. ядро Сегодня, 10:16
          к этому привел взрыв боеприпасов вынесенный за контур башни. херанули очередь из дшк в карму башни. и всё-всё, полный телемаркет.
          ядро
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    и горят, и взрываются... железо, однако.
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 10:00
      Так неубиваемой техники не бывает.Хваленые М1 горят за милую душу..
      Цитата: a.s.zzz888
      и горят, и взрываются... железо, однако.
      210окв
      1. Zaurbek Сегодня, 10:24
        Корпус алюминиевый...горит хорошо. С нашими старыми БМД такая же песня.
        Zaurbek
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:26
    И в основном поражения от наших противотанковых ракетных комплексов или гранатометов зачастую произведеных или разработанных во времена СССР.
    Изгоняющий либероидов
  4. дядя Мурзик Сегодня, 09:37
    зато как СМИ почитаешь,потерь нет!
    дядя Мурзик
  5. Altona Сегодня, 09:53
    Приятные фоточки. Усё горыть, усё пылаить, ничого вечным не буваить, хваленый крупповский шушпанцер увы обычное ведро.
    Altona
  6. Mareco Сегодня, 09:56
    Пишут вроде у турков есть успехи. Прорвали оборону кое-где.
    Mareco
  7. Либероид- Сегодня, 10:05
    Это реальная война,а не бомбежка с воздуха...
    Либероид-
  8. Окорок Сегодня, 10:06
    фотки старые
    Окорок
  9. loki565 Сегодня, 10:13
    Типа так
    loki565
    1. кеп Сегодня, 10:54
      Цитата: loki565
      Типа так


      Да уж,ничего не скажешь.Как в тире расстреляли. Танкистам похоже уже на небесах наливают. Получается никакой защиты от птурса не имеют. Так ведь и без танков остаться можно,выставляясь как на параде.
      кеп
  10. Ныробский Сегодня, 10:40
    Значительное количество "подарков", от которых горят турецкие танки, было поставлено бородатым из самой Турции. Оно того стоило.......
    Ныробский

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