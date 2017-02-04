Новые фото подбитой турецкой техники под сирийским Эль-Бабом
Турецкие и сирийский войска подошли к Эль-Бабу, оплоту группировки ИГ (запрещена в РФ) на севере САР, с двух сторон, пытаясь надежно блокировать город. Однако боевики оказывают ожесточенное сопротивление, уничтожая живую силу и технику наступающих.
Так, в сети появились новые фотографии подбитой бронетехники, принадлежащей турецким войскам и их союзникам.
По данным боевиков, бронемашины уничтожаются управляемыми противотанковыми ракетами.
Некоторые броневики, попавшие в объектив, принадлежат «Сирийской свободной армии» (ССА), участвующей в штурме Аль-Баба. В комментарии Defence.ru уточняется, что эти машины были переданы союзникам властями Турции.
TIFV – лицензионная американская БМП, представляющая собой развитие БТР М113, которая производилась в Турции в 90-х годах, как в виде БМП с 25-мм автоматической пушкой, так и БТР с 12,7-мм пулеметом.
TIFV является основной БМП турецкой армии.
Так, в сети появились новые фотографии подбитой бронетехники, принадлежащей турецким войскам и их союзникам.
По данным боевиков, бронемашины уничтожаются управляемыми противотанковыми ракетами.
Некоторые броневики, попавшие в объектив, принадлежат «Сирийской свободной армии» (ССА), участвующей в штурме Аль-Баба. В комментарии Defence.ru уточняется, что эти машины были переданы союзникам властями Турции.
TIFV – лицензионная американская БМП, представляющая собой развитие БТР М113, которая производилась в Турции в 90-х годах, как в виде БМП с 25-мм автоматической пушкой, так и БТР с 12,7-мм пулеметом.
TIFV является основной БМП турецкой армии.
Использованы фотографии: https://defence.ru