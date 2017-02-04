10:56 04 февраля

Военная приёмка: На войне

Этот выпуск программы «Военная приёмка» станет не совсем обычным. Наша съемочная группа отправилась в Афганистан – в Панджшерское ущелье. Зрители телеканала «Звезда» увидят место самых жестоких боев времен Афганской войны. Мы покажем вам кладбище советской военной техники – разбитые танки, БТР и БМП.

Мы расскажем вам, как ускорила война технический скачок советского военпрома. Как модернизировалась техника во время войны. И, наконец, вы узнаете, почему оружие, которое российские военные применяют сейчас в Сирии было бы не столь эффективным, если бы не 10 лет войны в Афганистане.




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