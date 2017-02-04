11:01 04 февраля

«Украинская правда» рассказала, почему ВСУ начали наступление под Авдеевкой

Обострение ситуации в районе Авдеевки на Донбассе началось 29 января после столкновения подразделений ВСУ с диверсионно-разведывательной группой ополченцев, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в украинских разведывательных структурах.



По словам источника, «бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков (так на Украине называют ополченцев Донбасса)».


«Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», – рассказал собеседник.

Он отметил, что в настоящее время ополченцы пытаются вернуть занятую силами АТО «стратегическую позицию, называемую боевиками "Алмаз-2 "», с которой «полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка».

Среди других причин обострения ситуации источник назвал попытки ополченцев отодвинуть украинских силовиков от Донецка, а также захватить Донецкую фильтровальную станцию.

«Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья», – сказал он.

Собеседник добавил, что руководят ополченцами непосредственно из России, и начаты активные боевые действия после инаугурации Дональда Трампа.

Использованы фотографии: Би-би-си
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24
  1. 210окв Сегодня, 10:04
    "Украинская Правда" звучит как насмешка..
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 10:09
      Война это проверенный способ отвлечь украинцев от бытовых проблем, повышения тарифов. Порошенко отжимает коксохим у Ахметова. Кому война, кому мать родна.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 10:10
        Это относится не только к украинцам..
        Цитата: Zibelew
        Война это проверенный способ отвлечь украинцев от бытовых проблем, повышения тарифов.
        210окв
    2. Либероид- Сегодня, 10:10
      Посмотрим ,что будет после этого...
      Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко
      Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (00.45 мск воскресенья). Вечером этого же дня Трамп примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста...
      http://novoros-news.com/news/tramp-v-vyhodnye-pog
      ovor..

      А потом будем мочить...
      Либероид-
      1. 210окв Сегодня, 10:15
        Мочить надо после официального предупреждения.И я думаю это возможно будет после полного прекращения "дебатов"в Минске.
        Цитата: Либероид-
        Посмотрим ,что будет после этого...
        Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко
        Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (00.45 мск воскресенья). Вечером этого же дня Трамп примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста...
        http://novoros-news.com/news/tramp-v-vyhodnye-pog
        ovor..

        А потом будем мочить...
        210окв
      2. cherkas.oe Сегодня, 10:34
        Цитата: Либероид-
        Посмотрим ,что будет после этого...

        Да к сожалению ни чего не будет, пока Трамп у себя внутри не разберется со сторонниками барака и последствиями их политики. Ему, сначала нужно потушить протесты, а уж потом начать торговаться с нами, а то что он будет торговаться, а не договариваться, к попу не ходи. И в этой связи, мне не понятна такая аморфная реакция на убийства людей и разрушение инфраструктуры донбаса, на восстановление которой, денег уйдет больше, чем на жесткий ответ и пресечение таких провокаций.
        cherkas.oe
      3. vovanpain Сегодня, 10:36
        Цитата: Либероид-
        Посмотрим ,что будет после этого...
        Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко

        Ничего не будет
        Цитата: Либероид-
        А потом будем мочить...

        Сидя на боевом диване. laughingИ кто будет мочить и кого?
        vovanpain
    3. Злой543 Сегодня, 10:35
      У них все СМИ такие, одни вчера заявили что Россия ввела колонну бронетехники в Донбасс.
      Злой543
    4. samoletil18 Сегодня, 10:41
      Цитата: 210окв
      "Украинская Правда" звучит как насмешка..

      Просто у них СВОЯ "правда". Она не то, чтобы правда, но у них пропагандонисты такие. Главное, чтобы быть в струе, иначе объявят агентом Кремля.
      samoletil18
  2. SSR Сегодня, 10:05
    Чебураторов ещё не увидели рагули?
    Что бы не говорилось и не писалось.... но отольются Слёзы всех погибших по вине хунтят и хунты.
    SSR
    1. 210окв Сегодня, 10:08
      Всё это конечно пафосно..Но факты во всяком случае на сегодняшний день говорят об обратном..
      Цитата: SSR
      Чебураторов ещё не увидели рагули?
      Что бы не говорилось и не писалось.... но отольются Слёзы всех погибших по вине хунтят и хунты.
      210окв
  3. sergei1975 Сегодня, 10:08
    Весеннее обострение и кредит на "КОЛЁСА" МВФ не даёт.
    sergei1975
  4. Jovanni Сегодня, 10:09
    Одни убивают, другие их прикрывают враньем! Ничего нового на Украине...
    Jovanni
    1. krass Сегодня, 10:11
      Цитата: Jovanni
      Одни убивают, другие их прикрывают враньем! Ничего нового на Украине...

      Да и в ЛДНР то же
      В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, полковнику Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
      Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко. Далее: https://news.rambler.ru/world/35976668/?utm_conte
      nt=news&utm_medium=read_more&utm_source=c
      opylink
      krass
  5. prior Сегодня, 10:12
    Как это по-украински ! Нагадить и обвинить другого !
    prior
  6. Комментарий был удален.
  7. Vitalson Сегодня, 10:24
    Цитата: prior
    Как это по-украински ! Нагадить и обвинить другого !

    Это принцип всех западных держав, особенно англосаксов. Не забывайте какие инструкторы ездят регулярно на Кукраину.
    Vitalson
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:29
    МВФ не дал транш. США не даёт гарантии под выпуск Еврооблигаций на 1 млрд. Гривна буквально балансирует на острие ножа. Тема с приватизацией "Привата" ещё только начинается, она не отыграна и на 20%. ( имею в виду последствия).
    Вот поэтому очередной повод для обострения превратился в серьезную "вспышку". Правильно там действовали или не правильно - у Порошенко один черт нет альтернативы. Если его бросят кураторы и нечем станет "прикармливать" Раду ( а для чего ещё нужны постоянные займы? Немалая часть идёт на "подачки" окружению, чтобы "не сожрали"), его порвут, как тузик грелку.
    Он же мужик. Миллиард сумел "наколхозить" - стало быть, есть и зубы, и характер ( не по наследству же он денежку получил). И играть придурка, который бегает с протянутой рукой по всему миру и клянчит, клянчит, клянчит - ну невозможно без последствий для психики. wassat
    Остаётся только пить.
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 10:33
      Остается пить?Скорее провоцировать и убивать мирное население...Скотина последняя..
      Цитата: Горный стрелок
      МВФ не дал транш. США не даёт гарантии под выпуск Еврооблигаций на 1 млрд. Гривна буквально балансирует на острие ножа. Тема с приватизацией "Привата" ещё только начинается, она не отыграна и на 20%. ( имею в виду последствия).
      Вот поэтому очередной повод для обострения превратился в серьезную "вспышку". Правильно там действовали или не правильно - у Порошенко один черт нет альтернативы. Если его бросят кураторы и нечем станет "прикармливать" Раду ( а для чего ещё нужны постоянные займы? Немалая часть идёт на "подачки" окружению, чтобы "не сожрали"), его порвут, как тузик грелку.
      Он же мужик. Миллиард сумел "наколхозить" - стало быть, есть и зубы, и характер ( не по наследству же он денежку получил). И играть придурка, который бегает с протянутой рукой по всему миру и клянчит, клянчит, клянчит - ну невозможно без последствий для психики. wassat
      Остаётся только пить.
      210окв
  9. К-50 Сегодня, 10:34
    Очередной вы сер? belay fool
    бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков, был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков»

    Так они где на ДРГ "боевиков" наткнулись? На их позициях что ли? fool
    Сколько лет врут, но так и не научились. Постоянно в фекалиях ходят. Пусть лучше канал в Антарктиду копают. fellow laughing
    К-50
  10. Дамир Сегодня, 10:34
    "Украинская Правда"???? кто-то говорил что иначе как "Унылый П****ж" её и не воспринимают, а такое прозвище еще суметь "заслужить" надо.....
    Дамир
  11. V.ic Сегодня, 10:38
    (С)со ссылкой на источник в украинских разведывательных структурах.

    ...единожды солгавшему кто поверит? /Цитата не моя/.
    V.ic
  12. faiver Сегодня, 10:43
    расскажите как в 23 года можно стать капитаном?
    faiver
  13. rotor Сегодня, 10:54
    Очередная ложь под названием "украинская правда".

    Если бы Украина хотела мира, на Донбассе давно бы был мир.
    rotor
  14. seregatara1969 Сегодня, 10:59
    а укропами руководят непосредственно из вашингтона
    seregatara1969

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня