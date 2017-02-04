«Украинская правда» рассказала, почему ВСУ начали наступление под Авдеевкой
Обострение ситуации в районе Авдеевки на Донбассе началось 29 января после столкновения подразделений ВСУ с диверсионно-разведывательной группой ополченцев, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в украинских разведывательных структурах.
По словам источника, «бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков (так на Украине называют ополченцев Донбасса)».
«Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», – рассказал собеседник.
Он отметил, что в настоящее время ополченцы пытаются вернуть занятую силами АТО «стратегическую позицию, называемую боевиками "Алмаз-2 "», с которой «полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка».
Среди других причин обострения ситуации источник назвал попытки ополченцев отодвинуть украинских силовиков от Донецка, а также захватить Донецкую фильтровальную станцию.
«Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья», – сказал он.
Собеседник добавил, что руководят ополченцами непосредственно из России, и начаты активные боевые действия после инаугурации Дональда Трампа.
По словам источника, «бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков (так на Украине называют ополченцев Донбасса)».
«Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», – рассказал собеседник.
Он отметил, что в настоящее время ополченцы пытаются вернуть занятую силами АТО «стратегическую позицию, называемую боевиками "Алмаз-2 "», с которой «полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка».
Среди других причин обострения ситуации источник назвал попытки ополченцев отодвинуть украинских силовиков от Донецка, а также захватить Донецкую фильтровальную станцию.
«Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья», – сказал он.
Собеседник добавил, что руководят ополченцами непосредственно из России, и начаты активные боевые действия после инаугурации Дональда Трампа.
Использованы фотографии: Би-би-си