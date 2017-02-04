11:03 04 февраля

Возвращение палубной авиации с крейсера «Адмирал Кузнецов (видео)

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения боевых самолетов с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на аэродром базирования в Мурманской области, передает РИА Новости.

Возвращение палубной авиации с крейсера «Адмирал Кузнецов (видео)


Ранее палубная авиация «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время находится в Баренцевом море, выполняла поставленные задачи по борьбе с террористами на территории Сирийской Арабской Республики.


За два месяца летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение более 1000 объектам террористов,
напомнили в пресс-службе военного ведомства.



Отмечается также, что «самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-Морского Флота решались боевые задачи с нанесением ударов непосредственно с корабля по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4
  1. 210окв Сегодня, 10:35
    Ну и замечательно что без потерь..Железо не в счет.Необходим боевой опыт.Результат похода неоднозначный-и это результат того что корабль больше стоял чем работал..А вместе с ним простаивала техника и люди..Необходимо обучать как можно больше палубных летчиков.Пусть будет хоть два состава,но что бы была возможность обкатки в деле.
    210окв
    1. Либероид- Сегодня, 10:39
      Он выполнил свою миссию,несмотря ни на что..Истерика в Англии, понятна и душу греет!
      британский министр обороны заявил следующее: «Мы будем внимательно следить за „Адмиралом Кузнецовым“, пока тот крадётся обратно в Россию. Это корабль позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа».

      good
      Либероид-
  2. chuma_velikiy Сегодня, 10:36
    С возвращением!
    chuma_velikiy
  3. seregatara1969 Сегодня, 10:56
    ничо се крадётся - да его видно всегда! вот тех что не видно - вот они то и крадутся. в ваших морях наши моряки но вы их не увидите даже!
    seregatara1969

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