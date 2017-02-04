Возвращение палубной авиации с крейсера «Адмирал Кузнецов (видео)
Минобороны РФ опубликовало видео возвращения боевых самолетов с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на аэродром базирования в Мурманской области, передает РИА Новости.
Ранее палубная авиация «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время находится в Баренцевом море, выполняла поставленные задачи по борьбе с террористами на территории Сирийской Арабской Республики.
Отмечается также, что «самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-Морского Флота решались боевые задачи с нанесением ударов непосредственно с корабля по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов».
Ранее палубная авиация «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время находится в Баренцевом море, выполняла поставленные задачи по борьбе с террористами на территории Сирийской Арабской Республики.
За два месяца летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение более 1000 объектам террористов,напомнили в пресс-службе военного ведомства.
Отмечается также, что «самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-Морского Флота решались боевые задачи с нанесением ударов непосредственно с корабля по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов».
Использованы фотографии: Минобороны РФ