Возвращение палубной авиации с крейсера «Адмирал Кузнецов (видео)

За два месяца летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение более 1000 объектам террористов,

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения боевых самолетов с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на аэродром базирования в Мурманской области, передает РИА Новости Ранее палубная авиация «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время находится в Баренцевом море, выполняла поставленные задачи по борьбе с террористами на территории Сирийской Арабской Республики.напомнили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается также, что «самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-Морского Флота решались боевые задачи с нанесением ударов непосредственно с корабля по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов».