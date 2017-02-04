В результате теракта в Луганске погиб глава Народной милиции ЛНР
Информационный портал «Луганский информационный центр» сообщает о террористическом акте в центре Луганска. Сообщается, что взрывное устройство сработало, будучи прикреплённым к автомобилю «Toyota», принадлежащему главе Народной милиции ЛНР полковнику Олегу Анащенко. Известно о том, что в момент взрыва он находился в машине.
Взрыв унёс жизни двух человек. В Луганске подтверждают смерть главы Народной милиции республики.
Известно о том, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда автомобиль Олега Анащенко находился в районе квартала Мирный – на улице Краснознаменная.
За последнее время это далеко не первый теракт в отношении лидеров ЛДНР. Напомним, что в результате взрыва бомбы, установленной в шахте лифта, в прошлом году погиб один из известнейших командиров ополчения ДНР Моторола (Арсен Павлов). До сих пор преступники остаются на свободе, хотя, по заявлениям республиканских властей, они "предпримут все меры для поиска и поимки террористов". Напомним, что тогда в смерти Моторолы обвинили украинских диверсантов.
На днях скончался первый лидер Республики Валерий Болотов. Вдова Валерия в интервью СМИ заявила, что её супруга "могли отравить".
В МГБ ДНР заявили о возбуждении уголовного дела по факту сегодняшнего теракта в Луганске.
Взрыв унёс жизни двух человек. В Луганске подтверждают смерть главы Народной милиции республики.
Известно о том, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда автомобиль Олега Анащенко находился в районе квартала Мирный – на улице Краснознаменная.
За последнее время это далеко не первый теракт в отношении лидеров ЛДНР. Напомним, что в результате взрыва бомбы, установленной в шахте лифта, в прошлом году погиб один из известнейших командиров ополчения ДНР Моторола (Арсен Павлов). До сих пор преступники остаются на свободе, хотя, по заявлениям республиканских властей, они "предпримут все меры для поиска и поимки террористов". Напомним, что тогда в смерти Моторолы обвинили украинских диверсантов.
На днях скончался первый лидер Республики Валерий Болотов. Вдова Валерия в интервью СМИ заявила, что её супруга "могли отравить".
В МГБ ДНР заявили о возбуждении уголовного дела по факту сегодняшнего теракта в Луганске.
Использованы фотографии: Твиттер