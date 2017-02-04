10:58 04 февраля

В результате теракта в Луганске погиб глава Народной милиции ЛНР

Информационный портал «Луганский информационный центр» сообщает о террористическом акте в центре Луганска. Сообщается, что взрывное устройство сработало, будучи прикреплённым к автомобилю «Toyota», принадлежащему главе Народной милиции ЛНР полковнику Олегу Анащенко. Известно о том, что в момент взрыва он находился в машине.

Взрыв унёс жизни двух человек. В Луганске подтверждают смерть главы Народной милиции республики.

Известно о том, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда автомобиль Олега Анащенко находился в районе квартала Мирный – на улице Краснознаменная.




За последнее время это далеко не первый теракт в отношении лидеров ЛДНР. Напомним, что в результате взрыва бомбы, установленной в шахте лифта, в прошлом году погиб один из известнейших командиров ополчения ДНР Моторола (Арсен Павлов). До сих пор преступники остаются на свободе, хотя, по заявлениям республиканских властей, они "предпримут все меры для поиска и поимки террористов". Напомним, что тогда в смерти Моторолы обвинили украинских диверсантов.

На днях скончался первый лидер Республики Валерий Болотов. Вдова Валерия в интервью СМИ заявила, что её супруга "могли отравить".

В МГБ ДНР заявили о возбуждении уголовного дела по факту сегодняшнего теракта в Луганске.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 44
  1. vladimirvn Сегодня, 10:41
    мат, мат, мат. am
    Доколе это будет продолжаться?
    vladimirvn
    1. Николай Болотников Сегодня, 10:46
      Вот здесь есть ответы. Все идет по плану, правда не по нашему.
      https://youtu.be/ZS0JgBxinaw?list=FLN4j7vNjFxfGxZ
      QujOnMB2Q
      Николай Болотников
    2. Либероид- Сегодня, 10:46
      Мои соболезнования родственникам погибшего полковника Олега Анащенко...Подлое очередное убийство укровермахта.Надеются ,что такими методами народ Новороссии падет на колени..? Увы все будет как раз наоборот..Лучше бегите выродки из Киева, пока есть время..
      Либероид-
    3. Semashko Сегодня, 10:48
      Вы же не думаете, что "Путин слил"?!
      Semashko
      1. Владыка Ситх Сегодня, 10:55
        Смотрю вы создали аккаунт и начали сразу троллить.
        Владыка Ситх
      2. vovanpain Сегодня, 10:58
        Цитата: Semashko
        Вы же не думаете, что "Путин слил"?!

        Причем тут Путин,если контрдиверсионная система и охрана командных лиц поставлены из рук вон похоже. request Беднов,Мозговой,Дремов no
        vovanpain
  2. Комментарий был удален.
    1. Арон Заави Сегодня, 10:46
      Цитата: Вездеходчик
      Сцуки СБУшные подлые. Воевать нормально и достойно не могут, только на теракты подлые способны...

      Вообще то там идет война. А на войне ликвидация лидеров противоположной стороны это грамотный и разумный шаг. Вот то что начальника силовой структуры можно уничтожить, как рядового бандюка, говорит о полном отсутствии системы охраны первых лиц.
      Арон Заави
      1. samarin1969 Сегодня, 10:49
        "А на войне ликвидация лидеров противоположной стороны это грамотный и разумный шаг..."
        Согласен с вами, жаль Луганск и Донецк "грамоте" не научились.
        samarin1969
      2. avt Сегодня, 10:57
        Цитата: Арон Заави
        Вот то что начальника силовой структуры можно уничтожить, как рядового бандюка, говорит о полном отсутствии системы охраны первых лиц.

        good Натуральный бред в системе безопасности! Который даже на
        Цитата: Vitalson
        Что-то мне кажется это внутренние разборки..

        не списывается ну никак !Это ведь азы службы охраны , проверка транспорта !
        Цитата: новичок
        пора бы пойти в наступление всн.

        fool Типа в наступлении ливидатор объект не догонит !? wassat
        avt
        1. krass Сегодня, 10:58
          Цитата: avt
          Цитата: Арон Заави
          Вот то что начальника силовой структуры можно уничтожить, как рядового бандюка, говорит о полном отсутствии системы охраны первых лиц.
          Натуральный бред ! Который даже на
          Цитата: Vitalson
          Что-то мне кажется это внутренние разборки..
          не списывается ну никак !Это ведь азы службы охраны !

          исходя из вашей логики -
          так может он сам подорвался ?
          krass
  3. Vitalson Сегодня, 10:42
    Что-то мне кажется это внутренние разборки.....
    Vitalson
    1. Igor Golov Сегодня, 10:44
      Пургена прими - полегчает.
      Igor Golov
      1. Vitalson Сегодня, 10:46
        Вам видно часто помогает раз другим советуете. Что же вас побудило в столь ранний час начать грубить? Слава на помойке имени "Одноклассники" не даёт покоя или вы на мой флаг моего аккаунта так неоднозначно среагировали?
        Vitalson
    2. Igor Golov Сегодня, 10:54
      Я понимаю. что у тебя своя логика, но скажи на милость - какие на@ внутренние разборки, если тебя снаружи обстреливают?
      Igor Golov
      1. Vitalson Сегодня, 10:58
        Вы правы, логика у каждого своя. Снаружи к нему как раз не прилетело, там же ясно написано автомобиль был взорван. Если что так получается , что всех самоубившихся не так давно украинских генералов тоже наверное ополченцы перестреляли, да? Мотороллу тоже так аккуратно убрали чтобы мирные жители не пострадали. Поживём увидим, как говорится следствие покажет, а пока это только наши домыслы.
        Vitalson
  4. новичок Сегодня, 10:43
    пора бы пойти в наступление всн. такое впечатление, что каратели планомерно выбивают лидеров ополчения, причём военных кадров, а потом пойти в “решительный наступ“. времени у укров валом: потенциал мяса велик.
    новичок
    1. Semashko Сегодня, 10:49
      Впечатление? )))) Какой Вы однако впечатлительный.
      Semashko
      1. новичок Сегодня, 10:57
        когда нет фактов на руках, остаётся делиться впечатлениями. факты, имею в виду когда начеут ловить дрг укровермахта. или укроспецов поднатаскали саксы, или всн (контрразведка) недорабатывает. во внутренний мкждуусобчик не верю.
        новичок
    2. krass Сегодня, 10:52
      Цитата: новичок
      такое впечатление, что каратели планомерно выбивают лидеров ополчения, причём военных кадров

      krass
  5. patriot-РФ Сегодня, 10:43
    а Россия опять промолчит,ну соболезнованиями ограничится
    patriot-РФ
    1. Арон Заави Сегодня, 10:48
      Цитата: patriot-РФ
      а Россия опять промолчит,ну соболезнованиями ограничится

      Вы предлагаете послать русских солдат умирать туда? А Вы знаете , что в ЛДНР отсутствует обязательный призыв.
      Арон Заави
    2. Semashko Сегодня, 10:49
      Ещё это... озабоченность выразят.
      Semashko
    3. ПАша Сегодня, 10:50
      на это и расчёт.
      РФ не примет решения на защиту русских, потому что у власти стоят евреи.
      вот если бы сейчас был 2018 год и выборы на носу, то тогда ....... победоносное принуждение к миру.
      ПАша
      1. Арон Заави Сегодня, 10:56
        Цитата: ПАша
        на это и расчёт.
        РФ не примет решения на защиту русских, потому что у власти стоят евреи.
        вот если бы сейчас был 2018 год и выборы на носу, то тогда ....... победоносное принуждение к миру.

        Типа в РФ евреи у власти? А поименно можно?
        Арон Заави
  6. staviator Сегодня, 10:44
    А сделаешь ответочку весь мир затрубит о терроризме,и какие ополченцы кровожадные
    staviator
    1. samarin1969 Сегодня, 10:52
      ...с весны 2014-го трубят, и что? Реально нет сил сделать "ответку".
      samarin1969
  7. кеп Сегодня, 10:45
    До сих пор преступники остаются на свободе, хотя, по заявлениям республиканских властей, они "предпримут все меры для поиска и поимки террористов". Напомним, что тогда в смерти Моторолы обвинили украинских диверсантов.


    Похоже снова объявились.
    На днях скончался первый лидер Республики Валерий Болотов. Вдова Валерия в интервью СМИ заявила, что её супруга "могли отравить".

    А это вообще за гранью понимания.
    Одно ясно деструктивные процессы пошли неспроста.Ищите кому это выгодно.
    кеп
  8. kunstkammer Сегодня, 10:46
    пора уже и в Киеве ответку дать
    kunstkammer
  9. Semashko Сегодня, 10:47
    Надо бы озабоченность выразить, хотя нет, выходные же. До понедельника потерпит.
    Semashko
  10. samarin1969 Сегодня, 10:47
    А список всё длиннее, и "есть подозреваемые, но никого не нашли"...Любая человеческая мерзость, предательство и жадность объясняется красивыми словами "геополитика" и "стратегические интересы".
    samarin1969
  11. Vincent Сегодня, 10:48
    Хунте можно всё, причём знают про свою неприкосновенность. Ведь попробуй только тронь...
    Vincent
    1. Semashko Сегодня, 10:54
      Типичные мысли трусливого человека.
      Semashko
  12. Александр С. Сегодня, 10:48
    молодцы хохлы. грамотно действуют.в отличие от некоторых...которые до сих пор в "сказочной стране" живут.Вот яркий пример,кстати,цены прагматизма.Вроде бы прагматичная политика - это хорошо, но с другой стороны..она не жалеет никого...ни чужих..ни своих.Это я про нас.
    Александр С.
  13. biserino Сегодня, 10:49
    Цитата: Vitalson
    Что-то мне кажется это внутренние разборки.....

    Точно. Пока нет доказателства о теракте.
    biserino
  14. elenagromova Сегодня, 10:50
    уходят бойцы.... уходят.... (
    elenagromova
    1. krass Сегодня, 10:53
      Цитата: elenagromova
      уходят бойцы.... уходят.... (

      Уходют бойцов , уходют.
      krass
    2. Semashko Сегодня, 10:53
      Сами уходят? Убирают. При молчаливом и трусливом согласии России и даже их боевых товарищей.
      Semashko
  15. neoshef Сегодня, 10:51
    Каклы пошли вразнос, видимо, чувствуют скорый конец.
    neoshef
    1. krass Сегодня, 10:54
      Цитата: neoshef
      Каклы пошли вразнос, видимо, чувствуют скорый конец.

      Странная логика - они типа соих бьют?
      belay
      Ещё пол года такого ощущения конца .. и вДЛНР всех командиров перебьют.
      krass
  16. jetfors_84 Сегодня, 10:52
    Службы безопасности республик работают мягко говоря плохо.
    jetfors_84
  17. Semashko Сегодня, 10:52
    Цитата: staviator
    А сделаешь ответочку весь мир затрубит о терроризме,и какие ополченцы кровожадные

    А не по х&й что там "весьмир" затрубит?
    Semashko
  18. РатникВолк Сегодня, 10:52
    Сменяется власть и лидеры, но вот вопрос для чего и на кого??? Посмотрим кто займёт их места и какая у них будет риторика...
    РатникВолк
  19. prior Сегодня, 10:53
    Нет, ну так кто в конце концов террористы ?!

    Может это в Киеве взрывают лифты, автомобили. автобусы с Яценюками, Тимошенками и прочими......у....ми.
    Не удивляюсь европейцам и американцам, как правильно сказала Захарова, есть такая профессия в упор нихрена не видеть !
    Искренние соболезнования луганчанам, родным и близким.... Светлая память погибшим!

    ,
    prior
  20. tolmachiev51 Сегодня, 10:53
    Рано "вешать собак" на ВСУ. В центре города,да еще и машину взорвать ?-странно.
    tolmachiev51

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