"Пентагон «отчитался» о последней операции в Йемене видеороликом 2007 года"

Видеоклип, который был опубликован и затем удален, был одним из 25 видео, которые появились в 2007 году,

Минобороны США опубликовало, но затем оперативно удалило со своего сайта видеоролик, который был «добыт» во время проведения рейда в Йемене, передает REGNUM сообщение агентства Reuters от 4 февраля.сообщил агентству старший аналитик группы разведки SITE Адам Райсман.По его словам, единственное отличие заключается в том, что военные наложили субтитры на видео, отснятое джихадистами.Представитель Центрального командования Джон Томас подтвердил, что ролик действительно был удален потому, что его содержимое относится к 10-летней давности.«Мы не хотим, чтобы казалось, что мы пытались выдать старое видео как новое», – отметил он.Тем не менее, официальный представитель Минобороны США Джефф Дэвис полагает, что кадры не утеряли своей актуальности.– считает Дэвис. – ОИздание напоминает, что 30 января Пентагон отчитался об операции в йеменской провинции Аль-Байда, в ходе которых были уничтожены 14 боевиков Аль-Каиды (организация запрещена в РФ). В бою также погиб боец элитного спецназа США «Морские котики».При этом местные медики заявили о гибели гражданского населения. По их данным, кроме боевиков были убиты 30-ти мирных жителей, в том числе 10 женщин и детей.