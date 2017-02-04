16:05 04 февраля

Пентагон «отчитался» о последней операции в Йемене видеороликом 2007 года

Минобороны США опубликовало, но затем оперативно удалило со своего сайта видеоролик, который был «добыт» во время проведения рейда в Йемене, передает REGNUM сообщение агентства Reuters от 4 февраля.

Пентагон «отчитался» о последней операции в Йемене видеороликом 2007 года


Видеоклип, который был опубликован и затем удален, был одним из 25 видео, которые появились в 2007 году,
сообщил агентству старший аналитик группы разведки SITE Адам Райсман.


По его словам, единственное отличие заключается в том, что военные наложили субтитры на видео, отснятое джихадистами.

Представитель Центрального командования Джон Томас подтвердил, что ролик действительно был удален потому, что его содержимое относится к 10-летней давности.

«Мы не хотим, чтобы казалось, что мы пытались выдать старое видео как новое», – отметил он.

Тем не менее, официальный представитель Минобороны США Джефф Дэвис полагает, что кадры не утеряли своей актуальности.

«Это не имеет значения, когда видео было сделано, – считает Дэвис. – Оно все еще иллюстрирует, кто они и каковы их намерения».

Издание напоминает, что 30 января Пентагон отчитался об операции в йеменской провинции Аль-Байда, в ходе которых были уничтожены 14 боевиков Аль-Каиды (организация запрещена в РФ). В бою также погиб боец элитного спецназа США «Морские котики».

При этом местные медики заявили о гибели гражданского населения. По их данным, кроме боевиков были убиты 30-ти мирных жителей, в том числе 10 женщин и детей.

Использованы фотографии: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Hernan Vidana/Released/Navy.mil
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Комментарии 13
  1. Либероид- Сегодня, 12:18
    Все как обычно...Лишь бы отбомбиться!
    Либероид-
    1. капрал Сегодня, 13:02
      Цитата: Либероид-
      Лишь бы отбомбиться!

      Михану- старперу лишь бы чего брякнуть в первых рядах.

      были уничтожены 14 боевиков Аль-Каиды (организация запрещена в РФ). В бою также погиб боец элитного спецназа США «Морские котики».

      То что группа спецназа помножила на ноль кучку бабахов, потеряв при этом своего, это конечно пронеслось мимо мозга.
      капрал
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:10
        Капрал -Святослав hi почему Либероиду Виталию плюсик не поставили? lol Он же первый, laughing заслужил lol
        Изгоняющий либероидов
        1. cniza Сегодня, 13:16
          При этом местные медики заявили о гибели гражданского населения. По их данным, кроме боевиков были убиты 30-ти мирных жителей, в том числе 10 женщин и детей.


          Для них это только статистика , а народ США думает , что это компьютерная игра.
          cniza
        2. капрал Сегодня, 13:34
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          почему Либероиду Виталию плюсик не поставили?

          Не заслужил- в норматив не уложился. Что за дела? Статья вышла в 17.09, а его комментарий только в 17.18 ! Непорядок!!!
          Будем тренироваться.
          wassat tongue
          капрал
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:48
            Святослав hi привяжите его комьютеру wassat ,и мышь ему у зубы laughing пока компьютерную lol hi
            Изгоняющий либероидов
      2. Либероид- Сегодня, 15:03
        Цитата: капрал
        Михану- старперу лишь бы чего брякнуть в первых рядах.

        Сам такой..)))) laughing bully я нормально написал...Пока вы там в очереди друг друга толкаете!
        Видал я вас всех , в разных статусах... lol
        Либероид-
    2. To be or not to be Сегодня, 14:35
      "Пентагон «отчитался» о последней операции в Йемене видеороликом 2007 года"

      Разница то всего в одной ЕДИНИЦЕ!!
      Подумаешь 0 или 1....

      "Eдиницa!
      Кому она нужна? !
      Голос единицы
      тоньше писка.
      Кто ее услышит? -
      Разве жена!
      И то
      если не на базаре,
      а близко." laughing laughing
      ((Маяковский В В )
      To be or not to be
    3. Никкола Мак Сегодня, 15:26
      Лишь бы отбомбиться!

      После таких перетрубаций с фото и видео встаёт закономерный вопрос - а был ли мальчик вообще?
      Никкола Мак
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:19
    Не первый раз такое фуфло не проходит-достатояно вспомнить как они в Сирии наше видео бомбордировок за свое выдавали .
    Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    Ни чего удивительного. Сколько раз видео с наших беспилотников выдавалось за "работу" США? А сколько раз во всех западных СМИ тиражировались постановочные кадры?
    rotmistr60
  4. Alex_Tug Сегодня, 13:02
    Тут хоть видео настоящее. А то бельгийцы пичкают компьютерной графикой перевозки Бук-а. Эксперт, блин, набирают доказательства в инете. Компьютерную графику не могут отличить от настоящего видео.
    Alex_Tug
  5. кеп Сегодня, 13:05
    «Это не имеет значения, когда видео было сделано, – считает Дэвис. – Оно все еще иллюстрирует, кто они и каковы их намерения».


    Жаль форму не переделать, можно было бы взятие Берлина показать с такой же формулировкой,мозги так сказать освежить.Действительно "иллюстрирует" намерения.
    кеп

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