16:00 04 февраля

В Берлине показали фильм немецкого журналиста «Фронтовой город Донецк»

Берлинцам удалось посмотреть документальный фильм Фронтовой город Донецк» (Frontstadt Donezk) немецкого журналиста Марка Барталмая. Сможет ли он пройти в других городах ФРГ, пока неясно, передает ТАСС.



Журналист собирал материал для своего фильма в течение 2-х последних лет. Вместе со свой операторской группой «он постарался запечатлеть самые разные моменты жизни Донбасса – с одной стороны, он снимал бомбежки со стороны украинской армии, руины, работу оперативных служб ДНР, разрушенный донецкий аэропорт, с другой – уличных музыкантов, школьные утренники, народные гулянья», говорится в публикации.


По словам самого журналиста, главной мыслью его работы было показать жизнь Донецка изнутри.

Это не военные хроники, а фильм про то, как живут люди в непростых условиях,
сказал он.

Барталмай отметил, что в новостях события на востоке Украины «находят однобокое отражение». «Упор делается на политической стороне, а не на гуманитарной», – считает он.

Много времени в фильме отведено рассказам городских жителей, в т.ч. учителей, детей и подростков, а также случайных прохожих.

Повторный показ ленты пройдет в Берлине 10 февраля. Журналист планирует показать свой фильм и в других городах Германии, а, возможно, и в Австрии.

«Однако пока это все довольно неопределенно, потому что вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра», – сказал он.


Использованы фотографии: https://kaceo.info
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Комментарии 23
  1. oleg-gr Сегодня, 13:21
    Немцы вспомнили про жизнь людей в военное время? И цензура пропустила? Ну точно в Европе что-то стало меняться. Надолго ли?
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 13:31
      У них там и не только в Германии , сейчас будет очень весело , выборы и все прочее.
      cniza
    2. vovanpain Сегодня, 13:31
      Цитата: oleg-gr
      Немцы вспомнили про жизнь людей в военное время? И цензура пропустила? Ну точно в Европе что-то стало меняться. Надолго ли?

      Тут же начались вставления палок в колеса.
      Однако пока это все довольно неопределенно, потому что вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра», – сказал он.

      Правда правящей верхушке не нужна. hi
      vovanpain
      1. To be or not to be Сегодня, 14:31
        Тут же начались вставления палок в колеса."

        Демократия и свобода СМИ Запада да без ПАЛОК ? Однако! laughing
        To be or not to be
        1. Татьяна Сегодня, 15:07
          Правящая политическая верхушка Меркелюхи в Германии несёт прямую ответственность за войну на Юго-Востоке Украины.
          Думается, что от правдивого фильма немецких авторов о жизни во Фронтовом Донбассе сама Меркель, наверное, в холодном поту от предчувствия ужаса от своей возможной персональной ответственности за произошедшее в Украине!
          Татьяна
    3. Либероид- Сегодня, 13:33
      Цитата: oleg-gr
      Немцы вспомнили про жизнь людей в военное время? И цензура пропустила? Ну точно в Европе что-то стало меняться. Надолго ли?

      Ненадолго, помнят они русский сапог...
      Анекдот:
      Школа в Германии..
      Учитель: Дети назовите самую длинную улицу в мире..?
      ученик : Сталинград, дед рассказывал ...300 дней шли , так и не дошли!
      Либероид-
      1. Вас Влад Сегодня, 14:03
        Как же не дошли?Паулюс дошёл,вместе с шестой армией feelВ плен.
        Вас Влад
    4. ssergn Сегодня, 14:05
      Цитата: oleg-gr
      что-то стало меняться


      Вообще чел два года над фильмом работал.
      Есть нормальные журналисты, которые правду дают, а не политику, тот же Грэмми Филипс, британец. Просто их меньшинство...не комильфо это.
      ssergn
      1. askort154 Сегодня, 15:06
        ssergn......Есть нормальные журналисты, которые правду дают, а не политику, тот же Грэмми Филипс, британец. Просто их меньшинство...не комильфо это.

        Пожалуй, Грэмми Филипс самый боевой. Снимал всё без оглядки на смерть, и не предвзято. Таких мало. Поэтому сейчас попал в "королевскую немилость" , становится изгоем в самых "демократических" СМИ Англии.
        askort154
  2. cniza Сегодня, 13:22
    «Однако пока это все довольно неопределенно, потому что вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра», – сказал он.


    Сейчас "бабушка" засуетится и объявят его агентом Путина , а вообще он молодец и мы верим правда дорогу найдет.
    cniza
  3. Вольный стрелок Сегодня, 13:24
    России пора принять самые жесткие меры против бандеровской банды Петрушки
    Вольный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 14:07
      Цитата: Вольный стрелок
      России пора принять самые жесткие меры против бандеровской банды Петрушки

      На фото касатонова,она свою репутацию потеряла.И не ей такие фотки постить
      Александр романов
      1. RUSIVAN Сегодня, 14:51
        Позвольте тогда спросить,что она такого сделала,что репутацию потеряла?
        RUSIVAN
        1. рюрикович Сегодня, 14:56
          Честь нельзя отнять, её можно только потерять...
          рюрикович
        2. Либероид- Сегодня, 15:14
          Цитата: RUSIVAN
          Позвольте тогда спросить,что она такого сделала,что репутацию потеряла?

          Романов ее имел на сайте...)))))) Он чел монархический (потомок семеновской банды в тех краях..))) А еще Израиль ему на лице операцию сделал....Так что все обычно и понятно!
          Либероид-
        3. АВП 518 Сегодня, 15:17
          Блогеры обсуждают видеоролик с активисткой «Национально-освободительного движения» (НОД) Марией Катасоновой, на котором она рассказывает о боях на Донбассе, утверждая, что украинская сторона начала обстрелы, но в конце ролика внезапно не может сдержать смех. Катасонова также работает помощницей депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова.

          Судя по заднему плану ролика, съемка велась в неком помещении на фоне черного экрана. Слышны звуки, похожие на разрывы снарядов. Катасонова рассказывает о том, что она находится «в промзоне, на позициях с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», утверждая, что до линии фронта всего 400 метров.

          Во время рассказа о том, что украинские военные «начали интенсивные обстрелы» включается свет, девушка начинает смеяться, а следом за ней не могут сдержать смех еще несколько человек за кадром.
          АВП 518
  4. 501Legion Сегодня, 13:33
    Буду ждать когда выйдет этот фильм. Держись Донбасс
    501Legion
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:43
    Немцу,если он был в своих намерениях искренним, огромное человеческое спасибо, и плевал я с высокой колокольни на мнение киевской шоблы о немце и его фильме !!!!!!!!!
    Изгоняющий либероидов
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:22
    Лукавят авторы wassat Если интерес будет, по сетям фильм разлетится - не удержишь ничем.
    Горный стрелок
    1. fzr1000 Сегодня, 15:17
      А он и разлетится, только позже.
      fzr1000
  7. К-50 Сегодня, 14:46
    Сложно будет Правду до людей донести, если официальные власти не хотят чтобы люди её знали. sad
    К-50
  8. Ferdinant Сегодня, 15:28
    Хоть капля в море,что бы остановить эту бойню
    Ferdinant
  9. 1536 Сегодня, 15:41
    По-моему, большинство немцев не хотят втягиваться в новую войну с Россией. Но, увы, у власти стоят марксисты типа Меркель, выходцы из Восточной Германии, бывшей ГДР. Но общая тенденция такова, что немецкое общество поняло, что совладать с дикой Украиной им не по зубам. Отсюда и реакция "пойти на попятную". Но немцам верить нельзя. Так же как волкам. Сильного, здорового зверя волки не тронут, побоятся, особенно, если он не один, под защитой. Но горе больному и слабому одиночке. Волчья сущность немцев рано или поздно проявится. И фильмам их - грош цена. Пусть наемников своих убирают с Украины пока не поздно.
    1536

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