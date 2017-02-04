В Берлине показали фильм немецкого журналиста «Фронтовой город Донецк»

Это не военные хроники, а фильм про то, как живут люди в непростых условиях,

Берлинцам удалось посмотреть документальный фильм Фронтовой город Донецк» (Frontstadt Donezk) немецкого журналиста Марка Барталмая. Сможет ли он пройти в других городах ФРГ, пока неясно, передает ТАСС Журналист собирал материал для своего фильма в течение 2-х последних лет. Вместе со свой операторской группой «он постарался запечатлеть самые разные моменты жизни Донбасса – с одной стороны, он снимал бомбежки со стороны украинской армии, руины, работу оперативных служб ДНР, разрушенный донецкий аэропорт, с другой – уличных музыкантов, школьные утренники, народные гулянья», говорится в публикации.По словам самого журналиста, главной мыслью его работы было показать жизнь Донецка изнутри.сказал он.Барталмай отметил, что в новостях события на востоке Украины «находят однобокое отражение». «Упор делается на политической стороне, а не на гуманитарной», – считает он.Много времени в фильме отведено рассказам городских жителей, в т.ч. учителей, детей и подростков, а также случайных прохожих.Повторный показ ленты пройдет в Берлине 10 февраля. Журналист планирует показать свой фильм и в других городах Германии, а, возможно, и в Австрии.«Однако пока это все довольно неопределенно, потому что вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра», – сказал он.