Американская бронетехника: поступательное движение вперед

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Большинство последних крупных программ разработок боевых машин завершилось неудачей: проект по наземной боевой машине Ground Combat Vehicle (GCV) был отменен в 2014, проект по семейству обитаемых наземных машин Manned Ground Vehicle (MGV) в 2009 году, а проект по самоходной гаубице Crusader в 2002 году.В настоящее время в американской армии надеются на успех новой стратегии по модернизации боевых машин, скорее за счет большего акцента на «конечном состоянии» техники, чем на определенных типах вооружения. Эта стратегия концентрируется больше на новых платформах для пехотных подразделений, чем на бронетехнике.Тем не менее, обновление парка бронетехники продолжается за счет так называемых предложений о внесении изменений в конструкцию ЕСР (Engineering Change Proposal). В рамках предстоящего проекта по многоцелевой бронемашине AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) будут заменены устаревшие бронетранспортер М113, тогда как «перспективная боевая машина» может, в конечном счете, сменить боевую машину пехоты Bradley.Генерал-лейтенант МакМастер директор Центра интеграции боевых возможностей армии (Army Capabilities Integration Center), сказал, что армейская стратегия по боевой машине направлена на то, чтобы обеспечить каждое подразделение соответствующей его боевым задачам комбинацией мобильности, защиты и могущества вооружения. Недавние программы по бронемашинам были направлены на угрозы и вызовы, которые были характерны для военных театров Ирака и Афганистана, и поэтому в них недооценивались значение огневой мощи и мобильности, а основной упор делался на повышении уровней бронирования и, как следствие, выживаемости и сохранении боеспособности.«Новая стратегия, прежде всего, будет направлена на решение проблем с оперативно-тактической мобильностью пехотных бригадных групп (IBCT), - сказал Мак Мастер, - поскольку возможности противников по блокированию боевых зон стали внушительными и поэтому подразделения должны быть способны развертываться непредсказуемо». Впрочем, армия также восстанавливает утраченные боевые возможности своих бронетанковых бригадных групп (АВСТ).Принятый на вооружение американской армии более тридцати лет назад, основной боевой танк (ОБТ) М1 Abrams в настоящее время «дошел» до своей последней версии М1А2 SEPv3. Для этих танков уже выпущено предложение о внесении изменений в конструкцию 1А (ЕСР1А) и на первых опытных машинах будут проверяться различные технические решения, в том числе возможность интеграции новых сетевых решений и эффективного восстановления массогабаритных и энергопотребительских характеристик.Предложение ЕСР1А, реализация которого может начаться уже в 2017 финансовом году, включает повышение уровней защиты, интеграцию бортовой диагностики и переход от незаменяемых блоков к быстросъемным модулям, которые легче заменить из-за меньшего количества кабелей, ящиков и плат. В рамках проекта также обновляется цифровая архитектура танка Abrams для того, чтобы можно было интегрировать шину передачи данных по технологии gigabit Ethernet и установить новую систему управления энергопотреблением и генератор, добавляющий 7840 Вт. По проекту ЕСР1А также будет установлена система активной защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ).Между тем, предложение ЕСР1В сосредоточено на повышении огневой мощи, по проекту добавляется тепловизионная система переднего обзора FLIR (forward-looking infrared) третьего поколения и возможность ведения огня 120-мм продвинутым универсальным боеприпасом AMP, в котором объединены возможностей сразу нескольких снарядов. Разработки в рамках проекта ЕСР1В начались в конце прошлого года и, как ожидается, работы по нему будут идти несколько лет.В 2016 году армии были выделены финансы на НИОКР, а также на последующую закупку с целью поддержания работоспособности производства танков Abrams на заводе в Лиме. При этом армия имеет на вооружении сразу несколько модификаций танков, чему способствует позиция Конгресса, которая порой идет вразрез с желаниями военных. Согласно документам армии, в 2016 году по программе были закуплены «многочисленные утвержденные модификации для стоящих на вооружении танков М1А2 Abrams, включая канал передачи данных к боеприпасам, чтобы можно было вести огонь новым интеллектуальным снарядом, и низкопрофильный дистанционно управляемый модуль вооружения CROWS (Commander's Remote Operating Weapon Station)», а также оборудование для предложения ЕСР1А с целью начать в 2017 году его установку по программе модернизации М1А2 SEPv3Между тем, американская армия в своем бюджете на 2017 финансовый год запросила 9,678 миллиона долларов на новую программу, названную Mobile Protected Firepower (MPF). Эта платформа предназначена для быстрого развертывания при относительно низких логистических требованиях, при этом она должна иметь достаточную защиту и огневую мощь с целью обеспечения свободы действий бригадным группам IBCT.Планирующие органы сухопутных сил надеются, в конечном счете, развернуть платформу MPF для того, чтобы «защищенная платформа могла обеспечить поддержку высокоточным огнем прямой наводкой и гарантировать свободу передвижения и действий своих сил во время наступательных операций или поражение атакующего противника при оборонительных операциях», говорится в бюджетных документах армии.В армии отмечают, что у бригад IBCT отсутствует возможности, необходимые «для поражения подготовленных позиций противника, уничтожения вражеских бронемашин, сближения с противником за счет огня и маневра, а также обеспечения свободы маневра и действий в ближнем контакте с противником».Армия до сих пор уточняет требования к MPF, но на данный момент эта концепция, по всей видимости, представляет собой легкий танк, подобный артиллерийской бронированной системе AGS (Armored Gun System) от BAE Systems, которую компания с помпой представила во время конференции AUSA в октябре 2015 года. Система М8 AGS, классифицированная армией в 1995 году и отмененная уже в следующем, предназначалась на замену легким ганкам М551 Sheridan, состоявшим на вооружении 3-го батальона воздушно-десантной дивизии.AGS, показанная на AUSA, была вооружена оригинальной 105-мм пушкой, но представитель компании BAE Systems отметил, что компания ранее также устанавливала на платформу 120-мм пушку еще во время выполнения первоначальной программы и при необходимости могла это сделать еще раз. Машины AGS с экипажем три человека предназначались для десантирования на парашютных платформах.В 2017 году армия хотела бы начать изучение альтернативных решений, провести анализ технологичности, эксплуатационных характеристик и экономической целесообразности, возможно, провести анализ альтернативных проектов, поиск новых концепций или решений по модификации существующих платформ, и, в конечном счете, изготовить прототипы с целью окончательной оценки проектов.Решение по этапу Milestone А или Milestone В (соответственно, начало разработки технологии или полномасштабная разработка и подготовка серийного производства) может быть принято в конце 2019 года.К началу 1995 года в американскую армию было поставлено в общей сложности 6452 боевых машины пехоты М2 Bradley и боевых разведывательных машин МЗ, которые были изготовлены на заводе компании BAE Systems в Калифорнии. Саудовская Аравия также получила свои 400 БМП М2 Bradley.С момента своего поступления на вооружение бронемашины М2/МЗ Bradley модернизировались множество раз, включая конфигурации А1, А2 и A3, а также несколько подвариантов. Эти модернизации были обусловлены техническим прогрессом на уровне подсистем, а также желанием повышения уровня живучести машин.Все платформы Bradley M2/M3 оборудованы двухместной башней, вооруженной пушкой М242 с двойной подачей от Orbital ATK Armament Systems, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом М240С и сдвоенной установкой ПТУР Raytheon TOW на ее левом борту.Боевой опыт заставил армию повысить уровни защиты М2/МЗ Bradley не только от вооружения прямой наводки, но также мин и СВУ. Прежде всего, была усовершенствована система пассивного бронирования, за которой последовали блоки динамической защиты, установленные на корпус и башню. Добавление систем защиты способствовало увеличению общей массы платформы, что в свою очередь повлекло за собой ухудшение подвижности, снижение удельной мощности, скорости и ускорения.В начале своей карьеры бронемашина М2/МЗ Bradley была плавающей, впереди был установлен водоотражательный щиток (фото ниже), складывавшийся на лобовой лист, но впоследствии его сняли и машина лишилась своих амфибийных возможностей.После нескольких тщетных попыток американской армии начать замену устаревшей платформы было принято решение по восстановлению боевых возможностей Bradley за счет реализации ряда предложений ЕСР, которые в основном нацелены на восстановление ее подвижности. Ожидалось что М2 Bradley будет заменена наземной машиной - бронетранспортером Manned Ground Vehicle - Infantry Carrier Vehicle из программы FCS (Future Combat Systems - Боевые Системы Будущего), но, в конце концов, вся программа FCS и все проекты по ее боевым машинам были закрыты вследствие проблем со стоимостью графиком и характеристиками.Новая программа GCV была начата в 2010, контракты на разработку были выданы компаниям ВАЕ Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS), но по финансовым соображениям программа была закрыта в 2014 году.Учитывая то, сколько времени понадобится на разработку новой боевой бронированной машины с нуля, ожидается, что М2 Bradley будет и далее проходить модернизации, приоритетом которых станет огневая мощь машины.В связи с этим уже прошли испытания бронемашины М2 Bradley, оборудованной среднекалиберным дистанционно управляемым боевым модулем Protector Medium Calibre Remote Weapon Station от компании Kongsberg, вооруженным 30-мм пушкой с двойным питанием и спаренным 7.62-мм пулеметом. Подобный же модуль в настоящее время также устанавливается на бронетранспортеры Striker, развернутые в Европе в рамках «срочных оперативных потребностей».ВАЕ Systems опередила (не удивительно, поскольку является оригинальным производителем) компанию GDLS в конкурсе на программу AMPV, в соответствии с которой предусматривается замена парка бронетранспортеров М113, часть которых была принята на вооружение американской армии еще в далеком 1960 году.М113 много раз модернизировался, последний вариант с дизельным двигателем получил обозначение М113АЗ, но в американской армии более не развертывают свои М113 в боевых операциях, поскольку те имеют низкий уровень живучести.Даже новейший вариант М113АЗ не имеет той подвижности и защиты, которая необходима для совместной работы в одном боевом порядке с М2 Bradley и М1А1/А2 Abrams. Поэтому AMPV заменит специализированные варианты М113АЗ, стоящие на вооружении армейских бригад АВСТ.В декабре 2014 года компания BAE Systems получила 52-месячный контракт на этап полномасштабной разработки и подготовки серийного производства (EMD) и этап начального производства AMPV.Согласно этапу EMD должно быть поставлено в общей сложности 29 платформ AMPV и уже начато изготовление машин на заводе BAE Systems в Пенсильвании,Этап начального производства этого контракта предусматривает изготовление 289 машин, и в соответствии с текущими планами, ожидается, что может быть закуплено 2907 машин AMPV в пяти вариантах, каждый из которых заменит соответствующий вариант М113А3. Это 120-мм минометный транспортер, командирский, медицинской эвакуации, санитарный и универсальный вариант.Проект AMPV базируется на модернизированном корпусе М2 Bradley с башней, снятой и модифицированной для специальных задач.По словам Джеймса Миллера, директора по развитию бизнеса в компании ВАЕ Systems Combat Vehicles, «AMPV будет иметь такой же уровень мобильности и защиты, как и М2 Bradley». Около 2000 старых машин М2/МЗ Bradley стоят на хранении и будут использованы для проекта AMPV.Некоторые из более специализированных вариантов AMPV с целью увеличения внутреннего объема будут иметь поднятую сразу за местом механика-водителя крышу корпуса.Государственный завод Red River Army Depot займется разборкой машин М2/МЗ Bradley; в проекте также задействованы компании Air Methods DRS Technologies и Northrop Grumman.BAE Systems рассматривает проект AMPV как программу с низким риском, поскольку она уже изготовила на собственные средства машины во всех вариантах.Американская армия получила в общей сложности 957 155-мм/39 клб самоходных гаубиц М109А6 Paladin, представляющих собой, по сути, модернизированный корпус М109 с новой башней, вооруженной 155-мм пушкой М284 производства завода Watervliet Arsenal. Ожидалось, что ей на смену придет 155-мм самоходная гаубица (СГ) Crusader и соответствующий транспортер боеприпасов, но в 2002 году программа была закрыта.Также был закрыт проект по 155-мм/38 клб орудию для стрельбы непрямой наводкой - гаубице NLOS-C (Non-Line-of Sight - Cannon), которая была частью программы FCS. После отмены в 2009 году проекта по обитаемой наземной машине Manned Ground Vehicle программа NLOS-C получила «высший приоритет», но и она, в конечном счете, также была закрыта.Новейшая СГ М109А7, ранее называвшаяся программой PIM (Paladin Integrated Management - комплексное управление программой по самоходной гаубице Paladin), объединяет модернизированную башню М109А6 Paladin и новый корпус, в который вошли многие элементы модернизированной бронемашины Bradley, включая подвеску и новый силовой блок. Последний состоит из дизельного двигателя Cummins мощностью 675 л.с. и автоматической трансмиссии серии НМРТ-800 производства компании L-3 Combat Propulsion Systems.Пушка 155-мм/39 клб М284 была оставлена, она может вести огонь всем семейством 155-мм боеприпасов, включая 155-мм высокоточный боеприпас М982 Excalibur от Raytheon, используемый совместно с системой модульных артиллерийских зарядов Modular Artillery Charge System.Кроме того, точность традиционных 155-мм неуправляемых снарядов повышается за счет внедрения высокоточного комплекта М1156 от Orbital ATK Armament Systems. Его можно быстро установить на традиционный 155-мм артиллерийский снаряд и тем, самым, существенно повысить его точность.Производство гаубицы М109А7 началось; ожидается, что в общей сложности будет закуплено 580 платформ наряду с соответствующим количеством транспортеров боеприпасов М992АЗ PIM-CAT (Carrier Ammunition Tracked). Первая же партия серийных машин М109А7 PIM была выпущена в середине 2015 года.Генеральный инспектор министерства обороны США летом прошлого года поднял вопросы, касающиеся способности новой СГ достигнуть максимальной скорострельности, предусмотренной ТТХ, и необходимости установки в обитаемое отделение дополнительной системы обнаружения возгорания и пожаротушения.5 августа 2016 года в докладе инспектора министерства обороны было отмечено, что гаубица не достигла своей максимальной скорострельности во время испытаний в 2012 и 2013 году. После некоторых доработок программного обеспечения и тактических приемов максимальная скорострельность всё-таки была достигнута, но только в «ненапряженных условиях ведения огня». Аудиторы рекомендовали, и армия с ними согласилась, что напряженные и ненапряженные условия стрельбы должны быть четко дифференцированы перед эксплуатационными испытаниями.В докладе инспектора также были приведены доводы в пользу установки автоматической системы пожаротушения AFES (automatic fire extinguisher system) в обитаемое отделение гаубицы для защиты сидящих там членов экипажа. Без этой системы армия рискует «иметь у себя машины, которые не соответствуют эксплуатационным требованиям и которые могут подвергнуть опасности экипажи и стать причиной дорогостоящих модификаций машины, направленных на решение проблемы отсутствия AFES».Со своей стороны в офисе программы GCV отметили, что существующие армейские СГ не имеют автоматической системы пожаротушения и, следовательно, было бы благоразумнее начать скорейшее развертывание М109А7.Тем временем, большинство членов НАТО перешли к пушке 155-мм/52 клб, так как она имеет существенно большую дальнобойность. В связи с этими веяниями компания BAE Systems разработала для экспортного рынка вариант гаубицы М109 International, вооруженный 155-мм/52 клб стволом производства Watervliet Arsenal, но на вооружение он не поступил.Позднее Научно-исследовательский центр вооружений ARDEC Research, Development, and Engineering Centre) профинансировал разработку 155-мм артиллерийского орудия увеличенной дальности ERCA (extended-range cannon artillery), получившего обозначение ХМ907. Макет 155-мм/52 клб пушки ERCA был установлен на 155-мм буксируемую гаубицу М777А2, взятую в одном из действующих подразделений; ожидается, что для первых стрельбовых испытаний новая пушка будет установлена на М109А7 Paladin.Кроме собственно самого орудия проектом ERCA предусматривается разработка активно-реактивного снаряда ХМ1113. усиленного заряда ХМ654, автомата заряжания и новой системы управления огнем.Компания BAE Systems продолжает продвигать М109А5 на экспортном рынке и уже продала свою систему в Грецию, Тайвань и Таиланд. Новейшая версия М109А5+ также предлагается в настоящее время для экспортного рынка. В ней оставлена 155-мм пушка длиной 39 калибров, но отличается интегрированным радаром измерения начальной скорости, модернизированной подвеской, новым силовым блоком, системой защиты от ОМП, новым дисплеем командира, системой позиционирования и навигации, новой системой управления вооружением и генератором на 80 Ампер.Бразилия, как ожидается, закажет партию из 36 гаубиц М109А5+, при этом господин Миллер сказал, что прогнозирует «значительные экспортные продажи доработанных артиллерийских систем М109А5».Компания ВАЕ Systems также рассчитывает на экспортный потенциал модернизированных артиллерийских систем М109А6 в рамках программы продаж военной техники зарубежным странам или за счет прямых продаж. Хотя американская армия имеет на вооружении в общей сложности 957 самоходных гаубиц М109А6 Paladin и соответствующие транспортеры боеприпасов М992А2 FAASV, до новейшего стандарта М109А7 PIM должно быть модернизировано только 580 систем.М88 многие годы была стандартной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) американской армии. Новейший вариант М88А2 прошел соответствующую модернизацию для того, чтобы можно было эвакуировать более тяжелые боевые машины, например ОБТ М1А1/А2.М88А2 также известна под обозначением HERCULES (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift Evacuation System - боевая инженерная подъемно-эвакуационная система для эвакуации тяжелой техники) и отличается более мощными лебедками и подъемным оборудованием, дополнительным бронированием и более мощным силовым блоком.БРЭМ М88А2 американских армии и морской пехоты доработаны из предыдущих вариантов М88А1, хотя в Австралию (7), Египет (88), Ирак (16), Кувейт (14) и Таиланд (6) были проданы новые машины. Также имеется потенциал для дополнительных экспортных продаж, так как Саудовская Аравия недавно запросила еще 153 ОБТ М1А1/А2, которые будут переделаны в 133 танка М1 A2S и 20 БРЭМ М88А2 и всё это за 1,15 миллиарда долларов.Американская армия имеет потребность в 933 БРЭМ М88А2 и морская пехота в 100 машинах (из которых 84 были поставлены).Среди последних контрактов американской армии на доработку М88А1 в вариант М88А2 отметим контракт от июня 2015 года на 36 машин (на 110 миллионов долларов) и контракт от апреля 2016 года на доработку еще 36 машин (также на 110 миллионов долларов).Работы по М88А2 ведутся на заводе компании BAE Systems в Пенсильвании и Южной Каролине. Текущие контракты должны быть завершены в августе 2018 года. Anniston Army Depot разбирает машины М88А1 и затем поставляет на завод ВАЕ Systems, который собственно и проводит модернизацию.В январе 2011 года министр обороны Роберт Гейтс и командующий корпусом морской пехоты (КМП) объявили об отмене программы по боевой экспедиционной машине EFV (Expeditionary Fighting Vehicle), на разработку которой уже ушло 3 миллиарда долларов. Но по расчетам, на доработку и закупку 573 машин EFV необходимо было потратить еще 12 миллиардов долларов, и поэтому проект стал «просто не доступен по средствам».Далее последовало несколько концепций, которые были все отвергнуты, и тогда в КМП решили использовать в качестве замены программу по бронетранспортеру для морской пехоты МРС (Marine Personnel Carrier) - ранее он рассматривался в качестве дополнения к EFV. После этого проект МРС был переименован в боевую десантную машину ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle).КМП в ноябре 2015 года выдал командам, возглавляемым компаниями ВАЕ Systems и SAIC, контракты на изготовление опытных машин для программы ACV 1.1 и поставку их в 2017 году.Компания ВАЕ Systems совместно с итальянским производителем Iveco Defence представила на рассмотрение машину (фото ниже) с шестицилиндровым двигателем мощностью 700 л.с. «с подвесными сиденьями на 13 перевозимых пехотинцев».Компания SAIC совместно с Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics) представила бронемашину Terrex 2 (фото ниже), которая имеет V-образный корпус и объем, достаточный для размещения 11 пехотинцев и трех членов экипажа (чтобы получить дополнительный объем для двух пехотинцев потребовалась бы перекомпоновка и сопутствующее увеличение массы, что компания посчитала излишним).КМП, прежде всего, покупает у каждого разработчика по 13 тестовых машин, затем еще три, что составит 16 штук от каждого конкурсанта. Дополнительные машины позволят сократить испытательный период за счет сокращения времени на ремонты, а пехотинцам получше узнать эти платформы.Выбор машины для начального производства в небольшом количестве ожидается к апрелю или маю 2018 года, затем отобранная компания изготовит еще 4 машины для стрельбовых испытаний. После этого 204 серийные машины должны быть развернуты в подразделениях до начала полномасштабного серийного производства.По программе ACV 1.1 предусматривается изготовление только бронетранспортеров, которые будут стоить по предварительным оценкам около 1,2 миллиарда долларов, но победитель будет иметь возможность получить также контракт ACV 1.2, по которому может быть куплено еще 409 машин в других вариантах.Руководитель программ по наземным системам в КМП Вильям Тейлор сказал, что можно говорить о начальном сроке поступления в подразделения новых машин по программе ACV 1.1 в 2020 году и машин по программе ACV 1.2 еще менее чем через три года.КМП США примерно с 2025 года начнет поиск машины ACV 2.0 с высокой скоростью на воде, которая, скорее всего, будет похожа на платформу EFV, или, в качестве альтернативы, купит около 700 машин ACV 1.3 с целью замены существующих плавающих машин десанта AAV-7A1 Assault Amphibious Vehicle.В следующие четыре или пять лет американская армия надеется модернизировать свои ОБТ М1А2 Abrams, БМП Bradley и боевые машины Stryker, одновременно неторопливо принимая на вооружение машину AMPV на смену устаревшему БТР серии М113. В период с 2021 по 2029 год армия планирует, прежде всего, повысить огневую мощь своих пехотных бригад и бригад Stryker за счет возможных закупок упомянутого ранее легкого танка MPF, а «летальность» бронетанковых бригад за счет модернизированных в соответствии с ЕСР машин.Впрочем, возможно одним из следующих шагов станут появление безэкипажных или опционально экипажных наземных машин и совместные боевые действия обитаемых и необитаемых систем.Это могло бы способствовать принятию на вооружение более легких платформ, которым необходимо меньше бронирования, при этом личный состав освободился бы для решения других задач. Например, опционально экипажная БМП могла бы перебросить солдат на поле боя, высадить их и затем самостоятельно переместиться в другое место или присоединиться к боевым действиям с помощью системы дистанционного управления.