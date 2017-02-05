«Сокол» изготовит половину комплектующих для МиГ-35
Авиазавод «Сокол» в Нижнем Новгороде изготовит до 50-ти процентов комплектующих для нового истребителя МиГ-35, передает ТАСС сообщение гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.
«На "Соколе" будут выполнять до 50% работ по самолету», – Сказал Тарасенко в ходе мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания предприятия.
Речь идет об изготовлении «агрегатов к самолету», но каких именно, не уточняется.
По словам Кравченко, «столь серьезное участие "Сокола" в выполнении серийного контракта обусловлено тем, что нижегородский авиазавод участвовал в опытно-конструкторской работе по МиГ-35». Она добавила, что окончательная сборка МиГа будет осуществляться «на производственном комплексе № 1» в Луховицах.
Авиазавод «Сокол» был основан в 1932 г и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ».
«На "Соколе" будут выполнять до 50% работ по самолету», – Сказал Тарасенко в ходе мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания предприятия.
Речь идет об изготовлении «агрегатов к самолету», но каких именно, не уточняется.
Окончательное распределение кооперации по МиГ-35 внутри корпорации определится после заключения серийных контрактов на производство и поставку самолета в войска. В зависимости от того, какие будут объемы этих контрактов, мы будем понимать, как будут загружаться производственные площадки корпорации,рассказала представитель РСК «МиГ» Анастасия Кравченко.
По словам Кравченко, «столь серьезное участие "Сокола" в выполнении серийного контракта обусловлено тем, что нижегородский авиазавод участвовал в опытно-конструкторской работе по МиГ-35». Она добавила, что окончательная сборка МиГа будет осуществляться «на производственном комплексе № 1» в Луховицах.
Авиазавод «Сокол» был основан в 1932 г и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ».
Использованы фотографии: пресс-служба ОАК