«Сокол» изготовит половину комплектующих для МиГ-35

Окончательное распределение кооперации по МиГ-35 внутри корпорации определится после заключения серийных контрактов на производство и поставку самолета в войска. В зависимости от того, какие будут объемы этих контрактов, мы будем понимать, как будут загружаться производственные площадки корпорации,

Авиазавод «Сокол» в Нижнем Новгороде изготовит до 50-ти процентов комплектующих для нового истребителя МиГ-35, передает ТАСС сообщение гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.– Сказал Тарасенко в ходе мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания предприятия.Речь идет об изготовлении «агрегатов к самолету», но каких именно, не уточняется.рассказала представитель РСК «МиГ» Анастасия Кравченко.По словам Кравченко, «столь серьезное участие "Сокола" в выполнении серийного контракта обусловлено тем, что нижегородский авиазавод участвовал в опытно-конструкторской работе по МиГ-35». Она добавила, что окончательная сборка МиГа будет осуществляться «на производственном комплексе № 1» в Луховицах.Авиазавод «Сокол» был основан в 1932 г и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ».