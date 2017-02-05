12:46 05 февраля

«Сокол» изготовит половину комплектующих для МиГ-35

Авиазавод «Сокол» в Нижнем Новгороде изготовит до 50-ти процентов комплектующих для нового истребителя МиГ-35, передает ТАСС сообщение гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.



«На "Соколе" будут выполнять до 50% работ по самолету», – Сказал Тарасенко в ходе мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания предприятия.

Речь идет об изготовлении «агрегатов к самолету», но каких именно, не уточняется.

Окончательное распределение кооперации по МиГ-35 внутри корпорации определится после заключения серийных контрактов на производство и поставку самолета в войска. В зависимости от того, какие будут объемы этих контрактов, мы будем понимать, как будут загружаться производственные площадки корпорации,
рассказала представитель РСК «МиГ» Анастасия Кравченко.

По словам Кравченко, «столь серьезное участие "Сокола" в выполнении серийного контракта обусловлено тем, что нижегородский авиазавод участвовал в опытно-конструкторской работе по МиГ-35». Она добавила, что окончательная сборка МиГа будет осуществляться «на производственном комплексе № 1» в Луховицах.

Авиазавод «Сокол» был основан в 1932 г и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ».

Использованы фотографии: пресс-служба ОАК
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Комментарии 34
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:02
    У людей появятся рабочие места,надежды на будущее,средства к существованию.Чего же ещё желать?Главное,что бы не произошёл распил,и руководство заботилось о людях,а не о своих бумажниках.И что бы Рогозину,опять не пришлось брать кнут.
    Мар.Тира
    1. demiurg Сегодня, 09:14
      Цитата: Мар.Тира
      У людей появятся рабочие места,надежды на будущее,средства к существованию.

      И всё это за счет других жителей России. Будет производится самолет разработанный еще в 90е года. Может лучше на эти деньги купить технологии какие нибудь или завод, производящий что то реально нужное. Как вариант, ГТУ для флота? У КБ Микояна в 90 года были тысячи самолетов по всему миру, которые можно и нужно было ремонтировать и модернизировать. Непаханное поле, которым КБ заниматься не захотело или не смогло. Даже сейчас еще разных мигов под тысячу наверно на планете наберется. Но нет, всё время ждали когда добрый царь очередные пару шапок ефимок отсыпет.
      demiurg
      1. Zibelew Сегодня, 09:52
        Цитата: demiurg
        Цитата: Мар.Тира
        У людей появятся рабочие места,надежды на будущее,средства к существованию.

        И всё это за счет других жителей России. Будет производится самолет разработанный еще в 90е года. Может лучше на эти деньги купить технологии какие нибудь или завод, производящий что то реально нужное. Как вариант, ГТУ для флота? У КБ Микояна в 90 года были тысячи самолетов по всему миру, которые можно и нужно было ремонтировать и модернизировать. Непаханное поле, которым КБ заниматься не захотело или не смогло. Даже сейчас еще разных мигов под тысячу наверно на планете наберется. Но нет, всё время ждали когда добрый царь очередные пару шапок ефимок отсыпет.

        Технологии и тем более завод по производству ГТУ? И кто нам его продаст, может Роллс-Ройс? В мире всего три производителя судовых турбин Зоря Машпроект, Роллс-Ройс и Дженерал Электрик. Может сначала подумать, перед тем как писать комментарии?
        И причем здесь за счет жителей России? Что плохого в собственном прозводстве Мигов и турбин на Сатурне.
        Zibelew
        1. demiurg Сегодня, 10:17
          Было бы желание и деньги, а продавец найдется. Завод фактически в России построен, но новейшие технологии всё равно нужны.

          Что хорошего дать денег тем, кто за двадцать пять лет ничего хорошего не сделал? Ах да, сделали три десятка СМТ, и пять десятков КУБ. Причем СМТ вернули из за дефектов. А с КУБами вышло счастье в виде Горшкова. Неведомые люди жрут народные деньги, тряся перед всеми достижениями совершенно других людей. То, что они сидят в их кабинетах не делает их такими же великими.
          demiurg
      2. ltc22A Сегодня, 09:58
        Цитата: demiurg
        Цитата: Мар.Тира
        У людей появятся рабочие места,надежды на будущее,средства к существованию.

        И всё это за счет других жителей России.

        И всё это для жителей России. Для их безопасности.
        demiurg злой вы ... am
        ltc22A
        1. Zibelew Сегодня, 10:04
          Demiurg тролляшка. По поводу западных технологий в свое время фельдмебель Сердюков носился с идеей покупки Мистралей с передачей технологий. Корму корабля делали у нас. Результат очевиден.
          Zibelew
          1. demiurg Сегодня, 10:41
            Цитата: Zibelew
            Demiurg тролляшка.

            Нет, тут я спокоен. Мне другого ресурса за глаза.
            Сердюков даже если и воровал, то реально начал реформы в армии. То что мы наблюдаем сегодня, это его рук дело.
            Люди часто путают тех кто начал реформы, и тех при ком они начали приносить плоды. Самый яркий пример, Александр Третий и Николай Второй.

            Расскажите, как России хорошо без современных тепловизоров на танках. Где российские подвесные контейнеры на все случаи жизни? Где Российские беспилотники? Или такая мелочь, как 30мм оперенные подкалиберные снаряды для БМП. Где реальная сетецентрика в войсках, сколько времени уходит со времени запроса артудара до поражения цели, как и за какое количество времени командир мотопехотного взвода может передать дивизиону 120мм минометов координаты мешающего ему блиндажа? Где РЛС мгновенно обнаруживающие батареи противника после первого же залпа? Где Хосты в каждом батальоне?
            Но нет, лучше дадим денег КБ Микояна.
            demiurg
        2. demiurg Сегодня, 10:09
          Для моей безопасности пусть сушек делают побольше, и Стерегущих. ПАК ДА опять же очень нужен.
          А микояновцы если работать хотят, пусть денег в Швейцарии займут. Бизнес план, все дела.
          В Испании три студента заняли денег, и построили Диснейленд. Через четыре года, после того как проект окупился, он был продан правительству Испании за один доллар.
          demiurg
          1. Zibelew Сегодня, 10:16
            Цитата: demiurg
            Для моей безопасности пусть сушек делают побольше, и Стерегущих. ПАК ДА опять же очень нужен.
            А микояновцы если работать хотят, пусть денег в Швейцарии займут. Бизнес план, все дела.
            В Испании три студента заняли денег, и построили Диснейленд. Через четыре года, после того как проект окупился, он был продан правительству Испании за один доллар.

            Ну ладно, тогда на месте завода где делают Миг сделаем Диснейленд laughing И будем чувствовать себя в полной безопасности. Вот только сушки тяжелые истребители, много производить и приобретать для ВКС не получиться.
            Zibelew
            1. demiurg Сегодня, 11:22
              Цитата: Zibelew

              Ну ладно, тогда на месте завода где делают Миг сделаем Диснейленд laughing И будем чувствовать себя в полной безопасности. Вот только сушки тяжелые истребители, много производить и приобретать для ВКС не получиться.


              Если несколько хороших человек найдут того, кто профинансирует, построят, и потом продадут этот парк за доллар России, я только за.
              Нужен дешевый напарник СУ-35 и ПАКФА, но это должен быть современный самолет. Но никак не реинкарнация двадцать девятого.
              demiurg
      3. Pirogov Сегодня, 10:18
        Цитата: demiurg
        И всё это за счет других жителей России. Будет производится самолет разработанный еще в 90е года. Может лучше на эти деньги купить технологии какие нибудь или завод, производящий что то реально нужное. Как вариант, ГТУ для флота? У КБ Микояна в 90 года были тысячи самолетов по всему миру, которые можно и нужно было ремонтировать и модернизировать. Непаханное поле, которым КБ заниматься не захотело или не смогло. Даже сейчас еще разных мигов под тысячу наверно на планете наберется. Но нет, всё время ждали когда добрый царь очередные пару шапок ефимок отсыпет.

        Реально нужное ? Например :? Ваше предложение по ГТУ выглядит смешно . А у сша представляете все самолёты пятого поколения тоже разработаны в 90х и даже в конце 80х,так как быть ?!
        Pirogov
        1. demiurg Сегодня, 11:11
          Может и не ГТУ, это я привел в качестве примера. В МО множество мест, куда эти деньги можно потратить с гораздо большей пользой.
          Иглы вообще родом из семидесятых. Но они постоянно модернизируются и продаются. Ф-16 вообще раритет. Но ведь на него заказы есть до сих пор. Миг 29/35 тоже из семидесятых, но я не слышал ни о одной массовой модернизации. Ни у нас, ни за рубежом. И он даже за копейки никому не нужен. Почему?
          demiurg
    2. Либероид- Сегодня, 09:30
      Авиазавод «Сокол» был основан в 1932 г

      Дату посмотрите мужики и таких фундаментальных предприятий еще много...Не все в 90-х раздолбали ЕБН и меченный...А тогда СССР был в санкциях таких что нынешние это цветочки..! Ну дай Бог что справятся и в срок все поставят качественно.. hi
      Либероид-
      1. dauria Сегодня, 10:54
        Дату посмотрите мужики и таких фундаментальных предприятий еще много...Не все в 90-х раздолбали ЕБН и меченный


        Горбач не успел . Заводы по инерции до 92-го года работали нормально. Потом как раз началось. "21-й" отличный завод и ЛИС с аэродромом , и цеха и инфраструктура. И делал по 17 машин МиГ-31 в месяц, плюс Миг-21 бис для индусов.в 80-е. Гораздо лучше, чем на пустом месте. Но он уже не совсем государственный ( только на 90 %). И этот сомнительный заказ смешной для его возможностей. Так что господа американцы, можете не тратить боеголовки на наш город Горький. Мы больше не клепаем самолёты, подлодки и грузовики для страны. Так, деревня вроде Москвы. Перепродаём китайское барахло.
        dauria
    3. seti Сегодня, 09:53
      Видимо на производство МиГ-35 большие планы. Причем видимо и экспортные. Самолет практически закончен осталось отработка и пуск в серию. Ждем значительных контрактов поскольку контракт на 20 машин в ВКС это скорее знак всем потенциальным покупателям.
      seti
      1. новичок Сегодня, 10:58
        вчера читал на “русское оружие“, первый контракт на 30 машин, в дальнейшем планируется закупка 170 машин, для полной замены парка лёгких истребителей, это сказал бондарев.
        новичок
      2. avt Сегодня, 11:07
        Цитата: seti
        Видимо на производство МиГ-35 большие планы.

        Ну если практически ,,Знамя Труда" под него отдают и сборочную площадку строившуюся под Супербюджет , то -да. Причём подстраховались и там же Ил-114 собирать будут .
        Цитата: seti
        Причем видимо и экспортные.

        Продавливать индиянцев и тех кому Су дорого купить, ну может и палубные там же собирать будут. С движками непонятка - изначально вроде ставили с изменяемым вектором тяги. request
        avt
  2. Zubr Сегодня, 09:49
    Цитата: demiurg
    Цитата: Мар.Тира
    У людей появятся рабочие места,надежды на будущее,средства к существованию.

    И всё это за счет других жителей России. Будет производится самолет разработанный еще в 90е года. Может лучше на эти деньги купить технологии какие нибудь или завод, производящий что то реально нужное. Как вариант, ГТУ для флота? У КБ Микояна в 90 года были тысячи самолетов по всему миру, которые можно и нужно было ремонтировать и модернизировать. Непаханное поле, которым КБ заниматься не захотело или не смогло. Даже сейчас еще разных мигов под тысячу наверно на планете наберется. Но нет, всё время ждали когда добрый царь очередные пару шапок ефимок отсыпет.


    А если ещё ЗП людям сделают 12-15 тыс. руб., "дофига" они настроят. Будет как с двигателями для протонов, возврат всей партии.
    Zubr
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:54
    Цитата: demiurg
    И всё это за счет других жителей России.

    То есть согласно вашей логики,так не доставайся же ты ни кому?Так нельзя.А как тогда индустрию поднимать,если ни чего не делать?Отрасли все надо поднимать.
    Мар.Тира
    1. demiurg Сегодня, 10:01
      МиГ 35 это похлеще пингвина в США. Там в довесок к посредственному планеру будет хотя бы современнейшая авионика и новый двигатель.
      demiurg
      1. новичок Сегодня, 11:00
        а чем вам не нравится движок и авионика мига?
        новичок
        1. demiurg Сегодня, 11:13
          Дымить 29 перестал? ФАР на борту есть? Сколько мигов было потеряно в боях и сколько он сбил?
          demiurg
          1. новичок Сегодня, 11:21
            ну, ао первых движок рд33мк с возможностью установки системы овт. во вторых, как бы он не дымел, движки семейства рд33 являются самыми надёжными. в третьих не“фар“, а афар_есть.
            новичок
            1. demiurg Сегодня, 11:34
              В апреле 2011 года МиГ-35 выбыл из конкурса MMRCA на поставку 126 истребителей для Министерства обороны Индии из-за некоторых компонентов оборудования. Например, радар в ходе испытаний не смог обнаружить цель на дистанции, заявленной в тендере, а двигатели РД-33МК не показали необходимую для выполнения задания тягу. Вика
              27 тонн максимальный взлетный вес. Максимальный вес Су-35 34 тонны. Это не "дешевый" истребитель. Это поддержка штанов КБ Микояна. Почему даже сейчас, когда он фактически вдвое дешевле конкурентов, его никто не хочет брать?
              demiurg
              1. новичок Сегодня, 11:46
                слушайте вам наверное скучно. сколько можно писать одно и то же, причём, простите чепуху. перелистайте пару страниц назад, там много и многие писали умные вещи по теме. не надо мне тут рассказывать про индусов, смешно. а вот по моим сведениям, на статистических испытаниях, были и такие во время так называемого “ тендера“, движок рд33 был единственный, который не чихал и не захлёбывался при имитации условий полёта в высокогорья; и при имитации полёта при повышенной влажеости воздуха.
                новичок
                1. demiurg Сегодня, 12:04
                  Почему это совершенство с крыльями никто не хочет покупать, ведь он дешевле всех конкурентов?
                  И почему бы не приложить к нашему спору список побед 29 за всю его историю существования, и потерь в бою? Или примеры удачного применения по наземным целям? Может это влияет на продажи?
                  demiurg
                  1. новичок Сегодня, 12:20
                    ну так приведите примеры. миг 29 моссово продавался везде и всюду. конечно у него боёв поболе будкт за границей. да и вообще, вы мне ещё пример приведите, как сирийцы бросили т90 и по вашей логике плохой танк. это я опережаю ваш возможный аргумент боя в небе эфиопии. посади обезьяну хоть в миг, хоть в су, результат одинаков. после воссоединения германий, инструкторы фрг дорвались до миг29 гдр. так вот, инструктор ас, уоторый летал на всём что летает на западе, после полёта заявил, что миг29 “ небесный убийца“, “миг29 создан для превосходства в воздухе“.
                    новичок
                    1. demiurg Сегодня, 12:27
                      На ф-16 летают тоже все кому не лень, и не всегда асы. И что характерно, и сбивают при этом, а уж сколько набомбили, так это вообще отдельная песня.
                      Экспортных шансов у миг-35 нет. Дешевые конкуренты ф-16 и китайцы в наличии. Первый уже в серии, имеет хорошую репутацию, второй дешевле и тоже в серии.
                      Кстати, Ваше мнение, почему МиГ-35 хотя бы ради интереса не засветился в Сирии?
                      demiurg
                      1. новичок Сегодня, 12:35
                        рано ещё. 35 обьязательно обкатают в сирии. имейте терпение, дайте испытания пройти. насчёт боёв, ну посмотрите, не знаю, хотя бы в ютубе, что вытворяют сирийские лётчики на старых, экспортных(урезанных версий) 29го по наземным целям. сожалею, но сведений о воздушных боях 29 не имею. есть слухи, домысли, неподтверждённые данные(и за и против), но этим оперировать не хочу.
                        новичок
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:57
    Цитата: Zubr
    А если ещё ЗП людям сделают 12-15 тыс. руб., "дофига" они настроят. Будет как с двигателями для протонов, возврат всей партии.

    Спасибо!Узрел мою мысль.Я про то и говорил!
    Мар.Тира
  5. Zubr Сегодня, 11:00
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: demiurg
    И всё это за счет других жителей России.

    То есть согласно вашей логики,так не доставайся же ты ни кому?Так нельзя.А как тогда индустрию поднимать,если ни чего не делать?Отрасли все надо поднимать.


    Ещё 1-2 года такого поднятия, и поднимать будет уже некем. Вспомните инцидент с курсовыми датчиками на протонах, двигателя для протонов, строительство восточного. Об этом я знаю не по наслышке. Сколько отмыли денег и кинули людей ? А нашим "гауляйтерам", надо крепко над этим задуматься, что приоритетные отрасли ВПК и Экономики, должны хорошо оплачиваться и хорошо социально защищены. Если сейчас удастся нормально реформировать спец. строй России и что бы он выполнял весь спектр работ, а не скидывал 60% заказов на субчиков, как это было и ЗП подтянет рабочему и инженерному персоналу до уровня на что можно жить, а не существовать. Тогда мы что то построим быстро в срок и качественно. Вся эта верхушка нагло жирует на костях русского народа. Причём сами же Русские. Печально всё это.
    Zubr
    1. Либероид- Сегодня, 11:15
      Цитата: Zubr
      Ещё 1-2 года такого поднятия, и поднимать будет уже некем. Вспомните инцидент с курсовыми датчиками на протонах, двигателя для протонов, строительство восточного. Об этом я знаю не по наслышке. Сколько отмыли денег и кинули людей ? А нашим "гауляйтерам", надо крепко над этим задуматься, что приоритетные отрасли ВПК и Экономики, должны хорошо оплачиваться и хорошо социально защищены

      Как в Москве..? Увы это не реально....В случае чего москвичи разбегутся, а страну придется защищать именно тем у кого з\п 5-10 тыс. в глубинке И квалификации у них хватит господа нытики и т.д...! hi Это уже не впервой было...Обидно просто, когда вы там жируете , а мы выживаем и страну вытаскиваем из дерьма... hi
      Либероид-
  6. Zubr Сегодня, 11:25
    Цитата: Либероид-
    Цитата: Zubr
    Ещё 1-2 года такого поднятия, и поднимать будет уже некем. Вспомните инцидент с курсовыми датчиками на протонах, двигателя для протонов, строительство восточного. Об этом я знаю не по наслышке. Сколько отмыли денег и кинули людей ? А нашим "гауляйтерам", надо крепко над этим задуматься, что приоритетные отрасли ВПК и Экономики, должны хорошо оплачиваться и хорошо социально защищены

    Как в Москве..? Увы это не реально....В случае чего москвичи разбегутся, а страну придется защищать именно тем у кого з\п 5-10 тыс. в глубинке И квалификации у них хватит господа нытики и т.д...! hi Это уже не впервой было...Обидно просто, когда вы там жируете , а мы выживаем и страну вытаскиваем из дерьма... hi


    Вытащим, обязательно вытащим, а это я говорю для того, что бы не забывали, сколько было уже несправедливости в отношении простого труженика и среднего ИТР. И к стати я сам из глубинки, фунт соли не один съел. Выбили уже эту глубинку, остались практически одни пенсионеры.
    Zubr
    1. Goblin13 Сегодня, 11:33
      Так почти везде одни пенсионеры на предприятиях, да и тех скоро не будет, а молодежь вся в торговле и в охранных структурах,спецов не наберешь, я на заводе подписывал пропуска для кандидатов на сварщиков до 30 в день, так из них 99% никакие, только бумажки об обучении, а работать не могут.
      Goblin13

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