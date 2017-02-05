12:52 05 февраля

Тегеран пригрозил обрушить «ревущие ракеты» на головы своих врагов

В случае необходимости, Иран без колебаний обрушит свои ракеты на головы врагов, передает РИА Новости заявление командующего Военно-космическими силами КСИР генерала Амира Али Хаджизаде.

Тегеран пригрозил обрушить «ревущие ракеты» на головы своих врагов


Если враг допустит ошибку, то наши ревущие ракеты обрушатся им на головы,

- сказал Хаджизаде на конференции, посвященной начавшемуся в субботу основному этапу учения ВКС КСИР, которое проходит в провинции Семнан.

О каком конкретно враге идет речь, командующий не сказал.

Учение элитных подразделений КСИР началось вскоре после того, как Вашингтон объявил о расширении антииранских санкций, введенных в связи с испытаниями Тегераном новой баллистической ракеты, которое прошло 29 января в окрестностях города Семнан.

Подготовительный этап, который предшествовал началу учений, прошел успешно

– отметил Хаджизаде.

В ходе маневров иранцы намерены задействовать различные ракетные системы и РЛС отечественного производства. Как отмечало иранское руководство, тренировки призваны показать готовность страны противостоять внешним угрозам. Они проходят под лозунгом «презрение к санкциям и угрозам».

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 50
  1. Либероид- Сегодня, 10:13
    Хорошая тема ....! Ну понеслось "товарищи из Израиля"..))))
    Либероид-
    1. Teberii Сегодня, 10:20
      Да это скорей предупреждение саудитам, которые все громче заявляют о своем лидерстве в регионе.
      Teberii
      1. Либероид- Сегодня, 10:46
        Цитата: Teberii
        Да это скорей предупреждение саудитам, которые все громче заявляют о своем лидерстве в регионе.

        Саудиты на нефти сидят ..И живут препиваючи, их цель лишь бы их не раскулачили..))) Тут дело хитрое и понять очень сложно..Но можно! Просто логически поразмыслить просто ..Какая страна не имеет природных ресурсов ,но имеет много денег и лобби во всех мировых странах? Кто постоянно расшатывает Ближний восток и расширяет свою территорию..? Кто имеет незаконное ЯО и все сопутствующее вооружение..? Кто стреляет в спину России в вовремя ее борьбы с ИГИЛ..? Много вопросов ,но ответов нет...Многие страны просто боятся эту тему подымать....(особенно на Украине..)
        Либероид-
    2. xetai9977 Сегодня, 11:41
      Тут многие почему -то в восторге от персов . Наверно исключительно из-за того.что они не ладят с американцами. Но враг моего врага не всегда мой друг. Они были всегда себе на уме. Во времена шаха именно в Иране была одна из крупнейших американских баз радиоэлектронного слежения. Да и после революции иранцы не стали лояльнее. Чего стоит формулировка "малый Сатана"(в отличии от "Большой Сатаны" ( США)) Иранцы активно вооружали моджахедов в Афганистане и др. Они всегда были вероломными. Испокон веков. Мы в силу географического положения отлично знаем цену их словам и их действиям на деле. Кстати, пусть антизападная формулировка не обманывает рядовых обывателей тут. Иранская молодежь буквально помешана на западной культуре и верна западным ценностям. Религиозная риторика отнюдь не мешает большинству иранцев жить по современному. Фото взяты из инета, но те,кто бывает в Иране, прекрасно знают, что реальность от этих фоток абсолютно не отличается. Дресс-код на улице и среди друзей диаметрально противоположны. Это к тому, что при шатании нынешнего режима Иран однозначно пойдёт в фарватере Запада.
      xetai9977
      1. ватник Сегодня, 12:33
        Цитата: xetai9977
        при шатании нынешнего режима Иран однозначно пойдёт в фарватере Запада.

        А Азербайджан уже сейчас идёт на поводу США и Израиля да?
        В то же время половина населения этого самого Азербайджана торгует бананами на рынках России lol
        Цитата: xetai9977
        Они всегда были вероломными. Испокон веков.

        Неужели вероломней азербайджанцев которые в 1990 году зверски убивали армян и русских?
        .....боевики врывались в дома и квартиры бакинцев армянской национальности, убивали и насиловали. Попутно доставалось и русским. Власть не контролировала ситуацию.
        Вот живая картинка из Баку девяностого года. Беженка Н.И. Т-ва: «Там творилось что-то невообразимое. С 13 января 1990 начались погромы и мой ребенок, вцепившись в меня, говорил: «Мама, нас сейчас убьют!» А после ввода войск директор школы, где я работала (это вам не на базаре!), азербайджанка, интеллигентная женщина, сказала: «Ничего, войска уйдут — и здесь на каждом дереве будет по русскому висеть». Бежали, оставив квартиры, имущество, мебель… А ведь я родилась в Азеpбaйджaне, да не только я: там еще бабушка моя родилась!..»

        Ещё один рассказ. «Сегодня на улицах Баку стоят танки, дома одеты в черные траурные флаги. На многих домах надписи: «Русские — оккупанты!», «Русские — сви и!». Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: «Русские учителя, идите в уборщицы!». Я говорю: «Вы что, ребята?». А они в меня плюют..»

        «Да в Баку, где мы жили. Выломали дверь, мужа ударили по голове, он без сознания валялся все это время, меня били. Потом меня прикрутили к кровати и начали старшенькую насиловать — Ольгу, двенадцать лет ей было. Вшестером. Хорошо, что Маринку четырехлетнюю в кухне заперли, не видела этого… Потом побили все в квартире, выгребли что надо, отвязали меня и велели до вечера убраться. Когда мы бежали в аэропорт, мне чуть не под ноги упала девчоночка — выбросили с верхних этажей откуда-то. Вдрызг! Её кровь мне все платье забрызгала… В аэропорту издевались, все убить обещали. Вот тогда я начала заикаться. Вообще говорить не могла…»
        http://www.war.org.ua/?p=6560
        Так что лучше помолчи азербайджанец про иранцев мы прекрасно помним как вы выгоняли русских из Азербайджана и убивали их.
        ватник
  2. 210окв Сегодня, 10:16
    Ох уж эти иранцы!Но во всяком случае в отличие от других стран БВ,кроме Турции и Израиля у Ирана есть достаточно мощный ВПК..А это уже повод для врагов задуматься,а стоит ли вообще связываться с иранцами..Хотя они и сами ведут себя достаточно провокационно..
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 10:22
      Цитата: 210окв
      Ох уж эти иранцы!Но во всяком случае в отличие от других стран БВ,кроме Турции и Израиля у Ирана есть достаточно мощный ВПК..А это уже повод для врагов задуматься,а стоит ли вообще связываться с иранцами..Хотя они и сами ведут себя достаточно провокационно..

      А в чём провокации ? В том ,что позволяют себе делать и даже испытывать ракеты ?
      Pirogov
      1. 210окв Сегодня, 10:35
        Да хотя бы задержание грузового судна в международных водах..Понятно что судоходство в Ормузском проливе достаточно оживленное и лишний геморрой там не нужен.Конечно многим импонирует политика некоего троллинга американцев,но это может привести к печальным последствиям.
        Цитата: Pirogov
        Цитата: 210окв
        Ох уж эти иранцы!Но во всяком случае в отличие от других стран БВ,кроме Турции и Израиля у Ирана есть достаточно мощный ВПК..А это уже повод для врагов задуматься,а стоит ли вообще связываться с иранцами..Хотя они и сами ведут себя достаточно провокационно..

        А в чём провокации ? В том ,что позволяют себе делать и даже испытывать ракеты ?
        210окв
      2. Удав КАА Сегодня, 11:07
        Цитата: Pirogov
        А в чём провокации ? В том ,что позволяют себе делать и даже испытывать ракеты ?

        Провокация в том, что иранцы открыто заявляют, что уничтожат Израиль. И делают для этого ракеты. Вернее, совершенствуют. Потому как для Израиля сбить летающие столбы типа Скад не одно и то же, что завалить Искандер на наклонной траектории, да еще и рыскающий на траектории. Точку встречи трудно рассчитать! Может не хватить противоракет и Железный купол вместе с Пращей Давида могут "прохудиться". Вот, собственно, в чем опасность...
        Удав КАА
        1. ватник Сегодня, 12:52
          Цитата: Удав КАА
          Провокация в том, что иранцы открыто заявляют, что уничтожат Израиль.

          Они заявляют что уничтожат Израиль если он решится напасть на Иран.
          ватник
    2. donavi49 Сегодня, 10:29
      Если поставят цель - раздолбят их очень быстро. ВВС считайте нет - вернее на бумаге много, а на деле ресурсы минимальны, борты древние (большая часть шаховские Фантомы, Ф5 и Ф14). ПВО продавят, там не так чтобы много серьезных комплексов. Только Хавков очень много, но Хавк у американцев есть - подавить смогут.

      Флот - подводный доставит проблем и москитный. Плюс закрытие пролива множеством ПКР с С-802 камуфлированных под гражданский 3 осник.

      Еще один фактор Ирак - контингенту США прилетать будет в спину, ибо шиитские бригады то ясно на чьей стороне выступят. Скорей всего сместят правительство как уже была попытка в том году, поставив Садра - который хоть сегодня готов объявить войну всем крестоносцам без разбору (ну и их прислужникам Суннитам, ОАЭ, Бахрейну и КСА тоже).

      Тут серьезнее другое. Деньги то вернуть не успели, только потратить. Если санкции вновь - то нефтью торговать уже не выйдет (а подушку как в прошлый раз наесть не успели), а сотни млрд были только виртуальные - под заказы, на те же Боинги/Арбузы, оборудование и прочее, что они в прошлом году активно закупали. Санкциями поставки этого будут запрещены. ЕС или пойдет на поводу у Трампа и запретит свою часть мегаконтрактов, либо нет. Если нет, то будет серьезная напряженность ЕС - США.

      В любом случае, возврат к экономическим санкциям сейчас самое страшное, что может быть для Ирана.
      donavi49
      1. Taran 75 Сегодня, 10:46
        на счет ПВО с вами не согласен , у иранцев есть не плохие свои наработки , например ЗРК Ra'ad + выполнен контракт (4 дивизиона С-300ПМУ2 ) так что с ПВО у них уже на много лучше
        Taran 75
        1. Громобой Сегодня, 11:10
          А какая охота за ними начнётся и под каким нажимом они сразу окажутся.Будут забрасывать "томагавками" и шнырять ВВС,ведь нормальных истребителей у иранцев нет ,чтобы отогнать.
          Всё что у них есть ещё может гарантировать защиту ограниченной территории от неожиданного воздушного удара малых сил.А если навалятся всеми силами,то система не устоит.
          Громобой
          1. Taran 75 Сегодня, 11:20
            с истребителями да ...у Ирана проблема , еще 4 года нельзя поставлять , могли бы потихоньку линию начать переоборудовать под сборку сушек как в Индии , они вроде хотят Су -30
            Taran 75
        2. donavi49 Сегодня, 11:14
          Но С-300 поставлены - это далеко не обретение боеготовности. Плюс - С-300 это не гарантия неуязвимости, это просто дополнительный наряд сил, дополнительные требования к разработке плана. То есть задача решаема.

          Раад - это типа Бук (вернее скорей всего реверс шел Куба который у них был после модернизации), с сомнительной эффективностью. Плюс сколько их? Тоже и про Бавар.

          Реально работают у них Хавки (но как они сработают по американцам, которые создали этот комплекс?), Торы (но их мало и они прикрывают объекты уровня АЭС и Тегеран), китайско-иранские Кротали, Рапиры (топор может и собьет + она помехостойкая зараза - но чтобы кого-то сбить, надо чтобы летели прямо на Рапиру же), наземные варианты Стандарта (первого, а значит эффективность под вопросом против американцев), С-200, разные свои комплексы МД.

          Плюс с радарами не все хорошо, реально нормальных единичные - которые и постараются выбить в первый же день. На остальных же далеко не уехать.

          Я не спорю, что Иран самый крепкий орешек за последние лет 40. Но ничего нерешаемого у него нет. Не успел закупиться хоть до уровня Алжира (вот его, несмотря на отсутствие ВПК в короткой кампании не разбить например).
          donavi49
          1. Taran 75 Сегодня, 12:00
            согласен в том , что нерешаемого нет , но потери у пин wassat сов будут , а их они очень не любят ...а насчет РЛС и РЭБ у Ирана всяко лучше чем были и у Югославии , Ливии , Ирака ....
            Taran 75
            1. donavi49 Сегодня, 12:08
              Так я и написал - это самый крепкий орешек за 40 лет. Но особых надежд строить не стоит. Если американцы зададутся целью, то даже в короткой кампании расколют его, с приемлемыми или терпимыми потерями.
              donavi49
              1. Taran 75 Сегодня, 12:15
                расколют да , согласен , а вот короткая ли будет компания ....Югославы сколько держались ....? а ведь кроме сша и нато подключилось + твд отличаются
                Taran 75
          2. Стирбьорн Сегодня, 12:32
            Цитата: donavi49
            Не успел закупиться хоть до уровня Алжира (вот его, несмотря на отсутствие ВПК в короткой кампании не разбить например).

            да, алжирцы яркий пример того как надо деньги тратить - и никто в их сторону не смотрит, в отличие от Туниса и Ливии, хотя у них газа полно
            Стирбьорн
          3. ватник Сегодня, 12:39
            Цитата: donavi49
            Раад - это типа Бук (вернее скорей всего реверс шел Куба который у них был после модернизации), с сомнительной эффективностью.

            ЗРК Раад типа ЗРК Бук потому что ракеты внешне похожи? lol
            Да и кстати покажите мне ЗРК Бук на Кубе а то я что то их там не видел
            .
            Цитата: donavi49
            Реально работают у них Хавки (но как они сработают по американцам, которые создали этот комплекс?)

            Реально как во всяком случаи они так говорят ЗРК Хок у них почти не осталось (во всяком случаи родных ракет для него) и они заменены иранскими аналогами ЗРК Мерсад
            ватник
    3. Либероид- Сегодня, 10:56
      Цитата: 210окв
      Хотя они и сами ведут себя достаточно провокационно..

      Они просто предупреждают, как и КНДР ..(видать инфа поступает по линии спецслужб) Цель превратить Иран ,Сирию, КНДР в подобие Ирака -Ливии( и потом грабить Безбожно и бомбить ,бомбить, бомбить.. )безнаказанно...Россия пока им этого не позволяет, что осталось ! И готова воевать ,против беспередела и грабежа...
      Либероид-
  3. Holsten Сегодня, 10:18
    Я почему-то убеждён , что это заявление не фигура речи
    Holsten
    1. Либероид- Сегодня, 10:49
      Цитата: Holsten
      Я почему-то убеждён , что это заявление не фигура речи

      Готовится провокация , я тоже чую...Чертей мочим , слишком быстро!
      Либероид-
  4. kenig1 Сегодня, 10:20
    На фотографии похоже "Скад" или его иранская модернизация.
    kenig1
    1. Чёрный Сегодня, 10:45
      Уверен, что американцы на военную операцию против Ирана не решаться. Им бы повоевать чужими руками, как в Ираке, а с иранцами такое вряд ли прокатит
      Чёрный
  5. sa-ag Сегодня, 10:21
    это они американам в ответ на их законопроект о применении вооруженной силы против Ирана? Ну в принципе ответить надо, только вот в реале картинка будет несколько иной
    sa-ag
  6. Jovanni Сегодня, 10:24
    Если враг допустит ошибку, то наши ревущие ракеты обрушатся им на головы,
    - сказал Хаджизаде на конференции, посвященной начавшемуся в субботу основному этапу учения ВКС КСИР, которое проходит в провинции Семнан.


    Враги Ирана! Учите таблицу умножения! А, да, ещё правописание...
    Jovanni
  7. sub307 Сегодня, 10:33
    Ну да..., делались и ранее заявления:"10 марта 2016 Хаджизаде сделал заявление, что ВКС КСИР располагают ракетами, способными поразить Израиль"..
    На 2014 год "... в ВВС КСИР находятся все баллистические ракеты (кроме вышеупомянутых тактических ракет сухопутных войск). Это до 20 пусковых установок (ПУ) «Шехаб-1/2» (до 600 ракет «Шехаб-1», до 150 «Шехаб-2»), скопированных с северокорейских «Хвасон-5/6» (дальность полета — до 500 километров), 32 ПУ БРСД «Шехаб-3» (северокорейские «Нодон», до 1500 километров). Имеется также неизвестное количество ракет других типов, наиболее перспективными и современными из которых следует считать БРСД «Седжиль» (дальность — до двух тысяч километров)." https://topwar.ru/54800-armiya-irana-samaya-eklek
    tichnaya-v-mire-podrobnee-http-ruspltru-world-arm
    iya-irana-samaya-eklektichnaya-v-mire-11400html.h
    tml

    Это "Шехаб-3" стартовали на испытаниях.
    sub307
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    Иран без колебаний обрушит свои ракеты на головы врагов

    Вот так. Чем дальше в лес тем толще партизаны. А может Трамп не с того начал? Ирану грозят и грозили все президенты Сша, а итог - Иран стоит и наверное еще долго стоять будет. При этом его подразделения не плохо мочат радикалов в Сирии.
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 10:52
      Нет.

      Иранский фатимиюн всегда бежит первым, бросая технику и оружие.
      КСИР воюет +/-, много потерь, в том числе и в высшем офицерском составе.
      Армейцы пока неясно как воюют - в Южном Алеппо были только парашютисты в несколько рот с легким вооружением.

      В любом случае - их зона ответственности Туман-Ейс была прорвана бабахами на всем протяжении. Что в свою очередь открыло возможность прорываться уже в сам город на Учебку ну вернее не так, они там прорывались на юге с целью отрезать Хадер, а затем перерезать дороги идущие в Алеппо - взяв все силы в западном и северном Алеппо в котел, но Тигры взяли восточное Алеппо в котел раньше и пришлось менять план, с Хан Тумана идти прорываться через учебки.


      Самые стойкие в Сирии - ливанцы, они очень редко бегут, а если и бегут то с техникой и вооружением.

      В Ираке наиболее мотивированные добровольческие бригады - та же Имам Али, иракская Хезболла, отряды входящие в Бадр.
      donavi49
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
        Самые стойкие в Сирии - ливанцы, они очень редко бегут, а если и бегут то с техникой и вооружением.

        Вы когда пишите, то хоть на определенные факты опирайтесь. В Сирии отлично воюют как иранцы, так и "Хезбола", которую Израиль и на дух не переносит.
        rotmistr60
        1. donavi49 Сегодня, 11:33
          Я же написал. Иранцы разные. В любом забеге аванград - фатимион. Он же и главный поставщик техники с вооружением для бабахов всех мастей. В Южном Алеппо они были чемпионы по скоростным забегам, да и в Пальмире тоже, судя по фоткам ИДшек/брошеных танков с символикой.

          КСИР воюет +/- но их мало. Парашютисты реально применялись лишь в Южном Алеппо - но задачу не выполнили, Туман был потерян. весь 25 км балкон безопасности (Ейс-Туман) обрушен. Собственно это и позволило затем бабахам нанести удар через 1070 и учебки, где оборона была наиболее слабая (после отбития Тумана в ходе наступления Сулеймани - направление стало тыловым), а не убиваться в лоб. В Самарре находиться отдельная тактическая армейская группа еще с начала войны в Ираке - но она применялась лишь очень ограничено в 2015-начале 16, задача группы защищать шиитские святыни.

          Хезы отлично воюют, я и написал. Опять же в Южном Алеппо - когда Ейс бабахи брали, с одной высотки пошел забег, который вызвал забег и из города, а на ключевой высотке 12 Хезов + иракцы (2 Хамви - один из которых Нусрачи починили и сейчас вот в Идлибе используют в разборках с Ахраром) + сколько-то сирийцев - бились до конца, практически на сутки задержав бабахов и закрыв возможность сразу же пройти дальше к Хадеру (где на фоне забега пошла паника). Все 12 Хезов погибли (одни из самых больших единовременных потерь), большинство иракцев тоже, часть сирийцев попала в плен где они были казнены.
          donavi49
        2. ватник Сегодня, 12:41
          Цитата: rotmistr60
          Вы когда пишите, то хоть на определенные факты опирайтесь

          Зачем donavi49 нужны факты? Вы что ещё не поняли он же израильский "подпевала"
          ватник
  9. Рабинович Сегодня, 10:59
    Бешеного пса туда направить.
    Рабинович
  10. фа2998 Сегодня, 11:12
    Цитата: sub307
    Это до 20 пусковых установок (ПУ) «Шехаб-1/2» (до 600 ракет «Шехаб-1», до 150 «Шехаб-2»),

    И вот это удивляет!Они думают спокойно ездить,перезаряжатся как на учениях.На каждую ПУ по 30-40 ракет.Основными мишенями БПЛА и КР и авиации будут именно ПУ! request hi
    фа2998
    1. ватник Сегодня, 12:49
      Цитата: фа2998
      Основными мишенями БПЛА и КР и авиации будут именно ПУ!

      Вы что думаете так просто будет найти ПУ БР на просторах Ирана? Сильно сомнительно что даже США сможет себе это позволить тем более Израиль.
      ватник
  11. 72jora72 Сегодня, 11:15
    Цитата: Рабинович
    Бешеного пса туда направить.

    К вам в Израиль?
    72jora72
  12. Wiskar Сегодня, 11:40
    Эти возмущения до первой пары ракет в Тегерану. Там быстро поймут что к чему и сразу захотят жить. Если США реально захотят поиметь Иран, то порвут как тузик тряпку. Подгонят пару АУГ, базы самолётные есть в соседних странах.
    Если что, то вопрос встанет скорее такой - загонять их в прошлый или каменный век.
    А если ударяет вдруг по Израилю, то конечно смотря куда и с каким ущербом, так как обратно из Израиля прилетят куча Иерихонов с разделяющимися боевыми частями и с подводных лодок по полной. Не говоря уж, что те и те могут нести ЯО.
    Иран обезьяны с гранатой в этом и проблема. Но даже обезьяны хотят жить и на это надежда.
    Wiskar
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:52
      Василий,вы можете понять что эти заявления сделаны для самоуспокоения, ибо сша расширили санкции против Ирана, и власть иранская боится что сша хотят Иран унечтожить.
      Изгоняющий либероидов
      1. Wiskar Сегодня, 11:57
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Василий,вы можете понять что эти заявления сделаны для самоуспокоения, ибо сша расширили санкции против Ирана, и власть иранская боится что сша хотят Иран унечтожить


        Я не только могу, я и знаю, что это для внутреннего потребления в Иране. Чтоб народ в тонусе держать, как Северная Корея делает, ну или разные террористы типа хамаса, Хизбаллы, которые обещают много и чуть ли не сбросить евреев в море, но даже ихний осёл понимает, что победить у них шансов нет никаких. Ущерб какой-то да конечно, но не более. Однако обещают они все много, чтобы поддерживать боевой дух, чтобы объяснять почему так хреново живут те, кто под их властью итд.
        Wiskar
    2. Taran 75 Сегодня, 12:10
      с них будете запускать lol
      Taran 75
      1. Wiskar Сегодня, 12:40
        Цитата: Taran 75
        с них будете запускать


        Нет, с этих -


        Подводный флот Израиля пополнился пятой субмариной класса "Дельфин"


        Во вторник, 12 января 2016 года, на военно-морской базе в Хайфе состоялась торжественная церемония принятия в боевой состав субмарины "Рахав". На базу ВМС по этому случаю приехали глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Моше Яалон и командующий ВМС Рам Ротберг.

        Субмарина "Рахав" стала пятой субмариной класса "Дельфин" в ВМФ ЦАХАЛа. Она идентична лодке "Танин", полученной прошлым летом. И также превосходит по основным своим характеристикам первые три подлодки данного класса: "Дельфин", "Левиатан" и "Ткума".

        По своим параметрам "Танин" и "Раав" входят в ряд самых современных подводных лодок в мире. Эти подлодки оснащены новым комбинированным дизельным и электрическим двигателем, разработанным специально по израильскому заказу и позволяющим значительно увеличить срок нахождения под водой, а также другими технологическими новинками.

        По данным иностранных СМИ, "Дельфины" обладают способностью запуска ракет с ядерной боеголовкой.

        http://www.newsru.co.il/israel/12jan2016/rahav_00
        7.html
        Wiskar
        1. Taran 75 Сегодня, 12:46
          а Иранцы на этих с калибрами .... laughing
          Taran 75
    3. alexleony Сегодня, 12:15
      Пока США будет пытаться рвать Иран,новый Моисей будет собирать толпы выживших для блуждания по пустыням в поисках нового дома.
      alexleony
      1. Wiskar Сегодня, 12:44
        Цитата: alexleony
        Пока США будет пытаться рвать Иран,новый Моисей будет собирать толпы выживших для блуждания по пустыням в поисках нового дома.


        Израиль защитит свой дом, не волнуйтесь smile . Благо недавно начали вводить в войска две системы - Праща Давида и Хец-3.
        Wiskar
    4. ватник Сегодня, 12:45
      Цитата: Wiskar
      Там быстро поймут что к чему и сразу захотят жить.

      Вообще то ранее Иран 8 лет воевал с Ираком и не бомбёжки его городов не жертвы в количестве миллиона человек его особо не пугали.
      Цитата: Wiskar
      А если ударяет вдруг по Израилю, то конечно смотря куда и с каким ущербом, так как обратно из Израиля прилетят куча Иерихонов с разделяющимися боевыми частями и с подводных лодок по полной. Не говоря уж, что те и те могут нести ЯО.

      Очередной бред богоизбранных? laughing
      ватник
      1. Wiskar Сегодня, 12:48
        Цитата: ватник
        Вообще то ранее Иран 8 лет воевал с Ираком и не бомбёжки его городов не жертвы в количестве миллиона человек его особо не пугали.


        Сравнили попу с пальцем laughing



        Цитата: ватник
        Очередной бред богоизбранных?


        Я в курсе, что реальность вас пугает bully
        Wiskar
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:49
    "Каким врагам"-нехорошим fool ,враг не может быть по сути своей хорошем fool ,он же не друг am
    Изгоняющий либероидов
  14. alexleony Сегодня, 12:06
    Вот здесь описывают,что у Ирана слабое ПВО,истребители старые и т.д.,а у ИГИЛ этого вообще нет,а сколько лет уже утюжат и уничтожить не могут.В Йемене повстанцы чем воюют?Почти одним стрелковым против саудов с их современным вооружением.Я не думаю,что Иран сдастся после первых же потерь от массированного удара.
    alexleony
    1. Стирбьорн Сегодня, 12:36
      ну так Иран это целое государство - они не могут просто так перейти к тактике партизанской борьбы. Вы еще талибов вспомните
      Стирбьорн

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