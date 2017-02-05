Тегеран пригрозил обрушить «ревущие ракеты» на головы своих врагов
В случае необходимости, Иран без колебаний обрушит свои ракеты на головы врагов, передает РИА Новости заявление командующего Военно-космическими силами КСИР генерала Амира Али Хаджизаде.
- сказал Хаджизаде на конференции, посвященной начавшемуся в субботу основному этапу учения ВКС КСИР, которое проходит в провинции Семнан.
О каком конкретно враге идет речь, командующий не сказал.
Учение элитных подразделений КСИР началось вскоре после того, как Вашингтон объявил о расширении антииранских санкций, введенных в связи с испытаниями Тегераном новой баллистической ракеты, которое прошло 29 января в окрестностях города Семнан.
– отметил Хаджизаде.
В ходе маневров иранцы намерены задействовать различные ракетные системы и РЛС отечественного производства. Как отмечало иранское руководство, тренировки призваны показать готовность страны противостоять внешним угрозам. Они проходят под лозунгом «презрение к санкциям и угрозам».
Если враг допустит ошибку, то наши ревущие ракеты обрушатся им на головы,
- сказал Хаджизаде на конференции, посвященной начавшемуся в субботу основному этапу учения ВКС КСИР, которое проходит в провинции Семнан.
О каком конкретно враге идет речь, командующий не сказал.
Учение элитных подразделений КСИР началось вскоре после того, как Вашингтон объявил о расширении антииранских санкций, введенных в связи с испытаниями Тегераном новой баллистической ракеты, которое прошло 29 января в окрестностях города Семнан.
Подготовительный этап, который предшествовал началу учений, прошел успешно
– отметил Хаджизаде.
В ходе маневров иранцы намерены задействовать различные ракетные системы и РЛС отечественного производства. Как отмечало иранское руководство, тренировки призваны показать готовность страны противостоять внешним угрозам. Они проходят под лозунгом «презрение к санкциям и угрозам».
Использованы фотографии: AFP