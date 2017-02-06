Записки Колорадского Таракана. Эй, а как же я?
Приветствую вас, уважаемые читатели и, главное, читательницы. Простите уж за долгое молчание. Обстоятельства...
А всё-таки великий у нас с вами язык! Пытался вспомнить, в каком языке можно ещё составить предложение из трех гласных букв. Да так составить, чтобы понятно было. Ничего не вспомнил. Только великий и могучий дает такую возможность. За такой язык и подраться можно и нужно. Тремя буквами я попытался выразить главный вопрос сегодняшней Украины. Кто бы мог подумать ещё пять-десять лет назад, что такая страна поместится всего лишь в трёх русских буквах? И настоящее, и будущее...
А сколько совершенно непонятных для нерусской души возможностей дает эта самая русскость? Вспомните стариков своих. Как жизни учили вас... Я вот помню, дед рассказывал, как надо скорость ветра определять. Поделюсь с вами знаниями.
Для определения скорости ветра достаточно посмотреть на птиц. Планирует голубь на ближайший мусорник с выкрутасами всякими. Что это значит? А значит это, что ветра на улице нет. Можно спокойно выходить. Без риска стать героем одноименного романа.
А вот если крыльями машет, чтобы добраться до отходов... Тут, значит, уже ветер есть. С опаской выходить надо. А если крыльями машет, а "стоит" на месте, значит, нечего делать на улице. Сильный ветер. Но бывает и так, что летит хвостом вперед. Все! Даже радио включать не нужно. Штормовое предупреждение гарантируется. Сиди за стеклом и смотри за... голубями. А для особых экстремалов есть и совсем плохая примета. Только смотреть надо за чайкой или стрижом. Если чайка или стриж летит хвостом вперед, то хватай пожитки и беги в подвал. Ураган. Тут уже стекло может не спасти.
Это я к чему вспомнил-то? Смотрел ваши политические шоу по телевизору. Создалось мнение, что ваши эксперты голову поднять к верху не желают. Радио слушают и мысли "рожают" умные. Голуби и прочий летающий вздор их не интересуют. Так что, позволю себе высказать свою тараканью точку зрения на то, что сегодня творится у нас на Донбассе.
Никто не назовет сегодня сферы жизни на Украине, где есть хоть какая-то перемога. Не в печати или других СМИ, не в выступлениях наших политиков и волонтеров. А в жизни.
В экономике полный швах. В политике... Даже Вышиванок стал подумывать об обмане европейцами и американцами "простодушных" украинцев. И безвиз уже почти никому не нужен. Оказывается, что правы были те, кто говорил просто о туризме, а не о возможности жить и работать в Европе. Даже "ветеранов АТО" и "киборгов" всяких бьют в украинских городах. Бьют просто за то, что участвовали в этой войне.
А что в Раде происходит? Скорпионы начали драку между собой. "Кусают" все и всех. Не взирая уже на "этикетки" своих партий и движений. Да и за границу "отдыхать" ездить зачастили. "Нажитое непосильным трудом" тихо-тихо вывозят. Даже Ляшко уехал отдохнуть... Ну посмотрим, сколько вывезут... "КрАЗов". Поговаривают, что наши фермеры уже присматриваются к помещениям в Раде. Свинарники и коровники хотят там организовать. Очень завидуют быстрому "откорму" депутатов.
Почему со свиньями не попробовать повторить, учитывая, что разница невелика? Что генотипически, что фактически?
А законы, которые сейчас "на слуху"? Про пенсионный возраст и прочие "демократические завоевания"? А цены на продукты и коммуналку с 1 февраля? А начало "ползучего наступления" на Донбасс? Сложите все, о чем я вас информировал в одну корзину. Не только сегодня, а вообще.
Какой вывод получится? А вывод крайне неутешительный. Страна находится на "выходе из кишечника". Страна стоит на пороге развала и парада суверенитетов. Власть не только Порошенко, но и всей прочей "камарильи" трещит по всем швам. Завтра в "тумане". Любой известный или даже не известный политик может вывести очередных "бандугетев" на улицы.
И, что характерно, пойдут. Еще как пойдут!
А теперь ответ на вопрос, на который умные люди отвечают на ваших политических шоу. Зачем опять убивают мирных и не мирных украинцев на Донбассе? Зачем "русские агрессоры" стреляли по самолету в Черном море? Зачем все эти постановочные вопли о страданиях людей под обстрелами? Зачем передвижные крематории на линии соприкосновения?
С крематориями все ясно. ЧВК сегодня здорово получают по морде лица от республиканцев. Там уже не десятки "утилизированных". Счет на сотни. А куда их девать? Украинцев можно домой отправить или клоунаду с похоронами в центре Киева устроить. А поляков? Грузинов? Чеченцев? А прочих иностранцев? "Их там нет"...
Зачем война? Надеюсь, вы не думаете, что Украина серьезно хочет "вернуть Донбасс"? Про прочую ерунду даже писать не буду. И территории эти уже никому не нужны. Там столько денег потребуется, чтобы все восстановить, что даже Россия или ЕС не "потянут". Куда Украине-то?
Стрельба идет для того, чтобы вынудить "международное сообщество" ввести хоть какой-то "миротворческий контингент". Даже на русских согласны. Чтобы "предотвратить и не допустить"... Да, это сохранит жизни стариков и детей Донбасса. Да, это сохранит микрореспублики. Но главное, это сохранит существующую власть в Киеве! Хотите вы этого или не хотите, но "миротворцы" будут именно той силой, которая удержит у власти всю эту мразь. Да, и сохранит, на какое-то время, единство страны.
Вот такие наши тараканьи думы... А вы, наверное, заждались новостей. Это правильно. Главное всегда лучше видно в мелочах. Потому тараканы и осведомлены лучше, чем люди. Мы к земле ближе. И по "количеству и качеству крошек" всегда определим уровень жизни людей...
Уже несколько лет самой популярной темой наших разговоров является тема российского газа и газа вообще. Я иногда разговариваю с россиянами. Странно, но почти никто из вас не знает, сколько у вас газа. А сколько добывается, знают только специалисты именно по этим вопросам. Вы нас спросите! У нас каждый хлопец вам скажет, сколько в хранилищах, сколько по транзиту идет, сколько закупаем "словацкого" газа.
Так вот. Много раз я писал о зрадах в этом вопросе. И вот, наконец, наступила перемога! Украина установила рекорды! Первый рекорд по импорту. Мы в январе закачали в хранилища рекордное количество "западного" газа! 1,45 млрд. куб. м. Пануем по полной. Потребляем-то всего 92 млн. кубометров в сутки. Газовые плиты и колонки вообще не выключаем. Зачем краны портить? Пусть горит газ. У нас много ... теперь.
А вот второй рекорд. В наших подземных хранилищах рекордно низкий уровень заполнения. Всего 31%. Или 9,8 млрд. куб. м. Только за январь мы там забрали 2,1 млрд. куб. м. Рекорд!
А всё почему? Да потому, что конфорки на газовых плитах не отключаем и форточки не закрываем в квартирах. А как иначе объяснить такую ситуацию? Заводы остановили. Газ "бодяжим" до такой степени, что он просто горит, но тепла почти не дает. Всяким там льготникам отключили совсем. И что? Рекорд?
Нет, конечно классическое "а сколько там той зимы..." никто не отменял. Но... Холодно же! Опять же, какие-то» не извлекаемые» запасы там... Как это не извлекаемые? Для народа, который море выкопал, не извлекаемые? Это что, мы свои кровные 5 млрд куб. м. из своих же хранилищ не извлечем? Ага… Плохо вы нас знаете. Тут уже ходит идея "импортозамещения". Если в хранилища вместо агрессорского газа залить украинскую воду, то ещё пару миллиардов можно забрать.
А "Газпром" ваш жестокий и бесчеловечный. А ещё наглый. Вот что ему стоило увеличить транзит через Украину? Сказал бы, что спасает Европу от морозов. А мы бы под шумок себе откачивали. Так нет же. Заместитель Миллера так ехидно заявляет — "Вопрос об увеличении транзита через Украину и Польшу на повестке не стоит..." Эй, а я?
Спасибо панам нашим. В смысле, полякам. Не бросят своих хол..., ой, друзей. Они там замутили балтийскую трубу из Норвегии. Ну и терминалы для сжиженного газа построили. Так, надеемся, и нам перепадет правильного газа от щедрот польских. Наверное, и в Финляндию Петро Лексеевич ездил в том числе и по этому вопросу... Может, подкинут финны деньжат в гаманок украинский... На газ норвежский.
Правда, тут специалисты поговаривают об очередной зраде. Оказывается, в Европе всего два поставщика газа. Россия и Норвегия. Остальные спекулянты. Купи-продай. Так если мы только собираемся покупать норвежский газ, тогда чей мы покупали до этого? Какой-то не патриотичный вопрос возникает. Мы, конечно, идиоты, но даже идиоты иногда здравые мысли рожают. А в целом, даже враньё иногда кажется правдой. Но даже в этом случае, начинается понимание страшного. Украинцев уже не держат за идиотов. Украинцы уже в достаточном количестве идиоты...
А уголь? Знаете, слышал тут разговор между двумя молодыми людьми. Разговаривали о кличках в школе. Одного звали Винни Пухом. Все посмеялись. И сделали вывод. Парень в школе был толстым. Ответ юноши меня убил... "Не я был толстым. Друзья были свиньями... Пятачками".
Вот и наши такие же. Без уголька-то донецкого мы обойтись не можем. Хоть тресни, а южноафриканская галька в топках наших ТЭЦ не горит. Хоть что делай. Не горит и всё тут. А патриоты из числа АТОшников дорогу перекрыли. Да ещё и рельсы порезали.
Понятно, что патриоты из Рады уже поставили задачу ежемесячно снижать зависимость от донецкого угля на 30%. Волевым решением "убить" добывающую промышленность "сепаратистов". А то нам приходится "платить" за уголь электроэнергией "наших" ТЭЦ. А на какие шиши это делать? И по каким технологиям?
Первый результат такой блокады уже есть. Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы. А это значит, что отапливаются только Николаевка и сама станция. А как только уголёк кончится... Произойдет самое страшное. Размораживание станции и города. О теплоснабжении можно будет забыть на годы. Если прожить эти годы.
Правда лазейку всё-таки оставили. Железнодорожная ветка Луганск-станица Луганская-Счастье пока не перекрыта. Подтягивают уголь потихоньку. Пока... Вот вопрос возникает. Может в качестве жеста доброй воли передать республиканцам Семена Семенченко и Парасюка? Ну как предложение о "поговорить"...
Голова у Вышиванка от такой информации идет кругом. Газ от агрессора, уголь от сепаратистов, "Экономика в клочья" и увеличение привлекательности российского рынка для европейцев и американцев. Фейковая российская армия, о чем говорят друзья Украины из Европы и США, почему-то внушает ужас мощной американской и натовской армии... Что-то тут не сходится.
Хотел написать ещё и о гривне. Но не буду. Чтобы вас не расстраивать. Вы то ждете, когда гривна, как нашкодившая сестра, станет равной рублю. А вот дудки. Щё не вмерла наша гривна. Даже официально двух рублей не достигла" перемога! 46 копеек! Правда, у перекупов вы за такие деньги не купите рубль. Но, главное-то официальный курс! Так что, хоть здесь мы вам шпильку в... куда-нибудь вставили.
Тараканушка моя тут тест психологический проходила. Из женского журнала. Оказалось, прекрасный тест, чтобы отвадить от всех и всяких тестов совсем. Представляете, нужно взять макароны и пришить штук двадцать к шторе. А потом попробовать объяснить себе, зачем вы это сделали. Надо было слышать Тараканушку. Монолог достойный Шекспира. Правда печатать его нельзя. Цензура и культура не позволяют. Но досталось всем. И редактору журнала и самой Тараканушке. Критика и самокритика в высшем исполнении обиженной женщины... Красота... Музыка...
К чему это я? Так к культуре решил перейти. А то вы нас все время упрекаете, что у нас нет собственной культуры. Так вот, теперь есть! Мы очередную перемогу организовали! Взяли и ... вернули одному из музеев название, которое было предоставлено... Советской властью! Как вам перемога? Садитесь на стулья и читайте дальше.
У нас в Киеве переименовали Национальный музей русского искусства в Национальный музей Киевская галерея! Именно так назвали большевики конфискованную коллекцию семьи промышленников и меценатов Терещенко в 1922 году! Шах и мат всем российским пропагандистам! Наша, украинская история! И галерея наша.
Мда... А как же декоммунизация? Потом вопросы возникнут. Все эти Репины, Айвазовские, Перовы, Врубели... Я уже про Васнецова и говорить не буду. Надо срочно переводить их в украинцев. Может конкурс всеукраинский объявить? Кто откуда родом... С Врубелем просто. Одессит. А вот с Васнецовым? Новороссом нельзя называть. Там сепаратисты. А картины писал по русским сказкам... Пусть из Харькова будет. По новым данным наших историков, которые тщательно скрывали "кляты москали"...
Кстати, для любознательных. Откройте нашу, украинскую википедию. То, что я написал выше, уже давно там красиво изложено. Айвазовский, Ге и Репин уже наши художники!
Есть старая новость, о которой просто нельзя не поговорить. Уж очень как-то просто все отреагировали на эту новость. Итак, в Харькове будут изданы дневники Йозефа Геббельса. Пока за 1944-45 гг. Понимаю, что вы сейчас возмущены. Только ведь не знаете простую истину. Точнее, ответ на вопрос "Зачем?".
Мы же умные. Мы предполагаем, что русские будут возмущены фашистской агитацией и распространением идей нацизма. А чего возмущаться-то? Я сейчас процитирую издателя этих дневников Александра Красовицкого. Чтобы поставить все точки там, где положено.
"Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу".
А знаете, что сказал Вышиванок по этому поводу? Причем я проверил, не соврал. В США, в книжном магазине, можно купить не только творения сподвижников Гитлера, но и "Майн кампф". А нацистский флаг можешь повесить даже на собственную ферму. Врага нужно знать досконально. Т.е. читай малыш книжку и определяйся кто ты есть в этой жизни...
Я понимаю, что для американцев вторая мировая, точно так же, как и первая, примерно так же, как для нас война в Анголе, к примеру. Да, наши там воевали, погибали. Но для большинства людей это просто история. Просто события где-то. А вот для советских людей, для европейцев, вторая мировая это горе и кровь миллионов... Тема страшная.
Пока я вам тут излагал свои мысли Порошенко "наконец-то поговорил с Трампом». Перемога! И Трамп обещал помочь установить мир на Украине. Правда, вместе с Россией (вот ведь скрытый сепаратист) и другими вовлеченными странами. Мне вот интересно, кто хорошо знает английский американский. Есть там различие между словами, как в русском языке? Ну, между "бесчеловечно" и "безлюдно"? В английском есть. А в американском варианте есть? Трамп понимает, что Порошенко стремится сделать Донбасс безлюдным и делает это бесчеловечно или нет? Вопрос...
Не хочется заканчивать на мрачном событии. потому, получите очередную перемогу для настроения. Трамп встретился с Тимошенко! Шах и мат Петру Алексеевичу! Женщины коварны. "Вашингтон пост" подтвердила встречу и даже совместную фотографию. Правда, дипломатично так. "Неформальная встреча..."
А дело, на самом деле, было так. 2 февраля в Вашингтоне Юля участвовала в молитвенном завтраке. Что это такое, я не знаю. Но президент США туда тоже приехал.
Попробуйте решить проблему организации встречи с президентом совершенно не интересной ему дамы. Не решите, кроме, может быть, Егозы. Тут женский ум необходим. Или Юлин.
Так вот, завтракает Дональд... Компоты всякие пьёт. Кока-колы там. А организм-то, когда что-то получает, должен от прочего избавляться... Для этого, ну вы знаете, существуют специальные демократичные комнаты. Туалеты. Там любой президент беззащитен. Иногда, открою государственную тайну, даже без нижнего белья... С голыми, так сказать, первичными половыми признаками.
Ну Трамп и побежал избавиться от излишков кока-колы в этот самый туалет. Выходит, счастливый такой. А тут бац. Юлия Владимировна собственной персоной. Ну как, хав ду ю ду? Трамп туда -сюда. А куда ты от туалета убежишь. Пришлось селфи сделать с пани украинским политиком и парой фраз перекинуться. Вот вам и "историческая встреча" организовалась... Вот такая она у нас фемина, как сказал бы известный киевский мошенник Паниковский... Жаль, давно жил.
А с другой стороны, может, это и наши СМИ додумали. Главное, встреча была. Кратковременная и неформальная. Уж не хочет ли "газовая принцесса" съесть "шоколадного короля" с помощью американского босса?.. Поживем — увидим.
А пока всем до встречи. Последний месяц зимы всегда самый трудный. Хоть и короткий. Будет март — отогреемся. Потом травка пойдет... Витамины... Весной все и происходит... Надеюсь, что произойдет только хорошее. Пусть горе и беда обходят ваш дом стороной. Пусть всегда будет солнце в ваших глазах!
Автор: Таракан Околорадский