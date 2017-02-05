12:53 05 февраля

У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие

Неизвестные похитили огнестрельное оружие из машины французских солдат, которые зашли пообедать в ресторан «Макдоналдс», – передает РИА Новости сообщение телеканала LCI.

У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие


Согласно информации, инцидент произошел средь бела дня в четверг в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции.


«Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле», – говорится в сообщении.

Вернувшись, военнослужащие увидели, что боковое стекло автомобиля разбито, а две винтовки и боеприпасы к ним пропали.

Солдаты вызвали полицию. В настоящее время проводится поисковая операция, в которой задействованы десятки правоохранителей и полицейский вертолет.

По предварительным данным, преступников было двое. Ведется следствие.

Использованы фотографии: fotohomka.ru
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Комментарии 52
  1. Холуай Сегодня, 11:54
    Да уж...и сказать нечего
    Холуай
    1. Pirogov Сегодня, 11:54
      Цитата: Холуай
      Да уж...и сказать нечего

      Лягушка с ружьём ,новый прикол !
      Pirogov
      1. oleg-gr Сегодня, 11:56
        Вот это пообедали. Видимо совсем армейский устав не чтут.
        oleg-gr
        1. ПАМ Сегодня, 12:05
          Цитата: oleg-gr
          Вот это пообедали. Видимо совсем армейский устав не чтут.

          а что в их армейском уставе (я вот не в курсе, что и как там у Французов)
          ПАМ
          1. cniza Сегодня, 12:23
            Название статьи , уже звучит как анекдот и что такое Устав они уже , видимо , и не знают , а ещё задираются...
            cniza
            1. Nosgoth Сегодня, 12:25
              А в СССР и России оружие у военных и правоохранителей ни разу не "уходило"? Были случаи и поглупее.
              Nosgoth
              1. Татьяна Сегодня, 12:44
                Вообще-то давно известно, что в машине на виду у прохожих нельзя оставлять какие-либо соблазнительные вещи и наполненные пакеты, чтобы не провоцировать на кражу всякого рода автомобильных воров.
                А тут целое ОРУЖИЕ!!! и ПАТРОНЫ к нему! Ребята-французики, наверное, призваны на службу из каких-нибудь глухих деревень.
                Татьяна
        2. 210окв Сегодня, 12:40
          Это еще раз подчеркнуло опасность жрачки у макдака..
          Цитата: oleg-gr
          Вот это пообедали. Видимо совсем армейский устав не чтут.
          210окв
      2. 210окв Сегодня, 12:04
        Лягушке(французику)ружье ни к чему..А вот всяким утыркам,живущим или нашедшим прибежище во Франции в самый раз..А военные эти последние раздолбаи-заставить их самих искать до посинения.. sad
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Холуай
        Да уж...и сказать нечего

        Лягушка с ружьём ,новый прикол !
        210окв
      3. Чёрный Сегодня, 12:07
        хорошо что самих не украли.....в гарем wassat
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 12:02
      А дома готовить пищу не пробовали? laughing
      сибиралт
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:10
        Цитата: сибиралт
        А дома готовить пищу не пробовали?

        А какая разница, стволы всё равно в машине бы оставили! laughing
        GELEZNII_KAPUT
    3. Проксима Сегодня, 12:11
      Солдаты вызвали полицию. (из текста)
      *********************************************
      Даже как-то слух режет.
      Проксима
    4. xetai9977 Сегодня, 12:35
      Удивительная беспечность! И это во Франции, где всем туристам советуют покрепче держать сумки и присмотреть за карманами. особенно в иммигранском обществе.
      xetai9977
      1. Дембель77 Сегодня, 12:48
        Бывает... а вообще-то в армии нет слова потерял, а есть слово - пр...бал...
        Дембель77
  2. Altona Сегодня, 11:54
    При таком обилии марокканцев, алжирцев, арабов в французской столице как то наивно оставлять оружие в салоне на виду.
    Altona
    1. Громобой Сегодня, 12:08
      А обвинят русскую мафию.Нам не привыкать,прорвёмся! laughing
      Громобой
    2. xetai9977 Сегодня, 12:36
      "При таком обилии марокканцев, алжирцев, арабов"
      Негров забыли. Они как муравьи там
      xetai9977
  3. новичок Сегодня, 11:55
    ну это уже диагноз. помнится в прошлом году у французских же , но уже полицаев стырили оружие, тоже во время обеда.
    новичок
  4. volodya Сегодня, 11:56
    Намечается теракт!Осталось украсть грузовик!
    volodya
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:06
      Намечается теракт!Осталось украсть грузовик!


      what Поосторожнее с прогнозами...вдруг в ШАРЛИ-ЭБДО снова ринутся...алле французы...вот шутка вам будет.
      Тот же ЛЕХА
      1. Дамир Сегодня, 12:51
        вдруг в ШАРЛИ-ЭБДО снова ринутся
        я простите в этом случае аплодировать буду!!!!!
        Дамир
    2. 210окв Сегодня, 12:42
      Зачем автоматы,когда есть грузовик..А хотя если вместе то это уже будет оружие массового поражения...
      Цитата: volodya
      Намечается теракт!Осталось украсть грузовик!
      210окв
  5. Maksud Сегодня, 11:57
    Война войной, а обед по расписанию. laughing
    Maksud
  6. Laksamana Besar Сегодня, 11:57
    Зачётно, я даже не представляю что со мной в армии было бы, если я просто где-то оружие оставил, а не то что украли. smile
    Laksamana Besar
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:59
    "Весело и вкусно в Макдональдс" lolДБ! fool
    Изгоняющий либероидов
  8. Machete Сегодня, 12:01
    Великие натовские воины.
    Machete
  9. bionik Сегодня, 12:03
    Растяпы!!!!! laughing
    bionik
  10. pvv113 Сегодня, 12:03
    Что же это за вояки, которые личное оружие без присмотра оставляют?
    pvv113
  11. raid14 Сегодня, 12:03
    Расп.дяи! Ну хотя бы в багажник положили, если тяжело с собой в Мак. взять.
    raid14
  12. Altona Сегодня, 12:06
    Цитата: Maksud
    Война войной, а обед по расписанию.

    -------------------------
    Обед обедом, а война по расписанию. lol
    Altona
  13. Горный стрелок Сегодня, 12:06
    Расслабоны. Ничто их не научит. Мои девочки, когда были в Париже ( жена с дочкой) отмечали огромное количество негров и арабов прямо на улицах, и их беспардонное поведение. Ну, если у французской армии можно "тырить" оружие прямо у кафе - то МЕЧЕТЬ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ - не за горами.
    Горный стрелок
  14. Machete Сегодня, 12:09
    Не удивлюсь, если в ближайшее время из этого оружия теракт устроят.
    Machete
  15. Смог Сегодня, 12:11
    Хотел задать вопрос-А башки свои безмозглые они в машине не оставили?
    Но ответ родился сразу- Не, не оставили.
    Потому что они в нее ели.




    Хомячки боевые, блин
    Смог
  16. DEZINTO Сегодня, 12:16
    А в багажник положить автоматы не судьба?

    Я даже нотник под кресло убираю, а тут автоматы, во франции...пфф .."да пусть валяются"...самое безопасное время же.
    DEZINTO
  17. PValery53 Сегодня, 12:17
    Беспечность французских вояк не знает границ. Расслабухины.
    PValery53
  18. Jovanni Сегодня, 12:17
    Это просто... Вот дебиловоины! И как они намерены победить террористов, если полиции приходится заниматься поисками украденного у "бойцов" оружия?! Честно говоря, первой реакцией была ржачка, но быстро дошло, что потом из этих винтовок убьют кого-то... Стало грустно и обидно, - ну неправильно это, что с бандитами в мире только Россия должна бороться... Сколько можно!
    Jovanni
  19. RUSIVAN Сегодня, 12:18
    У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие
    Страшно представить,что бы с ними было будь они в России обедали....в одних трусах бы очнулись в лесном массиве,а "ружья" бы не тронули...
    RUSIVAN
  20. Познающий Сегодня, 12:20
    ОХ...СЛЕДСТВИЕ ведется на поводку ,- куда и к кому...
    Познающий
    1. avdkrd Сегодня, 12:46
      Цитата: Познающий
      ОХ...СЛЕДСТВИЕ ведется на поводку ,- куда и к кому...

      не в тему, но повеселило)
      avdkrd
  21. Стройбат запаса Сегодня, 12:21
    Это реальные профессионалы! Такие бойцы - сила и опора французской армии и нации! Они гениальны и внимательны.
    Стройбат запаса
  22. domnich Сегодня, 12:22
    Цитата: Холуай
    Да уж...и сказать нечего


    Можно сказать - не только на флоте "бабочек не ловят"
    domnich
  23. Proton Сегодня, 12:26
    Получается,как в «Свадьба в Малиновке»..„а седьмой пулемет,я сменял вот на эти штанишки“ laughing laughing
    Proton
  24. sgapich Сегодня, 12:39
    Подозреваю, что в Израиле такое было бы практически невозможно.
    sgapich
  25. Инжнер-сапер Сегодня, 12:40
    Не! Ну что бы не говорили, а Европа она и во Франции Европа! ДВА преступника украли ДВЕ винтовки. Лишнего не надо! laughing
    Инжнер-сапер
  26. САА Сегодня, 12:42
    По предварительным данным, преступников было двое. Ведется следствие.

    Трое их было! Те дятлы, у которых стволы увели.
    САА
  27. avdkrd Сегодня, 12:45
    вееричные ДБ тъ
    avdkrd
  28. МВГ Сегодня, 12:45
    Дети, истинно дети. И из таких солдат состоят, в большинстве своем, пресловутые силы НАТО. Что европейские, что американские (эти вообще под мостами застревают как порося в ограде). Очень они в придуманные правила искренне верят, а зря....
    МВГ
  29. болот Сегодня, 12:48
    Для Франции обедать в Макдонольсе-это позор.А что стволы увели-бывает.Развездяйство ни кто не отменял.
    болот
  30. Дамир Сегодня, 12:48
    Вот он вред от фастфуда!!!!!! обедали бы у Максима, сдали бы оружие в гардероб где оно сохранилось бы в лучшем виде!!!!!!!!!! однозначно виноват макдоналдс....
    Дамир
  31. Изограф Сегодня, 12:49
    Театр абсурда. Как они свои головы в машине не оставили.
    Изограф
  32. askort154 Сегодня, 12:51
    Как меняются времена. Раньше, у нас ( особенно после ВОВ) постоянно: в городском транспорте, в магазине, в кинотеатре и т.д., "попадались" военные в форме.К ним всегда относились с уважением. В общественном транспорте с них не брали плату. Сейчас такого нет. Человека в военной форме в гражданском быту - давно не встречал, даже "дембелей", а тем более с оружием. В Европе всё наоборот. Европа впадает в экстаз тотальной зависимости от военных. Их запугали "российской агрессией".Они даже на "обед" едут с оружием. Это уже психоз.
    askort154

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