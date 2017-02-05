У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие
Неизвестные похитили огнестрельное оружие из машины французских солдат, которые зашли пообедать в ресторан «Макдоналдс», – передает РИА Новости сообщение телеканала LCI.
Согласно информации, инцидент произошел средь бела дня в четверг в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции.
«Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле», – говорится в сообщении.
Вернувшись, военнослужащие увидели, что боковое стекло автомобиля разбито, а две винтовки и боеприпасы к ним пропали.
Солдаты вызвали полицию. В настоящее время проводится поисковая операция, в которой задействованы десятки правоохранителей и полицейский вертолет.
По предварительным данным, преступников было двое. Ведется следствие.
Согласно информации, инцидент произошел средь бела дня в четверг в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции.
«Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле», – говорится в сообщении.
Вернувшись, военнослужащие увидели, что боковое стекло автомобиля разбито, а две винтовки и боеприпасы к ним пропали.
Солдаты вызвали полицию. В настоящее время проводится поисковая операция, в которой задействованы десятки правоохранителей и полицейский вертолет.
По предварительным данным, преступников было двое. Ведется следствие.
Использованы фотографии: fotohomka.ru