20:58 05 февраля

В Петербурге заложат две «Варшавянки» для ТОФ

В текущем году на «Адмиралтейских верфях» будут заложены первые две подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, передает Интерфакс сообщение источника в российском ОПК.

В Петербурге заложат две «Варшавянки» для ТОФ


В соответствии с контрактом, закладка первой пары лодок проекта 636.3 для ТОФ запланирована на этот год, их передача флоту – в 2019 году,
сказал собеседник.

«Этот темп сохранится в последующие годы с тем, чтобы контракт был выполнен в 2021 году», – добавил он.

Напомним, в сентябре прошлого года Минобороны РФ выдало контракт Объединенной судостроительной корпорации на строительство для ТОФ 6-ти дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Контракт был завизирован гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым и замминистра обороны Юрием Борисовым в ходе форума «Армия-2016».

«Сроки поставки шести лодок: две – 2019 год, две – 2020 год и две – 2021-ом», – сказал тогда Бузаков журналистам.

Агентство напоминает, что ДЭПЛ проекта 636.3 относится к 3-му поколению субмарин и считается одной из самых малошумных в мире. Главное вооружение подлодки – ракетный комплекс «Калибр» с дальностью стрельбы более 2-х тыс. км.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40
  1. 210окв Сегодня, 13:01
    Ну вот и до ТОФа очередь подошла..А то там у них насчет корабельного состава ох как не густо..Собственно это касается и всех наших флотов..
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 13:05
      В этом году на ТОФ наконец то посыпались эпичные долгострои: Комсомольск на Амуре (13 лет ремонта), корвет Совершенный (11 лет строительства). Совершенный прошел размагничивание и начал ходовые испытания.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 13:28
        А с мачтой у него как,опять кувалдами правили...Вообще за такую работу руки оторвать мало..
        Цитата: Zibelew
        В этом году на ТОФ наконец то посыпались эпичные долгострои: Комсомольск на Амуре (13 лет ремонта), корвет Совершенный (11 лет строительства). Совершенный прошел размагничивание и начал ходовые испытания.
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 13:39
          Это нанотехнологии, искусственное старение fellow
          Zibelew
          1. Zibelew Сегодня, 13:51
            Интересно какая толщина брони у кожуха пушки, и есть ли там вообще броня.
            Zibelew
            1. Zibelew Сегодня, 13:52
              Если этот Дом артиллериста на Валдае возят. Хотя если стеклопластиковая, то пару тонн не больше. Технология стелс же, радиопоглощает, либо отражает сигнал.
              Zibelew
              1. demiurg Сегодня, 14:44
                Это всё таки корвет, а не тяжелый крейсер.
                Там итак непонятно как распихали вооружение, а если еще и бронирование, хотя Капцов бы одобрил.
                demiurg
                1. cniza Сегодня, 18:36
                  Главное вооружение подлодки – ракетный комплекс «Калибр» с дальностью стрельбы более 2-х тыс. км.


                  Нравится мне такая подача информация , пусть супостаты гадают на сколько , на самом деле , она может полететь.
                  cniza
            2. Галеон Сегодня, 14:31
              Простите, а зачем броня автоматическому орудию? Или вы думаете, что на том корвете есть броня где-то в другом месте?
              Галеон
            3. ВохаАхов Сегодня, 15:39
              На данной картинке башня сделана из композитных материалов и, поэтому, бронирования не имеет. Так же в башне нет личного состава во время стрельбы, поэтому бронирование тм ни к чему.
              ВохаАхов
            4. Монархист Сегодня, 17:23
              По-моему брони на современных кораблях нет,ведь ,ракете по фигу броня
              Монархист
          2. SG11 Сегодня, 15:14
            Надежда британского флота эсминцы проекта 45 «Дэринг»

            Эй, кому там наши мачты не нравятся?
            SG11
            1. 123dv Сегодня, 20:01
              Это чудо за три лярда зелени вся в пузырях, и борта и надстройка и мачта.
              123dv
    2. андрей юрьевич Сегодня, 16:23
      Цитата: 210окв
      ©

      именно...у нас надводный флот,вообще в "пасынках"...
      андрей юрьевич
      1. Монархист Сегодня, 17:27
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        ©

        именно...у нас надводный флот,вообще в "пасынках"...

        Еще один след"кукурузника"
        Монархист
    3. Тикси-3 Сегодня, 16:29
      Цитата: 210окв
      Ну вот и до ТОФа очередь подошла.

      Где вы это прочитали?...заложат - это не заложили.....по факту новости нужно, по факту
      Тикси-3
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:02
    На мягких лапках , радиус поражения тоже впечатляет .
    Spartanez300
  3. Мар.Тира Сегодня, 13:02
    Так это же здорово!Загрузка предприятия,верфей.Зарплаты.Нарабатывается опыт,флот пополняется.Это и надо для повышения обороноспособности страны,и укрепления экономики.А там глядишь,и новые заказы уже более совершенных субмарин подойдут
    Мар.Тира
  4. Wiruz Сегодня, 13:04
    Не, подлодки, конечно, хорошие. По некоторым показателем они, возможно, и лучшие в мире. Но хотелось бы узнать как там отечественная анаэробная подлодка поживает. "Калина" вроде проект зовётся. Поправьте если ошибаюсь, но закладку таковой анонсировали на 2018 год. Опять переносим сроки?
    Wiruz
    1. Wiruz Сегодня, 13:04
      О! Так я теперь румын?! Надо же laughing
      Wiruz
      1. Тикси-3 Сегодня, 14:23
        привет, болгарин!
        Тикси-3
      2. Rokossovsky Сегодня, 14:23
        Цитата: Wiruz
        О! Так я теперь румын?! Надо же laughing


        — Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
        — Так он болгарин.
        — Да? Какая разница?
        laughing hi
        Rokossovsky
      3. Монархист Сегодня, 17:30
        Ч то-то модераторы флаги путают и нас в сомнение вводят
        Монархист
        1. васильев ю Сегодня, 18:46
          Вы до сих пор на флаги смотрите?
          Я уже забыл когда под своим IP в интернет выходил.
          И кстати в тему. Нашёл на днях капитан-лейтенанта Иванова Сергея из Ракушки, писавшего в конце 80-ых песни на морскую про подводников, и не только. Талантище. Поглядите в инете творчество Иванова сергея (Морячка).
          Чё-то я туплю. Не получилось клип вставить.
          васильев ю
    2. DenZ Сегодня, 13:17
      Да уж на ТОФ, думаю лучше с ВНУ лодки. Там просторы огромные, вдруг нырнуть надолго нужно будет.
      DenZ
      1. demiurg Сегодня, 14:41
        Лучше синица в руках. Серия отработана, подлодка вполне на уровне.
        demiurg
        1. Громобой Сегодня, 15:29
          Цитата: Wiruz
          О! Так я теперь румын?! Надо же

          Ничего страшного,там тоже флот есть laughing
          Громобой
  5. Дамир Сегодня, 13:07
    Ну вот и до ТОФа очередь дошла!!!! только туда 6 штук маловато будет ибо просторы тама просторные.....
    Дамир
  6. raid14 Сегодня, 13:15
    Для ТОФ больше подошли бы "Лады" проекта 677, основными противниками, будут японские лодки типа "Сорю", а они с ВНЭУ и малошумные, как шведские "Готланды".
    raid14
    1. Pirogov Сегодня, 13:30
      Цитата: raid14
      Для ТОФ больше подошли бы "Лады" проекта 677, основными противниками, будут японские лодки типа "Сорю", а они с ВНЭУ и малошумные, как шведские "Готланды".

      Да Ладу ещё дорабатывать и дорабатывать ,пока их дождёмся так и последние рабочие на ТО закончатся . Видимо не просто так Варшавянку начали так ускоренно клепать и на ЧФ и на ТФ.
      Pirogov
      1. raid14 Сегодня, 13:34
        Тоже так думаю, "Лада" ещё "сыровата", видимо основная проблема с отечественной ВНЭУ.
        raid14
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:15
    Товарищ Борисов, не обещайте заранее, вы уже кричали что су50 или ПАК ФА в этом году пойдет в серию с движком второго уровня.
    Изгоняющий либероидов
    1. Rokossovsky Сегодня, 14:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Товарищ Борисов, не обещайте заранее, вы уже кричали что су50 или ПАК ФА в этом году пойдет в серию с движком второго уровня.

      Товарищ Борисов озвучивает сроки,которые прописанны в контракте! За темпы строительства Варшавянок можно не переживать! Технология отлажена,по этому будут сдавать в срок,что было продемонстрированно на примере лодок для ЧФ.
      Rokossovsky
  8. Koronik Сегодня, 14:14
    Ну вот начало заложено,с Богом!А там и двигатели для кораблей пойдут,все будет замечательно!
    Koronik
  9. Товарищ Глебов Сегодня, 14:25
    Как читаю про "Варшавянку" сразу где-то в подсознании слышу "Вихри враждебные веют над нами...". Хоросо, осенна хоросо. Даес больсе подлодок, однако!
    Товарищ Глебов
  10. лысова Сегодня, 14:26
    Это вообще здорово. Там давно назревало. Ребятушки --- медленно мы строим к сожалению.
    лысова
  11. sailor52 Сегодня, 15:38
    Чуть ли не единственный проект, темпы производства которого радуют душу.
    sailor52
  12. sergei1975 Сегодня, 16:09
    Всё же подлодки строят!
    sergei1975
  13. Кот канибал Сегодня, 17:00
    Это не дурно,но было бы лучше ускорить строительство тех кораблей и подлодок,которые уже находятся в постройке. То что 4 ракетных катера типа ,,Скорпион'' строительство которых ведется с 2001 года не достроены до сих пор,говорит о том,что начать строительство не значит закончить...
    Кот канибал
  14. Волька Сегодня, 17:08
    и это обнадеживает...
    Волька

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