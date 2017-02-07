Система ПВО Великобритании. (часть 3)

Буксируемые элементы ЗРК Tigercat

ЗРК Rapier

ЗРК Rapier-2000

Пуск ПЗРК «Блоупайп»

Расчёт ПЗРК «Джавелин»

Строенная ПУ ЗРК «Старстрик»

Зенитная ракета «Старстрик»

Мобильный ЗРК малой дальности Starstreak SP

Пуск ЗУР Aster-30

По материалам:

http://www.adsadvance.co.uk/ground-based-air-defence-systems-in-place-for-major-olympics-security-exercise.html

http://www.armedforces.co.uk/army/listings/l0115.html

http://www.mbda-systems.com/product/aster-30-sampt/

До середины 50-х годов основу ПВО Сухопутных войск Великобритании составляли зенитные системы, принятые на вооружение накануне или в годы Второй мировой войны: 12,7-мм пулемёты Browning М2, 20-мм зенитные автоматы Polsten и 40-мм Bofors L60, а также 94-мм зенитные орудия 3.7-Inch QF AA. Для своего времени это были вполне эффективные средства борьбы с воздушным противником, однако по мере роста скорости и высоты полёта реактивных боевых самолётов они уже не могли защитить сухопутные подразделения от ударов с воздуха.Если крупнокалиберные пулемёты и 20-40-мм зенитные автоматы способны и сейчас представлять угрозу для боевых вертолетов, истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков, действующих на малых высотах, то крупнокалиберные зенитки, даже при применении снарядов с радиовзрывателем к концу 50-х во многом утратили актуальность. Крупнокалиберные 113 и 133-мм зенитные орудия сохранились лишь в окрестностях военно-морских баз и на побережье. Эти орудия, находящиеся в ведении ВМС, использовались главным образом в береговой обороне. Через 15 лет после окончания войны стрельба по воздушным целям для них стала второстепенной задачей.В 1957 году British Army окончательно рассталась с 94-мм зенитками, перевооружив 36-й и 37-й тяжелые зенитные полки с орудий на ЗРК средней дальности Thunderbird Mk. I. Но как уже говорилось во второй части обзора, тяжелые маломанёвренные комплексы, использовавшие в качестве буксируемых пусковых установок ракет лафеты всё тех же 94-мм орудий, оказались «не ко двору» в армейских зенитных подразделениях. Служба тяжелых и дальнобойных «Буревестников», несмотря на хорошие эксплуатационные качества и модернизацию, оказалась недолгой. Армия простилась с ними в 1977 году. Основной причиной отказа от в целом неплохих ЗРК была неудовлетворительная подвижность комплексов. Но стоит напомнить, что как раз в середине 70-х в Великобритании в рамках экономии военных расходов закрыли ряд программ создания авиационной и ракетной техники, а также отказались от полноценных авианосцев. Скорее всего, и твердотопливные зенитные комплексы «Тандербёрд» стали жертвой экономических неурядиц. В то же время Королевские ВВС сумели сохранить и даже модернизировать ЗРК Bloodhound, в составе которого использовались гораздо более сложные и дорогие ракеты с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.Вскоре после принятия на вооружение Королевскими ВМС морского ЗРК ближней зоны Sea Cat (Морской кот) им заинтересовалось армейское командование, планировавшее заменить управляемыми ракетами малой дальности 20 и 40-мм автоматические зенитки. Так как этот комплекс с визуальным радиокомандным наведением был весьма прост и компактен, адаптировать его для использования на суше не составило особых проблем.Разработчиком и производителем как морского, так и сухопутного вариантов была британская компания Shorts Brothers. Для адаптации комплекса, получившего наименование Tigercat (сумчатая куница, или тигровая кошка), согласно требованиям сухопутных подразделений и создания транспортёров привлекли фирму Harland.Эксплуатация первого зенитного комплекса ближней зоны в британской армии началась в 1967 году. ЗРК «Тайгеркэт» использовался для ПВО британских авиабаз в ФРГ, а также для прикрытия крупных гарнизонов и штабов. По сравнению с первыми вариантами «Си Кэт», в сухопутной модификации доля полупроводниковой элементной базы была больше, что положительно сказалось на времени перевода в боевое положение, надёжности, массе и габаритах.Боевые средства ЗРК «Тайгеркэт» состояли из поста наведения и пусковой установки с тремя зенитными ракетами, размещёнными на двух буксируемых прицепах. Расчёт – 5 человек. Пост наведения и мобильная ПУ с тремя ЗУР могли буксироваться автомобилями повышенной проходимости «Лендровер» со скоростью до 40 км/ч. На огневой позиции буксируемая ПУ вывешивалась на домкратах и соединялась кабельной линией с постом управления.Твердотопливная зенитная ракета, управляемая по радио, наводилась на цель с помощью джойстика, примерно так же, как и первые ПТУР. Дальность пуска ЗУР массой 68 кг находилось в пределах 5,5 км. Для визуального сопровождения в хвостовой части ракеты имелся трассер.Положительным качеством твердотопливной ЗУР «Тайгеркэт» была её невысокая стоимость, сравнимая с противотанковой ракетой SS-12, что впрочем, неудивительно: в ходе создания морского зенитного комплекса «Си Кэт» использовались технические решения, реализованные в австралийском ПТУР «Малкара». В то же время дозвуковая скорость полёта ЗУР в сочетании с ручным наведением не могли гарантировать приемлемую вероятность поражения современных боевых самолётов. Так, во время британо-аргентинского конфликта в Южной Атлантике корабельным ЗРК Sea Cat удалось сбить всего один аргентинский штурмовик А-4 «Скайхок», при этом было израсходовано более 80 ракет. Впрочем, свою роль многочисленные корабельные зенитные комплексы в том конфликте сыграли. Зачастую аргентинские боевые самолёты прекращали атаку, заметив пуск ЗУР, то есть медлительные, наводимые в ручную зенитные ракеты больше выступали в качестве «пугала», чем реального средства ПВО.Несмотря на невысокие показатели дальности пуска и вероятности поражения, английские сухопутные подразделения противовоздушной обороны, эксплуатировавшие «Тайгеркэт», сумели получить положительный опыт и выработать тактику применения зенитных комплексов малой дальности. В то же время британские военные хотели иметь действительно эффективный ЗРК, а не только «пугало». Несовершенство первого британского зенитного комплекса ближней зоны не позволило полностью отказаться от 40-мм зенитных орудий «Бофорс», как это планировалось. В британской армии в конце 70-х ЗРК Tigercat был заменён гораздо более совершенным комплексом Rapier.Проектирование ЗРК малой дальности «Рапира» велось фирмой Matra BAЕ Dynamics с середины 50-х без оглядки на существующие конструкции и с учётом самых передовых достижений в области материаловедения и электроники. Ещё на этапе проектирования предусматривалось, что новая зенитная ракета сможет эффективно бороться на малых высотах с самыми современными боевыми самолётами. А аппаратная часть комплекса должна была обеспечить высокую автоматизацию процесса боевой работы. Поэтому новый ЗРК получился гораздо дороже, чем «Тайгеркэт», но и боевые характеристики «Рапиры» возросли в разы. Передовые на момент создания технические решения, заложенные в «Рапиру», обеспечили комплексу большой модернизационный потенциал и, как следствие, долгую жизнь.В 1972 году ЗРК «Рапира» поступила на вооружение подразделений ПВО British Army, а в 1974 году несколько батарей для защиты передовых аэродромов закупили Royal Air Force.Концептуально ЗРК «Рапира» напоминал «Тайгеркэт», ракета нового комплекса также наводилась на цель при помощи радиокоманд, а элементы комплекса буксировались автомобилями повышенной проходимости «Лэндровер» и расчёт ЗРК также состоял из пяти человек. Но в отличие от «Тайгеркэт» наведение ЗУР «Рапира» было автоматизировано, а скорость полёта ракеты позволяла ей поражать цели, летящие на сверхзвуке. Кроме того, в состав комплекса вошел обзорный радиолокатор, совмещённый с пусковой установкой, способный обнаруживать маловысотные цели на дальности более 15 км. Зенитная ракета комплекса массой немногим более 45 кг на траектории развивает скорость около 800 м/с и способна с высокой долей вероятности поражать цели на дальности 500-6400 метров, на высоте до 3000 метров.В процессе боевой работы оператор ЗРК удерживает воздушную цель в поле зрения оптического прибора. При этом счётно-решающее устройство автоматически вырабатывает команды наведения, а инфракрасный пеленгатор сопровождает ЗУР по трассеру. Пост управления с электронно-оптическими приборами сопровождения и радиокомандной аппаратурой наведения стыкуется кабельными линиями с ПУ и выносится на расстояние до 45 метров от пусковой.В 80-90-е годы комплекс неоднократно модернизировался. С целью повышения помехозащищённости и возможности действовать в любое время суток в состав ЗРК ввели РЛС сопровождения DN 181 Blindfire и оптическую телевизионную систему, работающую в условиях низкой освещённости.В конце прошлого века на вооружение армейских противовоздушных подразделений начал поступать глубоко модернизированный комплекс «Рапира-2000». Использование новых более эффективных ЗУР Rapier Мк.2, с увеличенной до 8000 м дальностью пуска, неконтактных инфракрасных взрывателей и новых оптоэлектронных станции наведения и РЛС сопровождения позволило существенно увеличить возможности комплекса. Кроме того, количество боеготовых ЗУР на пусковой установке возросло в два раза — с четырёх до восьми единиц. Боевая работа ЗРК «Рапира-2000» практически полностью автоматизирована. Ещё на этапе проектирования для большей помехозащищённости и скрытности разработчики отказались от использования радиоканалов для обмена информацией между отдельными элементами комплекса. Все элементы комплекса соединяются между собой оптоволоконными кабелями.Новая РЛС Dagger способна одновременно фиксировать и сопровождать 75 целей. Автоматизированный вычислительный комплекс, совмещённый с РЛС, даёт возможность распределять цели и обстреливать их в зависимости от степени опасности. Наведение ЗУР осуществляется по данным РЛС Blindfire-2000. Эта станция отличается от РЛС DN 181 используемой в ранних модификациях лучшей помехозащищённостью и надёжностью. В случае интенсивного радиоэлектронного подавления и угрозе применения противником противорадиолокационных ракет задействуется оптоэлектронная станция, выдающая координаты вычислителю по трассеру ракеты.Одновременно с использованием РЛС наведения и оптоэлектронной станции возможен обстрел двух разных воздушных целей. Модернизованная «Рапира» до сих пор состоит на вооружении британской армии, и по праву считается одним из лучших комплексов в своём классе. Признанием достаточно высокой эффективности ЗРК «Рапира» стал тот факт, что несколько батарей закупили ВВС США для прикрытия своих аэродромов в Западной Европе.В середине 80-х британские подразделения ПВО танковых и механизированных частей получили вариант ЗРК «Рапира» на гусеничном шасси. Комплекс, известный как Tracked Rapier («Гусеничная Рапира»), в качестве базы использовал транспортер M548, конструкция которого, в свою очередь, основывалась на американском БТР М113. На самоходном шасси, способном действовать автономно, были установлены все элементы комплекса, кроме РЛС сопровождения Blindfire. По этой причине существенно ухудшились возможности по борьбе с воздушными целями ночью и в условиях плохой видимости, но зато в разы сократилось время перевода ЗРК в боевое положение, и уменьшилась стоимость. Всего британцы построили два десятка самоходных ЗРК и все они эксплуатировались в 22-м полку ПВО.Проектирование «Гусеничной Рапиры» началось в середине 70-х по заказу Ирана. Однако к тому моменту, когда комплекс был готов, в Иране произошла исламская революция и о поставках британского оружия в эту страну речь уже не шла. К моменту принятия на вооружение кардинально модернизированного «Рапира-2000» ЗРК на гусеничном шасси посчитали устаревшим и сняли с вооружения.В конце 60-х годов в США и СССР на вооружение приняли переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-43 Redeye и «Стрела-2», переносить и применять которые мог один военнослужащий. В американском и советском ПЗРК для наведения на цель использовались головки самонаведения, реагирующие на тепло двигателя самолёта или вертолёта, и после запуска ракеты реализовывался принцип «выстрелил и забыл» - то есть полная автономность после пуска по предварительно захваченной цели, не требующая участия в процессе наведения стрелка. Конечно, первые ПЗРК были весьма несовершенны в части помехозащищённости, ограничений, налагаемых при стрельбе в сторону естественных и искусственных источников тепла. Чувствительность тепловых ГСН первого поколения была невысокой и, как правило, стрельба велась только вдогон, но грамотное применение относительно недорогих и компактных комплексов могло сильно затруднить действия боевой авиации на малых высотах.В отличие от американских и советских конструкторов, использовавших при создании ПЗРК ИК ГСН, британцы при разработке оружия аналогичного назначения в очередной раз пошли своим оригинальным путём. Специалисты фирмы Shorts применили при создании ПЗРК уже реализованный ранее в зенитных комплексах «Си Кэт» и «Тайгеркэт» радиокомандный метод наведения. При этом они исходили из того, что ПЗРК с радиокомандной системой наведения сможет атаковать воздушную цель на встречном курсе и будет нечувствительным к тепловым ловушкам, эффективным против ракет с ИК ГСН. Также считалось, что управление ЗУР при помощи радиокоманд позволит обстреливать цели, действующие на предельно малой высоте и даже при необходимости запускать ЗУР по наземным целям.В 1972 году комплекс, получивший наименование Blowpipe (Паяльная трубка), поступил на вооружение британских армейских подразделений ПВО. Первый британский ПЗРК мог поражать воздушные цели на дальности 700-3500 метров и в диапазоне высот 10-2500 метров. Максимальная скорость полёта ракеты превышала 500 м/с.ПЗРК «Блоупайп» потеснил 12,7-мм зенитные пулемёты и 20-мм зенитные автоматы в ротах ПВО. В каждой роте в двух зенитных взводах имелось по три отделения с четырьмя ПЗРК. Личный состав роты передвигался на автомобилях повышенной проходимости, каждому отделению придавался «Лендровер» с радиостанцией. При этом британский ПЗРК оказался гораздо тяжелее, чем «Ред Ай» и «Стрела-2». Так, «Блоупайп» в боевом положении весил 21 кг, масса ЗУР составляла 11 кг. В то же время советский ПЗРК «Стрела-2» весил 14,5 кг при массе ЗУР 9,15 кг.Больший вес британского ПЗРК был связан с тем, что состав комплекса, кроме радиокомандной зенитной ракеты, помещённой в герметичный транспортно-пусковой контейнер, вошли средства наведения. Съёмный блок с аппаратурой наведения включал в себя пятикратный оптический прицел, станцию передачи команд, счетно-решающий прибор и электрическую батарею. После пуска ЗУР новый ТПК с неиспользованной ракетой крепится к блоку наведения.Кроме контактного взрывателя ракета «Блоупайп» имела ещё и неконтактный радиовзрыватель, подрывавший боевую часть при пролёте ракеты в непосредственной близости от цели. При стрельбе по целям, летящим на предельно малой высоте, или по наземным и надводным целям неконтактный взрыватель отключался. Процесс предстартовой подготовки ПЗРК «Блоупайп» с момента обнаружения цели до пуска ракеты занимал около 20 с. Управление ракетой на траектории осуществлялось с помощью специального джойстика. Результативность применения британского ПЗРК напрямую зависит от психофизического состояния и натренированности и оператора зенитного комплекса. С целью создания у операторов устойчивых навыков был разработан специальный тренажер. Кроме отработки процесса захвата и наведения ЗУР на цель, на тренажере воспроизводился эффект пуска с изменением массы и центра тяжести пусковой трубы.Боевое крещение ПЗРК «Блоупайп» произошло на Фолклендах, но результативность боевых пусков оказалась невысокой. Как и «Тайгеркэт», британский ПЗРК обладал скорей «отпугивающим» эффектом, поразить им маневрирующую скоростную цель было очень сложно. В общей сложности во время военной кампании в Южной Атлантике британцы использовали более 70 зенитных ракет «Блоупайп». При этом заявлялось, что в цель попала каждая десятая ракета. Но реально известно только об одном достоверно уничтоженном аргентинском штурмовике. То, что британское командование изначально отдавало себе отчёт о невысоких боевых характеристиках ПЗРК «Блоупайп», свидетельствует тот факт, что в первой волне британских морских пехотинцев, высадившихся на берег, имелись новейшие на тот момент американские ПЗРК FIM-92А «Стингер». На первой серийной модификации «Стингера» ЗУР комплектовалась упрощенной ИК ГСН. Однако американский ПЗРК был намного легче и компактней, а также не было необходимости наводить ракету в ручную на цель на всём участке полёта. Во время боёв на Фолклендских островах ПЗРК «Стингер» впервые в боевой обстановке сбили турбовинтовой штурмовик «Пукара» и вертолёт «Пума».Низкая боевая эффективность ПЗРК «Блоупайп» в следующий раз была подтверждена в Афганистане, когда английское правительство передало несколько десятков комплексов афганским «борцам за свободу». Против современных реактивных истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков «Блоупайп» оказался абсолютно неэффективен. На практике максимальную дальность стрельбы — 3500 метров при пуске по быстро перемещающимся целям — из-за невысокой скорости полёта ракеты и уменьшающейся пропорционально дальности точности оказалось невозможно реализовать. Реальная дальность стрельбы не превышала 2 км. Во время показов на выставках вооружений особый упор в рекламных проспектах делался на возможность атаки цели на встречном курсе, однако на практике такой режим также оказался малоэффективным. Во время боевых действий в Афганистане был случай, когда экипаж вертолёта Ми-24 залпом НАР С-5 уничтожил оператора ПЗРК, осуществлявшего наведение в лоб, до того, как зенитная ракета поразила вертолёт, после чего пилот вертолёта резко отвернул и избежал попадания. Всего в Афганистане «Паяльными трубками» было уничтожено два вертолёта. Моджахеды, разочаровавшиеся в боевых возможностях тяжелого и громоздкого комплекса, пытались использовать его для обстрела советских транспортных колонн и блокпостов. Однако и здесь «Блоупайп» себя не проявил. Осколочно-фугасной боевой части, весившей 2,2 кг, зачастую оказывалось недостаточно для надёжного поражения даже БТР с противопульной бронёй, а расчёт ПЗРК после пуска, демаскировав себя дымным следом ракеты, оказывался под ответным огнём.В начале 80-х стало ясно, что ПЗРК «Блоупайп» не соответствует современным требованиям и не может обеспечить эффективную защиту от ударов с воздуха. Основными претензиями военных к комплексу были: чрезмерная масса, невысокая скорость полёта ЗУР, малый вес боевой части для неконтактного поражения и ручное наведение на цель. В 1984 году начались поставки в войска комплекса, первоначально известного как Blowpipe Mk.2, в дальнейшем с учётом возможных экспортных поставок модернизированный вариант «Блоупайпа» получил обозначение Javelin («Джавелин» - метательное копьё).На этом комплексе реализован полуавтоматический радиокомандный принцип наведения и увеличена скорость полёта ЗУР, за счёт чего резко возросла вероятность поражения цели. Автоматическое управление ЗУР после пуска в течение всего времени полета осуществляется с помощью следящей системы SACLOS (Semi-Automatic Command to Line of Sight — полуавтоматическая командная система прямой видимости), которая фиксирует излучение трассеров хвостовой части ракеты по линии визирования. На экран телекамеры выводятся отметки от ракеты и цели, их местоположение относительно друг друга обрабатывается вычислительным устройством, после чего команды наведения транслируются на борт ракеты. Оператору остаётся лишь удерживать цель в поле зрения, всё остальное автоматика делает сама.По сравнению с «Блоупайпом» на «Джавелине» дальность поражения воздушных целей увеличена на 1 км, а высота на 500 метров. Благодаря применению в двигателе новой рецептуры твёрдого топлива примерно на 100 м/с возросла скорость полёта ракеты. При этом масса БЧ увеличилась на 200 гр. При необходимости «Джавелин» можно было использовать для обстрела наземных целей.Во второй половине 80-х ПЗРК «Джавелин» прошли «боевое крещение». По британским данным, афганские моджахеды, получившие 27 комплексов, запустив 21 ракету, поразили 10 воздушных целей. Впрочем, отмечается, что не все самолёты и вертолёты были сбиты, некоторые, получив повреждения, сумели вернуться на свой аэродром. Насколько эта информация соответствует действительности, сказать сложно, однако не вызывает сомнений тот факт, что обновленный британский зенитный комплекс с полуавтоматической системой наведения стал намного эффективней. Меры противодействия, применяемые против ПЗРК с ТГС, оказались абсолютно неэффективными в случае с радиокомандными ракетами. Первоначально экипажи вертолетов, для которых «Джавелины» представляли наибольшую опасность, уклонялись от ракет с помощью интенсивного маневра. Наиболее действенным методом борьбы стал обстрел места, откуда был произведён пуск. Позже, когда советской разведке удалось получить информацию об аппаратуре наведения британских ПЗРК, на самолёты и вертолёты стали монтировать генераторы постановки помех, забивавшие каналы наведения ракет, что сделало «Джавелин» неработоспособным.При массе «Джавелина» в боевом положении около 25 кг этот комплекс очень сложно назвать переносным. Находиться с ним на боевой позиции в течение длительного времени физически невозможно. В связи с этим создана строенная пусковая установка — LML (Lightweight Multiple Launcher — лёгкая многозарядная пусковая установка), которую можно монтировать на различных шасси или применять с грунта.После того как в СССР появилась аппаратура РЭБ, эффективно подавляющая радиокомандную систему наведения ПЗРК, ответом британских разработчиков стало создание модификации с лазерной аппаратурой наведения Javelin S15. Благодаря более мощному двигателю и улучшенной аэродинамики ракеты, дальность стрельбы обновленного зенитного комплекса возросла до 6000 м. В дальнейшем, как и в случае с «Джавелином», новая модификация получила собственное имя - Starburst («Старбёрс» - вспышка звезды).Из-за возросших массы и габаритов комплексы «Джавелин» и «Старбёрс» перестали быть «переносными» в прямом понимании этого слова, а стали по сути «возимыми». Вполне логичным стало создание многозарядных пусковых установок с ночной тепловизионной аппаратурой для монтажа на треногу и различные шасси. Более устойчивые многозарядные пусковые установки, в отличие от одиночных ПЗРК, обеспечивают большую огневую производительность и лучшие условия для наведения зенитной ракеты на цель, что в конечном итоге существенно повышает вероятность поражения. После введения в состав многозарядных ПУ тепловизоров, зенитные комплексы стали всесуточными.Зенитные комплексы Javelin и Starburst были во многом сходны между собой, сохранив черты «прародителя» - ПЗРК Blowpipe. Это обеспечивало преемственность во многих деталях, приёмах и методах применения, что удешевляло производство и облегчало освоение в войсках. Однако в 80-е стало ясно, что до бесконечности использовать технические решения, заложенные 20 лет назад, уже невозможно. В очередной раз конструкторы фирмы Shorts Missile Systems, занимавшиеся до этого проектированием всех британских ПЗРК, удивили мир, создав комплекс Starstreak («Старстрик» — звездный след). В 1997 году к моменту принятия комплекса на вооружение компания Shorts Missile Systems была поглощена транснациональной корпорацией Thales Air Defence.При создании ЗУР «Старстрик» был применён ряд технических решений, не имеющих аналогов в мировой практике. Так, в одной зенитной ракете используется сразу три индивидуально наводящихся на цель стреловидных суббоеприпаса массой 900 гр, длиной 400 мм и диаметром 22 мм. В каждой стреле, чья головная часть состоит из тяжелого вольфрамового сплава, содержится заряд взрывчатки, по разрушительному действию сравнимый с 40-мм зенитным снарядом. По дальности и высоте поражения воздушных целей «Старстрик» находится на уровне «Старбёрс».После запуска и отделения от разгонного блока на скорости около 1100 м/с «стрелы» дальше летят по инерции, выстраиваясь треугольником вокруг формируемых в вертикальной и горизонтальной плоскостях лазерных лучах. Такой принцип наведения известен как «лазерная тропа» или «осёдланный луч».В рекламных проспектах корпорации Thales Air Defence сказано, что стреловидные суббоеприпасы на протяжении всего участка полёта могут поражать воздушные цели, маневрирующие с перегрузкой до 9g. Заявлено, что применение трёх стреловидных боевых элементов даёт вероятность попадания в цель не менее 0,9 хотя бы одним суббоеприпасом. В комплексе реализована возможность стрельбы по наземным целям, при этом стреловидные боевые элементы способны пробить лобовую броню советской БМП-2.Основным вариантом зенитного комплекса «Старстрик» стала легкая многозарядная пусковая установка LML на поворотном устройстве, состоящая из трёх вертикально расположенных ТПК с прицельным узлом и тепловизионной системой обнаружения воздушных целей. В общей сложности вес установки, состоящей из треноги, следящей тепловизионной системы и прицельного блока без учёта трёх зенитных ракет, — более 50 кг. То есть переносить пусковую установку на большие расстояния можно только в разобранном виде и отдельно от ракет. Для этого необходимо 5-6 военнослужащих. Сборка и перевод комплекса в боевое положение занимает 15 минут. Понятно, что считать этот комплекс «переносным» можно с большой натяжкой. При таком весе и габаритах пусковая установка LML больше подходит для монтажа на различные шасси.Общей чертой всех британских «лёгких» ЗРК, предназначенных для использования пехотными подразделениями, является то, что оператору после пуска ракеты приходится удерживать цель в прицеле, осуществляя наведение ракеты до встречи её с целью, что налагает определённые ограничения и повышает уязвимость расчёта. Наличие на зенитном комплексе аппаратуры, с помощью которой осуществляется передача команд наведения ЗУР, усложняет эксплуатацию и увеличивает стоимость. По сравнению с ПЗРК с ТГС, британские комплексы больше подходят для поражения целей, летящих на предельно малой высоте, и они нечувствительны к тепловым помехам. В то же время вес и габариты британских ПЗРК делают их использование подразделениями, действующими в пешем порядке, весьма проблематичным.Для британской армии с использованием ЗУР Starstreak фирмой Thales Optronics создан мобильный ЗРК малой дальности Starstreak SP. Шасси для этой машины послужила гусеничная бронемашина Stormer. Поставки Starstreak SP начались вскоре после принятия на вооружение переносного комплекса. В войсках он заменил устаревший мобильный ЗРК Tracked Rapier.Для самостоятельного поиска и сопровождения воздушных целей используется оптоэлектронная система ADAD (Air Defence Alerting Device - аппаратура оповещения противовоздушной обороны). Аппаратура системы ADAD в простых метеоусловиях способна обнаружить цель типа "истребитель" на дальности 15 км, а "боевой вертолет" — 8 км. Время реакции ЗРК с момента обнаружения цели — менее 5 с.В экипаже самоходного ЗРК Starstreak SP три человека: командир, оператор наведения и механик-водитель. Помимо восьми ЗУР, готовых к применению, в боевой укладке имеется ещё двенадцать ракет. По сравнению с переносным «Старстрик», мобильный зенитный комплекс, способный действовать в одних боевых порядках с танками и БМП, обладает большей огневой производительностью и боевой устойчивостью, благодаря наличию аппаратуры ADAD поиск и сопровождение в пассивном режиме воздушных целей происходит в пассивном режиме, без демаскирующего радиолокационного излучения. Однако общим недостатком ЗУР с лазерным наведением является их большая зависимость от состояния прозрачности атмосферы. Метеорологические факторы – туман и осадки или искусственно поставленная дымовая завеса – способны существенно сократить дальность пуска или даже сорвать наведение зенитных ракет.В настоящее время на вооружении британских подразделений ПВО имеются только комплексы малой дальности. Последние дальнобойные ЗРК Bloodhound Mk. II сняты с вооружения в 1991 году. Окончание «холодной войны» и бюджетные ограничения стали причиной отказа от намеченного принятия на вооружение американского ЗРК MIM-104 Patriot. В данный момент противовоздушная оборона Британских островов и экспедиционных сил, действующих за пределами Великобритании, опирается на истребители-перехватчики. На континентальной части США также нет позиций ЗРК, несущих постоянное дежурство, но большая часть американских баз за границей прикрыта зенитными комплексами «Пэтриот», способными осуществлять перехват оперативно-тактических баллистических ракет. С учётом распространения ракетных технологий и обострения международной обстановки британское руководство рассматривает возможность принятия на вооружение дальнобойных ЗРК.Комплекс ПВО PAAMS с ЗУР Aster-15/30 входит в состав вооружения британских эсминцев УРО Type 45. В зенитных ракетах Aster-15/30 с вертикальным стартом, отличающихся разгонной ступенью, дальностью пуска и стоимостью, наведение на цель осуществляется активной радиолокационной ГСН.Ракеты «Астер-30» также используются в ЗРС SAMP-T (Surface-to- Air Missile Platform Terrain - наземная противовоздушная и противоракетная система средней дальности). ЗРС SAMP-T является продуктом международного консорциума Eurosam, в который помимо французских и итальянских компаний входит британская BAE Systems.Все элементы SAMP-T размещены на полноприводных грузовиках повышенной проходимости. В состав зенитной системы входят: пост боевого управления, многоцелевая радиолокационная станция Thompson-CSF Arabel с ФАР, четыре СПУ вертикального пуска с восемью готовыми к применению ЗУР в ТПК и две транспортно-заряжающих машины.ЗРС SAMP-T способна осуществлять обстрел воздушных и баллистических целей в секторе 360 градусов. Высокоавтоматизированная зенитная система с маневренными дальнобойными ракетами, летящими со скоростью до 1400 м/с, обладает большой огневой производительностью и хорошей мобильностью на местности. Она может бороться с воздушными целями на дальностях 3-100 км и на высоте до 25 км, перехватывать баллистические ракеты на дальности 3-35 км. Система способна сопровождать до 100 целей одновременно и обстреливать 10 целей.На начальном участке полета зенитной ракеты ее траектория строится по данным, предварительно загруженным в память процессора автопилота. На среднем участке траектории применяется радиокомандный метод наведения по данным от универсальной РЛС обнаружения и наведения. На заключительном участке полета в дело вступает активная ГСН. Ракета "Aстер-30" несёт осколочную боевую часть с программируемой задержкой срабатывания неконтактного взрывателя. В будущем на модификации Aster Block 2 BMD скорость полёта ЗУР планируется увеличить в два раза, что позволит расширить возможности в части перехвата баллистических ракет.В настоящий момент построено несколько батарей ЗРС SAMP-T. Их опытная эксплуатация осуществляется ВВС Франции. В целом это достаточно эффективная зенитная система с большим модернизационным потенциалом, и в том случае, если британское военное ведомство изыщет средства, то SAMP-T может усилить систему ПВО Великобритании.