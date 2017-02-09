Почему «Ратник» считается экипировкой будущего

Боевая экипировка «Ратник», которую также называют «комплектом солдата будущего», впервые была представлена общественности в 2011 году, став настоящим гвоздем программы МАКС. С тех пор суперсовременный комплекс защиты российского производства неоднократно подвергался различным модернизациям, прошел целый ряд испытаний. Работа над всесторонним улучшением снаряжения ведется и сегодня, ведь предела совершенству, как известно, нет.Все военные эксперты согласятся со следующим утверждением: потенциал данной экипировки огромен. Одной лишь электронной составляющей «Ратника» занимались передовые представители отрасли цифровых коммуникаций в нашей стране. Комплект солдата будущего включает в себя около десятка различных подсистем, что позволяет ее обладателю эффективно работать в абсолютно любых климатических и погодных условиях.Не все знают, что в основе данной экипировки заложен специальный комплекс, отвечающий за разведку, связь и управление. В его состав входят компьютер, занимающийся передачей данных в режиме онлайн с помощью персональных камер, и часы «Стрелец», помогающие бойцу, в частности, с навигацией. Тут тебе и датчик движения, и детектор жизнедеятельности, и еще целый ряд устройств, о которых мы раньше могли узнать лишь из фантастических голливудских боевиков. Российские разработчики смогли перенести самые смелые фантазии из кинематографа в реальность.Хорошо продумана и система наблюдения за отрядом: информация о каждом солдате, на котором надет «Ратник», в режиме реального времени передается на планшет командира отделения. Причем наблюдать за картинкой может не только он, но и, к примеру, министр обороны или сам президент. Управление армией посредством радиосвязи ушло в прошлое, сегодня всем занимаются различные электронные устройства. Это серьезное преимущество для ВС, так как на исполнение необходимых приказов уходят считанные секунды.С индивидуальными камерами и цифровыми системами все ясно, но как же быть с общей картиной происходящего? Тут на арену выходят беспилотники, также в режиме онлайн передающие информацию командованию. В ходе учений активно задействуется небезызвестный «Орлан-10», весьма полезными оказались и квадрокоптеры. БПЛА транслируют картинку с высоты более 1 километра, работая практически беззвучно. Отснятый материал, кстати, позже дают просматривать бойцам в рамках обучения — еще один несомненный плюс.Вернемся к часам «Стрелец». Среди их возможностей значится функция оповещения командира о том, что боец получил серьезное ранение. Если травма не столь тяжелая, обладатель экипировки «Ратник» сможет сообщить об этом начальству простым нажатием лишь одной кнопки. Кстати, за определение точки, куда нужно следовать санитарному транспорту, отвечает ГЛОНАСС. Координаты, которые определит спутниковая система, будут моментально указаны на специальной электронной карте.Командованию поступит оповещение и в том случае, если солдат не будет совершать никаких движений в течение более 40 секунд. Детектор движения, встроенный в часы, поможет военнослужащему узнать о приближении разведывательных сил противника. А когда возникнет необходимость определить время появления условного патруля неприятеля, достаточно всего лишь поместить аппарат у дороги. «Ратник» поможет даже с моментальным переводом документов (например, захваченного противника) на русский язык. Стоит ли говорить об определении расстояния до цели и других, казалось бы, уже не таких шокирующих своей новизной функциях?За последние два года на вооружение российской армии поступило более 70 тысяч комплектов подобной экипировки. Снаряжение прошло множество испытаний в самых разных климатических условиях, но абсолютно никаких замечаний по поводу качества разработчики так и не получили. Очевидно, будущее в рядах ВС РФ уже становится настоящим, но останавливаться на достигнутом создатели «Ратника» не собираются.