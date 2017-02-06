Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой

«Ползучим наступлением» ВСУ на Светлодарской дуге, а затем под Авдеевкой, с тем, чтобы перерезать важнейшую коммуникацию ДНР Донецк — Горловка, бандеровская Украина, наверное, впервые сделала самостоятельный ход в большой политике. Сейчас понятно, что «ползучее наступление» не согласовывалось ни с Берлином, ни тем более с трамповским Вашингтоном.Поэтому впервые, пожалуй, немецкая пресса заявила, что Порошенко «может сознательно обострять ситуацию на Донбассе ради сохранения санкций против России». Американский аналитический центр «Стратфор» выдал неожиданный анализ: Киев решил таким способом помешать диалогу Трампа и Путина. То есть Порошенко вознамерился протестировать Берлин и Вашингтон на лояльность с приходом в Белый дом Дональда Трампа!Возможно, в этом заключался последний совет экс-вице-президента США Джозефа Байдена: устроить военную провокацию на Донбассе, чтобы одновременно надавить на ЛДНР, Европу, Путина и Трампа. Побудить Трампа высказаться в поддержку Киева, осудив «агрессию Москвы».Донецк ответил на «ползучее наступление» ВСУ массированным артиллерийским контрударом под Авдеевкой, Путин, устами своего пресс-секретаря Пескова, выразил надежду, что у ополченцев достаточно снарядов, а новый пресс-секретарь Госдепа Шон Спайсер высказался о необходимости полного прекращения вооружённых действий на Юго-Востоке Украины.Точку в этих дипломатических манёврах, когда все высказались, поставил президент Трамп в телефонном разговоре с Порошенко, сказав, что будет «сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы».Таким образом, Москва открыто поддержала жёсткую реакцию Донецка на провокацию бандеровского режима, а западные «заинтересованные страны», пожалуй, впервые не стали осуждать «агрессию Москвы» на Донбассе, возложив ответственность на обе «стороны конфликта».Подведём итоги: первый самостоятельный и кровавый ход бандеровской Украины провалился, все это понимают, и понятно, почему он провалился. Каков Киев оказался наглец: пытался троллить Трампа! Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой, вмешавшись в диалог Трампа и Путина! И попутно протестировать: сливает Трамп Украину или не сливает?Что же показал тест? Формально, Трамп, Берлин и Париж заняли нейтральную позицию, возложив ответственность на обе стороны конфликта на Донбассе, но при этом не упомянули об «ответственности» Москвы.По сути дела, Трамп в телефонном разговоре с Порошенко повторил заявление Путина о необходимости прекращения вооружённых провокаций на Донбассе. Этим Трамп, как минимум, «слил» Порошенко…Теперь, если какие-нибудь наци-патриотические бандеровские батальоны возобновят вооружённые действия на Донбассе, ответственность за это ляжет на Порошенко: он или не держит слово, или не контролирует ситуацию в стране, не может удержать своих «сукиных сынов» — и то и другое для него очень плохо пахнет. Госдеп не случайно подтвердил формальную встречу Трампа и Юлии Тимошенко на «молитвенном завтраке», хотя и скоротечную.С другой стороны, замирение на Донбассе грозит Порошенко обострением внутриполитического кризиса. Коалиция в Верховной Раде, похоже, развалилась, а это ставит в повестку дня парламентские выборы, а может быть, и президентские. Коррупционные оффшорные скандалы Порошенко, «файлы Онищенко» могут опять оказаться в центре внимания, причём на этот раз коллективный Запад может отвернуться от Порошенко. А это верный путь к импичменту Петра, или чему похуже…Нацисты, во главе с «Азовом» и Аваковым, могут спросить с Порошенко за проваленное «ползучее наступление», и большие потери. «Хорватский сценарий» провален, что будет делать нацистская «партия войны» в условиях мира на Донбассе? Об этом мы узнаем, наверное, 22 февраля, в очередную годовщину националистической «революции гидности».Общим фоном этой картины выступает довольно суровая зима 2017 года, которая привела, по заявлению главы Газпрома Алексея Миллера, к «аномально низкому уровню газа в хранилищах Украины», в результате чего без газа может остаться Европа, если Украина начнет воровство газа из транзитной трубы. Без чего останется тогда бандеровская Украина?..