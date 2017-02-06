22:30 06 февраля

Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой

«Ползучим наступлением» ВСУ на Светлодарской дуге, а затем под Авдеевкой, с тем, чтобы перерезать важнейшую коммуникацию ДНР Донецк — Горловка, бандеровская Украина, наверное, впервые сделала самостоятельный ход в большой политике. Сейчас понятно, что «ползучее наступление» не согласовывалось ни с Берлином, ни тем более с трамповским Вашингтоном.

Поэтому впервые, пожалуй, немецкая пресса заявила, что Порошенко «может сознательно обострять ситуацию на Донбассе ради сохранения санкций против России». Американский аналитический центр «Стратфор» выдал неожиданный анализ: Киев решил таким способом помешать диалогу Трампа и Путина. То есть Порошенко вознамерился протестировать Берлин и Вашингтон на лояльность с приходом в Белый дом Дональда Трампа!




Возможно, в этом заключался последний совет экс-вице-президента США Джозефа Байдена: устроить военную провокацию на Донбассе, чтобы одновременно надавить на ЛДНР, Европу, Путина и Трампа. Побудить Трампа высказаться в поддержку Киева, осудив «агрессию Москвы».

Донецк ответил на «ползучее наступление» ВСУ массированным артиллерийским контрударом под Авдеевкой, Путин, устами своего пресс-секретаря Пескова, выразил надежду, что у ополченцев достаточно снарядов, а новый пресс-секретарь Госдепа Шон Спайсер высказался о необходимости полного прекращения вооружённых действий на Юго-Востоке Украины.

Точку в этих дипломатических манёврах, когда все высказались, поставил президент Трамп в телефонном разговоре с Порошенко, сказав, что будет «сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы».

Таким образом, Москва открыто поддержала жёсткую реакцию Донецка на провокацию бандеровского режима, а западные «заинтересованные страны», пожалуй, впервые не стали осуждать «агрессию Москвы» на Донбассе, возложив ответственность на обе «стороны конфликта».

Подведём итоги: первый самостоятельный и кровавый ход бандеровской Украины провалился, все это понимают, и понятно, почему он провалился. Каков Киев оказался наглец: пытался троллить Трампа! Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой, вмешавшись в диалог Трампа и Путина! И попутно протестировать: сливает Трамп Украину или не сливает?

Что же показал тест? Формально, Трамп, Берлин и Париж заняли нейтральную позицию, возложив ответственность на обе стороны конфликта на Донбассе, но при этом не упомянули об «ответственности» Москвы.

По сути дела, Трамп в телефонном разговоре с Порошенко повторил заявление Путина о необходимости прекращения вооружённых провокаций на Донбассе. Этим Трамп, как минимум, «слил» Порошенко…

Теперь, если какие-нибудь наци-патриотические бандеровские батальоны возобновят вооружённые действия на Донбассе, ответственность за это ляжет на Порошенко: он или не держит слово, или не контролирует ситуацию в стране, не может удержать своих «сукиных сынов» — и то и другое для него очень плохо пахнет. Госдеп не случайно подтвердил формальную встречу Трампа и Юлии Тимошенко на «молитвенном завтраке», хотя и скоротечную.

С другой стороны, замирение на Донбассе грозит Порошенко обострением внутриполитического кризиса. Коалиция в Верховной Раде, похоже, развалилась, а это ставит в повестку дня парламентские выборы, а может быть, и президентские. Коррупционные оффшорные скандалы Порошенко, «файлы Онищенко» могут опять оказаться в центре внимания, причём на этот раз коллективный Запад может отвернуться от Порошенко. А это верный путь к импичменту Петра, или чему похуже…

Нацисты, во главе с «Азовом» и Аваковым, могут спросить с Порошенко за проваленное «ползучее наступление», и большие потери. «Хорватский сценарий» провален, что будет делать нацистская «партия войны» в условиях мира на Донбассе? Об этом мы узнаем, наверное, 22 февраля, в очередную годовщину националистической «революции гидности».

Общим фоном этой картины выступает довольно суровая зима 2017 года, которая привела, по заявлению главы Газпрома Алексея Миллера, к «аномально низкому уровню газа в хранилищах Украины», в результате чего без газа может остаться Европа, если Украина начнет воровство газа из транзитной трубы. Без чего останется тогда бандеровская Украина?..
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 16
  1. MoJloT Сегодня, 15:10
    Всё утрировано, эта война на долгие годы.
    MoJloT
    1. Евдоким Сегодня, 17:22
      По моему мнению, нынешняя Украина выбрала латино-американский вектор развития, со всеми вытекающими. А вытекающие это постояная война, наркотики, коррупция которая нам и не снилась, преступность, и это попрёт экспортом к нам. Путину скоро как и Трампу прийдётся строить забор. hi
      Евдоким
      1. Alena Frolovna Сегодня, 17:40
        «Ползучим наступлением»



        В ползучей позе

        Кондитер хочет взять Донбасс
        Ползучими атаками,
        Такой ползучий прибамбас –
        Гадюки с вурдалаками!

        Их цель ползучего труда –
        Бомбить с ползучей пользою
        Донбасс, который никогда
        Ни перед кем не ползает!

        В ползучей позе – не Донбасс,
        Он в полный рост, как надо,
        Восстал и дух свободы спас
        От яда супергада, -

        Он прищемил гадюке хвост!
        А те, кому не нравится
        Донбасс, который – в полный рост,
        Пускай ползком отправятся,

        Пускай отправятся ползком –
        Домой, чтоб их Кондитер
        Ползучим не был дураком,
        Себя ползком не вытер!
        Юнна Мориц
        Alena Frolovna
        1. Татьяна Сегодня, 18:30
          Цитата из статьи
          Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой

          Это не совсем так. А именно.
          Согласно принципу единства содержания и формы диалектико-материалистического метода говорить о том, что якобы «киевский хвост самостоятельно руководит Вашингтоном», в принципе неправильно - до тех пор, пока форма (персональная власть Порошенко и Ко) не поменяется в Киеве в натуре на персоны с другим содержанием мышления. В противном случае содержание хунтовской власти в Киеве будет сколь угодно долго инерционно колебаться в прежнем русле антинародного курса США и коллективного Запада в Украине - и война ВСУ и украинских националистов против ДНР и ЛНР будет продолжаться. Это первое.
          Второе. По диамату нельзя путать причину и следствие. Причина войны Киева против ДНР и ЛНР - это прежде всего внешнее управление Украиной со стороны США под руководством Обамы, Клинтонов и Ко, и тех, кто за ними стоит.
          См. «Какую задачу решает Америка?» - https://topwar.ru/52987-kakuyu-zadachu-reshaet-am
          erika.html

          Следует учесть, что именно режим Обамы заблаговременно и саботажно на будущее профинансировал оживление уже при Трампе тех самых инерционных милитаристских процессов в Украине, которые сейчас происходят в Украине.
          Вспомним, что именно Маккейн накануне инаугурации Трампа при своём «курьерском» прилёте в Украину - якобы просто на «целовальную» встречу с Порошенко, - наверняка, доставил военным самолётом США хунтяшному режиму в Киеве целый самолёт наличных $ на войну.
          ИТОГО. Поэтому нельзя говорить о самостоятельных действиях Порошенко и Ко в Украине. Действия хунтяшного Киева отражают именно саботаж прежней власти и чиновничьего аппарата Обамы, Клинтонов и коллективного Запада другому курсу Трампа, который выступает против глобалистской политики милитаристов со стороны вашингтонских «демократов».
          Татьяна
      2. sergei1975 Сегодня, 20:45
        Полностью согласен. Я живу на Украине и мне приходиться смотреть как деградирует некогда успешная УССР .В стране развелось множество психопатов,тунеядцев,а нормальные люди мечтают ,чтобы хоть их дети свали от туда.
        sergei1975
  2. svp67 Сегодня, 15:12
    «Хорватский сценарий» провален,
    судя по этим кадрам таки нет...вернее они в этом не уверенны.
    svp67
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:13
    А может наоборот получил добро от Европейских кураторов,противников Трампа Ему уже терять не чего Сбежать успеет ЕС укрытие даст.
    Мар.Тира
    1. амурец Сегодня, 15:32
      Цитата: Мар.Тира
      А может наоборот получил добро от Европейских кураторов,противников Трампа Ему уже терять не чего Сбежать успеет ЕС укрытие дас

      Кураторам тоже не сладко. Выборы президента в Германии в феврале и канцлера осенью. В апреле выборы президента Франции, принятие решения по Брекзиту в Великобритании, причём Великобритания может развалиться на составные части. Всё это не просто и как будет развиваться интрига, непонятно.
      амурец
  4. Monster_Fat Сегодня, 15:45
    Да, ладно, любят у нас видеть то, чего нет на самом деле, но можно истолковать в свою пользу. Где там увидели, что позиция и отношение к сторонам конфликта изменились на "западе"? На "западе" не изменилось НИЧЕГО и не изменится, не надейтесь: На "западе" все так же поддерживают и политически и материально хунту, все так же зорко следят за тем, чтобы Россия никуда не вмешалась, все так же давят Россию "энергопакетами" и санкциями, заставляя ее качать газ в Европу через Украину и пр... "Изменилось", как же...
    Monster_Fat
  5. Виктор Каменев Сегодня, 16:39
    На самом деле мир меняется, и меняет его во многом Россия, Крымом, Сирией и другими делами, а главное, повышением обороноспособности. Пришествие Трампа, Брексит, евроскептики - это не хухры-мухры, это землятресение, и России нужно, может быть, только дождаться его результатов...
    Виктор Каменев
  6. Бузер Сегодня, 17:03
    Похоже все дело в инерции! Политика Обамы дала такой толчок украинским ээээ.....политикам
    Бузер
  7. igordok Сегодня, 18:29
    Формально, Трамп, Берлин и Париж заняли нейтральную позицию,..

    Пожалуй Вы правы указав не Вашингтон, а Трамп. Трамп и Вашингтон могут оказаться разными понятиями. Хотя скоро, и Берлин с Парижем могут оказаться, не Меркель с Оландом. Все течет, всё меняется.
    igordok
  8. Пленник Сегодня, 19:20
    С Байденом получается как в анекдоте про внутренний голос."Это конец, это конец! Внутренний голос "Нет это ещё не конец. Пни вождя между ног". Бедолага и пнул и весьма точно. Внутренний голос "Вот теперь точно конец"". Конец Потроху, подставил его внутренний голос- Байден. winked
    Пленник
  9. sergei1975 Сегодня, 20:48
    БЛАГОДЕТЕЛЬ.
    sergei1975
  10. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 21:09
    Я лично сильно сомневаюсь,что Потрошенко делал это самостоятельно под воздействием "белочки"...Но...Но! Давайте учитывать тот факт,что миссия ОБСЕ,всегда "вовремя" уезжала при обострении ситуации...А большинство из них,граждане явно не Украины-значит "дикие" были в курсе what
    КИБЕРНИНДЗЯ
  11. Громобой Сегодня, 21:36
    Обострить ситуацию можно самыми разными способами.Разведка ДНР,например ,сообщает,что ВСУ планирует совершить артиллерийский удар по Мариуполю.
    О позиции Трампа можно только догадываться,хотя он там не единоличный вершитель судеб,есть у власти и силы очень решительно настроенные по отношению к помощи и поддержке Украины.
    Стоит только понять,что любому американскому лидеру будет крайне выгоден конфликт между Украиной и Россией.И добровольно отступиться от него они захотят ,только если в результате торга получат наше отстранение от иранских дел или под видом борьбы с ИГ мы как бы невзначай разглядим в Китае противника.
    Громобой

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