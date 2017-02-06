Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой
«Ползучим наступлением» ВСУ на Светлодарской дуге, а затем под Авдеевкой, с тем, чтобы перерезать важнейшую коммуникацию ДНР Донецк — Горловка, бандеровская Украина, наверное, впервые сделала самостоятельный ход в большой политике. Сейчас понятно, что «ползучее наступление» не согласовывалось ни с Берлином, ни тем более с трамповским Вашингтоном.
Поэтому впервые, пожалуй, немецкая пресса заявила, что Порошенко «может сознательно обострять ситуацию на Донбассе ради сохранения санкций против России». Американский аналитический центр «Стратфор» выдал неожиданный анализ: Киев решил таким способом помешать диалогу Трампа и Путина. То есть Порошенко вознамерился протестировать Берлин и Вашингтон на лояльность с приходом в Белый дом Дональда Трампа!
Возможно, в этом заключался последний совет экс-вице-президента США Джозефа Байдена: устроить военную провокацию на Донбассе, чтобы одновременно надавить на ЛДНР, Европу, Путина и Трампа. Побудить Трампа высказаться в поддержку Киева, осудив «агрессию Москвы».
Донецк ответил на «ползучее наступление» ВСУ массированным артиллерийским контрударом под Авдеевкой, Путин, устами своего пресс-секретаря Пескова, выразил надежду, что у ополченцев достаточно снарядов, а новый пресс-секретарь Госдепа Шон Спайсер высказался о необходимости полного прекращения вооружённых действий на Юго-Востоке Украины.
Точку в этих дипломатических манёврах, когда все высказались, поставил президент Трамп в телефонном разговоре с Порошенко, сказав, что будет «сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы».
Таким образом, Москва открыто поддержала жёсткую реакцию Донецка на провокацию бандеровского режима, а западные «заинтересованные страны», пожалуй, впервые не стали осуждать «агрессию Москвы» на Донбассе, возложив ответственность на обе «стороны конфликта».
Подведём итоги: первый самостоятельный и кровавый ход бандеровской Украины провалился, все это понимают, и понятно, почему он провалился. Каков Киев оказался наглец: пытался троллить Трампа! Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой, вмешавшись в диалог Трампа и Путина! И попутно протестировать: сливает Трамп Украину или не сливает?
Что же показал тест? Формально, Трамп, Берлин и Париж заняли нейтральную позицию, возложив ответственность на обе стороны конфликта на Донбассе, но при этом не упомянули об «ответственности» Москвы.
По сути дела, Трамп в телефонном разговоре с Порошенко повторил заявление Путина о необходимости прекращения вооружённых провокаций на Донбассе. Этим Трамп, как минимум, «слил» Порошенко…
Теперь, если какие-нибудь наци-патриотические бандеровские батальоны возобновят вооружённые действия на Донбассе, ответственность за это ляжет на Порошенко: он или не держит слово, или не контролирует ситуацию в стране, не может удержать своих «сукиных сынов» — и то и другое для него очень плохо пахнет. Госдеп не случайно подтвердил формальную встречу Трампа и Юлии Тимошенко на «молитвенном завтраке», хотя и скоротечную.
С другой стороны, замирение на Донбассе грозит Порошенко обострением внутриполитического кризиса. Коалиция в Верховной Раде, похоже, развалилась, а это ставит в повестку дня парламентские выборы, а может быть, и президентские. Коррупционные оффшорные скандалы Порошенко, «файлы Онищенко» могут опять оказаться в центре внимания, причём на этот раз коллективный Запад может отвернуться от Порошенко. А это верный путь к импичменту Петра, или чему похуже…
Нацисты, во главе с «Азовом» и Аваковым, могут спросить с Порошенко за проваленное «ползучее наступление», и большие потери. «Хорватский сценарий» провален, что будет делать нацистская «партия войны» в условиях мира на Донбассе? Об этом мы узнаем, наверное, 22 февраля, в очередную годовщину националистической «революции гидности».
Общим фоном этой картины выступает довольно суровая зима 2017 года, которая привела, по заявлению главы Газпрома Алексея Миллера, к «аномально низкому уровню газа в хранилищах Украины», в результате чего без газа может остаться Европа, если Украина начнет воровство газа из транзитной трубы. Без чего останется тогда бандеровская Украина?..
Поэтому впервые, пожалуй, немецкая пресса заявила, что Порошенко «может сознательно обострять ситуацию на Донбассе ради сохранения санкций против России». Американский аналитический центр «Стратфор» выдал неожиданный анализ: Киев решил таким способом помешать диалогу Трампа и Путина. То есть Порошенко вознамерился протестировать Берлин и Вашингтон на лояльность с приходом в Белый дом Дональда Трампа!
Возможно, в этом заключался последний совет экс-вице-президента США Джозефа Байдена: устроить военную провокацию на Донбассе, чтобы одновременно надавить на ЛДНР, Европу, Путина и Трампа. Побудить Трампа высказаться в поддержку Киева, осудив «агрессию Москвы».
Донецк ответил на «ползучее наступление» ВСУ массированным артиллерийским контрударом под Авдеевкой, Путин, устами своего пресс-секретаря Пескова, выразил надежду, что у ополченцев достаточно снарядов, а новый пресс-секретарь Госдепа Шон Спайсер высказался о необходимости полного прекращения вооружённых действий на Юго-Востоке Украины.
Точку в этих дипломатических манёврах, когда все высказались, поставил президент Трамп в телефонном разговоре с Порошенко, сказав, что будет «сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы».
Таким образом, Москва открыто поддержала жёсткую реакцию Донецка на провокацию бандеровского режима, а западные «заинтересованные страны», пожалуй, впервые не стали осуждать «агрессию Москвы» на Донбассе, возложив ответственность на обе «стороны конфликта».
Подведём итоги: первый самостоятельный и кровавый ход бандеровской Украины провалился, все это понимают, и понятно, почему он провалился. Каков Киев оказался наглец: пытался троллить Трампа! Бандеровский хвост пытался управлять американской собакой, вмешавшись в диалог Трампа и Путина! И попутно протестировать: сливает Трамп Украину или не сливает?
Что же показал тест? Формально, Трамп, Берлин и Париж заняли нейтральную позицию, возложив ответственность на обе стороны конфликта на Донбассе, но при этом не упомянули об «ответственности» Москвы.
По сути дела, Трамп в телефонном разговоре с Порошенко повторил заявление Путина о необходимости прекращения вооружённых провокаций на Донбассе. Этим Трамп, как минимум, «слил» Порошенко…
Теперь, если какие-нибудь наци-патриотические бандеровские батальоны возобновят вооружённые действия на Донбассе, ответственность за это ляжет на Порошенко: он или не держит слово, или не контролирует ситуацию в стране, не может удержать своих «сукиных сынов» — и то и другое для него очень плохо пахнет. Госдеп не случайно подтвердил формальную встречу Трампа и Юлии Тимошенко на «молитвенном завтраке», хотя и скоротечную.
С другой стороны, замирение на Донбассе грозит Порошенко обострением внутриполитического кризиса. Коалиция в Верховной Раде, похоже, развалилась, а это ставит в повестку дня парламентские выборы, а может быть, и президентские. Коррупционные оффшорные скандалы Порошенко, «файлы Онищенко» могут опять оказаться в центре внимания, причём на этот раз коллективный Запад может отвернуться от Порошенко. А это верный путь к импичменту Петра, или чему похуже…
Нацисты, во главе с «Азовом» и Аваковым, могут спросить с Порошенко за проваленное «ползучее наступление», и большие потери. «Хорватский сценарий» провален, что будет делать нацистская «партия войны» в условиях мира на Донбассе? Об этом мы узнаем, наверное, 22 февраля, в очередную годовщину националистической «революции гидности».
Общим фоном этой картины выступает довольно суровая зима 2017 года, которая привела, по заявлению главы Газпрома Алексея Миллера, к «аномально низкому уровню газа в хранилищах Украины», в результате чего без газа может остаться Европа, если Украина начнет воровство газа из транзитной трубы. Без чего останется тогда бандеровская Украина?..
Автор: Виктор Каменев