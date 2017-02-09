Передовые АФАР-радары для строевых и перспективных «МиГов»: невиданный ранее потенциал обновления ВКС (часть 2)

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=13182

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=13183

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29s.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29smt.html

http://www.migavia.ru/index.php/ru/produktsiya/novoe-unifitsirovannoe-semejstvo-istrebitelej/mig-29m-m2

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29m2.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31bm.html

http://www.leonardocompany.com/en/-/raven-1

http://www.leonardocompany.com/en/-/skyward-1

http://militaryrussia.ru/blog/topic-102.html

Благодаря широкому диапазону рабочих частот бортовой РЛС «Жук-АМЭ», а также продвинутому преобразователю сигнала имеется возможность реализации бистатического режима обнаружения и сопровождения поверхностных и наземных целей. Режим этот заключается в том, что один из двух или более истребителей МиГ-29С, оснащённых данным радаром, включает и начинает процесс сканирования пространства, а другая аналогичная машина звена активирует пассивный режим работы станции «Жук-АМЭ» и принимает отражённый от цели сигнал, т.е. передающий и приёмный посты могут быть разнесены в пространстве на определённое расстояние. При этом в навигационной системе каждого истребителя благодаря наличию устройств с радиоканалами для обмена тактической информацией чётко отслеживаются координаты дружественных машин. Сопоставляя данные о мощности излучаемого и отражённого сигнала с расстояниями до цели излучающего и принимающего отражённый сигнал истребителей, БЦВМ каждого борта может определить дальность до цели, скорость её передвижения и т.д. Бистатический режим может быть совмещён с режимом синтезированной апертуры и селекции движущихся морских/наземных целей (СДНЦ, англ. GMTI), благодаря чему истребители с выключенными бортовыми радарами могут классифицировать тип надводной/наземной или воздушной боевой единицы лишь за счёт активной работы одного радара в целом звене.Более того, бистатический режим предусматривает возможность определять направление на наземного/воздушного противника в пассивном режиме по отражённым радиосигналам от совершенно сторонних источников излучения, включая даже вражеские РЛС наземного и воздушного базирования. Недостатком этого метода будет невозможность вычисления дальности и скорости до объекта, так как из известных параметров будут лишь угломестные и азимутальные координаты радиоконтрастного объекта, в то время как требуются координаты излучающего поста. Новый «Жук-АМЭ» также обладает способностями постановки радиоэлектронных помех, которые будут излучаться определёнными группами ППМ, что поставит её на один уровень с передовым бортовым радаром AN/APG-81 малозаметного истребителя 5-го поколения F-35A.Лёгкие фронтовые многоцелевые истребители МиГ-29С/СМТ, оснащённые новаторскими радиолокаторами «Жук-АМЭ», дадут фору всем версиям обновлённых F-16V, «Тайфунов», «Супер Хорнетов» и «Рафалей», поскольку техническое и энергетические совершенство РЛС последних находится далеко позади; в ту же очередь, радиолокационная сигнатура усовершенствованных истребителей семейства МиГ-29 может быть снижена до 0,8-1 м2 за счёт нанесения современных радиопоглощающих покрытий. В схватке с наиболее амбициозными истребителями 5-го поколения F-35A/B/C модернизированные МиГ-29СМТ будут чувствовать себя гораздо уверенней, нежели варианты оснащённые «щелевыми» БРЛС «Топаз» и «Жук-МЭ». Лёгкая фронтовая авиация ВКС России сможет реально «показать зубы» в дальнем воздушном бою и операциях класса «воздух-поверхность», что на данный момент практически нереализуемо.Конечно же, для оценки любого многоцелевого истребителя в дальнем воздушном бою необходимо обладать информацией о применяемых им ракетах класса «воздух-воздух». Исключением не являются и модернизированные МиГ-29С/СМТ. Помимо стандартных ракет с активной радиолокационного ГСН Р-77, самолёты могут получить их более дальнобойные модификации РВВ-СД («Изделие 170-1») с более длительным маршевым режимом работы ТРД, либо версии с прямоточным воздушно-реактивным двигателем «Изделие 180-ПД». Радиус действия «Изделия 170-1», по официальной информации, достигает примерно 115 км в переднюю полусферу, что сопоставимо с показателем предпоследней версии AMRAAM — AIM-120C-7; фактически же эта цифра может переваливать за 120-130 км при баллистической траектории полёта на высотах около 30 км (потеря скорости на этой высоте примерно 5,5 раз меньше, нежели в нижних слоях тропосферы). Дальность действия «Изделия 180-ПД» может составлять 150 и более километров. Семейство ракет РВВ-СД обладает предельными перегрузками до 45 ед., что позволяет перехватывать цели, маневрирующие с перегрузкой 15-17G (тоже отличный показатель для современного вооружения «воздух-воздух»).Не менее важным критерием для оценки боевых возможностей модернизированных истребителей МиГ-29С в режиме «воздух-воздух» является техническое совершенство их оптико-электронных прицельно-навигационных комплексов (ОЭПрНК). Американские и западноевропейские военно-аналитические ресурсы и форумы с завидной регулярностью поднимают вопрос о дальности обнаружения перспективных малозаметных истребителей F-22A и F-35A подобными изделиями, и в итоге приходят к очень неутешительным результатам. Так, 4 февраля 2017 года, военно-аналитическое новостное издание «Военный Паритет» со ссылкой на западные источники, сообщило, что дальность обнаружения малозаметного истребителя F-35A китайскими оптико-электронными комплексами-аналогами AN/AAQ-37 DAS, установленными на J-20 «Чёрной орёл», может достигать 70 км. Такие цифры являются очень неприятными для американцев, поскольку китайские «тактики» смогут обнаруживать «Лайтнинги» в ЗПС в пассивном режиме, без вскрытия своего местонахождения. Для наших МиГ-35 «Fulcrum-F» складывается аналогичная ситуация. Серийные машины планируется комплектовать носовыми модулями ОЭПрНК ОЛС-УЭМ. Несмотря на то, что их относят к новому поколению тепловизионных систем, дальность обнаружения истребителя противника в форсажном режиме составляет около 60 км в заднюю полусферу и около 25 км — в переднюю. Ещё более сложная ситуация складывается с ранним образцом станции — изделием ОЭПС-29, которым оснащёны фронтовые истребители МиГ-29А/С. Дальность обнаружения целей у неё — от 20 до 30 км, что не даст абсолютно никаких преимуществ в бою с усовершенствованным 4-м и 5м поколением.К примеру, французские «Рафали», а также британские и немецкие «Тайфуны» оснащаются в 2-3 раза более чувствительными инфракрасными датчиками OSF и «Pirate-IRST» дальность обнаружения тактических истребителей на форсажном режиме полёта может достигать 150 км. Более того, ИК-матрицы этих датчиков не только отображают маркер обнаруженной теплоконтрастной цели на ИЛС и МФИ пилота, но и могут предоставить инфракрасное изображение сопровождаемого летательного аппарата с оптическим и цифровым увеличением, благодаря которому можно чётко идентифицировать его на расстоянии десятков километров. По поводу таких возможностей у ОЛС наших «МиГов» и «Сушек» информации пока не поступало. Следовательно, модернизация линейки МиГ-29А/С по оптико-локационной части, на первом этапе, должна заключаться в разработке и интеграции более чувствительных ОЭПрНК типа ОЛС-35/50М, которыми будут оснащаться тяжёлые машины типа Су-35С или Т-50 ПАК-ФА (дальность их действия по истребителям в ЗПС доведена до 90-120 км, в ППС — 55-60 км). Второй этап может предусматривать установку ещё более совершенного сенсора последнего поколения с возможностью визуализации сопровождаемого объекта на многофункциональных индикаторах лётчика или оператора систем.Примерно к началу XXI века технический, а соответственно и боевой потенциалы тяжёлых перехватчиков МиГ-31Б практически полностью перестали соответствовать уровню и разносторонности воздушных угроз со стороны ВВС основных стран-противников. Проблема заключалась в том, что бортовая РЛС с ПФАР РП-31 Н007 «Заслон» обладала недостаточным энергетическим потенциалом, из-за чего по дальности обнаружения воздушных целей она уступала не только таким радарам с АФАР, как AN/APG-79 (палубный многоцелевой истребитель F/A-18E/F/G), но и обыкновенным РЛС со щелевыми АР типа AN/APG-70 (ранняя версия F-15E «Strike Eagle»), а также ECR-90 «Captor-M» (EF-2000 «Typhoon»). Не блистала и пропускная способность РЛК «Заслон»: как и у «щелевых» радаров, количество сопровождаемых на проходе целей составляло всего 10 целей, захватываемых — 4 цели. Бортовой вычислитель «Аргон-К» не мог обеспечить лучшие показатели. Максимальная дальность захвата истребителя F-16C c ЭПР 3-4м2 (с подвеской) составляла порядка 140 км, в то время как «Фалькон» обнаруживает МиГ-31 на удалении 190-210 км. Более того, управляемые ракеты воздушного боя Р-33, оснащённые ПАРГСН, имели G-лимит по маневрирующей цели порядка 5-8 ед., низкую помехозащищённость и эффективный радиус действия в 120-140 км, что уже не соответствовало уровню дальнего перехватчика XXI века.Именно по этой причине к концу 90-х гг. было принято решение о разработке методики по обновлению всего авиапарка МиГ-31Б за счёт установки ранее разработанного РЛК «Заслон-М» и более дальнобойных модификаций ракеты Р-33 — Р-33С/37. Опционально более продвинутый МиГ-31БМ ещё в 1994-м году продемонстрировал лётчикам и командованию ВВС, а также представителям Минобороны уникальные боевые качества, уничтожив высотную воздушную цель на расстоянии 300 км с помощью использования ракет Р-37. Окончательное решение об обновлении авиапарка было принято в 2011 году, и уже весной 2014-го усовершенствованные машины начали поступать на вооружение 790-го истребительного авиаполка, развёрнутого на АвБ Хотилово (Тверская область). Эти перехватчики несли на борту ещё более совершенную версию БРЛС — «Заслон-АМ»; от базового варианта «М» она отличается более современным и высокопроизводительным процессором «Багет-55». В семействе «Заслонов», разработанном специалистами Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП) (дочернее предприятие «Концерна ПВО «Алмаз-Антей»), вариант «АМ» имеет окончательную конфигурацию элементной базы: его модернизационный задел полностью исчерпан. Об этом заявил гендиректор НИИП Юрий Белых, что в полной мере соответствует действительности.Энергетические возможности БРЛС «Заслон-АМ» увеличены примерно в 2 раза в сравнении с обычной 8Б «Заслон»: дальность обнаружения цели с ЭПР 1м2 достигла 200-230 км, малозаметного истребителя F-35A — около 140 км; количество сопровождаемых целей достигло 24 ед., а скорость перехватываемой цели — 6300 км/ч. Кроме этого, новая станция может управлять ракетами класса «воздух-воздух» семейства Р-77, включая «Изделие 180-ПД», за счёт чего МиГ-31БМ стал способен вести борьбу с высокоманевренными летательными аппаратами противника, к чему не был адаптирован обычный МиГ-31Б. Но это вовсе не означает, что исчерпан модернизационный потенциал МиГ-31БМ в целом.Если, к примеру, рассматривать «Заслон-АМ» на фоне современных авиационных бортовых РЛС с АФАР, можно заметить множество недостатков. Пассивная ФАР представлена мощным центральным радиочастотным источником, который передаёт излучение на излучающим модуль из нескольких сотен ППМ; выход из строя этого источника приведёт к невозможности работы всей бортовой РЛС. Также РЛС с ПФАР «Заслон-АМ», из-за невозможности индивидуального частотного режима работы ППМ, не имеет возможности создавать направленные радиоэлектронные помехи. Все эти технологические минусы пассивной ФАР являются очень негативным явлением, особенно в системе управления вооружением современных перехватчиков дальнего радиуса действия, ведь эти машины предназначены для действий на дальних подступах к границам и стратегически важным промышленным зонам государства, где зачастую приходится полагаться лишь на техническое совершенство радиолокационного прицельного комплекса собственного перехватчика.Перехватчики МиГ-31БМ уже в ближайшем будущем будут нуждаться в принципиально новой РЛС с АФАР, разработанной на базе радара под индексом Н036 «Белка» (планируется к установке на Т-50). Большой носовой обтекатель даёт возможность установки мощной бортовой РЛС с диаметром полотна 1,4 м и более чем 2000 приёмо-передающих модулей, изготовленных как на основе стандартных арсенид-галиевых проводников, так и на базе перспективных керамических обложек с серебряными илиплатиновыми проводниками. На высоте 19-22 км такой радар сможет обнаруживать цель типа «истребитель поколения 4+» на дальности до 400-420 км, сопровождать 60-100 целей и захватывать до 16 ВЦ. Также МиГ-31БМ получат возможности ведения направленной РЭБ, наблюдения за поверхностными целями в режиме SAR и ведения радиотехнической разведки. Важность начала такого этапа модернизации МиГ-31БМ имеет решающее значение в поддержании современного состояния наиболее оперативной компоненты Воздушно-космических сил России.