Самоходные гаубицы Второй мировой войны. СУ-5 (часть 1)

СУ-5-2 с расчетом

СУ-5-2 на военном параде в Хабаровске, 1936 год

Частично разрушенная СУ-5-2 и солдаты Вермахта не ее фоне

Источники информации:

http://aviarmor.net/tww2/tanks/ussr/su-5.htm

http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/tractor/bronetr2.php

http://bronetehnika.narod.ru/su5/su5.html

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:R14_SU-5/История

Материалы из открытых источников

В годы Второй мировой войны артиллерийские системы подкласса самоходных гаубиц, в отличие от других высокоподвижных самоходок, в качестве основного вооружения имели сравнительно короткоствольные орудия. В первую очередь гаубицы создавались для стрельбы с большими углами возвышения с закрытых позиций. Подобные артиллерийские системы активно применялись и странами оси, и союзниками.Достаточно большой калибр используемых гаубиц позволял им эффективно бороться с полевыми укреплениями противника, особенно деревоземляными, с помощью мощных боеприпасов фугасного действия. В те годы, как и сейчас, многие самоходки создавались на базе серийных танков, что позволяло использовать их непосредственно на поле боя, в том числе для ведения огня прямой наводкой. В таком случае практически стиралась грань между самоходными гаубицами и штурмовыми орудиями, многие из которых также были вооружены короткоствольными орудиями — гаубицами или гаубицами-пушками.Свое знакомство с самоходными гаубицами периода Второй мировой войны мы начнем с советской системы — СУ-5. Эта самоходка была разработана в Советском Союзе в первой половине 1930-х годов и выпущена небольшой серией всего в 33 машины.СУ-5 — советская легкая самоходная артиллерийская система класса самоходных гаубиц, была создана на базе легкого танка Т-26 образца 1933 года. Стоит отметить, что в Советском Союзе имелась еще одна самоходная установка с тем же индексом. Еще в 1931 году работы над самоходной установкой СУ-5 вел опытный цех завода «Большевик» в Ленинграде. Данная самоходка строилась на базе гусеничного трактора «Коммунар». Работы велись в рамках проекта создания «самоходных установок вторых эшелонов». Вооружать эту машину планировалось 76-мм зенитной пушкой образцы 1915 года, бронирования установка не имела. Для уменьшения качки при стрельбе СУ-5 оснащалась четырьмя откидными упорами. Опытный образец был собран весной 1932 года и успешно прошел серию испытаний. Была заказана даже опытная партия из 12 единиц для проведения полноценных войсковых испытаний, однако их сборка вскоре была остановлена, так как основным зенитным орудием РККА становилась 76-мм зенитная пушка образца 1931 года, для которой тракторное шасси было уже слишком слабым. От тракторных шасси в качестве базы для САУ в СССР быстро отказались.В 1933 году параллельно с началом работ по созданию самоходных орудий большой мощности в Советском Союзе начались работы по созданию так называемого «малого триплекса» для дивизионной артиллерии, который должен был включать в себя САУ, оснащенные 76,2-мм полковым орудием, 121,9-мм гаубицей и 152,4-мм мортирой. Таким образом, планировалось закрыть весь спектр возможных боевых задач, стоящих перед частями РККА. За разработку всех трех самоходок было ответственно КБ опытного машиностроения имени Кирова (№185) под руководством С. А. Гинзбурга и П. Н. Сячинтова.В качестве шасси для новых САУ был выбран полноценный танк — легкий танк Т-26 образца 1933 года, выпуск которого был налажен в Ленинграде. При этом существующая танковая компоновка совершенно не подходила для САУ, поэтому корпус танка была радикальным образом изменен конструкторами. Отделение управления самоходкой вместе с местом механика-водителя и органами управления, а также элементы трансмиссии все еще располагались в носовой части, однако моторное отделение было смещено к центру корпуса, от остальных отсеков оно было отделено бронеперегородками. В моторном отсеке устанавливался стандартный бензиновый двигатель танка Т-26 мощностью 90 л.с. с укороченным карданным валом, главный фрикцион, радиатор, вентилятор, топливный и масляный баки, разделенные герметичными выгородками. На крыше корпуса были сделаны отверстия с бронированными жалюзи для входа охлаждающего воздуха, а также два люка, предназначенные для доступа к свечам, карбюратору, клапанам и масляному фильтру.Боевое отделение, в котором располагались места для четырех членов расчета и само орудие, находилось в кормовой части корпуса. Для гашения отдачи во время ведения огня на землю опускался специальный сошник, находившийся на корме самоходки. Кроме него в случае необходимости могли применяться дополнительные бортовые упоры. При этом ходовая часть легкого танка Т-26 изменений не претерпела. Как и на серийных боевых машинах, применительно на каждый борт ходовая состояла из: 8 опорных катков, сблокированных в четыре тележки (1-2 и 3-4 тележки имели общую подвеску с амортизацией на листовых рессорах), 4 поддерживающих катков, заднего направляющего и переднего ведущего колеса.Созданные самоходки получили общее название СУ-5 и имели единое шасси, однако в зависимости от установленного на него орудия имели разный индекс. Созданные САУ обозначались как СУ-5-1, СУ-5-2 и СУ-5-3. Самой легкой была САУ СУ-5-1, вооруженная 76,2-мм полковой пушкой образца 1902/30 годов (длина ствола 30 калибров). Самоходная установка СУ-5-2 вооружалась 121,9-мм гаубицей образца 1910/30 годов (длина ствола 12,8 калибра). Самоходная установка СУ-5-3 вооружалась 152,4-мм дивизионной мортирой образца 1931 года (длина ствола 9,3 калибра).Заводские испытания всех трех самоходок были проведены с 1 октября по 29 декабря 1935 года. Всего САУ прошли: СУ-5-1 — 296 км, СУ-5-2 — 206 км и СУ-5-3 — 189 км. Стоит отметить, что последняя 1 ноября 1935 года была отправлена на парад в Москву. Помимо пробегов, самоходные артиллерийские установки прошли и серию испытаний стрельбой. Из САУ СУ-5-1 и СУ-5-2 было сделано по 50 выстрелов из 152-мм САУ СУ-5-3 — 23 выстрела. В ходе испытаний были сделаны следующие выводы: «Самоходные установки обладают необходимой тактической подвижностью, которая позволяет им перемещаться по дорогам и вне дорог. Переход в боевое положение для СУ-5-1 и СУ-5-2 — немедленно, для СУ-5-3 — 2-3 минуты (из-за необходимости вести огонь с упорами)».Планом на 1936 год предусматривался выпуск партии из 30 САУ СУ-5. При этом советские военные отдали свое предпочтение модели СУ-5-2, вооруженной 122-мм гаубицей. От СУ-5-1 с 76,2-мм полковой пушкой они отказались в пользу модели АТ-1, а для 152-мм мортиры образца 1931 года шасси легкого танка Т-26 было слабоватым. Первые 10 серийных 122-мм самоходных гаубиц СУ-5-2 были готовы к лету 1936 года. Две из этих машин сразу же были отправлены в состав 7-го механизированного корпуса для прохождения в нем серии войсковых испытаний. Они проводились с 25 июня по 20 июля 1936 года в районе Луги. За это время пробег САУ составил 1014 и 988 километров, при этом каждая из них сделал по 100 выстрелов. Результаты войсковых испытаний самоходных гаубиц СУ-5-2 были следующими:1. Самоходные артиллерийские установки СУ-5-2 выдержали войсковые испытания.2. СУ-5-2 достаточно подвижны и прочны в походных условиях, обладают достаточной проходимостью по местности и устойчивы при ведении огня.3. При внесении изменений и дополнений в конструкцию САУ желательно принять на вооружение механизированных соединений как артиллерию непосредственной огневой поддержки.4. Как правило, САУ использовать с открытых позиций, как артиллерию сопровождения.Основные выявленные недостатки:— необходимо увеличить возимый боезапас до 10 снарядов;— усилить рессоры;— нужно увеличить мощность двигателя, так как самоходки перегружены;— поменять месторасположение глушителя;— отделение механика-водителя оборудовать вентиляцией.Во время проведения войсковых испытаний были уточнены и ТТХ самоходных гаубиц СУ-5-2. Масса боевой машины составляла 10 тонн, что вело к перегрузке и быстрому перегреву силовой установки. Угол горизонтального обстрела из 122-мм гаубицы составлял 28-30°, угол возвышения гаубицы +60°, склонения — 0°. Возимый боезапас состоял из 4 снарядов и 6 зарядов к ним (заряжение раздельное). Высота линии огня — 1880 мм, скорострельность — до 4-5 выстрелов в минуту. Время перевода самоходной гаубицы из походного положения в боевое — не более 25-30 секунд.Несмотря на в целом положительные отзывы по результатам испытаний большого будущего впереди у самоходок не было. Количество выпущенных САУ СУ-5-2 было достаточно скромным. Следующая партия из 20 самоходных гаубиц уже имела увеличенный возимый боекомплект (до 8 выстрелов), дополнительный вентиляционный лючок над местом мехвода и немного сдвинутую в сторону выхлопную трубу. Часть самоходок была оснащена частично откидной бронезащитой расчета, который прикрывался бортовыми бронелистами толщиной 6 мм. Для того чтобы снизить нагрузку на ходовую часть подвеску самоходной установки усилили путем увеличения толщины коренных рессор на 1-1,3 мм. Данный шаг разработчиков не привел к существенным улучшениям, так как для такой тяжелой машины, какой была самоходка СУ-5-2, необходима была подвеска нового типа. Ко всему прочему ни одна самоходная гаубица СУ-5-2 так и не получила более мощный двигатель.Улучшенный вариант САУ планировалось выпустить в первом полугодии 1937 года с последующей доработкой всех серийных машин, но жизнь распорядилась по-другому. Создателей САУ настигли репрессии. После ареста Сячинтова и ряда других конструкторов, работавших над данным проектом, тема самоходной артиллерии в РККА отошла на второй план, а самоходные артиллерийские установки, созданные под руководством арестованных конструкторов, попали в категорию «вредительских». Работы по программе «малый триплекс» были свернуты окончательно. Не мог не сказаться на проекте негативным образом и арест маршала Тухачевского, который был одним из главных инициаторов создания в стране самоходной артиллерии. Несмотря на это уже выпущенные самоходные гаубицы СУ-5-2 не были сняты с вооружения и продолжали эксплуатироваться в войсках.О боевом применении самоходных гаубиц СУ-5-2 известно крайне мало. Что в целом неудивительно, учитывая, что они были выпущены очень ограниченной серией. Данные САУ поступали на вооружение отдельных механизированных корпусов и бригад поштучно, служа, главным образом, дополнением для обычной полевой артиллерии. Впервые СУ-5-2 использовались в боевых условиях в 1938 году. Это произошло во время боев с японцами возле озера Хасан. Установки действовали в составе артиллерийских батарей 2-го и 3-го танкового батальонов 2-й механизированной бригады ОДВА в районе высот Безымянная и Заозерная. Несмотря на небольшое количество данные 122-мм самоходные гаубицы хорошо себя проявили в качестве средства огневой поддержки танков и пехоты, получив высокие оценки в послебоевых отчетах.В следующий раз СУ-5-2 использовались уже во время Польского похода Красной Армии. Советские войска вошли на территорию Польши 17 сентября 1939 года. В рамках данной операции батарея самоходных гаубиц СУ-5-2 из состава 32-й танковой бригады прошла маршем 350 километров, ни разу не вступив в боевое столкновение с противником. После этого одной из самоходок потребовалось проведение капитального ремонта.В дальнейшем оставшиеся СУ-5-2 почти не эксплуатировались, мирно доживая свой короткий век на военной службе в РККА. Несмотря на это, на 1 июня 1941 года в составе Красной Армии все еще имелось 28 самоходных гаубиц данного типа (11 находились на Дальнем Востоке, 8 в Западном и 9 в Киевском особом военном округах). Из них исправными были только 16 машин. Что-либо сказать об их боевом применении во время Великой Отечественной войны достаточно сложно. Скорее всего, все машины, имеющиеся в западных военных округах, были потеряны в первые дни войны. При этом часть из них была оставлена или брошена в виду различных технических неисправностей. Имеется лишь одна немецкая фотография, на которой запечатлена СУ-5-2 выведенная из строя на марше. Была данная самоходка уничтожена собственным экипажем или разбита немецкой авиацией неизвестно. До наших дней не сохранилось ни одной САУ СУ-5-2.Тактико-технические характеристики СУ-5-2:Габаритные размеры: длина — 4840 мм, ширина — 2440 мм, высота — 2560 мм, клиренс — 380 мм.Боевая масса — 10,5 т.Бронирование — от 15 мм (лоб корпуса) до 6 мм (днище и крыша корпуса).Вооружение — 122-мм гаубица образца 1910/30 годов.Боекомплект — 8 выстрелов.Силовая установка — 4-цилиндровый карбюраторный двигатель воздушного охлаждения мощностью 90 л.с.Максимальная скорость — 30 км/ч (по шоссе).Запас хода — 170 км.Экипаж — 5 человек.