14:05 06 февраля

"Хирург" проверит министерство обороны...

В минувшие выходные обозначился заочный конфликт между Александром Залдостановым, более известным как «Хирург» (президент байкер-клуба «Ночные волки») и министерством обороны РФ. Конфликт разгорелся вокруг идеи строительства севастопольского кластера парка «Патриот». Напомним, что идею о строительстве кластера в природоохранной зоне у горы Гасфорта в Севастополе МО РФ отклонило. Отклонение идеи связано с учётом экологических аспектов и сохранением облика района.

"Хирург" проверит министерство обороны...


Встречаясь с севастопольской молодёжью, Залдостанов заявил, что «не даст министерству обороны съехать».


По словам «Хирурга», у него есть связи в главном оборонном ведомстве, и он готов проверить, действительно ли в МО РФ отказались от открытия севастопольского филиала парка «Патриот».

Ситуацию в интервью ТАСС прокомментировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот». Попытки сделать парк яблоком раздора являются тщетными и недальновидными. Он (парк) должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян.


Нужно напомнить, что идею о строительстве филиала парка «Патриот» в Севастополе Залдостанов предложил в 2015 году. В 2016 году Минобороны РФ землю у горы Гасфорта приобрело в собственность, но затем, после консультаций с местными властями и экологическими организациями, от строительства парка отказалось.

Использованы фотографии: Letnews.ru
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Комментарии 65
  1. aleksfill Сегодня, 07:00
    Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?
    aleksfill
    1. 210окв Сегодня, 07:09
      Я бы вместо слова "ряженый"написал бы "политиканствующий".. yes
      Цитата: aleksfill
      Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 07:35
        Это что - камень в огород самого "Хирурга"??? Осторожнее надо быть - в ответ может прилететь пивная бутылка.
        Zibelew
        1. 210окв Сегодня, 07:41
          Была у человека хорошая профессия,было у человека занятие..Теперь решил под себя кресло подобрать..
          210окв
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:07
          а с каких это пор непонятные,мутные гопники со связями рулят МО,дядя манией величия заболел?пускай своей гопотой рулит,если им это так нравится,все проблемы в стране от того что не профессионалы занимаются соответствующими вопросами,а пропиаренные особы приближенные ко двору,всякие родственнички и прочая шушара.
          Ратник с пулеметом
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:51
        Цитата: 210окв
        Я бы вместо слова "ряженый"написал бы "политиканствующий"..
        Цитата: aleksfill
        Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?


        я бы сказал что они больше похожи на организацию - " Ручные Волки"
        Маки Авелльевич
      3. Матак Сегодня, 08:42




        Проханов про ягодицы Хирурга
        Матак
    2. сибиралт Сегодня, 07:13
      А почему автор не рассказал, что этот самый экологический участок в аренде у Хирурга. И в этой самой экологической зоне очень даже к стати ему хотелось устраивать мотокроссы на тяжелых байках в целях наивысшего взлёта патриотизма. Если уж раскрывать тему, то и нужно прежде показать истинные "интересы" каждой стороны.
      сибиралт
      1. Злой543 Сегодня, 07:30
        Сибиралт, у него подводка для глаз заканчивается, денег наверное не хватает вот и решил срубить бабосиков по быстрому.
        Злой543
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:35
          Цитата: Злой543
          у него подводка для глаз заканчивается

          У них с Джигурдой есть что то общее во внешности. laughing
          Ингвар 72
          1. rasputin17 Сегодня, 09:30
            У них с Джигурдой есть что то общее во внешности.


            И поведении с мышлением!! laughing
            rasputin17
            1. Серый брат Сегодня, 10:22
              Цитата: rasputin17
              И поведении с мышлением!!

              Не заметил.
              Серый брат
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:10
            два дауна переростка,которым нравится отсвечивать своими репами на экране,а Джигурда уже давно больше напоминает какую то срамную болезнь,а не человека.
            Ратник с пулеметом
      2. leshiy076 Сегодня, 09:19
        Я вот почему-то пытаюсь найти что-нибудь общее между русским патриотизмом и байкерским движением. Увы, не могу. Зато фрицев на мотоциклах по старым советским фильмам хорошо помню.
        leshiy076
    3. Серый брат Сегодня, 07:16
      Цитата: aleksfill
      Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?

      МО его самого "проверит". Ректально.
      Серый брат
      1. Познающий Сегодня, 07:20
        Цитата: Серый брат
        МО его самого "проверит"

        М-да, на переподготовку и копать окопы в полный профиль от столба( ориентир 1) и до ужина(ориентир2)... winked .
        Познающий
        1. Серый брат Сегодня, 07:35
          Цитата: Познающий
          Цитата: Серый брат
          МО его самого "проверит"

          М-да, на переподготовку и копать окопы в полный профиль от столба( ориентир 1) и до ужина(ориентир2)... winked .

          Он на шару хотел себе постоянный объект замутить, рассчитывая что ему МО всю сопутствующую инфраструктуру на халяву отстроит. Губа не дура, чё.
          Парк-то может и будет, но по образцу подмосковного аналога - т.е. парк есть, а Залдостанова в нём нет.
          А как по мне, так хрен с этим парком, лучше бы Севастополь в порядок привели, а то город русских моряков осыпается весь, да и загадили его порядочно.
          Был бы плюс к туризму.
          Серый брат
    4. Mik13 Сегодня, 07:48
      Цитата: aleksfill
      Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?

      Так он не просто фрик. Он патриотический фрик на мотоцикле. И любимая болонка императора.
      Mik13
    5. ПАша Сегодня, 08:18
      карьерный лифт.
      пиар- не более.
      ПАша
    6. Jovanni Сегодня, 08:33
      Цитата: aleksfill
      Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?


      Да наверное санитары. Но только уже не из хирургического отделения...
      Jovanni
    7. Максим Шелудяков Сегодня, 08:40
      Может займетесь? И парк построите заодно?
      Максим Шелудяков
    8. maxim947 Сегодня, 08:51
      Куда мы катимся? Рокеры спорят с Министерством обороны и хотят строить парк патриот, это само по себе звучит как полный абсурд. Выше хорошо сказано - Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?[i][/i].
      maxim947
      1. Серый брат Сегодня, 10:38
        Цитата: maxim947
        Рокеры спорят с Министерством обороны и хотят строить парк патриот, это само по себе звучит как полный абсурд.

        Почему абсурд? Частная инициатива у нас не запрещена.

        В частном порядке они могут хоть строить парк "Патриот", хоть памятник атаману Краснову ставить.

        Тут проблема в том, что они не на свои деньги хотят только свой шалман поставить, а всё остальное протолкнуть за государственный - понятно, им это выгодно, приток посетителей обеспечен по принципу "посетил парк, заодно и к этим гаврилам зашёл".
        Серый брат
        1. maxim947 Сегодня, 11:06
          Это так... Весь интерес вокруг бабла, и это к сожалению практически везде
          maxim947
    9. ranger Сегодня, 09:53
      Цитата: aleksfill
      Кто - нибудь этого фрика ряженого поставит на место?


      Если бы этого гоблина и его гопников постоянно не подавали нам по всем ТВ каналам и иным СМИ как истинных бескорыстных патриотов,и не лепили из них образ спасителей Отечества - глядишь не пришлось бы сейчас ставить на место...
      Вот этот борец с Америкой ,но разъезжающий на американском Харлее в американском же байкерском прикиде и возомнил, что он что то из себя представляет..
      Вот что получается когда эрзацпатриотов создают по принципу "я тебя слепила из того что было".
      А сейчас ситуация как тем Шариком, которого выгнали за то что - " надо было лизнуть, а он гавкнул..."
      ranger
    10. Тамбовский Волк Сегодня, 10:45
      Да Вы что,товарищ.Это же друг САМОГО.Вместе на мотоциклах катались.А Вы так о нём непочтительно.С придыханием надо,с придыханием.Вон Шувалов,бывший адвокат Березовского у САМОГО правой рукой работает,Кудрин-личный друг САМОГО,а Вы,товарищ,главного патриота всея Руси и прочая,прочая,прочая,который САМОГО в коляске катал,так обозвали.Этот,по Вашему "фрик" давно понял,чем ближе к телу,тем больше хапарезнуть можно,чем он хуже того же Шувалова с кобельками.У этого "фрика" есть официальная должность-Главпатриот всея Руси. Ему тоже толика малая требуется.Вы уж не обессудьте.
      Тамбовский Волк
    11. To be or not to be Сегодня, 10:45
      У них ХОББИ такое !!
      Но ХОББИ бывает разное.... laughing
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 07:03
    Залдостанов по моему начал перебирать..Можно конечно уважать его патриотический настрой,но.Кто он вообще и куда метит?Есть люди,которые за это отвечают и им решать .
    210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
    По словам «Хирурга», у его есть связи в главном оборонном ведомстве, и он готов проверить, действительно ли в МО РФ отказались от открытия севастопольского филиала парка «Патриот».


    Мдаа...заносит ХИРУРГА что то ...хоть бы в СИРИЮ что ли слетал проветрился...там поважнее дела есть.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:07
      Да,прицепил бы пулемет к байку и показал бы класс по барханам и бармалеям..Вообщем...не мешки ворочать.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      По словам «Хирурга», у его есть связи в главном оборонном ведомстве, и он готов проверить, действительно ли в МО РФ отказались от открытия севастопольского филиала парка «Патриот».


      Мдаа...заносит ХИРУРГА что то ...хоть бы в СИРИЮ что ли слетал проветрился...там поважнее дела есть.
      210окв
      1. igor1981 Сегодня, 07:21
        Цитата: 210окв
        Да,прицепил бы пулемет к байку и показал бы класс по барханам и бармалеям..Вообщем...не мешки ворочать


        Точно и название уже есть -- моточанка. laughing
        igor1981
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:38
        Цитата: 210окв
        Да,прицепил бы пулемет к байку и показал бы класс по барханам и бармалеям.

        В "Безумном Максе" есть пара интересных образцов. laughing
        Ингвар 72
        1. russki1972 Сегодня, 13:47
          Да ты что, какие бармалеи-а вдруг прическа растрепается, уж лучше гуманитарку возить.
          russki1972
    2. Познающий Сегодня, 07:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .хоть бы в СИРИЮ что ли слетал проветрился...

      И земли навалом, строй парки, развивай инфраструктуру- от "пуза"...Ага...
      Познающий
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:36
        У вас не грамотный демотиватор - Известная фраза Эйнштейна следующая "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен." hi
        Стирбьорн
  4. Синьор Помидор Сегодня, 07:07
    Ну так, "не учавствовало" или, все-ж таки, "приобрело в собственность" ???
    Синьор Помидор
    1. Синьор Помидор Сегодня, 07:12
      Или, приобрело в собственность, но, участвовать не захотело?
      Место понравилось? Элитное жильё решило построить, ну, потом, когда-нибудь, лет через пять?
      Приобрело в собственность, а потом, когда земля там подорожает, продать нужным людям.

      ЗЫ: К сожалению, кроме уважаемого Шойгу, в МО прозябают гораздо не менее неуважаемые коррупционные элементы...
      Синьор Помидор
  5. Квагер Сегодня, 07:08
    Ещё один клоун из телевизора... весело катаясь на мотоцикле поднимает патриотизм, мдам...
    Квагер
    1. Ярик Сегодня, 09:42
      По ходу дела Хирург и Джигурда, это - один и тот же клоун? Или они все - таки разные, эти люди, но образ, роль на публике одна.
      Ярик
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:09
    Я писал уже раньше, что этот гражданин немного зазвездился. Не каждому дано пройти "медные трубы". Жалко, что на них и обламался.
    rotmistr60
  7. демотиватор Сегодня, 07:16
    Когда-нибудь доиграется этот . Совсем с катушек съехал, возомнив себя фигурой не политическом поле.
    демотиватор
  8. Рабинович Сегодня, 07:19
    "Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл"
    Рабинович
  9. Стройбат запаса Сегодня, 07:21
    Мальчик совсем зазвездился, судя по всему. Лезет везде и всюду. Не удивлюсь, если попрется в президенты баллотироваться, хотя судя по поведению, ему сначала надо пройти курс у психиатра.
    Стройбат запаса
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    Вот и еще одно чучело сует свой нос не в свои дела -ххер -рург, решил себя показать этаким всемогущим суперменом? fool
    Изгоняющий либероидов
  11. МВГ Сегодня, 07:29
    И какой интерес у "Хирурга" до имущества МО ? Связь какая? Чет дело темное...
    МВГ
  12. krops777 Сегодня, 07:30
    Мистер никто, кроме того что он главбайкер.
    krops777
  13. askort154 Сегодня, 07:33
    "Хирург" и Джигурда - два сапога пара. Их место - палата № 6, а не на "сцене" страны.
    askort154
    1. oracul Сегодня, 07:56
      Нельзя сравнивать несравнимое. Джибурда - заигравшийся и запутавшийся лицедей, тогда Зладостанов - пусть не всегда последовательный, в чем все мы грешны, но защищающий интересы России так как он понимает и может.
      oracul
    2. поневолебрат Сегодня, 11:14
      Общего у них только волосы длинные да кожанки. И если никитке давно место в 6-й палате, то с Залдостановым в явно поторопились.
      поневолебрат
  14. Айрателинсион Сегодня, 07:51
    Что то я не понимаю, когда власти пришло в голову наделить некими полномочиями разных клоунов? Провластные байкеры (фррр! Мужикам самим не стремно?), козоки со своими патрулями и проверками...
    Айрателинсион
    1. Максим Шелудяков Сегодня, 08:55
      Сразу как от власти отвалились обличители коммунистического рэжыма,предводители дворянства и право-левозащитники
      Максим Шелудяков
  15. oracul Сегодня, 07:52
    Любой человек не одномерен и противоречив. Проблема только в одном - чего больше: позитива или негатива. Залдостанов больше патриот, чем эпатажный человек и это главное. Остальное перемелется и мука будет. Поэтому не стоит цепляться к каждому не выверенному слову - он не дипломат, к каждому может быть даже неудачному поступку - он человек импульсивных действий. Но, ещё раз повторяю, в главном он защищает интересы России. Принимайте его таким какой он есть, подсказывайте, объясняйте, убеждайте, а не нападайте за каждое неудачное и опрометчивое слово. К счастью не боги горшки обжигают.
    oracul
  16. Altona Сегодня, 08:00
    В природоохранной зоне надо сохранять животных и растения-это и будет проявлением патриотизма. А для аттракционов в стиле "Патриот" пусть ему автодром отдадут в аренду, для Формулы-1, например. Там пространство между трассами можно заполнить...
    Altona
    1. RomanS Сегодня, 08:33
      "Природоохранная зона" на территории заброшенного горнодобывающего комбината? Это новое слово в экологии?
      RomanS
  17. svp67 Сегодня, 08:15
    "Хирург" проверит министерство обороны..
    В этом вопросе же главное, что бы "ВДРУГ" МО РФ не решило его проверить, оно может, что на ВВК, опять же "ВДРУГ", выясниться, что с психикой у него...не все в порядке или еще что... Зря он это.
    svp67
  18. BerBer Сегодня, 08:35
    Проверяльщик бляха муха.
    BerBer
  19. AID.S Сегодня, 10:13
    "Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года земельный участок у горы Гасфорта в Балаклаве находится в аренде на 10 лет у молодежной автономной некоммерческой организации (МАНО) «Ночные волки». Байкеры собирались организовать здесь спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта."
    "Представляя концепцию парка, заместитель командующего Черноморским флотом Юрий Ореховский сообщил, что предварительная сумма, которую Минобороны планирует вложить в строительство — более трех миллиардов "


    Ощущение, что гешефта на 3 миллиарда у Хирурга не случится.
    Взять участок в аренду и сдать его министерству- это очень выгодно.
    Only business....
    AID.S
  20. pilot69 Сегодня, 10:29
    Остановите Землю, кое-кому нужно срочно сойти! "Хирург" против МО - это что-то с чем-то, не думал что до такого доживу. Хотя такое уже было - "Галантерейщик и кардинал - это сила!" (с)
    pilot69
  21. поневолебрат Сегодня, 11:03
    Цитата: Серый брат
    Парк-то может и будет, но по образцу подмосковного аналога - т.е. парк есть, а Залдостанова в нём нет.

    Да пишут в статье, что МО отказалось САПСЭМ. Хоть с хирургом, хоть без.
    поневолебрат
  22. поневолебрат Сегодня, 11:10
    При Шойгу армия реально поднялась, как сама, так и ее имидж, пиар-образ. Популяризация тоже шагнула, как говорится. Тут и парк "Патриот" и прочее. Но... Все хорошо, что в меру. Построили - хорошо. Но перегибать не стоит. Тем более кризис на дворе, война у порога. Хватит игрушек. Вооружайте и вооружайтесь, учитесь, освещайте. Но помпезных проектов - хватит. А то раздрай выходит. Тут шоу - а тут с "Кузи" самолеты валятся, у офицеров бывших квартиры отсуживают (некрасиво). Нестыковочка. Ну и хорошо что отказалось МО от севастопольского филиала Патриота. ХВАТИТ дорогих игрушек. И публичные конфликты с разными персонами не на пользу.
    поневолебрат
  23. san4es Сегодня, 12:02
    Херурга-бы в Штаты заслать, с Трамповскими байкерами мосты наводить.Там и простора для вымысла больше. - Едет байкер по-накуру wassat , глаза красные.Впереди пост stop . Думает: Щас остановят soldier , спросят: -Чё глаза красные? Травы накурился?! А я им:"Не ветром надуло" - Тормознули: " А-чё глаза красные - ветром надуло?" - Байкер: "Не-е-е. Травы накурился belay "
    san4es
    1. svp67 Сегодня, 12:04
      Цитата: san4es
      Херурга-бы в Штаты заслать, с Трамповскими байкерами мосты наводить.

      Ему туда НЕЗЯ... Он в списках, "санкционных"
      svp67
      1. san4es Сегодня, 12:14
        Щас отменят,за него "Ангелы ада" попросят
        san4es
        1. svp67 Сегодня, 12:15
          Цитата: san4es
          Щас отменят,за него "Ангелы ада" попросят

          Ну тогда только если в "АД", без права выезда....
          svp67
  24. russki1972 Сегодня, 13:46
    Как я уже писал-все очень просто. С 2009 до 2014 пэтриот Хи целовался с укро-российским олигархом Новинским. Ему предоставили площадку на территории недостроенной дробильно-обогатительной фабрики ОКОЛО горы Гасфорт. Сам землеотвод гораздо больше. Пэтриоту выделялись БЕСПЛАТНО техника, частично материалы и рабочие, поставили трансформатор, протянули линию 6кВ . При этом за территорию он НЕ ПЛАТИЛ и даже его отмазывали за занятие НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ т.к. территория захваливалась как под шоу а они развели там платные " услуги". Звездный час пробил для комменданте Хи в 2014, году когда человек занимавшийся в основном ДОСТАВКОЙ, СКЛАДИРОВАНИЕМ и РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ помощи ополчению Крыма по ОХРАНЯЕМЫМ КОРИДОРАМ умудрился доказать, что именно он и есть одним из творцов "Русской Весны", хотя честности ради нужно сказать что начиналось все не в Севастополе а в Керчи. Правды сказать-многие рядовые Волки активно участвовали в Весне, но это не сравнимо в даже в численном отношении к ополченцам. И вот в 2014 году, цитируя какие-то секретные "Священные тексты", хитрый комменданте Хи просто ОТЖИМАЕТ ВСЮ территорию принадлежавшую Новинскому в районе г. Гасфорт, на основании того, что вся территория принадлежит государству т.е. ему. Коллектив предприятия выступал за национализацию предприятия " БРУ им Горького ", в состав которого и входила эта земля, но власти почему-то не захотели ругаться с укро-олигархом. Получив столько земли плюс президентских грантов на 60-70 лямов хитрый Хи более-менее протянул два года при ставке платы налога за землю 0,01 % от нормального... но гранты урезали до 6-7 лямов и хитрый Хи понял что он схватил кусок который не может съесть. И тут он ПОДУМАЛ что без бабок военных ему не прожить. Командование ЮВО было совсем не в восторге от жадного настырного бородача, к тому-же там сидели не дураки которые ПОНИМАЛИ что в действительности ему надо. В первый раз ЮВО просто отморозился, но во второй раз хитрый Хи подсунулся под президента с бумагой-жалобой ,что вот типа гады, дробят патриотическое движение. И понеслось по-новой. А что-же хочет Хи - 51%, только сам не понял чего то-ли акций, то-ли каких-то прав, остается за ним, бабло вваливает МО, оно же все делает по идеям САМОГО МОДНОГО ПАТРИОТА и УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА . Если-бы кто-то бывал на Гасфорте тот поймет-никакой Ростехнадзор не сможет допустить эту территорию НИ К КАКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ и ИСПОЛЬЗОВАНИЮ -при наличии высоковольтного оборудования, ВЛ и КЛ, ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАВАРЕННЫХ НЕЗНАМО КЕМ И КАК ,там вообще, подчеркиваю ВООБЩЕ, отсутствуют эксплуатирующие службы. И все это должны решить за хитрого Хи Министерство Обороны на деньги собранные с налогоплательщиков. А хитрый Хи просто снимет сливки. А так если пообщаться тесно с этими КАДРАМИ, то можно получить какую-то премию в психиатрии по исследованию застарелых комплексов неполноценности и детских психических расстройств. В заключение скажу-" ДА, хитрый Хи патриот-НО с соответствующей выгодой для себя."
    russki1972

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