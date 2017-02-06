"Хирург" проверит министерство обороны...

Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот». Попытки сделать парк яблоком раздора являются тщетными и недальновидными. Он (парк) должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян.

В минувшие выходные обозначился заочный конфликт между Александром Залдостановым, более известным как «Хирург» (президент байкер-клуба «Ночные волки») и министерством обороны РФ. Конфликт разгорелся вокруг идеи строительства севастопольского кластера парка «Патриот». Напомним, что идею о строительстве кластера в природоохранной зоне у горы Гасфорта в Севастополе МО РФ отклонило. Отклонение идеи связано с учётом экологических аспектов и сохранением облика района.Встречаясь с севастопольской молодёжью, Залдостанов заявил, что «не даст министерству обороны съехать».По словам «Хирурга», у него есть связи в главном оборонном ведомстве, и он готов проверить, действительно ли в МО РФ отказались от открытия севастопольского филиала парка «Патриот».Ситуацию в интервью ТАСС прокомментировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:Нужно напомнить, что идею о строительстве филиала парка «Патриот» в Севастополе Залдостанов предложил в 2015 году. В 2016 году Минобороны РФ землю у горы Гасфорта приобрело в собственность, но затем, после консультаций с местными властями и экологическими организациями, от строительства парка отказалось.