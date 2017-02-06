Иран снова стал «террористической страной»
Как сообщает РИА Новости, президент США Дональд Трамп дал интервью американскому информационному каналу Fox News. В ходе беседы он обозначил Иран в качестве главной угрозы безопасности для возглавляемой им страны.
— заявил Д. Трамп.
Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — пояснил он.
По всей видимости, Д. Трамп намекнул и на возможность силового решения проблемы:
— сказал глава американской администрации.
Ранее оценку подхода Д. Трампа к Ирану дал А. Збитнев:
В этих условиях, Д. Трампу необходимо заручиться поддержкой России, которая только совсем недавно смогла выстроить на Ближнем Востоке ось «Москва – Анкара – Тегеран». Последние заявления президента и вице-президента США, по всей видимости, дают сигнал российскому руководству по данному поводу.
Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения.
— заявил Д. Трамп.
Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — пояснил он.
По всей видимости, Д. Трамп намекнул и на возможность силового решения проблемы:
Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это
— сказал глава американской администрации.
Ранее оценку подхода Д. Трампа к Ирану дал А. Збитнев:
Ненависть к Ирану настолько сильна, что нельзя исключать в том числе и прямого военного столкновения между этими странами, от которого отказался в своё время даже Джордж Буш-младший. Эту часть риторики Трампа нередко связывают с его тесными контактами с Израилем.
В этих условиях, Д. Трампу необходимо заручиться поддержкой России, которая только совсем недавно смогла выстроить на Ближнем Востоке ось «Москва – Анкара – Тегеран». Последние заявления президента и вице-президента США, по всей видимости, дают сигнал российскому руководству по данному поводу.