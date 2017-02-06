Иран снова стал «террористической страной»

Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения.

Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это

Ненависть к Ирану настолько сильна, что нельзя исключать в том числе и прямого военного столкновения между этими странами, от которого отказался в своё время даже Джордж Буш-младший. Эту часть риторики Трампа нередко связывают с его тесными контактами с Израилем.