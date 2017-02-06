13:59 06 февраля

Иран снова стал «террористической страной»

Как сообщает РИА Новости, президент США Дональд Трамп дал интервью американскому информационному каналу Fox News. В ходе беседы он обозначил Иран в качестве главной угрозы безопасности для возглавляемой им страны.

Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения.

— заявил Д. Трамп.




Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — пояснил он.

По всей видимости, Д. Трамп намекнул и на возможность силового решения проблемы:
Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это

— сказал глава американской администрации.

Ранее оценку подхода Д. Трампа к Ирану дал А. Збитнев:
Ненависть к Ирану настолько сильна, что нельзя исключать в том числе и прямого военного столкновения между этими странами, от которого отказался в своё время даже Джордж Буш-младший. Эту часть риторики Трампа нередко связывают с его тесными контактами с Израилем.


В этих условиях, Д. Трампу необходимо заручиться поддержкой России, которая только совсем недавно смогла выстроить на Ближнем Востоке ось «Москва – Анкара – Тегеран». Последние заявления президента и вице-президента США, по всей видимости, дают сигнал российскому руководству по данному поводу.


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Комментарии 55
  1. 210окв Сегодня, 07:05
    Ну,в принципе это ожидаемо..Амерзская политика неизменна..
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 07:09
      Старая внешняя политика Республиканской партии - Иран, кость в горле США и...нефтяных компаний...
      Зяблицев
      1. просто экспл Сегодня, 07:52
        а чем Иран мешал амерским нефтяным компаниям ?
        просто экспл
        1. cniza Сегодня, 08:47
          Ну что опять по старому кругу или Путин сможет "переориентировать" Трампа?
          cniza
        2. Матак Сегодня, 09:36
          Тут многие почему -то в восторге от персов . Наверно исключительно из-за того.что они не ладят с американцами. Но враг моего врага не всегда мой друг. Они были всегда себе на уме. Во времена шаха именно в Иране была одна из крупнейших американских баз радиоэлектронного слежения. Да и после революции иранцы не стали лояльнее. Чего стоит формулировка "красный Сатана"(в отличии от "Большой Сатаны" ( США)) Иранцы активно вооружали моджахедов в Афганистане и др. Они всегда были вероломными. Испокон веков. Мы в силу географического положения отлично знаем цену их словам и их действиям на деле. Кстати, пусть антизападная формулировка не обманывает рядовых обывателей тут. Иранская молодежь буквально помешана на западной культуре и верна западным ценностям. Религиозная риторика отнюдь не мешает большинству иранцев жить по современному. и симпатии к западному миру среди молодежи намного сильнее , чем симпатии к северному соседу, которому иранцы до сих пор помнят совместную с Бритами окупацию 1941 года.
          Матак
          1. ватник Сегодня, 13:35
            Отвлекусь немного от темы но интересная ситуация складывается с форумным борцом из Израиля под ником Матак
            Вот сегодняшний пост Матака в теме про Иран:
            Цитата: Матак
            Тут многие почему -то в восторге от персов . Наверно исключительно из-за того.что они не ладят с американцами. Но враг моего врага не всегда мой друг. Они были всегда себе на уме. Во времена шаха именно в Иране была одна из крупнейших американских баз радиоэлектронного слежения........Иранская молодежь буквально помешана на западной культуре и верна западным ценностям. Религиозная риторика отнюдь не мешает большинству иранцев жить по современному.


            А вот вчерашний пост пользователя из Азербайджана под ником xetai9977 в теме "Тегеран пригрозил обрушить «ревущие ракеты» на головы своих врагов" тоже про Иран;
            Цитата: xetai9977
            Тут многие почему -то в восторге от персов . Наверно исключительно из-за того.что они не ладят с американцами. Но враг моего врага не всегда мой друг. Они были всегда себе на уме. Во времена шаха именно в Иране была одна из крупнейших американских баз радиоэлектронного слежения.. ....Иранская молодежь буквально помешана на западной культуре и верна западным ценностям. Религиозная риторика отнюдь не мешает большинству иранцев жить по современному.


            То есть совпадение двух текстов выданных израильским евреем и азербайджанцем практически 99% что говорит о том что это действует организованная команда израильско-азербайджанских платных пропагандистов (что скорее всего) либо это пишет один и тот же человек выступающий под разными никами либо Матак под израильским флагом либо xetai9977 под азербайджанским флагом.
            ватник
          2. Вояка Гамильтон Сегодня, 13:38
            Матак, Вы не первый , кто пытается притянуть за уши : " иранцы до сих пор помнят совместную с Бритами окупацию 1941 года." . Тогда , стоило бы ещё сказать, что происходило это во время МИРОВОЙ ВОЙНЫ, сосед Ирана - Ирак был союзником фашисткой Германии и на аэродромах Ирака садились фашисткие бомбардировщики.....И что иранцы помнят ? Что там делала Росс.. Советский Союз во время " оккупации" Ирана ?
            Что там Советский Союз устроил.....иранский Бабий Яр, резню в Сабре и Шатиле, Нанкине или Сонгми, привязывал иранцев к пушкам, как сипаев........ЧТО ОНИ ПОМНЯТ?
            В остальном Вы правы ........Сунитские резуны добрее шиитских........эти головы справа налево отрезают, а те слева-направо... winked
            Вояка Гамильтон
        3. Ныробский Сегодня, 13:10
          Цитата: просто экспл
          а чем Иран мешал амерским нефтяным компаниям ?

          Обама, в своём желании задавить Россию, через потерю нефтедолларов, пошёл на снятие санкций с Ирана, что давало возможность появлению на мировом рынке избыточных объёмов нефти и снижение цен на нефть. Но и американская добыча нефти, при этом становилась нерентабельной, т.к. оправдывает себя только при цене в районе 80 долларов за бочку. Так что, для США привычнее и безопаснее вернуть санкции против Ирана, чем вынуждать страны ОПЕК снижать объёмы суточной добычи.
          Ныробский
      2. Матак Сегодня, 09:27
        Договорятся Трамп с Путиным. Крым и база в алавитском анклаве бывшей Сирии в обмен на российское содействие по Ирану и Северной Корее
        Матак
        1. Taran 75 Сегодня, 11:18
          нет уж хватит stop вы запад все время нас кидаете ...НЕТ вам веры , а Ирану мы нужны , октябрь 2020 и контракты пойдут по ВТО !!!
          Taran 75
      3. To be or not to be Сегодня, 10:47
        Кость в горле не США . а Израиля ..отсюда и песня Трампа..
        To be or not to be
        1. ватник Сегодня, 13:41
          Цитата: To be or not to be
          Кость в горле не США . а Израиля ..отсюда и песня Трампа..

          Скорее всего так и есть потому что в США существует минимум ШЕСТИ МИЛЛИОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА которая пронизывает практически все властные и деловые структуры страны. И именно Израилю ненужен да и крайне опасен Иран который занимает независимую позицию в регионе и непримиримо относится к созданным США Израилем Саудовской Аравией террористическим бандам которые сейчас действуют в Сирии да и по всему миру.
          Вот поэтому Иран и хотят уничтожить.
          ватник
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:00
        и старая амерская забава,чтобы хорошо себя чуствовать обязательно нужен кто то в кого какашки кидать можно(и зарабатывать заодно),а Иран (что бы он не делал)хорошо для этого подходит,тропка натоптанная, да и отдача если что не сильно замучает.
        Ратник с пулеметом
      5. Maksus Сегодня, 11:52
        А Иран когда-то переставал им быть???
        Maksus
    2. сибиралт Сегодня, 07:43
      Бедный Иран! Ну хоть как-нибудь пусть определятся с приставкой! То террорист, то нет, то снова террорист! request Да и кто бы говорил? Покруче чем США в мире террориста не сыскать. belay
      сибиралт
      1. просто экспл Сегодня, 07:53
        тут Трамп дал маху , хочет террористическое государство увидеть ? пускать на саудитов и катарцев посмотрит , может заметит чего .
        хотя может это чисто Иран пугают . нам это немного выгодно , а то Иран на себя много брать начал .
        просто экспл
    3. maxim947 Сегодня, 08:56
      Вот и встает все на свои места. Нефиг ждать перемен в отношениях. Есть поговорка: Предав однажды, предаст дважды, а здесь речь идет о политике постоянного вранья. Посему как говорил Горчаков - необходимо России сосредотачиваться. Только быстрее надо.
      maxim947
    4. Комментарий был удален.
  2. aleksfill Сегодня, 07:06
    И тут Остапа понесло: "Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения."
    aleksfill
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
    По всей видимости, Д. Трамп намекнул и на возможность силового решения проблемы:


    Глупости все это ...это все равно провалиться в болото с гадюками по самые гланды...одно дело провозглашать громкие заявления другое дело лезть с войной уже в четвертую страну в этом регионе со своим уставом...нового ВЬЕТНАМА что ли им захотелось.
    Тот же ЛЕХА
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:19
      можно просто разбомбить, как тот же Ирак при Садаме в первую войну
      Стирбьорн
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Что характерно, но Трамп в первые дни своего президентства ярко показывает свое отношение к Ирану. К чему бы это? Может как и с Ираком скоро начнут махать пробиркой?
    rotmistr60
    1. Jovanni Сегодня, 08:20
      Цитата: rotmistr60
      Может как и с Ираком скоро начнут махать пробиркой?


      Скорее всего начнут. Хотя они уже пытались как-то...
      Опять же, персы всё таки не арабы...
      Jovanni
      1. Maksus Сегодня, 11:53
        Ну да, то-то Иран с Ираков 8 лет воевали без видимого успеха, постоянно прерывая войну на намаз и покушать...
        Maksus
        1. Jovanni Сегодня, 12:21
          Цитата: Maksus
          Ну да, то-то Иран с Ираков 8 лет воевали без видимого успеха, постоянно прерывая войну на намаз и покушать...


          Ну вообще-то товарищ Саддам напал, когда иранцы там у себя революцию делали. А намаз чего, на войне и атеисты верующими становятся... А успехи, - территорию свою отбили. К тому же там сэшэа свой нос сунули...
          Jovanni
          1. Maksus Сегодня, 13:18
            Революция была в 1979, а война началась в 1980. При том, что последние очаги сопротивления были подавлены в феврале 1979, а с 1 апреля Иран стал ИРИ.
            Что персы, что арабы - бойцы так себе, а Иран еще и на хламе всяком воевать будет если что.
            Maksus
  5. Стройбат запаса Сегодня, 07:24
    И кто мечтал, что всё изменится? Чёрного петуха сменил рыжий. Политика осталась прежней.
    Стройбат запаса
  6. krops777 Сегодня, 07:24
    Эту часть риторики Трампа нередко связывают с его тесными контактами с Израилем.


    Кто б сомневался я бы сказал "с его тесными контактами с ортодоксальным Израилем", а учитывая что Трамп частично ставленник промышленников, то Иран это как кость в горле с его нефтяными вышками.
    krops777
    1. просто экспл Сегодня, 07:57
      и чем Иран мешает амерским промышленникам ?
      а тут некто писал наверху что Иран мешает нефтяным компаниям америки . так Вы уж там с ним определитесь , кому Иран мешает . промышленникам или нефтяникам .
      а то есть мнение что Иран мешает евреям . а учитывая за кого вышла замуж Иванка Трамп (дело не в национальности , а в занимаемом положении этой национальности) , то логично и давление на Иран и увеличение субсидий Израилю .
      просто экспл
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
    Это тот самый Трамп что обещал не вмешиваться во внутренние дела других государств? А чего он тогда заднюю дает -обычный лживый балобол, не лучше обаманутого.
    Изгоняющий либероидов
    1. просто экспл Сегодня, 07:57
      так пока что не вмешался еще .
      а трепаться можно и не только по такому поводу .
      просто экспл
    2. Jovanni Сегодня, 07:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это тот самый Трамп что обещал не вмешиваться во внутренние дела других государств? А чего он тогда заднюю дает -обычный лживый балобол, не лучше обаманутого.

      Просто обычный президент сэшэа. Им по другому нельзя...
      Jovanni
    3. Стирбьорн Сегодня, 09:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это тот самый Трамп что обещал не вмешиваться во внутренние дела других государств?

      это когда это он обещал такое?! Это априори невозможно правителю любой крупной страны
      Стирбьорн
  8. Altona Сегодня, 07:50
    Что то в США внешняя политика снова уходит в битье посуды слоном в буфете. Видимо Пентагон ему "пробирки Пауэлла" стал показывать. А вообще Трамп не силен во внешней политике, а советников нормальных в США нема, там дипломатию как искусство похерили. Думают, что морпехи вполне себе замена дипломатам.
    Altona
    1. Dave36 Сегодня, 07:53
      По сути Трамп объявил персам войну, вполне предсказуемо. Персы и нам не друзья, пусть цапаются
      Dave36
      1. V.ic Сегодня, 08:11
        Цитата: Dave36
        Персы и нам не друзья, пусть цапаются

        1 ...пусть персы не друзья, зато соседи по Каспию!
        2. РФ очень нужна война у наших границ?
        3. Из процесса принуждения к миру в САР будет исключён союзник и его "дочки".
        Извините, feel но я с Вами не соглашусь! negative
        V.ic
        1. Dave36 Сегодня, 09:21
          А много ли Персы нам помогают, как только немного интересы разойдутся с Москвой, они будут орать - смерть России, им без разницы
          Dave36
          1. donavi49 Сегодня, 09:55
            Ну Персы основной кредитор Сирии сегодня, а также поставщик топлива (бесплатно).

            Именно Персы весомо помогают с заброской помощи - они фактически весь свой флот С-130 (которые живые) направили на эту миссию. В ротации 5 бортов = столько-ко же, сколько у Асада Илов живых, с учетом переданных в дар от ВКС.

            Именно персы и контролируемые ими организации держат весомую часть фронта. Ладно Фатимион - который бежит в панике без раздумий, но там есть и советники, есть военспецы на местах, есть добровольческие шиитские бригады которые вполне себе стойкие.

            В конце-концов, что будет с Хезами? Если Иран будут бить - то Хезов отзовут скорей всего, на Израиль. А это уже очень сильный удар по правительственным войскам. Как показывает практика, даже отделение Хезов цементирует участок и пресекает попытки забегов фатимиона или местных НДФ.

            Ну и наконец, что будет с группировкой? Если топоры полетят в Иран, то пролетать через него уже не выйдет. Турция пропускает исключительно пассажирские тушки ВКС, даже Илы не пропускает.

            Я уже молчу о политике. Если Иран всеми силами не поддержать - то они затаят обиду реальную, а не ту что с С-300 была. Если поддержать - то опять бить горшки с США.
            donavi49
    2. BerBer Сегодня, 08:45
      Сказано в точку. Если бы можно было поставил ещё плюс.
      BerBer
  9. PValery53 Сегодня, 07:56
    Выходит, Трампа "впрАвили" в русло старой политики предыдущих демократов. Что и требовалось доказать.
    PValery53
    1. donavi49 Сегодня, 10:01
      Напротив политика изменилась.

      Прошла администрация старалась налаживать отношения со теми странами, которые им стратегически выгодны. Иран, Вьетнам, Куба и т.п. Они сознательно закрывали глаза, ради большей цели. Иран мало того, что шатнул нефтяной рынок некисло, так еще и потратил более 100млрд долларов на западе. Тоже и Вьетнам, который сейчас становится потребителем западного вооружения, отличным местом для входа западных корпораций на разработку недр, высокие технологии, сборочные производства всего.

      Новая администрация, вернулась к стандартным врагам США. Без стратегического замысла. Уровня подхода Буша - раздолбить этих негодников, а дальше посмотрим кого еще раздолбить можно будет. Последствия? Да какие могут быть последствия!

      Плюс глава Пентагона ненавидит Иран и шиитов. Ну и муж Иванки - тоже приближенный лоббист ударов по Ирану.
      donavi49
  10. mitrich Сегодня, 08:10
    Решил со всеми разос.аться? Тут тебе Иран и Китай и КНДР. Это он нас в союзники метит, что бы мы за них каштаны из огня таскали, или туда же запишет?
    Даже если обхаживать начнёт, надо как Китай действовать, ни вашим ни нашим, и своё дело делать.
    Ибо с такими друзьями и врагов не надо.
    mitrich
  11. Вояка Гамильтон Сегодня, 08:17
    Богоизбранный президент наконец-то приступил к работе. В нефтеносной пустыне не должно остаться не одного сверчка , не уважающего Америку. В ход пойдут и пробирки и " бедных евреев обижают," да и создание "Демократического Свободного Курдистана" не за горами -хорошее место контролировать строптивых. Кто сказал, что там скоро всё закончится ? Там всё только начинается.........
    Вояка Гамильтон
  12. ML-334 Сегодня, 08:18
    Хизбала не айс ни для Ирана,ни для России,как то получаются двойные стандарты с нашей стороны.Террористов не бывает "умеренных" и не "умеренных" когда гибнет мирное население любой страны.
    ML-334
    1. Матак Сегодня, 09:42
      ML-334 , золотые слова. Ради этих слов не жалко было прочитать до этого словесный мусор "урякалок". Что интересно , больше года назад "урякалки" были готовы бросать атомные бомбы на Турцию, а теперь Турция для них ближайший союзник( пусть расскажут это семье погибшего российского пилота). Точно так же у них переменится отношение к Ирану , как только Путин с Трампом договорятся по этому вопросу.
      Матак
  13. Баракуда Сегодня, 08:25
    Назовите хоь одну страну , кто с симпатией относится к США belay Израиль можно пропустить.
    Был бы прикол , что бы Лавров,Чуркин, Путин назвал истинные вещи -
    абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения.
    - Матрасня !
    Баракуда
  14. Усталый Сегодня, 08:30
    "ось «Москва – Анкара – Тегеран»" - Серьёзно? Нет, СЕРЬЁЗНО???!!! Сначала о оси Москва-Париж-Берлин и Москва-Пекин-Берлин пели на все лады (и где теперь эти оси? их хоть кто-то помнит?), а теперь про ось Москва-Анкара-Тегеран запели. Впрочем,может это просто шутка такая.
    Усталый
  15. SarS Сегодня, 08:31
    Трамп не мелочится, не берет во враги Гренаду, об Китай и Иран можно и зубы сломать.
    SarS
  16. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:14
    Америка всегда ищет врагов , далеко от своих границ . Эта страна без войны жить не может . Сама создает террористов - потом с ними захватывают чужую страну . Не получилось захватить - начинают с ними воевать , только вид создают , чтобы свои преступления скрывать. У Америке друзей нету , они им нужны на короткое время , чтобы на кого то напасть . Для них лучший друг земля - где много ископаемого добра . То говорили - ракетную оборону строят против Ирана , Потом признались - что это все против нас . Согнали всю Американскую технику к нашим границам , наверно для дружеских отношений с нами . Баламутили Украину и настраивали против нас , так же и при балтов . Картина не сколько не изменилась . То нас подбивают - чтобы мы с Китаем не дружили , тоже нам говорят наши продажные либералы . Мы все знаем на чей они стороне - чтобы нас ослабить . Америку можно легко понять - сначала разрушить Китай , потом взяться за нас . Пословица есть хорошая - одну стрелу можно сломать , когда их много не когда. У нас с Америкой всегда потепления , после выборов у них , к концу срока делаемся врагами. Америка сегодня - как игра в " ПОЛЕ ЧУДЕС " - попробуй отгадай с первой попытки . Поссорится легко с соседом , потом долго восстанавливать дружбу , а нам навязывают . Посмотрим что Д. Трамп нам предложит - но расслабляться не когда не надо . Пока блок НАТО у наших ворот - надо всех держать на мушки , иначе можно все проморгать . Нам предки всегда говорили , и по наследству передавали . Лучший и надежный друг у нас - это армия и флот , ее не когда не надо ослаблять , иначе тебя начнут топтать.
    Александр Абдрахманов
    1. Orionvit Сегодня, 13:20
      Как говорил Бзежинский, в порыве откровения: "для любой страны, воевать с америкой это самоубийство, но дружить с америкой, хуже вдвойне".
      Orionvit
  17. viktor. Сегодня, 09:17
    Центр террора, обвиняет Иран в терроризме what
    viktor.
  18. SarS Сегодня, 13:00
    Иран испугается, начнет по китайской лицензии Донфенги межконтинентальные производить. Уран у персов есть.
    А то ПРО американское простаивает. Главное, что бы рикошетом в страну избранных ничего не упало.
    SarS
  19. Младший рядовой Сегодня, 13:06
    Не понятно, почему Трамп делает такие резкие заявления. Персы, даже при так называемых санкциях, спокойно свои полимеры продавали и туркам и китайцам. И ничего. Правда свежо ещё в памяти заявления Ахмадинежа́да, который ясно высказался - если что, перекроет Ормузский пролив, и все танкера будет тупо топить.Мне кажется, дело в этом, и Иран не идет на поводу американской политике.
    Младший рядовой
  20. Orionvit Сегодня, 13:09
    Цитата: просто экспл
    а чем Иран мешал амерским нефтяным компаниям ?

    Тем, что иранская нефть принадлежит Ирану, а не западным компаниям.
    Orionvit
  21. Orionvit Сегодня, 13:16
    Цитата: aleksfill
    И тут Остапа понесло: "Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения."

    Вот и показал нынешний штатовский президент своё настоящее личико, . А помнится ещё два месяца назад, кое кто тут на форуме (таких было ну очень много), пел дифирамбы Трампу. Говорили, что по сравнению с Клинтон, чуть ли не миротворец. И что? Не прошло и месяца, а уже грозится очередной войной. Трамп достойный продолжатель дела американской политики. Ау, любители и защитники Трампа, где вы? Пошли переобуваться?
    Orionvit
  22. Orionvit Сегодня, 13:25
    Цитата: Матак
    больше года назад "урякалки" были готовы бросать атомные бомбы на Турцию, а теперь Турция для них ближайший союзни

    Не усердствуйте. Больных на голову, которые считают Турцию союзником, единицы. Не путайте, заключать временные союзы, в этом основа внешней политики любого государства, даже, если это выглядит не красиво, но дружить никогда.
    Orionvit

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