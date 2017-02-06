13:57 06 февраля

СР-10 на летных испытаниях

На интернет-портале russianplanes.netздесь), лидирующем в фотодокументировании российской авиации, выложены сделанные на днях фотографии первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии". В настоящее время он проходит испытания на аэродроме Кубинка.



СР-10 является промежуточным самолетом в программе подготовки летчиков. Инициативная разработка началась в 2007 г. Первый полёт состоялся 25.12.15 г. В мае 2016 г. начались летные испытания. Завершение заводских испытаний ожидается в 2017 г. Потребность ВВС РФ в самолетах оценивается до 100 ед. Опытный образец оснащен двигателем АИ-25ТЛ ("Мотор Сич", Украина). На серийные самолеты для ВВС РФ будет устанавливаться отечественный двигатель АЛ-55. Начало серийных поставок ожидается в 2018 г.



Использованы фотографии: http://russianplanes.net/id204000 http://russianplanes.net/id204136
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Комментарии 46
  1. cniza Сегодня, 08:57
    Потребность ВВС РФ в самолетах оценивается до 100 ед. Опытный образец оснащен двигателем АИ-25ТЛ ("Мотор Сич", Украина). На серийные самолеты для ВВС РФ будет устанавливаться отечественный двигатель АЛ-55. Начало серийных поставок ожидается в 2018 г.


    И опять Украина в пролете , а если серьёзно то машина очень нужна, для подготовки пилотов.
    cniza
    1. Злой543 Сегодня, 09:04
      Красивый самолет , пролетал над мкад, в прошлом году
      Злой543
    2. Пиджак Сегодня, 09:10
      Потребность ВВС РФ в самолетах оценивается до 100 ед.

      Уверен, что и среди частных лиц покупатели найдутся...если им разрешат.
      Пиджак
    3. Самаритянин Сегодня, 10:36
      Пока, конечно в разработке и работы ещё не початый край, но чёрт возьми приятно видеть новые машины...

      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 10:37
        Ещё пару фото:

        Самаритянин
        1. Самаритянин Сегодня, 10:39
          Для наглядности:

          Самаритянин
          1. vladimirZ Сегодня, 10:50
            Красивый конечно самолет, возможно годится в ДОСААФе для спортивных целей, но как учебная машина для военных летчиков не годится.
            Аэродинамика самолетов с крылом обратной стреловидности другая в отличии от самолетов боевой авиации. Навыки пилотов нужно отрабатывать с авиационной парты, какой и должен быть самолет обычной стреловидности.
            Если кто-то и пробивает этот самолет в серию для ВВС, ищите их интересы.
            vladimirZ
            1. Самаритянин Сегодня, 11:10
              Он дешевле в разы ЯК-130, и это замена ЯК-152 для первых курсов, а то летать на поршневых самолётах в 21 веке, как-то не комильфо...
              В конце концов возрождается ДОССАФ...
              Самаритянин
              1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:26
                Цитата: Самаритянин
                Он дешевле в разы ЯК-130, и это замена ЯК-152 для первых курсов, а то летать на поршневых самолётах в 21 веке, как-то не комильфо...
                В конце концов возрождается ДОССАФ...

                Он действительно с обратной стрелой и в разы дешевле 130го?
                Юрий из Волгограда
              2. Orionvit Сегодня, 12:09
                Это замена L-29, с которого начинали практически все лётчики, и L-39, который по новее и с тем же двигателем (АИ-25ТЛШ) который в силу своей дешевизны и простоте, для подобных самолётов весьма не плох. На "Мотор Сичи", все рабочие опять "радуются" очередной перемоге майданного правительства. А России давно уже пора иметь собственный учебный самолёт.
                Orionvit
            2. faridg7 Сегодня, 13:12
              Ну, мне например , сложно судить- не летчик, может я и ошибаюсь, но
              Самолет с обратной стреловидностью обладает хорошей управляемостью на малых скоростях и больших углах атаки, вместе с тем обладая статической неустойчивостью, позволяет создать маневренную машину не прибегая к установке двигателя с изменяемым вектором тяги. Что плохого в том, что курсант будет учиться на маневренном учебном самолете, чтобы потом сесть в маневренный боевой?
              faridg7
      2. Самаритянин Сегодня, 11:04
        И для наглядности кабина ЯК-130:
        Самаритянин
        1. vladimirZ Сегодня, 11:20
          Понятно, что "он в разы дешевле ЯК - 130".
          Но кто сказал, что ЯК-130 это правильно выбранная учебная авиационная парта? ЯК-130 сделали учебной, потому что на учебный однодвигательный самолет обычной стреловидности в России нет нужного реактивного двигателя - говорю не свои слова, слова своего однокашника, одного из руководителей авиазавода выпускающего ЯК-130.
          Кроме того ранее сложившаяся коррумпированная схема распила военного бюджета, понуждало до последнего момента выпускать "дорогую" военную технику. Это выгодно всем чиновникам, бравшим свой % с военного заказа, валовым показателям отчетности выпуска военной техники, заводу, имевшему большую прибыль с выпуска более дорогого самолета.
          vladimirZ
          1. Самаритянин Сегодня, 11:44
            В начале 2014 года российское Минобороны проводило открытый конкурс на лучший проект самолета, предназначенного для первоначального обучения летного состава. На этот конкурс были представлены два проекта: СР-10 от КБ «САТ» и Як-152 от фирмы «Яковлев». Специалисты военного ведомства провели анализ двух предложенных проектов и выбрали наиболее удачный. Лучшим вариантом самолета для подготовки летчиков посчитали проект Як-152. В дальнейшем этот проект получил поддержку военных. Согласно ранее оглашенным планам, разработка проекта Як-152 и необходимые проверки прототипов должны завершиться в течение нескольких лет. В 2017 году предполагается развернуть серийное производство новых машин.
            Но в 2016 МО решило закупить 100 шт. при условии положительных испытаний...
            Единственный вариант для СР-10 это стать переходным звеном между ЯК-152 и ЯК 130... но этого не будет...
            Самаритянин
          2. Асадулла Сегодня, 13:05
            Это выгодно всем чиновникам, бравшим свой % с военного заказа, валовым показателям отчетности выпуска военной техники, заводу, имевшему большую прибыль с выпуска более дорогого самолета.


            При всем уважении, не подскажите ли подробнее про подобную схему. В свое время потрошили не мало военных предприятий на предмет вывода активов. но ни разу не выходили на неких военных чиновников, которые, в общем, и в то время были если не на карандаше, то под увеличительным стеклом точно. Дело в том, что в подобной схеме должна работать целая группа преступного сообщества, от главбуха (зам по финансам), ГК и вся директорская рать. Распутать такое дело, это супертрамплин по службе и конечно же, - "За заслуги перед Отечеством", правда без изображений мечей, но всё же....Более того, собрать по такому делу фактуру, чрезвычайно легко, так как много каналов получения информации, много субъектов уголовного дела, которым скрыть свою деятельность чрезвычайно тяжело. Наличие смежников в виде фирм однодневок, только облегчают задачу, так как эти фирмы, как правило, не ведут более никакой деятельности и выписка с банковского счета, полностью является составляющей доказательной базы. Если имеете какую-либо информацию, гарантирую железобетонную смену руководства подобного предприятия, с переодеванием такового в форму установленного образца темного цвета. hi
            Асадулла
    4. AID.S Сегодня, 10:42
      Цитата: cniza
      а если серьёзно то машина очень нужна, для подготовки пилотов.

      А что, с подготовкой пилотов проблемы? Не хватает машин? Вот прямо сейчас на чем готовят?
      AID.S
      1. AUL Сегодня, 10:55
        Я вот ни разу не пилот, но возник у меня вопросец. У данной машины крыло обратной стреловидности. Насколько мне известно, это вызывает ряд особенностей при пилотировании, присущих именно для такой схемы. Насколько это применимо в самолете, предназначеном для первоначального обучения? Потом придется переучиваться на пилотирование самолетов "традиционной ориентации"? Ведь других самолетов с обратной стреловидностью у нас нет(кроме экспериментальной Сушки в единственном экземпляре, ЕМНИП Черный беркут).
        AUL
      2. Самаритянин Сегодня, 11:11
        На ЯК-152... и это в 21 веке по меньшей мере странно...
        Самаритянин
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:29
          Цитата: Самаритянин
          На ЯК-152... и это в 21 веке по меньшей мере странно...

          Ну ни разу ни странно.
          Даже продвинутые страны для ряда задач Туканы закупили.
          Уж как учебник он точно не помешает, для досаф самое то.
          Юрий из Волгограда
          1. Самаритянин Сегодня, 11:53
            Тут дело ещё и в том что ЯК-152 существует, стоит меньше 100 тыс. баксов и есть где производить... В 2016 году МО заказало 150 шт. ЯК-152
            А СР-10 даже 4-ре машины для испытаний не смогли сделать... но в любом случае конкуренция - хорошо!
            Самаритянин
      3. vladimirZ Сегодня, 11:31
        Вот прямо сейчас на чем готовят? - AID.S

        Готовят на остатках кончающегося ресурса советского времени чешских L-39 и ЯК-130, как завершающего самолета обучения боевого применения.
        vladimirZ
  2. svp67 Сегодня, 09:03
    Опытный образец оснащен двигателем АИ-25ТЛ ("Мотор Сич", Украина). На серийные самолеты для ВВС РФ будет устанавливаться отечественный двигатель АЛ-55. Начало серийных поставок ожидается в 2018 г.
    А к 2018 году успеют испытать двигатель, а главное самолет с ним, по полной программе?
    svp67
    1. L10n77 Сегодня, 09:16
      АЛ-55 это серийный двигатель
      L10n77
      1. svp67 Сегодня, 09:19
        Цитата: L10n77
        АЛ-55 это серийный двигатель

        Это просто ПРЕВОСХОДНО. Но почему сразу не испытывают с ним? Зачем теряют время? Это же все равно придется делать... Деньги лишние?
        svp67
  3. капрал Сегодня, 09:07
    СР-10 является промежуточным самолетом в программе подготовки летчиков

    Не понял, стремятся к последовательности Як-152, СР-10, Як-130 ? А это оправдано?
    капрал
    1. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: капрал
      Не понял, стремятся к последовательности Як-152, СР-10, Як-130 ? А это оправдано?

      ДА. Просто надо посмотреть СТОИМОСТЬ самолета часа этих машин.
      svp67
      1. donavi49 Сегодня, 09:38
        На 152 закладывать основы - да. Плюс у него есть рынок - авиаклубы, ДОСАФ.
        На СР-10 - что закладывать? Основы управления реактивным самолетом? Так часов мало.
        На Яке - уже по программе действовать.

        Ну откусит СР-10 20%, пусть 25% от Якоря по часам. Разница летного часа вряд ли окупит проект. Плюс вопрос производства - 20-25 машин на 100 Якорей более чем, при таком подходе. Что дальше?
        donavi49
      2. Zaurbek Сегодня, 10:36
        Як-130 в свою очередь заместит большое количество летных часов МиГ-29/35 и Су-24/34/30/35
        Zaurbek
    2. pafegosoff Сегодня, 09:37
      Очень! Як-130 больше подходит для переучивания. А этот, полегче, для первоначального обучения на реактивной технике. Як-152 - аэроклубная модель.
      pafegosoff
  4. V.ic Сегодня, 09:08
    "Летающая парта" нужна, однозначно!
    V.ic
  5. pafegosoff Сегодня, 09:35
    Запорожские Аи-25 - отстой! Як-40 у нас называли "окурок": коротенький и дымил... плевался топливом.
    А вот Ал-55И - весьма и весьма интересен!
    pafegosoff
  6. Altona Сегодня, 09:35
    Симпатичная машина, носовая часть в стиле утенок. СР-10 что означает? Самолет реактивный?
    Altona
    1. КП8789 Сегодня, 11:40
      Цитата: Altona
      Симпатичная машина, носовая часть в стиле утенок. СР-10 что означает? Самолет реактивный?

      СР-10 означает — самолёт реактивный, со стреловидностью крыла −10°.
      КП8789
  7. venik Сегодня, 09:52
    "СР-10 является промежуточным самолетом в программе подготовки летчиков."
    ======
    Я чего то недопонял??? "Промежуточным" между чем и чем?
    Вроде 3-х ступенчатая программа подготовки летчиков включает:
    - Первичная подготовка (Як-152);
    - Промежуточная (Як-130)
    - Окончательная ("спарки" боевых самолетов и собственно "профильные" боевые машины).
    "Промежуток" - ГДЕ????
    venik
    1. donavi49 Сегодня, 10:10
      Ну очевидно, после 152 - СР-10 так сказать влет на реактивный ЛА, базовое обучение и подготовка к более сложным заданиям уже на Якоре.

      Ну максимум 20-25% часов выжать. И то, часть часов вернется обратно то есть, отдельно курс освоения Якоря придется проходить после СР.
      donavi49
      1. Nic1980 Сегодня, 10:24
        Изначально СР-10 задумывался как лёгкий спортивно-пилотажный самолёт.
        Но потом решили, что он сможет придти на замену Чешского учебно-тренировочного L-39.
        У СР-10 и Як-130 разное назначение и весовые категории.
        Основное, что подразумевалась для Як-130: подготовка пилотов к новым типам машин 4+ 4++ и 5-го поколения.
        СР-10 - учебно-тренировочная машина.
        Як-130 - учебно боевая машина.
        Nic1980
        1. Nic1980 Сегодня, 10:32
          Летом 2016 г. была информация, что все таки МО выделит средства на его испытания и доводку.
          СР-10 подойдет так же для ДОСААФ и спортивных пилотажников на реактивной тяге. По сложности обслуживания и содержания он должен быть проще Як-130, который явно для ДОСААФ "великоват" и сложноват.
          Nic1980
    2. Дмитрий 2246 Сегодня, 10:40
      Вы правы. Як-130 имеет устойчивый спрос как лёгкий штурмовик. СР-10 в 2 раза экономичнее.
      Дмитрий 2246
      1. samoletil18 Сегодня, 12:04
        Извините, пожалуйста, если Вас не затруднит, то про устойчивый спрос на Як-130 в качестве легкого штурмовика, можно по-подробнее.
        samoletil18
  8. алекс-сп Сегодня, 09:55
    Меня больше удивляет как решились на редкую схему с обратной стреловидностью крыла
    алекс-сп
  9. Yakut Сегодня, 09:59
    Такая машина не то что в учебных заведениях, но и в строевых полках весьма востребована должна быть. Отработка боевого применения конечно на боевых машинах ведется, а вот навыки пилотажа лучше на легких машинах производить. Американцы так и делают кстати, зачем ресурс строевых машин палить
    Yakut
  10. Nic1980 Сегодня, 10:00
    Цитата: svp67
    Но почему сразу не испытывают с ним?

    На сколько известно - это полностью инициативная разработка, на частные деньги.
    На что денег на тот момент хватило - поставили б/у АИ-25ТЛ.
    Nic1980
  11. Оператор Сегодня, 11:48
    СР-10 как учебный самолет для военных летчиков - вне конкуренции, заменяет сразу все Яки от 130 до 152.

    Як-130 имеет экспортный потенциал для поставок в страны третьего мира типа Сирии и Сербии, Як-152 пригоден только для подготовки летчиков коммерческой/частной авиации.
    Оператор
  12. Orionvit Сегодня, 12:19
    Цитата: Юрий из Волгограда
    Он действительно с обратной стрелой и в разы дешевле 130го?

    Действительно дешевле и проще. Для сравнения, ЯК-130, это многофункциональный учебно-боевой самолёт, со способностью имитировать характерные особенности полёта большинства Российских истребителей, что немаловажно для обучения курсантов и переучивания строевых лётчиков на другие типы самолётов. Что уже предполагает удорожание конструкции в силу своей сложности. И по двигателю, АИ-25ТЛ старое отработанное и (образно), простое изделие. В отличии от АИ-222, который является относительно новой и дорогой разработкой, с форсажной камерой и всеми современными "наворотами", и разрабатывался специально для 130-го. Разница в цене в разы.
    Orionvit
  13. Orionvit Сегодня, 12:22
    Цитата: Yakut
    Отработка боевого применения конечно на боевых машинах ведется, а вот навыки пилотажа лучше на легких машинах производить. Американцы так и делают кстати, зачем ресурс строевых машин палить

    Так делают во всём мире, так было и при Союзе, когда практически во всех лётных училищах, курсанты осваивали основы пилотажа на L-29.
    Orionvit
  14. Orionvit Сегодня, 12:31
    Цитата: pafegosoff
    Запорожские Аи-25 - отстой! Як-40 у нас называли "окурок": коротенький

    Не путайте АИ-25, который вы называете "окурком" и АИ-25ТЛ. АИ-25, хоть и старый, зато на протяжении многих лет производства "вылизанный" до своего предела, и практически безотказный. А по поводу
    дымил... плевался топливом
    то это к квалификации ваших технарей, которые не в состоянии были отрегулировать топливную аппаратуру.По моему на окурок совсем не похож. Заказчики со всего мира до сих пор берут, и не жалуются.
    Orionvit

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