СР-10 на летных испытаниях
На интернет-портале russianplanes.net (и здесь), лидирующем в фотодокументировании российской авиации, выложены сделанные на днях фотографии первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии". В настоящее время он проходит испытания на аэродроме Кубинка.
СР-10 является промежуточным самолетом в программе подготовки летчиков. Инициативная разработка началась в 2007 г. Первый полёт состоялся 25.12.15 г. В мае 2016 г. начались летные испытания. Завершение заводских испытаний ожидается в 2017 г. Потребность ВВС РФ в самолетах оценивается до 100 ед. Опытный образец оснащен двигателем АИ-25ТЛ ("Мотор Сич", Украина). На серийные самолеты для ВВС РФ будет устанавливаться отечественный двигатель АЛ-55. Начало серийных поставок ожидается в 2018 г.
СР-10 является промежуточным самолетом в программе подготовки летчиков. Инициативная разработка началась в 2007 г. Первый полёт состоялся 25.12.15 г. В мае 2016 г. начались летные испытания. Завершение заводских испытаний ожидается в 2017 г. Потребность ВВС РФ в самолетах оценивается до 100 ед. Опытный образец оснащен двигателем АИ-25ТЛ ("Мотор Сич", Украина). На серийные самолеты для ВВС РФ будет устанавливаться отечественный двигатель АЛ-55. Начало серийных поставок ожидается в 2018 г.
Использованы фотографии: http://russianplanes.net/id204000 http://russianplanes.net/id204136